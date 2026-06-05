Обзор книги "Призвание к служению – Служение мирян в Церкви – Часть вторая"

Выход в свет второго тома издания «Служение мирян в Церкви. Призвание к служению», подготовленного Свято-Филаретовским институтом, представляет собой знаменательное событие в современном православном богословии, отражающее глубочайшую потребность церковного сознания в осмыслении природы и границ участия народа Божьего в жизни Церкви. Исторический и богословский контекст создания этой книги неразрывно связан с затяжным экклезиологическим кризисом, истоки которого восходят еще к константиновской эпохе, когда в церковную жизнь начали проникать принципы римского права, а позднее — схемы схоластического богословия, жестко разделившие единое Тело Христово на активный, властвующий клир и пассивную массу мирян. Главная проблема, которую пытаются решить авторы данного сборника, заключается в преодолении этого многовекового клерикального крена и возрождении изначального, апостольского учения о царственном священстве всех верных. Богословский вызов состоит не просто в том, чтобы найти для мирян какую-либо работу при храме, но в том, чтобы догматически и канонически обосновать их служение как неотъемлемое проявление даров Святого Духа, без которого немыслима полнота церковного бытия. Основной метод аргументации, пронизывающий весь труд, строится на синтезе литургического предания, святоотеческой экклезиологии и уникального исторического опыта новомучеников и исповедников российских, что позволяет авторам не ограничиваться теоретическими умозрениями, а проверять богословские интуиции горнилом реальной церковной жизни двадцатого и двадцать первого веков.

Логика развития мысли авторов разворачивается от фундаментальных догматических оснований к их критическому осмыслению и далее — к пастырскому и экзистенциальному применению. Сборник открывается основополагающим текстом протопресвитера Николая Афанасьева, который закладывает пневматологический и евхаристический фундамент всего последующего дискурса. Афанасьев убедительно доказывает, что ранняя церковь не знала онтологического деления на клириков и лаиков; таинство крещения было единственным необходимым посвящением для участия в священническом служении всего народа Божьего. Различие между иерархией и мирянами, по его мнению, носит исключительно функциональный характер и проистекает из органической природы Церкви, где каждый член занимает свое место согласно полученным дарам. Отец Николай формулирует важнейший экклезиологический принцип, утверждая, что благодать не имеет степеней и не распределяется механически, но дается для конкретного действования, ибо где служение, там Дух, а где нет служения, там нет и Духа. Именно это нерасторжимое единство Духа и служения делает невозможным существование в Церкви пассивных, «безблагодатных» членов, превращая каждого верного в активного сослужителя на евхаристическом собрании и участника служения свидетельствования.

Это фундаментальное утверждение находит свое органичное развитие и одновременно строгую, глубоко аргументированную критическую рецепцию в обширном исследовании священника Георгия Кочеткова, который бережно анализирует наследие Афанасьева сквозь призму современных богословских достижений и обновленного опыта церковной жизни. Отдавая дань смелости великого канониста, восставшего против юридизма и магии схоластики, отец Георгий указывает на необходимость идти дальше, преодолевая остатки организмизма и идеализма в самой концепции Афанасьева. Справедливо замечая, что функционального подхода недостаточно для описания тайны Церкви, Кочетков формулирует глубокую мысль о том, что в Церкви есть глубина жизни, намного высшая, чем ее органическая (организмическая) природа. Эта духовная экзистенция позволяет превзойти детерминированный подход к дарам Духа и увидеть в служении прежде всего проявление божественной Свободы и Любви. Кочетков скрупулезно показывает, как неразличение потенциального и актуального состояния верных у Афанасьева приводит к идеализации евхаристического собрания, забывая о том, что способность к пророческому свидетельству и рецепции церковных решений требует от мирянина не просто факта крещения, но духовной зрелости, достигаемой через полноценную катехизацию и таинствоводство. Особую ценность представляет анализ многоуровневых реальностей церковной жизни, где Кочетков блестяще различает иерархический образ Тайной вечери и неиерархический, профетический дух Пятидесятницы, призывая к комплексному видению мистических и мистериальных границ Церкви, которые не всегда совпадают в исторической действительности.

От высоких экклезиологических обобщений повествование плавно переходит к экзистенциальному и пастырскому измерению служения в статье протоиерея Павла Адельгейма, который рассматривает служение как сам модус христианского бытия, как ответ на призыв возделывать мир Божий. Адельгейм подчеркивает, что подлинная жизнь в Боге немыслима без выхода за границы собственного эгоизма, без непрестанного хождения перед Лицом Господним, что требует огромного подвига трезвения. Пастырское служение, по его мысли, радикально отличается от простой профессиональной деятельности тем, что пастырь отдает пастве саму свою жизнь, полагая душу за овец. Эта мысль обретает потрясающую историческую плоть в приведенных им биографических очерках архиепископа Ермогена (Голубева) и архимандрита Бориса (Холчева). Жизненные пути этих исповедников веры, прошедших через камеры смертников, лагерные этапы и ссылки, свидетельствуют о том, что истинное служение Церкви в условиях тоталитарных гонений часто выражалось в стоянии за ее свободу и достоинство вопреки давлению безбожной власти и компромиссам официальной церковной бюрократии. Описание тайных литургий в ссылке, бесстрашной кадровой политики владыки Ермогена и многочасовых исповедей отца Бориса убедительно показывает, что благодатное старшинство и духовный авторитет рождаются не из административных полномочий, а из крестного подвига и безраздельной преданности Христу.

Тема крестоношения как основы служения получает неожиданное и глубокое раскрытие в анализе творчества матери Марии (Скобцовой), представленном в исследовании Л. В. Крошкиной. Богословие матери Марии предельно заостряет вопрос об отречении от собственного «я» как главном условии христианского делания, противопоставляя духу потребительства жертвенную самоотдачу. Рассматривая идеал соборного организма на примере житийных очерков Скобцовой, автор выявляет неразрывную связь личного подвига и совместной ответственности братьев перед Богом. Наиболее оригинальным и поразительным вкладом матери Марии в богословие служения является учение о двух путях: Христовом и Богоматеринском. Если первый путь связан с несением собственного креста, то второй, богоматеринский, требует от христианина принятия в свое сердце креста ближнего, ибо предел богоматеринского отношения это узрение в другом Бога и Сына. Этот путь со-распинания и сострадательной любви выводит служение за пределы храмовых стен, превращая всю жизнь христианина во внехрамовую литургию, где таинство жертвенной любви совершается на алтаре повседневного человекообщения, преображая социальную и культурную реальность.

Размышления о природе христианского призвания, лежащего в основе любого служения, находят свое философское и филологическое углубление в выступлении Ольги Седаковой. Проводя тонкое различие между природной склонностью, талантом и собственно духовным призванием, она показывает, что естественный дар приносит человеку радость совпадения с самим собой, освобождая его от бремени эгоцентрической рефлексии. Однако духовное призвание, исходящее от зовущего Бога, имеет принципиально иную природу: оно зачастую вступает в парадоксальное противоречие с наличными человеческими возможностями, вызывая естественное сопротивление, как это было с библейскими пророками. Седакова приходит к глубокому выводу о том, что в акте духовного призвания Бог не просто использует имеющиеся таланты, но творит в человеке новую природу, даруя ему силы для совершения невозможного, что делает послушание высочайшей христианской добродетелью и одновременно величайшей тайной Богочеловеческого взаимодействия.

Эта тайна взаимодействия получает практическое и общинное преломление в докладе архидьякона Йоханнеса Фихтенбауэра, который переносит фокус внимания на соборное осуществление призвания. Опираясь на новозаветные тексты, он показывает, что служение не является привилегией одиночек, но требует формирования особых духовных семей — общин и братств, которые объединяются Господом для выполнения тех задач, которые оказываются непосильными для традиционных приходских структур. Фихтенбауэр предостерегает от романтизации общинной жизни, подчеркивая, что мотивом для вступления в общину не может быть простое недовольство приходом или поиск духовного комфорта; истинным основанием является только распознанный призыв Бога. Разделяя служения на первичные, направленные вовне, и вторичные, обеспечивающие внутреннюю жизнь общины, он утверждает достоинство каждого члена тела Христова, одновременно предупреждая о трех главных искушениях служащего человека, прообразами которых служат искушения Христа в пустыне: сведении служения к социальному активизму, впадении в сверхдуховную прелесть и поиске земного успеха вместо смиренного поклонения Отцу.

Завершающим аккордом книги, синтезируюшим все поднятые темы, выступает стенограмма семинара, посвященного современному опыту Православной церкви. Дискуссия, в которой приняли участие исследователи и практики общинной жизни, обнажает острую методологическую проблему: что первично в осмыслении служения мирян — богословские схемы или живой исторический опыт? Участники семинара справедливо отмечают, что высокая евхаристическая экклезиология двадцатого века парадоксальным образом не привела к массовому пробуждению мирян, тогда как реальная история гонений явила беспрецедентные примеры мирянского служения. Звучит пронзительная мысль о том, что простые верующие женщины, спасавшие храмы от закрытия, часто не могли богословски сформулировать свою экклезиологию, но именно они практически осуществили служение ответственности за Церковь. Семинар поднимает сложнейшие терминологические и канонические вопросы, указывая на размытость самого понятия «миряне» в условиях массового номинального христианства и подчеркивая необходимость тщательного изучения опыта братств, катехизических систем и неформальных духовных союзов, которые стали основными хранителями церковного предания в эпоху катастроф.

Представленный в книге материал обладает колоссальной аналитической ценностью и может принести огромную практическую и интеллектуальную пользу широкому кругу читателей. Прежде всего, этот труд жизненно необходим пастырям и священнослужителям, ищущим пути преодоления приходской теплохладности и стремящимся к созиданию подлинно евхаристических общин, где каждый прихожанин осознает себя живым камнем духовного здания. Для студентов богословия и специалистов в области экклезиологии и истории церкви книга предоставляет бесценный материал для изучения эволюции взглядов на структуру церковного управления и механизмы рецепции в переломные исторические эпохи. Наконец, для самих мирян, ищущих глубоких интеллектуальных и духовных ответов на вопросы о своем месте и предназначении в Церкви, этот сборник станет подлинным откровением, возвращающим им достоинство царственного священства и открывающим широкие горизонты для миссионерского, просветительского и социального служения в современном секулярном мире.

Приступая к взвешенному критическому анализу данного труда, необходимо в первую очередь высоко оценить его несомненные сильные стороны. Главным достоинством книги является ее поразительная богословская смелость и честность в постановке самых болезненных проблем современного церковного устройства. Авторы не прячутся за обтекаемыми формулировками, а прямо указывают на разрушительные последствия клерикализма и юридизма, предлагая глубоко укорененную в Предании альтернативу. Огромной заслугой составителей является блестящий междисциплинарный синтез: строгий академический анализ канонического права и литургики здесь органично сплетается с пронзительными биографическими свидетельствами эпохи гонений и философско-антропологическими эссе. Такой подход позволяет преодолеть сухость кабинетного богословия и показать, как догматические истины воплощаются в крови и поте исторического христианского свидетельства. Конструктивная критика наследия протопресвитера Николая Афанасьева, осуществленная в книге, свидетельствует о зрелости современной богословской мысли, способной не просто благоговейно цитировать классиков парижской школы, но развивать их интуиции, исправляя неизбежные исторические ограниченности и односторонности.

Вместе с тем, как и любое многослойное исследование, данный сборник не лишен определенных слабых мест и вопросов, требующих дальнейшего, более детального прояснения. Конструктивная критика должна отметить некоторую жанровую и стилистическую неоднородность материалов: глубоко аналитические, методологически выверенные статьи соседствуют с текстами более гомилетического и публицистического характера, что иногда нарушает академическую плотность повествования. С богословской точки зрения, авторы, убедительно деконструируя сложившуюся клерикальную систему, оставляют недостаточно проработанным вопрос о практических, канонических механизмах интеграции харизматических, братских общин в существующую епархиальную структуру без провоцирования расколов и маргинализации. Кроме того, в материалах семинара лишь вскользь затрагивается острейшая тема женского церковного служения, в частности, исторического института диаконисс; учитывая колоссальную роль женщин в сохранении Церкви в двадцатом веке, о которой справедливо упоминают участники дискуссии, эта проблематика заслуживала отдельного, полномасштабного богословского и исторического исследования в рамках данного тома. Несмотря на эти незначительные пробелы, книга представляет собой выдающееся явление богословской мысли, мощный призыв к пробуждению церковного сознания и свидетельство о том, что Дух Святой продолжает действовать в Церкви, воздвигая служителей истины и любви вопреки всем историческим преградам.