Порядин - Научно-историческое толкование 11-ой главы книги пророка Даниила

Порядин Александр - Научно-историческое толкование 11-ой главы книги пророка Даниила

Ахеменидов (VI – IV вв. до н.э.) до конца дней. Книга включена в канон христианской Библии в раздел “Пророки”. В иудейском Танахе – Ктуви́м (Писания). Книга пророка Даниила, глава 11, содержит пересказ слов Ангела, который явился этому пророку по молитве его, приведя его в страх и ужас (гл.10). Явился для того, чтобы показать будущее мира и его народа. В хронологическом порядке автор книги пересказывает пророчество о наиболее существенных событиях и войнах мировой истории, начиная от времени Персидской державы(VI – IV вв. до н.э.) до конца дней. Книга включена в канон христианской Библии в раздел “Пророки”. В иудейском Танахе – Ктуви́м (Писания).

Настоящее толкование рассчитано на терпеливого и внимательного читателя, ценящего истину выше самого себя. Притом как сведущего, так и не сведущего в законе Христа и истории мира. Поэтому перевод дан максимально буквальный и со ссылкой на размещённый в сети Масоретский текст , согласно Ленинградскому кодексу . Ибо вместе с еврейским текстом там приводится и морфологический анализ всех слов Писания.

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Полужирным шрифтом выделен текст Писания и отсылающие к нему слова толкования.

2 И теперь возвещу тебе истину: вот, ещё три царя восстанут в Персии, и четвёртый превзойдёт всех великим богатством. И когда усилится он богатством своим, то поднимет всех против царства греческого[1].

От Кира “ещё три царя … и четвёртый”:

1 – Камбис (530 – 522 гг. до н.э.);

Гаумата (или Бардия ) (522 г. до н.э.); 2 –(или) (522 г. до н.э.);

Дарий (522 – 486 гг. до н.э.); 3 –(522 – 486 гг. до н.э.);

Ксеркс (486 – 465 гг. до н.э.). 4 –(486 – 465 гг. до н.э.).

восстали против владычества Персов. Подавив восстание, Дарий захотел отомстить независимым греческим городам Македонии за помощь восставшим, но в 490 г. до н.э. в битве при Марафоне персидские войска были разгромлены греками. В 499 – 493 гг. до н.э., в правление Дария, греки Малой Азиипротив владычества Персов. Подавив восстание, Дарий захотел отомстить независимым греческим городам Македонии за помощь восставшим, но в 490 г. до н.э. вперсидские войска были разгромлены греками.

Грецию . Но покорить греков персы так и не смогли. После этого поражения Дарий стал собирать силы для покорения всей Греции, а после его смерти подготовку к походу продолжил его сын Ксеркс. Он собрал многочисленное войско из многих народов огромной империи, и в 480 г. до н.э. это полчище вторглось в [3] . Но покорить греков персы так и не смогли.

3 И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью, и будет действовать по своей воле.

4 Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырём ветрам небесным и не к его потомкам перейдёт, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих[4].

“Царь могущественный” – греческий царь Александр , прозванный Македонским (356 – 323 гг. до н.э.). Он разбил войска Персидского царя Дария III в битвах при Гранике , Иссе , Гавгамелах и положил конец владычеству персов. – греческий царь, прозванный Македонским (356 – 323 гг. до н.э.). Он разбил войска Персидского царяв битвах прии положил конец владычеству персов.

четыре части. Кассандр правил в Европе, Птолемей – в Египте, Лисимах – во Фракии , Антигон – в Азии Но Александр внезапно умер, и в царстве его вспыхнула борьба за власть между его полководцами, которые к 316 г. до н.э. истребили всех наследников царского дома и разделили территорию империи начасти.правил в Европе,– в Египте,– во– в Азии [5]

5 И усилится южный царь и один из князей (правителей) его усилится против него и будет владычествовать, и велико будет владычество его.

регентом империи стал Пердикка , который ещё в 321 г. до н.э. двинул свои войска на Египет против Птолемея – “южного царя”. Этот смело явился на воинский суд Пердикки и был оправдан солдатами. Однако регент продолжил против него боевые действия, пока войска его не взбунтовались и не убили его самого. После смерти Александраимперии стал, который ещё в 321 г. до н.э. двинул свои войска на Египет против Птолемея –. Этот смело явился на воинский суд Пердикки и был оправдан солдатами. Однако регент продолжил против него боевые действия, пока войска его не взбунтовались и не убили его самого.

“усилится южный царь”. Тогда Птолемей опять пришёл к ним в лагерь, и после его речи солдаты предложили регентство ему. Он же отказался и назначил регентами двух офицеров “впредь до нового распоряжения”. В то время Птолемей стал неограниченным повелителем [6] , хотя титул царя он принял только в 306 г. до н.э. [7]

Один из офицеров, напавших на Пердикку, был Селевк , основатель державы Селевкидов . В 321 г. до н.э. он стал сатрапом Вавилонии, а в 316 г. до н.э. бежал из своей провинции от грабительских преследований Антигона под покровительство Птолемея и принял от него в управление сто кораблей египетского флота из офицеров, напавших на Пердикку, был, основатель державы. В 321 г. до н.э. он стал сатрапом Вавилонии, а в 316 г. до н.э. бежал из своей провинции от грабительских преследований Антигона под покровительство Птолемея и принял от него всто кораблей египетского флота [8]

битвы при Ипсе и гибели в ней Антигона в 301 г. до н.э. “границы его царства в Азии достигли наибольших после Александра размеров; ведь от Фригии вплоть до реки Инда всё было под властью Селевка” В 312 – 310 гг. до н.э. Селевк отвоевал у Антигона Вавилон и верхние сатрапии. В результате его царство территориально стало больше, чем царство Птолемея. А послеи гибели в ней Антигона в 301 г. до н.э. “границы его царства в Азии достигли наибольших после Александра размеров; ведь отвплоть до рекивсё было под властью Селевка” [9]

Келесирии . Эта ссора двух царей привела к войне, которую начали их преемники Но после раздела Антигонова царства у Селевка с Птолемеем произошёл спор из-за [10] . Эта ссора двух царей привела к войне, которую начали их преемники [11]

6 Но для конца годов они сблизятся (объединятся, вступят в союз), и дочь южного царя придёт к царю северному, чтобы установить правильные отношения (договор) между ними. Но она не остановит военной силы. И не устоит он и отпрыск его. А предана будет она и сопровождавшие её, и рожденный ею, и помогавшие ей в те времена.

“Но для конца годов” –– этот конец обозначится в стихе 13.

Птолемей II (правил в 285 – 245 гг. до н.э.). Селевку наследовал его сын Антиох I (правил 281 – 261 до н.э.). История не упоминает об их сближении. Преемником царской власти Птолемея стал его сын(правил в 285 – 245 гг. до н.э.). Селевку наследовал его сын(правил 281 – 261 до н.э.). История не упоминает об их

Эвменом I , и на трон Селевкидов взошёл его сын Антиох II (правил в 261 – 246 гг. до н.э.) – царь северный. Его война с Египтом завершилась мирным соглашением, и в 248 г. до н.э. замуж за него была выдана дочь царя Птолемея II Береника. “Свою жену Лаодику Антиох объявил незаконной и лишил сыновей её прав на наследство в государстве” Антиох I скончался после битвы с [12] , и на трон Селевкидов взошёл его сын(правил в 261 – 246 гг. до н.э.) –. Его война с Египтом завершилась мирным соглашением, и в 248 г. до н.э. замуж за него была выданаПтолемея II Береника. “Свою женуАнтиох объявил незаконной и лишил сыновей её прав на наследство в государстве” [13]

“не остановит… не устоит… и предана будет она и…”. А царский престол унаследовал сын Антиоха и Лаодики Селевк II [15]. Через два года Лаодика отомстила – были убиты: Антиох и Береника, их сын, а также многие из её свиты [14] . А царский престол унаследовал сын Антиоха и Лаодики

7 Но восстанет отрасль от корня её, придёт к войску и войдёт в укрепления царя северного, и будет действовать в них, и усилится.

8 И даже богов их с истуканами их, с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезёт в плен в Египет и на несколько лет будет отстоять от царя северного.

“Отрасль” – брат Береники Птолемей III (правил в 247 – 221 гг. до н.э.). Узнав о смерти сестры, он напал на Селевка и практически разгромил его царство. “Он увёз громадную добычу: 40 000 талантов , 2 500 драгоценных сосудов и статуй” Третья Сирийская война (246 – 241 гг. до н.э.). – брат Береники(правил в 247 – 221 гг. до н.э.). Узнав о смерти сестры, он напал на Селевка и практически разгромил его царство. “Онгромадную добычу: 40 000, 2 500 драгоценных сосудов и статуй” [16] . Так началасьСирийская война (246 – 241 гг. до н.э.).

9 А этот сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю.

Евсевия , смог освободить Дамаск и “сделает нашествие”. Он попытался проникнуть дальше на юг, но был разбит и бежал в Антиохию“но возвратится”. Через несколько лет после нашествия Птолемея III Селевк II собрал войска и начал с Птолемеем войну, как равный ему по силам. Селевкидское контрнаступление в 242 – 241 гг. до н.э. зашло, по-видимому, так далеко на юг, что Селевк, по словам [17] , смог освободить Дамаск и Финикийскую Орфосию , осаждённые египетскими силами, –. Он попытался проникнуть дальше на юг, но был разбит и бежал в Антиохию [18]

10 И затеют ссору сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них неудержимо придёт, наводнит и пройдёт, и снова будет сражаться до укреплений его.

Сыновья Селевка II: Селевк III (243 – 223 гг. до н.э.) и Антиох III (241 – 187 до н.э.). Селевка II:(243 – 223 гг. до н.э.) и(241 – 187 до н.э.).

собрал войско Селевк. Но он погиб на втором году своего царствования в походе через Тавр . А его брат Антиох за три года усмирил окрестных царей и стал готовиться к войне с Египтом. С началом весны 219 г. до н.э. он стянул войска в Апамею , а в течении полугода приступом взял Птолемеевскую Селевкию, занял Тир , Птолемаиду и часть Келесирии“неудержимо придёт, наводнит и пройдёт”. Но к зиме согласился на перемирие, предложенное послами Птолемея, и возвратился в Антиохию Первым из нихСелевк. Но он погиб на втором году своего царствования в походе через [19] . А его брат Антиох за три года усмирил окрестных царей и стал готовиться к войне с Египтом. С началом весны 219 г. до н.э. он стянул войска в, а в течении полугода приступом взял Птолемеевскую Селевкию, заняли часть Келесирии [20] . Но к зиме согласился на перемирие, предложенное послами Птолемея, и возвратился в Антиохию [21]

“И снова будет сражаться до укреплений его” – весной 218 г. до н.э. Антиох стал стягивать войска и флот для захвата остальной части Келесирии. Потом достиг Марафа и вторгся через Лик Божий в неприятельскую землю, заняв Ботрис , сжёгши Триерес , а в прибрежных отрогах Ливана сразился с египетскими войсками под командованием Николая и отбросил их к Сидону . По достижении им Иордана города́ Филотерия и Скифополь капитулировали перед ним. Набегом он взял Атабирий и далее приобрёл Пеллы , Камун и Гефрун. – весной 218 г. до н.э. Антиох стал стягивать войска и флот для захвата остальной части Келесирии. Потом достиги вторгся черезв неприятельскую землю, заняв, сжёгши, а в прибрежных отрогахсразился с египетскими войсками под командованием Николая и отбросил их к. По достижении имгорода́капитулировали перед ним. Набегом он взяли далее приобрёл, Камун и Гефрун.

Гадары и Раббатаманы . Затем вернулся в Птолемаиду на зимнюю стоянку При виде таких успехов жители соседней Аравии по взаимному соглашению все единодушно присоединились к Антиоху. Далее он вторгся в Галатиду, овладел Абилами, захватил. Затем вернулся в Птолемаиду на зимнюю стоянку [22]

11 И раздражится южный царь и выступит, и сразится с ним, с царём северным. И этот выставит большое войско, и предано будет войско это в руки того.

12 И возвысится войско, и сердце его вознесётся. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее.

Птолемей IV (правил в 221 – 204 гг. до н.э.) разгромил Антиоха III в битве при Рафии (современный г. Рафах в Секторе Газа на границе с Египтом). У Антиоха было 62 000 пехоты, 6 000 конницы. Убитыми он потерял чуть менее 10 000 пехоты и более 300 конницы. Пленными – более 4 000 человек“низложит многие тысячи”. Летом 217 г. до н.э.(правил в 221 – 204 гг. до н.э.) разгромил Антиоха III в(современный г.на границе с Египтом). У Антиоха было 62 000 пехоты, 6 000 конницы. Убитыми он потерял чуть менее 10 000 пехоты и более 300 конницы. Пленными – более 4 000 человек [23]

“не будет сильнее”. Так закончилась Царь Египта “мог бы отнять у Антиоха его царство, если бы его доблесть пришла на помощь его счастью. Но Птолемей удовлетворился возвращением городов, которые было потерял, заключил мир и с жадностью ухватился за возможность вернуться к мирной жизни” [24] . Так закончилась Четвёртая Сирийская война (219 – 217 гг. до н.э.).

13 И царь северный повернёт назад и восстановит войско больше прежнего, и в конце периодов лет неудержимо придёт с огромным войском и большим снаряжением.

После поражения при Рафии Антиох III повернул свои силы назад, для восстановления своей империи:

Лидию против Ахея и осада Сард [25]; 216 г. до н.э. – вступление впротиви осада

Армосаты и примирение с Софенским царём Ксерксом [26]; 214 г. до н.э. – взятие Сард и казнь Ахея; осадаи примирение сцарём

Парфии Гекатомпила и в Гиркании крепости Сиринк; поход в Бактрию , и победа над её царём Евтидемом ; Евтидем просит и получает мир; спуск в Индию и мир с её царём Софагосеном (англ). 209 – 205 гг. до н.э. – захват столицыи вкрепости Сиринк; поход в, и победа над её царём; Евтидем просит и получает мир; спуск в Индию и мир с её царём

Так “завершился поход Антиоха в верхнюю Азию, когда он подчинил своей власти не только сатрапов верхних областей, но также приморские города и владык земель по эту сторону Тавра, вообще упрочил свою власть отвагой и настойчивостью, внушившими страх всем его подданным” [27]

205 – 204 гг. до н.э. – успешный поход в Аравию [28]

этолиийца Скопаса , а затем овладел всей Сирией и Иудеей А через 2 года Антиох снова вторгся в Келесирию, начав Пятую Сирийская войну (202 ‒ 195 гг. до н.э.). В 198 гг. до н.э. в битве при истоках Иордана он разгромил египетскую армию под командованием, а затем овладел всей Сирией и Иудеей [29]

Киликии , Ликии и Карии , находившихся под властью Птолемея Зимой он собрал всю боевую мощь своего царства, подготовил к войне неисчислимые силы как сухопутные, так и морские и с наступлением весны 197 г. до н.э. устремился к захвату прибрежных городов, находившихся под властью Птолемея [30]

Сдержать Антиоха не смог никто, даже послы Рима. На их угрозы он ответил своими битве при Магнезии римская армия разгромила армию Антиоха III, сломив могущество Селевкидов. А шестую и “конец периодов лет” означает закат эпохи Селевкидов и появление нового мирового гегемона – Рима. Антиоха не смог никто, даже послы Рима. На их угрозы он ответил своими [31] . Но уже через 8 лет, в 189 г. до н.э., вримская армия разгромила армию Антиоха III, сломив могущество Селевкидов. А последнюю Сирийскую войну (170 – 168 до н.э.) Рим прекратит одним только ультиматумом [32] . Поэтомуозначает закат эпохи Селевкидов и появление нового мирового– Рима.

14 В те времена многие восстанут против южного царя. И нечестивые из народа твоего поднимутся, чтобы утвердить видение, но потерпят поражение.

Фиваиде народные волнения продолжались около 20 лет. Восставшие нападали на клерухов , выступали против представителей местной администрации и жречества” После битвы при Рафии Птолемей IV распустил египетских воинов. Но недовольные своим приниженным положением они начали волноваться. “Волнения, выступления отдельных групп и прямые мятежи начались сначала в Нижнем Египте, а затем охватили всю страну. Внародные волнения продолжались около 20 лет.нападали на, выступали против представителей местной администрации и жречества” [33]

Птолемею V (209 – 180 гг. до н.э.). В стране вспыхнул кровавый конфликт за право регентства, что также стало причиной народного восстания[34]. В 204 г. до н.э. Птолемей IV умер, и царская власть перешла к его малолетнему сыну(209 – 180 гг. до н.э.). В стране вспыхнул кровавый конфликт за право регентства, что также стало причиной народного

поднялись противники Птолемеев. Когда туда пришёл Антиох III, иудеи помогли ему выбить египетские войска из Иерусалима, и Антиох присоединил Иудею к себе В подвластной Египту Иудее такжепротивники Птолемеев. Когда туда пришёл Антиох III, иудеи помогли ему выбить египетские войска из Иерусалима, и Антиох присоединил Иудею к себе [35]

Антиох IV (правил в 175 – 164 гг. до н.э.) разорил Иерусалим и начал насильственную эллинизацию народа, превратив Иерусалимский храм в святилище Зевса. Часть жителей он перебил и более десяти тысяч сделал рабами. Стены Иерусалима были срыты. На господствующем над храмом холме была построена крепость, в которой разместился македонский гарнизон, – “потерпят поражение”. Иудейская религия была запрещена, и страну охватила длительная освободительная война Но за Антиохом III пришло в Иудею великое угнетение. Его младший сын(правил в 175 – 164 гг. до н.э.) разорил Иерусалим и начал насильственную эллинизацию народа, превратив Иерусалимский храм в святилище Зевса. Часть жителей он перебил и более десяти тысяч сделал рабами. Стены Иерусалима были срыты. На господствующем над храмом холме была построена крепость, в которой разместился македонский гарнизон, –. Иудейская религия была запрещена, и страну охватила длительная освободительная война [36]

15 И придёт царь северный, устроит вал и овладеет укреплённым городом. И не устоят мышцы юга, ни народ избранных его ‒ нет силы противостоять.

16 И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле встанет, и разрушение в руке его.

Александры Саломеи в 67 г. до н.э. её сыновья Гиркан II и Аристобул II не поделили между собой престол. В 63 до н.э., во время гражданской войны, оба обратились за поддержкой к Риму ‒ царю северному. Спор между братьями разрешил римский полководец Помпей . Во главе римского войска он пришёл к Иерусалиму, и партия Гиркана открыла ворота города и вышла к римлянам. Тогда Помпей окружил стеной все окрестности Иерусалимского храма, в котором засели приверженцы Аристобула, насыпал вал и установил на нём осадные орудия. Таран разрушил самую большую башню, и через брешь хлынули римляне, овладев крепостью. После смерти царицы Иудеив 67 г. до н.э. её сыновьяне поделили между собой престол. В 63 до н.э., во время гражданской войны, оба обратились за поддержкой к Риму ‒. Спор между братьями разрешил римский полководец. Во главе римского войска он пришёл к Иерусалиму, и партия Гиркана открыла ворота города ик римлянам. Тогда Помпей окружил стеной все окрестности Иерусалимского храма, в котором засели приверженцы Аристобула,и установил на нём осадные орудия. Тарансамую большую башню, и через брешь хлынули римляне,крепостью.

разрушенной. Иерусалим утратил свою свободу и стал платить дань Риму. Города́, прежде подвластные иудеям, Помпей объявил независимыми и включил в состав римской провинции. Гиркана он поставил царём-первосвященником, а его опекуном и фактически соправителем ‒ идумеянина Антипатра . Аристобула же в оковах вместе с его семьёй отвёз в Рим. В результате 12 тысяч иудеев погибли, и стена города оказалась. Иерусалим утратил свою свободу и стал платить дань Риму. Города́, прежде подвластные иудеям, Помпей объявил независимыми и включил в состав римской провинции. Гиркана он поставил царём-первосвященником, а его опекуном и фактически соправителем ‒ идумеянина. Аристобула же в оковах вместе с его семьёй отвёз в Рим.

В стране остался римский военачальник с двумя легионами римских солдат, которые после, подавляя восстания, срыли до основания ещё три крепости, перебив до 13 тысячи иудеев. А сбежавший было из Рима Аристобул снова был пленён и отправлен обратно [37]

17 И вознамерится войти во власть всего царства своего. И праведные с ним. И сделает. И дочь жён отдаст ему на погибель её, и не устоит она, и не для него будет она.

“И вознамерится... И сделает” ‒ в 60 г. до н.э. Юлий Цезарь создал триумвират для захвата власти в Римской республике. Он помирил самых могущественных людей Рима: Помпея и Красса . Втроём они заключили союз для уничтожения власти аристократии . В 59 г. до н.э. Цезарь получил консульство и управление северной Италией с правом набирать войско. В результате последовавшей за этим Галльской войны он получил под своё командование крупные военные силы, необходимые для достижения цели. В правителем Рима. ‒ в 60 г. до н.э.создалдля захвата власти в Римской республике. Он помирил самых могущественных людей Рима: Помпея и. Втроём они заключили союз для уничтожения власти. В 59 г. до н.э. Цезарь получили управление северной Италией с правом набирать войско. В результате последовавшей за этимон получил под своё командование крупные военные силы, необходимые для достижения цели. В гражданской войне 49 – 45 гг. до н.э. Цезарь одержал победу и стал полновластнымРима.

“И праведные с ним” ‒ правители Иудеи Гиркан II и Антипатр хранили верность Риму и помогали Цезарю, который победил Помпея, осквернившего Иерусалимский храм ‒ правители Иудеи Гиркан II и Антипатр хранили верность Риму и помогали Цезарю, который победил Помпея, осквернившего Иерусалимский храм [38]

“И дочь жён” ‒ только одна из трёх жён Цезаря родила ему дочь (ок. 76 г. до н.э.) ‒ Юлию , единственного законнорожденного им ребёнка. Чтобы ещё свободнее использовать в своих целях могущество Помпея, Цезарь в 59 г. до н.э. выдал за него Юлию. Но её смерть уже в 54 г. до н.э. ‒ только одна из трёх жён Цезаря родила ему(ок. 76 г. до н.э.) ‒, единственного законнорожденного им ребёнка. Чтобы ещё свободнее использовать в своих целях могущество Помпея, Цезарь в 59 г. до н.э. выдал за него Юлию. Но её смерть уже в 54 г. до н.э. [39] приблизила разрыв между триумвирами.

18 И обратит лицо своё к островам (регионам, побережьям) и овладеет множествами. Но некий вождь возвратит нанесённый им позор и даже свой позор обратит на него.

островах . А за всю Галльскую компанию (58 – 51 гг. до н.э.), “он взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста племён, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв и столько же захватил в плен” Во время Галльской войны Цезарь дважды в 55 и 54 гг. до н.э. высаживался на Британских [40] . А за всю Галльскую компанию (58 – 51 гг. до н.э.), “он взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста племён, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв и столько же захватил в плен” [41]

Месопотамии . В 53 г. до н.э. он возобновил наступление, но потерпел жестокое поражение. В 55 г. до н.э. триумвир Красс был избран консулом. В качестве провинции ему досталась Сирия, откуда он намеревался начать войну с Парфией. В 54 г. до н.э. Красс переправился через Евфрат и занял несколько городов в. В 53 г. до н.э. он возобновил наступление, но потерпел жестокое поражение.

“Некий вождь” – полководец парфянского царя Орода II в битве при Каррах разгромил войско Красса и убил его самого начали масштабное вторжение [43] – “свой позор обратит на него”. – полководец парфянского царяразгромил войско Красса и убил его самого [42] . Это было крупнейшее поражение римских легионов в истории первого триумвирата. И одно из крупнейших в истории древнего Рима. 7 римских легионов – около сорока тысяч солдат – были разбиты одиннадцатитысячным войском парфян. До 20 000 римлян погибли, до 10 000 попали в плен, а остальные рассеялись и бежали в Сирию. Победители вернули все свои города в Месопотамии и в следующем году совершили несколько набегов на подвластную Риму Сирию. А в 51 г. до н.э.

19 И обратит лицо своё к твердыням своей земли, но споткнётся, падёт и не станет его.

Твердыня – закон. В 49 г. до н.э. Цезарь начал приводить в жизнь ряд законов с целью реформы административной системы управления государством и, по-видимому, социальной системы. Вместе с этим он побеждает Помпея и становится полновластным монархом, оставаясь в пределах конституционных форм республики.‎ На пике этой деятельности заговорщики убивают его прямо на заседании сената. – закон. В 49 г. до н.э. Цезарь начал приводить в жизнь ряд законов с цельюадминистративной системы управления государством и, по-видимому, социальной системы. Вместе с этим он побеждает Помпея и становится полновластным монархом, оставаясь в пределах конституционных форм республики.‎ На пике этой деятельности заговорщикиего прямо на заседании сената

20 И встанет на место его проводящий надзирателя (взыскивающего долг, налог) славы царства, но и он через некоторое время будет сокрушён, и не от возмущения и не в сражении.

Октавиан Август (63 г. до н.э. – 14 г.). После Цезаря к власти в Риме пришёл(63 г. до н.э. – 14 г.).

21 И встанет на место его презренный (униженный), и не воздадут ему царских почестей, но он придёт без шума и в притворстве овладеет царством.

Тиберий (42 г. до н.э. – 37 г.). Августу наследовал(42 г. до н.э. – 37 г.).

Презренным, по-видимому, он был уже во время ссылки на остров Родос (6 г. до н.э. – 2 г.). Там, по словам Светония, “он забросил обычные упражнения с конём и оружием, отказался от отеческой одежды, надел греческий плащ и сандалии и в таком виде прожил почти два года, с каждым днём всё более презираемый и ненавидимый. Жители Немавса даже уничтожили его портреты и статуи” , по-видимому, он был уже во время ссылки на остров(6 г. до н.э. – 2 г.). Там, по словам Светония, “он забросил обычные упражнения с конём и оружием, отказался от отеческой одежды, надел греческий плащ и сандалии и в таком виде прожил почти два года, с каждым днём всё болееи ненавидимый. Жителидаже уничтожили его портреты и статуи” [46]

почестей принял он лишь немногие и скромные. Когда день его рождения совпал с Плебейскими играми, он с трудом согласился отметить это лишней колесницей на цирковых скачках. Посвящать ему храмы, жрецов, священнослужителей он воспрещал; ставить статуи и портреты разрешал лишь с особого дозволения и с тем условием, чтобы стояли они не с изображениями богов, а среди украшений храма. Запретил он присягать на верность его делам, запретил называть сентябрь месяц “тиберием”, а октябрь – “ливием”. Звание императора, прозвище отца отечества, дубовый венок над дверьми он отверг; даже имя Августа, хоть он и получил его по наследству, он употреблял только в письмах к царям и правителям. Консульство с этих пор он принимал только три раза: один раз на несколько дней, другой раз на три месяца, третий раз, заочно, до майских ид ”[47]. “Из множества высочайшихпринял он лишь немногие и скромные. Когда день его рождения совпал с Плебейскими играми, он с трудом согласился отметить это лишней колесницей на цирковых скачках. Посвящать ему храмы, жрецов, священнослужителей он воспрещал; ставить статуи и портреты разрешал лишь с особого дозволения и с тем условием, чтобы стояли они не с изображениями богов, а среди украшений храма. Запретил он присягать на верность его делам, запретил называть сентябрь месяц “тиберием”, а октябрь – “ливием”. Звание императора, прозвище отца отечества, дубовый венок над дверьми он отверг; даже имя Августа, хоть он и получил его по наследству, он употреблял только в письмах к царям и правителям. Консульство с этих пор он принимал только три раза: один раз на несколько дней, другой раз на три месяца, третий раз, заочно, до майских

“Без шума” – воевать за власть, как воевали Цезарь и Август, Тиберию не пришлось, потому что завещание Августа прямо указывало его наследником, и “сенаторы и всадники принялись соперничать между собой в изъявлении раболепия. Чем кто был знатнее, тем больше он лицемерил” – воевать за власть, как воевали Цезарь и Август, Тиберию не пришлось, потому что завещание Августа прямо указывало его наследником, и “сенаторы и всадники принялись соперничать между собой в изъявлении раболепия. Чем кто был знатнее, тем больше он лицемерил” [48]

“В притворстве” – “хотя верховную власть он без колебания решился тотчас и принять, и применять, хотя он уже окружил себя вооруженной стражей, залогом и знаком господства, однако на словах он долго отказывался от власти, разыгрывая самую бесстыдную комедию: то он с упрёком говорил умоляющим друзьям, что они и не знают, какое это чудовище – власть, то он двусмысленными ответами и хитрой нерешительностью держал в напряженном неведении сенат, подступавший к нему с коленопреклоненными просьбами. Некоторые даже потеряли терпение: кто-то среди общего шума воскликнул: “Пусть он правит или пусть он уходит!”; кто-то в лицо ему заявил, что иные медлят делать то, что обещали, а он медлит обещать то, что уже делает. Наконец, словно против воли, с горькими жалобами на тягостное рабство, возлагаемое им на себя, он принял власть” – “хотя верховную власть он без колебания решился тотчас и принять, и применять, хотя он уже окружил себя вооруженной стражей, залогом и знаком господства, однако на словах он долго отказывался от власти, разыгрывая самую бесстыдную комедию: то он с упрёком говорил умоляющим друзьям, что они и не знают, какое это чудовище – власть, то он двусмысленными ответами и хитрой нерешительностью держал в напряженном неведении сенат, подступавший к нему с коленопреклоненными просьбами. Некоторые даже потеряли терпение: кто-то среди общего шума воскликнул: “Пусть он правит или пусть он уходит!”; кто-то в лицо ему заявил, что иные медлят делать то, что обещали, а он медлит обещать то, что уже делает. Наконец, словно против воли, с горькими жалобами на тягостное рабство, возлагаемое им на себя, он принял власть” [49]

22 И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, и даже вождь завета.

“Всепотопляющие полчища” – одиннадцать взбунтовавшихся после смерти Августа римских легионов, стоявших в Паннонии и Германии . Один за другим они были приведены в повиновение, а активные участники бунта – казнены – одиннадцать взбунтовавшихся после смерти Августа римских легионов, стоявших в. Один за другим они были приведены в повиновение, а активные участники бунта – казнены [50]

Вождь завета на иврите звучит как “ нагид брит ”. Слово нигид/вождь использовано в книге Даниила ещё в двух местах. В одном случае – по отношению к вождю, разрушающему святилищезавет для народов на иврите звучит как “”. Слово нигид/вождь использовано в книге Даниила ещё в двух местах. В одном случае – по отношению к вождю, разрушающему святилище [51] , что исключает его тождество с вождём завета. А в другом – по отношению к Машиаху (ивр.) или Христу (гр.) [52] , Которого Бог и поставил вдля народов [53] . Он был распят Понтием Пилатом, наместником Иудеи, как раз в правление Тиберия, который умер уже после отставки Пилата [54]

Потопил же Христа именно Тиберий, потому что закон об оскорблении величества жестоко исполнялся по воле именно Тиберия цезаря же Христа именно Тиберий, потому что закон об оскорблении величества жестоко исполнялся по воле именно Тиберия цезаря [55] . Это обвинение присоединялось тогда ко всем обвинениям [56] . А называемый царём тем более подпадал под него. Потому-то Пилат и приказал прибить над головой распятого Иисуса Христа табличку с надписью вины Его: “Царь иудеев” [57]

23, 24 И из присоединения к нему (вождю завета), он сделает коварство (ложь) и возвысится, и станет сильным в небольшом народе – в покой и в плодородности страны он войдёт, и сделает то, чего не делали отцы его и отцы отцов его – добычу, награбленное и богатство для них (для страны, небольшого народа) будет расточать и на твердыни будет иметь замыслы свои, но до времени.

присоединился к христианству – Константин I (272 – 337 гг.). Он употребил Новый завет как высший закон, чтобы использовать христианство для объединения империи и достижения единовластия, а не чтобы покориться завету этому – “сделает коварство”. Первый из числа римских императоров, ктохристианству –(272 – 337 гг.). Он употребил Новый завет как высший закон, чтобы использовать христианство для объединения империи и достижения единовластия, а не чтобы покориться завету этому –

“Твердыни” ‒ это основы закона ‒ завет ‒ принципы завета (обучения) Господа Иисуса Христанебольшой народ. ‒ это основы закона ‒ завет ‒ принципы завета (обучения) Господа Иисуса Христа [58] ‒ “Эта чаша – Новый завет в Моей крови, выпейте из неё все”. Завет обязывал христиан не противиться злу (нести крест свой) и не давал права на воздаяние злом и на физическое насилие над кем бы то ни было, давая за то право гражданства небесного. Вступивший в завет исполнялся силой Духа Святого. И в непобедимой силе креста благовестие царства Бога становилось угрозой власти мироправителей. Ибо чем больше они истребляли христиан, тем большие силу и значение в мире приобретал этот

“Возвысится и станет сильным” ‒ согласно историкам церкви, в 312 г. Константин сделал своему войску знамя в виде креста с монограммой имени Иисуса Христа и под этим знаменем одержал победу в битве за власть и Рим. В 313 г. он издал знаменитый Миланский эдикт о веротерпимости, легализовавший христианство, и стал покупать их дружбу богатством своим. В ответ 3-й канон Арльского собора церкви в 314 г. обязал христиан воевать за царя. А в 325 г. Константин собрал старших христиан в Никее и стал арбитром в их споре о сути веры. В результате был принят так называемый символ веры , определяющий чему до́лжно верить, чтобы принадлежать к церкви и называться христианином. ‒ согласно историкам церкви, в 312 г. Константин сделал своему войскув виде креста с монограммой имени Иисуса Христа и под этим знаменем одержал победу вза власть и Рим. В 313 г. он издал знаменитыйо веротерпимости, легализовавший христианство, и стал покупать их дружбусвоим. В ответ 3-й канонцеркви в 314 г. обязал христиан воевать за царя. А в 325 г. Константин собрал старших христиан ви стал арбитром в их споре о сути веры. В результате был принят так называемый, определяющий чему до́лжно верить, чтобы принадлежать к церкви и называться христианином.

твердынь он стал определять принадлежность человека к церкви. Икона же креста заменила самый принцип его. Так церковь подружилась с миром и отложила силу Бога ‒ крест Христов. И по её преданию , один из самых почитаемых ею отцов её Николай Мирский на том самом Никейском соборе ударил своего оппонента по лицу, что впоследствии якобы одобрил Сам Господь, явившись якобы Николаю. Но на самом деле Он не может судить вопреки завету Своему и поэтому грех Никейских деятелей Он предсказал через ученика Своего Иоанна за много лет до их собрания, назвав их “николаитами” В Евангелии нет текста этого символа, но с того времени вместоон стал определять принадлежность человека к церкви. Икона же креста заменила самый принцип его. Так церковь подружилась с миром и отложила силу Бога ‒ крест Христов. И по, один из самых почитаемых ею отцов еёна том самом Никейском соборе ударил своего оппонента по лицу, что впоследствии якобы одобрил Сам Господь, явившись якобы Николаю. Но на самом деле Он не может судить вопреки завету Своему и поэтому грех Никейских деятелей Он предсказал через ученика Своего Иоанна за много лет до их собрания, назвав их “николаитами” [59]

жестокости (насилия) … обличи ближнего и не понесёшь за него греха” Именно с нарушения завета всегда начиналось отступление народа от Бога своего. А участники того собора отступили от истины уже потому, что собрались под началом Константина, не отвратившегося от насилия. Этого собранные им не могли не знать, как и слов истины, говорящей: “Не поддерживай нечестивого, чтобы быть свидетелем… обличи ближнего и не понесёшь за него греха” [60] , ‒ однако сели с ним в собрании как сообщники. А после, используя политический ресурс государства, насилием христианизировали Римскую империю и погрузили народы во тьму Средневековья [61]

восстала против этой потерявшей разум религии, отстранив её глупость от знания об объективной действительности. Однако и наука не в силах отменить господства неба над землёй и рациональность их уставов. Поэтому, отвергнув Бога и слово Его, она сама лишилась инструмента измерения, без которого наукой быть не может. Ибо не может с точностью определять значение событий прошлого и настоящего и права́ народов для будущего блага их. Таким инструментом всегда служит закон, по которому Бог Небесный судит живущих на земле. Этот закон и есть истина Со временем сама наукапротив этой потерявшей разум религии, отстранив её глупость от знания об объективной действительности. Однако и наука не в силах отменить господства неба над землёй и рациональность их уставов. Поэтому, отвергнув Бога и слово Его, она сама лишилась инструмента измерения, без которого наукой быть не может. Ибо не может с точностью определять значение событий прошлого и настоящего и права́ народов для будущего блага их. Таким инструментом всегда служит закон, по которому Бог Небесный судит живущих на земле. Этот закон и есть истина [62] , и его величие – бла́го для народов [63]

расточал богатство, войдя в покой и в плодородности христианства, рассказал николаит Евсевий : А о том, как Константин, войдяхристианства, рассказал николаит

“своими богатствами помогал он и церквям Божьим, то расширяя и возводя выше молитвенные дома, то весьма многими приношениями украшая святые алтари церквей”[64].

помогал он и церквям Божьим, то расширяя и возводя выше молитвенные дома, то весьма многими приношениями украшая святые алтари церквей”[64]. “…касательно мучеников и церковных имений”[65].

“О возврате владельцам их земель, садов и домов, за исключением полученной от этого имущества пользы”[66].

“О возвращении церквям из казны земель, садов и домов”[67].

Его отцы и отцы отцов его добычу для побеждённых и обманутых ими не расточали.

“До времени” – значит, что замыслы те разрушит Бог и восстановит силу народа Своего. А поскольку Ангел пришёл возвестить Даниилу именно о народе еговремя, непосредственно предшествующее восстановлению силы учеников Господа. А царём северным в этом времени называет тех, чья власть в этом мире коренится в культуре того же Рима, ‒ латинский Запад ‒ Европу и Америку. – значит, чтоте разрушит Бог и восстановит силу народа Своего. А поскольку Ангел пришёл возвестить Даниилу именно о народе его [68] , то далее пророчество пропускает тёмные времена отступников и сразу переходит во, непосредственно предшествующее восстановлению силы учеников Господа. А царём северным в этомназывает тех, чья власть в этом мире коренится в культуре того же Рима, ‒ латинский Запад ‒ Европу и Америку.

25 И возбудит могущество своё и сердце его против царя южного с войском великим, и царь южный вступит в войну с великим и ещё более сильным войском, но не устоит, потому что замыслят против него искусные замыслы.

26 Даже едущие паёк его сокрушат его, и войско его разольётся, и падут поражённых множества.

Первая мировая война.

“Возбудит” ‒ 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. Численность войск, по некоторым оценкам: ‒ 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. Численность войск, пооценкам:

Германия и её союзники ‒ 6 122 000 человек;

Россия и её союзники ‒ 10 119 000 человек, имея также превосходство на море и в воздухе ‒ “с великим и ещё более сильным войском”.

“Не устоит… замыслят… сокрушат” ‒ императора свергли его подданные (“едущие паёк его”), и страна была фактически выведена из войны. Её армия была деморализована , и массы солдат дезертировали с фронта. По оценке царского генерала и военного историка, дезертировало около четверти армии, и в целом дезертирство 1917 г. приняло масштабы, подобные стихийной демобилизации“разольётся”. в феврале 1917 г. Российскогосвергли его подданные (), и страна была фактически выведена из войны. Её армия была, и массы солдат дезертировали с фронта. По оценке царского генерала и военного историка, дезертировало около четверти армии, и в целом дезертирство 1917 г. приняло масштабы, подобные стихийной демобилизации [69]

В ноябре 1917 г. большевистский переворот, финансируемый из-за рубежа (“замыслы”), сокрушил могущество России. Страна погрузилась в хаос гражданской войны , в ходе которой погибло более 10 млн. человек. А общее количество погибших солдат стран-участниц Первой мировой превысило 10 млн., мирных жителей ‒ 11 млн. Вспыхнувшая же в конце войны в Европе эпидемия , ускоренно распространявшаяся из-за перемещения войск, погубила ещё от 50 до 100 млн. человек по всему миру ‒ “падут множества”. из-за рубежа (), сокрушил могущество России. Страна погрузилась в хаос, в ходе которой погибло более 10 млн. человек. А общее количество погибших солдат стран-участниц Первой мировой превысило 10 млн., мирных жителей ‒ 11 млн. Вспыхнувшая же в конце войны в Европе, ускоренно распространявшаяся из-за перемещения войск, погубила ещё от 50 до 100 млн. человек по всему миру ‒

Версальский договор с Францией и Великобританией, западными союзниками России. В 1918 г. Германия капитулировала и подписала унизительный для себяс Францией и Великобританией, западными союзниками России.

В 1922 г. на территории России образовался ненавистный Западу СССР.

27 И у обоих царей сих на сердце будет коварство (зло), и за одним столом будут говорить ложь, но не будет успешна она (война), потому что конец ещё отложен до назначенного времени.

Вторая мировая война.

Мюнхенскому соглашению и совместному принятию деклараций о ненападении с её прежними победителями Францией и Великобританией, что позволило немецким нацистам продолжать уже начатое тогда завоевание восточных земель и продвижение к границам Советского Союза. А в 1939 г. уже между враждебными друг другу Германией и СССР был подписан межправительственный договор о ненападении и договор о дружбе и границах , в результате чего их войска заняли часть европейских стран. Реваншизм Германии привёл Европу в 1938 г. ки совместному принятию деклараций о ненападении с её прежними победителями Францией и Великобританией, что позволило немецким нацистам продолжать уже начатое тогда завоевание восточных земель и продвижение к границам Советского Союза. А в 1939 г. уже между враждебными друг другу Германией и СССР был подписан межправительственный, в результате чего их войска заняли часть европейских стран.

В течение двух последующих лет Германия напала на всех, нарушив всё. И хотя в 1945 г. СССР победил её, война фактически не принесла успеха ни коммунистам, ни Западу в их противостоянии ‒ они вынуждены были даже стать союзниками в войне против фашистской Германии, разделив весь послевоенный мир на два враждебных таки друг другу военных блока.

28 И возвратится он в землю свою с великим богатством, и сердце его против завета святости, и он исполнит и возвратится к своей земле.

обогатили их настолько, что к концу войны им принадлежала половина глобальной экономики: 60% промышленного производства и 70% мирового золотого запаса Разрушения Второй мировой не коснулись земли США, а поставки вооружения и товаров в воевавшие страныих настолько, что к концу войны им принадлежала половина глобальной экономики: 60% промышленного производства и 70% мирового золотого запаса [70] . К сентябрю 1946 г.

Сердце Запада было против завета святости ещё с эпохи Просвещения , когда так называемые просветители стали отвергать Писание, считавшееся в христианской Европе высшим закономИсполнил же Запад это намерение, возвратившись из страны покоя и плодородностей к своей земле. Т. е. античный Рим присоединился к вождю завета, войдя, хотя и с коварством, в покой и плодородности Евангелия Христова, а наследник Рима либеральный Запад отрёкся от завета Его. И окончательно отрёкся (“исполнил”), дав в 1945 г. народам как основу общественных отношений другой завет (договор) ‒ устав ООН . Т. е. мир окончательно сбросил с себя иго Христова закона, похитив из него к тому же Его идею Запада былоещё с, когда так называемые просветители стали отвергать Писание, считавшееся в христианской Европе высшим законом [71] же Запад это намерение,. Т. е. античный Рим, хотя и сЕвангелия Христова, а наследник Рима либеральный Запад отрёкся от завета Его. И окончательно отрёкся (), дав в 1945 г. народам как основу общественных отношений другой завет (договор) ‒. Т. е. мир окончательно сбросил с себя иго Христова закона, похитив из него к тому же Его идею верховенства закона [72] и высочайший моральный кодекс, на основе которого разработал права человека [73]

29 В назначенное время опять пойдёт он на юг; но не будет она (война) как прежняя и как последующая.

Холодной войне между ними. После же развала СССР в 1991 г. его правопреемницей стала Россия, а США установили свою гегемонию в мире. После Второй мировой идеологическое противостояние США и СССР привело кмежду ними. После же развала СССР в 1991 г. его правопреемницей стала Россия, а США установили свою гегемонию в мире.

30 Но придут на него корабли Киттимские; и он упадёт духом.

Чис.24:24 И корабли ‒ от Киттима, и нагнут Ассура, и нагнут Евера...

20.08.2012 в связи с гражданской войной в Сирии президент США пригрозил дружественному России сирийскому правительству военным вмешательством в его внутренние дела в случае распространения или использования правительственными войсками Сирии химического или биологического оружия. в связи с гражданской войной в Сирии президент США пригрозил дружественному России сирийскому правительству военным вмешательством в его внутренние дела в случае распространения или использования правительственными войсками Сирии химического или биологического оружия.

Через год, в ночь с 20 на 21 августа , в пригородах Дамаска химатака была произведена неустановленной стороной сирийского конфликта. , в пригородах Дамаска химатака была произведена неустановленной стороной сирийского конфликта.

25.08.2013 г. министр обороны США заявляет о готовности реализовать в Сирии военный сценарий. министр обороны США заявляет о готовности реализовать в Сирии военный сценарий.

Тем временем РФ наращивает свою военно-морскую группировку в Средиземноморье у берегов Сирии. РФ наращивает свою военно-морскую группировку в Средиземноморье у берегов Сирии.

29.08 Великобритания, первый союзник США, отказывается поддержать их военное вмешательство в сирийский конфликт. Президент США не может самостоятельно отдать приказ об ударе без поддержки влиятельных сил и 31.09 выносит вопрос о решении по Сирии в Конгресс США, члены которого должны вернуться с каникул только через несколько дней. Великобритания, первый союзник США, отказывается поддержать их военное вмешательство в сирийский конфликт. Президент США не может самостоятельно отдать приказ об ударе без поддержки влиятельных сил ивыносит вопрос о решении по Сирии в Конгресс США, члены которого должны вернуться с каникул только через несколько дней.

3.09 в 10:16 мск. средствами обнаружения российской Системы предупреждения о ракетном нападении был зафиксирован старт двух баллистических целей в акватории Средиземного моря. средствами обнаружения российской Системы предупреждения о ракетном нападении был зафиксирован старт двух баллистических целей в акватории Средиземного моря.

После этого Россия привела в повышенную боеготовность Центральный командный пункт генштаба и Центр управления войск ВКО . В полдень ответственность за пуск ракет взяло на себя государство Израиль. Россия привела в повышенную боеготовность Центральный командный пункт генштаба и Центр управления войскответственность за пуск ракет взяло на себя государство Израиль.

4.09 в связи с тем запуском замминистра обороны РФ встретился с военными атташе США и государства Израиль и предостерёг их от дальнейшего нагнетания напряжённости в Средиземном море. в связи с тем запуском замминистра обороны РФ встретился сСША и государства Израиль и предостерёг их от дальнейшего нагнетания напряжённости в Средиземном море.

5.09 тот же замминистра на встрече с журналистами, в связи с готовящимся США ракетным ударом по Сирии, напомнил слова своего президента о том, что без решения СБ ООН применение силы в отношении суверенного государства должно и будет рассматриваться как агрессия. А корабли ВМФ РФ, стоящие между кораблями НАТО и Сирией, по словам дипломата, – “это гарант региональной стабильности, это попытка сдержать другие силы, которые готовы развязать военные действия в этом регионе”. Ибо, если американская ракета “заденет российский военный корабль”, последствия он даже не может “себе представить”. тот же замминистра на встрече с журналистами, в связи с готовящимся США ракетным ударом по Сирии, напомнил слова своего президента о том, что без решения СБ ООН применение силы в отношении суверенного государства должно и будет рассматриваться как агрессия. АВМФ РФ, стоящие между кораблями НАТО и Сирией, по словам дипломата, – “это гарант региональной стабильности, это попытка сдержать другие силы, которые готовы развязать военные действия в этом регионе”. Ибо, если американская ракета “заденет российский военный корабль”, последствия он даже не может “себе представить”.

в случае Американской агрессии будет Сирии помогать . Поэтому предлагает сообща решить вопрос с сирийским химоружием. Первый должен исполнить прошлогоднюю угрозу военного удара по Сирии за применение ей химоружия, но при этом не хочет вступать в войну со вторым. Второй утверждает, что нельзя считать доказанным факт применения химоружия именно сирийской армией, и. Поэтому предлагает сообща решить вопрос с сирийским химоружием.

Через три дня, 9.09 , госсекретарь США высказался в пользу передачи Сирией химоружия международному сообществу, а МИД РФ призвал Сирию к уничтожению своего химоружия и присоединению к ОЗХО . , госсекретарь США высказался в пользу передачи Сирией химоружия международному сообществу, аСирию к уничтожению своего химоружия и присоединению к

10.09 Сирия заявила, что готова полностью отказаться от химоружия и присоединиться к международной конвенции по его запрещению. Сирия заявила, что готова полностью отказаться от химоружия и присоединиться к международной конвенции по его запрещению.

В этот же день президент США отложил ракетный удар и попросил Конгресс не голосовать по вопросу применения силы против Сирии. президент США отложил ракетный удар и попросил Конгресс не голосовать по вопросу применения силы против Сирии.

Так, с помощью своих военных кораблей РФ воспрепятствовала США исполнить угрозу войны, подорвав их гегемонию и нагнув (смирив) их и государство Израиль.

Справочно.

כתים /Киттим (как совершенный, как непорочный) ‒ сын Иавана, сына Иафета, брата Симова из сыновей Ноя.

אשור /Ассур (счастливый) ‒ сын Сима, брат Арфаксада, отца Евера.

עבר /Евер (прохожий, с той стороны) ‒ сын Арфаксада, сына Симова. От его имени образовано звание Авраама ‒ עברי /еврей. Так называются жители государства Израиль.

Иер.46:17: “Дайте имя фараону царю Египта: Пустозвон, пропустивший назначенное время (Шаон hеевир hамоэд)”.

Для славы блаженного и страшного Бога ‒

раб Господа Иисуса Христа,

Порядин Александр,

2001 – 2017 гг.