Обзор книги Майкла Фостера «Мифы о ёкаях»

Исследование феномена сверхъестественного в рамках японской этнографической и религиозной традиции требует тонкого междисциплинарного инструментария, способного преодолеть как упрощающую экзотизацию восточной культуры, так и жесткий позитивистский редукционизм. В монографии профессора Майкла Фостера «Мифы о ёкаях» предпринимается фундаментальная попытка рассмотреть мир японской демонологии не просто как статичный компендиум суеверий, но как динамичную систему репрезентации инаковости, через которую человек на протяжении столетий осмысляет, структурирует и контролирует окружающую реальность. Историко-богословский и культурологический контекст данного труда восходит к когнитивным границам человеческого восприятия, где всякое аномальное, пограничное или пугающее событие неизбежно требует ознаменования и антропоморфного воплощения. Ставя перед читателем вопрос о том, каким образом хаотический страх перед неведомым трансформируется в упорядоченный парад узнаваемых образов, автор демонстрирует, что японское отношение к потустороннему укоренено в особом типе мистического мышления. Основным методом Фостера становится сочетание этнографических полевых исследований, архивных изысканий и критического анализа вторичных источников, что позволяет ему проследить эволюцию религиозного сознания от классической эпохи до постмодернистского медиапространства.

Разворачивая дугу авторской мысли, Фостер начинает исследование с теоретического обоснования природы феномена, подчеркивая, что «ёкаи — это древняя часть веры и в то же время современный рубеж познания и самовыражения». В первой части книги последовательно разбираются лингвистические и понятийные трансформации, происходившие со словами, обозначающими странное и мистическое. Автор детально анализирует, как в период Хэйан необъяснимые угрозы и болезни концептуализировались через аморфное понятие мононокэ, обозначающее призрачную, вредоносную и невидимую силу, испускаемую духами. Параллельно развивалось представление об они — антропоморфных демонах-людоедах, олицетворявших антиобщественную и деструктивную инаковость. Особое внимание Фостер уделяет концепции хякки ягё — ночного парада сотни они, который в средневековых повестях описывался как смертельно опасное вторжение потустороннего хаоса в упорядоченное пространство человеческой культуры. Со временем, однако, эта пугающая категория претерпела таксономические изменения, включив в себя цукумогами — ожившие после столетней службы предметы домашнего обихода, что перевело хаотический страх в русло карнавальной игры и беззаботного шествия.

Серьезным богословским вызовом для исследователя становится размытость границ между ёкаями и ками — божествами синтоистского пантеона. Фостер солидаризируется с антропологическим подходом Комацу Кадзухико, согласно которому ёкаи представляют собой «непочитаемых» ками, в то время как ками — это «почитаемые» ёкаи. Личность духа не высечена в камне; она текуча и зависит от человеческой интерпретации, контекста взаимодействия и ритуалов умиротворения, способных преобразить яростного, грубого духа аратама в мягкое, добродетельное проявление нигитама. Ярким примером подобной метаморфозы служит судьба ученого Сугавара-но Митидзанэ, который после смерти превратился в мстительного онрё, но посредством государственного обожествления был трансформирован в благодетельного ками Тэндзин-сама. Таким образом, Фостер подводит к мысли, что духи отражают анимистическое восприятие мира, предполагающее наличие одушевляющих сил во всем ландшафте, будь то реки, камни или деревья. Отделяя ёкаев от призраков умерших людей (юрэй), автор указывает на классификацию Янагиты Кунио, согласно которой ёкаи привязаны к пограничным локациям и безразличны к жертве, тогда как юрэй преследуют конкретного человека независимо от места.

Описывая когнитивные процессы, порождающие демонологические образы, автор утверждает, что «создание ёкая — это процесс трансформации страха, тайны, непознанного в нечто конкретное». Этот процесс кодифицируется через три структурные сферы, предложенные Комацу: ёкай как событие или аномальное явление, воспринимаемое чувствами; ёкай как одушевленная природная сила; и ёкай как материальный объект или созданный человеком художественный образ. Исторический обзор Фостера демонстрирует, как эти сферы взаимодействовали на протяжении веков. От мифологических сюжетов «Кодзики», где божество Сусаноо побеждает восьмиголового дракона Ямата-но ороти, и средневековых дидактических сборников сэцува, религиозное сознание двигалось к секуляризации образов. В период Эдо, благодаря урбанизации и расцвету массовой печати, традиция хяку моногатари превратила жуткие истории в форму коммерческого досуга. Энциклопедический импульс эпохи, выразившийся в серьезных трудах вроде «Вакан сансай дзуэ» Тэрадзимы Рёана и иллюстрированных каталогах Ториямы Сэкиэна, упорядочил и классифицировал этот хаос, оторвав ёкаев от мест их происхождения и превратив их в самостоятельных персонажей массовой культуры. В период Мэйдзи философ Иноуэ Энрё попытался демистифицировать эти представления в рамках дисциплины ёкайгаку, стремясь отсеять ложные суеверия ради поиска «истинной тайны» мироздания, однако Лафкадио Хёрн, напротив, романтизировал и сохранил жуткую эстетику кайданов как ценную часть исчезающего японского наследия. В двадцатом веке Янагита Кунио заложил основы научной фольклористики, а художник Мидзуки Сигэру через мангу возвратил ёкаев в современное медиапространство, завершив сдвиг общественного восприятия от стигмы суеверия к национальному достоянию.

Вторая часть монографии представляет собой систематизированный бестиарий, в котором Фостер распределяет избранных существ по специфическим «зонам контакта» человека со сверхъестественным, отражая движение от отдаленной дикой глуши к интимному пространству человеческого жилища. Раздел, посвященный диким землям, включает духов кодама, обитающих в древних деревьях, свирепых они, асимметричного горного ямабико, ответственного за эхо, и гигантского земляного паука цутигумо, который в ранних текстах служил метафорой демонизации коренных народов, завоеванных племенем ямато. Особое место здесь занимает тэнгу — крылатый горный гоблин, чей образ эволюционировал от птицеподобного злого духа до длинноносого аскета, обучающего героев секретам воинского искусства и виновного в камикакуси — таинственных похищениях детей. Фостер подчеркивает, что «изучение ёкаев — это не что иное, как изучение людей, их породивших». Анализируя зону воды, автор рассматривает пророческих рыб-человек нингё, чье мясо дарует бессмертие, и водяного каппа, сочетающего в себе черты опасного утопителя, извлекающего сирикодама через анус, и честного сумоиста, делящегося медицинскими секретами. В этом контексте детально разбирается феномен амабиэ — пророческого гибрида, чей образ вирусно распространился в социальных сетях в 2020 году как апотропеический талисман защиты от пандемии, повторяя формулу собственного воспроизводства, заложенную еще в каварабанах девятнадцатого века. В разделах о сельской местности, городах и доме исследуются такие существа, как лиса-кицунэ и тануки, обладающие способностью менять облик, безликий ноппэрабо, кути-сакэ-онна, отразившая социальные тревоги конца двадцатого века, безликий плотский нуппэппо, а также домашние скрипуны янари и дух дзасики-вараси, чье присутствие обеспечивает процветание семьи.

В третьей части книги Фостер обращается к феноменологии зрения и визуальной репрезентации, исследуя, как придание формы невидимому страху позволяет человеку концептуализировать и контролировать аномальный опыт. Анализируя исторические форматы — от средневековых буддийских свитков ада до настольных игр сугороку, гравюр укиё-э Утагавы Куниёси и Каванабэ Кёсая, а также почтовых открыток эпохи Мэйдзи, — автор демонстрирует текучесть и интертекстуальность этих образов. Глубокий теоретический анализ позволяет Фостеру сделать вывод о лингвистической природе демонологического ландшафта, заявляя, что «в конечном счете язык ёкаев позволяет нам говорить о самых сокровенных верованиях, о страхах и желаниях, об обыденном и глупом». Труд завершается эсхатологическим размышлением о понятии monsterful, сочетающем в себе ужас перед монструозным и благоговение перед чудесным, что служит важной метафорой для осмысления глобальных кризисов современности.

Данный фундаментальный труд принесет несомненную пользу пастырям, академическим исследователям, студентам богословских и гуманитарных факультетов, а также мирянам, интересующимся механизмами функционирования религиозного сознания. Для христианских служителей и душепопечителей книга предлагает глубокое понимание того, как человеческий разум в условиях отсутствия ясного библейского откровения пытается упорядочить экзистенциальный страх перед неведомым, создавая автономные системы демонологии. Фольклорный и когнитивный анализ, представленный автором, позволяет пастырям более эффективно распознавать суеверные интуиции, синкретические наслоения и анимистические паттерны мышления, которые нередко проникают в сознание верующих в кризисные периоды. Для теологов и религиоведов монография ценна своим методологическим подходом к категории инаковости, помогая исследовать процессы деградации и трансформации священных концептов в секулярной среде.

К очевидным сильным сторонам монографии следует отнести ее таксономическую строгость, междисциплинарный характер и глубокую укорененность в первоисточниках. Фостеру удается избежать крайностей: он не скатывается в сухое каталогизирование и одновременно преодолевает соблазн националистического эссенциализма, наглядно демонстрируя, что японская демонология развивалась в постоянном интерактивном диалоге с континентальными китайскими и буддийскими традициями. Концепция СКЁ (сети культуры ёкаев), предложенная автором, представляет собой оригинальный и продуктивный инструмент для анализа религиозных и фольклорных феноменов как неиерархических, ризоматических систем, объединяющих локальные верования, академические изыскания и коммерческие медиапродукты.

Вместе с тем, оценивая труд с конструктивной богословской и академической точки зрения, необходимо указать на ряд моментов, оставшихся без должного раскрытия. Фостер рассматривает анимистические интенции человеческого сознания преимущественно через призму секулярной когнитивистики и эволюционной психологии, что порой лишает повествование должной метафизической глубины. Описывая феномен одержимости лисой (кицунэ-цуки) или похищения духами (камикакуси), автор слишком поспешно редуцирует этот опыт к психиатрическим диагнозам или неврологическим галлюцинациям, обусловленным избытком углекислого газа в крови, обходя вниманием объективную духовно-трансцендентную реальность подобных столкновений, зафиксированную в христианской аскетической и экзорцистской практике. Кроме того, в разделах, посвященных современным городским ёкаям вроде Ханако-сан или дзиммэнкэна, глубинная связь с классическим пониманием греха, вины и экзистенциального отчуждения подменяется социологическими метафорами школьного быта и медийного конформизма, что несколько ослабляет теологический потенциал критического анализа, заявленный в начале монографии. Тем не менее, книга Майкла Фостера остается выдающимся образцом критического исследования народных верований, задающим высокую планку для будущих генераций исследователей традиционной культуры.