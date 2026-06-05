Обзор книги Владимира Козлова и Алексея Карамышева «Онтология шаманизма»

Труд авторов Владимира Козлова и Алексея Карамышева «Онтология шаманизма» представляет собой фундаментальную попытку осмысления древнейших архаических практик через призму современной трансперсональной психологии и антропологии, при этом сам формат данного академического разбора строго следует принципу полного, неискаженного и несокращенного изложения авторской мысли, а также осознанно избегает датировок, концентрируясь исключительно на авторском вкладе. Исторический и богословский контекст создания этой книги неразрывно связан с ситуацией глубокого духовного кризиса современного постсекулярного общества, когда на смену институциональной религиозности приходит жажда непосредственного мистического опыта, что порождает массовый интерес к неоязычеству и неошаманизму. Главная проблема, которую пытаются решить исследователи, заключается в легитимизации шаманского экстаза как универсальной матрицы духовного опыта человечества, доступной современному человеку для исцеления и самопознания. Основной метод их аргументации строится на феноменологическом и психологическом редукционизме: авторы рассматривают шаманских духов, космические сферы и экстатические путешествия не столько как объективные онтологические реальности в классическом теологическом понимании, сколько как глубинные архетипы бессознательного и элементы семантического пространства Вселенной, которые шаман учится картографировать и контролировать. Вступая в диалог с этим текстом, академическое богословие сталкивается с серьезным вызовом: необходимостью дать четкую догматическую оценку попыткам интеграции оккультно-магических практик в лоно клинической психологии и обыденной жизни.

С самого начала авторы погружают читателя в атмосферу первобытного синкретизма, утверждая, что для понимания исследуемого феномена необходима радикальная смена парадигмы восприятия, ведь, как они сами справедливо и с академической откровенностью признают, «шаманизм, его психология и психотехника являются для современной урбанизированной культуры «чужеродным» мифом». Обосновывая эту чужеродность, они описывают изначальное состояние сознания первобытного человека, лишенного субъектно-объектных границ, морально индифферентного и полностью растворенного в одухотворенной природе. В первой главе книги, посвященной основам и истокам шаманизма, подробно раскрываются его функции как дорелигиозной практики, направленной на поддержание психического и социального баланса племени через посредничество между духами и людьми. Авторы скрупулезно исследуют мифологию шаманизма, которая служит картографией для экстатических путешествий, и подчеркивают первостепенную важность Мирового древа как универсальной оси мироздания, позволяющей шаману прорываться сквозь уровни бытия. Особое внимание здесь уделяется шаманской инициации — мучительному процессу, включающему видения собственной смерти, расчленения демонами, очищения костей и последующего мистического воскресения в новом, сакральном статусе. Этот процесс немыслим без камлания, которое подробно анализируется сквозь призму гиперстимуляционных и гипостимуляционных методов вхождения в измененные состояния, где важнейшим инструментом выступает бубен, символизирующий для шамана крылатого коня или лодку для путешествия по мирам.

Развивая свою концептуальную базу, во второй главе исследователи переходят к детальному разбору трех космических сфер — Верхнего, Среднего и Нижнего миров, представляя их как универсальную основу миропонимания, присущую самым разным традициям. Они проводят смелые, хотя и теологически спорные параллели между шаманской топографией, сложной многоуровневой структурой буддийского мироздания, христианской космологией Данте Алигьери в его «Божественной комедии» и германо-скандинавскими мифами. В этой же части книги подробно описываются духи-помощники и животные Силы, которые выступают не просто как фольклорные метафоры, но как реальные, по мнению авторов, энергетические сгустки или психологические комплексы, с которыми шаман вступает в симбиотическую связь для обретения могущества. Органичным продолжением этой мысли становится третья глава, где тело шамана осмысляется как обитель стихий: воздуха, огня, воды, земли и леса. Авторы описывают концепцию первоэлементов, связывая макрокосм Вселенной с микрокосмом человеческого тела, и предлагают рассматривать различные природные явления, от грозы до тумана, как манифестации стихийных сил, с которыми практикующий способен сливаться в экстатическом «танце стихий» для получения магической силы.

Постепенно переходя от теоретической базы к инструментарию, четвертая глава книги раскрывает конкретные психотехнологии шаманских путешествий, начиная с обретения «Шага Силы» и специфического шаманского видения, слуха и интуиции. Именно здесь авторы делают категоричный вывод, демонстрирующий их пантеистически-анимистический подход к антропологии: «В шаманском космосе, например, любая болезнь есть следствие того, что какие-то жизненные силы, духи, олицетворяющие эти силы, покинули человека». Для возвращения этих сил предлагаются детально расписанные маршруты путешествий за Силой в Нижние миры, полные хтонических существ, в Верхние миры духов и божеств, а также практики взаимодействия с иными реальностями царств минералов, растений и животных. Пятая глава дополняет эту картину сугубо прикладными аспектами практики: анализом шаманского костюма, жезлов, молитвенных стрел, зеркал, а также принципами организации алтаря, работы с амулетами и мантическими (гадательными) системами. Авторы настаивают, что каждый элемент атрибутики несет в себе строгую функциональную и символическую нагрузку, помогая фиксировать фокус внимания в измененном состоянии сознания.

Стремясь продемонстрировать глобальную универсальность исследуемого феномена, в шестой главе авторы предпринимают масштабный кросс-культурный обзор шаманских мифов в различных мировых традициях. Перед читателем разворачивается широкая панорама космогонических представлений: от японских, гавайских и австралийских мифологем до преданий индейцев Южной Америки, древних египтян, китайцев и восточных славян. Эта глобальная компиляция служит подготовкой к завершающей, седьмой главе, носящей поэтическое название «Очи шамана», где авторы синтезируют весь изложенный материал, предлагая конкретные сценарии и варианты медитативных путешествий в Нижние и Верхние миры, техники поиска Животного Силы и личной песни силы. Вся эта грандиозная архитектура смыслов подчинена одной цели — доказать, что экстаз является ключом к трансформации, ведь, по словам авторов, «обычные состояния сознания служат для поддержания существующего порядка, а необычные состояния — для изменения, для радикальной революционной трансформации». И далее они уточняют фундаментальный механизм этого процесса, подчеркивая, что «вся шаманская практика проходит в необычных, экстатических состояниях».

Говоря о потенциальной аудитории данного труда, следует признать, что книга представляет несомненный интерес для весьма широкого круга интеллектуалов, однако наибольшую пользу из нее извлекут специалисты в области сравнительного богословия, академической апологетики, преподаватели духовных академий и пастыри, несущие служение в условиях современной неоязыческой экспансии. Для студентов теологических факультетов и мирян, ищущих глубоких интеллектуальных ответов на вызовы времени, этот текст послужит богатейшим источником феноменологического материала, позволяющим понять, как именно современное секулярное сознание пытается сублимировать тоску по Богу через обращение к архаическим духам и хтоническим энергиям. Специалисты по истории церкви и антропологии найдут здесь прекрасную иллюстрацию того, как древние магические паттерны выживают и мимикрируют, облачаясь в терминологию трансперсональной психологии и нейролингвистического программирования. Книга ярко демонстрирует, с чем именно сталкивается христианская миссия в современном мире, где оккультизм подается под видом психотерапевтической помощи и технологий личностного роста.

Приступая к критическому анализу данного труда, необходимо прежде всего отметить его несомненные сильные стороны, за которые авторы заслуживают высокой академической оценки. Во-первых, это колоссальная эрудиция и масштаб привлеченного этнографического, исторического и психологического материала, что делает книгу подлинной энциклопедией архаических верований. Во-вторых, исследователи проявили редкую методологическую честность: они не стали романтизировать шаманизм в духе популярного нью-эйджа, а откровенно показали его темную, пугающую сторону — демонические расчленения во время инициаций, опасности взаимодействия с духами, жестокие требования, предъявляемые к кандидатам. Третьим положительным аспектом является попытка выстроить строгую психологическую типологию измененных состояний сознания (ИСС), классифицировав методы гиперстимуляции и гипостимуляции, что представляет ценность для психиатрии и пастырского душепопечения в части распознавания механизмов прелести и духовного самообмана. Требуя от исследователя глубокого погружения в материал, авторы справедливо заявляют: «Чтобы понять шаманизм, нужно переживать мир душой шамана и смотреть на мир его очами», и этот принцип имманентного анализа блестяще реализован на страницах их работы.

Тем не менее, с позиций ортодоксального христианского богословия и строгой теологической догматики данный труд имеет ряд фундаментальных слабостей и вызывает глубокую обеспокоенность. Главным критическим замечанием является моральная и этическая индифферентность авторов по отношению к природе духовного мира. Рассматривая духов Нижнего и Верхнего миров лишь как психологические метафоры или нейтральные энергии Вселенной, они полностью игнорируют христианскую хамартиологию (учение о грехе) и демонологию. Смешивая божественное откровение библейских пророков с экстатическими трансами сибирских камланий, авторы совершают грубую ошибку синкретизма, не учитывая, что христианский мистицизм (исихазм) строится на покаянии, трезвении (духовной бдительности) и благодати Святого Духа, в то время как шаманский экстаз является пелагианской попыткой самоспасения через насилие над природой и контакт с падшими духами, которых христианская традиция однозначно идентифицирует как бесовские силы. Кроме того, предложенная в книге "экология психической реальности", призывающая к прагматичному «сотрудничеству» с любыми духами ради личной Силы, с точки зрения христианской сотериологии является актом духовного самоубийства, так как отвергает необходимость искупительной жертвы Христа и предлагает человеку иллюзорную иллюзию магического контроля над мирозданием, ведущую в конечном итоге к глубокой духовной дезинтеграции и гибели.