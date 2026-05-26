Обзор книги Соломона Островского «Запрещённая глава»

Рецензируемый труд Соломона Островского «Запрещённая глава: Диаспора и искупление глазами Исайи, сына Амосова», опубликованный в Иерусалиме издательством «Керен Ахва Мешихит» в 2008 году, представляет собой глубокое экзегетическое и богословское исследование, занимающее уникальное место в контексте современного мессианского диалога. Исторический и теологический контекст создания этой книги укоренён в многовековой полемике между традиционным раввинистическим иудаизмом и христианской сотериологией относительно интерпретации пророчеств Ветхого Завета, в особенности знаменитого пасхального гимна Страждущего Раба из Книги пророка Исайи. Главная проблема, которую стремится разрешить автор, заключается в преодолении герменевтического замалчивания и догматического табуирования пятьдесят третьей главы Книги Исайи в синагогальной литургической практике, из-за чего это пророчество получило метафорическое наименование «запрещённой главы». Основной метод аргументации Островского носит характер последовательного текстуального анализа, сочетающего филологическую точность работы с древнееврейским оригиналом и масштабный теологический синтез, связывающий эсхатологические судьбы еврейской диаспоры с историческим фактом отвержения и последующего эсхатологического принятия Иисуса как истинного Мессии Израиля.

Разбирая содержание книги с самого начала, в первой части автор обращается к тексту Исайи 2:1-5, рассматривая славное видение пророка о последних днях и сосредоточивая внимание на метафоре горы дома Господня. Островский выстраивает тонкую богословскую диалектику между трансцендентной, внетелесной природой Бога, сформулированной в авторитетном символе веры Маймонида (Рамбама), и непостижимым фактом Его имманентного присутствия в материальном пространстве Иерусалимского Храма. В качестве исторической иллюстрации этого таинственного присутствия приводится видение пророка Иезекииля, созерцавшего Шехину — видимую славу Божью, которая из-за духовного отступничества народа покидала Храм и город, перемещаясь к Масличной горе. Автор подчеркивает, что топографическое возвышение горы дома Господня над холмами знаменует собой духовное и нравственное превосходство Божественного откровения, призванного стать универсальным источником вдохновения для всего человечества. Островский выступает с жесткой богословской критикой современного национального эгоцентризма и фанатизма, утверждая, что изначальный иудаизм никогда не сводился к узкой концепции государственной исключительности, но мыслился как свет для народов мира. Перекуют мечи на орала и копья на серпы — эта пророческая метафора триумфа божественной любви связывается автором с явлением нового закона, выходящего от Сиона, который качественно отличается от Синайского законодательства, оказавшегося неспособным победить греховную человеческую плоть. В эту ткань рассуждения органично встраивается центральная мысль исследователя: «Мессия — это сердце Божье, а народ Израилев был предназначен стать, так сказать, телом, посредством которого истинное явление Божьей любви и святости могло быть дано народам».

Продолжая разворачивать экзегетическую картину во второй и третьей частях книги, автор обращается к текстам Исайи 52:13 и 53:1-3, исследуя феномен Божественного откровения. Он отмечает, что если такие фундаментальные столпы еврейской религиозной идентичности, как обрезание, соблюдение Шабата и упование на Обетованную Землю, базируются на Слове Божьем, воспринимаемом естественным разумением и порой питающем национальную гордость, то пророческий образ Страждущего Раба представляет собой откровение высшего порядка, требующее личной встречи со Святым. Островский обнажает трагический парадокс восприятия этой Личности, в которой соединены величие грядущего вознесения и полное отсутствие внешнего великолепия, привлекающего плотский человеческий взор. Этот дуализм и ослеплённость духовных глаз вождей Израиля, искавших земного блеска и не разглядевших кротости и праведности Мессии, привели к выдворению пятьдесят третьей главы Исайи из синагогального обихода. Метафизическая связь между историческим изгнанием и грядущим спасением формулируется автором лаконично и бескомпромиссно: «Диаспора и Искупление соединены в одно целое в этой Личности. Первая встреча с ней вызвала Диаспору; вторая встреча вызовет искупление». Мессия, по мнению Островского, выступает как Муж скорбей, принявший на Себя бремя вселенского греха, обличавший лицемерие священников и продажность учителей, лечивших раны народа легкомысленно. Проецируя этот контекст на фигуру Иисуса из Назарета, автор заявляет, что современный мир ожидает двойного избавления — искупления Израиля от упрямства неверия и искупления самого образа Мессии от тех карикатурных и фальшивых наслоений, которые возникли в рамках исторического христианства.

Богословский фокус четвертой и пятой частей исследования смещается в область радикальной сотериологии и анализа заместительной жертвы Раба. Островский вступает в решительную полемику с доминирующим в современном раввинизме толкованием, отождествляющим Раба с самим израильским народом, коллективно страдающим за беззакония языческого мира. Автор доказывает несостоятельность этого тезиса, указывая, что хотя Израиль действительно терпел жестокие притеснения, его страдания и Диаспора явились прямым следствием его собственной духовной слепоты и неверности завету, что прямо признаётся в литургических молитвах Йом Кипура. Островский напоминает об историческом прецеденте в синагоге Назарета, где Иисус провозгласил Себя Мессией, прочитав шестьдесят первую главу Исайи, и со скорбью цитирует Маймонида, утверждавшего в двенадцатом веке, что Иисус заслужил Свою жестокую смерть. Но именно в момент распятия, по мнению автора, Шехина покинула народ, превратив Израиль из главы народов в проблему среди них. Признание того, что Мессия был изъязвлен за наши грехи, становится точкой отсчёта подлинного возвращения на Сион. Переходя к филологическому анализу термина «немощи», Островский указывает на его единственное число в иврите, что символизирует наследственный, первородный грех человечества — бунт против Творца. Разрешение этой космической проблемы греха потребовало искупительного страдания Уникального Страдальца, Который, будучи безгрешным, оказался покинут Самим Богом в ужасные минуты духовной агонии на кресте, что Островский фиксирует в точных богословских категориях: «В Своём теле Он ранен мечом наших преступлений; в Своей душе Он угнетён и подавлен бременем наших беззаконий». Это страдание духа, души и тела, созвучное пророческим псалмам Давида, полностью удовлетворило божественную праведность и открыло врата жизни вечной.

В шестой и седьмой частях книги экзегетическая мысль автора углубляется в область антропологической самооценки и анализа легальных аспектных характеристик суда над Мессией. Островский вновь опровергает коллективную интерпретацию Раба как Израиля, ссылаясь на храмовое видение самого Исайи, который воскликнул, что он человек с нечистыми устами и живёт среди народа с нечистыми устами. Следовательно, осквернённый грехом народ принципиально не может нести грех всего мира, так как из нечистого не может родиться чистое. Метафора блуждающей овцы используется автором для описания преступной глупости человека, подавляющего в себе чувство принадлежности Богу и бредущего по пустыне собственного самоволия, историческим типом чего стало сорокалетнее блуждание поколения Исхода. Островский подчеркивает, что физическое возрождение Государства Израиль и возвращение на Обетованную Землю ещё не означают обретения земли в духовном смысле. Рассматривая молчание и добровольное страдание Раба перед лицом истязателей, исследователь усматривает в этом не признак слабости, фатализма или отчаяния, но проявление высочайшего духовного превосходства и могущественной власти Бога. Текст Исайи 53:8 («От уз и суда Он был взят») интерпретируется как указание на официальный, легальный характер расправы, которая, однако, являлась злостным извращением правосудия. Тщательно разбирая фразу «за преступления народа Моего претерпел казнь», автор указывает на её безупречную грамматическую однозначность: поскольку Израиль был народом самого Исайи, Страдалец очевидно является отдельной личностью, претерпевающей смерть за грехи этого народа. Этот поспешный, состряпанный за несколько часов процесс полностью согласуется с евангельскими свидетельствами, опровергая попытки современных еврейских писателей поставить под сомнение историческую реальность римского суда над Иисусом.

Заключительный аккорд исследования разворачивается в восьмой и девятой частях, где анализируются стихи с девятого по двенадцатый и подводится богословский итог всей пророческой концепции. Всемогущий Бог суверенно вмешивается в процесс погребения Мессии: вопреки обычаю, обрекавшему казненного на позорную могилу со злодеями, Ему даруется погребение у богатого человека — Иосифа из Аримафеи, что зафиксировано в Евангелии от Матфея. Островский решительно отвергает попытки текстологической фальсификации со стороны некоторых раввинистических комментаторов, пытавшихся заменить слово «богатые» (аширим) на «злодеи» (решаим), и ссылается на авторитетное мнение профессора Делича о сверхъестественной согласованности пророчества и его исполнения. Особое экзегетическое значение автор придает выражению «Господу угодно было поразить Его», детально исследуя семантику древнееврейского глагола хафец, означающего радость, удовольствие и любовь. В этом глубоком мистическом акте раскрывается сущность божественного замысла: «Не от страданий и смерти этого Особенного Некого Бог получает удовлетворение, но от результата этой смерти, от цели, которая осуществилась — Его Божественная воля». Жертва умилостивления становится источником нового, свободного от тления духовного потомства и открывает врата в бессмертие, что иллюстрируется цитатой из романа Шолома Аша «Назаретянин» о воскресении Раввина и зарождении Церкви. В финальных стихах пророк переходит от коллективного исповедания Израиля («мы») к прямой речи Самого Бога, Который наделяет сокрытого Страдальца уникальным титулом «Праведник, Раб Мой», где слово ЦАДИК употреблено как подлежащее существительное, указывающее на Его абсолютную, исключительную праведность. Бог обещает дать Ему часть между великими и делить добычу с сильными — теми отважными верующими, которые сквозь века не побоялись отождествить себя с Распятым и выйти за стан, неся Его поругание. Четырехсторонняя причина превозношения Раба — добровольное предание души на смерть, сопричисление к злодеям, несение греха многих и непрекращающееся ходатайство за преступников — подводит величественный итог этой двенадцатистишной сотериологической драме.

Анализируя аудиторию, которой данный академический труд способен принести наибольшую интеллектуальную и духовную пользу, необходимо подчеркнуть его междисциплинарный характер. В первую очередь книга Соломона Островского представляет колоссальный интерес для христианских пастырей и миссионеров, вовлеченных в контекст иудео-христианского диалога, так как она предлагает глубоко укорененный в Танахе гомилетический и апологетический инструментарий. Студенты богословских факультетов и библеисты найдут в тексте превосходный образец текстологической экзегезы и пример работы с ивритскими смысловыми нюансами (такими как концепты Tzadik или chafets). Специалисты по истории церкви и христианской мысли ХХ-ХХI веков смогут использовать эту монографию для исследования эволюции мессианского еврейского богословия. Наконец, книга окажет неоценимую помощь ищущим мирянам и представителям ортодоксального иудаизма, готовым переступить через традиционные догматические предубеждения синагоги и честно исследовать пророческое наследие Исайи в поисках исторической истины.

Давая взвешенную критическую оценку монографии, необходимо выделить её несомненные сильные стороны, обеспечивающие высокий теологический статус работы. Прежде всего, заслуживает высокой оценки методологическая последовательность автора в деконструкции коллективной интерпретации Исайи 53. Островский с математической точностью доказывает лингвистическую и логическую невозможность отождествления Раба с Израилем, виртуозно используя контекстуальные маркеры самого пророка, такие как признание в «нечистоте устами» своего народа и синтаксический разрыв между понятиями «Он» и «многие». Сильной стороной труда является также способность автора вписать христологический нарратив Нового Завета непосредственно в плоть и кровь ветхозаветного мессианизма, избегая искусственного разделения Писаний и демонстрируя, как Танах буквально дышит присутствием Христа. Тонкий экзегетический разбор понятия божественной воли через призму радостного удовлетворения (chafets) вносит весомый вклад в христианскую теодицею и понимание крестной агонии Мессии.

При всех очевидных достоинствах, книга Островского не лишена некоторых богословских лакун и уязвимых мест, которые вызывают конструктивную критику со стороны строгого академического исследователя. Тексту автора порой не хватает более широкого вовлечения контекста всей Книги Исайи; сосредоточившись исключительно на стихах Servant Songs, Островский оставляет без внимания макроструктуру пророчеств Второисайи, что могло бы существенно обогатить его сотериологические выводы. Полемический пафос книги, направленный против синагогальной традиции, временами приобретает излишне резкий тон, что может снизить рецепцию книги среди еврейских ученых, не разделяющих мессианские взгляды, и превратить академический диалог в жесткую апологетику. Кроме того, аргументация автора, связывающая двухтысячелетние страдания еврейского народа в диаспоре исключительно с грехом отвержения Иисуса, выглядит в некоторых пассажах излишне прямолинейной и упрощенной с точки зрения исторического провидения Божьего, рискуя приблизиться к традиционным и порой проблематичным схемам христианского антииудаизма. Автор также весьма избирательно цитирует раввинистические источники (например, Рамбама), используя их лишь для иллюстрации негативных прецедентов отторжения Мессии, игнорируя богатый пласт позитивных мессианских интерпретаций Исайи 53 в Таргумах и Мидрашах, что сделало бы его аргументацию более взвешенной и объемной. Тем не менее, указанные замечания носят характер научной дискуссии и не умаляют пророческой силы, экзегетической глубины и непреходящей ценности монографии Соломона Островского как выдающегося памятника современной библеистики.