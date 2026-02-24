Обзор «Книги наставлений по основам искусства астрологии» Абу-р-Райхана ал-Бируни

«Книга наставлений по основам искусства астрологии» Абу-р-Райхана ал-Бируни — это один из наиболее значительных трактатов средневековой астрологической традиции, написанный в 1029 году и дошедший до нас как уникальное свидетельство единой интеллектуальной системы, связывающей эллинистическую, арабскую и индийскую астрологию. Это не просто руководство по технике составления и интерпретации гороскопов, а энциклопедический компендиум, отражающий уровень научной культуры исламского Востока XI века.

Книга открывается предисловием современного издания, где подробно рассматривается место астрологии в истории науки. Редакторы подчёркивают, что астрология эллинизма, индийская джйотиш, арабская и западноевропейская средневековая астрология представляли собой единую систему, которая сохраняла базовые принципы на протяжении многих столетий. В этом контексте труд ал-Бируни предстает не как маргинальный эзотерический текст, а как часть серьёзной научной традиции своего времени.

Основной корпус книги представляет собой систематическое изложение астрологических понятий. Ал-Бируни начинает с раздела о знаках Зодиака: их природе, мужских и женских качествах, дневных и ночных характеристиках, плодородности, связи с частями тела, нравами, профессиями, территориями и даже болезнями. Это демонстрирует, насколько комплексно в средневековой астрологии воспринимался мир: знак — это не просто сектор неба, а символический узел, соединяющий космос, тело и общество.

Далее следует обширный раздел о планетах: их природе, благотворности и злотворности, фазах, достоинствах и ущербах, обителях, экзальтациях, аспектах, дружбе и вражде между ними. Ал-Бируни аккуратно сопоставляет арабскую традицию с индийской, указывая на расхождения и особенности. Это одна из сильнейших сторон трактата — автор не просто передаёт традицию, а критически её сравнивает.

Отдельные разделы посвящены делениям знаков (термы, деканы, девятые и двенадцатые части), домам гороскопа, жребиям (включая Жребий Фортуны), фазам планет, аспектам, достоинствам, состояниям силы и слабости. В последней части трактата ал-Бируни переходит к «разделам приговоров звёзд» — натальной, хорарной и мунданной астрологии, вопросам продолжительности жизни, управителям года и методам интерпретации.

Особую ценность представляет то, что ал-Бируни демонстрирует знание как греческой (Птолемей), так и индийской традиции, сопоставляя их в едином методологическом поле. Это делает книгу важнейшим историческим мостом между культурами.

Сильной стороной труда является его системность. Ал-Бируни — энциклопедист, математик и астроном, и это чувствуется в чёткости классификаций и логике изложения. Он не мистифицирует материал, а стремится рационально объяснить принципы. В отличие от более спекулятивных авторов, он часто проявляет скепсис и осторожность, предостерегая от чрезмерной веры в «приговоры звёзд».

Однако именно эта двойственность вызывает неоднозначные оценки. С одной стороны, ал-Бируни — выдающийся учёный, автор трудов по астрономии, географии, математике и истории религий. С другой — он активно занимается астрологией. Некоторые исследователи видят в его трактате попытку систематизировать и даже косвенно разоблачить слабости астрологических методов. Другие считают, что он был искренним практиком, просто более критичным и научным по стилю.

Критические замечания могут быть следующими.

Во-первых, для современного научного сознания астрология не является эмпирически подтверждённой дисциплиной. С точки зрения современной астрономии и физики, базовые предпосылки астрологии не имеют объективного подтверждения. Поэтому книга ценна прежде всего как историко-культурный документ, а не как руководство к научному познанию.

Во-вторых, сложность терминологии и огромный объём материала делают текст трудным для неподготовленного читателя. Даже с комментариями современного издания он остаётся требовательным. Это не популярное чтение, а специализированный трактат.

В-третьих, некоторые методики (например, расчёт продолжительности жизни или «чтение мыслей») неизбежно вызывают скепсис даже у многих современных астрологов, поскольку они отражают представления эпохи, а не универсальные методы.

Тем не менее значение книги трудно переоценить. Она демонстрирует высокий уровень интеллектуальной культуры исламского мира XI века, показывает глубину межкультурного обмена между Грецией, Индией и Ближним Востоком и позволяет увидеть астрологию как часть широкой научной картины своего времени.

В итоге «Книга наставлений по основам искусства астрологии» — это не просто учебник по древней астрологии, а памятник эпохи, свидетельство того, как средневековый разум стремился объединить космос, математику, философию и судьбу человека в единую систему. Для историков науки, исследователей астрологии и специалистов по исламской интеллектуальной традиции эта книга остаётся бесценным источником.