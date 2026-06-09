Огляд книги «Левада Пречистої» Антіна Лотоцького

«Левада Пречистої» Антіна Лотоцького належить до особливого типу християнського письма, де богослов’я входить у свідомість читача не через трактат, а через легенду, образ, казкову простоту й моральну прозорість народної оповіді. Автор не створює систематичного маріологічного твору, але саме через низку коротких новел вибудовує цілісний духовний світ, у якому Богородиця постає не віддаленою небесною постаттю, а Матір’ю, заступницею, утішителькою, покровителькою сиріт, убогих, дітей, грішників і всього створіння. Історичний контекст книжки важливий: Лотоцький сам зазначає, що більшість легенд походить із німецької збірки Otto Gittler «Maria am Spinnrad. Legenden», однак це не переклад, а переробка, бо автор прагнув «зукраїнізувати не тільки мовою, але й змістом». Саме тому тексти звучать не як чужоземний матеріал, перенесений механічно, а як органічна частина української релігійної уяви.

Перша частина збірки розгортає біблійну історію в легендарному ключі. У «Пречистій Діві Прядільниці» Марія ще до Різдва пряде нитки для одежинки Ісуса, і з випадкових клаптиків вовни постають квіти, які народ називає Божим одягом. Уже тут видно головний метод Лотоцького: він бере центральну істину віри — Воплочення Сина Божого — і показує, що вона торкається навіть найменших речей. У «Маріїній подорожі» шлях до Єлисавети освітлюють зорі й світляки, а світ природи служить Пречистій так само природно, як ангели служать Богові. «У Вифлеємському вертепі», «Ангели й пастухи», «Чудо квітів», «Христова паличка», «Як зацвів мох» і «Чудо з водою» утворюють різдвяний цикл, де убогість вертепу відкриває правду про милосердя. Хлібороб, маленька пташка, стара яблуня, суха галузка, мох, вода в колодязі — усе стає свідком народження Спасителя. Особливо виразною є думка, що Христос приходить не в простір величі, а в простір нестачі, де найменший дар, принесений з любов’ю, має вічну вагу.

Подальші легенди розширюють різдвяне коло. «Як бідна вдовиця збагатіла» протиставляє чисте серце жадібності: скарб стає благословенням для скривдженої вдовиці й пасткою для Товії. «Сибілля» вводить мотив перемоги Христового Царства над Римом: голубка перемагає орла не мечем, а лагідністю. «Три царі» і «Різдвяна зоря» говорять про покликання, яке порушує звичний порядок життя й веде людину до поклоніння. У циклі втечі до Єгипту та дитинства Ісуса автор послідовно показує, що святість не відокремлюється від буденності: Ісус перебуває на леваді, біля верстата, в городі, серед польових квітів, у пустелі й у лісі. Ці легенди мають майже іконографічний характер: вони не стільки «дописують» Євангеліє, скільки допомагають побачити, як таїнство Христової присутності освячує працю, природу, дитинство, втому, дорогу й людську вбогість.

Страсний цикл збірки переносить читача від різдвяної ніжності до трагізму Відкуплення. «Бичі й терновий вінець», «Божа кровця», «Цвяхи», «Страстеквіт», «Підсніжник», «Воскресне полум’я», «Небесний ключик», «Чаша з дорогоцінною кров’ю» поєднують фольклорне пояснення назв рослин і речей із християнською пам’яттю про муки Христа. Тут природа вже не лише радіє Воплоченню, а співстраждає з Розп’ятим. У цьому богословська сила збірки: створіння не є байдужим тлом людської історії, воно відгукується на гріх, біль, милість і воскресну перемогу. Саме тому цитата «Бог є тут!» звучить як ключ до всієї книжки: присутність Бога змінює не тільки людину, а й увесь видимий світ.

Друга частина переносить акцент із біблійних подій на життя звичайних людей. «Ніч змилування» і «В гостях у вертепі» відкривають простір особистої зустрічі з Богородицею, особливо для сироти Варки, якій Марія каже: «Не бійся нічого, моя дитино! Ти ж моя дитина, дитина Марії!» Цей мотив материнського прийняття проходить через усю збірку. У «Дитині на цвинтарі», «Забутому дитятку», «Золототисячнику», «Брусниці», «Пряжі Матері Божої» чудо приходить до тих, хто не має земної опори. Марія не скасовує морального порядку, але входить у людську безпорадність як Матір милосердя. У «Синіх дзвіночках та дзвонах», «Дзвоні любови», «Персні», «Кайданах» і «Величає душа моя Господа» автор показує, що справжня святість виявляється в любові, правді, чистоті серця, готовності служити й відмові від неправди.

Завершальні легенди — «Шипшинова огорожа Марії», «Скоринка хліба», «Пристановище грішників», «Капличка каяття», «Зо святими тайнами» — особливо виразно розкривають покаянну перспективу. Лотоцький не ідеалізує людину: у його світі є скупість, наклеп, крадіжка, духовна засліпленість, страх смерті, спокуса легкого багатства. Але гріх не має останнього слова. Останнє слово належить милості, покаянню і Таїнствам. У фіналі книжка приходить до дуже зрілого християнського висновку: Богородиця не просто втішає, а веде людину до Христа, до навернення, до примирення з Богом.

Найсильніша сторона книжки — її здатність говорити про складні богословські істини мовою, доступною дитині й водночас не пласкою для дорослого читача. Лотоцький уникає сухої дидактики: моральний висновок народжується з образу, а не нав’язується зверху. Так само важливо, що книжка має виразний український колорит: села, ліси, полонини, вертеп, борщ, народні назви трав, побожні звичаї, церковні свята й родинна інтонація роблять її близькою українському читачеві. Для родинного читання, катехизації, недільних шкіл, парафіяльних бібліотек і виховання дітей у християнській традиції це видання має очевидну цінність. Воно буде корисним також студентам богослов’я й культурології як приклад інкультурації християнського сюжету в національну літературну форму.

Водночас книжка потребує уважного читання. Її жанр — легенда, а не біблійний коментар і не догматичний трактат. Тому читачеві важливо розрізняти євангельське свідчення, церковне передання й поетичну побожну уяву. Деякі сюжети можуть здатися сучасному богословському читачеві надто наївними або надмірно моралізованими, особливо там, де природні явища пояснюються прямою нагородою чи карою. Проте ця умовність є частиною жанру. Конструктивна критика полягає не в тому, що Лотоцький «додає» до біблійної історії легендарні деталі, а в тому, що без належного пояснення вони можуть бути сприйняті не як духовно-поетична інтерпретація, а як фактична оповідь. Саме тому найкраще читати цю книжку разом із дітьми, пояснюючи, що легенда передає не історичну хроніку, а моральну й богословську правду через образ.

«Левада Пречистої» залишається цінною не лише як пам’ятка української християнської літератури, а і як тепла, жива школа милосердя. У ній Богородиця постає не прикрасою побожності, а знаком Божої близькості до світу, де страждають діти, бідують вдови, каються грішники, шукають правди скривджені й навіть природа очікує визволення. Простота цих оповідей справді приховує глибину: вони вчать бачити світ як простір Божої пам’яті, де жоден малий дар любові не губиться.