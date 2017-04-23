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Фрикке - Кто осудил Иисуса?

Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? - Точка зрения юриста
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Сканирование клуба - 2017
До сих пор юристы редко интересуются личностью Иисуса из Назарета и обстоятельствами его насильственной смерти. И это удивительно, поскольку от юристов в первую очередь ожидают объективного мнения об Иисусе. Ведь, согласно традиции, суд над ним стал одним из тех случаев – причем наиболее значительным, – когда невиновному был вынесен смертный приговор, приведенный в исполнение.
Однако мы не добьемся объективного мнения об этом судебном разбирательстве, пока не рассмотрим, насколько удастся, биографию обвиняемого и не подвергнем ее затем критической оценке с учетом конкретных обстоятельств его жизни. Следуя подобной практике современного уголовного судопроизводства, первая часть книги посвящена личности Иисуса.
В данной работе я не пытаюсь дать описание жизни Иисуса или провести повторное судебное разбирательство и пересмотреть приговор иерусалимского суда. Юридический анализ заранее обречен на неудачу, поскольку мы не уверены в том, что уголовное разбирательство (в современном понимании этого слова) вообще имело место.

Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? - Точка зрения юриста

Изд. 3-е, испр.
М.: Теревинф, 2006.—414 с — Библиогр.
ISBN 5-901599-33-0

Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? - Точка зрения юриста - Содержание

Предисловие
Введение

ЧАСТЬ I. Личность

ГЛАВА ПЕРВАЯ
  • Источники и их историческая ценность
  • Авторы и канон
  • Акцент на проповеди Благой вести
  • Течения и преобразования в раннем христианстве
ГЛАВА ВТОРАЯ
  • Библейский Иисус
  • Обзор четырех евангелий
  • Апостол Павел сообщает
  • Свидетельства и теории воскресения
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  • В поисках исторического Иисуса
  • Хроники молчат
  • Исследования, посвященные историческому Иисусу
  • Подтвержденные косвенные свидетельства
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  • Рождение: как, где и когда
  • Рожден девой!
  • Дата и год рождения
  • Когда Квириний правил Сирией
  • Избиение младенцев царем Иродом
  • Вифлеемская звезда
  • Место рождения
  • Назорей и пророчество о ростке
ГЛАВА ПЯТАЯ
  • Предки и члены семьи
  • Родословия в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки
  • Жизнь в семье и семейные разногласия
ГЛАВА ШЕСТАЯ
  • Еще о странностях Иисуса
  • Предположения о его внешности
  • Не аскет
  • Борец за социальную справедливость?

ЧАСТЬ II. ФАКТЫ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  • Описание "страстей Христовых"
  • В Иерусалим
  • Вхождение в город
  • Исполненные пророчества?
  • Дата смерти не определена
  • Недостающие свидетели
  • Отречение Петра
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  • Не евреи, а римляне
  • Смертная казнь через распятие
  • "Легенда о казни"
  • Мнимый бунтовщик
  • Причина ареста и ордер на арест
  • Предательство Иуды?
  • Арест в Гефсимании
  • "Предварительное слушание" в Евангелии от Иоанна
  • Участие еврейских властей?
  • Неизвестная могила патриота
  • Евангелисты под политическим давлением
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  • Предполагаемый суд в Синедрионе
  • Суд и председательствующий судья
  • Несоответствия в описании судебного процесса
  • Серьезные нарушения Моисеева Закона
  • Почти оправданный
  • Ты ли Христос, Сын Божий?
  • Решающий вопрос и ответ
  • Мессия и Сын Божий
  • Представления о Мессии во времена Иисуса
  • Неправильное толкование богохульства
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  • Преступления Иисуса, не упомянутые в вердикте?
  • Нарушения субботы?
  • Пренебрежение законами о чистоте?
  • Вероятность богохульства?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  • Пострадавший при Понтии Пилате
  • В заключении
  • Готовность принять смерть или воля к жизни?
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
  • Прокуратор и евреи
  • Мнимая коллективная ответственность
  • Добрый судья
  • Кем был Варавва?
  • Финальная сцена у Пилата
ЭПИЛОГ
ПРИМЕЧАНИЯ
Литература
БУКВА и ДУХ. Щедровицкий Д. В.
Указатель имен
Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? Точка зрения юриста - Предисловие
Эту книгу меня побудило написать судебное разбирательство, в котором я участвовал как адвокат. С 1970-го по 1974-й год я выступал на стороне защиты в процессе над нацистским преступником, представшим перед фрайбургским судом присяжных. Подсудимый, который в 1942 году служил полицейским в еврейском гетто в Ченстохове, обвинялся в жестоком преследовании и убийстве восьми евреев. Человек, сидевший на скамье подсудимых, был слесарем по профессии, знатоком своего дела, и выглядел добропорядочным гражданином и патриархальным отцом семейства – эдаким добродушным дедушкой. Он был молод, когда 32 года назад совершил свои преступления. Свидетели подтвердили его участие в злодеяниях, личная ответственность и вина были установлены, и он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве нескольких лиц.
На таких процессах более всего поражает ужасающая картина преступления, подробности которой вырисовываются по мере того, как очевидцы в зале суда вспоминают те события. Шокирует и то, что этот абсолютно заурядный человек мог совершить подобное преступление лишь в обстановке извращенного правосудия, за которую он ответствен не более чем те, кому затем пришлось рассматривать его злодеяние.
Если обычный убийца, нарушая законы общества и принятый в нем порядок, сознательно противопоставляет себя государству и социуму, то полицейский, расстрелявший в 1942 году евреев из гетто за мелкие правонарушения, вполне мог оправдывать свои действия установленными государством и обществом нормами. Именно в таких случаях становится очевидной разница между государством, в котором имеют место те или иные правонарушения, и государством, в котором преступление провозглашено добродетелью.
Как адвокат, выступающий на стороне защиты, я должен был изучить исторический антисемитизм, или, если быть более точным, антииудаизм. Явление это достигло своего апогея при Гитлере, но оно имеет древние корни и никоим образом не ограничивается Германией.
Исторический антииудаизм прочно укоренился во всех странах с христианской культурой. Прослеживая его источники, неминуемо возвращаешься – об этом приходится говорить с прискорбием – к авторам Нового Завета. Их обвинение евреев в смерти Иисуса и свидетельство о проклятии, которое те якобы призвали на самих себя (Матф. 27, 25–26), в течение веков использовались в качестве юридического обоснования притеснений, изгнания и массовых убийств евреев. Всякий раз, когда «христиане» давали волю своей ненависти по отношению к евреям, свои действия они оправдывали словами евангелий – главным образом Евангелия от Матфея и Евангелия от Иоанна.
Осознав это, я приступил к более глубокому изучению источников и в конце концов уступил обаянию личности исторического Иисуса из Назарета. Так появилась эта книга.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом проекте и чьи предложения и советы побуждали меня к продолжению работы над рукописью, которую я то и дело приостанавливал в силу своей занятости.
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Rating 4.9 / 5
Added 23.04.2017
Author brat Oleksiy
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4.9/5 (6)

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