Альманах "Свободное слово" Альманах является свободным внеконфессиональным изданием христиан. Издатель принимает к публикации статьи публицистического и богословского характера, а также приветствует некоммерческое распространнение этого выпуска в интернете.

«Свободное слово» задумывался как сборник статей и тезисов христиан, разделяющих современное демократическое отношение к государству, его формам и институтам. Насущная необходимость в нём возникла потому, что обострение политической борьбы на постсоветском пространстве сформировало новый вызов христианству, выразившимся в нападках не только на церковь, но и на Библию, и на само христианское учение. Причиной этого стала наиболее распространённая консервативная «буквальная» политическая концепция христианства, подразумевающая сакрализацию государства и его институтов, требование для христиан отказаться от политической борьбы, часто с заменой реальных политических вопросов и задач их мифологическими объяснениями.

Сборник объединил христианских богословов, философов, публицистов и неравнодушных верующих самых разных деноминаций, разделяющих его концепцию. Она состоит в том, чтобы не просто противопоставить совокупность взглядов, несогласных с традиционным пониманием гражданской роли христианина, но и побудить христиан мыслить свободно и поступать в соответствии со своей совестью. Это не политический манифест и его издание не преследует цель создания каких-либо политических структур и внедрение их в церкви, но предназначен для освобождения христианской гражданской совести от догматизма, что тождественно и её нравственному освобождению. В некоторых статьях сборника показано, как узко-буквальное понимание, ставших «крылатыми», тезисов Писания не только расходятся с их первоначальным смыслом, но и порабощает христианскую совесть мёртвым, бессмысленным догматизмом.



Хотелось бы выразить ряд принципов, выражающие наиболее общие идеи этого издания:

Отказ от государствопоклонничества и почитания государственных деятелей.

Признание примата нравственной личности над государством и его институтами (государство должно служить человеку, а не наоборот).

Отказ от догматизма и признание свободы нравственного выбора и толкования Св. Писания.

Следует также указать, что все работы публикуются в авторской редакции.



Составитель Комаров Антон

Свободное слово - Христианский богословско-политический альманах - Выпуск 1

Свободное Интернет-издание

Составитель Антон Комаров

Редактор Роман Малышев

2017 год, 156 стр

Свободное слово - Христианский богословско-политический альманах - Выпуск 1 - Содержание

Введение

Империя или Христос? (Автореферат цикла лекций) - Михнов-Вайтенко Г.

«Тот, кто убивает, служит Богу» (ср. Иоанн 16,2) (Радикализация христианства на примере Восточной Европы) - Гартфельд Г.

Должен ли христианин любить свою земную «родину» и защищать её? - Белинский А.

Христианство и патриотизм - Толстой Л.Н.

Патриотизм, христианство и Л. Н. Толстой - Светлов Р.

Из книги «Христианство. настоящее» - Десницкий А.

Всякая ли власть от Бога? (рим. 13:1,2) - Сонневелд Р.

Всякая власть от Бога? Миф и реальность - Дмитрук Г.

Белорусская христианская демократия - Северинец П.

«Дайте кесарю кесарево, а Богу богово» (Священное Писание Нового Завета об отношении к политике и государству) - Ианнуарий (Ивлиев)

Небесный патриотизм как служение своей земной родине - Олизаревич Н.

К критике христианско-консервативного отношения к политике и государству (Богословско-политическое эссе) - Комаров А.

Богословие Майдана - Кирилл (Говорун)

Социальное «богословие майдана» в опыте и рефлексиях молодого поколения украинских протестантов - Черенков М.

Сила права против права силы - Вениамин (Новик)

Восстание против тиранов есть послушание Богу - Шестова А.

К свободе призваны вы, братья! (О призвании христиан к общественно-политической деятельности) - Шестова А.

Варрава вместо Христа, статья Валерия Береснева в рубрике «Христианская демократия» в Новой газете - Шестова А.

Заметки о «критянофобии» - Чазов В.

Политика и христиане - Белов Л.

Свободное слово - Христианский богословско-политический альманах - Выпуск 1 - Георгий Дмитрук, сопредседатель Партии БХД - Всякая власть от Бога? Миф и реальность

Настало время поговорить о правильном понимании знаменитого места Священного Писания Послание к Римлянам 13:1-5. Кто только в последнее время не цитировал эти слова? Все, кому не лень. Спасибо Александру Григорьевичу, что хоть он воздержался от подобного соблазна.

Страшно становиться за тех, кто вырывает один стих из контекста и, тем самым, пытается выглядеть знатоком Писания.

Рассмотрим внимательно весь текст (в скобках синтаксические дополнения):

Рим. Гл. 13: «1. Всякая душа (даже персональные представите-ли земных правительств) да будет покорна высшим властям (Божьему устройству), ибо нет власти не от Бога (то, что не покорно Богу, то не власть); существующие же власти от Бога установлены (утверждены Богом).

2. Посему противящийся власти (утвержденной Богом, по-корной Богу) противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.

3. Ибо (покорные) начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых (на стороне добра). Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,

4. ибо начальник (только в том случае) есть Божий слуга, (если служит) тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, (если мне на добро) от-мститель в наказание делающему злое (и, соответственно, по-ощряет делающих добро)».

Апостол Павел, автор текста, применяет три понятия: «высшая власть» - в первом стихе, «власть» - в первом, втором и третьем стихах и «начальники» («правители», «властители», «князья» - в некоторых переводах) - в третьем и четвертом стихах. Эти три понятия не только разные по пониманию, но и вступают в противоречие по смыслу текста.

Итак. «Высшая власть» действительно от Бога и ей должны покоряться ВСЕ без исключения, следовательно, только тот, кто покоряется «Высшей власти» тот и есть утвержденная Богом «власть». Что покоряется Богу – это «власть», а что не покоряется Богу то - НЕ ВЛАСТЬ! Сталин, Гитлер, Нерон, Калигула, Берия, диктаторы всех веков, «пахан» на зоне – эти люди в свое время и в своем месте обладали силой и земной властью даже убивать, но НИКОГДА не были утвержденные Богом, так как написано: «Ибо, какое может быть согласие между Христом и дьяволом?». Это – НЕ ВЛАСТЬ! Скажите, террористы, взявшие заложников в Беслане, обладавшие абсо-лютной властью по отношению к заложникам тоже получили власть от Бога? Конечно, нет. Вывод: Чтобы стать настоящей «влаcтью» необходимо, во-первых, покориться Богу. А кто не покорился - ни утвержденный Богом – тот НЕ ВЛАСТЬ!!!

Следующий текст подтверждает мои слова:

2-е Коринфянам 6 Глава, ст. 14-15: « Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззако-нием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?»

А ведь некоторые «христиане» искренне думают, что Христос на самом деле «договорился» со слугой сатаны Гитлером и дал ему власть убить несколько миллионов евреев, поляков, немцев и беларусов…. Аналогично со Сталиным, Лениным, и с любым другим диктатором.

Далее рассмотрим понятие «начальник».

Цитирую стих 4: «начальник есть Божий слуга, (ЕСЛИ СЛУЖИТ) ТЕБЕ на добро»

Друзья! Это главное условие для слуги Божьего! Трудиться на ТВОЕ благо. Не на свое!

Вот она формула, когда «правитель» может стать слугой Божьим – если будет трудиться на благо народа. Взяточник - мэр, хапуга – депутат, вор, в ранге министра - не есть «слуга Божий» и, соответ-ственно, не есть «начальник», которому христианин обязан без-условно повиноваться! Не обманывайтесь! Так говорит Библия!

А если вся вертикаль власти коррумпированная с верху до низу? А если Президент имеет свой второй тайный бюджет? А если дети Президента, пользуясь «крышей» папаши зарабатывают на алкого-ле, разврате и азартных играх? Или на торговле оружием? Разве это на благо народа? Разве я должен их беспрекословно слушаться в подобном случае? Разве такие «начальники» есть слуги Божьи? Скажите, палачи и охранники в концлагере были «слугами Божьими»? Не обманывайтесь! «Что общего у света с тьмой?» - говорит Библия.

И еще. В стихе 3 и 4 понятие «начальник» напрямую связанно с другими христианскими понятиями: «добро и зло». Указывается, что «начальник» твёрдо стоит на защите «добра» в христианском понимании (понятие добра и зла в странах с мусульманской и либеральной идеологией не соответствует христианскому пониманию). Это и есть второе обязательное условие, по которому мы определяем, должны ли мы подчиняться такому «начальству». А что если «земное начальство» противостоит всеми силами Евангелизации общества? А если земная власть депортирует священников или разрушает церкви? А если земная власть заявляет что она «атеистическая», т. е. полностью отрицает Бога? Написано в 1Иоан.2:22: « Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Вот такой вердикт. Нам не надо долго ждать последнего времени, что бы увидеть антихриста своими глазами. Включите телевизор. И соответственно вопрос: На осно-вании чего мы обязаны безусловно покоряться антихри-сту???

А теперь выстроим правильную схему Божьей власти согласно трактовки Апостола Павла в Послании к Римлянам в 13 главе:

ВЫСШАЯ ВЛАСЬ (у Бога, от Бога) – ВЛАСТЬ (если покоряется Высшей власти) – НАЧАЛЬСТВА (если на стороне добра, в христианском понимании, и служат не себе, а народу).

Прийти к власти в конкретном государстве – это возможно, а стать «властью», признанной самим Богом и, соответственно, пользоваться Небесным Покровительством и поддержкой христиан гораздо сложнее. Для этого правителю необходимо победить собственную гордость, признать величие Бога и покориться Божьему устройству. Вспомним древнюю историю Вавилонского Правителя Навуходоносора, которого сам Бог заставил победить собственную гордость или историю с возгордившимся Люцифером, который, возгордившись, был повержен на землю. Средневековая традиция коронования Великих Князей в Короли или Цари имела конкретное значение - признание Церковью, духовным авторитетом общества, светской власти, как признанной Богом.

В конце приведу пример.

Иоанн Креститель – величайший из всех пророков. Он жил во время Царя Ирода. Действующими законами того времени были законы Римской Империи. По этим законам Царь Ирод был представителем Римской вертикали власти. Местный диктатор. Сам себе закон. Но по закону Моисея Царю Ироду нельзя было брать жену брата своего себе в жены. Все молчали, даже первосвященники и епископы…кроме Иоанна.

Да, критикуя земную власть, Иоанн нарушил законы Рима… но не Божии. Потому что законы Божьи выше законов властей, которые не покорны Богу. Он был убит теми, кто «всеми зубами» держался за свою власть. Он был убит «земной властью», которая никогда не была утверждена Богом.

Представители той власти НЕ ЯВЛЯЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ БОГОМ, и, соответственно они НИКОГДА НЕ БЫЛИ ВЛАСТЬЮ.

Ответим на самый главный вопрос: «Всякая ли власть от Бога?» Ответ: «Нет. Не всякая. Только покорившаяся Богу власть и утвержденная Богом, т.к.: «Что может быть общего у света с тьмой?» А гордый, надменный правитель, отвергающий Бога, преследующий Церковь, коррумпированный и авторитарный, конечно же нет».

Как говориться: «Всякая власть «ОТ» Бога, а мы «К» Богу!»