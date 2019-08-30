Вестель Юрий - Определение веры в Послании к евреям

Настоящая статья представляет собой обзор интерпретаций Евр. 11:1. Если кратко выразить наиболее вероятный, с моей точки зрения, итог этого обзора, то автор Послания (далее АвтЕвр) в этом стихе раскрывает веру как реальность-действительность-действенность или существование-присутствие предметов надежды (т. е. благ иного, будущего мiра) в нашем чувственном мiре и как то, что доказывает, выявляет, обнаруживает невидимые (т. е. сверхчувственные) реалии вообще.

Настоящая статья представляет собой обзор интерпретаций Евр. 11:1. Если кратко выразить наиболее вероятный, с моей точки зрения, итог этого обзора, то автор Послания (далее АвтЕвр) в этом стихе раскрывает веру как реальность-действительность-действенность или существование-присутствие предметов надежды (т. е. благ иного, будущего мiра) в нашем чувственном мiре и как то, что доказывает, выявляет, обнаруживает невидимые (т. е. сверхчувственные) реалии вообще.

Приложение III. Цитаты из комментариев и переводов, относящиеся к истолкованию слова hypostasis во 2 Кор. (9:4 и 11:17) и Евр. 3:14.

Проблема понимания и перевода

Послание к Евреям (далее Евр.) представляет собой призыв или «слово увещания» (Евр. 13:22) не отступать от веры во Христа, перемежаемое строгими и даже грозными предостережениями. Увещание и предостережения опираются на три аргумента: Иисус Христос выше ангелов и, следовательно, Закона, который был дан через ангелов (гл. 1-2; дарование Закона через ангелов — иудейское предание того времени: ср. Евр. 2:2; Гал. 3:19; Деян. 7:53); выше Моисея и Иисуса Навина (гл. 3-4); наконец, выше Ааронова священства (гл. 5-10). [2] В конце 10-й главы звучит суровое предостережение к возможным отступникам, [3] которое завершается призывом с цитатой из пророка Аввакума:

«32 Вспоминайте прежние дни, когда вы, будучи просвещены, претерпели великий подвиг страдания, 33 то выставляемые напоказ в поношениях и притеснениях, то приняв участие в тех, кто находились в таком же состоянии: 34 ибо вы и узникам сострадали и расхищение вашего имения приняли с радостью, зная, что есть у вас имущество лучшее и пребывающее. 35 Не оставляйте же дерзновения вашего, которому принадлежит великое воздаяние. 36 И6о терпение вам нужно, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное.

37 Ибо ещё немного, очень немного,

Грядущий придёт и не замедлит.

38 Но праведный Мой верою жив будет,

и, если отступит,

не благоволит душа Моя к нему.

39 Мы же не люди отступления к погибели, но люди веры к приобретению души.

11:1 Вера же есть твёрдое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим.»

(перевод под ред. еп. Кассиана, далее Кассиан-1970)

1-й стих 11-й главы относится к числу трудных стихов Нового Завета (далее НЗ), поэтому не удивительно, что переводы дают весьма различные трактовки.

Греческий оригинал:

Estin de pistis elpidzomenôn hypostasis, pragmatôn elenkhos ou blepomenôn.

В буквальном переводе с греч. наш стих звучал бы как-то так:

Есть же вера того, на что надеются, ипостась; вещей доказательство невидимых.[4]

Есть же вера субстанция предметов надежды, доказательство неявного». Вульгата: «». [5]

Церковнославянский перевод (далее ЦС): «Есть же вҌра, уповаемыхъ извҌщенїе, вещей обличенïе невидимыхъ».

Синодальный перевод (далее СП): «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

Перевод Российского Библейского Общества (далее РБО-2015): «Вера есть залог наших надежд и проявление вещей ещё невидимых»:

Перевод под редакцией М. П. Кулакова и М. М. Кулакова, так называемый «Заокский» (далее Кулаковы-2015): «Вера — это твёрдая убеждённость в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого». Примечание к словам «уверенность в реальности невидимого»: «друг[ой] возм[ожный] пер[евод]: средство для познания действительности невидимого».

Впечатляющий разнобой этих переводов-интерпретаций вызван, конечно же, трудностью оригинала, а именно трудностью в этом контексте, главным образом, слова hypostasis (и, в меньшей степени, слова elenkhos), хорошо знакомого нам по совсем другим богословским контекстам и вошедшего без перевода в русский язык как ипостась.

Hypostasis этимологически означает: «то, что стоит под» чем-то и отсюда «опора, поддержка, основание, основа», а также соответствующий процесс: «подстояние», «подстановка».hypostasis, которые экзегетами и переводчиками НЗ допускаются в этом месте Евр. Все эти значения можно разбить на 3 группы: этимологически означает: «то, что стоит под» чем-то и отсюда «опора, поддержка, основание, основа», а также соответствующий процесс: «подстояние», «подстановка». [6] Термин претерпел длительную и сложную эволюцию и в разные эпохи у разных авторов употреблялся в весьма различных значениях, хотя практически во всех поразительно многообразных контекстах сохранялось это исходное его значение: опора, (перво- или под‑) основа, основание. Здесь мы остановимся только на тех значениях, которые экзегетами и переводчиками НЗ допускаются в этом месте Евр. Все эти значения можно разбить на 3 группы:

hypostasis означало сущность как бытийную основу случайных, преходящих, изменчивых качеств или свойств; действительность, реальность, наличие, существование, реальное присутствие — в отличие, с одной стороны, от того, что лишь видимо, кажется, мнимо, а также от одной лишь мысли, представления или имени; а с другой — от общего, потенциального и абстрактного «бытия вообще»; наконец, существо в смысле единичной, конкретной и самостоятельной реальности. А) В греческой философской литературе словоозначало сущность как бытийную основу случайных, преходящих, изменчивых качеств или свойств; действительность, реальность, наличие, существование, реальное присутствие — в отличие, с одной стороны, от того, что лишь видимо, кажется, мнимо, а также от одной лишь мысли, представления или имени; а с другой — от общего, потенциального и абстрактного «бытия вообще»; наконец, существо в смысле единичной, конкретной и самостоятельной реальности. [7] В некоторых контекстах значение этого слова носит процессуальный характер: осуществление, реализация [8] и/или возникновение, появление, происхождение. [9] В эллинистической еврейской литературе значение термина: основа или опора; существо или естество, а также вещество. [10]

Впоследствии в триадологии (учении о Троице) восточных отцов Церкви hypostasis была отождествлена с prosôpon = лицо, личность; Леонтий Византийский и Иоанн Дамаскин отождествляли hypostasis с «атомом», т. е. «неделимым», индивидом (или «первыми сущностями» Аристотеля). По-латыни hypostasis в философском значении уже у Сенеки (Epistulae Morales 58.15) передавалось через свою точную кальку substantia = сущность, суть, существо, а в средневековой латыни — через subsistentia = существование (эта передача представляется более адекватной греч. термину, чем substantia, хотя этимологически все три слова — греческое и оба латинских — звучат как «под-стояние, под-ставленное»).

Назовём эту первую группу значений hypostasis «онтологической».

hypostasis имела психологическое значение: решительность, твёрдость, стойкость, выдержка, а также твёрдое намерение, цель, план (в том числе план постройки, структура) и ещё характер, нрав, волевая установка. Б) У эллинистических историковимела психологическое значение: решительность, твёрдость, стойкость, выдержка, а также твёрдое намерение, цель, план (в том числе план постройки, структура) и ещё характер, нрав, волевая установка. [11] В Септуагинте также это слово, наряду со своим первоначальным, почти этимологическим значением «твёрдой опоры», а также «имущество», «собственность» (см. ниже, значение В), несколько раз можно понять как твёрдая надежда, уверенность или гарантия. [12] Всё перечисленное вполне сопоставимо с философской семантикой этого слова, т. к. всё это является некой прочной опорой, на которую можно опереться, твёрдой почвой, от которой можно отталкиваться, исходной позицией, некой базовой реальностью и причиной. В противоположность предыдущей группе значений, назовём эту группу «психологической».

hypostasis означало обязательство, обещание и отсюда документы, гарантирующие право собственности, а также просто собственность, имущество, владение.hypostasis в папирусах: «Идея о чём-то, лежащем в основании видимых обстоятельств и гарантирующем будущее владение». Отсюда они предлагают следующий перевод Евр. 11:1: «Вера есть документ на владение предметами надежды».hypostasis близка по смыслу первой, «онтологической»: то, что гарантирует будущее владение и тем самым делает его реальным уже сейчас, когда его ещё нет, предвосхищает его реальность. В этом смысле hypostasis можно перевести по-русски «удостоверение» в обоих значениях этого слова: (а) «процесс и результат уверения, удостоверения» и (б) «документ, удостоверяющий» личность, членство в организации и т. п. Таким образом, мы можем классифицировать эту «юридическую» группу как онтологическую в «слабом» смысле или «полуонтологическую». В) В хозяйственно-деловых папирусах в эллинистический и последующий периодыозначало обязательство, обещание и отсюда документы, гарантирующие право собственности, а также просто собственность, имущество, владение. [13] Джеймс Моултон и Джордж Миллиган так резюмируют главную мысль, объясняющую употреблениев папирусах: «Идея о чём-то, лежащем в основании видимых обстоятельств и гарантирующем будущее владение». Отсюда они предлагают следующий перевод Евр. 11:1: «Вера есть документ на владение предметами надежды». [14] Эта группа значенийблизка по смыслу первой, «онтологической»: то, что гарантирует будущее владение и тем самым делает его реальным уже сейчас, когда его ещё нет, предвосхищает его реальность. В этом смыслеможно перевести по-русски «удостоверение» в обоих значениях этого слова: (а) «процесс и результат уверения, удостоверения» и (б) «документ, удостоверяющий» личность, членство в организации и т. п. Таким образом, мы можем классифицировать эту «юридическую» группу как онтологическую в «слабом» смысле или «полуонтологическую».

Комментаторы и переводчики по-разному используют все три возможности.

А) В «онтологическом» истолковании hypostasis можно выделить три подгруппы значений:

А вера — это то, чем существует то, на что надеются, и что показывает то, чего не видно (Est autem fides illud quo subsistunt quæ sperantur, et quæ demonstrat quæ non cernuntur)» (Beza-1556), Библия короля Джеймса (KJV-1611): «А вера — это существо предметов надежды, доказательство невидимого (Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen)» и некоторые экзегеты; (А1) в смысле философской «сущности» или «субстанции», как переводят Вульгата (см. выше), Теодор Беза (1519–1605): «(Est autem fides illud quo subsistunt quæ sperantur, et quæ demonstrat quæ non cernuntur)» (Beza-1556), Библия короля Джеймса (KJV-1611): «(Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen)» и некоторые экзегеты; [15]

hypostasis — «основа, основание, опора», как в украинских переводах: «А віра — то підстава сподіваного, доказ небаченого» (Огієнко-1962); «Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання» (УБТ-2013) и других, а также у некоторых комментаторов. (А2) в смысле, близком к этимологическому значению— «основа, основание, опора», как в украинских переводах: «» (Огієнко-1962); «» (УБТ-2013) и других, а также у некоторых комментаторов. [16]

(А3) в смысле «осуществления, реализации», как СП (см. выше), [17] или, скорее, «придания действительности», «наделения реальностью», как понимает Вальтер Бауэр (и редактор англ. перевода Фредерик Дэнкер) в авторитетном «Лексиконе Нового Завета и раннехристианской литературы» (Bauer-Danker-2000, s.v. hypostasis), некоторые экзегеты и переводы. [18]

Относительно этих трёх вариантов заметим, что А1 даёт самый размытый и неопределённый смысл: из-за многозначности термина «сущность (субстанция)» неясно, что означает «сущность (субстанция) предметов надежды». Во втором варианте А2 укр. «підстава» — этимологически точный эквивалент ипостаси, вместе с тем сохраняющий и такое важное гнездо значений греч. термина, как «основа», «основание», «опора». Третий вариант А3, по-видимому, просто воспроизводит самое первое и важнейшее значение слова «вера» — признание за истину: веря в нечто, т. е. признавая это истинным, мы как бы наделяем его реальностью, «осуществляем» его.

Вера — это действительность предметов надежды».hypostasis (вообще в греч. литературе, но в том числе или даже в особенности в Евр. 11:1) — американский католический библеист и литургист Майкл Амброз Мэтис (в диссертации 1920 г. о Евр. 11:1) и немецкий протестантский библеист Хельмут Кёстер (в «Богословском Словаре Нового Завета» Г. Киттеля и Г. Фридриха, 1969 г.) — наиболее радикально ратуют за передачу hypostasis здесь как «реальность, действительность (reality, Wirklichkeit)».Вера же есть наличность ожидаемого и очевидность невидимого» (Булгаков-1925, 40). Самый распространённый в западных переводах способ выразить «онтологическое» понимание этой строки Евр — употребление слова «реальность, действительность (reality, réalité, Wirklichkeit, Realität, realtà, realidad)»: «». [19] Два исследователя, специально изучавшие термин(вообще в греч. литературе, но в том числе или даже в особенности в Евр. 11:1) — американский католический библеист и литургист Майкл Амброз Мэтис (в диссертации 1920 г. о Евр. 11:1) и немецкий протестантский библеист Хельмут Кёстер (в «Богословском Словаре Нового Завета» Г. Киттеля и Г. Фридриха, 1969 г.) — наиболее радикально ратуют за передачуздесь как «реальность, действительность (reality, Wirklichkeit)». [20] Русский православный богослов Сергий Булгаков переводит так: «» (Булгаков-1925, 40).

Очевидно, все три подвида онтологического прочтения hypostasis выражают, по сути, одну и ту же мысль: вера — это то, что даёт существовать предметам надежды (что как бы «реализует», «осуществляет» их), делает их присутствующими, наличествующими здесь и теперь — в противовес предполагаемому их абстрактному потустороннему «бытию» или «инобытию». Эту мысль выражает высказывание о том, что вера есть «реальность-действительность предметов надежды» и её же передаёт фраза, называющая веру «основой-опорой предметов надежды», т. к. здесь тоже надо домыслить: «основа-опора существования-присутствия», то, что обосновывает их существование, на что оно опирается, т. е. опять-таки: то, что даёт им существовать, присутствовать, наличествовать здесь и теперь. Различие между этими тремя подвидами существенно только при словесном выражении этой единой мысли: любой язык спотыкается, туманится и путается при попытке высказать глубоко онтологический смысл.

hypostasis в Евр. 11:1 стало «твёрдой уверенностью (gewisse Zuversicht)»: «А вера — это твёрдая уверенность в том, на что надеются, и [она означает:] не сомневаться в том, чего не видно. Б) В переводе Мартина Лютерав Евр. 11:1 стало «твёрдой уверенностью (gewisse Zuversicht)»: «[она означает:] [21] За ним последовали многие реформаторы и западные переводы [22] и, как мы видели, русские переводы еп. Кассиана и Кулаковых («Заокский»). Так же переводят и понимают многие западные комментаторы — как эпохи начала Нового времени, так и современные, [23] хотя некоторые, удерживая это понимание в переводе, но сознавая его недостаточность, в своём комментарии в той или иной степени онтологизируют его. [24]

А вера — это гарантия благ, на которые надеются, доказательство невидимых реальностей» и «Экуменический перевод»: «Вера есть способ уже теперь владеть тем, на что надеются, средство познания невидимых реальностей,Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих». Английский вариант Иерусалимской Библии звучит так: «Только вера может гарантировать блага, на которые мы надеемся, или доказывать существование невидимых реальностей». Современный комментатор Харольд Эттридж так поясняет это прочтение: «Вера — это как бы билет верующего на достижение надежд, необходимое условие их реализации».А вера — это гарантия того, на что надеются, доказательство невидимых реальностей»; «Вера — это право собственности на будущее имущество» (Ч. Спик);А вера — это залог предметов надежды и обличение невидимых вещей»; «Суть определения веры в Евр. заключается именно в его связи с объективностью, что делает любую иллюзию и всякую “идеалистическую” коннотацию невозможной» (О. Михель).hypostasis здесь приравнивается к важным терминам Павлова богословия: aparkhê = начаток, первинки, залог (Рим. 8:23; 1 Кор. 15:20, 23) и arrabôn = залог, гарантия (2 Кор. 1:22; 5:5; Еф. 1:14). Дэвид де Сильва, на основании социо-риторического анализа контекста, объединяет философскую, или «онтологическую», интерпретацию с «юридической» как объективистское истолкование в противоположность субъективистскому. В) «Юридическую», или «слабую онтологическую», интерпретацию воплотили французские версии — «Иерусалимская Библия»: «» и «Экуменический перевод»: « [25] а также некоторые другие, в том числе перевод РБО-2015 (см. выше) и украинский перевод о. Ивана Хоменко: «». Английский вариант Иерусалимской Библии звучит так: «». Современный комментатор Харольд Эттридж так поясняет это прочтение: «Вера — это как бы билет верующего на достижение надежд, необходимое условие их реализации». [26] Этой интерпретации придерживались такие крупные экзегеты, как Чеслас Спик и Отто Михель: «»; «Вера — это право собственности на будущее имущество» (Ч. Спик); [27] »; «Суть определения веры в Евр. заключается именно в его связи с объективностью, что делает любую иллюзию и всякую “идеалистическую” коннотацию невозможной» (О. Михель). [28] Пол Эллингуорт (Ellingworth-1993, 565), который также склоняется к этому истолкованию, справедливо замечает, что в таком случаездесь приравнивается к важным терминам Павлова богословия:= начаток, первинки, залог (Рим. 8:23; 1 Кор. 15:20, 23) и= залог, гарантия (2 Кор. 1:22; 5:5; Еф. 1:14). Дэвид де Сильва, на основании социо-риторического анализа контекста, объединяет философскую, или «онтологическую», интерпретацию с «юридической» как объективистское истолкование в противоположность субъективистскому. [29]

hypostasis соответствует одно из значений слова pistis (обычно переводимого как «вера») в классической литературе: «залог (верности, надёжности), ручательство, гарантия».pistis до одного из значений этого слова. Это прочтение подкрепляется ещё и тем, что такому значениюсоответствует одно из значений слова(обычно переводимого как «вера») в классической литературе: «залог (верности, надёжности), ручательство, гарантия». [30] Иными словами, если это понимание верно, АвтЕвр в своём «определении» просто конкретизирует и сужаетдо одного из значений этого слова.

Есть же вера убеждённость в том, что есть в надежде, как если бы оно было на деле, и явление того, чего не видно».hypostasis передана перифрастически, целым выражением: «убеждённость… как если бы оно было на деле». Очевидно, hypostasis понята здесь в том смысле, в каком этот термин употреблялся в хозяйственно-деловых папирусах. Любопытно, что сир. существительное peyasa = убеждение, убеждённость, уверенностьpeithô = убеждать, увещевать, упрашивать (от которого происходит pistis = вера). Центр тяжести этого выражения — в наречном словосочетании besuw‘erana’ = в действительности, на самом деле, поистине, которое представляет собой почти кальку греч. существительного energeia = действие, действительность (energeia — это en ergôi = в деле, на деле, как и besuw‘erana’ — это be = в + suw‘erana’ = действие, деятельность).besavra’ = в надежде звучит близко к besuw‘erana’ = на деле. Похоже, что и сирийская версия Пешитты стремится высказать ту же мысль: «». [31] Здесьпередана перифрастически, целым выражением: «убеждённость… как если бы оно было на деле». Очевидно,понята здесь в том смысле, в каком этот термин употреблялся в хозяйственно-деловых папирусах. Любопытно, что сир. существительное= убеждение, убеждённость, уверенность [32] заимствовано из греч. — от глагола= убеждать, увещевать, упрашивать (от которого происходит= вера). Центр тяжести этого выражения — в наречном словосочетании= в действительности, на самом деле, поистине, которое представляет собой почти кальку греч. существительного= действие, действительность (— это= в деле, на деле, как и— это= в += действие, деятельность). [33] Таким образом, это сир. выражение нацелено на передачу «полуонтологической» мысли о вере как предвосхищении реальности предметов надежды — так, как если бы они уже наличествовали, присутствовали. [34] Любопытно ещё, что в сир. возможна игра слов:= в надежде звучит близко к= на деле.

уповаемыхъ извҌщенїе означает «удостоверение, достоверность». Кажется, этот смысл имел в виду и ЦС: славянское слово «извҌщенїе» в выраженииозначает «удостоверение, достоверность». [35]

Есть и такие переводы и толкования, которые пытаются совместить онтологическое прочтение с психологическим или, пользуясь этимологическим значением hypostasis и многозначностью соответствующих слов целевого языка (т. е. того, на который делается перевод), стараются как бы «онтологизировать» психологические значения: «Но вера — это субстанциальное убеждение (a substantial persuasion) в том, на что надеются...» (M’Caul-1871, 171); «Вера же — это упорное стояние в том, на что надеются (ein Beharren auf dem, was man hofft)...» (SCH-1951); «Вера же — это несомненная утверждённость в том, на что надеются (Feststehen in dem, was man er hofft)...» (EIN-1980 и Grässer-1965, 30 [по Attridge-1989, 309]). Алан Митчелл переводит «assurance», но понимает это слово здесь и в объективном, и в субъективном смысле:

«Вполне возможно, что автор подразумевал оба смысла [т.е. объективный и субъективный]. […] Существо веры (The substance of faith) в таком случае не является чем-то, что верующий может выработать произвольно, так как оно покоится на реальности, превосходящей индивидуальное. Однако опыт доверия этой трансцендентной реальности нельзя совершенно исключить из опыта веры верующего […]. Перевод “assurance” покрывает оба аспекта, так как assurance может быть гарантией (MM [= Moulton- Milligan-1930], 596–60; Spicq [= Spicq-1994] 2:336–38; Helmut Koester [= Köster-1969], hypostasis, TDNT 8:572–89), даваемой извне, равно как и чувством уверенности в том, о чём даётся гарантия (Ps 38:8[LXX]; Grässer 3:94–96; Koester, 472)» (Mitchell-2009; такова же интерпретация слова «assurance», со ссылкой на Оксфордский словарь, Крейга Кёстера, см. цит. из него в Приложении II.52).

pragmatôn elenkhos ou blepomenôn. Греч. существительное elenkhos может означать: «возражение, опровержение; порицание, упрёк; испытание, проверка; обличение, свидетельство, улика», но здесь скорее всего: «обнаружение, выявление, показ, доказательство», в каковом смысле оно встречается у Демосфена, Эпиктета, Филона Александрийского, Иосифа Флавия, в папирусах.gelyana’ = открытие-откровение, обнаружение, явление, свидетельство;elenkhos передано через argumentum = довод, основание, доказательство; у Теодора Безы: quæ demonstrat = то, что показывает (или доказывает) (Беза-1556); в ЦС: обличенïе;hypostasis (и обычно это те, кто, как мы увидим ниже, в Евр. 3:14 также избирают перевод hypostasis как «уверенность», «убеждённость»). Ввиду взаимосвязи между обеими половинами стиха есть смысл здесь рассмотреть и вторую половину (после чего вернёмся к «ипостаси»):. Греч. существительноеможет означать: «возражение, опровержение; порицание, упрёк; испытание, проверка; обличение, свидетельство, улика», но здесь скорее всего: «обнаружение, выявление, показ, доказательство», в каковом смысле оно встречается у Демосфена, Эпиктета, Филона Александрийского, Иосифа Флавия, в папирусах. [36] В Пешитте оно передано словом= открытие-откровение, обнаружение, явление, свидетельство; [37] согласно Пешитте, вторая половина стиха звучит: вера есть «откровение [или явление] того, чего не видно». [38] В Вульгатепередано через argumentum = довод, основание, доказательство; у Теодора Безы: quæ demonstrat = то, что показывает (или доказывает) (Беза-1556); в ЦС: обличенïе; [39] в Библии короля Джеймса: «evidence» = очевидность, доказательство, свидетельство (KJV-1611); подобным образом понимают многие комментаторы и переводы, [40] причём даже многие из тех, кто в первой половине стиха выбирают психологическую интерпретацию(и обычно это те, кто, как мы увидим ниже, в Евр. 3:14 также избирают переводкак «уверенность», «убеждённость»). [41]

pragmatôn elenkhos ou blepomenôn = не сомневаться в невидимом (nicht zweifeln an dem, das man nicht siehet) опять же переносит всё дело из онтологического плана в психологический — от доказательства-показа-демонстрации к несомненному убеждению. За ним последовали многие европейские переводы, в том числе русский «Заокский» (см. выше) и, возможно, современный украинский (УБТ-2013): «...те, що переконує про речі, недоступні для споглядання», а также ряд комментаторов.elenkhos не может иметь психологического значения уверенности или убеждённости. Поэтому совершенно очевидно, что здесь, во второй половине нашего стиха, АвтЕвр подразумевает реалистический (онтологический) характер веры, только уже по отношению не к одним лишь предметам надежды, а к любой невидимой реальности: вера есть её обнаружение, доказательство или свидетельство. Но перевод Мартином Лютером фразы= не сомневаться в невидимом (nicht zweifeln an dem, das man nicht siehet) опять же переносит всё дело из онтологического плана в психологический — от доказательства-показа-демонстрации к несомненному убеждению. За ним последовали многие европейские переводы, в том числе русский «Заокский» (см. выше) и, возможно, современный украинский (УБТ-2013): «...», а также ряд комментаторов. [42] Однако ясно, что Лютер и те, кто последовали за ним в этом, перетолковали это слово для соответствия со своим пониманием первой половины стиха, т. к.не может иметь психологического значения уверенности или убеждённости. Поэтому совершенно очевидно, что здесь, во второй половине нашего стиха, АвтЕвр подразумевает реалистический (онтологический) характер веры, только уже по отношению не к одним лишь предметам надежды, а к любой невидимой реальности: вера есть её обнаружение, доказательство или свидетельство. [43]

Ввиду такого существенного различия интерпретаций «ипостаси» в этом стихе поставим перед нашим текстом три вопроса: (1) нельзя ли лучше понять Евр. 11:1 исходя из других употреблений hypostasis в НЗ? (2) Как понималось это место в старой (до XVIII в.) и новой экзегезе? (3) Как то или иное истолкование веры в этом месте соотносится с общим понятием веры в Евр.?

Hypostasis в НЗ

В НЗ hypostasis встречается 5 раз: два раза во Втором Послании к Коринфянам (9:4 и 11:17) и три раза в Евр. (1:3, 3:14 и 11:1). Из этих мест Евр. 1:3 понимается всеми почти одинаково, места во 2 Кор. — в близком смысле, а Евр. 3:14 и 11:1 являются предметом наибольшего разномыслия среди переводчиков и толкователей.

Во 2 Кор. hypostasis, по мнению большинства переводчиков и экзегетов, имеет определённо психологическое значение.

«Но послал я братьев для того, чтобы похвала наша о вас не оказалась, таким образом, тщетной, чтобы, как я говорил, вы были готовы, с тем что, если придут со мной Македоняне и найдут вас неготовыми, не были бы посрамлены в этой уверенности (en têi hypostasei tautêi) мы, не говорим: вы.» (2 Кор. 9:4; Кассиан-1970)

«То, что говорю, не по Господу говорю, но как бы в неразумии с такой уверенностью в похвале (en tautêi têi hypostasei tês kaukhêseôs).» (2 Кор. 11:17; Кассиан-1970)

hypostasis на нет: отношение, сторона, часть. Но и здесь это слово вызывает немалые хлопоты: хотя большинство понимает и переводит его как уверенность или ожидание, надежда; [44] (твёрдое) намерение, предприятие, план, цель, затея; [45] дерзновение, отвага (во 2 Кор. 11:17), [46] но некоторые придают ему более онтологическое звучание: повод, основание, причина. [47] Другие выбирают нейтральный вариант: дело, ситуация, обстоятельства, состояние или же практически сводятна нет: отношение, сторона, часть. [48]

apaugasma tês doxês kai kharaktêr tês hypostaseôs autou = сияние славы и начертание ипостаси Его (т. е. Бога) представляет собой несомненно онтологическое (философское) употребление hypostasis. Считается, что этот термин здесь означает сущность, существо, фундаментальная реальность.hypostasis в этом стихе представляется существование-присутствие (не «бытие вообще», а конкретное присутствие, наличие здесь и сейчас), действительность-действенность: Сын есть точный отпечаток (изображение, репрезентация, проявление) присутствия или действительности-действенности Бога в мiре. Эта характеристика сравнима и сходна с выражениями глубочайших христологических гимнов НЗ:eikôn tou theou tou aoratou = образ Бога невидимого (Кол. 1:15) и en morfêi theou hyparkhon = в облике Бога будучи (Флп. 2:6). Пожалуй, наше выражение находится на полпути от первого выражения ко второму: оно сильнее первого — не просто образ Бога, а «точный отпечаток» или «знак» (kharaktêr) Его присутствия, действительности, — но слабее второго, т. к. в последнем Сын уже не отпечаток или начертание, не образ или изображение, но пребывает в morfê theou = облике Бога, является «лицом» Бога. Здесь morfê theou = облик (лик) Бога можно сопоставить с hê hypostasis autou = его действительность. В самом деле, некоторые старые экзегеты и переводы передавали hypostasis в Евр. 1:3 через лицо, личность. В Евр. 1:3 в самом начале возвышенного вступления в Послание описание Сына как= сияние славы и начертание ипостаси Его (т. е. Бога) представляет собой несомненно онтологическое (философское) употребление. Считается, что этот термин здесь означает сущность, существо, фундаментальная реальность. [49] Но более адекватной передачейв этом стихе представляется существование-присутствие (не «бытие вообще», а конкретное присутствие, наличие здесь и сейчас), действительность-действенность: Сын есть точный отпечаток (изображение, репрезентация, проявление) присутствия или действительности-действенности Бога в мiре. Эта характеристика сравнима и сходна с выражениями глубочайших христологических гимнов НЗ: [50] = образ Бога невидимого (Кол. 1:15) и= в облике Бога будучи (Флп. 2:6). Пожалуй, наше выражение находится на полпути от первого выражения ко второму: оно сильнее первого — не просто образ Бога, а «точный отпечаток» или «знак» () Его присутствия, действительности, — но слабее второго, т. к. в последнем Сын уже не отпечаток или начертание, не образ или изображение, но пребывает в= облике Бога, является «лицом» Бога. Здесь= облик (лик) Бога можно сопоставить с= его действительность. В самом деле, некоторые старые экзегеты и переводы передавалив Евр. 1:3 через лицо, личность. [51]

В Евр. 3:12–15 АвтЕвр, приводя в пример ропот израильтян в пустыне Исхода, увещевает уверовавших во Христа оставаться верными, чтобы не отпасть по неверию и ожесточению сердца:

«12 Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверующего и не отступил он от Бога Живого (en tôi apostênai apo theou zôntos), 13 но увещайте друг друга каждый день до тех пор, пока говорится “сегодня”, чтобы не был ожесточён кто из вас обольщением греха. 14 Ибо мы сделались общниками Христа (metokhoi tou Khristou), если только основу нашей уверенности мы сохраним твёрдой до конца (ean per tên arkhên tês hypostaseôs mekhri telous bebaian kataskhômen),15 по сказанному:

Сегодня, если услышите голос Его,

не ожесточите сердец ваших, как при возмущении.» (Кассиан‑1970)

Выражение в ст. 14 hê arkhê tês hypostaseôs, которое передано еп. Кассианом как «основа нашей уверенности» (местоимение «наша» отсутствует в оригинале) и которое буквально звучит: «начало (основа) ипостаси», опять же относится к труднейшим в НЗ. Здесь трудности обусловлены не только значением термина hypostasis, но и рядом стоящего существительного arkhê, которое может иметь как онтологический смысл: «основа, причина, первоначало», так и чисто временной: «начало» какого-то процесса во времени. Кроме того, что значит быть «общником (или: причастником) Христа» (metokhos tou Khristou)? Чуть ниже мы выскажем мысль, что понимание здесь этого слова может иметь решающее значение для выбора между различными интерпретациями hypostasis в данном контексте.

eius = начало субстанции его , в соответствии с чтением греч. текста в Александрийском кодексе (tên arkhên tês hypostaseôs autou = начало ипостаси его), что подсказывает отнесение «ипостаси» или «субстанции» к Богу или Христу. Вульгата имеет здесь: initium substantiæ= начало субстанции, в соответствии с чтением греч. текста в Александрийском кодексе (= начало ипостаси его), что подсказывает отнесение «ипостаси» или «субстанции» к Богу или Христу. [52] В самом деле, Феодор Мопсуэстийский относил это выражение к ипостаси (т. е., в данном случае, существу, природе) Христа:

«Итак, он говорит, что уверовавшие и причастившиеся Духа, мы стали причастниками ипостаси Христа, как бы восприняв некоторое естественное приобщение к нему. Остаётся, впрочем, сохранить это начало в чистом намерении». [53]

начатокъ состава = начаток сущности (природы или ипостаси). По-видимому, в этом смысле понял и ЦС:= начаток сущности (природы или ипостаси). [54]

hypostasis в самом переводе: «то начало [или принцип, основание], которым нас поддерживают (рrincipium illud quo sustentamur)» (Beza-1556); «начальная позиция»; «первые основания религии»; «начальное твёрдое основание»,начатая жизнь», что «Толковая Библия» преемников А. П. Лопухина (том XI, СПб., 1913, с. 449) поясняет как «начало соединения с Ним, начатое соединение, начатую жизнь Его в нас и нашу в Нём». Однако большинство экзегетов и переводчиков предпочитают более понятное «начало (основа) твёрдой уверенности», как Библия короля Джеймса («the beginning of our confidence», KJV-1611), хотя некоторые, чувствуя недостаточность чисто психологического понимания, в какой-то мере онтологизируют его в своём толковании. [55] Другие пытаются учесть этимологическое значениев самом переводе: «то начало [или принцип, основание], которым нас поддерживают (рrincipium illud quo sustentamur)» (Beza-1556); «начальная позиция»; «первые основания религии»; «начальное твёрдое основание», [56] «твёрдость, что была у нас с самого начала» (РБО-2015); «то, что с верой приняли в самом начале» (Кулаковы-2015). Многие экзегеты предлагают собственно онтологический вариант: «начало реальности» — реальности приобщения ко Христу, первоначальный опыт жизни во Христе или в общине, [57] как это передано и в СП: «», что «Толковая Библия» преемников А. П. Лопухина (том XI, СПб., 1913, с. 449) поясняет как «начало соединения с Ним, начатое соединение, начатую жизнь Его в нас и нашу в Нём».

hypostasis соответствует словосочетание qeyama’ hana’ sharyra’, что может означать «это твёрдое стояние», но также и «этот истинный завет», а всю фразу читает: «Ибо мы приобщились к Помазаннику, если только от начала и даже до конца сохраним это твёрдое стояние (или этот истинный завет)».qeyama’ Ефрем Сирин: Сирийская Пешитта снова любопытна. Здесь словусоответствует словосочетание, что может означать «это твёрдое стояние», но также и «этот истинный завет», а всю фразу читает: «(или)». [58] Именно как «завет» понимал здесьЕфрем Сирин:

«Ибо причастниками Христа стали мы с начала чрез призвание, — только да пребудем тверды до конца времени в этом истинном завете, особенно потому, что все заветы, кои пребыли, предвозвещали в таинствах и образах именно этот самый завет» (Ефрем-373, 232). [59]

hypostasis, и здесь понимали hypostasis как веру, стараясь сохранить при этом и онтологическое звучание терминов hypostasis и substantia.tên arkhên tês hypostaseôs = начало ипостаси читается tên arkhên tês pisteôs = начало веры. В русле этой традиции Харольд Эттридж, который переводит здесь hê arkhê tês hypostaseôs как «начальная реальность (the initial reality)», комментирует: Греч. и лат. отцы Церкви, а вслед за ними схоласты, исходя из определения веры в Евр. 11:1 как, и здесь понималикак веру, стараясь сохранить при этом и онтологическое звучание терминови substantia. [60] В одной рукописи в Евр. 3:14 вместо= начало ипостаси читается= начало веры. В русле этой традиции Харольд Эттридж, который переводит здеськак «начальная реальность (the initial reality)», комментирует:

«Это нагруженное смыслами выражение служит парафразой веры. Как показывает всё Послание к Евреям, вера приводит христиан в соприкосновение с тем, что в высшей степени истинно и реально (what is ultimately true and real). Контакт с этой реальностью способствует жизни в верности Богу, образец и возможность которой дал Христос» (Attridge, 119).

Истолкование здесь hypostasis как веры нашло отражение в украинском переводе о. Ивана Хоменко: «Бо ми стали учасниками Христа, якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як напочатку».

Лютер переводит: «das angefangene Wesen» (Luther-1545) = начальное существо (хотя «Новая Лютерова Библия», NLB-2009, имеет: «die anfängliche Zuversicht» = начальная уверенность). В своих лекциях о Евр. он привлекает объяснение Златоуста и поясняет, что «через веру Христос называется нашей “субстанцией”, то есть богатством, а мы, через ту же веру, одновременно становимся Его “субстанцией”, то есть новым творением (per fidem et Christus nostra substantia i. e. divitiæ vocatur et nos, per eandem fidem scilicet, eius substantia i. e. creatura nova efficimur)» (Лютер-1518, 153). Кальвин переводит нашу фразу: «initium fiduciæ (vel subsistentiæ)» = начало уверенности (или существования). [61]

Бросается в глаза параллель 3:14 с началом этой главы 3:5-6:

ean per tên parrêsian kai to kaukhêma tês elpidos [mekhri telous bebaian] kataskhômen)». «И если Моисей верен во всём доме его как служитель во свидетельство того, что будет провозглашено, то Христос — как сын над домом его, дом которого — мы, если только дерзновение и похвалу надежды [до самого конца твёрдым] сохраним ()». [62]

Обе фразы звучат в контексте строгого увещания или, скорее, призыва оставаться верными и твёрдыми до конца, так что трудно отмахнуться от мысли, что 3:14: «если только начало ипостаси до самого конца твёрдым сохраним» выражает ту же мысль, что и 3:6: «если только дерзновение и похвалу надежды [до самого конца твёрдым] сохраним». При таком параллелизме выражению hê arkhê tês hypostaseôs = начало ипостаси соответствует parrêsia kai to kaukhêma tês elpidos = дерзновение и похвала надежды. Если мы учтём, что hypostasis во 2 Кор. 11:17 вполне может означать «дерзновение, отвага», и что там ипостась соседствует с kaukhêsis = похвалой, то, казалось бы, hypostasis в Евр. 3:14 должно иметь психологическое значение: «стойкость, решительность, дерзновение, смелость» (так, на основе этой параллели, считали многие экзегеты, см. Attridge, 118, n. 82). К этому можно добавить, что на выбор слова hypostasis могло повлиять желание противопоставить «твёрдость, стойкость» глаголу apostênai = отступить (в ст. 12); к тому же ср. 6:11‑12: «Но мы желаем, чтобы каждый из вас проявлял до конца ту же ревность (spoudên) для достижения полноты надежды (tên plêroforian tês elpidos akhri telous), чтобы вы не обленились, но стали подражателями тех, которые верою и долготерпением наследуют обещания» (Кассиан-1970). Правда, сочетание «начало дерзновения (отваги, решительности, стойкости)» кажется весьма странным, если не нелепым.

И всё же аргументация за онтологическое истолкование hypostasis и в этом месте представляется более убедительной. В её пользу говорит выражение metokhos tou Khristou = причастник Христа. АвтЕвр ни разу не употребляет существительное metokhos в обыденном значении «сообщник, соучастник, партнёр» (как в Лк. 5:7 и часто в папирусах), за исключением цитаты из псалма (1:9; Пс. 44/45:8), но всегда (ещё 3 раза из общего количества 5 в Евр., тогда как во всём НЗ это слово встречается ещё только раз в указанном месте Лк.) в возвышенных смыслах: «причастники небесного звания» (3:1), «причастники Духа Святого» (6:4), «причастники воспитательного наказания» Божьего (12:8). Соответствующий глагол metekhô = участвовать, быть причастным, делить между собой имеет у него конкретное физическое значение (в отличие от более отвлечённых его значений в 1 Кор. 9:10, 12, у Климента Римского в Первом послании к Коринфянам 8:5, в Послании к Диогнету 8:11): «Поскольку же дети приобщились (kekoinônêken) крови и плоти, и он сам подобным образом причастился (meteskhen) того же» (2:14; здесь глагол metekhô параллелен и синонимичен другому важному онтологическому глаголу koinôneô = быть в общности, общении, общаться, соучаствовать, разделять); «Ибо всякий причащающийся (metekhôn) молоку, неопытен в слове [или деле] праведности, ведь он младенец» (5:13); «Ибо тот, о ком это говорится, к другому колену причастился (meteskhêken), из которого никто не приближался к жертвеннику» (7:13).

metokhos в 3:14 — но, конечно, заниматься уточнением смысла этого реализма здесь не место,hê arkhê tês hypostaseôs тоже онтологически — как начало или основу этой, т. е. указанной словом metokhos причастности-общности: «...ибо мы стали причастниками Христа, если начало этого существования (= в этой причастности-общности) до конца твёрдым сохраним...». И arkhê = начало тогда здесь тоже должно иметь онтологическое значение: причина, корень, основа. Если мы принимаем реалистическое (онтологическое) пониманиев 3:14 — но, конечно, заниматься уточнением смысла этого реализма здесь не место, [63] — то вполне естественно принять и следующее выражениетоже онтологически — как начало или основу этой, т. е. указанной словомпричастности-общности: «...ибо мы стали причастниками Христа, если начало этого существования (= в этой причастности-общности) до конца твёрдым сохраним...». И= начало тогда здесь тоже должно иметь онтологическое значение: причина, корень, основа.

Итак, из двух других мест Евр., где встречается hypostasis, в одном оно употреблено в явно онтологическом смысле, а другое в этом отношении не ясно.

Краткая история экзегезы Евр. 11:1

Древние переводы, как мы видели, истолковали определение веры в Евр. 11:1 онтологически (Вульгата) или, по крайней мере, «полуонтологически» (Пешитта). [64]

Экзегеты патристической эпохи и Средневековья понимали hypostasis здесь однозначно онтологически: вера — это духовный опыт, т. е. видение (откровение) невидимой реальности.

Климент Александрийский, рассуждая о вере в её отличии от знания, процитировав то же место Авв. 2:4, что и АвтЕвр в Евр. 10:38, и затем Ис. 7:9 (по Септуагинте: «если не уверуете, то и не поймёте» — весьма популярное в патристике место о вере из ВЗ), далее цитирует наше определение веры в Евр. 11:1:

«Вера же, которую эллины осмеивают и считают делом пустым и варварским, есть свободное предвосхищение, одобряемое благочестием, или, по божественному апостолу, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом...». [65]

prolêpsis ekousios)» — одна из самых интересных интерпретаций термина hypostasis, проистекающая, как мы видели, из позднеэллинистического употребления его в папирусах (предвосхищение реальности будущего владения), но вместе с тем учитывающая (прилагательным «свободная») и словоупотребление историков, понимавших этот термин как указание на глубочайшее внутреннее основание в душе, дающее герою стойкость и решительность, способность противостоять натиску врага в сражении (см. цитату из Полибия о подвиге Горация Коклеса, Приложение I.29). В контексте всего учения Климента о вере, по которому она — «созерцание», «уши нашей души», «новые глаза», «новый слух», «новое сердце», «основание истины», «такое признание невидимого предмета, которое соединяет его с нашей душой», «сокращённое знание необходимого», «некое внутрь положенное благо» и т. п., ясно, что вера в Евр. 11:1, поскольку она определяется как hypostasis, означала для него саму невидимую реальность, свободно (он часто подчеркивает это) и непосредственно воспринятую, т. е. духовный опыт. «Свободное предвосхищение ()» — одна из самых интересных интерпретаций термина, проистекающая, как мы видели, из позднеэллинистического употребления его в папирусах (предвосхищение реальности будущего владения), но вместе с тем учитывающая (прилагательным «свободная») и словоупотребление историков, понимавших этот термин как указание на глубочайшее внутреннее основание в душе, дающее герою стойкость и решительность, способность противостоять натиску врага в сражении (см. цитату из Полибия о подвиге Горация Коклеса, Приложение I.29). В контексте всего учения Климента о вере, по которому она — «созерцание», «уши нашей души», «новые глаза», «новый слух», «новое сердце», «основание истины», «такое признание невидимого предмета, которое соединяет его с нашей душой», «сокращённое знание необходимого», «некое внутрь положенное благо» и т. п., ясно, что вера в Евр. 11:1, поскольку она определяется как, означала для него саму невидимую реальность, свободно (он часто подчеркивает это) и непосредственно воспринятую, т. е. духовный опыт. [66]

Иоанну Златоусту и Феодориту Кирскому, вера в Евр. 11:1 есть видение неявного и осуществление в душе того, что будет, но чего пока нет. По, вера в Евр. 11:1 есть видение неявного и осуществление в душе того, что будет, но чего пока нет. [67]

Златоусту принадлежит наиболее отчётливое выражение онтологического смысла термина hypostasis в нашем месте — как наделения существованием предметов надежды или придания им действительности, если угодно, «реализации», «осуществления» их в душе верующего: «Таким образом вера, говорит, есть созерцание неявного и ведёт к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом. Как невозможно не верить видимому, так невозможно быть вере, когда кто не убеждён в невидимом вполне так же, как в видимом. Предметы надежды представляются не имеющими действительности (anypostata einai), но вера доставляет им действительность (hypostasin), или лучше, не доставляет, но в этом и состоит их действительность (ousia); так например воскресения ещё не было и нет в действительности (en hypostasei), но надежда делает его действительным (hyfistêsin autên) в нашей душе. Вот что значит: осуществление ожидаемого» (см. Приложение II.96).

Григорий Нисский понимал здесь hypostasis как реальность, которую надежда имеет через веру, или же исходя из этимологического значения hypostasis — как опору.Леонтий Византийский (или Иерусалимский, или один из авторов Леонтиевого корпуса в Патрологии Миня), перечисляя различные значения hypostasis в греческой литературе и доходя до значения в Евр. 11:1, говорит: «Называется ипостасью и вера, будучи как бы знанием и вниманием некоего схватывания».Максим Исповедник определяет веру как истинное ведение, Царство Божие и соединение верующего с Богом, цитируя наш стих в связи с толкованием Мк. 11:23 о чудодейственной вере, способной ввергнуть гору в море: вера есть «внутреннее благо или истинное ведение, показывающее неизреченные блага, [...] связующая сила или действенная связь превышеестественного, непосредственного и совершенного единения верующего с Богом».Икумению и Феофилакту Болгарскому, вера в Евр. 11:1 — сама действительность и сущность предметов надежды. понимал здеськак реальность, которую надежда имеет через веру, или же исходя из этимологического значения— как опору. [68] (или Иерусалимский, или один из авторов Леонтиевого корпуса в Патрологии Миня), перечисляя различные значенияв греческой литературе и доходя до значения в Евр. 11:1, говорит: «Называется ипостасью и вера, будучи как бы знанием и вниманием некоего схватывания». [69] определяет веру как истинное ведение, Царство Божие и соединение верующего с Богом, цитируя наш стих в связи с толкованием Мк. 11:23 о чудодейственной вере, способной ввергнуть гору в море: вера есть «внутреннее благо или истинное ведение, показывающее неизреченные блага, [...] связующая сила или действенная связь превышеестественного, непосредственного и совершенного единения верующего с Богом». [70] По, вера в Евр. 11:1 — сама действительность и сущность предметов надежды. [71]

Амвросий, Иероним и Августин, в обыденном значении — «владение, имущество, имение»,Фома Аквинский признаёт оба толкования верными, тогда как Франсиско Суарес понимал substantia как содержание веры.Данте в «Божественной Комедии» апостолу Петру на вопрос, в чём суть веры: Западные отцы и схоласты тем более понимали здесь substantia онтологически (этот латинский термин, в отличие от греческого, практически не оставляет возможности для психологической интерпретации): либо, как, Иероним и Августин, в обыденном значении — «владение, имущество, имение», [72] либо в философском, как схоласты, а вслед за ними и некоторые гуманисты и протестанты: «сущность, существо, суть, содержание», но также «причина бытия», «основание» будущих благ или праведности. [73] признаёт оба толкования верными, тогда какпонимал substantia как содержание веры. [74] Франц Делич (Delitzsch-1876, II:207-208) усматривает яркий пример философского понимания вместе с глубоким истолкованием в ответев «Божественной Комедии» апостолу Петру на вопрос, в чём суть веры:

«“Пусть Благодать, дающая мне исповедать [моё понимание сущности веры], – начал я, – перед верховным полководцем [= ап. Петром], сделает так, чтобы я отчётливо выразил свою мысль”. И я продолжил: “Как написало об этом правдивое перо, отче, твоего дорогого брата, направившего с тобою вместе Рим в верном направлении, вера есть субстанция предметов надежды и доказательство невидимого; и такой представляется мне её сущность”. Тогда я услышал: “Ты правильно мыслишь, если хорошо понимаешь, почему он полагает её среди субстанций, а потом среди доказательств”. И я вслед за тем: “Глубокие вещи, которые здесь [= в Раю] дарят мне видение себя, так сокрыты там, внизу [= на земле], от глаз, что их существование возможно только в вере, на которой основывается высокая надежда; и поэтому вера приобретает значение субстанции. И от этой веры мы должны умозаключать, не имея иной очевидности; поэтому она удерживает значение доказательства”». [75]

Бонавентура склонялись к пониманию substantia в Евр. 11:1 как fortitudo = твёрдость, мужество, храбрость, доблесть,Эразм Роттердамский — как certitudo = уверенность, достоверность и fiducia = уверенность, надёжность, залог,Мартина Лютера. В лекциях о Евр. (1517-18 гг.) он выделяет три значения здесь hypostasis = substantia у комментаторов: «причина или основа (causa seu fundamentum)», «существование и как бы сущность (subsistentia ac velut essentia)» и «владение, имущество (possessiо)». Признав, что веру правильно называть основанием (приводя в подтверждение Еф. 2:20; 1 Кор. 3:11; Мф. 16:18) и что второго истолкования придерживался Златоуст, он, однако, отвергает два первых и предпочитает третье, цитируя те места, где Вульгата употребляет substantia в этом значении: Евр. 10:34 (греч. hyparxis = здесь имущество); Лк. 8:43 (греч. bios= здесь имущество); 1 Ин. 3:17 (греч. bios). По словам Кеннета Хагена, Лютер в истолковании этого стиха отверг златоустовское «богословие видения», равно как и томистское «богословие интеллекта» и мнение многих средневековых комментаторов о вере как основании добродетелей, так как считал, что тот, кто слышит Слово Божье и прилепляется к нему, оправдан целиком и полностью, так что вера как «субстанция» есть «обладание (possessiо)» Словом (Hagen-1974, 86). Но вскоре Лютер изменил своё мнение о значении hypostasis в Евр. 11:1. Как он сам поясняет эту перемену в лекциях о Послании к Галатам (прочитаны в 1516-17 гг., изданы впервые в 1519: не путать с лекциями на то же Послание, которые прочитаны в 1531, впервые опубликованы в 1535 и есть в русском переводе 1996 года), его мотивы были чисто филологическими: Филипп Меланхтон убедил его, что hypostasis в Библии имеет преимущественно психологическое значение: «обещание (promissio)», «ожидание (expectatio)».hypostasis как «gewisse Zuversicht» = твёрдая уверенность. Это решение Лютера — вслед за Эразмом и Меланхтоном — сильно повлияло на переводы и экзегезу этого стиха преимущественно в протестантском мiре. Впрочем, уже Амвросий и Августин (каждый по крайней мере в одном случае), затемсклонялись к пониманию substantia в Евр. 11:1 как fortitudo = твёрдость, мужество, храбрость, доблесть, [76] — как certitudo = уверенность, достоверность и fiducia = уверенность, надёжность, залог, [77] что подготовило почву для решающего поворота в истории понимания этого стиха — переводческого решения. В лекциях о Евр. (1517-18 гг.) он выделяет три значения здесь= substantia у комментаторов: «причина или основа (causa seu fundamentum)», «существование и как бы сущность (subsistentia ac velut essentia)» и «владение, имущество (possessiо)». Признав, что веру правильно называть основанием (приводя в подтверждение Еф. 2:20; 1 Кор. 3:11; Мф. 16:18) и что второго истолкования придерживался Златоуст, он, однако, отвергает два первых и предпочитает третье, цитируя те места, где Вульгата употребляет substantia в этом значении: Евр. 10:34 (греч.= здесь имущество); Лк. 8:43 (греч.= здесь имущество); 1 Ин. 3:17 (греч.). По словам Кеннета Хагена, Лютер в истолковании этого стиха отверг златоустовское «богословие видения», равно как и томистское «богословие интеллекта» и мнение многих средневековых комментаторов о вере как основании добродетелей, так как считал, что тот, кто слышит Слово Божье и прилепляется к нему, оправдан целиком и полностью, так что вера как «субстанция» есть «обладание (possessiо)» Словом (Hagen-1974, 86). Но вскоре Лютер изменил своё мнение о значениив Евр. 11:1. Как он сам поясняет эту перемену в лекциях о Послании к Галатам (прочитаны в 1516-17 гг., изданы впервые в 1519: не путать с лекциями на то же Послание, которые прочитаны в 1531, впервые опубликованы в 1535 и есть в русском переводе 1996 года), его мотивы были чисто филологическими:убедил его, чтов Библии имеет преимущественно психологическое значение: «обещание (promissio)», «ожидание (expectatio)». [78] В окончательную редакцию Лютеровой Библии в Евр. 11:1 вошёл переводкак «gewisse Zuversicht» = твёрдая уверенность. Это решение Лютера — вслед за Эразмом и Меланхтоном — сильно повлияло на переводы и экзегезу этого стиха преимущественно в протестантском мiре. [79]

Жан Кальвин, поясняя значение здесь hypostasis, колеблется между «основанием» и «владением», но его толкование явно склоняется в сторону онтологического понимания hypostasis как существования. , поясняя значение здесь, колеблется между «основанием» и «владением», но его толкование явно склоняется в сторону онтологического пониманиякак существования. [80] Многие экзегеты постреформационной эпохи, как протестанты, так и католики, понимали здесь веру-ипостась онтологически: как «сущность» = «реальность» или «основание» = «причина существования». [81]

hypostasis в Евр. 11:1 — как «сущности»-«субстанции», или «реальности», или «реализации»: Джон Оуэн, Брук Фосс Уэсткотт, Майкл Мэтис, Хельмут Кёстер, Гюнтер Хардер, Уильям Лэйн, Гарет Коккерилл, Питер О’Брайен, Харольд Эттридж, Джеймс Томпсон, Дэвид Аллен (цит. из них см. выше в примечаниях и Приложение II.2, 4, 8, 14-16, 20-22) и др.; к ним можно добавить и тех, кто предпочитал «слабое онтологическое» толкование — как «гарантии» или «залога»: Чеслас Спик, Отто Михель, Пол Эллингуорт (цит. из них см. выше в примечаниях) и др. Однако многие, в основном протестантские комментаторы Нового времени и современности предпочитают психологическое истолкование — как «твёрдой уверенности», «убеждённости»: Фридрих Блик, Вильгельм де Ветте, Август Толюк, Иоганн Эбрард, Эдуард Рим, Франц Делич, Генри Альфорд, Бернхард Вайс, Адольф Шлаттер, Йоханнес Вайс, Джеймс Моффатт, Эдуард Риггенбах, Ганс Виндиш, Джордж Бьюкенен, Фредерик Брюс, Филип Хьюгс, Крейг Кёстер (цит. из них см. Приложение II.11-12, 27-28, 32, 34‑36, 38-39, 41-42, 44-45, 47, 51-52) и др. Итак, уже в Новое время и далее многие экзегеты и ученые-филологи, вслед за греческими отцами и схоластами, придерживались философского, онтологического пониманияв Евр. 11:1 — как «сущности»-«субстанции», или «реальности», или «реализации»:(цит. из них см. выше в примечаниях и Приложение II.2, 4, 8, 14-16, 20-22) и др.; к ним можно добавить и тех, кто предпочитал «слабое онтологическое» толкование — как «гарантии» или «залога»:(цит. из них см. выше в примечаниях) и др. Однако многие, в основном протестантские комментаторы Нового времени и современности предпочитают психологическое истолкование — как «твёрдой уверенности», «убеждённости»:(цит. из них см. Приложение II.11-12, 27-28, 32, 34‑36, 38-39, 41-42, 44-45, 47, 51-52) и др. [82]

Теперь, после обзора современных и древних интерпретаций Евр. 11:1, обратимся к нашему третьему вопросу: поможет ли нам раскрытие понятия веры на примерах героев веры в 11-й главе и употребление этого термина во всём Послании к Евреям?

Понятие веры в Евр.

Вера — одно из самых фундаментальных и самых характерных понятий НЗ, которое отделяет раннее христианство не только от греко-римского мiра, но и от ВЗ, хотя и в гораздо меньшей степени. Здесь мы можем ограничиться лишь самым беглым обзором. [83]

pistis (вера в смысле признания за истину, доверие; уверенность, убеждённость, надёжность, несомненность; верность, преданность; заверение, гарантия; уверение, доказательство)apistia (неверие, недоверие, неверность, недостоверность, ненадёжность), прилагательные pistos (верный, достоверный, надёжный) и apistos (неверный, недоверчивый, ненадёжный, невероятный, недостоверный), глаголы pisteuô (доверять, верить, полагаться на...; считать, полагать) и apisteô (не верить, не доверять) в классическую эпоху не были собственно религиозными терминами, хотя и могли употребляться по отношению к богам — к их существованию или, напр., их слову, Существительные(вера в смысле признания за истину, доверие; уверенность, убеждённость, надёжность, несомненность; верность, преданность; заверение, гарантия; уверение, доказательство) [84] (неверие, недоверие, неверность, недостоверность, ненадёжность), прилагательные(верный, достоверный, надёжный) и(неверный, недоверчивый, ненадёжный, невероятный, недостоверный), глаголы(доверять, верить, полагаться на...; считать, полагать) и(не верить, не доверять) в классическую эпоху не были собственно религиозными терминами, хотя и могли употребляться по отношению к богам — к их существованию или, напр., их слову, [85] характеризовать благочестие и религиозность, [86] иметь коннотацию послушания-непослушания; [87] знаменательно и то, что вера-верность олицетворялась и обожествлялась, особенно у древних римлян. [88] В период эллинизма эти слова всё больше входят в религиозно-философский язык среднего и позднего неоплатонизма с его своеобразным философским монотеизмом и постулированием Судьбы, весьма сходной с божественным Промыслом, [89] в этику стоицизма. [90] На чисто философском уровне Парменид и Платон могли говорить о твёрдой и истинной вере, [91] хотя при систематическом подходе Платон отводит вере одно из низших эпистемологических мест. [92]

pistis, pisteuô и производные передают евр. слова корня ’mn, самым общим значением которых является твёрдость, крепость, отсюда надёжность, верность, уверенность.pisteuô соответствует евр. he’emîn и лат. credo). В Септуагинтеи производные передают евр. слова корня, самым общим значением которых является твёрдость, крепость, отсюда надёжность, верность, уверенность. [93] В евр. религиозном контексте эти греч. слова означают доверие Богу, уверенность в Нём, верность и послушание Ему. «Верить» Богу в раннюю эпоху израильской религии могло стоять в параллели с «бояться» Его (Исх. 14:31), «слушать(ся)» (Втор. 9:23; 4 Цар. 17:14), а «не верить» — с «продолжать грешить» (Пс. 77/78:32), но для Исайи и Осии «верить» Богу означает «знать» и «понимать», кто такой Бог (Ис. 43:10; Ос. 2:20), или даже быть причиной понимания, как в важнейшем для раннехристианского богословия стихе в интерпретации Септуагинты: «Если не поверите, то и не поймёте» (Ис. 7:9). [94] Самые значимые для НЗ ВЗ-ные места о вере — это, кроме Авв. 2:4, тот факт, что Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность (Быт. 15:6; цит. в Рим. 4:3; Гал. 3:6; Иак. 2:23), а также два стиха о вере в Мессию: верующий в Камень не постыдится (Ис. 28:16; цит. в Мф. 21:42; Мк. 12:10; Лк. 20:17; Рим. 5:5; 1 Пет. 2:4) и «кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» (Ис. 53:1, СП; цит. в Ин. 12:38; Рим. 10:16; в этих трёх ВЗ-ных местахсоответствует евр.и лат. credo).

hypolêpsin, hôs estin, De virt., 216) и спасающе-судящем действии, но также и стоическая верность себе, одна из высочайших добродетелей подвижника в его устремлении к единому Сущему. Для Филона Александрийского (причём не только как для иудея, но и как для философа, близкого к среднему платонизму и стоицизму) вера — это вера в единого Бога и Его промысел, т. е. убеждение в Его бытии (, De virt., 216) и спасающе-судящем действии, но также и стоическая верность себе, одна из высочайших добродетелей подвижника в его устремлении к единому Сущему. [95]

В раннем христианстве (как и параллельно в позднем иудаизме) вера становится одним из ключевых понятий, хотя все слова этой группы имеют в НЗ те же значения, что и в общегреч. употреблении и особенно в Септуагинте. Можно отметить лишь несколько особенностей: в этой группе слов происходит значительный сдвиг в сторону значения «послушания», «повиновения»; по частоте значение «верность» в существительном pistis сильно уступает «доверию», причём в последнем смысле pistis фигурирует только в религиозном контексте (см. об этих особенностях Bultmann-Weiser-1959, 204-205). Но понятие веры в НЗ приобретает совершенно новое, сугубо христианское значение: вера — это принятие провозвестия (керигмы) о спасительном для всех людей деянии Бога в Иисусе, а именно что Он — Христос (Помазанник) и Господь и что Он был распят и умер, но воскрес и жив. Таковы особенно понятия веры у ап. Павла и, в своеобразном преломлении, у евангелиста Иоанна.

hypostolê = отступлению. В следующем стихе АвтЕвр подхватывает это противопоставление: «Мы же не [люди] отступления к погибели, но [люди] веры к приобретению души». В следующем за этой фразой определении веры можно уловить словесную игру, а именно противопоставление: hypostolê — hypostasis. Исходя из этого контекста ВЗ-ной цитаты, где вера — это верность, многие предпочитают понимать hypostasis в Евр. 11:1 в психологическом смысле — как твёрдую уверенность. В 11:2 это прочтение как будто подтверждается: «Ибо в ней [= вере] были засвидетельствованы древние», т. е. Бог засвидетельствовал верность праведных. Но следующий стих резко меняет перспективу истолкования веры: «Верою мы понимаем (nooumen), что веки устроены словом Божиим, так что из неявного произошло видимое». Здесь вера — средство постижения, умного созерцания. И через два стиха читаем о вере в существование Бога, хотя и в парадоксальном сочетании с утверждением необходимости верить Ему (а не в Него): «следует веровать Богу , что Он есть (pisteusai... dei... tôi theôi hoti estin) и взыскующим его бывает мздовоздаятелем» (ст. 6). Таким образом, хотя контекст конца 10-й главы (увещание не покидать дерзновения и твёдро стоять в терпении, с цитатой из Аввакума) подсказывает в начале 11-й главы значение веры как верности (ВЗ-ное, нравственно-психологическое), тем не менее аспект веры как доверия, признания за истину (эллинистический, когнитивный) имеет в начале 11-й главы свою полную силу. Для автора Евр., как и для Павла (а много позже и для Лютера), одно из ключевых ВЗ-ных высказываний о вере — слова пророка Аввакума 2:4 (процит. также в Рим. 1:17 и Гал. 3:11), которые (вместе с предыдущим полустихом, вошедшим в цитату в Евр.) в переводе с евр. звучат: «Если медлит, жди его, ибо непременно придёт, не задержится. Вот, надменна, не права его душа в нём, а праведник в верности своей будет жив», [96] а в переводе с Септуагинты: «Если замедлит, подожди его, ибо грядущий придёт и не опоздает. Если отступится, не благоволит душа моя к нему; праведный же от веры моей будет жив». АвтЕвр в Евр. 10:37-38 цитирует Септуагинту, меняя местами части последней фразы и присваивая местоимение «мой» «праведному» вместо «веры»: «Ибо ещё чуть-чуть, грядущий придёт и не опоздает; праведный же мой от веры будет жив, а если отступится, не благоволит душа моя к нему». [97] Вера здесь противопоставлена= отступлению. В следующем стихе АвтЕвр подхватывает это противопоставление: «Мы же не [люди] отступления к погибели, но [люди] веры к приобретению души». В следующем за этой фразой определении веры можно уловить словесную игру, а именно противопоставление:. Исходя из этого контекста ВЗ-ной цитаты, где вера — это верность, многие предпочитают пониматьв Евр. 11:1 в психологическом смысле — как твёрдую уверенность. В 11:2 это прочтение как будто подтверждается: «Ибо в ней [= вере] были засвидетельствованы древние», т. е. Бог засвидетельствовал верность праведных. Но следующий стих резко меняет перспективу истолкования веры: «Верою мы понимаем (), что веки устроены словом Божиим, так что из неявного произошло видимое». Здесь вера — средство постижения, умного созерцания. И через два стиха читаем о вере в существование Бога, хотя и в парадоксальном сочетании с утверждением необходимости верить Ему (а не в Него): «следует веровать, что Он есть () и взыскующим его бывает мздовоздаятелем» (ст. 6). Таким образом, хотя контекст конца 10-й главы (увещание не покидать дерзновения и твёдро стоять в терпении, с цитатой из Аввакума) подсказывает в начале 11-й главы значение веры как верности (ВЗ-ное, нравственно-психологическое), тем не менее аспект веры как доверия, признания за истину (эллинистический, когнитивный) имеет в начале 11-й главы свою полную силу.

pistis почти в каждом стихе, обычно в начале фразы и в дательно-творительном падеже: pistei = верою, т. е. через веру, посредством веры, благодаря вере, с помощью веры (эта конструкция во всём НЗ есть ещё только в Деян. 26:18 и Рим. 3:28), или, как разъясняют Чеслас Спик и Барнаба Линдарс, «действуя на основе веры»:pistis имеют в общем тот же смысл: ek pisteôs = из (или от) веры жить (10:38); быть pisteôs = веры, т. е. принадлежать вере (10:39); en pistei = в вере (11:2); dia pisteôs = через веру, посредством веры: через веру Авель, умерев, ещё говорит (ст. 4), Ной осудил мiр (7), да и многие совершили много славных дел (33-38) и были засвидетельствованы Богом (39); kata pistin = по вере, согласно вере: Ной стал наследником праведности по вере (7), все праведники умерли по вере (или в вере, 13). В заключение мы узнаём, что автор и совершитель веры — это Иисус, «Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление» (12:2, Кассиан-1970; слово arkhegos означает автора, инициатора, протагониста, изобретателя, учредителя, основателя, как в 2:10 Иисус назван arkhegos спасения). В знаменитом гимне вере 11-й главы мы находимпочти в каждом стихе, обычно в начале фразы и в дательно-творительном падеже:= верою, т. е. через веру, посредством веры, благодаря вере, с помощью веры (эта конструкция во всём НЗ есть ещё только в Деян. 26:18 и Рим. 3:28), или, как разъясняют Чеслас Спик и Барнаба Линдарс, «действуя на основе веры»: [98] «верою» жили и действовали ВЗ-ные праведники и Бог действовал по отношению к ним (11:4-5, 7-9, 11, 17, 20-24, 27-31). Ещё несколько различных конструкций симеют в общем тот же смысл:= из (или от) веры жить (10:38); быть= веры, т. е. принадлежать вере (10:39);= в вере (11:2);= через веру, посредством веры: через веру Авель, умерев, ещё говорит (ст. 4), Ной осудил мiр (7), да и многие совершили много славных дел (33-38) и были засвидетельствованы Богом (39);= по вере, согласно вере: Ной стал наследником праведности по вере (7), все праведники умерли по вере (или в вере, 13). В заключение мы узнаём, что автор и совершитель веры — это Иисус, «Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление» (12:2, Кассиан-1970; словоозначает автора, инициатора, протагониста, изобретателя, учредителя, основателя, как в 2:10 Иисус названспасения).

Из этих примеров особенно те, в которых верою совершился переход через Чермное море и пали стены Иерихонские (ст. 29-30), а также соделаны многие чудесные деяния, перечисленные в ст. 33-38, дают основание сблизить понимание веры автором с чудодейственной верой в Мк. 11:23-24 (параллели: Мф. 21:21-22; 17:20; Лк. 17:6), [99] как это и делал Максим Исповедник (см. выше). И, кажется, все примеры свидетельствуют о понимании веры как непосредственного видения (особенно ст. 27: «...как бы видя Невидимого...», и ст. 6: «...о ещё невидимом...»; ср. 2 Кор. 5:6-7) или опыта, но основанного на верности, твёрдости, стойкости, решимости верующего.

В других местах Евр. мы встречаем pistis всего несколько раз: вера, возникающая от слышания проповеди благовестия и зависящая от слышащих (4:2); как свойство святых, которому мы должны подражать (6:12; 13:7) и с которым следует приступать к небесному святилищу (10:22); в общем смысле «вера в Бога» среди начатков христианского учения (6:1). Глагол pisteuo = верить употреблён всего 2 раза (т. е. несравненно реже, чем в Евангелиях и у ап. Павла): один раз в виде причастия для обозначения уверовавших, для которых Бог уготовал покой (4:3), и второй раз в контексте необходимости верить в существование Бога (11:6, см. выше). Прилагательное pistos = верный относится только к Богу, Христу и Моисею (3:2, 5; 10:23; 11:11). Два раза находим apistia = неверие в смысле непослушания (3:12, 19).

В каком отношении стоит вера в Евр. с верой в других книгах НЗ?

Исследователи (см., напр., Hurst-1990, 119, 123) указывают, что вера в Евр. характеризуется тремя главными чертами: послушанием (Евр. 3:18-19; 4:6-11; 5:8; 11:8), дерзновением (parresia в 3:6, 4:16, 10:19, 10:35) и терпением (hypomonê в 10:36, 12:1); она связана с человеческим усилием, упорством, выдержкой (см. Burbridge-1901; Houwelingen-2013); сосредоточена, в полном соответствии с ВЗ-ной верой, на уповании в исполнении в будущем Божьих обетований (Hurst-1990, 121, со ссылкой на Käsemann-1984 и Williamson-1970).

Если сравнить веру в Евр. с понятием веры в НЗ вообще, в частности с Павловой христоцентричной и спасающей верой, противоположной упованию на дела Закона, то хотя существенное отличие между ними отмечено и обсуждалось давно, [100] новая дискуссия на эту тему оживилась в научном мiре после публикации книги Эриха Грэссера (Grässer-1965), который утверждал, что понимание веры автором Евр. уникально в НЗ, не христологично и, как следствие, далеко от спасающей веры Павла. Он исходил из особого понимания эсхатологии Евр.: время до скоро ожидаемой парусии (пришествия-явления) Христа было истолковано автором как период испытания веры, но из-за отсрочки парусии «экзистенциальное значение веры, характерное для более раннего периода, переходит, с течением времени, в понимание веры как добродетели, подходящей в ситуации нескорой парусии» (Rhee-2000, 83). Одни исследователи во многом согласны с этим тезисом (напр., Thompson-1982 [по D.Lindsay-2008, 159]), другие оспаривают его (Rhee-2001 и в др. своих работах, Hamm-1990 [по D.Lindsay-2008, 159, и Rhee-2000, 84]). Так, Мерленд Рей Миллер возражает Грэссеру, подчёркивая глубоко христологический характер веры в Евр. на основании, прежде всего, Евр. 12:2 (о Христе как «авторе и совершителе веры»), но и анализа всего Послания:

«Если взять Послание к Евреям в целом, то в свете развития учения о первосвященническом служении Христа и мощного увещания, на основе этого служения, “смело войти в Божье присутствие” (4:14-16; 10:19-25) представляется ясным, что вера в Послании определённо христологична. Хотя фраза πίστις εἰς Χριστόν / “вера во Христа” не употребляется в Послании, эта идея, несомненно, повсюду подразумевается» (Miller-1987, 133).

Подобным образом основное возражение против концепции Грэссера со стороны Виктора Ри сводится к оспариванию нехристологического характера веры в Евр.: «идея, что Иисус является объектом веры [в Евр.] очевидна из неявной логики Послания, хотя и не выражена оборотом “вера во Христа”» (Rhee-2000, 84);

«Правда, вера в Послании к Евреям не выражена словами “вера во Христа”. Однако это не означает, что она является всего лишь дехристологизированным этическим элементом, как утверждает Грэссер. Несколько моментов в главе 11 предполагают, что этот аспект веры подразумевается автором (например, упоминание “наследника праведности по вере” о Ное в ст. 7, “поношение Христово” в описании веры Моисея в ст. 26, учреждение Пасхи в ст. 28 и др.). Другими словами, этический аспект твёрдости всегда следует истолковывать в контексте христологии. В Послании к Евреям Иисус является объектом веры» (Rhee-1998, 345).

Таков же вывод Ричарда Унсворта: на христоцентричность веры в Евр. автор намекает или подразумевает её в таких, в частности, стихах, как 11:39-40, 11:26 (Ounsworth-2013, 25-26). И по мнению Дэвида Харста, вера в Евр. — «в сущности (in essence)» вера во Христа (Hurst-1990, 120, со ссылкой на такое же мнение Оскара Кульмана в его «Христологии»). Близко к этому заключение Харольда Этриджа: хотя в Евр. отсутствует ясное указание на веру именно во Христа, понимание веры здесь «развивается явно в христологических рамках (Hebrews’ understanding of faith is clearly developed within a christological framework)» (Attridge-1989, 314).

pistos = верный (Евр. 10:23 и 11:11 параллельно Втор. 7:9 и Пс. 114:13; Евр. 2:17 подобно 1 Цар. 2:35) и в концепции «слова слышания» в Евр. 4:2-3, отсылающей к Ис. 53:1 (ср. Рим. 10:15-16); он также ссылается на гипотезу Отто Беца (Betz-1990) об Ис. 28:16 как основе Евр. 11:1 (D.Lindsay-2008, 163-168). В заключение Линдсей указывает на Авв. 2:4 как на источник понимания веры, общий у автора Евр. с Павлом (D.Lindsay-2008, 163). Деннис Линдсей рассматривает источники понимания веры автором Евр., начиная с понятия веры у Филона Александрийского. Признавая сходство языка обоих авторов, Линдсей, вслед за Джеймсом Томпсоном и Рональдом Уильямсоном, указывает на важное отличие в их понимании: эсхатологичность концепции веры в Евр. не имеет параллели у Филона. [101] Отметив небольшое подобие понимания веры у АвтЕвр с Иосифом Флавием (в представлении последним Моисея как открывателя и вдохновителя истинной веры — в сравнении с Иисусом как «автором веры» в Евр. 12:2), Линдсей утверждает близость веры в Евр. с верой в Септуагинте, а именно в употреблении прилагательного= верный (Евр. 10:23 и 11:11 параллельно Втор. 7:9 и Пс. 114:13; Евр. 2:17 подобно 1 Цар. 2:35) и в концепции «слова слышания» в Евр. 4:2-3, отсылающей к Ис. 53:1 (ср. Рим. 10:15-16); он также ссылается на гипотезу Отто Беца (Betz-1990) об Ис. 28:16 как основе Евр. 11:1 (D.Lindsay-2008, 163-168). В заключение Линдсей указывает на Авв. 2:4 как на источник понимания веры, общий у автора Евр. с Павлом (D.Lindsay-2008, 163).

Согласно Барнабе Линдарсу, вера в Евр. есть «нравственное качество твёрдости, верности и надёжности в нормальном библейском употреблении» (Lindars-1991, 109; это также показывает Маркус Бокмюль: Bockmuehl-2009 [по Ounsworth-2013, 26]). Этому понятию веры чужда Павлова вера, оправдывающая без дел Закона, однако было бы ошибкой полностью противопоставлять эти два понимания: Павел обращался к неофитам из язычников, которых некоторые иудействующие пытались заставить исполнять Закон, тогда как АвтЕвр — к неофитам из иудеев, которых христианская община вынуждала оставить Закон. Это обусловило обоих миссионеров (Павла и автора Евр.) выделить различные аспекты веры, важные для каждой из ситуаций (Lindars-1991, 109-110). А решающая фраза об «авторе и совершителе веры» Иисусе, претерпевшем крест (Евр. 12:2), показывает, что АвтЕвр увещевает читателей подражать Христу в послушании и терпении страданий, связывая веру как стойкость, мужество и терпение именно с претерпевшим крест Иисусом, т. е. подразумевая глубоко христологический её смысл (Lindars-1991, 112-113).

Дэвид Аллен (Allen-2010, 541-542) и Даун Барби (Barbee-2011, 2) резюмируют споры на эту тему, выделяя три главных точки зрения среди современных исследователей на природу веры в Евр.: этическая (Эрих Грэссер, Барнаба Линдарс и Харольд Этридж, а также отчасти Ханс Космала), эсхатологическая (Эрнст Кэземанн и Джеймс Томпсон) и христологическая (Уильям Лэйн, Виктор Ри и сам Аллен; ссылки на работы упомянутых исследователей, по Аллену: Grässer-1965, 34-35; Lindars-1991, 108; Attridge-1989, 311-314; Kosmala-1959, 101-106; Käsemann-1984; Thompson-1982; Lane-1-1991 и Lane-2-1991; Rhee-2003, 35-39). Даун Барби предполагает, что АвтЕвр искусно сочетал указанные аспекты веры в риторических целях своего увещания (Barbee-2011, 85).

Итог

Итак, АвтЕвр увещевает своих адресатов оставаться верными Христу в испытаниях, ссылаясь на пророка Аввакума (Авв. 2:3-4). Употреблённое у Аввакума евр. слово ’emūnāh означает верность, преданность, а не веру в смысле принятия за истину (’emūnāh не имела никакой когнитивной коннотации). Древнееврейский корень ’mn содержит в своей основе идею твёрдости, крепости, прочности, как и hypostasis. Учитывая эту перекличку корневых значений (что, вероятно, знал или чувствовал греко-иудейский АвтЕвр), можно предполагать, что слова в первой половине фразы 11-го стиха должны означать нечто вроде: вера есть основа, опора предметов надежды. Но АвтЕвр употребил греч. слово с широким спектром значений и к тому же лишённое более-менее определённого эквивалента в семитских языках (это особенно ясно из путаницы с hypostasis в Септуагинте). В каком же смысле назвал он веру опорой предметов надежды? Должны ли мы понимать здесь hypostasis в значении реальность, действительность, существование, т. е. в «сильном» онтологическом смысле, как употребляли этот термин греческие философы и как он употреблён в Евр. 1:3 (и, возможно, в Евр. 3:14)? Или автор подразумевал значение реализации-осуществления и просто «усилил», онтологизировал самое первое и простое значение слова «вера» — «признание за истину»? Или же надо понимать здесь hypostasis в «слабом» онтологическом значении гарантии, каковое значение это слово имело в хозяйственных папирусах (и каковое значение также характерно для слова pistis)? Или же в значении твёрдая, непоколебимая уверенность, убеждённость, т. е. в психологическом смысле, как оно один или два раза употреблено в Септуагинте (и в близком смысле у греческих историков) и, вероятно, во 2 Кор. (а, согласно большинству, и в Евр. 3:14)?

Вторая половина фразы говорит об «обнаружении», «выявлении» или «обличении» невидимых вещей, что носит явно онтологический характер и только насильственным перетолкованием может быть понято в психологическом смысле.

Для выбора между двумя предложенными крайними возможностями — верой как реальностью предметов надежды и верой как твёрдой уверенностью в них — решающее значение имеет вопрос о том, что преобладает в понятии веры (т. е. в семантике слов pistis, pisteuô и производных) у АвтЕвр: семитско-библейские или эллинистические значения? В первом случае вера как доверие и верность исключает понимание веры как реальности. Однако весь характер, стиль и богословие Евр. свидетельствует о типичном иудейско-эллинистическом сочинении, которое явственнее остальных книг НЗ (за исключением, быть может, Евангелия от Иоанна) носит на себе следы эллинистического (а точнее, александрийского) философско-мистического влияния. Это относится и к понятию веры в нём, что ясно из выражений «вера в Бога» (6:1), следует веровать, что Бог есть (11:6) и особенно: «верою мы понимаем [= умом созерцаем], что веки устроены словом Божьим» (11:3). Процитировав слова Аввакума о том, что праведник будет жив верностью Богу, АвтЕвр, в целях убедительности своего увещания, расширяет и предельно онтологизирует Аввакумово понятие верности-веры — благодаря и когнитивно-онтологическому аспекту этого эллинистического термина, и реалистичности семитского мышления, выбирая (вероятно, сознательно) для этого слово, имеющее в эллинистическом словаре, наряду с онтологическим смыслом, и подходящие для его увещания психологические значения решимости, мужества, стойкости.

В конечном счёте, на основе анализа употребления АвтЕвр терминов hypostasis и pistis и исходя из общих соображений, я думаю, что в 11:1 верна «сильная» онтологическая трактовка hypostasis.

Увещевая своих адресатов твёрдо стоять в верности Христу, АвтЕвр указывает на онтологическое измерение христианской веры по отношению к предметам надежды, называя веру их реальностью-действительностью-действенностью или существованием-присутствием: подобно тому, как в Сыне отображается существование-присутствие в нашем, земном міре Бога, пребывающего в инобытии (Евр. 1:3), вера делает предметы надежды, пребывающие «где-то там», в инобытии, присутствующими, реальными, действительными здесь и теперь, в нашем человеческом міре — но только, разумеется, в душе (сознании, убеждении) верующего, а в не в окружающем нас телесно-чувственном, физическом міре. При этом в виде коннотации, на заднем плане, в Евр. 11:1 подразумевается или каким-то образом остаётся и тот спектр значений, который имели в виду историки: стойкость, мужество, отвага, решимость, упорство. Наличие этого подспудного смысла согласно с контекстом нашего стиха (Евр. 10:19-39 и вся гл. 12) и близких увещевательных отрывков (напр., гл. 3). [102]

Именно желанием сочетать онтологическое значение реальности с психологическим смыслом решимости, стойкости, мужества может объясняться выбор термина, в котором так переплетены онтологический и психологический смыслы, вместо того, чтобы употребить — если бы автор имел в виду чисто психологическое значение — одно из слов, означающих уверенность, убеждённость, достоверность. [103]

Если к тому же предположить, что АвтЕвр употребил слово hypostasis во всех трёх местах своего Послания в одном значении (что естественнее и логичнее противоположного допущения, как и поступает Хельмут Кёстер, см. прим. 82), то этим значением не может быть ни «уверенность-упование», ни «гарантия», ни даже «реализация-осуществление» (по крайней мере из-за многозначности этого понятия), так как ни одно из этих значений не подходит к Евр. 1:3, но только — «реальность-действительность-действенность», «существование-присутствие». В Евр. 1:3 АвтЕвр называет Сына Божьего «внешним проявлением (образом, изображением, репрезентацией)» «реальности-действительности-действенности» или «существования-присутствия» Бога, т.е. Сын есть проявление Бога здесь и теперь, наличное, зримое и осязаемое присутствие Бога («где-то там», конечно, абстрактно бытийного или «потустороннего», как говорит Кёстер, но незримого и неосязаемого для людей здесь и сейчас — без Его проявления, изображения, запечатления в Сыне). Так и в Евр. 11:1 он определяет веру как «реальность-действительность-действенность», «существование-присутствие», наличие (в нашем міре, в нынешних условиях) благ будущего века, на которые мы надеемся. Пожалуй, в самом деле наиболее точно, кратко и ёмко передают этот смысл Златоуст: «Предметы надежды представляются не имеющими действительности (anypostata einai), но вера доставляет им действительность (hypostasin)» и Данте: «Глубокие вещи, которые здесь дарят мне видение себя, так сокрыты там, внизу, от глаз, что их существование возможно только в вере (l'esser loro v'è in sola credenza)». Правда, всё же странным и спорным остаётся Евр. 3:14: здесь автор говорит, что мы сделались причастниками Христа, «если только начало существования-присутствия (в этой причастности-общности) твёрдым сохраним до конца», что, конечно, далеко от ясности.

Но как бы мы ни понимали, результат той или иной интерпретации будет один: вера делает нас вполне убеждёнными, непоколебимо уверенными в реальности предмета веры или надежды. И поэтому, несмотря на явное противопоставление онтологического и психологического подходов, быть может, между этими двумя конкурирующими интерпретациями нет такой уж существенной разницы. В самом деле, уверенность в каких-то догадках или мнениях у нас появляется не только в тех случаях, когда мы получаем доказательства, свидетельства, улики и подтверждения, но и в тех, когда нас поражает чья-то непоколебимая уверенность в чём-то, что мы сами не можем проверить, так что само впечатление от этой железной уверенности способно убедить нас в реальности её предмета. Это так, разумеется, при условии, что мы созерцаем эту убеждённость в лучших представителях человеческого рода — честных, искренних, высоконравственных, мыслящих, знающих, тонко чувствующих, деятельных. Так, многие язычники, видя веру христианских мучеников (свидетелей), сами веровали и объявляли, что они — тоже христиане, тут же сами становясь мучениками.

hypostasis налицо столь парадоксальное столкновение онтологического и психологического смыслов, что даже если совместить их в понятии опыта (как мы обычно и говорим о повседневной реальности), остаётся нерешённым, что главное в этом опыте: объективная самодостоверность открывающей себя реальности или субъективное чувство достоверности? Ясно одно: здесь в словеналицо столь парадоксальное столкновение онтологического и психологического смыслов, что даже если совместить их в понятии опыта (как мы обычно и говорим о повседневной реальности), остаётся нерешённым, что главное в этом опыте: объективная самодостоверность открывающей себя реальности или субъективное чувство достоверности? [104]

Список сокращений

После сокращения поставлен год/годы текущей или (для авторов до XX в.) чаще всего прижизненной публикации либо год/годы/век смерти автора. Звёздочкой обозначены недоступные мне (или недоступные в полном объёме) издания.

Августин-430 — Августин Гиппонский (354–430):

De peccatorum… — De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, http://www.augustinus.it

Амвросий-397 — Амвросий Медиоланский (340–397):

De pænitentia — De pænitentia (О покаянии); лат. текст в: Святитель Амвросий Медиоланский, Собрание творений: На латинском и русском языках. Т. I, М.: Издательство ПСТГУ, 2012;

De obitu Theodosii — De obitu Theodosii (Слово на смерть Феодосия Великого); русск. перев.: Амвросий Медиоланский, Две книги о покаянии и другие творения, Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1997.

Афанасий-373 — Афанасий Александрийский (ок. 295 – 373), Expositiones in Psalmos, PG XXVII [TLG 2035 061].

Болотов-1879 — Василий Васильевич Болотов, Учение Оригена о Св. Троице, в кн.: Собрание церковно-исторических трудов, т. 1, М.: Мартис, 1999.

Бруно-1101 — Бруно Картузианец (Кёльнский) (Bruno Cartusiensis) (ок. 1030–1101), Expositio in epistolas Pauli, PL 153.

Булгаков-1925 — Сергий Булгаков, «Очерки учения о Церкви», журнал Путь № 1, 1925 (репринт: Москва: Информ-Пресс, 1992).

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ВЗ — Ветхий Завет

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Гуго-1641— Гуго Гроций (1583–1645): Hugo Grotius, Ad Iacobi caput secundum, in Hugonis Grotii Annotationes in libros Evangeliorum... Amsterdami: Ioh. & Cornelium Blaev., 1641.

Гуго-1645 — Гуго Гроций: Hugonis Grotii Annotationes in Novum Testamentum..., vol. VII, Groningae, W. Zuidema, MDCCCXXIX (1829). Опубликованы в 1641–1650.

ГугоСВ-1141 — Гуго Сен-Викторский (1096/97–1141 гг.):

Quæstiones… — Quæstiones in epistolas Pauli, Qæstio XCIII, PL CLXXV;

De sacramentis — De sacramentis, PL 176 (изд. 1854 г.)

Дамаскин-754 — Иоанн Дамаскин (2-я пол. VII в. – до 754), Commentarii in epistulas Pauli, PG 95.

Дидим-398 — Дидим Слепец (ок. 312 – 398), Commentarii in Psalmos 35­39, ed. M. Gronewald, Didymos der Blinde, Psalmenkommentar, pt. 4, Bonn: Habelt, 1969 [TLG 2102 019].

Дьяченко-1900 — Полный церковно-славянский словарь... Составил священник магистр Григорий Дьяченко, М., 1993 (репр. изд. 1900 г.).

евр. — древнееврейский язык (библейский иврит).

Евр. — Послание к Евреям.

Евсевий-340 — Евсевий Кесарийский (ок. 263 – 340), Commentaria in Psalmos, PG XXIII [TLG 2018 034].

Евфимий-1118 — Евфимий Зигабен (? – ок. 1118), Commentaria in Psalmos, PG CXXVIII; русск. перев.: Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена…, Киев, 1907.

Ефрем-373 — Ефрем Сирин (ок. 306 – 373), Творенія. Том VII. М.: Русскій издательскій центръ имени Святаго Василія Великаго, 2014.

Златоуст-407 — Иоанн Златоуст (ок. 347 – 407):

In epistulam ad Hebræos… — In epistulam ad Hebræos, PG LXIII. Русск. перев.: Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том VII. Беседы на Послание к римлянам. Толкование на Послание к евреям, М.: Ковчег, 2006;

In illud: Hoc scitote… — In illud: Hoc scitote quod in novissimis diebus…, PG LVI [TLG 2062 151];

Catecheses ad illuminandos… — Catecheses ad illuminandos 1­8 (series tertia), ed. A. Wenger: Jean Chrysostome, Huit catéchèses baptismales, 2nd edn. (Sources chrétiennes 50 bis), Paris: Cerf, 1970 [TLG 2062 382]; русск. перев.: Святитель Иоанн Златоуст, Огласительные гомилии. Сост., введ., перев. с древнегреч., коммент., библиогр. И. В. Пролыгина, Тверь: Герменевтика, 2006.

Иероним-420 — Иероним Стридонский (347 – 420): Блаженный Иероним Стридонский, Толкование апостольских посланий, Минск: Лучи Софии, 2013, с. 169 (репринт с: Творений блаженного Иеронима Стридонского часть 17, Киев, 1903).

Икумений-XI — Икумений Триккский или Псевдо-Икумений (кон. X – нач. XI в.?), Ad Hebræos epistola, PG 119.

Кальвин-1549 — Жан Кальвин (1509–1564): Iohannis Calvini in omnes Pauli apostoli epistolas: atque etiam in epistolam ad Hebraeos commentarii, ad ed. R. Steph. accuratissime exscripti, Halis Saxonum: Librariae Gebaueriae, 1831. Комм. на Евр. опубликован в 1549 г.

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Capita… — Capita ducenta ad theologiam Deique Filii in carne dispensationem spectantia (Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия), PG 90; перев. А. И. Сидорова там же, кн. 1;

Expositio… — Expositio orationis dominicae (Толкование на Молитву Господню), ed. P. van Deun, Maximi confessoris opuscula exegetica duo, Turnhout: Brepols, 1991 [TLG 2892 111]; перев. А. И. Сидорова там же, кн. 1.

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Пётр-1152 — Пётр Ломбардский (ум. 1160), Cententiarum libri quatuor, lib. III, dist. xxii, cap. 9, PL CXCII. Пётр написал «Сентенции» предположительно в 1150–1152 г.

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Транслитерация греч. букв

Буквы: альфа — a, бeта — b, гaмма — g, дeльта — d, эпсилoн — e, дзeта — dz, эта — ê, тeта — th, йoта — i, кaппа — k, лaмбда — l, мю — m, ню — n, кси — x, омикрoн — o, пи — p, ро — r, сигма — s, тaу — t, ипсилoн — y, фи — f, хи — kh, пси — ps, омeга — ô;

буквосочетания: гaмма-гaмма — ng, гaмма-каппа — nk, гaмма-хи — nkh, гaмма-кси — nx;

дифтонги: альфа-йота — ai, эпсилон-йота — ei, омикрон-йота — oi, ипсилон-йота — ui, альфа-ипсилон — au, эпсилон-ипсилон — eu, омикрон-ипсилон — ou; йота подписная — i; густое придыхание — h; ударение показано веделением курсивом.

Транслитерация евр. и сир. букв

(в скобках произношение кириллическими буквами)

Согласные:

1. алеф א – ’ (не произносится)

2. бет ב – v (в), בּ – b (б)

3. гимел ג – g (г)

4. далет ד – d (д)

5. ѓе ה – h (украинское г, английское h)

6. вав ו – w (в)

7. заин ז – z (з)

8. хет ח – ḥ (х)

9. тет ט – ṭ (т)

10. йод י – y (й)

11. каф כ – ḱ (х) כּ – k (к)

12. ламед ל – l (л)

13. мем מ , ם – m (м)

14. нун נ , ן – n (н)

15. самех ס – s (с)

16. аин ע – ‘ (не произносится)

17. пэ פ , ף – f (ф) פּ – p (п)

18. цадэ צ – ṣ (ц)

19. коф ק – q (к)

20. реш ר – r (р)

21. шин שׁ – š (ш) син שׂ – ś (с)

22. тав ת – t (т).

Гласные долгие: камец — ā (а),

церэ — ē (э),

хирек с йод — î (и),

холем — ō и Ab — ô (o),

шурек — ū (у);

краткие: патах — а (a),

cегол — e (э),

хирек без йод — i (и),

камец-хатуф — o (o),

киббуц — u (у);

сверхкраткие: хатэф-патах — а (a),

хатэф-сегол — e (э),

хатэф-камец — o (o).

Шва покоящееся не показывается, шва подвижное – ǝ (беглое «е»).