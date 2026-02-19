Обзор книги «Rosarium Philosophorum: взгляд аналитического психолога»

Сборник «Rosarium Philosophorum: взгляд аналитического психолога» представляет собой многоголосую попытку современного юнгианского сообщества заново прочитать один из самых известных алхимических трактатов XVI века через призму аналитической психологии. В центре внимания — серия гравюр из франкфуртского издания 1550 года, которую Карл Густав Юнг сделал ключевым иллюстративным материалом в своей книге «Психология переноса». Однако если Юнг предложил свою интерпретацию «лунной» серии образов, то авторы данного сборника расширяют поле анализа и показывают, что «Розариум» может быть прочитан множеством способов — клинических, философских, эстетических.

Книга открывается предисловием Ольги Кондратовой, где задаётся тон всему изданию: «Розариум» рассматривается не только как исторический алхимический текст, но и как своего рода символический оракул, набор метафорических карт, способных сопровождать внутренний путь человека. Эта установка важна: речь идёт не о реконструкции исторической алхимии, а о творческом использовании её образов в аналитической практике.

Первая статья Дейла Матерса задаёт теоретическую рамку. Он рассматривает «Rosarium» как язык — один из возможных символических диалектов аналитической психологии. Алхимия у него — не эзотерическая доктрина, а метафорический инструмент, подобный алгебре или музыке. Матерс связывает образы «Розариума» с процессом переноса и контрпереноса, с формированием символа, с идеями Фордхама о деинтеграции и реинтеграции Самости. Его текст подчёркивает, что символ никогда не равен «истине»; он — мост между известным и непознаваемым. Алхимические гравюры становятся моделью процесса, где союз противоположностей, смерть и возрождение описывают динамику аналитического взаимодействия.

Франсуа Мартен-Валла вводит понятие «Химеры переноса» и предлагает сложное, насыщенное философскими и клиническими размышлениями прочтение алхимических образов как иллюстрации поля отношений между терапевтом и клиентом. Его подход менее дидактичен и более рефлексивен: «Розариум» здесь — не схема, а пространство напряжённого взаимодействия фантазии, проекции и бессознательного.

Маркус Вест проводит читателя через «лунную» и «солнечную» серии, фокусируясь на теме нарциссизма и его разрешения. Он показывает, как алхимический процесс может быть прочитан как путь от замкнутого самообожания к подлинной индивидуации. Брижит Субруйяр переносит образы «Розариума» в сферу супервизии, исследуя интерсубъективное поле между аналитиком и супервизором. Алан Дримала знакомит читателя с малоизвестной чешской версией трактата, расширяя историко-культурный контекст. Елена Пуртова соединяет алхимию с поэзией и литературой, создавая текст о внутреннем романе души. Август Дж. Цвик завершает сборник переосмыслением тех гравюр, которые Юнг оставил вне поля своего внимания.

Сильной стороной книги является её многогранность. Это не единая теория, а собрание различных перспектив, объединённых общей символической основой. Читатель видит, как одни и те же изображения могут служить клинической метафорой, философским размышлением, эстетическим переживанием или духовным путём. Особенно ценным представляется приложение с оригинальными гравюрами, позволяющее сопоставить интерпретации с первоисточником.

Однако у сборника есть и ограничения. Во-первых, он предполагает знакомство читателя с юнгианской терминологией и базовыми понятиями аналитической психологии. Без этого часть рассуждений может показаться избыточно абстрактной. Во-вторых, историческая алхимия рассматривается преимущественно как символический материал; её собственный контекст и интеллектуальная история остаются на периферии. Наконец, разнообразие авторских подходов создаёт ощущение некоторой фрагментарности — это скорее собрание размышлений, чем систематическое исследование.

Тем не менее именно в этой полифонии и заключается ценность книги. «Rosarium Philosophorum» предстает не как музейный артефакт, а как живой символический текст, продолжающий работать в современной аналитической практике. Сборник будет особенно интересен практикующим аналитическим психологам, юнгианским терапевтам и исследователям символики, но может привлечь и более широкий круг читателей, интересующихся алхимией, глубинной психологией и трансформационными процессами.

В конечном счёте эта книга — о языке образов. О том, как древние гравюры могут стать картой внутреннего пути, если рассматривать их не как догму, а как приглашение к воображению.