Пузынин - Традиция евангельских христиан

Cтатья опубликована журнале "Богословские размышления" № 13 (2012) Стр. 7-52 (рус. и англ.)

В данной работе рассматривается практика библейского толкования в традиции евангельских христиан, имеющей свой исток в санкт-петербургском служении англиканского проповедника пробуждения Лорда Рэдстока в 70-ых годах XIX века. В стремлении найти выход из тупика, в котором оказалась практика толкования Писания в данной традиции, в исследовании приводится аналитический обзор ее исторического развития от начала до наших дней.

Диахронический анализ указывает на то, что основные причины современного кризиса толкования коренятся в радикальном смещении, произошедшем в практике библейского толкования данной традиции после падения СССР. Индуктивный метод толкования Писания был представлен западными образовательными институтами в качестве единственно правильной стратегии, вытесняя тем самым предыдущие интерпретационные практики данной исторически обусловленной традиции как ненаучные и неправильные.

В данной работе предлагается новая парадигма толкования Писания, которая сохраняет преемственность практики, включая недавно внедренную индуктивную методологию. Двигаясь в магистральном русле евангелической традиции, характеризующимся регулярным заимствованием теорий и практик англо-американского евангелического движения, мы предлагаем модель адаптированной дифференциально-интегральной герменевтики.

В данной интерпретационной стратегии во внимание принимается три уровня толкования: авторское намерение, буквальное значение и предмет текста, рассмотренный через призму истории его толкования. От толкователя ожидается публичное оправдание своих интерпретационных решений в свете исторической идентичности данного интерпретирующего сообщества, а также его коренных ценностей и понятия блага.

This thesis explores the practice of biblical interpretation in the post-Soviet tradition of the Gospel Christians that has its origins in the ministry of the Victorian revivalist preacher Lord Radstock in St. Petersburg in the 1870s. Attempting to resolve the current interpretive impasse, this study provides a diachronic descriptive analysis of the practice. The analysis reveals that the major causes of the contemporary crisis pertain to the radical shift, which took place in the tradition’s practice after the collapse of the Soviet Union. The inductive Bible study method was introduced by western educators and presented as the only correct methodology thereby rendering the former pre-critical interpretive practices as unscientific and wrong.

Building on the discoveries of the historical analysis, the thesis suggests a new paradigm for biblical interpretation, which is tradition-continuous. Following the trajectory of the Evangelical tradition in the Post-Soviet context, a trajectory which relies on Western thought, the thesis adopts a theological differential-integral hermeneutics. This interpretive strategy takes into account three levels of interpretation: the author’s intention, the literal meaning, and the representational content of a text in the history of its interpretation. The interpreter is expected to publicly justify his or her interpretive decisions in light of the community’s historical self-identity, its core values and its concept of good.

Cтатья опубликована журнале "Богословские размышления" № 13 (2012) Стр. 7-52 (рус. и англ.)

Пузынин А. П., PhD, LicDD.