Обзор книги Израэля Регарди «Глаз в треугольнике»

Книга Израэля Регарди «Глаз в треугольнике. Обзор и интерпретация жизни Алистера Кроули» — это одна из наиболее авторитетных и одновременно наиболее личных биографий Алистера Кроули, написанная человеком, который не просто изучал его тексты, но был его учеником, секретарём и участником его окружения. Уже сам подзаголовок задаёт тон: это не просто жизнеописание, а «обзор и интерпретация» — то есть попытка понять, объяснить, структурировать и защитить фигуру, окружённую мифами, скандалами и полярными оценками.

Русское издание 2019 года (Москва: «Касталия», 428 страниц) снабжено предисловием Роберта Антона Уилсона и прологом Кристофера Хайатта — и это не случайно. Оба автора воспринимают Кроули как фигуру эпохального масштаба и одновременно как человека, чья репутация была искажена сенсационализмом, морализаторством и поверхностной критикой. Уже в первых страницах предисловия Уилсон формулирует ключевой тезис: «Глаз в треугольнике» — редкий пример ясности в сфере мистической литературы, где обычно преобладает туман, риторика и неопределённость. По его мнению, Регарди удалось написать книгу о мистицизме без мистификации — прозрачно, точно и аналитично.

Структурно книга делится на четыре крупные части: «Человек», «Неофит», «Маг» и «Судьба». Это не просто хронологическое деление, а этапы становления личности Кроули. Первая часть посвящена его детству, происхождению, ранним интеллектуальным и духовным поискам. Регарди подчёркивает влияние строгого протестантского воспитания и его последующий бунт против религиозной догматики. Он не романтизирует юного Кроули, но и не демонизирует его: перед нами человек сложный, одарённый, рано осознавший своё интеллектуальное превосходство и рано же вступивший в конфликт с культурной средой.

Вторая часть — «Неофит» — описывает вступление Кроули в орден Золотой Зари. Регарди, сам принадлежавший к этой традиции, подробно анализирует внутренние конфликты ордена, его структуру, ритуальную систему и последующий раскол. В главах о «Мятеже» и «Инициации» автор демонстрирует глубокое знание внутренней кухни оккультного движения рубежа XIX–XX веков. Здесь Кроули предстает не как одиночка, а как участник сложной сети отношений — с МакГрегором Мазерсом, У. Б. Йейтсом, другими членами ордена. Регарди подчёркивает, что многие конфликты носили не столько доктринальный, сколько личностный характер.

Третья часть — «Маг» — наиболее насыщенная и драматичная. Она охватывает путешествия Кроули (Мексика, Цейлон, Китай, Северная Африка), его эксперименты с йогой, церемониальной магией, сексуальной магией, употреблением психоактивных веществ. Регарди описывает его практики без сенсационализма, но и без прикрас. Он признаёт, что Кроули был человеком крайностей, склонным к эпатажу и самопровокации, но одновременно подчёркивает его интеллектуальную честность и последовательность в стремлении к «Великой Работе» — трансформации сознания.

Особое место занимает глава о «Книге Закона» — центральном тексте телемической традиции. Регарди рассматривает его не как «божественное откровение» в буквальном смысле, а как продукт особого психического состояния Кроули, синтеза бессознательного материала, культурного контекста и мистического опыта. Это один из наиболее сильных моментов книги: автор пытается удержать баланс между признанием реальности мистического опыта и его психологической интерпретацией.

Четвёртая часть — «Судьба» — посвящена поздним годам Кроули: финансовым трудностям, судебным процессам, общественному скандалу, болезням и одиночеству. Регарди не скрывает слабостей своего учителя — зависимостей, эгоцентризма, склонности к манипуляции. Но он настаивает, что эти черты не отменяют масштаб его интеллектуального и духовного вклада.

Одной из центральных тем книги является напряжение между мистицизмом и психологией. Регарди, прошедший подготовку в психоанализе и райхианской терапии, рассматривает магию как метод трансформации сознания, но одновременно подчёркивает необходимость психотерапевтической работы. Он прямо говорит, что магические практики не устраняют неврозы автоматически и что Кроули, несмотря на гениальность, не сумел полностью интегрировать свою личность. Этот взгляд делает книгу особенно ценной: она не впадает ни в обожествление, ни в разоблачительный пафос.

Сильной стороной книги является её ясность и структурированность. Регарди пишет без мистической риторики, избегая туманных формулировок. Его язык аналитичен, иногда даже суховат, что создаёт эффект интеллектуальной честности. Он постоянно возвращается к фактам, цитирует дневники, письма, тексты Кроули, сопоставляет их с психологическими концепциями.

Второе достоинство — личная вовлечённость автора. Будучи свидетелем и участником событий, Регарди обладает уникальной перспективой. Он не скрывает своих симпатий, но и не отказывается от критики. Эта комбинация личного опыта и аналитической дистанции делает книгу особенно ценной.

Однако существуют и критические замечания. Во-первых, книга может показаться односторонней тем, кто ожидает более жёсткой оценки Кроули. Регарди склонен защищать его от нападок биографов вроде Джона Саймондса и Дэниела Мэнникса, иногда чрезмерно акцентируя их предвзятость. Во-вторых, психологическая интерпретация местами остаётся схематичной и не всегда опирается на глубокий клинический анализ. В-третьих, книга предполагает знакомство читателя с оккультной терминологией и историей Золотой Зари; неподготовленному читателю может быть трудно ориентироваться в деталях.

Отзывы о книге в оккультной среде традиционно высоки. Она считается «классической» биографией Кроули, особенно ценимой за честность и внутреннюю информированность. Роберт Антон Уилсон называет её «интеллектуальным ориентиром», позволяющим читателю войти в мир Кроули без заблуждений и чрезмерной романтизации. В академической среде отношение более сдержанное: книгу рассматривают как ценный источник, но не как нейтральное историческое исследование.

В целом «Глаз в треугольнике» — это не просто биография, а попытка интеграции мистицизма и психологии, личного опыта и исторического анализа. Регарди показывает Кроули как фигуру эпохи релятивизма, человека, стремившегося разрушить «установки» культуры и создать новую модель духовности. Книга не идеализирует и не демонизирует; она пытается понять. Именно в этом её главная ценность.