Фрикке - Кто осудил Иисуса?
Сканирование клуба - 2017
До сих пор юристы редко интересуются личностью Иисуса из Назарета и обстоятельствами его насильственной смерти. И это удивительно, поскольку от юристов в первую очередь ожидают объективного мнения об Иисусе. Ведь, согласно традиции, суд над ним стал одним из тех случаев – причем наиболее значительным, – когда невиновному был вынесен смертный приговор, приведенный в исполнение.
Однако мы не добьемся объективного мнения об этом судебном разбирательстве, пока не рассмотрим, насколько удастся, биографию обвиняемого и не подвергнем ее затем критической оценке с учетом конкретных обстоятельств его жизни. Следуя подобной практике современного уголовного судопроизводства, первая часть книги посвящена личности Иисуса.
В данной работе я не пытаюсь дать описание жизни Иисуса или провести повторное судебное разбирательство и пересмотреть приговор иерусалимского суда. Юридический анализ заранее обречен на неудачу, поскольку мы не уверены в том, что уголовное разбирательство (в современном понимании этого слова) вообще имело место.
Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? - Точка зрения юриста
Изд. 3-е, испр.
М.: Теревинф, 2006.—414 с — Библиогр.
ISBN 5-901599-33-0
Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? - Точка зрения юриста - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ I. Личность
ГЛАВА ПЕРВАЯ
- Источники и их историческая ценность
- Авторы и канон
- Акцент на проповеди Благой вести
- Течения и преобразования в раннем христианстве
ГЛАВА ВТОРАЯ
- Библейский Иисус
- Обзор четырех евангелий
- Апостол Павел сообщает
- Свидетельства и теории воскресения
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
- В поисках исторического Иисуса
- Хроники молчат
- Исследования, посвященные историческому Иисусу
- Подтвержденные косвенные свидетельства
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
- Рождение: как, где и когда
- Рожден девой!
- Дата и год рождения
- Когда Квириний правил Сирией
- Избиение младенцев царем Иродом
- Вифлеемская звезда
- Место рождения
- Назорей и пророчество о ростке
ГЛАВА ПЯТАЯ
- Предки и члены семьи
- Родословия в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки
- Жизнь в семье и семейные разногласия
ГЛАВА ШЕСТАЯ
- Еще о странностях Иисуса
- Предположения о его внешности
- Не аскет
- Борец за социальную справедливость?
ЧАСТЬ II. ФАКТЫ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
- Описание "страстей Христовых"
- В Иерусалим
- Вхождение в город
- Исполненные пророчества?
- Дата смерти не определена
- Недостающие свидетели
- Отречение Петра
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
- Не евреи, а римляне
- Смертная казнь через распятие
- "Легенда о казни"
- Мнимый бунтовщик
- Причина ареста и ордер на арест
- Предательство Иуды?
- Арест в Гефсимании
- "Предварительное слушание" в Евангелии от Иоанна
- Участие еврейских властей?
- Неизвестная могила патриота
- Евангелисты под политическим давлением
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
- Предполагаемый суд в Синедрионе
- Суд и председательствующий судья
- Несоответствия в описании судебного процесса
- Серьезные нарушения Моисеева Закона
- Почти оправданный
- Ты ли Христос, Сын Божий?
- Решающий вопрос и ответ
- Мессия и Сын Божий
- Представления о Мессии во времена Иисуса
- Неправильное толкование богохульства
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
- Преступления Иисуса, не упомянутые в вердикте?
- Нарушения субботы?
- Пренебрежение законами о чистоте?
- Вероятность богохульства?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
- Пострадавший при Понтии Пилате
- В заключении
- Готовность принять смерть или воля к жизни?
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
- Прокуратор и евреи
- Мнимая коллективная ответственность
- Добрый судья
- Кем был Варавва?
- Финальная сцена у Пилата
ЭПИЛОГ
ПРИМЕЧАНИЯ
Литература
БУКВА и ДУХ. Щедровицкий Д. В.
Указатель имен
Веддиг Фрикке - Кто осудил Иисуса? Точка зрения юриста - Предисловие
Эту книгу меня побудило написать судебное разбирательство, в котором я участвовал как адвокат. С 1970-го по 1974-й год я выступал на стороне защиты в процессе над нацистским преступником, представшим перед фрайбургским судом присяжных. Подсудимый, который в 1942 году служил полицейским в еврейском гетто в Ченстохове, обвинялся в жестоком преследовании и убийстве восьми евреев. Человек, сидевший на скамье подсудимых, был слесарем по профессии, знатоком своего дела, и выглядел добропорядочным гражданином и патриархальным отцом семейства – эдаким добродушным дедушкой. Он был молод, когда 32 года назад совершил свои преступления. Свидетели подтвердили его участие в злодеяниях, личная ответственность и вина были установлены, и он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве нескольких лиц.
На таких процессах более всего поражает ужасающая картина преступления, подробности которой вырисовываются по мере того, как очевидцы в зале суда вспоминают те события. Шокирует и то, что этот абсолютно заурядный человек мог совершить подобное преступление лишь в обстановке извращенного правосудия, за которую он ответствен не более чем те, кому затем пришлось рассматривать его злодеяние.
Если обычный убийца, нарушая законы общества и принятый в нем порядок, сознательно противопоставляет себя государству и социуму, то полицейский, расстрелявший в 1942 году евреев из гетто за мелкие правонарушения, вполне мог оправдывать свои действия установленными государством и обществом нормами. Именно в таких случаях становится очевидной разница между государством, в котором имеют место те или иные правонарушения, и государством, в котором преступление провозглашено добродетелью.
Как адвокат, выступающий на стороне защиты, я должен был изучить исторический антисемитизм, или, если быть более точным, антииудаизм. Явление это достигло своего апогея при Гитлере, но оно имеет древние корни и никоим образом не ограничивается Германией.
Исторический антииудаизм прочно укоренился во всех странах с христианской культурой. Прослеживая его источники, неминуемо возвращаешься – об этом приходится говорить с прискорбием – к авторам Нового Завета. Их обвинение евреев в смерти Иисуса и свидетельство о проклятии, которое те якобы призвали на самих себя (Матф. 27, 25–26), в течение веков использовались в качестве юридического обоснования притеснений, изгнания и массовых убийств евреев. Всякий раз, когда «христиане» давали волю своей ненависти по отношению к евреям, свои действия они оправдывали словами евангелий – главным образом Евангелия от Матфея и Евангелия от Иоанна.
Осознав это, я приступил к более глубокому изучению источников и в конце концов уступил обаянию личности исторического Иисуса из Назарета. Так появилась эта книга.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом проекте и чьи предложения и советы побуждали меня к продолжению работы над рукописью, которую я то и дело приостанавливал в силу своей занятости.
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