Обзор третьего тома трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин Колец»

Литературное наследие Джона Рональда Руэла Толкина, и в особенности завершающая часть его монументальной трилогии «Властелин Колец» — «Возвращение короля», представляет собой уникальное поле для глубокого богословского и философского анализа. Создаваемый в середине двадцатого века, в эпоху глубочайшего кризиса европейской культуры, секуляризации и пережитых ужасов мировых войн, этот труд стал не просто образцом жанра героического фэнтези, но мощным христианским ответом на экзистенциальные вызовы времени. Толкин, будучи глубоко верующим католиком и выдающимся филологом-медиевистом, сознательно отказался от прямолинейной христианской аллегории в духе своего близкого друга Клайва Стейплза Льюиса, избрав метод создания мифопоэтической реальности, пронизанной скрытыми догматическими и аскетическими истинами. Главный богословский вызов, который ставит перед читателем автор, заключается в проблеме сохранения веры, верности и надежды перед лицом тотального, метафизического зла, стремящегося к абсолютному подчинению человеческой воли. Основным методом аргументации писателя становится развертывание этического и духовного выбора персонажей в рамках Промысла (Провидения), который незримо, но непреклонно направляет историю Средиземья к эсхатологическому торжеству блага, задействуя даже слабые и, казалось бы, ничтожные человеческие силы.

Композиционный строй книги открывается пятой частью, где фокус повествования смещается к анализу духовного состояния ключевых оплотов человеческой цивилизации перед лицом неминуемой катастрофы. Перегрин Крол и Гэндальф прибывают в Минас-Тирит, задыхающийся в предчувствии грядущей бури и наступления метафизической тьмы. На примере первой главы, где описывается встреча хоббита с Наместником Денэтором, автор глубоко исследует тему сакраментальной природы верности и клятвы. Перегрин, движимый чувством долга перед погибшим Боромиром, приносит присягу Наместнику, что символизирует восстановление иерархических и нравственных связей в распадающемся мире. В этой же главе звучат пророческие слова Гэндальфа, определяющие духовный вектор всей обороны города: «Буря вот-вот налетит, и надейтесь лишь на свою стойкость, а выстоите — будет вам и иная надежда». Христианский смысл этого напутствия раскрывается через святоотеческое понимание терпения как преддверия благодати, где человеческая стойкость является необходимым условием для синергийного действия божественной помощи. Вслед за этим повествование переходит к фигуре Арагорна и Шествию Серой Дружины, где раскрывается мотив сошествия во ад (descensus ad inferos). Арагорн, как законный преемник Исилдура, сознательно избирает Стезю Мертвецов, чтобы призвать к исполнению клятвы древний народ, обреченный на посмертное скитание за грех предательства. В акте развертывания знамени, присланного Арвен, и призыве Клятвопреступников у Эрекского камня манифестируется христологическая идея искупления и освобождения душ из плена греховного проклятия : «Вы последуете за мною в Пеларгир-на-Андуине, и, когда тамошний край будет избавлен от Сауроновой нечисти, я сниму с вас заклятие, и вы обретете покой навечно».

Дальнейшее развитие мысли автора в главах, посвященных войсковому сбору Рохана и нашествию на Гондор, выстраивается вокруг жесткого противопоставления двух типов реакции человеческого духа на трагедию — жертвенного мужества и горделивого отчаяния. Конунг Теоден, несмотря на телесную немощь и осознание численного превосходства врага, являет пример подлинного христианского упования, заявляя перед лицом наступающего сумрака: «Коли нас победят, что мне толку скрываться в горах? А коли мы победим, то не страшно мне и погибнуть, исполнив свой долг до конца». Напротив, образ Денэтора в главе о подступлении сил Тьмы к стенам Минас-Тирита становится глубоким богословским этюдом о грехе acedia — духовной нищеты, уныния и гордости. Наместник, полагающийся исключительно на собственный разум и изнуренный созерцанием мощи Саурона через Зрячий Камень, впадает в абсолютный детерминизм и солипсизм. Его отказ от борьбы и попытка самосожжения вместе с раненым сыном Фарамиром трактуются автором как высшая форма духовного поражения, как узурпация права Творца на определение сроков человеческого бытия. Спасение Фарамира благодаря вмешательству Гэндальфа и верного Берегонда демонстрирует победу личной любви и верности над абстрактным и холодным интеллектуализмом, порабощенным волей Врага.

Особое место в догматической архитектонике романа занимает описание Битвы на Пеленнорской равнине и последующих событий в Палатах Врачевания. Гибель Теодена и сокрушение предводителя назгулов руками Эовин и Мериадока служат яркой иллюстрацией теологического принципа subversio — ниспровержения гордыни немощным. Заклятие главного назгула, утверждавшее, что ни один смертный муж не сможет нанести ему вред, разрушается союзом женщины и полурослика, что напрямую отсылает к библейским образам Давида и Голиафа, а также к мессианскому пророчеству о попрании змея. Однако подлинное духовное торжество Арагорна как истинного правителя раскрывается не на поле брани, а в пространстве немощи и болезни. Применение им скромной травы ацелас (княженицы) для исцеления Фарамира, Эовин и Мерри, пораженных Черной Немощью, актуализирует древнее гондорское речение, зафиксированное знахаркой Иорет: «В руках Государя целебная сила. Так и распознается истинный Государь». В этом фрагменте Толкин создает глубокую христологическую метафору: Царь возвращается в Свое королевство не как тиран-завоеватель, но как Целитель, восстанавливающий поврежденную грехом и тлением человеческую природу. Последующий марш к Мораннону и битва у Черных Ворот, описанные в финале пятой книги, предстают как акт чистого самопожертвования. Вожди Запада сознательно идут на верную смерть, превращая свое войско в живую приманку, чтобы дать Хранителю Кольца последний, почти невозможный шанс исполнить миссию, что воплощает в себе высшую заповедь о положении души своей за друзей своих. Богословская квинтэссенция этой стратегии выражена Гэндальфом на последнем совете: «мы не призваны улучшать мир и в ответе лишь за то время, в которое нам довелось жить, — нам должно выпалывать зловредные сорняки и оставить потомкам чистые пахотные поля».

Шестая книга трилогии переносит богословский акцент с макроисторического и экклезиологического уровня на уровень личной аскезы, сотериологии и совести. Восхождение Фродо и Сэма по выжженным пустошам Горгорота к Роковой Горе являет собой чистейший образ христианского кеносиса — добровольного самоумаления и несения креста. Фродо, испытывающий невыносимое, онтологическое давление Кольца, постепенно лишается памяти о земных радостях, вкусе хлеба и чистой воды, погружаясь в мистическую темноту внутренней голгофы. Сэм, воплощающий тип совершенного евангельского служения и верности в малом, разделяет с ним эту чашу страдания. Финальная катастрофа в Саммат-Наур, где Фродо на самом пороге бездны поддается искушению и объявляет Кольцо своим, служит важнейшим богословским предостережением автора о границах человеческих сил. Толкин показывает, что человек, предоставленный самому себе, поврежденный первородным грехом, не способен совершить абсолютное самоотречение. Спасение Средиземья происходит не за счет триумфа человеческой воли, а через действие Провидения, инструментализирующего греховную алчность Голлума. Безумная радость Голлума, откусившего палец Фродо и оступившегося в пламя вулкана, иллюстрирует догмат о саморазрушительной природе зла, которое в своей предельной гордыне неизбежно обращается против самого себя, невольно исполняя волю Всевышнего.

Дальнейшее повествование, включающее торжество на Кормалленском поле, коронацию Арагорна и возвращение хоббитов в родные края, представляет собой развернутую эсхатологическую картину обновления твари. Царствование Государя Элессара знаменует собой наступление эпохи восстановленного порядка, где увядшее Белое Древо вновь расцветает у стен Белой Башни, символизируя воскресение и победу жизни над тлением. Однако Толкин избегает дешевого утопизма: очищение оскверненной Хоббитании от остатков бандитского строя Сарумана показывает, что зло оставляет глубокие шрамы в земном пространстве, требующие долгого, упорного труда по рекультивации материальной и духовной культуры. Уход Фродо в Серебристую Гавань вместе с Гэндальфом, Элрондом и Галадриэль становится пронзительным аккордом христианской тоски по горнему отечеству (transitus). Земной мир спасен, но для Хранителя, соприкоснувшегося с бездной греха и искушения, подлинный покой возможен лишь за пределами видимого мира, на Забытом острове, что отражает святоотеческое понимание земной жизни как странничества и ожидания будущего века.

Данный богословский и литературно-критический обзор адресован весьма специфической и интеллектуально зрелой аудитории богословского клуба. Наибольшую аналитическую и пастырскую пользу из этого великого труда Толкина извлекут практикующие священнослужители, для которых метафорический разбор пастырского окормления Гэндальфом угасающих душ Денэтора и Теодена может стать глубоким подспорьем в вопросах духовнической практики и борьбы с грехом уныния. Студенты академических богословских факультетов найдут на страницах книги блестящую художественную экспликацию сложнейших догматических концепций: соотношения божественного Провидения и человеческой свободы, синергии, онтологии зла как отсутствия блага и механики греховного искушения. Кроме того, книга принесет несомненную пользу мирянам, ищущим серьезных интеллектуальных и экзистенциальных ответов на вызовы современного кризиса христианской идентичности, а также специалистам по истории церкви, исследующим влияние христианского мировоззрения на формирование европейского эпоса и мифологии девятнадцатого и двадцатого веков.

Критический анализ текста позволяет выявить как его непреходящие сильные стороны, так и определенные богословские лакуны, ставшие предметом дискуссий в академической среде. К безусловным достоинствам труда относится тончайшая психологическая и аскетическая точность в описании феномена искушения. Толкин гениально демонстрирует, как Кольцо Всевластья действует на душу через помысел гордости и стремление к благому, но автономному от Бога переустройству мира, что мы видим в искушении Сэма картиной превращения Горгорота в цветущий сад. Положительной оценки заслуживает также глубокое раскрытие темы христианского брака и преображения эротической любви в жертвенный союз, проиллюстрированное динамикой взаимоотношений Фарамира и Эовин в Палатах Врачевания, где исцеление душ происходит через созерцание страданий другого и отказ от эгоцентрического устремления к абстрактной славе.

Вместе с тем, рассматривая книгу с позиций строгой христианской догматики, невозможно обойти вниманием некоторые спорные и недостаточно убедительно раскрытые аспекты аргументации автора. Прежде всего, критику вызывает намеренная сокрытость, латентность трансцендентного начала в художественном мире Толкина. В тексте полностью отсутствуют прямые упоминания Бога, молитвы или церковных таинств; концепция Провидения подается через намеки и случайные совпадения, что при секулярном прочтении может девальвировать богословский смысл книги до уровня веры в безликую «судьбу» или детерминистический рок. С христианской точки зрения спорным выглядит также этический статус армии Клятвопреступников: использование призрачного воинства, побеждающего врагов исключительно посредством иррационального, леденящего душу ужаса, вступает в определенное противоречие с евангельским пониманием победы над злом через явление божественного света и правды, а не через умножение страха. Наконец, автор оставляет недостаточно проясненным вопрос о посмертной участи и возможности покаяния для таких глубоко павших существ, как Саруман или Голлум: их гибель подается как окончательный метафизический крах без малейшего намека на искупительную надежду, что может показаться чрезмерно жестким в контексте христианского персонализма и учения о всепрощающей любви Творца. Тем не менее эти критические замечания не умаляют величия книги, остающейся одним из самых глубоких, масштабных и богословски нагруженных литературных памятников двадцатого столетия.