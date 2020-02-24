Вестель Юрий - Псалом 1 - перевод с масоретского текста и древних версий

1а. «Счастлив» или «блажен»? Евр. слово носит скорее светский, чем религиозный характер, илиЕвр. слово носит скорее светский, чем религиозный характер, [1] а соотв. греч. и лат. слова у LXX и в PH — наоборот, скорее религиозный, чем светский. [2]

«Человек, некто» или «муж, мужчина»? Евр. слово (и, вероятно, здесь арам.-сир. слово) в подобных контекстах скорее означает «человек, некто», тогда как греч. и лат. слова у LXX и в PH более определённо означают «муж, мужчина». илиЕвр. слово (и, вероятно, здесь арам.-сир. слово) в подобных контекстах скорее означает «человек, некто», тогда как греч. и лат. слова у LXX и в PH более определённо означают «муж, мужчина». [3] Откуда взялся перевод «юноша», непонятно. [4]

1b. «Поступать по совету» или «ходить на совет»? Евр. слово может означать «совет» в смысле «рекомендация, предложение» и шире: «замыслы, образ мыслей, умонастроение», а всё выражение (букв.: «ходить в совете» или «…по совету») — «поступать по совету», «поступать в соответствии с образом мыслей» (так это выражение употреблено во 2 Пар. 22:5); но это слово может означать и «совет» в смысле «совещание, собрание, заседание». » или «»? Евр. слово может означать «совет» в смысле «рекомендация, предложение» и шире: «замыслы, образ мыслей, умонастроение», а всё выражение (букв.: «ходить в совете» или «…по совету») — «поступать по совету», «поступать в соответствии с образом мыслей» (так это выражение употреблено во 2 Пар. 22:5); но это слово может означать и «совет» в смысле «совещание, собрание, заседание». [5] Современные комментаторы первое значение считают более вероятным. Однако соответствующие греч. и лат. слова у LXX и в PH здесь скорее означают «совет» в смысле «собрание»; [6] арам. слово означает «совет» в смысле «рекомендация, замысел». [7]

Злодеи» или «нечестивые»? Евр. слово и, скорее всего, соответствующие арам. и сир. слова опять же носят более общий характер: «злодей, негодяй», «плохой, порочный, злой», » или «»? Евр. слово и, скорее всего, соответствующие арам. и сир. слова опять же носят более общий характер: «злодей, негодяй», «плохой, порочный, злой», [8] тогда как соответствующие греч. прилагательные у LXX и Аквилы и лат. в PH определённо означают «нечестивый, безбожный» в религиозном смысле, а у «Иного» переводчика — «беззаконный». [9]

1b-1c. В этих строках в Пешитте инверсия, как если бы она читала в евр. тексте «путь» вместо «совет» в 1b и «совет» вместо «путь» в 1с. В этих строках в Пешитте инверсия, как если бы она читала в евр. тексте «путь» вместо «совет» в 1b и «совет» вместо «путь» в 1с. [10]

1d. Евр. слово, переведённое как «насмешники», — это причастие глагола, означающего «насмехаться, высмеивать, глумиться, кощунствовать»; это слово здесь переводят и как «кощунники, глумцы, клеветники, циники». Септуагинта переводит его словом, означающим «мор, чума, эпидемия, пагуба, язва», Евр. слово, переведённое как «насмешники», — это причастие глагола, означающего «насмехаться, высмеивать, глумиться, кощунствовать»; это слово здесь переводят и как «кощунники, глумцы, клеветники, циники». Септуагинта переводит его словом, означающим «мор, чума, эпидемия, пагуба, язва», [11] а в переносном смысле — «опасный, вредный человек». [12]

2а. «Учение» или «Закон»? Евр. слово «тора» многозначнее, чем «закон», его скорее можно передать как «учение, наставление», » или «»? Евр. слово «тора» многозначнее, чем «закон», его скорее можно передать как «учение, наставление», [13] но как «закон» оно было переведено в Септуагинте и Вульгате и затем вошло во все европейские переводы. Эта интерпретация отчасти оправдана нередким параллелизмом этого слова с терминами, означающими правила, законы, заповеди, предписания и т. п., но в самом общем смысле, как здесь, «тора» — скорее «учение», включающее в себя богословские, культовые, юридические, нравственные и прочие предписания; в Книге Притч «тора» нередко параллельна термину, означающему «наставление-наказание» или даже «мораль». В таргумах и Пешитте оно нередко передается заимствованным из греч. словом: в таргуме на Пс. 1:2а «тора» передана именно так, [14] но в 2b она передана уже природным арам. словом. [15] Пешитта в обеих строках передаёт «тору» одним и тем же заимствованным из греч. термином. [16]

2b. Чьё «Учение»? Местоимение «его» одинаково может относиться к Богу и праведнику: Тора принадлежит Богу, от Кого она исходит, но и праведнику, кому она дарована — двусмысленность, которую любили иудейские толкователи.

Вникает», «бормочет, твердит, шепчет» или «размышляет»? Евр. глагол многозначен, так что все эти прочтения равновозможны. », «» или «»? Евр. глагол многозначен, так что все эти прочтения равновозможны. [17] Некоторые подчёркивают эмоциональное и «песенное» измерение глагола, что заставляет вспомнить многовековую иудейскую традицию шептания молитв, сопровождаемого телесным качанием, и христианскую традицию пения (особенно в монашестве), рецитирования псалмов (псалмодии, псалмопения). [18] Ряд иудейских и христианских комментаторов связывают это место с главной заповедью иудаизма, данной во Втор. 6:5‑7. Септуагинта, таргум, Пешитта и Вульгата понимали этот глагол в нашем месте, скорее всего, в смысле «размышлять, медитировать», [19] хотя Аквила и Симмах — «говорить, произносить». [20]

Евр. глагол стоит в грамматической форме, именуемой в евр. грамматике имперфектом (но это совсем не то же самое, что имперфект в греч. и лат.), который часто переводится будущим временем, как в этой строке и поступили греч. переводчики (LXX, Аквила и Симмах) и Иероним. Но в семитских языках нет разделения на три времени (прошлое, настоящее, будущее), как в европейских, и форма, получившая название «имперфект» (несовершенный вид глагола: действие ещё не закончилось), может подразумевать действие в будущем и настоящем, а иногда и в прошедшем (в смысле европейских языков). Это следует иметь в виду и ниже при сличении версий с МТ. В данном случае, судя по контексту и согласно большинству комментаторов (начиная, по крайней мере, с Авраама ибн Эзры, иудейского экзегета XII века, который специально подчёркивает это для нашей строки) , глагол лучше всего переводить в настоящем времени, имея в виду наше «абстрактное» настоящее время, которое указывает на постоянное, обычное действие (так называемый «прогрессивный» или «хабитуальный» евр. имперфект).

3a-d. «Успешность» праведника или дерева? Синтаксически евр. фразу в строке 3d можно понять по-разному: (1) «всё, что он (= праведник) ни делает, будет иметь успех» или «во всём, что ни делает, он (= праведник) будет успешен». (2) «всё, что он (= праведник) ни делает, он (или Он, т. е. Бог) приведёт к успеху». (3) «всё, что оно (= дерево) ни производит, благополучно созреет», как прочитывает таргум и некоторые комментаторы (употреблённые здесь глаголы могут относиться не только к человеку, но и к дереву: «делать, производить» может означать «плодоносить», а «быть успешным, преуспевать, иметь успех» может означать «пышно расти, процветать», как в Иез. 17:9-10; ср. русск. «успевать» и «по-спевать» = «созревать»). Подлежащее здесь — «дерево», и так естественнее по ходу речи, поскольку это ближайшее существительное, но большинство комментаторов принимает один из первых двух вариантов, предполагая здесь неосознанный, но вполне понятный сдвиг мысли в уме псалмопевца с «дерева» на «мужа».

Евр. глаголы в строках 3b-d стоят в имперфекте, что указывает на постоянное действие — реальное или только возможное, мыслимое, которое с необходимостью и регулярностью должно наступать в описанных условиях; в данном случае: так посаженное дерево неизбежно будет всегда обильно плодоносить. Версии на греч. и лат. опять же (см. выше, прим. к строке 2b) передают эти глаголы в будущем времени.

5а. Евр. существительное здесь имеет самое общее значение, в основном совпадающее с нашим понятием «суд»: либо судебный процесс, либо место или время совершения суда. . Евр. существительное здесь имеет самое общее значение, в основном совпадающее с нашим понятием «суд»: либо судебный процесс, либо место или время совершения суда. [21] Глагол обычно означает «вставать, подниматься», но может означать и «выстаивать, выдерживать». [22] Употреблённый здесь имперфект может обозначать просто будущее действие, но и обычное, повторяющееся действие или даже способность к действию. Возможны два основных прочтения этой строки (как в МТ, так и в версиях): (1) «не встанут злодеи/нечестивые в суде», т. е. не появятся в месте суда или во время суда, не будут там и/или тогда находиться. Это прочтение может подразумевать Божий эсхатологический суд — если «вставать» понимать как «воскресать». [23] Но его можно понять и как появление на человеческом суде — рядовом судебном заседании. [24] (2) «не устоят (или не будут стоять) злодеи/нечестивые на суде». В таком прочтении, очевидно, подразумевается, что нечестивые не выдержат процесса суда, будут осуждены. И опять же здесь может иметься в виду человеческий суд [25] или эсхатологический суд последнего Дня.Таргум выражает это эксплицитно: «не будут оправданы нечестивые в великий день» (с разночтением: «в день великого суда»).

6а-b. Знание Господом путей праведных противопоставлено гибели, исчезновению пути нечестивых, потому что «знать» в евр. и других семитских языках (как отчасти и в слав. языках), кроме привычного нам значения умственного и чувственного познания (узнавания, понимания, умения и т. п.), по отношению к лицу означает признание, близость, тесное, близкое, доверительное общение. Знание Господом путей праведных противопоставлено гибели, исчезновению пути нечестивых, потому что «знать» в евр. и других семитских языках (как отчасти и в слав. языках), кроме привычного нам значения умственного и чувственного познания (узнавания, понимания, умения и т. п.), по отношению к лицу означает признание, близость, тесное, близкое, доверительное общение. [26] «Знать» со стороны Бога, особенно «знать по имени», подразумевает особые личные отношения (Исх. 33:12), совершенное и удивительное знание человека (Пс. 138/139), включает избрание (см. Быт. 18:19; Иер. 1:5; Ам. 3:2), заботу, покров и защиту (Пс. 30/31:8; 36/37:18; 68/69:20; 141:3/142:4; Прит. 27:23; Ос. 13:5; Наум 1:7). Путь нечестивых оставлен Богом без внимания, что и влечёт за собой его гибель. [27] Евр. глагол «погибать» стоит в имперфекте, что может означать будущее время либо постоянное или обычное, всегда бывающее действие.

КОММЕНТАРИЙ

Тип и характер. Первый псалом относится к «псалмам Торы», т. е. к тем, в которых превозносится и восхваляется Тора (его следует сравнить особенно с Пс. 18/19 и 118/119, также 33/34; 36/37; 48/49; 72/73; 110/111; 11/112; 126/127; 127/128; 138/139). Вместе с тем он близок к «литературе мудрости», которая ставит в центр духовной жизни занятие Торой. Первым в собрании псалмов его поместил один из поздних редакторов — как введение в Псалтирь. Есть сведения из иудейской и христианской традиций, что первые два псалма когда-то составляли один псалом. Первый псалом относится к «псалмам Торы», т. е. к тем, в которых превозносится и восхваляется Тора (его следует сравнить особенно с Пс. 18/19 и 118/119, также 33/34; 36/37; 48/49; 72/73; 110/111; 11/112; 126/127; 127/128; 138/139). Вместе с тем он близок к «литературе мудрости», которая ставит в центр духовной жизни занятие Торой. Первым в собрании псалмов его поместил один из поздних редакторов — как введение в Псалтирь. Есть сведения из иудейской и христианской традиций, что первые два псалма когда-то составляли один псалом. [28] Если это так, то поскольку Второй псалом однозначно относится к типу «царских» псалмов, т. е. тех, где воспевается и прославляется царь, то и Первый псалом оказывается «царским» и в его герое — муже-праведнике — надо видеть царя.

Тора, или Учение-Закон, дана Богом через Моисея на Синае; исполнение заповедей Торы было главным условием Синайского союза-завета, исполнения Господом Его обетований, в первую очередь главного из них — сделать Израиль Своим возлюбленным народом, вместе со всем, что это означает для людей (покровительством, благоденствием, благодеяниями и т. п.). Священники не переставали учить ей народ, а пророки — напоминать о ней и толковать её. В послепленное время Тора становится средоточием религиозной, политической, социальной и нравственной жизни народа; верность Торе стала равнозначной верности Богу, так что против попыток искоренить исполнение её заповедей подымается восстание (1 Мак. 2:27), за неё отдают жизнь (1 Мак. 1-2; 2 Мак. 6-7). К тому времени (и, вероятно, уже ко времени создания нашего псалма) Тора осмысливается как полное откровение — Слово Божие, совершенное выражение Его воли, зафиксированное в Писании, прежде всего в Пятикнижии Моисеевом, но и в других книгах Библии, в том числе и Псалмах. Это предельно милостивый, щедрый и жизнетворный (как изображено в нашем псалме, ст. 3) дар от Бога, нечто совершенно противоположное легализму, законничеству, убивающей дух букве, во что позднее выродилось (не только в течениях иудаизма, но и в последующей европейской религиозности) слепое поклонение букве закона. В Псалмах Тора предстаёт принадлежащей исключительно Богу как данная Им Израилю (Пс. 77/78:5, 10; 88/89:31), как «совершенная, обновляющая душу» (18/19:8); праведник содержит её в сердце (Пс. 36/37:31; 39/40:9; ср. Иер. 31:33[32]). В Первом псалме, как и в Пс. 93/94:12 и 118/119:1, Тора — это счастливый удел праведника, отнюдь не «бремя», а изучение Торы — дело всей жизни человека, его «круглосуточной» вовлечённости, а не только интеллектуальных занятий. Псалом 118/119 почти весь посвящен воспеванию Торы (из общего числа употреблений этого слова в Псалтири — 36 раз — 26 приходится на этот псалом): она — истина (ст. 142), полна чудес (18), противоположна лжи (29), источник радости (70, 77, 92, 174), лучше золота и серебра (72), обилие мира для любящих её (165); праведник любит её (97, 113, 163), обещает хранить её всем сердцем (34), всегда, во веки (44); те, кто её оставляют, вызывают у него ужас (53) и слёзы (136). [29]

Содержание псалма состоит в размежевании двух путей: (1) пути «счастья» или «блаженства», пути праведных, состоящего в уклонении от худых сообществ и постоянном, «дённом и нощном» изучении Торы (ср. Втор. 6:4-9 и особенно заповедь Иис. Нав. 1:8, которую наш псалом почти цитирует), ведущего к успеху и процветанию, которое сравнивается с плодоносным деревом, посаженным (или пересаженным) у водных каналов; псалма состоит в размежевании двух путей: (1) пути «счастья» или «блаженства», пути праведных, состоящего в уклонении от худых сообществ и постоянном, «дённом и нощном» изучении Торы (ср. Втор. 6:4-9 и особенно заповедь Иис. Нав. 1:8, которую наш псалом почти цитирует), ведущего к успеху и процветанию, которое сравнивается с плодоносным деревом, посаженным (или пересаженным) у водных каналов; [30 и (2) пути злодеев-негодяев, или нечестивых, [31 грешников, «насмешников-кощунников», [32] изображённом как три ступени уклонения от правого пути: «ходить» (поступать) по совету злодеев, «вступать» на путь грешников (или стоять, останавливаться на их пути), сидеть вместе с «насмешниками». [33] Злые не смогут устоять на суде (имеется в виду либо человеческий справедливый суд, либо суд Божий) или не будут воскрешены Богом в последний Судный день. Вероятнее всего, что в ту пору не было развитой эсхатологии, так что подобные богословские представления находились in statu nascendi, в становлении. Божий суд, должно быть, мыслился как посюсторонний, но с возрастающей, хотя и неосознанной или плохо сознаваемой тенденцией отодвигать его всё ближе к грани земной жизни, чтобы в конце концов (но, скорее всего, уже через много лет после создания псалма) перенести его за эту грань, что где-то на рубеже эр привело к осознанной концепции потустороннего, эсхатологического воскресения. Господь знает, т. е. наблюдает и оберегает путь, т. е. образ жизни и саму жизнь праведных, но не делает этого по отношению ко второму пути, почему жизнь нечестивых ожидает гибель.

«Путь» — второй после «торы» и тесно связанный с ней ключевой термин этого псалма и одно из важнейших этико-богословских понятий Библии (как и во всех древних религиях и культурах: китайское Дао, буддийский «средний путь», иранский «путь Аша», древнеегипетский «путь жизни» и «путь бога»). При заключении Завета Бог Яѓвэ указал Израилю путь жизни — исполнять Тору (Втор. 5:33; Иер. 7:23; 21:8; ср. Прит. 12:28; 5:6; 6:23; 15:24), и Моисей перед смертью призывает народ выбрать путь (пути) благословения — путь исполнения заповедей и уклониться от пути проклятия — пути идолопоклонства (Втор. 11:26-28; 30:15-20). Псалмы полагают решающее различие между, с одной стороны, путём (путями) Бога Яѓвэ, Его заповедей (Пс. 5:9; 17/18:22; 24/25:4, 10; 26/27:11; 36/37:34; 50/51:15; 66/67:3; 66/67:14; 80/81:14; 84/85:11; 93/94:10; 102/103:7; весь 118/119; 127/128:1; 137/138:5; ср. Втор. 32:4), непорочным, или цельным, совершенным путём (17/18:31, 33; 100/101:2, 6; 118/119:1), путём истины-верности (118/119:30), путём вечности (138/139:24), он же и «путь праведных» (Ос. 14:10), а с другой стороны — гибельным путём (путями) нечестивых, грешных, путём лжи (Пс. 9:26/10:5; 106/107:17; 118/119:29; 145:17). Первый — это путь по преимуществу, и иногда называется просто «путь» с определённым артиклем (Пс. 24/25:8, 12; 31/32:8). Оба пути противопоставлены как «путь вечный» и «путь опасный» (138/139:24), «путь жизни» и «путь смерти» (Иер. 21:8), «стези прямые» и «путь злой», «пути тьмы» (Прит. 2:12-13; 6:23; 14:12; 16:25). Библейское представление о «двух путях» отразится в иудейско-эллинистических произведениях межзаветной литературы, кумранских свитках, в Евангелии (Мф. 7:13‑14, Лк. 13:24; ср. Иак. 1:12), раннехристианских сочинениях и во многом определит всё христианское мировоззрение: «Есть два пути, один — жизни, другой — смерти, и велико различие между этими двумя путями» («Дидахэ», 1:1; см. также Климент Александрийский, Строматы V.5.31, со ссылкой на Пс. 1:1).

Богословие псалма исследователи сближают с девтерономической традицией (т. е. традицией, связанной с Книгой Второзакония): (1) резкое противопоставление двух путей (ср. Втор. 30:11‑20); (2) аллюзия в ст. 2 на важнейшую для богословия Второзакония главу Втор. 6 псалма исследователи сближают с девтерономической традицией (т. е. традицией, связанной с Книгой Второзакония): (1) резкое противопоставление двух путей (ср. Втор. 30:11‑20); (2) аллюзия в ст. 2 на важнейшую для богословия Второзакония главу Втор. 6 [34] и, вероятно, также на Втор. 17:14-20, где говорится о значении изучения Торы для царя, особенно в связи с предполагаемой связью между Пс. 1 и «царским» Пс. 2; (3) центральное место Торы в мировоззрении и жизни (параллелизм Пс. 1:1-3 с Иис. Нав. 1:8, Втор. 17:19 и Иер. 17:7‑8, который также считается девтерономическим фрагментом). Комментаторы подчеркивают «идеализм» 1-го псалма: он слишком оптимистичен относительно жизни праведника и возмездия нечестивым, не упоминает проблемы страданий праведников и процветания нечестивых. Можно отметить как близость Пс. 1 к Пс. 25/26 и 111/112 (особенно начало и конец этого псалма), так и контраст с сомнениями и вопрошаниями о благоденствии нечестивых в Пс. 36/37 и 72/73.

Литературно-художественная сторона псалма оценивается весьма различно: если одни не видят в нём большой художественной ценности, то другие считают, что псалом представляет собой высокохудожественное произведение. псалма оценивается весьма различно: если одни не видят в нём большой художественной ценности, то другие считают, что псалом представляет собой высокохудожественное произведение. [35]

Sitz im Leben («место в жизни», т. е. жизненный контекст). Первый псалом, по мнению большинства исследователей, — чисто литературное произведение, предназначенное для индивидуального чтения, а не общественного богослужения. («место в жизни», т. е. жизненный контекст). Первый псалом, по мнению большинства исследователей, — чисто литературное произведение, предназначенное для индивидуального чтения, а не общественного богослужения. [36]

Датировка псалма существенно разнится у разных исследователей, но преобладает мнение о позднем времени — от III в. до н. э. до середины II в. псалма существенно разнится у разных исследователей, но преобладает мнение о позднем времени — от III в. до н. э. до середины II в. [37]

Считается, что в псалме отсутствует стихотворная метрика, и он представляет собой ритмизованную прозу; попытки найти в нём метрику, как правило, связаны с эмендациями (исправлениями).

Структура псалма в отношении разбиения на строфы спорна: различные исследователи разбивали его на 2, 3 и 4 строфы. Общая структура — хиазм, который можно представить в таком виде: начинается и заканчивается псалом противопоставлением двух путей, а центром имеет противопоставление спасительной укоренённости праведных и гибельной «лёгкости» грешников.

ИСТОЧНИКИ И СОКРАЩЕНИЯ

(звёздочкой отмечены недоступные мне работы)

аккад. – аккадский; арам. – арамейский; греч. – греческий; евр. – еврейский (древнееврейский язык); един. ч. – единственное число; лат. – латынь; множ. ч. – множественное число; МТ — Масоретский текст; прил. – имя прилагательное; прич. – причастие; русск. – русский; сир. — сирийский; сущ. – имя существительное; LXX — Септуагинта; PH — перевод псалмов с евр. Иеронима Стридонского (Psalterium iuxta Hebraicum); Psh — Пешитта, древнесирийский перевод Библии; Tg — таргум, арамейский перевод-парафраз псалмов

Августин — Augustinus. Enarrationes in Psalmos. PL, t. XXXVI.

Аверинцев — Аверинцев, Сергей С. «Вслушиваясь в слово: три действия в начальном стихе Первого Псалма – три ступени зла». В кн.: Сергей Аверинцев. Связь времен. Киев: Дух і літера 2005.

Вайс — Вайс, Меир. Библия и современное литературоведение. Метод целостной интерпретации. Перев. Т. Б. Менской. Гешарим–Мосты культуры, Иерусалим-Москва 2001.

Вальер — Пол Вальер (Paul Valliere), Богословие Псалмов, — Пол Вальер (Paul Valliere), Богословие Псалмов, http://www.clement.kiev.ua/ru/node/1008

Графов — Графов, Андрей Э. Словарь библейского иврита. Москва: Текст 2019.

Евсевий — Eusebius. Commentaria in Psalmos. PG, t. CXXVIII.

Иероним — Hieronymus: S. Hieronymi Presbyteri qui deperditi hactenus putabantur. Commentarioli in Psalmos. Edidit… D. Germanvs Morin, Maredsoli… Oxoniae 1895.

Иларий — Hilarius: S. Hilarii episcopi Pictaviensis Tractatus super Psalmos (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, t. XXII) 1891.

Ориген — Origenes. Fragmenta in Psalmos 1–150 [Dub.], in: Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata edidit J. B. Card. Pitra, tom. 2. Patres anteniceni, Typis Tusculanis 1884 (TLG 2042 044).

ТК-1 — Тексты Кумрана. Выпуск 1. Перевод… И. Д. Амусина. М. 1971.

ТК-2 — Тексты Кумрана. Выпуск второй. Введение, перевод… А. М. Газова-Гинзберга, М. М. Елизаровой и К. Б. Старковой. СПб: Центр «Петербургское Востоковедение» 1996.

Феодорит —Theodoretus. Interpretation in Psalmos, Patrologia Graeca, t. LXXX (TLG 4089.24). Русск. перев.: Творения блаженного Феодорита, епископа Киррского…, ч. 2, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1905.

Штейнберг — Штейнберг, Овсей (или Иеѓошуа). Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна 1878.

Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio quinta.

Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem. Editio quarta.

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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ЕВР., АРАМ. И СИР. БУКВ

(в скобках произношение кириллическими буквами)

Согласные:

1. алеф א – ’ (не произносится)

2. бет ב – v (в), בּ – b (б)

3. гимел ג – g (г)

4. далет ד – d (д)

5. ѓе ה – h (украинское г, английское h)

6. вав ו – w (в)

7. заин ז – z (з)

8. хет ח – ḥ (х)

9. тет ט – ṭ (т)

10. йод י – y (й)

11. каф כ – ḱ (х) כּ – k (к)

12. ламед ל – l (л)

13. мем מ , ם – m (м)

14. нун נ , ן – n (н)

15. самех ס – s (с)

16. аин ע – ‘ (не произносится)

17. пэ פ , ף – f (ф) פּ – p (п)

18. цадэ צ – ṣ (ц)

19. коф ק – q (к)

20. реш ר – r (р)

21. шин שׁ – š (ш) син שׂ – ś (с)

22. тав ת – t (т).

Гласные долгие: камец בָ — ā (а)

церэ בֵ — ē (э)

хирек с йод בִי — î (и)

холем בֺ — ō и בוֹ — ô (o)

шурек בוּ — ū (у)

краткие: патах בַ ; — а (a)

cегол בֶ — e (э)

хирек без йод בִ — i (и)

камец-хатуф בָ — o (o)

киббуц בֻ — u (у)

сверхкраткие: хатэф-патах בֲ — а (a)

хатэф-сегол בֱ — e (э)

хатэф-камец בֳ — o (o)

Шва בְ покоящееся не показывается, шва подвижное – ǝ (беглое «е»)