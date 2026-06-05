Обзор книги "Миряне и есть Церковь! – Служение мирян в Церкви – Часть первая"

Представленный к рассмотрению труд, изданный Свято-Филаретовским институтом, представляет собой фундаментальный вклад в современную православную экклезиологию, всесторонне освещающий одну из самых острых и насущных проблем современной церковной жизни — вопрос о подлинном месте и служении мирян. Исторический и богословский контекст создания этого сборника глубоко укоренен в динамичных духовных и интеллектуальных сдвигах двадцатого века, когда христианская мысль заново открыла для себя евхаристическую экклезиологию и богословие соборности. Непосредственным катализатором для появления данного издания послужило решение Священного Синода Русской православной церкви в июне 2024 года, официально вынесшее вопрос о служении мирян на повестку дня Межсоборного присутствия. Главная богословская проблема, которую пытается решить этот труд, заключается в глубоко укоренившемся, но исторически и догматически неоправданном разделении единого церковного тела на «посвященное» духовенство и «непосвященных» мирян. Этот разрыв, сформировавшийся в константиновскую эпоху, фактически отстранил народ Божий от активного участия в полноте церковной жизни, сведя его роль к пассивному присутствию. Основной метод аргументации, используемый авторами сборника, заключается в строгом историко-богословском и каноническом анализе предания Ранней церкви, в сопоставлении чистого апостольского и раннепатристического понимания «народа Божьего» с более поздними схоластическими и синодальными парадигмами. Подобный методологический подход позволяет исследователям деконструировать клерикальную монополию и вернуть в центр церковного сознания библейское видение Церкви как царственного священства.

Логика развития этой магистральной мысли берет свое начало во введении от составителей, которые скрупулезно прослеживают семантическую эволюцию терминологии, используемой для описания членов церкви. Составители подчеркивают, что само введение понятия «миряне» для обозначения народа Божьего, шедшее параллельно с развитием учения о сакральном посвящении клириков, привело к трагическому богословскому раздвоению Церкви на тех, кто принадлежит исключительно этому миру, и тех, кто иерархически инициирован в таинстве рукоположения. В качестве жизненно необходимой альтернативы этому умаленному статусу составители обращают внимание на исторические попытки возвращения к новозаветному понятию «верные», которое подразумевает не просто благочестивого прихожанина, но человека служащего, активно участвующего в принесении жертвы хвалы и осознающего свою ответственность за жизнь Церкви.

Эта основополагающая мысль органично перетекает в глубокую экклезиологическую рефлексию протопресвитера Николая Афанасьева в его программной статье о царственном священстве. Афанасьев начинает свою аргументацию с неопровержимого утверждения о том, что первохристианство по своей природе было лаическим движением, совершенно лишенным тех резких границ между клиром и народом, которые характеризовали ветхозаветное левитское священство. Он доказывает, что в Новом Завете весь народ Божий вводится в само святилище через кровь Христа, что делает всю общину царственным священством, призванным приносить духовные жертвы, под которыми апостол Петр несомненно подразумевал Евхаристию. Как поразительно точно формулирует эту реальность Афанасьев: «Быть членом народа Божьего означает иметь высшее звание на земле, так как нет ничего высшего, как принадлежать к народу, который сам Бог избрал «во Христе» и поставил служить Ему». Далее богослов прослеживает трагическую историческую траекторию, при которой первоначальное литургическое различие между предстоятелем и народом постепенно затвердело в онтологическое разделение. Проникновение в церковное сознание идеи «посвящения» породило парадигму, в которой миряне стали восприниматься как профаны, существующие преимущественно в мирской сфере, в то время как лишь рукоположенные клирики считались полноправными участниками божественного. Афанасьев решительно противостоит этому схоластическому умалению лаиката, настаивая на том, что дары Святого Духа преподаются всем членам Церкви в крещении именно для активного служения, и лишение мирян их священнического достоинства равносильно отвержению этих самых благодатных даров.

Теоретические высоты евхаристической экклезиологии Афанасьева находят пронзительный пастырский отклик в выступлении протопресвитера Виталия Борового, который обращается к практическому параличу и глубочайшим вызовам, стоящим перед современной Церковью. Боровой смело утверждает, что нынешняя эпоха абсолютной свободы парадоксальным образом ставит Церковь в более опасное и требовательное положение, чем период советских гонений, поскольку Церковь больше не может прятаться за внешними запретами, оправдывая свою внутреннюю пассивность. Он настоятельно напоминает своим слушателям, что саму суть Церкви составляют именно миряне, бросая вызов повсеместному клерикализму, отождествляющему Церковь исключительно с епископатом и священством. Подчеркивая абсолютную незаменимость общины, Боровой отмечает: «Без епископа нет церкви — верно. Но и епископ без церкви в воздухе. Есть община, состоящая из мирян... Значит, в конце концов, церковь и есть эта община...». Он горячо ратует за активное, сознательное участие народа в литургии, жестко критикуя современную практику, когда община безмолвствует во время выступления профессиональных хоров, и призывает к возрождению «литургии после литургии», где евхаристическое собрание трансформируется в конкретную общинную ответственность и взаимную заботу. Боровой также подчеркивает острую необходимость мирянского миссионерства и катехизации, указывая, что бремя воспитания следующего поколения и защиты интересов православия в социальной и политической сферах ложится прежде всего на плечи преданных своему призванию мирян, в особенности женщин.

Исследование призвания мирян получает дальнейшее обогащение в глубоком богословском синтезе Павла Евдокимова, посвященном всеобщему священству в восточной традиции. Евдокимов оплакивает «отпадение мирян», начавшееся в константиновскую эпоху, когда большинство крещеных христиан ассимилировалось в секулярном мире, оставив сферы святости исключительно монахам и духовенству. Он противостоит этому историческому упадку, возрождая святоотеческое понимание таинств инициации — Крещения и Миропомазания — как истинного рукоположения мирянина. Для Евдокимова Миропомазание является таинством всеобщего священства, которое снаряжает христианина дарами Святого Духа, чтобы он был воином Христовым и активным свидетелем в мире. Он формулирует эту мысль с предельной ясностью, утверждая: «Посвящение (три великих таинства верных) вводит всех и каждого в ἱερὰ διακόσμησις — порядок или священную иерархию Народа, различаемого только по функциональным служениям». Евдокимов подробно останавливается на тройном достоинстве мирян — пророческом, священническом и царском, — доказывая, что каждый мирянин призван к внутреннему монашеству, к аскетическому господству над страстями и к непрестанному приношению всей своей жизни в качестве духовной жертвы в рамках космической литургии.

Историческая глубина этого экклезиологического пробуждения скрупулезно документирована в аналитическом обзоре Марины Наумовой, посвященном наследию канониста и историка девятнадцатого века Николая Аксакова. Наумова подробно описывает, как Аксаков, опираясь на славянофильский концепт соборности, стремился восстановить новозаветное понимание народа Божьего как высшего хранителя церковного предания и истины. Посредством строгих исторических и канонических изысканий Аксаков продемонстрировал, что в Ранней церкви миряне активно участвовали в четырех важнейших сферах: литургической молитве, защите православного учения, церковном суде и избрании иерархии. Наумова освещает критическую деконструкцию Аксаковым термина «мирянин», когда он понимается исключительно как «светский» или «житейский», показывая, что в Древней церкви крещение воспринималось как рукоположение в чин верных, дарующее им благодать, необходимую для активного служения. Улавливая самую суть аксаковского видения, Наумова пишет: «В осуществлении общего служения всего народа Божьего реализуется основополагающее качество Церкви — соборность». Это органичное видение Церкви полностью отвергает послепетровские и схоластические модели, которые низводили мирян до статуса пассивного, обучаемого класса, всецело подчиненного учащей иерархии.

Привнося яркое, эмпирическое измерение в эти академические размышления, архимандрит Роберт Тафт вводит методологию «повествовательного богословия», чтобы проиллюстрировать незаменимую роль мирян в ткани церковного бытия. Отвергая абстрактное теоретизирование, Тафт делится двумя глубоко трогательными историями обычных женщин-мирянок — неграмотной индийской матери, живущей в глухой деревне среди индуистов и мусульман, и пожилой эскимоски на Аляске. Эти женщины через свое безграничное гостеприимство, стирание кастовых барьеров и непоколебимую евхаристическую веру воплотили саму суть Евангелия и Церкви в своих уникальных культурных контекстах. Тафт использует эти нарративы, чтобы доказать, что конечная цель литургической жизни Церкви — это не просто пресуществление евхаристических элементов, но преображение самих верных в активное, живое Тело Христово. Как он красноречиво резюмирует сердцевину литургического богословия: «цель литургии — не претворить хлеб и вино во Христа, но претворить и вас, и меня в мистическое Тело Христово...». Через эти живые истории Тафт неопровержимо доказывает, что миряне не просто играют некую роль в Церкви; скорее, миряне и есть Церковь в ее самом фундаментальном и подлинном выражении.

Подводя богословский дискурс к острому аналитическому завершению, Давид Гзгзян берется за сложнейшую проблему взаимоотношений между всеобщим священством верных и рукоположенной церковной иерархией. Гзгзян подвергает суровой критике господствующие экклезиологические модели, которые приписывают абсолютный примат рукоположенному священству, тем самым превращая статус мирян в фактически «факультативный» или необязательный для самого определения Церкви. Он доказывает, что подобная клерикальная монополия в корне противоречит самой природе Церкви как собрания народа Божьего, инициированного и наделенного благодатью через Крещение и Миропомазание. Прослеживая историческую маргинализацию всеобщего священства, Гзгзян обнажает богословские противоречия, присущие взгляду на иерархию как на самодостаточную сущность. Он призывает к радикальному переосмыслению церковных структур, настаивая на том, что рукоположенное служение должно пониматься не как власть над мирянами, а как специализированная харизма, которая органически вырастает из фундаментального, всеобщего священства всех верующих и служит ему.

Оценивая целевую аудиторию этого всеобъемлющего тома, становится совершенно очевидным, что его глубокие академические и духовные прозрения предназначены для широкого, но высоко мотивированного круга читателей. Прежде всего, этот труд абсолютно незаменим для пастырей и иерархов, которым брошен прямой вызов пересмотреть свои административные и литургические практики в свете подлинной православной экклезиологии. Кроме того, студенты богословия и академические исследователи найдут в этом сборнике бесценный ресурс, поскольку он мастерски синтезирует наиболее значимую экклезиологическую мысль двадцатого века с тщательной патристической и библейской экзегезой. Однако величайшим выгодоприобретателем этой работы являются сознательные миряне — обычные христиане, ищущие интеллектуального и духовного подтверждения своего неотъемлемого достоинства и высокого призвания внутри Тела Христова. Книга вооружает их историческим и богословским словарем, необходимым для понимания того, что их активная роль — это не современная модернистская инновация, а законное возвращение к апостольским корням веры.

Переходя к критическому анализу публикации, следует отметить, что превосходные сильные стороны этого сборника заключаются в его абсолютной научной строгости и органическом тематическом единстве, которого удалось достичь, несмотря на объединение авторов из совершенно разных исторических эпох и даже конфессиональных контекстов. Составители виртуозно сплели воедино высокое академическое богословие Афанасьева и Евдокимова с пастырской насущностью Борового и исторической скрупулезностью Аксакова. Включение нарративного богословия Тафта обеспечивает блестящий методологический контраст, который вдыхает живую жизнь в догматические пропозиции. Книга мужественно противостоит всепроникающей болезни клерикализма, не скатываясь при этом в дешевую антииерархическую полемику, сохраняя тон глубокой любви к Церкви и искреннее желание ее подлинного соборного обновления. Этот труд служит необходимой и невероятно своевременной богословской базой для дискуссий, инициированных Священным Синодом.

Тем не менее, строгий академический обзор должен также указать на определенные уязвимости и лакуны в представленной работе. Основное критическое замечание касается разительного контраста между парящими высотами предложенной евхаристической экклезиологии и жесткими реалиями современных канонических и приходских структур. Хотя авторы убедительно доказывают богословскую необходимость активного участия мирян в управлении, учительстве и литургическом действии, сборник останавливается на пороге предложения конкретных, практических механизмов реализации этого видения в наши дни. Исторические примеры участия мирян в избрании епископов или в церковном суде, так подробно описанные Аксаковым, освещают прекрасный раннехристианский идеал, однако в тексте не хватает конструктивного предложения о том, как именно транспонировать эти древние практики в высокоцентрализованный административный аппарат современного православия. Кроме того, хотя критика упадка «константиновской эпохи» исторически точна, книга местами балансирует на грани идеализации доникейской Церкви, не в полной мере учитывая сложнейшие социологические и исторические факторы, сделавшие институционализацию Церкви исторически неизбежной. Авторы исчерпывающе диагностируют болезнь пассивности мирян и прописывают лекарство всеобщего священства, но практическая каноническая реабилитация лаиката остается нерешенным вызовом, к которому Церкви еще только предстоит подступиться в реальности своего повседневного бытия.