Обзор книги «Сборник речей Иосифа Рабиновича»

Переизданный под эгидой кишиневской общины «Бней Брит Хадаша» «Сборник речей Иосифа Рабиновича» представляет собой уникальный и богословски плотный памятник религиозной мысли конца девятнадцатого века, фиксирующий момент зарождения и концептуального оформления раннего мессианского иудаизма в Российской империи. Исторический и экклезиологический контекст появления этих текстов укоренен в глубоком кризисе идентичности восточноевропейского еврейства, развернувшемся на фоне жестких государственных ограничений, всплеска погромов начала 1880-х годов и усиливающегося отчуждения между традиционной синагогальной общиной и секуляризированной интеллигенцией. Главная богословская проблема, которую пытается разрешить автор, носит экзистенциальный и догматический характер: каким образом иудей, признавший Иисуса из Назарета обетованным Мессией, может сохранить свою заветную национально-культурную самобытность, не растворяясь в структурах исторического европейского христианства и одновременно преодолевая жесткие ментальные рамки талмудического иудаизма. Богословский вызов Рабиновича заключается в деконструкции традиционного синагогального консенсуса без отказа от Моисеева наследия. Основной метод его аргументации строится на глубоком типологическом синтезе текстов Танаха и Нового Завета, где пророческие мелизмы Ветхого Завета обнаруживают свою органическую христоцентричную полноту, а категории раввинистической логики и еврейского фольклора переосмысляются для легитимации мессианского статуса Иешуа.

Для глубокого понимания догматического фундамента данной экклезиологической концепции критически важно обратиться к автобиографии Рабиновича, датированной 27 ноября 1886 года, которая подробно описывает его сложную интеллектуальную эволюцию. Рожденный в Резине в семье с глубокими хасидскими корнями и происходящий от авторитетных талмудистов и цадиков, Иосиф Давидович с раннего детства находился в пространстве тотального погружения в Тору, комментарии Раши и мистические глубины Зоара. Символично, что еще в детстве его разум был глубоко затронут толкованием Раши на Песнь Песней, где пророчествовалось о пленениях Израиля и о том, что в будущем народ обратится к Богу со словами: «пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Однако столкновение с императорскими указами о светском образовании, изучение русского языка и знакомство с идеями Хаскалы (еврейского Просвещения) вызвали в нем острый ментальный перелом. Традиционные хасидские нарративы начали восприниматься им как рационально несостоятельные, а ключевым моментом стало общение с Ихилом-Цви Гершензоном, который привез из Кишинева изданный в Лондоне Новый Завет на иврите. Эта книга, открывшая Рабиновичу подлинный образ Иисуса, запустила длительный процесс переоценки ценностей, заставивший его оставить успешную коммерческую и общественную деятельность юриста и советника ради поиска духовных ответов.

Катализатором окончательного богословского обращения Рабиновича послужила его поездка в Палестину в 1882 году, предпринятая в качестве национального деятеля с целью изучения возможностей переселения русских евреев, страдавших от эскалации антисемитизма. Находясь на Масличной горе и созерцая историческую драму своего народа, Рабинович пережил глубокое внутреннее озарение, осознав, что геополитическое и социальное избавление Израиля невозможно без его духовного возвращения к отвергнутому Мессии. Он вернулся в Россию принципиально новым человеком, сформулировав свой знаменитый лозунг, ставший ядром всей его последующей миссиологии: «ключ от святой земли находится в руках Иисуса Христа». Рабинович развернул независимое служение, основав в Кишиневе уникальную молитвенную залу «Вифлеем» и получив от правительства официальный статус для своей общины как особого «еврейского толка». Этот шаг вызвал ожесточенное сопротивление со стороны синагогального ортодоксального лагеря и дружную волну критики в еврейской прессе, включая журнал «Восход», обвинявший проповедника в бездарности и мистицизме. Несмотря на это, издатель И. Н. Аксельруд и одесский журналист Лернер в своих исторических очерках фиксируют устойчивый рост движения, кульминацией которого стало освящение нового изящного храма в декабре 1891 года, посещенного тысячами соотечественников.

Центральным христологическим манифестом сборника является программная речь «Иешуа – Наш брат и Господь», в которой Рабинович выстраивает оригинальную диалектику мессианского самосознания. Вводя и последовательно отстаивая термин Иешуа Ахину (Иисус наш Брат), автор решает одновременно две важнейшие полемические задачи. Во-первых, это пастырский метод преодоления психологической травмы и отчуждения иудеев от личности Христа: напоминая им о ветхозаветных прецедентах проповеди Петра и Стефана, апеллировавших к Мессии «из братьев твоих», Рабинович снимает с Иисуса образ чуждого, «языческого» Бога. Во-вторых, этот термин разворачивается как мощное теологическое оружие против христианского антисемитизма девятнадцатого века. Проповедник с глубокой догматической прямотой напоминает европейским гонителям, что их Божественный Спаситель по плоти был чистокровным евреем из рода Сима, и кровь, принесшая искупление всему человечеству, была еврейской кровью, которая до сих пор кричит с креста, требуя прекращения погромов и разрушения израильского наследия.

Особый интерес для исследователя гомилетики представляют литургические речи Рабиновича, приуроченные к ключевым датам церковного и синагогального календарей, где его экзегетический метод раскрывается во всей полноте. В речи на Страстную Пятницу 1 апреля 1886 года он виртуозно сопрягает всенародный плач православной Руси по распятому Спасителю с пророчеством Захарии о сокрушении дома Давидова, взирающего на Того, Которого пронзили. Здесь же Рабинович подвергает жесткой деконструкции современный ему пасхальный ритуал иудеев, обличая трагическую иронию седера. Он указывает на абсурдность ситуации, когда рабски порабощенные буквой и изгнанием люди за закрытыми дверями играют в свободу, манипулируя опресноками и бокалами вина, но остаются слепы к подлинному Освободителю, чья завеса плоти была пронзена на Голгофе ради омытия греха и удаления нечистого духа из земли. В проповеди на праздник Пятидесятницы (Шавуот) 1 июня 1886 года автор обращается к затяжному историческому спору между талмудистами и караимами относительно толкования фразы мимохрот гашабат и вычисления даты праздника. Рабинович утверждает, что обе стороны пребывают в ветхой букве и духовной темноте лишь потому, что не познали Иисуса как подлинного Господа Субботы. Он подчеркивает, что этот отчаянный сектантский спор окончательно разрешается и динамически упраздняется только через внезапный небесный шум и огненные языки Святого Духа, возносящего Христа как истинный сноп возношения и утверждающего закон веры взамен каменных скрижалей Хорива.

Практическое измерение экклезиологии Нового Завета и борьба общины за автономию ярко отражены в речи от 12 июля 1886 года, произнесенной по случаю отвода Кишиневской Городской Управой участка земли под отдельное кладбище. Этот текст обнажает глубокий социальный конфликт, связанный с деятельностью погребальных обществ Хевра Каддиша. Рабинович прямо обвиняет руководителей этих обществ в превращении священного долга погребения в инструмент финансового вымогательства и идеологического шантажа, когда вдовы и сироты облагались огромной данью, а трупы здравомыслящих евреев подвергались ритуальному издевательству за «вольнодумство». Получение независимого кладбищенского участка рассматривается автором как великая победа Христа, позволившая оградить общину от козней местных противников, уподобляемых ветхозаветным Санаваллату и Товии, и предоставить «мертвым погребать своих мертвых», утверждая упование на Того, Кто есть подлинное воскресение и жизнь.

В проповеди от 16 июня 1890 года Рабинович разворачивает сложную герменевтическую модель, комментируя ветхозаветный сюжет о медном змие из книги Чисел сквозь призму бесед Христа с Никодимом в Евангелии от Иоанна. Проводя строгое терминологическое различие между понятиями «Израиль» как духовного общества веры и «народ» как массы, отпавшей от Бога и мыслящей категориями слепой природы, автор анализирует змеиную логику строптивости и малодушия в пустыне. Наказание сарафами (огненными змеями) интерпретируется как закономерный переход Израиля из области необыкновенного Божьего присутствия в область обыкновенных ужасов природного выживания вне Творца. Рабинович подчеркивает, что утвержденный Моисеем на шесте змей был прообразом Христа, распятого на Голгофе. При этом он предостерегает слушателей от ошибки древних иудеев, которые на протяжении семи веков кадили медному змею как идолу Нехуштану, увлекаясь внешней формой и металлом вместо внутреннего духовного содержания, и призывает принимать спасительную силу креста чистой верой, недоступной близорукому человеческому рассудку. Этот же экзегетический подход, направленный на раскрытие пророческого слоя Писания, доминирует в речи на Страстную Пятницу 19 апреля 1891 года, где Рабинович подробно прочитывает шестьдесят восьмой Псалом как прямое, детальное и недвусмысленное предначертание страданий, жажды и посрамления Искупителя на кресте.

Особый историко-богословский пласт сборника составляют материалы лондонского визита Рабиновича зимой 1886–1887 годов, зафиксированные миссионером Джеймсом Адлером. Выступая перед различными аудиториями, в том числе перед более чем ста еврейками на еженедельных швейных курсах в Велклоуз Сквере, проповедник демонстрирует глубокую пастырскую чуткость к социальным язвам еврейского рассеяния. Он обрушивается со страстной критикой на талмудическую систему, которая лишала женщину полноценного участия в грядущей славе, сводя ее религиозный удел к трем утилитарным домашним обязанностям под угрозой смерти при родах. Рабинович провозглашает освобождающий универсализм Евангелия, напоминая, что для Христа нет различия между мужским и женским полом, и призывает ценить искреннюю любовь английских миссионеров выше сухой казуистики. В своих лондонских обращениях автор использует исключительно яркие, порой агрессивные метафоры, заявляя в Уайтчепеле, что раввины лишили народ обоюдоострого меча Слова Божьего, подменив его ненадежным луком из шести порядков Мишны и тридцати шести томов Талмуда. Он сравнивает своих соплеменников с солдатами, которые выходят на смертельную битву с ружьями, заряженными горохом и чечевицей вместо пороха и боевых пуль, подчеркивая полную духовную безоружность традиционного иудаизма перед лицом вызовов современности.

Глубокий психологический и догматический анализ процесса обращения представлен в диалогической брошюре «Кто такой Израильтянин Нового Завета?», написанной в форме беседы между персонажами Иаковом и Израилем. Через бытовой и драматичный нарратив о домашнем конфликте Иакова со своей женой Евой, обнаружившей в кармане его пальто Новый Завет и пытавшейся сжечь книгу из страха перед потерей клиентов в трактире и осуждением общины, Рабинович показывает реальную социальную уязвимость первых мессианских верующих. В этой же брошюре поднимается фундаментальный богословский вопрос: почему искренние, совершаемые трижды в день молитвы еврейского народа о возвращении в Сион и восстановлении престола Давида остаются без ответа на протяжении двух тысячелетий? Рабинович дает на это жесткий экзегетический ответ: эти прошения полностью соответствуют воле Творца, однако они не приносят плода, поскольку совершаются вне имени Иисуса. Автор использует канцелярскую аналогию, утверждая, что еврейские молитвы подобны официальным прошениям к правительству, отправленным без необходимой гербовой марки. Не имея на себе «марки» Иисуса Христа, Царя Иудейского, эти молитвы остаются незамеченными и автоматически отхиливаются небесной инстанцией.

Развитием этой темы служит программная статья «В чем несчастье евреев?», посвященная феномену голута (изгнания) и метафизике «еврейского горя». Рабинович решительно отвергает узкие политические, экономические и национально-романтические интерпретации этой исторической трагедии. С его точки зрения, подлинный голут заключается вовсе не в потере государственной самостоятельности, гражданском бесправии или невозможности обрабатывать палестинские земли. Изгнание — это глубокая духовная болезнь, обусловленная тем, что иудейский народ нарушил завет, осквернил дом Иеговы и отверг Его посланников, вследствие чего Творец сокрыл Свое лицо и предоставил Израиль собственной суетной судьбе. Соответственно, никакая внешняя секулярная эмансипация, накопление крупных капиталов или искусственная колонизация Палестины за счет денег богачей не способны исцелить эту патологию. Единственным терапевтическим средством провозглашается эсхатологическое обращение сынов Израилевых к «вечному Давиду» — Иисусу Христу, чья кровь способна смыть каинский знак и вернуть народу свет божественного лика.

Анализируя целевую аудиторию данного труда, можно с уверенностью утверждать, что книга обладает высокой пастырской и научной ценностью для нескольких интеллектуальных категорий. Христианские богословы и студенты духовных академий найдут здесь блестящий пример контекстуализированного богословия, демонстрирующий, как базовая керигма Нового Завета может быть органично выражена через семантическое поле и символический капитал еврейской традиции. Историкам церкви сборник предоставляет ценнейшие первоисточники по истории религиозных движений на юге Российской империи и механизмам формирования альтернативных религиозных идентичностей в синодальную эпоху. Практикующим пастырям и миссиологам опыт Рабиновича полезен как модель декультуризации Евангелия, доказывающая, что принятие Христа не требует от иудея или представителя иной культуры отказа от своего национального субстрата и превращения в немца или англичанина. Наконец, книга важна для любого мыслящего мирянина, ищущего глубоких интеллектуальных ответов на сложные вопросы исторического диалога между иудаизмом и христианством.

Оценивая сильные стороны рецензируемого труда, необходимо выделить безупречную текстуальную эрудицию Рабиновича, который ведет полемику с синагогальным ортодоксальным большинством не с внешних, чуждых позиций, а изнутри еврейской традиции, виртуозно оперируя языком Гемары и галахических постановлений. Его концептуальная настойчивость в сохранении обрезания, субботнего покоя и национального облика общины была прорывным шагом для девятнадцатого века, опередившим свое время и разрушившим стереотип о том, что крещение иудея неизбежно означает его тотальную ассимиляцию и этнокультурную смерть. Как справедливо отмечал выдающийся русский философ Владимир Соловьев в своем некрологе, Рабинович обладал подлинно апостольской душой первого века, стремясь продолжать проповедь Мессии ровно с того места, где остановился первомученик Стефан, член древнейшей иерусалимской общины.

Священное Писание учит нас критической бдительности, поэтому наряду с несомненными достоинствами необходимо указать на ряд серьезных богословских и методологических уязвимостей в текстах Рабиновича. Его гомилетический стиль нередко перегружен избыточной, порой деструктивной полемической агрессией по отношению к талмудическому священству и раввинам, которых он огульно клеймит как трусливых наемников и обманщиков. Подобный редукционизм мешает автору увидеть объективную историческую и защитную роль устной Торы, сохранившей еврейский народ в условиях многовекового экстремального выживания. Кроме того, как проницательно замечал тот же Владимир Соловьев, практическая историческая оценка Рабиновича содержала трагическую ошибку. Он предъявлял к современным ему евреям, еще не уверовавшим во Христа, психологически и нравственно невозможное требование: немедленно простить и забыть весь тот колоссальный объем зла, погромов и векового насилия, который они претерпели со стороны исторического «христианского» мира. Проповедник недооценивал глубину исторического отторжения, вызванного тем, что для большинства его соплеменников имя Иисуса ассоциировалось не с евангельской любовью, а с лицом преследователя.

В итоговом анализе «Сборник речей Иосифа Рабиновича» утверждается как выдающийся богословский документ, фиксирующий драматическую и величественную попытку регенерации иудео-христианского синтеза первого века в сложных исторических условиях конца девятнадцатого столетия. Несмотря на определенные гомилетические крайности и утопический характер надежд на мгновенное национальное обращение всего еврейства, труд Кишиневского проповедника остается живым, непреходящим зерном теологической рефлексии. Пророческая оценка профессора Франца Делича, назвавшего Рабиновича «звездой на историческом горизонте Израиля», подтверждается временем: созданная им концепция предвосхитила ключевые экклезиологические дискуссии двадцатого и двадцать первого веков, напоминая историческому христианству о его неотделимых еврейских корнях и неизменности божественного призвания Сиона. Сборник представляет собой обязательное чтение для всех, кто стремится к глубокому, свободному от предрассудков пониманию тайны путей спасения человечества во Христе.