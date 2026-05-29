Огляд підручника Дмитра Цоліна "Давньоєврейська мова"

Уважне та глибоке занурення в академічне богослов’я, біблієзнавство та церковну історію неминуче потребує всебічного звернення до першоджерел і лінгвістичних коренів Святого Письма, що робить академічну працю, автором якої є Дмитро Цолін, винятковим і фундаментальним явищем у сучасній біблійній філології. Ця книга, видана в стінах Українського католицького університету, є не просто класичним навчальним посібником, а монументальним граматичним і синтаксичним довідником з мови Старого Завіту, який органічно поєднує теоретичну глибину та практичну спрямованість. Головна проблема, яку автор намагається розв’язати у своєму дослідженні, полягає в подоланні фрагментарного й поверхового підходу до вивчення біблійних текстів, пропонуючи студентам і дослідникам цілісну, лінійну систему опанування матеріалу — від базової фонології до найскладніших синтаксичних структур дискурсу. Історичний і богословський контекст створення цієї праці продиктований нагальною потребою академічної спільноти в глибокому, науково виваженому посібнику, який спирався б не лише на традиційні граматики дев’ятнадцятого і двадцятого століть, а й на новітні досягнення порівняльного семітського мовознавства. Основний метод аргументації автора ґрунтується на порівняльно-історичному аналізі, у межах якого мова давніх ізраїльтян розглядається не ізольовано, а в широкому контексті розвитку афразійської макросім’ї та, зокрема, північно-західної групи семітських мов. Автор переконливо демонструє, як складна діалектика взаємодії ханаанських, арамейських, аккадських і навіть несемітських лінгвістичних субстратів формувала ту унікальну богословську мову, якою було записане Об’явлення. Особливо цінним є те, що автор відверто визнає історичну дистанцію між оригінальним звучанням текстів і їхньою пізнішою масоретською фіксацією, підкреслюючи, що тиверіадська система оголосовок відображає лише той фонетичний зріз, який був актуальним на момент діяльності масоретів у VII–IX століттях.

Занурюючись у докладний і послідовний розбір змісту цієї масштабної праці, слід зазначити, що автор розпочинає своє дослідження з ґрунтовного вступу, у якому простежується етнолінгвістичний генезис давньоєврейської мови. Він детально аналізує міграцію предків євреїв із Паддан-Араму та процес їхньої асиміляції в ханаанському мовному середовищі, слушно зауважуючи: «На основі однієї з семітських мов, якою говорило різноплемінне населення Ханаану, почала формуватися мова нащадків Авраама — давньоєврейська». Ця теза блискуче підтверджується біблійними свідченнями, такими як лінгвістичне розмежування між арамеєм Лаваном та Яковом під час укладення завіту, коли одне й те саме місце отримує різні назви арамейською та ханаанською говірками. Далі автор переходить до чіткої періодизації історії мови, виокремлюючи архаїчний, класичний і пізній періоди, кожен із яких має унікальні морфосинтаксичні характеристики, що є надзвичайно важливим для екзегези поетичних і пророчих текстів.

Перший розділ книги цілковито присвячений фонології та орфографії, де з математичною точністю розглядається система приголосних і голосних звуків. Автор не просто перелічує двадцять дві літери алфавіту, а класифікує їх за способом і місцем артикуляції, приділяючи особливу увагу гортанним, сонорним, велярним, палатальним і шиплячим звукам, пояснюючи, як їхня фонетична природа впливає на словотворення. Трансформація графічної системи від давніх matres lectionis до складної тиверіадської системи діакритичних знаків описується з безпрецедентною деталізацією, охоплюючи правила спірантизації проривних приголосних, функції слабкого й сильного дагеша, мапіка, побіжного патаха, а також тонкощі вимови повного й редукованого шва. Автор також вводить надзвичайно важливе для розуміння ритміки біблійного тексту поняття складової структури та наголосу, пояснюючи закони редукції та подовження голосних залежно від їхньої позиції щодо наголошеного складу.

Логіка розвитку наукової думки автора безшовно переходить до другого розділу, присвяченого морфології, де скрупульозно досліджуються іменні частини мови, починаючи із займенників. Читачеві пропонується вичерпний аналіз самостійних особових займенників та їхніх енклітичних форм — займенникових суфіксів, що приєднуються до іменників, часток і дієслів, кардинально змінюючи при цьому фонетичний вигляд слова. Розгляд іменника та прикметника включає глибокий аналіз категорій роду й числа, де автор віртуозно пояснює походження суфіксів жіночого роду, особливості утворення двоїни та нерегулярні форми множини, зокрема для абстрактних понять. Особливе екзегетичне значення має розділ, присвячений станам імені: абсолютному, емфатичному та конструктивному. Автор формулює це граматичне явище з максимальною ясністю: «у давньоєврейській мові навпаки — змінюється означуваний іменник... Ця видозмінена форма слова ... й називається конструктивним станом». Це пояснення сполученого стану, при якому відбувається редукція голосних через зміщення наголосу, є ключовим для розуміння біблійних богословських конструкцій.

Дослідження морфології продовжується аналізом числівників, де розкриваються парадоксальні для індоєвропейського сприйняття закони полярного узгодження кількісних числівників від трьох до десяти з іменниками. Не перериваючи логічної нитки, автор органічно вплітає синтаксичний аналіз речень з іменним присудком, класифікуючи їх на ідентифікаційні, класифікаційні та екзистенційні конструкції, показуючи, як порядок слів і відсутність дієслова-зв’язки формують богословський акцент висловлювання.

Серцевиною граматичного дослідження виступає колосальний за обсягом і глибиною блок, присвячений дієслівній морфології та синтаксису. Автор представляє семітське дієслово як багатовимірну систему, у якій категорії особи, числа, роду й часу тісно переплетені з аспектуальністю та модальністю. Він дає фундаментальне визначення однієї з базових парадигм: «Дієвідміна, у якій основними показниками граматичних категорій є суфікси, називається суфіксальною; вона асоціюється із завершеною дією або наявним станом». Надзвичайно докладно розглядаються сім основних дієслівних порід (біньянів): базова порода пааль, її пасивно-зворотний еквівалент ніфаль, інтенсивні породи пієль і пуаль, каузативні гіфіль і гофаль, а також зворотна порода гітпаель, не оминаючи й рідкісних форм, таких як полель або пілпель. Для кожної породи автор описує утворення перфекта, імперфекта, дієприкметників, інфінітивів і модальних форм (імператива, юсива й когортатива).

Неймовірно складний розділ про слабкі дієслова, чиї корені містять гортанні звуки, нестабільні сонорні або випадні радикали, викладено з найвищим ступенем академічної строгості, ілюструючи всі морфологічні девіації численними прикладами з першоджерела. Після огляду службових частин мови — прийменників, прислівників, сполучників і часток — автор переходить до другого, ще масштабнішого синтаксичного модуля, аналізуючи структуру речень із дієслівним присудком. Тут досліджується базовий порядок слів, специфіка наративних ланцюжків із «перевернутим» імперфектом, синтаксис прямої мови, складні умовні періоди та емфатичні конструкції, такі як casus pendens. Завершується основний текст унікальним дослідженням системи масоретських акцентних знаків, які автор слушно розглядає не просто як музичну нотацію, а як найважливіший інструмент синтаксичного членування тексту. Книга доповнена надзвичайно цінними додатками, що розглядають класи іменників, рудименти відмінкових закінчень і широкий пласт іншомовних запозичень, які свідчать про глибоку інтеграцію давнього Ізраїлю в культурний ландшафт Близького Сходу.

Аналітична оцінка аудиторії цієї монументальної праці дозволяє стверджувати, що вона має колосальний академічний і пастирський потенціал. Насамперед найбільшу користь від цієї книги отримають студенти богословських факультетів і семінаристи, яким належить багаторічний, глибокий курс вивчення мови оригінальних текстів Старого Завіту. Лінійна структура подачі матеріалу, розрахована на п’ять-шість семестрів, робить цей підручник ідеальним супутником тривалого академічного становлення. По-друге, ця праця стане незамінним інструментом у руках пастирів і проповідників, які прагнуть інтелектуальної чесності та екзегетичної точності; наявність докладного давньоєврейсько-українського глосарія та аналіз синтаксичних нюансів дозволять їм самостійно верифікувати богословські концепції, не спираючись виключно на вторинні переклади. По-третє, фахівці з історії церкви та порівняльного семітського мовознавства знайдуть у книзі багатющий матеріал із діалектології та історичного розвитку тексту, особливо в розділах, присвячених еволюції графіки й фонетики. Нарешті, високоінтелектуальні миряни, які шукають раціонального та науково обґрунтованого підходу до текстів Святого Письма, знайдуть у цій книзі переконливий доказ того, що біблійний текст має найглибшу, математично вивірену логіку, яка потребує вдумливого й благоговійного вивчення. Автор сам підкреслює цю дослідницьку строгість, коли описує масоретську пунктуацію: «систему діакритичних знаків... масорети — учені, що дбали про збереження тексту Святого Письма, розробили лише у VII–IX ст... тобто вона відображає ту вимову, яка вживалася на час фіксації голосних у конкретній місцевості». Це чесне визнання історичності тексту лише посилює довіру серйозного читача до представленого граматичного матеріалу.

Переходячи до виваженого критичного аналізу цього твору, необхідно передусім віддати належне його беззаперечним сильним сторонам. Головним академічним тріумфом автора є успішна інтеграція формату вичерпного граматичного довідника з дидактичною послідовністю підручника. Відмова від концентричного методу на користь лінійного викладу дозволяє студентові не просто заучувати парадигми, а концептуально розуміти еволюцію форм, бачити внутрішню архітектуру мови. Використання виключно автентичних біблійних текстів для вправ із найперших уроків є блискучим педагогічним рішенням, яке миттєво занурює учня в реальний богословський дискурс, минаючи етап штучно сконструйованих фраз. Історико-лінгвістичні екскурси, що пояснюють такі явища, як арамейський зсув у дієслівному морфосинтаксисі чи походження абстрактних іменників множини, демонструють найвищу ерудицію автора й надають книзі справжньої академічної ваги. Кольорове кодування морфем у таблицях і графічне структурування акцентних знаків також заслуговують найвищої похвали за їхню мнемонічну ефективність.

Проте конструктивна богословська критика вимагає зазначити й деякі аспекти, які автор оминув або розкрив недостатньо повно в контексті догматичного богослов’я. За чудового лінгвістичного аналізу форм множини, таких як абстрактна множина у слові «Елогім», автор обмежується суто філологічною констатацією: «Як абстрактну множину можна розглядати й форму іменника... אֱלֹהִים тобто як “Божественність”». У межах академічного богослов’я тут відчувається брак глибшого екзегетичного коментаря щодо того, як ця морфологічна особливість сприймалася в патристичній традиції та як вона корелює з християнською догматикою Трійці. Крім того, застосовуючи суворо еволюційний лінгвістичний підхід до опису стадій розвитку мови — від архаїчної до пізньої, — автор залишає поза межами дискусії теологічну напругу між природно-історичним розвитком лексикону та концепцією богонатхненності Писання. Читачеві-богослову було б корисно побачити авторську рефлексію на тему того, як Святий Дух використовував ці мовні флуктуації, арамеїзми та аккадські запозичення для формулювання незмінних духовних істин. Однак, попри ці догматичні лакуни, які, можливо, виходять за межі суто філологічної праці, ця книга є шедевром академічного біблієзнавства, здатним фундаментально трансформувати рівень біблійної екзегези на всьому пострадянському просторі.