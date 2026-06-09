Обзор книги «Славянский бестиарий»

Появление «Славянского бестиария» в 2026 году вписывается в широкий культурный контекст возрождения интереса к народным верованиям восточного и южного славянства, устойчиво нарастающего в русскоязычном издательском пространстве на протяжении последних двух десятилетий. Однако этот интерес давно перестал быть академической экзотикой: в условиях культурной нестабильности и поиска корней обращение к архаическим образам народного воображения приобретает черты экзистенциального проекта. Буслаева, судя по всему, осознаёт эту ответственность. Книга написана на пересечении популярной энциклопедики и строгой этнографии: она не притворяется научной монографией, однако и не скатывается в беллетристическую фантасмагорию, которая нередко сопровождает коммерческие серии о «тайнах» языческой Руси. Главная богословская и религиоведческая проблема, которую ставит — или, точнее, которую ненавязчиво обнажает — этот бестиарий, такова: как языческие представления о нечисти, духах и демонических существах соотносились с христианским миропониманием, вытеснялись ли они им или сосуществовали, трансформировались ли, уходя в народную обрядность, — и что именно этот синтез говорит о природе веры как таковой?

Предисловие задаёт интонацию: кратко, без лишних академических преамбул, Буслаева обозначает трёхчастное деление славянского мира (восточные, южные, западные народы), указывает на принципиальную негомогенность «славянской мифологии» как понятия и прямо заявляет принцип своего подхода. «Принятие христианства придало мифологическим представлениям многомерность: языческие верования не исчезли, а стали частью обрядов, легенд и образов — как старых, так и новых». Это положение не просто историко-религиоведческий тезис — это методологическая декларация, определяющая угол зрения всего труда. Автор не рассматривает дохристианский пласт как нечто, враждебное христианству и подавленное им, но видит в нём живую подпочву, которая продолжала формировать народную религиозность вплоть до новейшего времени.

Первый и наиболее обширный раздел посвящён категории «нечисти» — демоническим персонажам, не имеющим чёткой привязки к конкретным урочищам или домашнему пространству. Именно здесь обнаруживается аналитическая зоркость автора: рассматривая албасту, вилу, богинок, упыря и мару, Буслаева последовательно прослеживает один из ключевых принципов славянской демонологии — связь нечисти с фигурой «заложного покойника», то есть человека, умершего не своей смертью. Особого внимания заслуживает статья о волколаке, в которой автор выводит образ оборотня к древнейшим историческим источникам. Буслаева цитирует Геродота, зафиксировавшего свидетельства о праславянских неврах: «Говорят, что раз в год каждый невр становится волком на несколько дней и затем снова возвращается в прежнее состояние» — и этим фрагментом прочерчивает линию преемственности, уходящую в V век до нашей эры. Этот исторический горизонт принципиально важен: он показывает, что речь идёт не о суеверных фантазиях средневекового крестьянства, но о глубоко архаических представлениях, укоренённых в антропологии самого восприятия природы.

Особую богословскую насыщенность несёт трактовка образа чёрта — существа, которое Буслаева описывает следующим образом: «Чёрт — один из самых древних образов злых духов, существовавший до христианства, и самый популярный образ в русской демонологии». Именно в этой статье с особой очевидностью вскрывается механизм, который автор обозначает в предисловии: христианский образ дьявола не вытеснил языческого чёрта, но наложился на него, наполнив дохристианский архетип новой богословской семантикой. Народ не проводил чёткого различия между языческим злым духом и христианским бесом — эти образы взаимно проникали друг в друга, обогащались деталями друг друга, создавая ту самую «многомерность», о которой говорит автор. В статье о бесе эта связь прорабатывается уже через призму «церковно-книжной традиции»: бесы рукописных житий и заклинательных молитв поглотили, по существу, весь репертуар нечистых духов народной мифологии — леших, водяных, полудниц, — переименовав их, но не упразднив.

Второй раздел книги — «Домовые духи» — посвящён существам, населяющим хозяйственное пространство крестьянского мира: амбарнику, рижному, баннику, домовому, овиннику и другим. Автор мастерски реконструирует аксиологию народного дома: каждое строение, от амбара до бани, воспринималось как обитаемое — причём обитаемое духами, требующими признания, уважения и ритуального угощения. Образ домового выведен с особой тщательностью. «Довольно часто под домовыми подразумевали образ умершего члена семьи, который после смерти приглядывает за родственниками. Подобные представления связаны с культом предков», — пишет Буслаева. Это наблюдение исключительно важно для понимания того, как в народной религиозности переплетались заупокойные практики, почитание предков и страх перед нечистой силой. Домовой оказывается существом амбивалентным: потенциально благожелательным духом-покровителем — и одновременно угрозой, если нарушается ритуальный уклад. Такая двойственность пронизывает весь раздел: банник, рарог, дух-обогатитель — все они функционируют по одной модели «сакрального договора», предполагающей взаимность обязательств между человеком и сверхъестественной силой.

Третий раздел — «Обитатели урочищ» — переносит читателя в открытое пространство: болота, леса, поля, реки, мельницы. Леший, болотник, водяной, кикимора, полевик — все эти существа суть персонификации природных стихий и пространств. Автор обнаруживает устойчивый мифологический принцип: каждый природный «локус» имеет своего хозяина, и нарушение его суверенитета — будь то неуважительное поведение в лесу или работа в поле после полудня — влечёт наказание. Здесь Буслаева демонстрирует отличное владение этнографическими источниками: в статье о мельнике, например, она цитирует классика русской мифологии А. Н. Афанасьева, зафиксировавшего народное убеждение о том, что «мельник непременно должен быть колдун и водить дружбу с нечистыми; иначе дело не пойдет на лад». Этот фрагмент хорошо иллюстрирует принцип, повторяющийся в разных статьях раздела: граница между ведающим человеком и нечистой силой принципиально проницаема, договор с демоническим миром — не преступление, но, по народным меркам, профессиональная необходимость для тех, кто работает на «опасных» участках.

Четвёртый раздел — «Сверхъестественные существа» — является самым обширным и, пожалуй, самым разнородным. Здесь собраны персонажи, не поддающиеся лёгкой классификации: от заложного покойника и сестёр-лихорадок до птиц-вещунов (Сирин, Алконост, Гамаюн), от ведьмы и двоедушника до медведя и кукушки как мифологических персонажей. Именно в этом разделе с наибольшей полнотой раскрывается тезис об апокрифических наслоениях: статья о фараонке, например, прямо возводит образ русалки с рыбьим хвостом к библейскому сюжету об исходе евреев из Египта — «проклятое египетское войско обратилось в полурыб-полулюдей» согласно апокрифической легенде. Здесь народная мифология и книжное богословие смешиваются нераздельно. В разделе помещена одна из ключевых статей всего бестиария — о заложном покойнике. Буслаева объясняет: «Самая вредоносная способность заложных покойников — сила вызывать стихийные бедствия: град, бури, затяжные дожди или засуху, летние заморозки». Это наблюдение позволяет понять, почему в народном восприятии надлежащее погребение и поминовение умерших были не просто благочестивыми обычаями, но вопросом буквального хозяйственного выживания общины — неупокоенные мертвецы угрожали урожаю и скоту.

Среди персонажей этого раздела особого внимания заслуживает трактовка Доли и Недоли — персонификаций судьбы. В отличие от большинства других существ бестиария, Доля и Недоля не агрессивны и не мстительны: они безличны в том смысле, что их действие не определяется поступками человека, но предопределено некой высшей инстанцией. В этой концепции обнаруживается точка особого напряжения между народной и христианской картинами мира: судьба как безличная фатальная сила плохо совмещается с христианским представлением о промысле Божием и свободной воле. Народная же религиозность удерживала оба пласта одновременно — не разрешая противоречие, но сосуществуя с ним. Это интеллектуально честная позиция, и Буслаева не навязывает читателю упрощённого синтеза.

Целевой аудиторией книги являются несколько читательских кругов, причём «Славянский бестиарий» в разной мере полезен каждому из них. Для студентов культурологии, религиоведения и этнологии книга представляет собой добротный вводный справочник, позволяющий быстро получить ориентировку в пёстром мире народной демонологии с отсылками к региональным традициям и первоисточникам. Для практикующих пастырей и богословов, работающих с народной религиозностью, книга ценна прежде всего тем, что показывает: христианство в народном сознании никогда не вытесняло языческое мировосприятие полностью — оно встраивалось в него, и пасторская работа с этим пластом требует понимания, а не только осуждения. Широкая читательская аудитория — любители истории, культуры, мифологии — найдёт в книге безупречно написанный, увлекательный и при этом информационно плотный справочник по одному из богатейших пластов народной культуры.

Среди безусловных достоинств труда следует назвать прежде всего широту охвата: бестиарий объединяет персонажей из восточной, южной и западной славянских традиций, демонстрируя как сходство архетипов, так и региональную специфику. Статья о виле, например, сопоставляет её с восточнославянской русалкой и западнославянскими богинками, выявляя единое мифологическое ядро при различии конкретных проявлений. Это сравнительный подход, который требует широкой эрудиции, — и автор с ним справляется. Второе достоинство — работа с первоисточниками: Буслаева органично вводит в текст цитаты и отсылки к В. И. Далю, А. Н. Афанасьеву, Е. В. Барсову, средневековым азбуковникам, «Слову о полку Игореве», «Истории» Геродота. Третьим достоинством является стилистическое мастерство: каждая статья написана живо, без сухой перечислительности, характерной для академических словарей. Описание алконоста или мары читается как законченная литературная миниатюра.

Вместе с тем книга не лишена уязвимых мест, на которые следует указать конструктивно. Прежде всего, отсутствие аналитических примечаний существенно снижает ценность труда для профессиональных исследователей: источники упоминаются в тексте, но не систематизируются в библиографию, что затрудняет академическую верификацию. В тех немногих случаях, когда автор использует собственные интерпретационные суждения — например, в рассуждении о связи домового с культом предков или о двойственности заложного покойника, — эти суждения остаются без опоры на конкретные современные научные позиции, что делает их не вполне убедительными с методологической точки зрения. Это особенно ощутимо на фоне богатства отечественной и зарубежной научной демонологической школы: труды Е. Е. Левкиевской, С. М. Толстой, Л. Н. Виноградовой, монументальные работы в рамках серий «Этнолингвистический словарь» и «Полесский архив» сформировали корпус, на который бестиарий, по всей видимости, опирается имплицитно, — однако ни разу его не назвавший по имени.

Кроме того, раздел «Сверхъестественные существа» производит впечатление некоторой эклектичности: в него включены как строго демонологические персонажи (двоедушник, ведьма, ведьмак), так и мифологизированные животные (медведь, кукушка, сова, удод), и исторически-мифологические персонажи (чудь), и символические фигуры (Доля, Недоля, Карна и Желя). Принцип их объединения в одном разделе не вполне очевиден, что иногда создаёт ощущение искусственности классификационной схемы. Более строгая таксономия — быть может, с разведением демонологических фигур, природных персонификаций и судьбоносных сущностей — сделала бы структуру книги более прозрачной. Наконец, богословское осмысление материала, намеченное в предисловии, не получает систематического развития в основном корпусе книги. Вопросы о характере взаимодействия христианства и народной демонологии остаются на уровне изящных наблюдений, рассыпанных по отдельным статьям, — но не складываются в связное богословско-религиоведческое исследование. Это было бы по-настоящему оригинальным вкладом в осмысление природы народной веры.

Тем не менее «Славянский бестиарий» Буслаевой — это серьёзная и красивая работа, заслуживающая места на полке каждого, кто интересуется историей религии, этнологией или просто хочет понять, чем дышала народная душа восточнославянского крестьянства на протяжении многих столетий. Книга честно берёт на себя ограниченную, но выполняемую ею хорошо задачу: представить широкому читателю богатейший мир существ, населявших воображение и страхи наших предков, — не мистифицируя их и не упрощая, а позволяя им говорить сквозь голоса Даля, Афанасьева, Геродота и безымянных русских крестьянок, певших детям: «Не ходи на рожь — полудница обожжёт».