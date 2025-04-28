Бруни - Отведать лобстера и умереть

Как же я мог пропустить эту замечательную, прекрасно иллюстрированную книгу, великолепный фолиант и драгоценный подарок любому достойному ценителю, отвечающий сразу обеим моим основным привычкам и душевным склонностям – тотальному мистицизму и повальной кулинарии? Конечно же, никоим образом, и замечательное издательство Азбука, с которым я давно и плодотворно сотрудничаю, любезно мне его предоставило.

Эми Бруни, Джоли Тремейни: [пер. с англ. Е. А. Мясниковой]. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2025. – 288 с. – (Высокая кухня).

Но для начала небольшое введение в тему – я примерно параллельно и одновременно заинтересовался и тем и другим, и религией и эзотеризм, что на практике воплотилось в следование поначалу кришнаитской вегетарианской диете, а затем и в изучение кулинарных традиций различных стран и народов – преимущественно азиатских, но в то же время и прочих других любопытных и интересных, например, кавказских, или даже славяно-русских (но не того, что нынче понимается под «русской кухней» и представляет из себя убогую пародию и издевательство и над кулинарией, и над памятью предков, а настоящую русскую кухню, к счастью, ещё известную нам по литературным источникам). Да что уж греха таить, сам никак не допишу свою книгу о «Сакральной гастрономии».

А теперь про нашу книгу. Сразу опять-таки признаюсь, что избранная рецептура мне не очень-то и близка – какие-то мясные рулеты и дамские пальчики, однако их мистическая предыстория более чем заслуживает весьма пристального внимания. И так, поехали на дегустацию, выпьем да закусим?

Книга состоит из шести глав – «Загадочные отели», «Зловещие дома», «Призрачные таверны», «Жуткие исторические памятники», «Адские учреждения» и «Города-призраки». А также отдельная категоризация рецептов по разделам. Но для начала мы из приличия и уважения посмотрим, что в книге рассказано о авторе.

Судя по справке, Эми Бруни – чрезвычайно опытный «охотник за привидениями», ибо «профессионально расследованием паранормальных явлений она занялась» почти 20 тел назад, присоединившись в 2007 году в съёмкам сериала «По следам призраков». Теперь она героиня и ведущая шоу «Родственные души» и ведущая подкаста «Дорога с привидениями», одним словом – многоопытнейшая дама и исследовательница.

Теперь введение – и сразу предупреждаю, что его обзор будет критичным. Конечно, опытная ведущая Эми Бруни очень красиво его начинает – «Никогда не думала, что скажу это, но еда может вернуть мертвое к жизни. Эта мысль озарила меня спустя 20 лет исследований паранормальных явлений (или я сама выхватила ее из темноты, как мне свойственно). Всё, что для этого было нужно, - ностальгия. Знакомый запах или вкус, чтобы пробудить ваши чувства из прошлого. Всего кусочек – и вы возвращаетесь к событиям и местам, о которых не вспоминали годами».

Ну, тут, кажется, всё понятно – обычное дело – флэшбеки из прошлого, как у авторки о любимом мамином салате «Цезарь».

Дальше уже любопытнее – «Исследуя паранормальные явления, я забиралась в самые отделённые уголки наиболее известных обиталищ призраков по всему миру». Об этом чуть позже (то есть ниже), а вот о призраках прямо сейчас. Ниже Эми Бруни приводит ответ из своего интервью: «Сразу отвечу на вопрос, который слышу чаще всего, - да, призраки существуют. Я не буду утверждать, что могу объяснить это явление, но я точно знаю, что есть вещи, которые объяснить нельзя».

Вот теперь – обещанная критика. Неудивительно, что постхристианская западная поп- и шизотерическая шоу-биз «культура» не в состоянии объяснить феномен призраков, для которого и в традиционных авраамических религиях не существует полноценного и внятного разъяснения. Зато существует в древнейших религиях Востока, которые категорично заявляют – вся эта массовая истерия, начавшаяся задолго до эпохи масс-медиа и ей лишь возрождённая, лишь раздувает превратные предрассудки о «неупокоенных по каким-то причинам душам, которые надо разжалобить и потом сопроводить «в свет»». Ничего подобного – все существа рождаются, умирают и затем перерождаются в соответствии со своей многовековой кармой, и никаких толп неупокоенных душ тут слоняться просто не может – так, отдельные заблудшие персонажи.

К чести автора стоит отметить её справедливое утверждение по поводу фальшивости многих фото и «свидетельств» в пользу истинности спиритизма. Да и странно в самом деле нынче встречать адептов подобных устаревших суеверий типа спиритизма или теософизма, разоблаченных ещё более ста лет назад таким признанными метрами эзотеризма, как Рене Генон.

И ещё про книгу: Эми пишет, что «идея создания этой кулинарной книги посетила ее спустя много лет исследований паранормальных явлений», а ниже добавляет, что, «возможно, эта книга попала к вам в руки, потому что вас привлекло сочетание рецептов и жутких историй. Или, может, вы любите готовить и некоторые рецепты из прошлого вам чертовски нравятся». Почему книга попала в руки ко мне, я уже написал, а теперь взглянем и на рецепты.

А теперь, наконец, и к рецептам – а именно, чтобы я захотел бы попробовать (при всей своей озвученной любви в восточной кухне)? Да вот хотя «Дижонский картофельный суп» - весьма простой рецепт, не считая нескольких специфических ингредиентов, типа лука-порея и панчетты, из отеля «Коппер Куин», что в Аризоне, известного множеством призраков, типа Джулии Лоуэлл из номера 315, «белобородого, щегольски одетого мужчины» из номера 401 или мальчика Билли из номера 412, умершего насильственной смертью. «Постояльцам рекомендуют оставлять для Билли конфеты, чтобы он не шалил – не передвигал и не прятал вещи».

Конечно, же, всенепременно испеку «Иезуитский ирландский соевый хлеб» из отеля «Замок Манреса», что в Вашингтоне – там на протяжении 31-го года иезуиты учили детей в колледже «Манрес Холл», а вот после их ухода в 1968 году в наследство новым владельцам (д)осталось немало привидений.

Мясной рулет Лиззи Борден по причинам личных гастрономических и прочих предпочтений я пропускаю, но все желающие запросто смогут его обнаружить непосредственно в книге.

А на «Кровавой Мэри» Эрнеста Хэмингуэя, конечно же, не могу не задержаться, только вместо непростого, как могу предположить, для большинства соотечественников, оригинального рецепта, содержащего в себе вустерский соус, сок лайма, сельдерейную соль и соус «Табаско», поделюсь своим – водка или самогон, хреновина, соевый соус и немножко – если надо – кваса или чайного гриба. Называется примерно так же – “Bloody Mary”.

Едем дальше – «Виллийский кукурузный хлеб» (хотя, опять-таки, непростой из-за состава для россиян) из «Дома убийства топором» в Виллиске, штат Айова. Призраков, говорят, видят и до сих пор.

«Пуританская запеканка»… ну не знаю, не знаю… исходя из компонентов рецепта, он крайне НЕ_полезен, разве что попробовать испечь её на зло нехорошим и недобрым пуританам, жёгшим ведьм в Салеме, например, где она в том числе была популярна???

Во! Томатный суп! Наше всё! Крайне прост! Рецепт приписан к «Салуну Большеносой Кейт», где «всё ещё происходят паранормальные явления», например, дух покойного смотрителя «Гранд-отеля» «любит нарушать покой посетителей: перемещать предметы и прятать вещи гостей». Ну и прочих прежних посетителей и обитателей там можно как-то застать – а рецепт, как я и говорю, элементарный.

«Легендарный картофель» - при всей моей «любви» к этому корнеплоду этот рецепт я бы попробовал из-за его оригинальности – много сливок и сливочного масла, а также пармезан и сухари. А происхождение – из трактира «Маяк», что в Нью-Лондоне, Коннектикут. Мистики там почти нет, а вот трэша и угара, то есть множества неблагоугодных и трагичных событий за всю его историю было хоть отбавляй.

«Грог ВМФ» я тоже не стал упускать из-за его оригинальность, тем более что тёмный ром вроде бы достаточно доступен – он «использовался для очистки испортившейся корабельной воды и борьбы с цингой». А мистическая связь его со «Звездой Индии» заключается именно в этом – тогда «многие страдали от морской болезни, называвшейся «mal de mer», а кому-то так и не удавалось добраться до места назначения живым». А нынче в камбузе пришвартованной в Морском музее Сан-Диего «Морской Звезды» «часто пахнет свежеиспеченным хлебом, хотя на кухне корабля уже почти сто лет никто не готовил». Ну и так далее.

«Фасолевый суп по-флотски» из кухни авианосца «Хорнет» тоже интересен простым составом – сушеная флотская фасоль, бульон из ветчины и свиной окорок. А также мука, соль, перец и гвоздика. А что же до корабля, так из всей флотилии США он считается «наиболее населенным призраками». Что и неудивительно, ведь на «Хорнете» «наблюдался самый высокий уровень самоубийств на всем американском флоте». Теперь же большинство призраков там – это «дружелюбные бывшие военнослужащие», и «никто из этих ребят не несет в себе зло». Единственный вопрос, который здесь напрашивается – а чего они там забыли, то есть почему застряли???

Предпоследний раздел, к которому мы теперь переходим – «Адские учреждения».

Вот, например, «Чарльстонский чай» из старой городской тюрьмы, что в Чарльстоне, Калифорния. В закрытой ещё в 1939 году тюрьме и поныне ещё обитает множество призраков, а что же до чая, так самое вкусное, что он в себе сочетает, это «сладкий чай, бурбон и истории о привидениях» Не знаю, как вы, уважаемый читатель, а я вот бурбон уважаю, а чая с ним так и не пробовал, так что, надеюсь, всё ещё впереди.

И как же в этом разделе без печально-легендарного Алькатраса? Про историю тюрьмы рассказывать, думается, особо незачем, а вот какое там было фирменное блюдо? Никогда не угадаете – сахарное печенье с корицей! И рецепт тоже вполне доступный….

Санаторий «Уэйверли Хиллс» - то, что сейчас называется «ад и израиль», ведь по разным данным количество умерших там от туберкулеза доходит до двадцати тысяч! Есть нынче множество паранормальных явлений и сегодня, а блюдо оттуда – овощной суп, более чем простой и абсолютно вегетарианский. Зато крайне полезный для больных туберкулёзом – во всяком случае, по мнению автора книги.

А вот самая последняя часть, давшая название всей книге – «Отведать лобстера и умереть» представляет искушенным любителям ни много не мало как «Пир времен гражданской войны», что представляет из себя настоящий пир духов (именно так, во множественном числе!)» Здесь вам подадут и Английские булочки из Дома Дженни Уайт, и похлебку с морепродуктами из отеля «Хоторн», и рагу на костре из Боди, Калифорния, и коктейль «Призрачная древность» из отеля «Стенли». А на десерт, само собой – нежные дамские пальчики из Дома-музея Марка Твена и «Кровавую Мэри» из Дома Эрнеста – да, конечно же, Хэмингуэя.

А в завершение этого великолепного ужина что можно добавить? Да всего-то самое банальное – знайте историю, уважайте прошлое, а главное, питайтесь не только вкусно, но и полезно! Приятного аппетита!

Гедеон Янг, публицист, эзотериолог, кулинар