Обзор пятого тома издания «Европейский словарь философий: Украинский контекст. Лексикон непереводимостей»

Перед нами не просто очередной том фундаментального международного проекта, инициированного Барбарой Кассен, но событие в истории украинской гуманитарной мысли, имеющее одновременно лексикографическое, философское и культурно-политическое значение. Пятый том «Европейского словаря философий: Украинский контекст» завершает важный этап многолетней работы, направленной не столько на перевод французского оригинала Vocabulaire européen des philosophies, сколько на формирование особого пространства философского самоосмысления украинского языка. Уже во «Вступительном слове» редакционная коллегия подчеркивает, что речь идет не о механическом переносе понятий, а о развитии и дополнении исходного проекта в новом языковом и историческом контексте. Тем самым задается тон всей книге: это не вторичная адаптация, а активное соучастие в европейском философском диалоге.

Особую значимость пятого тома определяет его фокус: если предыдущие тома в большей степени концентрировались на переводе и тематической группировке статей французского издания, то здесь центр тяжести переносится на анализ украинских философских терминов, их исторической судьбы и семантической динамики. В этом смысле том представляет собой своего рода интеллектуальный поворот: украинский язык выступает не объектом заимствования, а субъектом философской артикуляции. Исследуются такие ключевые понятия, как «правда», «свобода», «воля», «гідність», «доля», «держава», «майдан», «талан» и другие. Их анализ ведется в широкой перспективе — от старославянской и древнегреческой традиции до современных общественно-политических реалий.

Структурно том выстроен тематически, что видно уже из оглавления: «Правда и добро», «Язык и философия», «Свобода и воля», «Судьба и достоинство», «Государство и власть», «Бытие и сущность», «Язык, культура, история». Такая композиция подчеркивает внутреннюю логику проекта: речь идет не о хаотическом наборе статей, а о системном развертывании философского тезауруса. Каждая рубрика соединяет лингвистический, историко-философский и культурологический анализ, благодаря чему словарь становится своеобразной картой смысловых полей.

Особого внимания заслуживает статья «ПРАВДА», открывающая первый раздел. Уже в преамбуле подчеркивается многозначность украинского слова «правда», которое, в отличие от западноевропейских эквивалентов, объединяет в себе значения истины и справедливости. Это наблюдение имеет далеко идущие последствия: понятие «правды» оказывается не только эпистемологическим, но и правовым, этическим, политическим. Авторы демонстрируют, как в украинской интеллектуальной истории — от Сковороды до современных дискуссий о «постправде» — правда мыслится как поле борьбы с «кривдой», как пространство солидарности и как условие правосудия. Таким образом, лексикографическая статья превращается в глубокое философско-историческое исследование.

Важной особенностью тома является его исторический контекст. Редакторы прямо указывают, что пятый том выходит во время полномасштабной войны и осмысляется как часть борьбы против «языкового империализма» и тоталитарной лжи. Это придает проекту дополнительное измерение: словарь становится не только академическим инструментом, но и актом культурного сопротивления. Подобная позиция может вызвать дискуссии о границах научной нейтральности, однако в данном случае она органично вписана в методологию проекта, где непереводимость рассматривается как симптом исторических и политических напряжений.

Методологически словарь строится вокруг понятия «непереводимостей» — терминов, которые невозможно полностью передать средствами другого языка без утраты существенных смыслов. В пятом томе эта концепция получает новое развитие: непереводимость рассматривается не как недостаток, а как источник философской продуктивности. Различия между языками становятся поводом для уточнения, углубления и пересмотра понятий. Особенно показательны статьи, посвященные старославянскому и староукраинскому языкам, где реконструируется генеалогия терминов и выявляется их влияние на современную философскую лексику.

Отдельного упоминания заслуживает включение статьи OUSIA и исследования онтологической терминологии Григория Сковороды. Это свидетельствует о стремлении связать украинскую традицию с античной философией не только через перевод, но и через концептуальное сопоставление. В результате словарь выходит за рамки национального проекта и демонстрирует, что украинская философская мысль способна участвовать в реконструкции базовых категорий европейской метафизики.

К сильным сторонам тома следует отнести междисциплинарность. Авторы активно привлекают материалы истории литературы, богословия, политической мысли, культурологии. Такой подход расширяет аудиторию книги и делает ее полезной не только для философов, но и для историков, филологов, социологов. Кроме того, наличие обширных указателей и библиографий усиливает научную ценность издания и облегчает работу исследователя.

Однако масштабность проекта порождает и определенные трудности. Во-первых, стиль статей нередко выходит за пределы строго лексикографического формата и приобретает эссеистический характер. Для одних читателей это станет достоинством, для других — источником методологической неоднородности. Во-вторых, концепция «непереводимости» иногда рискует быть романтизированной: подчеркивание уникальности национального языка может создавать впечатление культурной исключительности. Тем не менее в целом редакторы стремятся избегать изоляционизма, постоянно подчеркивая диалогический характер проекта.

С академической точки зрения особенно ценно то, что словарь институционализирует исследование непереводимости как самостоятельную дисциплинарную область. Во «Вступительном слове» отмечается, что тематика непереводимых терминов стала частью университетских курсов и переводческих практик. Это свидетельствует о том, что проект оказывает влияние не только на теоретический уровень, но и на образовательную среду.

В целом пятый том «Европейского словаря философий: Украинский контекст» можно оценить как крупный вклад в развитие украинской философской терминологии и как значимый элемент общеевропейского интеллектуального пространства. Он демонстрирует, что язык — не нейтральный инструмент, а исторически нагруженная среда мышления, в которой переплетаются истина, справедливость, память и надежда. Книга соединяет научную строгость с гражданской ответственностью и тем самым задает высокий стандарт для будущих исследований.

Этот том — не итог, а этап. Он подводит черту под более чем пятнадцатилетней историей украинского издания словаря, но одновременно открывает перспективу дальнейшей работы. В условиях глобальных кризисов и культурных конфликтов подобные проекты напоминают, что философия начинается с внимательного отношения к словам. И если европейский диалог возможен, то он возможен прежде всего через признание различий и через совместную работу над тем, что кажется непереводимым.

Таким образом, пятый том словаря предстает как интеллектуальный тезаурус в подлинном смысле слова — как «сокровищница» смыслов, которые требуют защиты, уточнения и развития. Его академическая ценность сочетается с исторической актуальностью, а лексикографическая форма — с философской глубиной. Именно в этом соединении заключается его главная сила и его долгосрочное значение для украинской и европейской гуманитарной мысли.