Огляд книги о. Мирона Бендика "Порівняльне богослов'я"

Масштабна і фундаментальна праця отця доктора Мирона Бендика являє собою глибоке академічне дослідження, присвячене порівняльному аналізу західної та східної християнських богословських традицій. У контексті багатовікової історії християнства поняття Заходу і Сходу давно вийшли за межі суто географічних визначень, набувши складного культурно-цивілізаційного та екклезіологічного змісту. Автор ставить перед собою амбітне завдання подолати історично сформоване відчуження між християнськими традиціями, яке після сумнозвісного розколу 1054 року часто призводило до взаємних звинувачень у єресі та втрати соборного характеру богословської думки. Головна проблема, яку блискуче вирішує ця праця, полягає в необхідності відійти від ексклюзивності конфесійного мислення, що стверджує непогрішність лише однієї сторони, і продемонструвати глибоку внутрішню сумісність та взаємодоповнюваність римського й візантійського богослов'я. Основний метод аргументації автора базується на принципах соборного богослов'я, вільного від крайнощів полемічного корпоративізму та безплідного еклектизму. У дослідженні послідовно доводиться, що догматичні відмінності не є нездоланними суперечностями у вірі, а являють собою унікальну поліфонію, в якій, як блискуче формулює автор, «ми стверджуємо сумісність "східного", конфесійно "православного", й "західного", конфесійно "католицького", богословій».

Фундаментом для розуміння цих відмінностей слугує концепція Передання (Традиції), яке від початку мало тріадологічну суть і було передане апостолам Ісусом Христом, утверджене Святим Духом і спрямоване на обоження людини. Автор детально простежує, як єдине спасительне Передання, втілюючись у різних культурних контекстах античного світу, породжувало розмаїття місцевих традицій, що володіли власною літургійною, богословською, духовною та канонічною специфікою. У цьому світлі порівняльне богослов'я покликане виявити схожі та відмінні риси цих традицій, не применшуючи універсальності єдиної віри, вираженої в Нікео-Царгородському Символі. Аналізуючи методологічні витоки, праця підкреслює, що візантійське богослов'я, яке спирається на спадщину Великих Каппадокійців, використовує термінологію неоплатонізму для опису досвіду споглядання Осіб Пресвятої Трійці, тоді як латинська традиція, сформована генієм Августина Іппонського та Томи Аквінського, підноситься до Бога від споглядання людської душі та зовнішнього світу, застосовуючи категорії аристотелівської філософії. Ця базисна філософська дихотомія зумовила всі подальші розбіжності, бо, як надзвичайно точно зазначає дослідник, «візантійське богослов'я краще схоплює антиномічність особи, латинське — закономірності природи».

Логіка розвитку латинського богослов'я нерозривно пов'язана з юридичним, етико-соціальним та практичним генієм римської культури, що проявилося у прагненні до суворих дефініцій істин віри та їх раціонального обґрунтування. Книга скрупульозно описує еволюцію західної думки, починаючи з впливу ідей Августина, який утвердив вищість вічного над тимчасовим, віри над розумом, і заклав основи дуалістичного протиставлення Небесного Єрусалима земному граду. В епоху Високого Середньовіччя Тома Аквінський інтегрував аристотелівську логіку, надавши богослов'ю статусу строгої академічної науки, що оперує поняттями матерії та форми, сутності й існування, що зрештою призвело до поділу колись єдиного знання на догматичне, моральне, фундаментальне і пастирське богослов'я, а також до відокремлення аскетики. Особливу увагу приділено кризам і трансформаціям двадцятого століття, коли західна думка зіткнулася з викликами історико-критичного методу Рудольфа Бультмана, який закликав до деміфологізації Євангелія, і відповіла на них розквітом неотомізму, а згодом і «нового богослов'я» (Nouvelle Theologie) Іва Конгара, Анрі де Любака та Карла Ранера, що підготували екклезіологічний прорив Другого Ватиканського Собору.

Закономірним наслідком методологічних відмінностей стають абсолютно різні підходи до богопізнання і тріадології, які автор досліджує з бездоганною академічною глибиною. Латинська теодіцея, що базується на аналогії буття (analogia entis) та славнозвісних п'яти шляхах Томи Аквінського, виводить існування Бога-Першопричини апостеріорним шляхом з логічності та впорядкованості створеного світу, формулюючи концепцію Бога як Чистого Акту. Візантійський же підхід глибоко персоналістичний та апофатичний: проблема полягає не в логічному доведенні існування Бога, а в готовності людини вступити в міжособистісне спілкування з Непізнаваним за Своєю сутністю Творцем. Ця різниця досягає кульмінації в осмисленні таємниці Пресвятої Трійці, де західна традиція, наслідуючи психологічну аналогію Августина (пам'ять, розум, воля), виводить Лиця з єдиної божественної сутності, що концептуально замкнуло Трійцю в іманентності та історично призвело до утвердження доктрини Filioque — сходження Святого Духа від Отця і Сина. Навпаки, каппадокійська тріадологія акцентує увагу на Отці як єдиному безначальному Джерелі Божества, Який творить світ через Сина у Святому Дусі, тим самим уникаючи західного христомонізму, де все творіння мислиться виключно через Христа-Посередника.

Переход від вчення про Бога до протології та креатології в книзі розкриває, як латинська схоластика сприймала творіння метафізично, розглядаючи його як «буття», підпорядковане розумному закону, що в Новий час зробило західну думку вразливою перед викликами ньютонівської механіки та дарвінівської еволюції. Богословський конкордизм Заходу намагався узгодити біблійний текст з науковими гіпотезами, часом зводячи Таємницю творіння до рівня фізичного Великого Вибуху, тоді як деміфологізація і взагалі оголошувала згадки про рай або невидимий ангельський світ культурними пережитками. Східнохристиянська парадигма, уникаючи цих редукціоністських крайнощів, споглядає світ у нерозривному відношенні до Лиця Творця, що животворить творіння Своїми нетварними енергіями. У тісному зв'язку з протологією перебуває антропологія, де латинська думка історично вибудувала складну дворівневу систему природи і надприродної благодаті. Людина мислиться такою, що складається з душі і тіла, якому Бог ззовні додав благодать первісної святості. Візантійська ж антропологічна трихотомія (дух, душа, тіло) стверджує первинність людської особи, для якої благодать — це не окремий від Бога тварний дар, а Сам Бог у Своїх енергіях, що закликає людину до синергійного обоження.

Концептуальна прірва між Сходом і Заходом особливо рельєфно оголюється в аналізі гріхопадіння та його наслідків, які автор розбирає з найвищою майстерністю. Західна думка, перебуваючи під колосальним впливом антипелагіанської полеміки Августина, сформувала доктрину первородного гріха як генетично успадкованої провини, що передається через сім'я і назавжди позбавляє природу людини надприродної благодаті. З цього посилання закономірно виросла практика масового хрещення немовлят заради порятунку від вічних мук, а також домінування покаянно-відкупительних мотивів у латинській духовності. Радикальним різновидом цієї антропології став протестантизм Мартіна Лютера з його вченням про тотальну зіпсованість природи і спасіння виключно за призначенням (sola gratia). Візантійське богослов'я пропонує принципово інший погляд: прабатьківський гріх трактується як особистісний, екзистенційний вибір Адамом і Євою самих себе замість Бога, внаслідок чого нащадки Адама успадковують не провину, а хворобливість, страждання і смертність природи, яка потребує не стільки юридичного виправдання, скільки онтологічного зцілення і преображення у Другому Адамі — Христі.

Христологічний та сотеріологічний розділи праці демонструють, як західна традиція, керована юридичною логікою, зосередилася на питанні причини Боговтілення. Наслідуючи Ансельма Кентерберійського, латинська думка обґрунтовує Воплочення необхідністю принесення Нескінченному Богові нескінченного задоволення (satisfactio) за завдану гріхом образу. Смерть Ісуса Христа розглядається як замісна жертва, плата за гріхи людства, що зміщує духовний акцент на натуралістичне співпереживання фізичним стражданням Спасителя, хресну дорогу та культ Найсвятішого Серця. На Сході ж Воплочення осмислюється не як реакція на юридичну проблему провини, а як початок Воскресіння, де Бог Слово з чоловіколюб'я сходить у світ, щоб перемогти смерть і обожити людське єство. Бездоганно точно автор висловлює цю східну христологічну таємницю словами: «Те, що звершується в людській природі з необхідності, Син Божий приймає вільно». Східне спасіння — це не транзакція зі зміни Божого гніву на милість, а органічний процес христофікації, внутрішнього уподібнення воскреслому Спасителю.

Применшення ролі Святого Духа в латинській сотеріології призвело до формування специфічної західної пневматології та екклезіології, логіку яких автор розкриває гранично ясно. Сприйняття Святого Духа лише як замикаючої ланки всередині Трійці породило історичну схему «епох», де доба Духа настає лише після вознесіння Христа, роблячи пневматологію певним доповненням до жорстко христоцентричної структури спасіння. Це виявилося в латинській сакраментології, де священник виступає як «alter Christus», що звершує таїнства установчими словами Христа, а не епіклезою (прикликанням Святого Духа). Найпотужніший акцент на видимій, інституційній структурі Церкви, яка розуміється як містичне Тіло з папою Римським у якості видимого глави і намісника Христа (Vicarius Christi), перетворив сопричасну екклезіологію першого тисячоліття на монархічну піраміду з безпомилковим Учительським Урядом на вершині. На противагу цій юридичній централізації, візантійське бачення розкриває Церкву як простір синергії, де, за влучним висловом автора, «візантійська екклезіологія споглядає в Церкві ікону Пресвятої Трійці». Помісні Церкви мисляться як рівноспасаючі Церкви-Сестри, поєднані єдиною вірою та Євхаристією, де єпископ духовно «одружений» зі своєю єпархією, а таїнства є не просто інструментами передачі благодаті (ex opere operato), а подіями актуалізації грядущого віку.

Маріологія і сакраментологія логічно завершують цей концептуальний огляд, демонструючи, як часткові догмати випливають з базових антропологічних установок. Вчення про Непорочне Зачаття та Внебовзяття Діви Марії стало неминучою відповіддю західної думки на жорсткість августиніанського вчення про первородний гріх: щоб стати Матір'ю Спасителя, Марія повинна була бути юридично звільнена від загальної провини Адама. Схід, що не знає концепції успадкованої провини, шанує Пресвяту Богородицю як Пренепорочну в силу Її особистісної синергії з благодаттю, не маючи потреби в постулюванні вилучення Її із загальнолюдської долі смертності. Подібним же чином різниться і розуміння Таїнств: на Заході вони детально класифіковані за матерією та формою, підпорядковані законам аристотелівської метафізики (як у вченні про транссубстанціацію), тоді як Схід зберігає містичне благоговіння перед ними, стверджуючи, що «таїнством спасіння є все буття творіння, натомість лише через неміч людини воно актуалізується в конкретному часопросторі».

Ця праця становить колосальну цінність для широкого кола інтелектуалів, які цікавляться богословською думкою. Насамперед, книга стане незамінним посібником для пастирів і студентів духовних семінарій, чиє покликання вимагає глибокого розуміння коріння міжконфесійних розбіжностей для ведення плідного екуменічного діалогу. Аналітична строгість та історична ґрунтовність роблять цю роботу вкрай корисною для фахівців з історії Церкви, а також для світських релігієзнавців та мирян, які шукають інтелектуально чесних відповідей на запитання про причини поділу християнського світу. Допомагаючи читачеві вийти за межі вузькоконфесійного мислення, автор озброює його методологією синтезу, такою необхідною в сучасному глобалізованому і плюралістичному суспільстві.

Аналізуючи сильні сторони представленої роботи, неможливо не відзначити найвищий рівень академічної ерудиції автора і його блискуче володіння святоотцівським та схоластичним матеріалом. Безумовною перевагою є методологічна послідовність: автор переконливо показує, як з одного філософського кореня — ставлення до природи і особи — органічно виростають цілі гілки тріадології, антропології та сакраментології. Труд витриманий в іренічному, примирливому ключі; він успішно уникає викривального пафосу, властивого полемічній літературі минулих століть, і пропонує творчу парадигму, в якій латинська логіка і візантійська містика не виключають, а збагачують одна одну. На особливу похвалу заслуговує аналіз еволюції західної думки у XX столітті, де автор справедливо відзначає потужний вплив таких феноменів, як історико-критичний метод, секуляризація та богослов'я визволення, що надає огляду виняткової актуальності та сучасності.

Проте, в рамках конструктивної критики варто вказати на деякі вразливі місця в аргументації автора, що потребують ретельнішого богословського нюансування. Представляючи латинське богослов'я, дослідник часом вдається до надмірних узагальнень, зводячи складну і багатоманітну західну традицію переважно до августиніанства і жорсткого томізму. При цьому недостатньо повно розкривається потужна внутрішня різноманітність середньовічної схоластики (наприклад, містика сен-вікторської школи або рейнських містиків), яка часто була набагато ближчою до східного апофатизму, ніж це представлено в книзі. Крім того, описуючи післясоборне оновлення Католицької Церкви, автор залишає без належної уваги процес рецепції східного богослов'я (зокрема, паламітського вчення про нетварні енергії) сучасними західними теологами, що могло б стати ще одним надзвичайно вагомим аргументом на користь стверджуваної ним сумісності традицій. В описі східної думки також відчувається певна ідеалізація: оминаючи історичні кризи і внутрішні суперечки самого православного Сходу, автор представляє візантійську традицію як абсолютно монолітну, що дещо порушує баланс порівняльного аналізу. Незважаючи на ці критичні зауваження, рецензована праця є видатним досягненням сучасної теологічної науки, потужним стимулом для подальших богословських дискусій і справжньою окрасою інтелектуальної скарбниці будь-якого богословського клубу.