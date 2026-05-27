Обзор книги Олега Викторовича Стародубцева «Русское церковное искусство Х–ХХI веков»

Выход в свет второго, исправленного и дополненного издания фундаментального труда Олега Викторовича Стародубцева «Русское церковное искусство Х–ХХI веков», осуществленного Издательством Сретенского монастыря в 2025 году, знаменует собой важнейшую веху в современной отечественной церковно-исторической и богословской науке . Настоящее исследование представляет собой глубокую и концептуально выверенную попытку возрождения подлинного церковно-научного метода изучения искусства, который на протяжении долгого времени находился в состоянии вынужденного забвения или методологического кризиса . Главный богословский и научно-исторический вызов, на который отвечает автор, заключается в необходимости преодоления наследия советского искусствоведения, где церковное искусство, в силу понятных идеологических ограничений, рассматривалось исключительно в жестких хронологических рамках Древней Руси, будучи оторванным от своей сакраментальной, литургической и догматической сущности . Более того, исследования по Синодальному и Новейшему периодам церковного зодчества и живописи оставались фрагментарными и единичными, что не позволяло воссоздать цельную панораму тысячелетнего бытия церковной культуры. Обращаясь к историко-описательному и духовно-просветительскому методу, укорененному в трудах дореволюционных церковных археологов и выдающегося профессора Московской духовной академии протоиерея Алексия Остапова, Стародубцев выстраивает монументальное повествование, в котором внешние художественные формы неразрывно связаны с внутренним благодатным дыханием церковного Предания .

Методологический фундамент монографии закладывается в развернутом анализе самого феномена христианского искусства, природа которого принципиально отличается от искусства светского, преследующего сугубо эстетические и утилитарные задачи. Автор подчеркивает, что если для мирского творчества главным критерием выступает внешняя красота, чувственность и изменчивое субъективное настроение автора, то в пространстве канонического церковного творчества определяющим ориентиром служит исихазм, отражающий молитвенный опыт Церкви и ее ведение горнего мира . Сама сущность церковного искусства раскрывается через категорию церковности, понимаемую автором не как формальная принадлежность к институту, а как совокупность духовно-благодатной жизни, выражающая надмирную природу Тела Христова . В ткань повествования органично вплетается святоотеческая мысль автора о том, что «христианское искусство, в отличие от светского, двусоставно: оно имеет внутреннюю, духовно-догматическую основу и внешнюю выразительную форму, нерасторжимые друг от друга». Это догматическое единство обусловливает иерархический характер всех видов церковного творчества — от храмостроительства и иконописи до лицевого шитья, книгопечатания и церковной археологии, которые в своем соборном единстве призваны служить девятнадцати векам дела спасения человека. Развивая эту мысль, исследователь подробно прослеживает историю формирования русского церковного искусства как самостоятельной учебной и научной дисциплины в стенах отечественных духовных школ, начиная от первых трудов иеромонаха Иродиона (Вертинского) и профессора Н. В. Покровского до официального введения этого предмета в обязательную программу православных семинарий в конце двадцатого века.

Важнейшей теоретической частью исследования является глубокий разбор богословия священных изображений, символа и канона, окончательно сформировавшихся в восточнохристианской традиции . Опираясь на догматические определения Вселенских Соборов и святоотеческое наследие, в особенности на апологию преподобного Иоанна Дамаскина, Стародубцев напоминает, что человеческая природа, отягченная греховной поврежденностью, нуждается в материальном посредстве для восхождения к созерцанию Божественных тайн. Автор цитирует великого защитника икон, утверждая, что «мы не в состоянии подниматься до созерцания духовных предметов без какого-либо посредства, а для того, чтобы подниматься вверх, имеем нужду в том, что родственно нам и сродно». В книге представлена четкая классификация церковных символов, разделяемых на знамения, передающие духовное значение без прямого внешнего сходства, и образы, овеществляющие священные лица и события исторического Боговоплощения . Через призму кондака праздника Торжества Православия раскрывается смысл иконописного канона как незыблемой Божественной истины, где условные изобразительные средства, такие как обратная перспектива, двухмерность плоскости и полное отсутствие теней, служат наглядным свидетельством преображенного состояния твари, пронизанной нетварным Фаворским светом, в котором нет никакой тьмы .

Иллюстрацией практического воплощения этих богословских принципов в древнерусском искусстве становится детальный анализ иконы Животворящей Троицы преподобного Андрея Рублева, которой автор посвящает особое место в контексте литургической жизни эпохи Куликовской битвы . В книге убедительно доказывается, что подлинным духовным творцом этого премирного шедевра был преподобный Сергий Радонежский, для которого догмат о Троичности стал заповедью общежития, призванной постоянным взиранием на Небо побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира . Стародубцев интегрирует в текст пронзительные слова священника Павла Флоренского, указывая, что «вражде и ненависти, царившим в дольнем мире, противопоставлялась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних». Рублевский лаконизм, сведший к минимуму исторические детали библейского гостеприимства Авраама, позволил явить Предвечный Совет о спасении человека через Чашу Евхаристии, превращая вещественные краски в пренебесную лазурь и символ Божественной любви . Логика развития авторской мысли бесшовно переходит от иконного образа к символике и устройству православного храма, понимаемого как образное воплощение догмата о Церкви и пространственное воссоздание рая, где соединены в одно целое Небо и земля . Исследователь последовательно разбирает литургическое назначение и сакральный смысл каждой части храмового корпуса — от алтаря, знаменующего Превыспреннее Небо, престола с вложенными частицами мощей мучеников и жертвенника до солеи, амвона, корабля церкви и притвора . Эта архитектурная структура находит свое завершение в строгой, иерархически выверенной системе настенных росписей, где Пантократор в куполе царит над миром, пророки и апостолы в барабане предвозвещают истину, евангелисты на парусах утверждают корабль Церкви, а композиции алтарной апсиды — от монументальной Оранты до Евхаристии и ликов святителей — связывают воедино исторические события Сионской горницы и совершающуюся в храме бескровную жертву .

Разбирая историческую эволюцию церковного искусства, книга предлагает глубокий обзор раннехристианского периода и наследия Византийской империи. Автор проводит читателя сквозь полумрак римских катакомб с их первыми символическими и аллегорическими фресками Агнца, Рыбы и Доброго Пастыря, доказывая, что первохристианское творчество носило сугубо вероучительный и назидательный характер. Миланский эдикт Константина Великого открыл эпоху монументального строительства, когда христианская Церковь заимствовала и одухотворила форму римской базилики, превратив ее в царский дом Небесного Царя, что подтверждается историческими описаниями базилик Иерусалима, Вифлеема и Рима . Подлинной вершиной восточнохристианского зодчества стало византийское крестово-купольное храмостроительство эпохи императора Юстиниана Первого, воплощенное в грандиозном соборе Святой Софии в Константинополе, где купол стал символом Неба, утвержденного над землей. Пройдя сквозь трагические испытания иконоборческого периода и Торжество Православия в 843 году, византийская культура выработала классический стиль Македонской династии, зафиксировавший строгие иконографические типы Христа Вседержителя и величественные образы Богоматери — Одигитрии, Знамения, Оранты и Умиления, лишенные чувственной прелести и ориентированные исключительно на раскрытие духовной красоты и аскетизма .

Этот богатейший византийский опыт стал фундаментом для становления самобытного церковного искусства Древней Руси после ее Крещения святым равноапостольным князем Владимиром, чему посвящена обширная первая глава монографии . Автор подробно рассматривает возведение первых каменных памятников — киевской Десятинной церкви Успения Богородицы, Черниговского Спасо-Преображенского собора и великих Софийских соборов в Киеве, Новгороде и Полоцке, подчеркивая, что русские мастера, перенимая греческие инженерные приемы, сразу же привнесли в них национальные черты: многоглавие, ступенчатость архитектурных масс и приверженность к богатому орнаменту . Переходя к периоду феодальной раздробленности Руси во второй трети двенадцатого — начале тринадцатого века, книга раскрывает процесс формирования ярких местных художественных школ. Камерное и пластическое зодчество Владимиро-Суздальской земли, запечатленное в Успенском и Дмитриевском соборах, Покрове на Нерли и Георгиевском храме в Юрьеве-Польском, поражает уникальной белокаменной резьбой и скульптурными рельефами, где вся тварь предстает в символическом хвалении Творца . Параллельно развиваются строгие, лаконичные и монументальные традиции Новгородской и Псковской республик, выраженные в храмах Спаса на Нередице и соборах Мирожского монастыря, где архитектура сливается с суровой экспрессией линейной стенописи и шедеврами ранней русской иконописи, у истоков которой стоял первый отечественный мастер — преподобный Алипий Печерский . Завершая домонгольский период, Стародубцев анализирует великие памятники книжной культуры, такие как Остромирово Евангелие, древние эмали и прикладное ювелирное искусство, доказывая, что церковное творчество было глубоко понятно и органично доступно всему верующему народу .

Трагический рубеж конца тридцатых годов тринадцатого века, связанный с опустошительным монголо-татарским нашествием Батыя, нанес колоссальный удар по русской культуре, уничтожив множество городов, храмов и святынь, о чем подробно повествует вторая глава исследования . В условиях политической и культурной изоляции поступательный ход искусства замедлился, однако вера и Предание помогли народу выстоять. Автор последовательно разбирает процесс возрождения каменного зодчества в Новгороде Великом и Пскове, где возводятся компактные, одноапсидные храмы типа Николы на Липне и собора Снетогорского монастыря, а также постепенное возвышение Московского княжества при князе Данииле Александровиче и Иване Калите . В Москве закладывается первый каменный Успенский собор 1326 года по благословению святителя Петра, митрополита Московского, который сам был выдающимся изографом, написавшим прославленную Петровскую икону Божией Матери. Живопись этой суровой эпохи отмечена появлением новгородских краснофонных икон и шедевров псковского круга, таких как образ пророка Илии из Выбут, наполненных глубокой внутренней силой и экспрессией. В этот же период зарождаются великие традиции московской книжной миниатюры и прикладного искусства, нашедшие свое отражение в Сийском Евангелии и чеканных "Васильевских вратах" Софийского собора.

Новый расцвет церковной культуры, совпавший с эпохой Куликовской битвы и духовным деланием преподобного Сергия Радонежского, ознаменовался созданием высокого многоярусного иконостаса и уникальным синтезом монументальной живописи . На русской почве раскрывается гений Феофана Грека, чья экспрессивная, исихастская манера письма украсила храм Спаса на Ильине улице и подарила Москве Донскую икону Богоматери, и непревзойденное, светоносное творчество преподобного Андрея Рублева, запечатленное в Звенигородском чине, фресках Успенского собора во Владимире и иконе Святой Троицы . Период образования единого Российского государства во второй половине пятнадцатого — начале шестнадцатого века выводит московское зодчество на общерусский и международный уровень. Автор подробно описывает грандиозную перестройку Московского Кремля Иоанном Третьим, который привлек выдающегося итальянского инженера Аристотеля Фиораванти для возведения кафедрального Успенского собора, соединившего регулярность европейского Ренессанса с традициями Владимира, а также псковских мастеров для строительства Благовещенского собора и церкви Ризоположения . Венецом этой блестящей эпохи в живописи становится творчество великого Дионисия и мастеров его круга, создавших одухотворенные иконы митрополитов Петра и Алексия и чистый, небесный ансамбль фресок собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре.

Вступление церковного искусства в шестнадцатый и семнадцатый века, подробно анализируемое в третьей главе монографии, ознаменовалось новыми богословскими вызовами и глубокой трансформацией канонического мышления на пути к Новому времени. Постановления Стоглавого собора 1551 года под председательством святителя Макария, митрополита Московского, зафиксировали строгие правила иконописания, предписывая мастерам ориентироваться на древние образцы и авторитет Андрея Рублева . Трагические пожары Москвы и споры дьяка Ивана Висковатого на Соборе 1553–1554 годов вокруг сложной символико-аллегорической иконографии Четырехчастной иконы и образа «Благословенно воинство Небесного Царя» свидетельствовали о начале постепенного проникновения западных влияний и разрушения традиционного художественного языка . В архитектуре шестнадцатого века совершается подлинный прорыв — рождение шатрового каменного зодчества, явленного в церкви Вознесения в Коломенском и великом девятипрестольном соборе Покрова на Рву, возведенном зодчими Постником и Бармой в память о взятии Казани. Книжное дело переживает революцию с началом печатных трудов первопечатника диакона Ивана Федорова и Петра Мстиславца, издавших в 1564 году первый московский «Апостол» .

Преодолев хаос Смутного времени, русское искусство семнадцатого века развивалось в условиях нарастающего узорочья и декоративизма, которые постепенно вступали в противоречие с древней строгостью канона. Патриарх Никон вводит запрет на каменные шатровые храмы, возвращая зодчество к традиционному пятиглавию, что выразилось в строительстве собора Воскресения Христова в Новом Иерусалиме и грандиозного Ростовского кремля митрополита Ионы Сысоевича . Конец столетия знаменуется расцветом изысканного нарышкинского барокко, воплощенного в храмах Покрова в Филях и Успения на Покровке, а также формированием самобытных школ Поволжья и Строгановского направления . В иконописи совершается коренной перелом, связанный с деятельностью Симона Ушакова и царских изографов Оружейной палаты — Никиты Павловца, Федора Зубова и Ивана Безмина . Внедрение концепции «живоподобия», объемной светотеневой лепки ликов и прямое заимствование сюжетов из западных гравюр, таких как Библия Пискатора, свидетельствовали о секуляризации церковного сознания и отходе от аскетических принципов исихазма. Автор приводит глубокое богословское обоснование этого кризиса, отмечая, что «утрата большого стиля, утрата глубины образных характеристик, отсутствие в живописи семнадцатого века выразительности и духовной напряженности... восполнялись красочностью, яркой декоративностью и обилием узорочья». Большой Московский Собор 1666–1667 годов попытался удержать канонические границы, запретив изображение Бога Отца, однако остановить наступление Нового времени было уже невозможно.

Четвертая глава монографии целиком посвящена Синодальному периоду и Новейшему времени, когда радикальные реформы Петра Первого окончательно упразднили патриаршество и превратили Русь в Российскому империю . Основание Санкт-Петербурга в 1703 году ознаменовало демонстративный разрыв с досинодальными традициями и насаждение западноевропейских архитектурных стилей. На смену древнерусскому зодчеству приходит петровское барокко, выраженное в Петропавловском соборе Доменико Трезини с его латинским базиликальным планом и высоким шпилем, хотя интерьер собора еще украшал великолепный резной иконостас Ивана Зарудного . Середина восемнадцатого века отмечена расцветом пышного елизаветинского барокко Михаила Земцова, Саввы Чевакинского, построившего Николо-Богоявленский собор, и графа Бартоломео Франческо Растрелли, создавшего Смольный Воскресенский собор и собор Зимнего дворца. Екатерина Великая утверждает господство строгого классицизма, вдохновленного античностью, что проявилось в соборе Святой Троицы Александро-Невского монастыря Ивана Старова, работах Чарльза Камерона и Джакомо Кваренги, где монументальные колоннады портиков заменили традиционные крестово-купольные объемы. В Москве эти столичные веяния преломлялись сквозь призму местной школы Ивана Мичурина, Дмитрия Ухтомского, построившего великую лаврскую колокольню, и Матвея Казакова, создавшего центрические ротонды храмов Филиппа митрополита и Вознесения на Гороховом поле .

Первая половина девятнадцатого века выводит академическое церковное искусство на вершину зрелого классицизма и ампира, ознаменованную Великой Отечественной войной 1812 года . Шедевром этой эпохи становится Казанский собор Андрея Воронихина, чья грандиозная коринфская колоннада превратила храм в монумент русской воинской славы, украшенный скульптурами Мартоса, Пименова и Щедрина и живописью Боровиковского и Шебуева . Василий Стасов развивает ампирные традиции в Троицком Измайловском соборе и транслирует национальные мотивы в Александро-Невской церкви в Потсдаме. Николай Первый открывает эпоху историзма и эклектики, утверждая русско-византийский стиль Константина Тона, воплощенный в колоссальном Храме Христа Спасителя в Москве (1839–1883), расписанном лучшими академиками — Бруни, Басиным, Марковым и Семирадским, и украшенном рельефами Логановского и Рамазанова . Конец девятнадцатого и начало двадцатого века ознаменовались триумфом русского стиля и неовизантийского направления, выраженных в мозаичном великолепии храма Воскресения Христова на Крови Альфреда Парланда, Спасском соборе в Свияжске и неорусских шедеврах Алексея Щусева — Покровском соборе Марфо-Мариинской обители и храме на Куликовом поле, где средневековые новгородско-псковские мотивы слились со стилем модерн . Параллельно, вопреки государственному академизму, продолжала жить народная ремесленная икона Палеха, Мстёры и Холуя, боровшаяся с засилием печатных хромолитографий фабрик Жако и Бонакера и опекаемая созданным в 1901 году Комитетом попечительства о русской иконописи.

Анализируя практическую ценность и целевую аудиторию монографии Олега Викторовича Стародубцева, необходимо подчеркнуть ее универсальный и глубоко востребованный характер для самых разных кругов участников богословского клуба. Настоящий пастырь найдет на страницах этой книги глубокое догматическое и литургическое обоснование каждого элемента церковного интерьера, священных сосудов, облачений и настенной живописи, что позволит ему не просто совершать богослужение, но и духовно наставлять паству в понимании сакрального символизма дома Божия . Для студентов духовных семинарий и академических искусствоведов данный труд послужит безупречным и структурированным учебным пособием, представляющим ясную и последовательную картину развития христианской культуры на протяжении целого тысячелетия, свободную от идеологических штампов материалистического периода. Миряне, ищущие глубоких интеллектуальных и духовных ответов на вопросы о смысле православного образа, канона и церковной архитектуры, обретут в этой книге надежный путеводитель, помогающий перешагнуть через поверхностное чувственно-эстетическое восприятие искусства и прикоснуться к созерцанию Божественных тайн Истины . Наконец, специалисты по общецерковной истории и византологии высоко оценят колоссальный объем привлеченных архивных материалов, малоизвестных рукописей и затекстовых комментариев, восполняющих лакуны в изучении Синодального и Новейшего периодов истории Русской Церкви .

Давая взвешенную критическую оценку монографии Олега Викторовича Стародубцева, следует прежде всего отметить ее неоспоримые сильные стороны, заслуживающие высочайшей академической похвалы. Главным достоинством исследования является успешное осуществление масштабного синтеза, позволившего связать в единую догматическую и историческую систему столь разнородные пласты культуры, как архитектура Древней Руси, пышное барокко Северной столицы, казенный академизм синодального периода и сложные поиски модерна начала двадцатого века. Историко-описательный метод автора, бережно следующий традициям профессора А. П. Голубцова и протоиерея Алексия Остапова, позволяет читателю увидеть живую, непрерывающуюся связь между катакомбной символикой раннего христианства и современным храмостроительством единого Российского государства. Тем не менее с богословской точки зрения книга не лишена некоторых слабых мест и дискуссионных лакун, которые автор раскрыл недостаточно убедительно или обошел вниманием. Строгий историко-описательный фокус исследования в некоторых главах Синодального периода чересчур увлекается чисто формальной, искусствоведческой классификацией архитектурных ордеров, фасадного декора, барельефов и светских характеристик академической живописи, упуская из виду глубокий, подчас трагический догматический анализ того, как именно происходило внутреннее духовное оскудение и вымывание исихастского молитвенного опыта из ткани синодального иконописания . Кроме того, автор дает несколько идеализированную оценку духовному состоянию народных ремесленных мастерских Палеха и Мстёры девятнадцатого века, умалчивая о том, что превращение иконного дела в массовое фабричное производство с разделением труда неизбежно вело к коммерциализации и утрате понимания иконы как соборного ведения Церкви, уступая место штампованному ремеслу. При этих частных замечаниях, монография Олега Викторовича Стародубцева «Русское церковное искусство Х–ХХI веков» остается фундаментальным, монументальным и непревзойденным трудом современного православного богословия, который займет почетное место в библиотеке каждого мыслящего христианина и станет украшением заседаний нашего богословского клуба.