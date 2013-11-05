Отец Иннокентий Павлов - Послание Филиппийцам - Перевод - Комментарии.

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ПОСЛАНИЕ ФИЛИППИЙЦАМ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

АВТОРСТВО

Никогда, ни у кого не возникало сомнения в том, что авторство этого послания принадлежит лично Павлу.

ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ

В отношении времени и места написания этого послания мнения учёных разделились. С одной стороны, упоминание уз (1:7), претория (1:13), под которым обычно, прежде всего, принято понимать императорскую гвардию, и, наконец, самого «дома цезаря» (4:22), должно указывать на Рим, где Павел находился «в узах» с 61 г. н.э. Более того, свидетельство Павла о размахе проповеди и о его собственной готовности возвеличить Христа своей смертью (1:12-22) также может свидетельствовать в пользу Рима, где ко времени уз Павла (61-63 гг.) была уже большая христианская община, а сам он в ожидании суда цезаря подводил итог своих благовестнических трудов (2:12-18).

Но, с другой стороны, под названиями «преторий» и «дом цезаря» могла также обозначаться резиденция императорского наместника в одном из провинциальных центров Римской империи. Из Деян 23:11-26:32 известно о пребывании Павла в узах в Кесарии в тюрьме при резиденции римского наместника в Иудеи в 58-60 гг. перед его отправкой в Рим на суд цезаря. Тем не менее, большинство современных исследователей склоняется к мысли, что данное послание было написано из Эфеса, административного центра провинции Асия, в период 56-57 годов. В пользу этого мнения в первую очередь приводится уверенность Павла в своём скором приходе в Филиппы, где он, действительно, оказался осенью 57 и на Пасху 58 г. (Деян 20:1-6). Что же касается уз Павла в Эфесе, то хотя книга Деяний Апостолов о них не сообщает, имевший там место конфликт с изготовителями статуй Артемиды (Деян 19:21-20:1) мог стать причиной его непродолжительного заключения, намеками на которое могут служить упоминания Павла о борьбе со «зверями» в Эфесе (1 Кор 15:32), а также о «скорби», и даже о «приговоре к смерти», с которыми было связано для него пребывание в этом городе (2 Кор 1:8-10).

АДРЕСАТЫ

Члены Филиппской церкви из числа языко-христиан, проповедь Павла среди которых ок. 50 г. во время 2-го миссионерского путешествия была довольно успешной (см. Деян 16:12-40). Город Филиппы на северо-востоке Македонии, основанный в 358-357 г. до н.э. Македонским царём Филиппом II, отцом Александра Великого, ко времени прихода туда Павла имел статус римской колонии (Деян 16:12), что давало его жителям (ветеранам римских войск и их потомкам) права римского гражданства. Видимо, это обстоятельство имеет в виду Павел, когда говорит о «гражданстве на небесах», т. е. у Бога, о котором в первую очередь следует помнить христианину (3:20).

ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ

Практической целью послания является указание на отправку в Филиппы Тимофея, помогающего Павлу в деле устроения церкви в этом городе, и Епафродита, филиппского христианина, бывшего в услужении у него во время его уз, а также благодарность за материальное вспомоществование, оказанное ему Филиппской церковью. Однако главной целью здесь выступает столь характерное для провозвестия Павла наставление филиппским христианам иметь самоотверженную любовь друг ко другу по примеру Христа, которая только одна и созидает церковь, позволяя её членам быть «в Господе» в ожидании Его скорого прихода.