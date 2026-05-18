Данный материал представляет собой подробное журналистское и академическое расследование, посвященное проблеме фиктивной аккредитации, деятельности так называемых «фабрик дипломов» (Degree Mills) и распространению псевдобогословских ученых степеней в современной славянской евангельской среде (в частности, на примере детального разбора деятельности Covenant Life University и его структуры «Зое»).

Актуальность данной темы сегодня очевидна как никогда:

Защита академических стандартов: В эпоху бурного развития медиа Богословие и христианское образование остро нуждаются в деконструкции ложных авторитетов, подрывающих доверие к подлинной науке. Информационная безопасность общин: Статья раскрывает механизмы манипуляции в блогосфере, где отсутствие реальной аттестации подменяется медийным влиянием («феномен академической симонии»), что напрямую влияет на духовное здоровье и критическое мышление верующих. Практическая ценность: В материале собрана и систематизирована серьезная доказательная база, основанная на проверке юридических реестров, архивных данных и официальных аккредитационных требований.

Учитывая глубокий аналитический подход вашего ресурса к вопросам теологии, церковной жизни и образования, я убежден, что эта публикация вызовет живой интерес и важную дискуссию среди ваших читателей.

Статья полностью готова к публикации, снабжена необходимым научно-библиографическим аппаратом и ссылками на источники. Текст работы находится во вложении к этому письму.

Буду рад получить ваш отклик.

С уважением и пожеланием Божьих благословений,

Доктор теологии А. Лихошерстов (Приложение: файл со статьей)