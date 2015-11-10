Новое сканирование клуба

Христианство в лучшем своем виде учит людей тому, что они находятся не в центре реальности, а на ее периферии, вместе со всеми другими.

Оно учит, что мы находимся в зависимости не от нашей собственной гениальности и проницательности, а от откровения, которое многим кажется глупостью и источник которого мы не способны постичь.

Оно учит, что люди - испорченные и зачастую самообманывающиеся творения и что христиане не являются исключением.

Поэтому наша научная и педагогическая деятельность должна характеризоваться не только сильной защитой того, что, согласно нашей вере, было открыто Богом,

но также готовностью быть критичными по отношению к себе и нашим собственным традициям.

Андрей Пузынин - Традиция евангельских христиан - изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. - 523 с.

ISBN 978-5-89647-235-3

Андрей Пузынин - Традиция евангельских христиан - изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЕ I.I Социально-политический и культурный фон исследования I.II Программа контекстуального богословия в ДХУ: возникновение, подаваемые надежды и коллапс. Академический фон I.III Характер и ограничения данного исследования I.IV Почему именно «евангельские христиане»? I.V Теоретические инструменты, предложенные в работах Ганса Кюнга и Аласдера Макинтайра I.VI Цель, задачи и структура работы I.VII Описание каждой главы и развитие аргументации I.VIII Определение ключевых терминов Глава 1. ЛОРД РЭДСТОК И ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Глава 2. ЖУРНАЛ «РУССКИЙ РАБОЧИЙ»: 1875-1881 Глава 3. ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАШКОВ И ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПАРАДИГМ Глава 4. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ: 1905-1910 Глава 5. ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В 1910-1939 гг. Глава 6. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ В ПЕРИОД МЕЖДУ 1944-2008 гг. 6.1 Введение 6.2 Историческая идентификация: дальнейшее развитие 6.2.1 А. В. Карев

6.2.2 Историографический поворот после окончания периода «холодной войны»

6.2.3 М. С. Каретникова

6.2.4 В. А. Бачинин

6.2.5 Ю. Е. Решетников и С. В. Санников

6.2.6 В.И.Давидюк 6.3 Богословие 6.3.1 Александр де Шаландау о богословии «Братского вестника». Советский период

6.3.2 Постсоветское богословское видение в Украине, представленное в работе Ю. Е. Решетникова и С. В. Санникова: консервативная траектория

6.3.3 Постсоветское богословское видение в Украине, представленное в работах М. Н. Черенкова: либеральная траектория 6.4 Постсоветская практика библейского толкования 6.5 Заключение Глава 7. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ: НА ПУТИ К НОВОЙ БОГОСЛОВСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ И НОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 7.1 Введение 7.2 На пути к решению проблемы самоидентификации евангельских христиан 7.3 Некоторые богословские течения в западном евангелическом богословии 7.3.1 Фундаменталистская траектория

7.3.2 Постфундаменталистская евангелическая динамика в бывшем Советском Союзе

7.3.3 После фаундационализма 7.4 Культурно-лингвистическая модель 7.4.1 Писание абсорбирует мир

7.4.2 Писание абсорбирует историю евангельских христиан 7.4.2.1 Христос и власти 7.4.2.2 Евангельские христиане и власти: конструирование новой идентификации

7.5 Заключение ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8.1 Итоги 8.2 Вклад данного исследования 8.3 Выводы и новые вопросы, поставленные данным исследованием 8.3.1 Вопросы исторической идентификации

8.3.2 Богословие

8.3.3 Практики

8.3.4 Культура БИБЛИОГРАФИЯ

Андрей Пузынин - Традиция евангельских христиан - изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней - Предисловие