Проповедник - в неистовом поиске Бога

Признаюсь, даже немножко опасаюсь спрашивать у почтенной публики, не видел ли кто-нибудь – совершенно случайно, конечно, «Проповедника»? Да-да, тот самый шокирующий, неприличный и святотатственный, если не сказать богохульный, сериал. Нет? Ну и слава Богу. А я видел, и вот сейчас держу в руках его первоисточник – русскоязычное издание первой книги этого знаменитого графического романа. Для начала это, как минимум, великолепное полиграфически издание – почти 400 страниц непрерывного расцветистого драйва на мелованной бумаге. Увесистый альбом с тем самым, дорогим сердцу каждого библиофила ароматом типографской краски.

Рецензия на "Проповедник. Книга первая: графический роман". Гарт Эннис

Пер. с англ. А. Лисовского. СПб., Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. 384 с.



Создатели романа – монстры в индустрии графического романа. Перу автора идеи Гарту Эннису принадлежат известные и отечественным поклонникам если не по оригиналам, то по их экранизациям «Хитмен» и «Пацаны». Вот что он сам говорит в предисловии к роману: «Для разных людей «Проповедник» означал разное. Кому-то он нравился, кто-то плевался. Некоторые постоянно пытались его запретить, запоздало осознавая, что вопли возмущения напрямую увеличивают продажи объекта их ненависти. () Чем был «Проповедник» лично для меня? Неимоверное удовольствие – вот выражение, приходящее на ум первым; писать классный сюжет о созданных тобой героях – далеко не самый плохой способ провести пять лет жизни».

Художник Стив Диллон рисовал «Джона Константина», воплощенного на экранах в культовом блокбастере «Константин: Повелитель тьмы» с непревзойденным Киану Ривзом, «Судью Дредда», «Ника Фьюри» и многие другие комиксы для Vertigo.

Так чем же так хорош или ужасен «Проповедник»? Это не просто (или совсем не) очередное сначала отрисованное, а потом и оживленное на экране сборище богохульных мерзостей и человеческого непотребства, как, вероятно, полагают разгневанные полицаи от морали и поборники приторной святости. Отнюдь, «Проповедник» — это концентрированная в одном флаконе термоядерная смесь жёстких реалий современности, безжалостная критика выродившегося христианства и вместе с тем смелые богословские эксперименты.

И как же это выглядит?

В проповедника маленькой церквушки из провинциального техасского городка Аннвилль Джесси Кастера во время проповеди случайно вселяется "Генезис". Вселение состоялось на следующее воскресенье после вдохновенной отповеди Джесси односельчанам в баре. Только вот покаяться всем двумстам грешникам не вышло – в качестве побочного эффекта сгорела до углей и сама церквушка, и все, кроме одержимого теперь Генезисом проповедника.

Генезис – прямая отсылка к первой книге Библии – сверхъестественное существо, плод незаконного и противоестественного союза ангела и демона. Точнее, демонессы. И хотя эта «тонкая сущность» не имеет ни воли, ни индивидуальности, будучи сочетанием двух абсолютных начал – добра и зла, имеет все шансы, чтобы составить конкуренцию самому Творцу.

Неудивительно, что Тот покинул Небеса после явления Генезиса, и разозленный Джесси сотоварищи отправляется в вояж по Америке, дабы отыскать Беглеца и призвать к ответу.

Так Дебланк, «первый среди Адефимов, восседающих по левую руку от небесного трона», и объясняет Джесси, почему Бог…:

« … скрылся. Собрал нас однажды, всех своих ангелов, и объявил, что отправляется на Землю, после чего исчез, и с тех пор мы его не видели.

За главных на небе он оставил Серафимов, боевых архангелов, восседающих по правую руку от его трона.

А мы, Адефимы, ученые, меньшие ангелы… вообще-то, на нас всё держится, но полная и краткая версия такова… Он сбежал».

В примечаниях переводчик книги Александр Лисовский поясняет, что «никаких адефимов в Библии нет, а вторыми после серафимов по иерархии идут херувимы».

Компанию не слишком благообразному пастору составили его бывшая девушка Тюльпан и Кэссиди – ирландец, алкоголик, вампир.

Несвятой троице предстоит настоящий Magical Mystery Tour – незабываемо драйвовый экстремальный трип, в котором будет всё – и секретная организация Грааль, хранящая тайну родословной Иисуса; и кучка падших ангелов; и явление псевдоБога; и следующий по пятам Проповедника Святой Покровитель Убийц; и телефон для прямой связи с Богом. И даже Гитлер, пытающийся сбежать из ада. Этакое гностическо-конспирологическое детективное фэнтези, если попробовать хоть как-то определить жанр.



Вот, например, как это представлено в романе: прибывший было нанять Покровителя Убийц ангел Адефим, вызвав последнего из склепа, сначала получает от того пулю в глаз, вышибившую ему все мозги, а потом на последнем издыхании сообщает задание:

«С небес сбежало одно существо и направилось к Земле, имя его Генезис, и оно могучее. По силе сравнится с Богом Вседержителем. Оно намерено слиться с духом смертного – и тогда оба они познают тайные пути рая, не доступные до того ни одному человеку. Слившись, они станут нашей погибелью. Отправляйся же и найди его, и, если он уже соединился с человеком… убей».

Знающим несложно увидеть здесь множество еретических идей, старых и не очень, некоторые из которых внезапно стали актуальными сегодня. И не только и не столько в медиа-культуре, но и в реальной жизни. Например, та самая богооставленность – уверен, многие пытливые, даже если и верующие умы не раз задавались мучительным вопросом о том, где же, собственно, Бог?

Иным искушённым читателям (и зрителям) возможно, покажется, что всё это уже было. Может быть – но я не исключаю и обратного – вероятно, идеи и сюжетные линии «Проповедника» предвосхитили и были использованы позднее. Например, Стивена Кинга «Проповедник» вдохновил на комиксы «Темная Башня. Рождение Стрелка».

А в «Сверхъестественном» тема покинувшего небеса и отошедшего от дел Бога – одна из центральных.



Кризис церкви, незримая – и нередко зловещая - власть тайных орденов – Грааля, Приората Сиона и других не монополия Дэна Брауна, это в столь же энергийном стиле появляется в задорных мистических сериалах «30 сребреников» и «Мисс Дэвис». Как и образ своенравного и харизматичного священника или монахини, почти в одиночку ведущих борьбу со злом и внутренним, и внешним.



Тема интимного и неестественного союза ангелов, демонов и людей популярна вообще с глубокой древности, о Нефилимах мы знаем из самой Библии. А кроме неё, в нынешнюю эпоху ИИ и киборгов, особо популярным в разных вариантах стал сюжет человека-носителя Божественного или, напротив, демонического начала. Дэмиен, сын Люцифера, грядущий уготовить путь Папочке, через обычную женщину-мать, помните? А вот Джесси Кастеру достался Генезис – потенциальная альтернатива самому Богу.



Брутальный и совсем не благопристойный проповедник Кастер открывается перед Кэссиди:

«Я ищу Господу потому, что, как я понял, он бросил своё творение. И я собираюсь привлечь его за данное прегрешение – встать лицом к лицу и потребовать объяснений.

Он должен поступать правильно с тем миром. Что создал, и с теми людьми, которыми этот мир населил. Сбежав, он наплевал на свою ответственность.

И если я с этим своим новоприобретенным даром начну помыкать другими, просто чтобы облегчить себе жизнь, то кто я такой, чтобы рассуждать об ответственности?» - вот так просто и незатейливо поведал рисковый Джесси вампиру Кэсу своё моральное кредо спасителя мира.

А как всё началось и таким образом завертелось – это, можно сказать, отдельная предыстория. Джесси с детства воспитывала бабушка из потомственного рода «французских пуритан, поселившихся здесь во времена Наполеона». Этическое и идеологическое наследие «чистейших» здесь доводится до жутчайшего абсурда – женщины существуют только для воспроизведения потомства, мужчины становятся или проповедниками, или с оружием в руках защищают общину, процветают близкородственные браки и постепенное вырождение, физическое и моральное. Вот в таком чудовищном адском местечке под названием Ангелвилль, в режиме почище лагерного, но именно во имя и для «служения Богу», и рос будущий проповедник Джесси Кастер. А для полной готовности к этому служению нужно было не только окончить школу проповедников, но и быть психологически сломленным, раздавленным: «Вот для чего есть Бог. Когда ты сломлен, когда не можешь больше подняться, когда сил не осталось ни на йоту… Ты либо обращаешься к Иисусу, либо пускаешь себе пулю в лоб».

И эта, казалось, бы, совершенно бредовая и трэшевая история на самом деле ставит перед думающим (иные не в счет) читателем серьёзные вопросы – как минимум, о глубинной, сущностной природе американского протестантского фундаментализма, о том, чем он НА САМОМ ДЕЛЕ является. А как максимум – о таком варианте пути к Богу и своих собственных взаимоотношениях с Ним.

Гедеон Янг, журналист, публицист