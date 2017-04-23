Сканирование клуба - 2017 До сих пор юристы редко интересуются личностью Иисуса из Назарета и обстоятельствами его насильственной смерти. И это удивительно, поскольку от юристов в первую очередь ожидают объективного мнения об Иисусе. Ведь, согласно традиции, суд над ним стал одним из тех случаев – причем наиболее значительным, – когда невиновному был вынесен смертный приговор, приведенный в исполнение.

Однако мы не добьемся объективного мнения об этом судебном разбирательстве, пока не рассмотрим, насколько удастся, биографию обвиняемого и не подвергнем ее затем критической оценке с учетом конкретных обстоятельств его жизни. Следуя подобной практике современного уголовного судопроизводства, первая часть книги посвящена личности Иисуса.

В данной работе я не пытаюсь дать описание жизни Иисуса или провести повторное судебное разбирательство и пересмотреть приговор иерусалимского суда. Юридический анализ заранее обречен на неудачу, поскольку мы не уверены в том, что уголовное разбирательство (в современном понимании этого слова) вообще имело место.

Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? - Точка зрения юриста

Изд. 3-е, испр.

М.: Теревинф, 2006.—414 с — Библиогр.

ISBN 5-901599-33-0

Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? - Точка зрения юриста - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ I. Личность

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Источники и их историческая ценность

Авторы и канон

Акцент на проповеди Благой вести

Течения и преобразования в раннем христианстве

ГЛАВА ВТОРАЯ

Библейский Иисус

Обзор четырех евангелий

Апостол Павел сообщает

Свидетельства и теории воскресения

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В поисках исторического Иисуса

Хроники молчат

Исследования, посвященные историческому Иисусу

Подтвержденные косвенные свидетельства

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Рождение: как, где и когда

Рожден девой!

Дата и год рождения

Когда Квириний правил Сирией

Избиение младенцев царем Иродом

Вифлеемская звезда

Место рождения

Назорей и пророчество о ростке

ГЛАВА ПЯТАЯ

Предки и члены семьи

Родословия в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки

Жизнь в семье и семейные разногласия

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Еще о странностях Иисуса

Предположения о его внешности

Не аскет

Борец за социальную справедливость?

ЧАСТЬ II. ФАКТЫ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Описание "страстей Христовых"

В Иерусалим

Вхождение в город

Исполненные пророчества?

Дата смерти не определена

Недостающие свидетели

Отречение Петра

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не евреи, а римляне

Смертная казнь через распятие

"Легенда о казни"

Мнимый бунтовщик

Причина ареста и ордер на арест

Предательство Иуды?

Арест в Гефсимании

"Предварительное слушание" в Евангелии от Иоанна

Участие еврейских властей?

Неизвестная могила патриота

Евангелисты под политическим давлением

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Предполагаемый суд в Синедрионе

Суд и председательствующий судья

Несоответствия в описании судебного процесса

Серьезные нарушения Моисеева Закона

Почти оправданный

Ты ли Христос, Сын Божий?

Решающий вопрос и ответ

Мессия и Сын Божий

Представления о Мессии во времена Иисуса

Неправильное толкование богохульства

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Преступления Иисуса, не упомянутые в вердикте?

Нарушения субботы?

Пренебрежение законами о чистоте?

Вероятность богохульства?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Пострадавший при Понтии Пилате

В заключении

Готовность принять смерть или воля к жизни?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Прокуратор и евреи

Мнимая коллективная ответственность

Добрый судья

Кем был Варавва?

Финальная сцена у Пилата

ЭПИЛОГ

ПРИМЕЧАНИЯ

Литература

БУКВА и ДУХ. Щедровицкий Д. В.

Указатель имен

Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? Точка зрения юриста - Предисловие

Эту книгу меня побудило написать судебное разбирательство, в котором я участвовал как адвокат. С 1970-го по 1974-й год я выступал на стороне защиты в процессе над нацистским преступником, представшим перед фрайбургским судом присяжных. Подсудимый, который в 1942 году служил полицейским в еврейском гетто в Ченстохове, обвинялся в жестоком преследовании и убийстве восьми евреев. Человек, сидевший на скамье подсудимых, был слесарем по профессии, знатоком своего дела, и выглядел добропорядочным гражданином и патриархальным отцом семейства – эдаким добродушным дедушкой. Он был молод, когда 32 года назад совершил свои преступления. Свидетели подтвердили его участие в злодеяниях, личная ответственность и вина были установлены, и он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве нескольких лиц.

На таких процессах более всего поражает ужасающая картина преступления, подробности которой вырисовываются по мере того, как очевидцы в зале суда вспоминают те события. Шокирует и то, что этот абсолютно заурядный человек мог совершить подобное преступление лишь в обстановке извращенного правосудия, за которую он ответствен не более чем те, кому затем пришлось рассматривать его злодеяние.

Если обычный убийца, нарушая законы общества и принятый в нем порядок, сознательно противопоставляет себя государству и социуму, то полицейский, расстрелявший в 1942 году евреев из гетто за мелкие правонарушения, вполне мог оправдывать свои действия установленными государством и обществом нормами. Именно в таких случаях становится очевидной разница между государством, в котором имеют место те или иные правонарушения, и государством, в котором преступление провозглашено добродетелью.

Как адвокат, выступающий на стороне защиты, я должен был изучить исторический антисемитизм, или, если быть более точным, антииудаизм. Явление это достигло своего апогея при Гитлере, но оно имеет древние корни и никоим образом не ограничивается Германией.

Исторический антииудаизм прочно укоренился во всех странах с христианской культурой. Прослеживая его источники, неминуемо возвращаешься – об этом приходится говорить с прискорбием – к авторам Нового Завета. Их обвинение евреев в смерти Иисуса и свидетельство о проклятии, которое те якобы призвали на самих себя (Матф. 27, 25–26), в течение веков использовались в качестве юридического обоснования притеснений, изгнания и массовых убийств евреев. Всякий раз, когда «христиане» давали волю своей ненависти по отношению к евреям, свои действия они оправдывали словами евангелий – главным образом Евангелия от Матфея и Евангелия от Иоанна.

Осознав это, я приступил к более глубокому изучению источников и в конце концов уступил обаянию личности исторического Иисуса из Назарета. Так появилась эта книга.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом проекте и чьи предложения и советы побуждали меня к продолжению работы над рукописью, которую я то и дело приостанавливал в силу своей занятости.