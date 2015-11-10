Пузынин - Традиция евангельских христиан
Новое сканирование клуба
Христианство в лучшем своем виде учит людей тому, что они находятся не в центре реальности, а на ее периферии, вместе со всеми другими.
Оно учит, что мы находимся в зависимости не от нашей собственной гениальности и проницательности, а от откровения, которое многим кажется глупостью и источник которого мы не способны постичь.
Оно учит, что люди - испорченные и зачастую самообманывающиеся творения и что христиане не являются исключением.
Поэтому наша научная и педагогическая деятельность должна характеризоваться не только сильной защитой того, что, согласно нашей вере, было открыто Богом,
но также готовностью быть критичными по отношению к себе и нашим собственным традициям.
Андрей Пузынин - Традиция евангельских христиан - изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. - 523 с.
ISBN 978-5-89647-235-3
Андрей Пузынин - Традиция евангельских христиан - изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЯ
ВВЕДЕНИЕ
I.I Социально-политический и культурный фон исследования
I.II Программа контекстуального богословия в ДХУ: возникновение, подаваемые надежды и коллапс. Академический фон
I.III Характер и ограничения данного исследования
I.IV Почему именно «евангельские христиане»?
I.V Теоретические инструменты, предложенные в работах Ганса Кюнга и Аласдера Макинтайра
I.VI Цель, задачи и структура работы
I.VII Описание каждой главы и развитие аргументации
I.VIII Определение ключевых терминов
Глава 1. ЛОРД РЭДСТОК И ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Глава 2. ЖУРНАЛ «РУССКИЙ РАБОЧИЙ»: 1875-1881
Глава 3. ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАШКОВ И ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПАРАДИГМ
Глава 4. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ: 1905-1910
Глава 5. ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В 1910-1939 гг.
Глава 6. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ В ПЕРИОД МЕЖДУ 1944-2008 гг.
6.1 Введение
6.2 Историческая идентификация: дальнейшее развитие
- 6.2.1 А. В. Карев
- 6.2.2 Историографический поворот после окончания периода «холодной войны»
- 6.2.3 М. С. Каретникова
- 6.2.4 В. А. Бачинин
- 6.2.5 Ю. Е. Решетников и С. В. Санников
- 6.2.6 В.И.Давидюк
6.3 Богословие
- 6.3.1 Александр де Шаландау о богословии «Братского вестника». Советский период
- 6.3.2 Постсоветское богословское видение в Украине, представленное в работе Ю. Е. Решетникова и С. В. Санникова: консервативная траектория
- 6.3.3 Постсоветское богословское видение в Украине, представленное в работах М. Н. Черенкова: либеральная траектория
6.4 Постсоветская практика библейского толкования
6.5 Заключение
Глава 7. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ: НА ПУТИ К НОВОЙ БОГОСЛОВСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ И НОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
7.1 Введение
7.2 На пути к решению проблемы самоидентификации евангельских христиан
7.3 Некоторые богословские течения в западном евангелическом богословии
- 7.3.1 Фундаменталистская траектория
- 7.3.2 Постфундаменталистская евангелическая динамика в бывшем Советском Союзе
- 7.3.3 После фаундационализма
7.4 Культурно-лингвистическая модель
- 7.4.1 Писание абсорбирует мир
-
7.4.2 Писание абсорбирует историю евангельских христиан
- 7.4.2.1 Христос и власти
- 7.4.2.2 Евангельские христиане и власти: конструирование новой идентификации
7.5 Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
8.1 Итоги
8.2 Вклад данного исследования
8.3 Выводы и новые вопросы, поставленные данным исследованием
- 8.3.1 Вопросы исторической идентификации
- 8.3.2 Богословие
- 8.3.3 Практики
- 8.3.4 Культура
БИБЛИОГРАФИЯ
Андрей Пузынин - Традиция евангельских христиан - изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней - Предисловие
Впервые я встретился с евангельскими христианами лорда Рэдстока в «Анне Карениной». Эта инородная секта, с точки зрения Льва Толстого, совмещала в себе два рода высокомерия. С одной стороны — высокомерие, основанное на уверенности в личном спасении единственно истинных христиан. С другой стороны — высокомерие, проистекающее из убежденности в особой духовной просвещенности, полученной от Божественного духа. Влияние этих идей ведет отчужденного мужа Анны сначала к легкомысленной доверчивости, а затем к самооправдывающей нравственной уверенности, в которой его отказ дать Анне развод рассматривается как служение Богу, как облечение себя в мантию морального превосходства, как предоставление Анне возможности улучшить себя. По мнению Толстого, евангельские христиане не могли предложить ничего ценного восточно-европейской религии и культуре.
Если бы точка зрения Толстого была обоснованной, эти добровольные жертвы сектантской убежденности не смогли бы просуществовать более одного поколения. Однако д-р Андрей Пузынин в этом исключительном историческом и богословском исследовании демонстрирует насыщенное и достоверное описание того, как семена кезикского евангелического движения, благородного по происхождению и своеобразного по стилю, пустили корни и прижились в русской и украинской почве. После проведенного исследования о лорде Рэдстоке следует анализ деятельности полковника В. А. Пашкова, И. С. Проханова, а также анализ движения евангельских христиан периода коммунистической революции и последующей организации Союза евангельских христиан и баптистов, который был использован для создания просоветского религиозного повествования традиции, последующего периода перестройки, возникновения новых национальных идентичностей и распада советской империи.
В каждый период евангельские христиане формируют свою идентификацию между полюсами Запада и Востока, между полюсом евангельской простоты и полюсом современности в процессе постоянного диалога и нахождения временных решений, отвечающих их насущным нуждам и всегда открытых для дальнейшей итерации.
По мере развертывания повествования д-р Пузынин демонстрирует, что евангельские христиане стали контекстуализированной формой евангелической традиции, принимающей во внимание не только устоявшиеся идиомы русской культуры, но даже советские формы коммунистического атеизма и национализма. Пузынин проводит глубокий анализ взаимодействия Евангелия и культуры и демонстрирует исключительную культурную приспособляемость глобального евангелического движения.
Евангельские христиане стойко переносили трудности, находясь за «железным занавесом». Это означает, что они были изолированы от нарастающего влияния фундаментализма в тот временной период. Характерные формы эмфатической доктринальной исключительности и догматического нравственного абсолютизма, ставшие самоочевидной данностью, присущей консервативным англо-американским протестантам, не обязательно были неотъемлемыми составляющими восточно-европейских форм евангелической традиции.
Пузынин отнюдь не является некритичным к стратегиям и практикам евангельских христиан, временами склонявшихся к чрезмерной и отчасти неосознанной культурной ассимиляции в рамках идеи особой мессианской роли России, а позже Советского Союза. Он развивает аргумент о необходимости культивировать промежуточное богословское пространство, находящееся между парадигмами византийской и протестантской форм христианства. Тем не менее, анализируя различные евангелические траектории, он показывает, что западный фундаментализм не является самоочевидной, необходимой или единственной экстраполяцией евангелической традиции. Поэтому данное исследование не только восстанавливает критическое повествование евангельских христиан, но также предлагает дискретную и вместе с тем достаточно жесткую критику тех, кто заявляет о том, что подлинные евангельские христиане обязательно являются фундаменталистами.
Работа Пузынина еще не закончена. Он утверждает, что постсоветские условия Восточной Европы ставят протестантов перед лицом двойного кризиса идентификации и релевантности. Выстраивая свою аргументацию на работах Куна и Кюнга, он показывает необходимость в новом парадигматическом сдвиге постмодерна, в котором евангелические подходы к Библии, герменевтике и доктрине требуют новых конфигураций как в Восточной Европе, так и на Западе. Следуя за Макинтайром, Пузынин предлагает подход к богословской реконструкции, в котором развитие современного богословия зиждется на критической и ревизованной артикуляции исторической динамики изучаемой традиции. Посредством использования теории Линдбека о постлиберальном прочтении мира через призму библейского повествования историография евангельских христиан превращается в горнило современной богословской реконструкции и становится платформой для новых инициатив в богословском экуменическом диалоге между восточно-европейскими евангельскими христианами и доминирующей православной традицией.
Пузынин проявляет себя в этом исключительном исследовании не только как скрупулезный и проницательный историк, но также как творческий контекстуальный и герменевтический теолог. Его работа оригинальна и важна для разных категорий читателей: студентов, ученых и практиков внутри и вне евангелической традиции. Я искренне надеюсь, что эта книга д-ра Пузынина внесет научный вклад исключительного качества в изучение всемирного евангелического движения и будет иметь широкое влияние в международном научном сообществе.
Роберт Е . Уорнер,
профессор религиоведения, культурологии и обществоведения Университет Честера, Великобритания.
«Традиция евангельских христиан»: критический анализ книги Андрея Пузынина
Пузынин Андрей. Традиция евангельских христиан: Изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней. – М.: ББИ св. ап. Андрея, 2010. – 523 с.
Данный отклик на указанную книгу будет носить, конечно же, субъективный характер и, возможно, несколько эмоциональный, но отнюдь незлобивый. Книга Андрея Пузынина затрагивает важную тему и по-разному откликается у читателей, начиная со дня выхода и доныне, причем и у самого автора идея продолжает развиваться1 . Кто-то восторженно принимает книгу Андрея Пузынина 2, кто-то пишет о том же, но по-иному3, кто-то нашел в ней хотя бы частично разгадку большой проблемы4, а кто-то – автор данного отклика – пожелал указать больше на недостатки работы. Конечно же, без инквизиторских призывов, но хотя бы для представления ВСЕЙ картины «читательского отклика».
Итак, скажу прямо и сразу – книга Андрея Пузынина вызывает у меня не очень хорошие впечатления (и не только у меня, но и у отечественных авторов, ныне живых, которых он всячески подвергает критике – в личном общении некоторые из них подтвердили это сдержанно и по возможности вежливо, в отличие от автора книги). Приведу ряд причин такого моего отношения:
1. Автор, критикуя оппонентов за неиспользование известных западных источников, сам не использует таковые на русском языке (например, первоисточники на дисках по Истории евангельского движения5 приводятся в библиографии, но реально не используется их потенциал).
2. Автор использует не очень лестные характеристики об учености и методологии исследования других6, возможно считая, что он сам обладает высокой академической степенью, верным и широким знанием и правильной научной методологией, претендует на правильное истолкование истории и традиции, которое «наконец-то» представлено за 150 лет евангельского движения (такой подход неконструктивен, неэтичен и (!) вряд ли допустим в научных исследованиях).
3. Автор, делая промежуточные выводы по разделам, выводит о евангельском движении практически одни негативы (этим самым только подыгрывая радикальным православным кругам и безбожным циничным интеллектуалам). И в тоже время некритично рассматривает положение, влияние и отношение радикальных представителей Православной церкви в связи с развитием отечественного евангельского движения (а в ней-то точно просматривается и до сегодня пособничество властям, потакание беспределу, инициатива к преследованию и т.п.).
4. Автор упорно ставит в основу евангельского движения деятельность Гренвиля Рэдстока, даже не говоря о деятельности уже существующих тогда евангельских служителей на юге Украины (юго-востоке Российской империи), этим только подтверждая идею о навязанной «западной секте». Подобная раздвоенность проявляется и когда автор пишет о евангельских верующих, но постоянно косвенно критикует отечественное баптистское братство (и непонятно, отчего такая неприязнь).
5. Автор ни словом не обмолвился о важности влияния и распространения перевода Библии на понятном русском языке в 1876 году (а ведь ценность и статус Библии является настоящей и постоянной традицией евангельских верующих и основой для всякого духовного пробуждения). А также он снисходительно относится к понятиям «богоискательство», «действие Духа» и «предвестники» в отечественной народной и православной среде, естественно толкая к мнению об исключительно западной миссионерской кампании по евангелизации России.
6. Автор для оценки берет по сути одну из философских парадигм и выставляет ее как объективное мерило, подгоняя под нее первоисточники и громя все, что не подходит. И к тому же, использует слишком сложный академический язык, а хотя других – в частности, М.Черенкова – критикует за подобное. И вообще критикует отечественных исследователей за ненаучность, забывая, что их критерии и возможности исследования просто отличны от его, а критерии 100-давности тем более – они были другими. И даже больше: автор указывает, по сути, на плагиат в письменных трудах евангельских лидеров и писателей, начиная с И.Проханова и заканчивая В.Ткачуком, но при сравнении книг (в частности, Ткачука и Верклера) указанных якобы очевидных заимствований и чуть ли не полного повторения – не найдено.
7. Автор обвиняет братство и лидеров Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) во время «холодной войны» в пособничестве властям, не ценя внесенный ими положительный вклад в неимоверно сложном контексте служения.
8. Автор непоследователен и неаккуратен в мелочах, в частности не указал полное имя и отчество епископа евангельских христиан Давидюка Василия Ивановича, а ранее настойчиво исправлял у других написание фамилии Рэдсток (через «э» вместо используемого другими «е»).
9. Автор изначально не дает ясного и постоянного определения, кто такие «евангельские христиане» (поскольку то включает, то исключает баптистов, а говоря о евангельском пробуждении в Петербурге, указывает лишь на один фактор (деятельность Рэдстока) и накладывает свои выводы на другие места пробуждения в России). Автор также не дал ясного и постоянного определения, что такое «традиция евангельских христиан», что конкретно подразумевается под этим (после прочтения книги напрашивается лишь отрицательное мнение об этой традиции – бесконечные плагиаты, пособничество, ненаучность, узость, «сдвиги» и т.п.).
10. И наконец, сторонний светский наблюдатель может предположить «заказ» в изложении автора: Андрей Пузынин получил научную степень, признанную в Англии, написал диссертацию/книгу, находясь в Англии, при поддержке английских доноров, делая выводы о «линейном» влиянии и идентификации от английских евангельских христиан… – а какой другой вывод можно ожидать?.. Во-вторых, книга изначально вышла на английском языке и стала доступна западным евангельским верующим (в отличие от критикуемых русскоязычных источников), что заложило априори критический взгляд на все предыдущие и последующие попытки по-другому рассматривать тот же вопрос. В-третьих, западные профессора положительно отзываются о важном вкладе этой книги чуть ли не для истории всего христианства7, но никто из отечественных не подписался под этим.
Ввиду вышеуказанных причин и наблюдений, я не уверен в полной научной объективности и неизменных добрых намерениях при представлении автором историко-богословских тем и не вижу пользы в пересказе какой-либо из них, но ниже представляю критический анализ последней главы книги, где автор проводит свой заключительный анализ. Чтобы не быть голословным, буду приводить цитаты автора и мои комментарии и/или риторические вопросы по ним.
«…Богословская магистраль традиции евангельских христиан на протяжении своей истории находилась под направляющим влиянием фундаменталистского крыла англо-американского евангелического богословия» (с.412). Во-первых, следует прежде всего дать главное определение: «евангельские христиане» в нашем контексте – это не просто родившееся когда-то движение на северо-востоке России под именем Рэдстока и Проханова, а все группы новых протестантских церквей. В этих церквах, в частности, наивысшим авторитетом является Библия, признается Триединства Бога, богочеловечность и ожидание Второго пришествия Иисуса Христа, важность покаяния, Вечери Господней, водного крещения и благовестия, а также осторожность с обрядностью и заигрыванием с политическими и бизнес-структурами. В настоящее время к ним можно отнести следующие церковные группы: евангельские христиане, баптисты, евангельские христиане-баптисты, независимые евангельские, консервативные пятидесятники, методисты, умеренные харизматы, евангельские адвентисты, мессианские евреи. Во-вторых, «фундаменталистский» следовало бы различать от принятого понятия на Западе, – для отечественных евангельских верующих это подразумевает прежде всего верность основным библейским доктринам, принципам святой жизни и важности благовестия, а не узколобость и предвзятость в истории и богословии. В-третьих, автор настойчиво избегает немецкого влияния в зарождении и развитии евангельского (баптистского) движения, так как смотрит на него лишь через призму деятельности Рэдстока.
«…Предыдущие самоидентификационные повествования зависели от конфигурации западной и восточной цивилизаций и силового противостояния между ними» (с.413). А почему не наоборот – исторический контекст развития и противостояния просто по-разному позволял развиваться и проявлять себя, и вовсе не формировал односторонне исходные понятия, а лишь давил хоть какие-то ростки самоидентификации евангельских христиан. К тому же, весьма притянуто выглядит попытка рассматривать всё развитие евангельских христиан через призму деятельности Рэдстока и Проханова, очевидно, при этом не учитывая многоликости самовыражения и достижений (да, подчас и уклонений – как это наблюдается в любом развивающемся движении), но и единства в евангельских принципах. Нельзя менять местами форму и суть, иначе так и получается, что ВСЕХБ – это еще один коммунистический орган для контроля над верующими.
«Православная гравитация привела некоторых евангельских христиан на Западе и на Востоке к религиозному обращению из протестантизма в православие…» (с.415). Расхожее мнение, основанное на весьма единичных и субъективных заявлениях и «переходах», но вовсе не отражающее общей картины. На самом деле, по нашим наблюдениям, большинство из переходящих в православие возвращаются к мирскому образу жизни с посещением, например, лишь по праздникам – т.е. это не есть полноценное православие. Во-вторых, такие переходы скорее вызваны субъективным недовольством или конфликтами со служителями на местах, но не из-за глубокой осознанной смены одних убеждений на другие. В-третьих, хотелось бы знать, в какую разновидность православия переходят, т.к. оно далеко не едино и не целостно, а то, что представляется как РПЦ, – её же священнослужители подвергают заслуженной критике за косность и фольклорность. В-четвертых, даже патриарх должен признать, что среднестатистический евангельский верующий в пост-СССР более посвящен Богу, знает библейские истины, стремиться к святой жизни, чем среднестатистический православный…
«…Несмотря на эмическую (взгляд инсайдеров традиции) историю о самобытном происхождении, «анализ ДНК» традиции дал положительный результат на принадлежность к англо-американскому евангелическому движению пробуждения второй половины XIX века» (с.416). На самом деле отечественные исследователи (Савинский С.Н., Головащенко, Санников С.В., Решетников Ю.Е., Ю., Синичкин А.В., Каретникова М.Н., Попов В.А.) указывают на взаимовлияние одного и другого (и не забывая немцев-колонистов на юге Украины) в развитии отечественного евангельского движения. Непонятно, почему так упрямо не принимаются местные факторы?.. Возможно, дата указана автором, чтобы «привязаться» к приезду Рэдстока в Петербург.
«Традиция также не может представить ни одной богословской работы отечественного происхождения, чтобы доказать свои восточные права…» (с.416). И вновь, речь не идет об исключительности местных причин для евангельского движения, но о взаимодействии. Во-вторых, не очень честно требовать быстрых научных плодов за столько короткое время открывшихся возможностей последнего времени. В-третьих, определенные работы всё-таки существуют, просто автор либо не признает их ценность и важность, либо не знаком с ними (это то, на что он частенько указывает другим). Например, в Одесской богословской семинарии дипломные и курсовые проекты писались не только Санниковым и Решетниковым… А о работе и поддержке со стороны Головащенко С.И.8 в исследовательских трудах еще в середине 1990-х все-таки надо бы знать автору, т.е. не просто указывать в библиографии, а использовать и дискутировать.
«Старого мира больше нет, и устаревший язык традиции, построенный на риторике и лозунгах, не может склеить воедино разбитые фрагменты прошлого или устрашающее многообразие настоящего» (с.418). Сегодняшние евангельские лидеры и так это знают, что время изменилось и следует принять новые формы, но не принципы и суть, в развитии богословия и самовыражения в обществе. Проблема в том, что, подобно светским психологам, А.Пузынин настойчив в декларации заключения («пациент смертельно болен»), но не предлагает реальных, понятных и практических шагов по улучшению ситуации. И вместо того, чтобы, имея международные контакты, помочь в созидании, выявлении лучшего из истории, сохранении истории о верных, почти всё разрушает и критикует. Но похоже, что «неученые братья», по причине того, что длительный советский период их не допускали к получению высшего образования, не давали им достойной работы, идеологически и физически гнобили, все же дают хоть какую-то духовную пищу в поместных церквах и стараются донести к обществу, прогнившему коррупцией и аморальностью, свою особенность и весть Евангелия.
«В результате чрезмерной зависимости от Запада ЕААА стала каналом, по которому был транспортирован постфундаменталистский богословский дискурс» (с.424). А как должна была поступить ЕААА (Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциация), если, например, православным эта идея не нужна и не подходит, светскому министерству образования с ее пост-атеистическими чиновниками – подавно. Во-вторых, полезно напомнить, что ЕААА – это не сообщество богословов-индивидуалистов, а отечественная аккредитационная ассоциация евангельских учебных заведений, пытающаяся наладить схему работы в новооткрывшихся отечественных богословских школах. И лишь одно из направлений деятельности ЕААА – «Библейская кафедра» – занимается изданием богословской литературы; изначально отечественных просто не было, а студенты уже были, поэтому много переводили. Сегодня же начатый ЕААА журнал «Богословские размышления» и множество других проектов9 стараются предоставить и донести исследования отечественных авторов.
«Воплощение Логоса, выраженное посредством текста, а также форма жизни, инициированная Его жизнью, служением, смертью и воскресеньем, является локусом абсорбции мира, а не семиотическая система, опосредующая эту реальность» (с.447). Данная цитата лишь пример того, что представляет автор в завершении книги (со с.427 и до с.450). Неоправданно сложный язык и стиль, при этом без практических выводов и оценки на пригодность используемых текстов для адаптации к рассматриваемому вопросу. Как начинается книга, так и заканчивается – было обещано в стиле «мы наш, мы новый мир построим», а в итоге разрушен полуразрушенный старый мир до основания… Создается впечатление, что автор передает пересказ абстрактных теорий с постмодернистским подтекстом, перегружая его риторикой. То, что он читал эти книги – понятно, но какая польза?.. Это никак не поможет в рассматриваемом вопросе ни местным служителям, ни в диалоге с обществом. Как тут не вспомнить слова страдальца Иова в ответ на речь друга: «…как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного! Какой совет подал ты немудрому и как во всей полноте объяснил дело! Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя?» (Иов.26:2-4).
«Посредством своей смерти и воскресения Христос, Логос воплощенный, стал Дверью для нового миропорядка, чье присутствие проявляется через сообщество его учеников, которое, вдохновляемое Духом, распространяет пределы искупления на все творение, включая власти» (с.465). Десять страниц и вывод в возвышенной риторике – но что значат эти слова на практике, возможно ли вообще это практиковать? Как работает «новый миропорядок»? Кто конкретно подразумевается под «сообществом учеников»? Как ученики «распространяют искупление на ВСЕ творение»?...
«Решение нынешнего кризиса евангелических традиций в Украине, вызванного неудачей и отступлением западной миссии, следует искать в критической переоценке прежних исторических конструкций идентификации и богословских практик в свете Логоса, текстуально опосредованного библейским каноном» (с.469). Так в чем же выражено это решение? Автор искал его, чтобы в конце книги вновь сказать, что нужно искать?.. Вот то малое, что в заключении более-менее ясно предлагается: «решение следует искать в Кресте Христовом» (с.470), «оказывая сопротивление падшим властям» (с.470), «помнить свое прошлое в свете Креста» (с.470), «стремиться стать эсхатологической общиной» (с.470), «отказ участвовать в политических баталиях» (с.471), «противостать волнам украинского и русского национализма» (с.471), «открыть себя для самокритичного оценивания» (с.471). Но все это по сути является абстрактной риторикой – как практически это осуществлять? Боюсь, что если и будут предложены конкретные шаги, то они особо не будут отличаться от тех, которые уже практиковали и практикуют евангельские верующие и без таких призывов…
Итак, хорошо ли что появилась книга Андрея Пузынина? – Да. Хорошо ли он справился с задачей? – Нет. Только ли Пузынин об этом думает? – Никак нет. История отечественного евангельского движения продолжается и осмысление его прошлого также.
Например, прошедшая в 2011 году конференция «105 лет легализации русского баптизма»10 представляет более плодотворное и всестороннее рассмотрение вопроса самоидентификации. Должны ли молодые исследователи продолжать работу? – Да. Значит ли это, что ранее ничего достойного не было представлено? – Нет. А может, исследователи в прошлом были в сговоре и нарочно замалчивали очевидное и лоббировали «политику партии» (в прямом и переносном смысле)? – Никак нет. Нужны ли остановки и честная критичная и созидательная оценка, подобно «Форум 20»11? – Да. Все ли определено верно и всесторонне даже на этих встречах? – Нет. Так может, тогда нет смысла во всех этих поисках? – Никак нет.
И напоследок: чтобы быть услышанным по-настоящему и оставить добрый след в рассмотрении серьезных вопросов, необходимо вначале услышать других.
Василий Новаковец
1 См. например: Андрей Пузынин (PhD, LicDD). Традиция евангельских христиан: реконструкция практики библейского толкования. – Цит по: "Богословские Размышления": журнал. – 2012. – №13. – 7-31 стр. – http://theology.in.ua/ua/bp/theological_source/biblical/51728/
2 См. например: Кирилловых П. В. Кризис идентичности у евангельских христиан-баптистов: четвертый принцип баптизма и появление епископальной формы церковного управления // Конференция «105 лет легализации русского баптизма», 5-7 апреля 2011 г. в МБС ЕХБ. – http://video.yandex.ua/users/kv10blog/view/20/?cauthor=kv10blog&cid=1#
3 См. например: Черенков М.Н. Баптизм без кавычек. Очерки и материалы к дискуссии о будущем евангельских церквей. – Черкассы: Коллоквиум, 2012. – 291 стр.
4 Коваль С.П. О невозможности развития богословия и реформации ЕХБ. О конфликте, касающемся Кальвинизма. – http://www.ehbkirov.ru/view?file=other/vs1.flv
5 См.: Диски по истории евангельского движения. – http://www.e-aaa.info/-eaaa/disks/history.html
6 Например, автор пренебрежительно оценивает важность произведений (в частности, В.Д. Ткачука), не разделяя их уровни и задачи – но это и не был научный труд, а методология изучения для среднего уровня (само)образования.
7 См. краткие рецензии на обороте книги.
8 См. например: История евангельско-баптистского движения в Украине. Материалы и документы. – Составление, редактирование, вступительная статья, вступительный очерк, примечания, комментарии С.И. Головащенко. Редкол.: С.И. Головащенко, Ю.Е. Решетников, С.В. Санников. – Одесса: «Богомыслие», 1998. – 277 с. ил. – http://anabaptist.ru/obmen/hystory/ist1/files/books/book_002/0040_t.html
9 См.: Ресурсно-исследовательский центр ЕААА. – http://research.e-aaa.info/
10 См. репортаж: http://baptist.org.ru/news/broadcast/2916/; материалы: http://www.word4you.ru/news/11584/; сборник докладов: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CFoQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fmbchurch.ru%2Fupload%2Fiblock%2F553%2Fmaterials5-7042011.pdf&ei=67FvUrPyMuq04ATdnYCwAQ&usg=AFQjCNGhfnTLsNYDuAs8yo6AWizVvrGCGQ&sig2=o2cxtV4CauBYcrYYu6LrrA&bvm=bv.55123115,d.bGE
11 См.: Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей. Материалы к дискуссиям. / Ред-сост. М. Черенков. – К.: Дух і літера, 2011. – 416 с. Репортаж: http://asr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=412; купить: http://duh-i-litera.com/forum-20-dvadtsat-let-relyhyoznoj-svobodyi-y-aktyvnoj-myssyy-v-postsovetskom-obschestve/; читать он-лайн: http://issuu.com/duh-i-litera/docs/forum20_extract
Об авторе
Василий Новаковец - магистр библейских исследований (Talbot School of Theology), координатор издательских проектов серии «Национальные евангельские авторы» ассоциации «Духовное возрождение»/Russian Ministries, преподаватель Одесской богословской семинарии.
Источник: http://baznica.info/article/traditsiya-evangelskikh-khristian-kritiche/