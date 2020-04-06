Хотелось бы вкратце рассмотреть – и, тем самым, предложить на обсуждение – основные вопросы, связанные с укреплением Христианской Веры в современном земном обществе. Безусловно, сама по себе тема эта весьма широка и глубока по своему содержанию, и в одной короткой статье принципиально невозможно охватить все её глубокомысленные аспекты – а потому, излагаемые ниже по тексту субъективные размышления не есть, конечно же, полный перечень всех тех вопросов, которые так или иначе оговаривают развитие духовности человека в рамках его земной жизни.

Однако, тем не менее, по моему глубочайшему убеждению, в рамках Христианской Религии именно три представленных ниже обстоятельства являются главными факторами, определяющими состояние религиозности современного Христианства. А если выразиться ещё более конкретно – от разрешения именно этих вопросов зависит не только уровень духовного совершенства отдельно взятого человека-христианина, но и вообще, ни много ни мало, само дальнейшее развитие Христианской Церкви во всей полноте её земного проявления.

Проблема «Трёх Разделений» - о Христианской Вере в земном человеческом обществе

На мой взгляд, обстоятельства эти достаточно ясно выявляются на примере Российского государства конца 19, начала 20 веков. Сложившееся тогда религиозное состояние общества внешне выглядело устойчивым и незыблемым. Вера в Господа Бога (казалось бы) присутствовала во всех народных слоях, начиная от самого царя-батюшки, Помазанника Божьего, и заканчивая крестьянином, живущим в самой захудалой российской деревушке. Кроме, разумеется, тех районов страны, где исторически прижились другие вероисповедания.



Священников и монахов было великое множество, церквей и монастырей также хватало на всех нуждающихся в укрепляющей дух Вере, а основы Христианской Религии людям полагалось знать и понимать уже с детского возраста – и потому, весьма правдоподобно, что даже в так называемом «светском» российском обществе того времени на полном серьёзе, в большинстве своём, считалось дурным тоном отрицать Божественное строение Мира.



Однако, революция 1917 года, и последовавшая за ней братоубийственная гражданская война, продемонстрировали весьма массовый добровольный отход простых граждан России от Веры в Бога и от соблюдения Божественных Заповедей Десятословия. Любовь к ближнему своему была напрочь забыта, крестьяне взялись за вилы и топоры, армия и рабочий класс поддержали «кровавую бойню», а «высокогуманная» российская интеллигенция либо осталась стоять безучастно в стороне, либо была вынуждена включиться в безжалостную «классовую борьбу», со всеми её грабежами и насилием.



И только, в основном, среди самих священнослужителей и монахов можно найти немало примеров истинного духовного подвига – в противостоянии попранию Христианской Веры, – и прежде всего в тот исторический момент, когда большевики решили уничтожить их как класс, поскольку они явно не вписывались в концепцию будущего «народного» Советского государства, в идеологии которого не оказалось места ни Господу Богу, ни Заповедям, ни Христианской Вере…



Почему же, как мне кажется, обязательно необходимо проанализировать события тех давних лет и постараться выявить причины такого вопиющего духовного обнищания народа России – когда внешне всё выглядело вполне искренно и благополучно, а на деле оказалось ужасающей профанацией Веры? Да потому что сейчас, в наши времена, перед человеческим обществом вплотную встали вопросы духовного возрождения – и чтобы избежать развития в тупиковом направлении, крайне необходимо совершить «работу над ошибками».



Понятно, что без Сверхъестественной Помощи Божией духовность в обществе не воссоздать. Но и разум человеческий – вдохновенный Свыше – тоже должен принять непосредственное участие в этом процессе. Ведь у Бога на Земле нет других рук и ног кроме наших, человеческих. И нет других душ и сердец, кроме наших. И мыслительный процесс, объединяющий деятельность рук и ног с деятельностью души и сердца – он ведь только в наших головах может проявиться. Только в наших воле и разуме…

На мой взгляд, главную СУТЬ того, что препятствует духовному развитию человеческого общества в целом, и отдельного человека в частности, можно охарактеризовать следующим выражением: «Проблема «Трёх Разделений»...



* * *



Первое разделение – это разделение государства и Церкви. Его не должно быть в принципе. Любой гражданин страны с самого детства должен быть воспитан таким образом, чтобы планировать и совершать свои поступки только во имя «Царствия Божиего, которое внутрь вас есть» (Лк.17:20,21). Говоря иначе – любой гражданин страны, независимо от своего социального статуса, обязан жить и трудиться прежде всего во имя любви к Богу (к Его Заповедям) и во имя любви к ближнему своему.



Так называемое «светское государство», существующее отдельно от Церкви – это проделки князя мира сего, которому только и нужно, чтобы истинная Вера стала для человека чем-то параллельным и бессмысленным в текущей, бытовой жизни. И которому только и нужно, чтобы любой гражданин «светского государства» поменьше знал и задумывался о своей грядущей посмертной жизни – в Том Мире, куда отправляется душа человека по окончании земного пути.



* * *



Второе разделение – это разделение внутри Церкви на «мирян», и всех остальных, имеющих к Церкви непосредственное отношение. То есть, на мирян с одной стороны, и церковнослужителей, священников и монахов с другой.

Как видится, не должно быть людей, всю неделю живущих ТОЛЬКО мирскими заботами, а в воскресенье приходящих в Храм Божий чтобы «поставить свечку».



Конечно, я понимаю, что, например, в Православии, миряне безусловно наставляются на каждодневное служение Богу, но фактически есть два полюса веры – с одной стороны, живущие в миру, а с другой, живущие в кельях. И между ними весьма принципиальная, гигантская разница, по их духовной сути. При этом, не удивлюсь, если существует в современной Церкви негласное понятие о том, что только в монашестве можно стать истинно верующим, а удел мирянина – грешить и каяться, грешить и каяться, грешить и каяться… Хотя бы уже потому, что он – просто мирянин… А, в итоге – так и уйдёт на Тот Свет мирянин весь в грехах…



На мой взгляд, такого не должно быть однозначно, и говорить нужно только о разной степени духовного развития различных людей, но никак не о разнице в принципиальных подходах к духовному развитию. Здесь я прежде всего имею в виду тот факт, что образ жизни современного монаха не сочетается с образом жизни мирянина – и не сочетается настолько, что совместить невозможно. А должна существовать такая организация гражданского общества, чтобы монахи и миряне жили бок о бок. Это, конечно, на данный момент выглядит несколько наивным и нереальным посылом, но, мне думается, что всё зависит от того, как подойти к общественной организации, и от того, кто будет организовывать. Ну и, конечно, необходимо чтобы Церковь и государство были едины.



* * *



Третье разделение – это разделение человека и Бога. Это основная проблема, и именно от неё берут свои начала два предыдущих разделения.



Не должно быть в человеке, который стремится к духовному развитию, такого странного и негармоничного понятия, что, дескать, есть он, человек – его «я» – и где-то ОТДЕЛЬНО от него есть Бог. И вот, видится в связи с этим человеку его духовное развитие – как буквальное осуществление процесса либо сближения «я» человека с Богом, (шаги навстречу), либо как отход «я» человека от Бога. И сопровождается это, на внутреннем уровне – некоей борьбой человека с самим собой. В целях некоего просветления своего человеческого «я».



По-моему – это полный абсурд!.. Ведь в Евангелие чётко прописаны следующие слова Господа Бога Иисуса Христа:



«…Лк.9:23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.

Лк.9:24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет её…»



На самом деле, человек должен не просто бороться со своим, от рождения греховным «я», в целях его просветления, призвав на помощь Божие Провидение. Но он должен напрочь отказаться от своего «я» и стать Проводником Божией Воли в земной жизни. Фактически, он должен стать «безличностно единым» с Богом. И это – принципиальная разница.



Чтобы лучше прояснить свою мысль, приведу далее цитату из одной книги христианского писателя Эммануила Сведенборга (поскольку понятие о «проблеме «Трёх Разделений», по сути, сформировалось в моём разумении под воздействием произведений христианина-мистика Эммануила Сведенборга – и было бы некорректно все эти идеи выдавать только как за свои собственные):



«… 362. Начнём с рассмотрения того, что до сих пор было неизвестно ученому миру, а значит и церковным кругам. Это было настолько неизвестно, как будто было зарыто в землю, а между тем это – сокровища мудрости, и пока их не откопают, и не сделают достоянием общества, люди будут зря добиваться правильного знания о Боге, вере, милосердии и о состоянии их собственной жизни; они не будут знать, как управлять им, и как готовиться к вечной жизни. А неизвестно следующее. ЧЕЛОВЕК – НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ОРГАН ЖИЗНИ. ЖИЗНЬ, ВМЕСТЕ СО ВСЕМ, ЧТО ОНА С СОБОЙ НЕСЁТ, ВТЕКАЕТ ОТ БОГА НЕБЕС, А ЭТО ГОСПОДЬ.

Две способности дают человеку жизнь, называются они волей и разумом; воля служит приёмником любви, а разум служит приёмником мудрости. Таким образом, воля также служит приёмником милосердия, а разум – веры. Всё, что человек хочет и что разумеет, вливается в него извне; виды добра, принадлежащие любви и милосердию, и истины, принадлежащие мудрости и вере исходят от Господа; и с другой стороны, всё противоположное им исходит из ада. ГОСПОДОМ УСТРОЕНО ТАК, ЧТО ВСЁ, ВТЕКАЮЩЕЕ ИЗВНЕ, ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ В СЕБЕ, КАК ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЕМУ САМОМУ, ТАК ЧТО ОН МОЖЕТ ВЫДАВАТЬ ЭТО ОТ СЕБЯ ЗА СВОЁ СОБСТВЕННОЕ, ХОТЯ ЕМУ НИЧЕГО И НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ. Как бы то ни было, это считается за его собственное ради свободы воли, осуществляемой благодаря способностям воли и разума, и ради дарованного ему знания добра и истины, из которого он может СВОБОДНО ВЫБИРАТЬ что угодно для пользы своей временной или вечной жизни.



… Каждый рассмотревший эти факты вкривь да вкось, может прийти ко многим безумным выводам из них. Каждый же, кто посмотрит им прямо в глаза, может из них сделать множество мудрых заключений…» (конец цитаты).

Прописными буквами мною выделено самое главное для понимания...



* * *



Закончу свои длинные рассуждения следующим тезисным итогом. На мой взгляд, в общем и целом, должно быть так:



– человек – по своему субъективному мироощущению – не отдельно взятое «я», а истинные «образ и подобие» Бога на земном плане;



– Церковь – не просто идейное сообщество людей (индивидуальных «я»), а, по сути, – духовная организация сосуществования «образов и подобий» Божиих;



– государство – не что иное, как земное, общественно-бытовое оформление этого организованного сосуществования «образов и подобий» Божиих.



Примерно такая вот глубокомысленная постановка вопроса…



* * *



Если вернуться к рассмотрению состояния Христианской Веры в российском обществе 19 и начала 20 веков – уже в свете «проблемы «Трёх Разделений», – то, на мой взгляд, это есть пример земного сообщества людей, которое было близко, как никогда, к определённому, достаточно высокому уровню духовности. Но в результате «второго разделения» – разделения верующих на мирян с одной стороны, и монахов и священнослужителей с другой, – не произошло максимально всенародного разрешения «третьей проблемы разделения». Основной проблемы.



Просветлённые монахи и религиозно продвинутые священники не смогли вдохновить мирян своим истинным пониманием пагубности духовного отделения «я» человека от Бога. В массе своей миряне так и остались субъективно обособлены от Божественного Влияния, и стоило только ветрам революционных перемен освободить их от необходимости соблюдения поверхностной веры, их человеческая греховная натура (их «я») тут же и проявила себя «во всей красе».



И в результате, духовный организм Российского государства уничтожил сам себя, практически до основания. А на разложившихся останках этого организма проросло совершенно иное государственное образование – без Бога, и без понятия о небесной жизни человека после его земной жизни.



* * *



В свете «проблемы «Трёх Разделений» довольно интересным получается анализ духовного состояния не только России дореволюционной, но и сменившего её Советского государства, если рассматривать СССР в его уже устоявшихся фазах – где-то примерно с 30-х годов до 80-х годов 20 века. И самое интересное заключается в том, что псевдорелигия Коммунизма вполне успешно обеспечивала два первых пункта «проблемы «Трёх Разделений».



Каждый советский гражданин самим государством с детства воспитывался в духе ожидания коммунистического «рая на земле», а также воспитывался в духе вполне определённой, весьма своеобразной «любви к ближнему своему». К ближнему своему – «советскому человеку», и не только советскому, кстати говоря. Интернационализм у Советского Союза не отнимешь.



Государственная организация общества была полностью подчинена идеологии развития и укрепления социализма, как предтечи коммунизма. Это ли не реальное объединение псевдоцеркви коммунизма с соответствующим ему государством?..

Точно также можно сказать, что псевдомонахи и псевдосвященнослужители коммунизма – различного рода убеждённые в этой псевдовере люди, – были совершенно не отделены от социалистических «мирян». Они жили бок о бок с «мирянами», сосуществовали в одном рабочем коллективе и служили в одних и тех же организациях, и предприятиях. Кто-то из них имел псевдоцерковный «сан» – был парторгом или комсоргом. А кто-то просто, по зову сердца, призывал к победе «коммунистического завтра».



Единственное, что отсутствовало напрочь – это сознательная связь советских людей с Высшим Началом (третье разделение). Точнее говоря – Сам Сущий Бог, безусловно, присутствовал духовно при каждом советском человеке, но советский человек Бога гневно отвергал – как галлюцинацию и «поповские сказки», – и потому, на субъективном уровне сознания, оставался в жизни один на один с проблемами своего внутреннего несовершенства. А по сути – оставался один на один против адского влияния на свою душу. И естественно, отказавшись от Помощи Божией, рано или поздно, так или иначе, подпадал под влияние князя мира сего.



Увы, но хорошо известно — чем всё это закончилось для безбожного Советского государства в целом, и отдельно взятых советских граждан…