Огляд книги Ґабріеля Аморта «Я зустрів диявола»

Публікація українського перекладу книги отця Ґабріеля Аморта «Я зустрів диявола», що побачила світ у львівському «Видавництві Святого Павла», стала помітною подією для сучасної пастирської теології та практичної демонології. Ця праця, побудована у формі розлогих інтерв’ю, які у 2013 році в Римі провів соратник автора, отець Славомір Шнурковський, виходить далеко за межі звичайної релігійної публіцистики. Історико-богословський контекст книги зумовлений глибокою кризою віри та стрімкою секуляризацією європейського простору, де пануюча культура намагається витіснити сакральне на периферію суспільної свідомості. Отець Аморт, який присвятив десятиліття служінню екзорциста в Римській дієцезії, розглядає дію зла не як абстрактну філософську категорію, а як цілком конкретний виклик спасінню людської душі. Його метод аргументації спирається на тривкий фундамент Святого Письма, Катехизису Католицької Церкви та багатий емпіричний досвід, отриманий під час тисяч молитовних сесій визволення. Головне завдання книги полягає у викритті так званої «стратегії невидимості» злого духа, адже сучасний світ, відкидаючи існування диявола, потрапляє у його найпідступнішу пастку, позбавляючи себе засобів духовної самооборони.

Логічна архітектура твору розгортається послідовно, починаючи з фундаментального аналізу місця людини у Божому задумі та генезису космічного бунту. У першій частині автор наголошує на початковій благості всього сотвореного буття, детально описуючи природу ангелів як чистих, світлих та надзвичайно розумних духів. Тлумачачи антропологічну гідність, отець Ґабріель наводить слова Псалма: «Мало чим зменшив єси його від ангелів» (Пс 8, 6), зауважуючи, що після Воплочення Сина Божого ця ієрархія природ набула принципово нового христоцентричного виміру. Поява зла концептуалізується не як існування якоїсь первинної темної субстанції, а як прямий наслідок зловживання своєю свободою з боку частини ангелів, які впали у гріх гордині. Цей бунт проти залежності від Творця яскраво віддзеркалений у семантиці імені архангела Михаїла, що означає «Хто як Бог!» і є прямою відповіддю на зухвале диявольське «Я є як Бог!». Отець Аморт наводить унікальні свідчення, отримані під час екзорцизмів, де самі демони визнавали, що пекло не було передбачене Богом у задумі творення, а є станом буття, який вони створили самі своїм остаточним і безповоротним відкиненням любові. На противагу цьому хаосу богослов стверджує, що весь видимий і невидимий світ створений через Ісуса Христа і для Нього, отже, саме Христос є єдиним істинним сенсом, початком і фіналом людського життя.

Переходячи від метафізики до соціокультурного аналізу, книга розкриває механізми дії зла у сучасному світі, фокусуючись на драмі розпаду християнської цивілізації. Автор з болем констатує духовний занепад традиційно католицької Європи, порожнечу храмів та катастрофічний брак душпастирських покликань. Цей процес напряму пов'язаний із руйнуванням інституту християнської сім'ї: економічні реалії змушують жінку працювати поза домом, через що діти замість релігійного виховання від батьків підпадають під руйнівний вплив телебачення та інтернету, що формують фальшиву ментальність вседозволеності. Тактика диявола, за спостереженнями екзорциста, є вражаюче одноманітною — вона полягає в запереченні Божої істини та підміні понять, коли розлучення, аборти чи евтаназія подаються суспільству як ознаки цивілізаційного прогресу. Цей світоглядний сурогат повністю копіює три головні закони сатанізму, сформульовані у «Біблії диявола»: роби все, що заманеться, нікому не підкоряйся і будь сам собі богом. У контексті цієї духовної боротьби отець Аморт пропонує глибоке осмислення людського страждання, посилаючись на досвід святого отця Піо, святої Терези Авільської та слова апостола Павла: «Тепер я радію стражданнями за вас і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для Його тіла, що ним є Церква» (Кол 1, 24). Страждання без Христа залишається абсурдом, але поєднане з Його хресною жертвою та актуалізоване у таїнствах Євхаристії та Сповіді, воно стає знаряддям спасіння та відкуплення.

У наступних розділах огляд фокусується на кризі всередині самої Церкви та засобах її подолання. Згадуючи відомий вислів папи Павла VI про «огидний запах диявола», що увійшов до Церкви, автор розглядає це як заклик до пильності, а не до розпачу. Він нагадує, що церковна інституція переживала й набагато гірші часи, наприклад, у періоди симонії чи аристократичної монополії на папство, проте Церкву завжди рятували не політичні реформи, а святі, подібні до Франциска з Ассізі чи Домініка, які оновлювали її своїм життям. Важливе місце посідає критика засобів масової інформації, які діють у антиклерикальному ключі, керуючись італійським прислів’ям, що одне дерево, яке ламається, робить набагато більше галасу, ніж ліс, який тихо росте. Медіаконцерни свідомо тиражують скандали та недостойну поведінку окремих священників, повністю замовчуючи тихий героїзм тисяч місіонерів та душпастирів. Ефективною відповіддю на цей тиск отець Аморт вважає спадщину блаженного Якова Альберіоне щодо євангелізації через мас-медіа, практику цілодобової адорації Пресвятих Дарів, яка відроджує парафіяльне життя, а також акти присвячення світу Непорочному Серцю Марії, здійснені святим Йоаном Павлом II.

Центральна частина праці присвячена складній проблематиці розрізнення між психічною хворобою та справжньою одержимістю. Автор рішуче застерігає від двох крайнощів: бачення диявола у кожній життєвій проблемі та повного заперечення його надприродного впливу. Справжня одержимість завжди супроводжується невимовними фізичними та психічними стражданнями, які найчастіше локалізуються у формі сильного, непідвладного звичайним лікам болю голови та шлунка, а також у гострій реакції на молитву чи свячену воду. Водночас підкреслюється, що екзорцисту необхідна серйозна теологічна підготовка та тісна співпраця з професійними психіатрами, оскільки у дев’ятсот дев’яносто випадках із тисячі депресія чи інші аномалії мають суто природний характер і не пов'язані з дією демонів. Ба більше, отець Аморт ділиться досвідом критичного перегляду пореволюційного «Ритуалу екзорцизмів», згадуючи свої тривалі консультації з кардиналом Йозефом Ратцінгером. Він описує, як перше видання ритуалу містило серйозні помилки, зокрема заборону молитися над жертвами проклять, що на практиці унеможливлювало допомогу більшості пацієнтів, адже понад дев'яносто відсотків реальних випадків пов'язані саме з накладеними чарами. Звільнення від такого зла вимагає тривалого часу, глибокої покори самого священника та згоди демона назвати своє ім'я, що є свідченням його наполовину програної битви, як це було у практиці отця Маттео Ля Груа під час вигнання двадцяти семи легіонів духів.

Аналізуючи природу проклять та забобонів, автор розкриває їхні духовні механізми. Головною умовою зцілення людини, яка стала жертвою чарів (наприклад, через їжу чи предмети, осквернені під час окультних обрядів), є її радикальне особисте пробачення своєму кривднику. Богослов переконливо спростовує популярні псевдорелігійні теорії про існування автоматичної «гріховної спадковості» або родових проклять, що передаються з покоління в покоління. Посилаючись на думку отця Піо, він стверджує, що людина отримує у спадок лише соматичні характеристики чи психологічні схильності до зла, але саме прокляття діє на нащадків лише тоді, коли той, хто його накладав, мав на самому початку конкретний, свідомий намір зашкодити саме дітям. Християнин не повинен шукати середнього шляху, адже, за словами Христа, «Хто не зі Мною, той проти Мене» (Лк 11, 23); відповідно, відмова від молитви та таїнств автоматично кидає людину в обійми марновірства, змушуючи вірити в гороскопи, амулети чи носити забобонні червоні нитки.

Останній тематичний блок книги присвячений аналізу духовної небезпеки сучасних культурних практик та пастирській опіці над кризовими сім’ями. Отець Аморт безкомпромісно відкидає захоплення східними медитативними практиками, зокрема йогою, наголошуючи, що за її зовнішнім антистресовим характером криється пантеїстична система цінностей, яка фундаментально суперечить християнській доктрині. Схожій критиці піддається літературний феномен «Гаррі Поттера», який, провадячи дітей у привабливий магічний світ, десенсибілізує їх до реальної небезпеки сатанізму, а також феномен індійського гуру Саї Баби, якого автор прямо називає «первородним сином сатани» через важкі випадки одержимості серед його послідовників. У питаннях пастирської психології теолог виявляє глибоке милосердя, стверджуючи, що жертви самогубств, які раніше позбавлялися церковного поховання, часто діють у стані крайнього розпачу під впливом психічних хвороб чи нав'язливих думок, що значною мірою обмежує їхню свідому провину, залишаючи остаточний суд виключно Божому милосердю. Наводячи слова Данте Аліг’єрі «В Його волі наше заспокоєння», Книга пропонує шлях виходу з сімейних криз через спільну молитву, адже за влучним висловом єпископа Фултона Шіна: «Сім’я, яка молиться, це сім’я, яка живе. Сім’я, яка не молиться, це мертва сім’я».

Аналізуючи цільову аудиторію рецензованого видання, слід зазначити, що праця отця Ґабріеля Аморта є багатовимірним посібником для різних верств релігійної спільноти. Для практикуючих пастирів, духівників та студентів богословських факультетів книга слугує незамінним джерелом практичної пастирської розсудливості, повертаючи в академічний дискурс незаслужено забуту теологію внутрішнього життя та принципи аскетичного розрізнення духів. Для мирян, які шукають інтелектуальних та духовно зрілих відповідей на виклики сучасної секулярної культури, цей текст пропонує надійний путівник, що деміфологізує сферу окультного, знімає ірраціональні страхи перед пристрітом чи порчею і перенаправляє фокус уваги на традиційні засоби благодаті — Сповідь, Причастя, читання Святого Письма та благословення дітей батьками.

Говорячи про сильні сторони книги, які зумовлюють її високу богословську цінність, необхідно відзначити її безкомпромісний христоцентризм. Незважаючи на провокаційну назву, отець Аморт ніде не впадає у маніхейський дуалізм чи сенсаційне звеличення сили зла; фігура диявола завжди залишається строго підпорядкованою абсолютній суверенності Бога, а будь-яка перемога над демонічним впливом мислиться виключно як дія благодаті Христової. Автор демонструє високий рівень пастирського реалізму та здорового глузду, послідовно виступаючи проти легковірності та закликаючи до тверезої співпраці з наукою і медициною. Крім того, діалогічна форма тексту дозволяє поєднати високу догматичну точність із живою, доступною мовою, що робить складні богословські істини зрозумілими для широкого кола читачів. Описуючи есхатологічну перспективу християнського життя, Аморт наводить слова апостола Павла, які найкраще передають велич Божого задуму: «Те, чого око не бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що Його люблять!» (1 Кор 2, 9).

Разом з тим, з позицій суверенної академічної критики, праця містить деякі дискусійні моменти та методологічні спрощення, які потребують богословського застереження. Зокрема, тотальне та радикальне відкинення отцем Амортом усіх без винятку практик східного походження, включаючи акупунктуру, йогу чи традиційну китайську медицину, виглядає дещо узагальненим і позбавленим глибокого аналітичного розрізнення між суто фізіологічними методами релаксації та їхнім релігійно-філософським підґрунтям. Сучасні офіційні документи Ватикану підходять до цих питань із значно більшою термінологічною гнучкістю та диференціацією. Крім того, велика кількість специфічних мікроісторій про циганок, амулети та підсипані зілля ризикує, всупереч волі автора, підживлювати магічне мислення та побутовий страх серед менш підготовлених читачів, які можуть сприйняти пастирські метафори як універсальні догматичні правила. Також критичні випади автора щодо пастирської непоступливості церковної влади стосовно розлучених та повторно одружених осіб, хоч і продиктовані глибокою пастирською емпатією, вимагали б більш детального канонічного обґрунтування, аби не створювати враження релятивізації традиційного сакраментального богослов’я шлюбу. Попри ці дискусійні аспекти, книга залишається видатним пам'ятником сучасної католицької пастирської думки, що повертає християнам ХХІ століття тверезе розуміння реальності духовної боротьби та величі Божого милосердя.