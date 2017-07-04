Свободное слово - Христианский богословско-политический альманах - Выпуск 1
Альманах "Свободное слово"
Альманах является свободным внеконфессиональным изданием христиан. Издатель принимает к публикации статьи публицистического и богословского характера, а также приветствует некоммерческое распространнение этого выпуска в интернете.
«Свободное слово» задумывался как сборник статей и тезисов христиан, разделяющих современное демократическое отношение к государству, его формам и институтам. Насущная необходимость в нём возникла потому, что обострение политической борьбы на постсоветском пространстве сформировало новый вызов христианству, выразившимся в нападках не только на церковь, но и на Библию, и на само христианское учение. Причиной этого стала наиболее распространённая консервативная «буквальная» политическая концепция христианства, подразумевающая сакрализацию государства и его институтов, требование для христиан отказаться от политической борьбы, часто с заменой реальных политических вопросов и задач их мифологическими объяснениями.
Сборник объединил христианских богословов, философов, публицистов и неравнодушных верующих самых разных деноминаций, разделяющих его концепцию. Она состоит в том, чтобы не просто противопоставить совокупность взглядов, несогласных с традиционным пониманием гражданской роли христианина, но и побудить христиан мыслить свободно и поступать в соответствии со своей совестью. Это не политический манифест и его издание не преследует цель создания каких-либо политических структур и внедрение их в церкви, но предназначен для освобождения христианской гражданской совести от догматизма, что тождественно и её нравственному освобождению. В некоторых статьях сборника показано, как узко-буквальное понимание, ставших «крылатыми», тезисов Писания не только расходятся с их первоначальным смыслом, но и порабощает христианскую совесть мёртвым, бессмысленным догматизмом.
Хотелось бы выразить ряд принципов, выражающие наиболее общие идеи этого издания:
- Отказ от государствопоклонничества и почитания государственных деятелей.
- Признание примата нравственной личности над государством и его институтами (государство должно служить человеку, а не наоборот).
- Отказ от догматизма и признание свободы нравственного выбора и толкования Св. Писания.
Следует также указать, что все работы публикуются в авторской редакции.
Составитель Комаров Антон
Свободное слово - Христианский богословско-политический альманах - Выпуск 1
Свободное Интернет-издание
Составитель Антон Комаров
Редактор Роман Малышев
2017 год, 156 стр
Свободное слово - Христианский богословско-политический альманах - Выпуск 1 - Содержание
Введение
- Империя или Христос? (Автореферат цикла лекций) - Михнов-Вайтенко Г.
- «Тот, кто убивает, служит Богу» (ср. Иоанн 16,2) (Радикализация христианства на примере Восточной Европы) - Гартфельд Г.
- Должен ли христианин любить свою земную «родину» и защищать её? - Белинский А.
- Христианство и патриотизм - Толстой Л.Н.
- Патриотизм, христианство и Л. Н. Толстой - Светлов Р.
- Из книги «Христианство. настоящее» - Десницкий А.
- Всякая ли власть от Бога? (рим. 13:1,2) - Сонневелд Р.
- Всякая власть от Бога? Миф и реальность - Дмитрук Г.
- Белорусская христианская демократия - Северинец П.
- «Дайте кесарю кесарево, а Богу богово» (Священное Писание Нового Завета об отношении к политике и государству) - Ианнуарий (Ивлиев)
- Небесный патриотизм как служение своей земной родине - Олизаревич Н.
- К критике христианско-консервативного отношения к политике и государству (Богословско-политическое эссе) - Комаров А.
- Богословие Майдана - Кирилл (Говорун)
- Социальное «богословие майдана» в опыте и рефлексиях молодого поколения украинских протестантов - Черенков М.
- Сила права против права силы - Вениамин (Новик)
- Восстание против тиранов есть послушание Богу - Шестова А.
- К свободе призваны вы, братья! (О призвании христиан к общественно-политической деятельности) - Шестова А.
- Варрава вместо Христа, статья Валерия Береснева в рубрике «Христианская демократия» в Новой газете - Шестова А.
- Заметки о «критянофобии» - Чазов В.
- Политика и христиане - Белов Л.
Свободное слово - Христианский богословско-политический альманах - Выпуск 1 - Георгий Дмитрук, сопредседатель Партии БХД - Всякая власть от Бога? Миф и реальность
Настало время поговорить о правильном понимании знаменитого места Священного Писания Послание к Римлянам 13:1-5. Кто только в последнее время не цитировал эти слова? Все, кому не лень. Спасибо Александру Григорьевичу, что хоть он воздержался от подобного соблазна.
Страшно становиться за тех, кто вырывает один стих из контекста и, тем самым, пытается выглядеть знатоком Писания.
Рассмотрим внимательно весь текст (в скобках синтаксические дополнения):
Рим. Гл. 13: «1. Всякая душа (даже персональные представите-ли земных правительств) да будет покорна высшим властям (Божьему устройству), ибо нет власти не от Бога (то, что не покорно Богу, то не власть); существующие же власти от Бога установлены (утверждены Богом).
2. Посему противящийся власти (утвержденной Богом, по-корной Богу) противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3. Ибо (покорные) начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых (на стороне добра). Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,
4. ибо начальник (только в том случае) есть Божий слуга, (если служит) тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, (если мне на добро) от-мститель в наказание делающему злое (и, соответственно, по-ощряет делающих добро)».
Апостол Павел, автор текста, применяет три понятия: «высшая власть» - в первом стихе, «власть» - в первом, втором и третьем стихах и «начальники» («правители», «властители», «князья» - в некоторых переводах) - в третьем и четвертом стихах. Эти три понятия не только разные по пониманию, но и вступают в противоречие по смыслу текста.
Итак. «Высшая власть» действительно от Бога и ей должны покоряться ВСЕ без исключения, следовательно, только тот, кто покоряется «Высшей власти» тот и есть утвержденная Богом «власть». Что покоряется Богу – это «власть», а что не покоряется Богу то - НЕ ВЛАСТЬ! Сталин, Гитлер, Нерон, Калигула, Берия, диктаторы всех веков, «пахан» на зоне – эти люди в свое время и в своем месте обладали силой и земной властью даже убивать, но НИКОГДА не были утвержденные Богом, так как написано: «Ибо, какое может быть согласие между Христом и дьяволом?». Это – НЕ ВЛАСТЬ! Скажите, террористы, взявшие заложников в Беслане, обладавшие абсо-лютной властью по отношению к заложникам тоже получили власть от Бога? Конечно, нет. Вывод: Чтобы стать настоящей «влаcтью» необходимо, во-первых, покориться Богу. А кто не покорился - ни утвержденный Богом – тот НЕ ВЛАСТЬ!!!
Следующий текст подтверждает мои слова:
2-е Коринфянам 6 Глава, ст. 14-15: « Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззако-нием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?»
А ведь некоторые «христиане» искренне думают, что Христос на самом деле «договорился» со слугой сатаны Гитлером и дал ему власть убить несколько миллионов евреев, поляков, немцев и беларусов…. Аналогично со Сталиным, Лениным, и с любым другим диктатором.
Далее рассмотрим понятие «начальник».
Цитирую стих 4: «начальник есть Божий слуга, (ЕСЛИ СЛУЖИТ) ТЕБЕ на добро»
Друзья! Это главное условие для слуги Божьего! Трудиться на ТВОЕ благо. Не на свое!
Вот она формула, когда «правитель» может стать слугой Божьим – если будет трудиться на благо народа. Взяточник - мэр, хапуга – депутат, вор, в ранге министра - не есть «слуга Божий» и, соответ-ственно, не есть «начальник», которому христианин обязан без-условно повиноваться! Не обманывайтесь! Так говорит Библия!
А если вся вертикаль власти коррумпированная с верху до низу? А если Президент имеет свой второй тайный бюджет? А если дети Президента, пользуясь «крышей» папаши зарабатывают на алкого-ле, разврате и азартных играх? Или на торговле оружием? Разве это на благо народа? Разве я должен их беспрекословно слушаться в подобном случае? Разве такие «начальники» есть слуги Божьи? Скажите, палачи и охранники в концлагере были «слугами Божьими»? Не обманывайтесь! «Что общего у света с тьмой?» - говорит Библия.
И еще. В стихе 3 и 4 понятие «начальник» напрямую связанно с другими христианскими понятиями: «добро и зло». Указывается, что «начальник» твёрдо стоит на защите «добра» в христианском понимании (понятие добра и зла в странах с мусульманской и либеральной идеологией не соответствует христианскому пониманию). Это и есть второе обязательное условие, по которому мы определяем, должны ли мы подчиняться такому «начальству». А что если «земное начальство» противостоит всеми силами Евангелизации общества? А если земная власть депортирует священников или разрушает церкви? А если земная власть заявляет что она «атеистическая», т. е. полностью отрицает Бога? Написано в 1Иоан.2:22: « Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Вот такой вердикт. Нам не надо долго ждать последнего времени, что бы увидеть антихриста своими глазами. Включите телевизор. И соответственно вопрос: На осно-вании чего мы обязаны безусловно покоряться антихри-сту???
А теперь выстроим правильную схему Божьей власти согласно трактовки Апостола Павла в Послании к Римлянам в 13 главе:
ВЫСШАЯ ВЛАСЬ (у Бога, от Бога) – ВЛАСТЬ (если покоряется Высшей власти) – НАЧАЛЬСТВА (если на стороне добра, в христианском понимании, и служат не себе, а народу).
Прийти к власти в конкретном государстве – это возможно, а стать «властью», признанной самим Богом и, соответственно, пользоваться Небесным Покровительством и поддержкой христиан гораздо сложнее. Для этого правителю необходимо победить собственную гордость, признать величие Бога и покориться Божьему устройству. Вспомним древнюю историю Вавилонского Правителя Навуходоносора, которого сам Бог заставил победить собственную гордость или историю с возгордившимся Люцифером, который, возгордившись, был повержен на землю. Средневековая традиция коронования Великих Князей в Короли или Цари имела конкретное значение - признание Церковью, духовным авторитетом общества, светской власти, как признанной Богом.
В конце приведу пример.
Иоанн Креститель – величайший из всех пророков. Он жил во время Царя Ирода. Действующими законами того времени были законы Римской Империи. По этим законам Царь Ирод был представителем Римской вертикали власти. Местный диктатор. Сам себе закон. Но по закону Моисея Царю Ироду нельзя было брать жену брата своего себе в жены. Все молчали, даже первосвященники и епископы…кроме Иоанна.
Да, критикуя земную власть, Иоанн нарушил законы Рима… но не Божии. Потому что законы Божьи выше законов властей, которые не покорны Богу. Он был убит теми, кто «всеми зубами» держался за свою власть. Он был убит «земной властью», которая никогда не была утверждена Богом.
Представители той власти НЕ ЯВЛЯЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ БОГОМ, и, соответственно они НИКОГДА НЕ БЫЛИ ВЛАСТЬЮ.
Ответим на самый главный вопрос: «Всякая ли власть от Бога?» Ответ: «Нет. Не всякая. Только покорившаяся Богу власть и утвержденная Богом, т.к.: «Что может быть общего у света с тьмой?» А гордый, надменный правитель, отвергающий Бога, преследующий Церковь, коррумпированный и авторитарный, конечно же нет».
Как говориться: «Всякая власть «ОТ» Бога, а мы «К» Богу!»
На сайте белорусских христианских демократов появился релиз нашего альманаха. Очень приятно такое участие наших друзей! Спасибо всем, кто распространяет наш альманах!
http://bchd.info/13413-kirauniki-bhd-publikuyucca-u-bagaslouska-palitychnym-chasopise.html
Патриарх Кирилл выступил с призывом «помнить, уважать и не подвергать сомнению успехи руководства СССР в 1920-30-е годы». По словам главы РПЦ, злодейства советских вождей «не должны заслонять их положительных сторон».
С таким заявлением, которые уже успели назвать скандальным, Кирилл выступил в Московском Манеже в приветственном слове, посвященном открытию выставки «Православная Русь». На мероприятии также присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Эпоху красного террора, массовых репрессий и искусственно вызванного массового голода, в которую, кроме всего прочего было убито и замучено в концлагерях не менее 300 тысяч клириков Русской Православной Церкви, включая, большинство из ее архиереев, Кирилл фактически назвал эпохой «возрождения и модернизации страны».
«Успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличился злодействами. Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, политическая решимость, — мы говорим: «да, несомненные успехи», как и в случае с победой в Великой Отечественной войне», — официальный сайт Московской патриархии приводит слова Патриарха.
«Никогда отрицательные стороны не должны давать права исключать все то положительное, что было сделано. Как и наоборот, то положительное, что было сделано теми или иными людьми, не должно исключать критического отношения к преступлениям, которые были совершены ими же», — добавил руководитель РПЦ.
И хотя патриарх не назвал имени этого «руководителя» напрямую, очевидно для всех, что речь идет о Иосифе Сталине, который фактически единолично руководил СССР с середины 1920-х по 1953 годы, пишет издание «Политсовет».
http://rusmonitor.com/patriarkh-kirill-prizyvaet-uvazhat-uspekhi-stalina.html
Георгию Дмитруку
Настало время поговорить о правильном понимании знаменитого места Священного Писания: Послание к Римлянам 13:1-5. Кто только в последнее время не цитировал эти слова? Все, кому не лень. Страшно становится за тех, кто вырывает один стих из контекста и, тем самым, пытается выглядеть знатоком Писания».
Как не согласиться с точным и бесспорно правильным вызовом «знатокам Писания», к которым, прочтя статью Георгия Дмитрука - «Вся власть от Бога? Миф и реальность», без колебания причисляю и автора данной публикации, к категории таких знатоков, метко обличившем самого себя. Свои бредовые толкования он называет «синтаксическими дополнениями», которые, как ему думается, раскрывают сакральную сторону стихов, по слову Христа – ему (Дмитруку) «дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют» [Лк.8:10].
Он пишет, «то, что не покорно Богу, то не власть». Я не буду, как делает Георгий Дмитрук, умничать и свое личное понимание Святого Писания преподносить, как единственно верное. Обратимся к самому Писанию: «Зная, прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» [2 Пет.1:20-21], будучи не святым и следуя слову святого апостола, приведу высказывания древних отцов, которые «движимы Духом Святым», растолковывают слова апостола.
Итак, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» [Рим.13:1].
Преподобный Анастасий Синаит (ок.640-701), на Рим. 13:1, пишет: «Поскольку Бог в Законе изрекает: «Дам вам начальства по сердцу вашему» (Иер. 3:15), то мы говорим, что те из начальствующих и царей, которые суть достойны таковой чести, назначаются Богом, а те же, которые по своему недостоинству являются негодными, поставляются либо по попущению Божиему, либо по Его воле для народа, заслужившего это».
Здесь, не надо ничего пояснять, не надо мудрствовать. Господь не творил и не творит зло, все, что было создано Им «хорошо весьма» (Быт. 1:31). То зло, которое окружает нас, Бог, попускает оное нам на пользу. «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения (испытания - синоним)» [Иак.1:2]. Мы знаем Божественные законы, мы знаем, что за зло не отвечают злом, мы знаем, как вел себя Христос перед Синедрионом. Мы много знаем, но почему то вместо смирения, подобно Петру хватаемся за меч (Ин. 18:10).
«Поэтому, возлюбленный [брат мой], когда ты видишь недостойного и дурного либо царя, либо начальника, либо архиерея, не удивляйся, но знай и веруй, что за беззакония наши мы преданы [во власть] такого тирана. Но даже тогда мы не воздерживаемся от зол и, пребывая в скорбях, творим лукавые деяния. Поверь моим словам: если сегодня удалятся от нас сарацины, то завтра же прасины и венеты восстанут и начнут резать друг друга. Либо возникнут нестроения на Востоке, в Аравии, в Палестине и многих других областях», продолжает святой.
Этот же стих комментирует блаженный Феодорит Кирский (ок.386/93-457): «Если кто священник, или архиерей, или давший монашеский обет, то пусть уступает тем, кому вверено начальство. Ясно, что они должны делать это с благочестием, ибо не следует подчиняться начальникам, если это ведет к противлению заповедям Божиим. Следует, однако, знать, что божественный апостол ставит начальство и подчинение ему в зависимость от провидения Божия, а не говорит, что тот или иной человек поставлен Богом для управления. Ведь не власть неправедных от поставления Бога, но устроение самой этой власти… поскольку, желая воспитать согрешающих, Он попускает и то, чтобы ими правили дурные властители».
Ориген Адамант (ок.185-254): «Павел говорит: Нет власти не от Бога. Кто-нибудь может возразить: как же так? Неужели и та власть, которая преследует слуг Божиих, враждебна вере и подрывает религию, тоже от Бога? На это мы кратко ответим так: всякому известно, что и зрение дано нам от Бога, и слух, и разумение. Но хотя мы имеем все это от Бога, в нашей власти обратить зрение либо на добрые дела, либо на дурные; и то же самое можно сказать о слухе, о движениях руки и о помыслах. Так что праведен суд Божий, когда данное нам на добро мы употребляем во зло, то есть на совершение нечестивых и постыдных дел. Так и всякая власть дана от Бога - добрым на хвалу, злому в отмщение, как говорит сам апостол в последующих строках. И потому праведен будет суд Божий в отношении тех, кто пользуется полученной властью для своих нечестивых дел, а не в соответствии с божественными законами».
Следующий стих - «Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение», без «синтаксических дополнений». Вообще-то смешно чем-то дополнять Священное Писание.
Святой Василий Великий (ок.330-379): «Подлинное и совершенное повиновение подданных вышестоящим проявляется в том, чтобы не только воздерживаться от несообразного с советом вышестоящего, но даже похвальных дел не совершать без его согласия».
Преподобный Ефрем Сирин (306-373): «Каковы бы и где бы они ни были, они, однако существуют по повелению Божию. Итак, кто сопротивляется начальнику, который есть отмститель зла, тот Божией воле противится. А противящиеся, за это сами себе осуждение получают».
Блаженный Феофилакт Болгарский (1055-1107): «Дабы верующие не могли сказать: ты унижаешь нас, подчиняя начальникам тех, которые имеют получить Небесное Царство, показывает, что повинующийся начальствам повинуется Богу, или, что гораздо страшнее, неповинующийся начальствам противится Богу, установившему начальства, а противящийся будет наказан и Богом и людьми. Последнее внушил, сказав: противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Святой не делит начальства на хорошее и плохое. Начальник твой тот, которого заслужил.
Ориген Адамант: «Здесь апостол говорит не о тех властях, которые подвергали гонениям верующих: о тех сказано, что должно повиноваться больше Богу, нежели человекам (Деян. 5:29), - но о тех обычных властях, которые страшны не для добрых дел, но для злых (Рим. 13:3). Всякий, кто им противится, сам навлекает на себя осуждение собственными делами».
А.П.Лопухин (1852-1904 гг. – церковный писатель, переводчик, библеист, богослов, исследователь и толкователь Священного Писания, профессор): «Непослушные власти христиане справедливо подвергаются суду и осуждению. Это осуждение, по мысли Апостола, изрекает против ослушников Сам Господь, а приводят в исполнение - правители (ст. 3). Речь идет, таким образом, не о вечном наказании, а о временном».
«Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее» [Рим.13:3].
Святой Василий Великий: «Властям предержащим должно повиноваться, если только этому не препятствует заповедь Божия».
Даже та власть, которая "препятствует заповеди Божией" поставлена не без ведома Бога. Не надо искать справедливости в этом грешном мире. "Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" [Деян.14:22]. Не справедливости ищи, а сам будь справедливым не только к ближним, но и дальним. Каждый человек испытывается (искушается) живя на земле, сама земля для человека, как испытательный полигон, подобно Синайской пустыни, которую удалось приодалеть, из тех кто вышел из Египетского рабства, только двоим - Иисусу Навину и Халеву.
Понятно, что если власть толкает тебя на преступление, то лучше пострадать, чем исполнить такое повеление. Есть примеры, когда святые (преподобный Серапион Синдонит, память 14/27 мая; святой Петр, бывший мытарь -5 в.; святой Павлин Милостивый-431г.) продавали свое имущество и себя в рабство и раздавали нуждающимся. Трудно, порой невозможно понять не только политику, а просто верующему, к которым отношу себя и я, что в порабощении получить путевку в Небесное Царство надежнее (не проще), чем свободному. Апостол учит: «Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся» [1 Кор.7:21]. В церковно-славянском переводе «больше поработи себе». Великий церковный историк В.В. Болотов написал, что всякий последующий перевод подлог. Так что стоит задуматься, вставать ли, проклятьем заклейменным … на смертный бой, который и в самом деле будет смертным по слову Спасителя: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» [Мф.10:39]. Апостол учит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные» [Еф.5:1]. Если бы мы не себя ставили на место Бога, а в решении своих проблем задумывались, как бы Христос поступил в нашей ситуации, то избежали бы многих проблем. Но мы, не Духа Святого слушаем, Который вещает нам через труды святых отцов, а придаемся собственному мнению, которое в переводе на греческий значит – ересь.
Блаженный Августин (354-430): «Делай добро, и получишь похвалу от нее [власти]. Эти слова могут задеть некоторых людей, когда они станут думать о том, что христиане часто подвергались гонениям от этих властей. Они скажут: разве не добро делали они [христиане], если не только не получили похвалы от властей, но еще и наказаны и убиваемы были ими? Слова апостола нужно обдумать. Ведь он не говорит: делай добро, и власть похвалит тебя; но: получишь похвалу от нее. Одобрит она твое доброе дело или станет гнать тебя - ты получишь похвалу от нее: либо от победы твоей послушанием Богу, либо увенчавшись короной гонимого».
Святой Пелагий Лаодикийский: «Злой должен бояться власти; доброму же нечего бояться, и если несправедливо будет убиен, прославится. Хочешь ли не бояться власти? Последуй моему совету, и никогда не будешь бояться. Делай добро, и получишь похвалу от нее. Само осуждение от злых есть похвала добрым» (ср. 1 Пет. 2:14).
А.П.Лопухин: «Здесь Апостол обосновывает только что высказанную им мысль о том, что ослушник власти вредит себе самому. Он вызывает против себя кару, вместо того, чтобы получить ободрение от власти. - Для добрых дел. Добрые дела, а также и злые у апостола Павла здесь представляются как бы живыми лицами. Заметить нужно, что когда Апостол писал послание в Рим, там еще Нерон не свирепствовал против христиан, - это были первые три-четыре года по вступлении его на престол - лучшие дни его царствования. Да при том Апостол здесь опять говорит о власти с точки идеала. - Не напрасно носит меч, т. е. не даром перед судиею в Риме и в Греции носили меч. Апостол допускает возможность, считает естественным, если судия или правитель и воспользуется мечом для совершения казни над преступником. Особенно это право меча - Jus gladii - употребления его в потребных случаях предоставлено было правителям римских провинций (Upiani Digest. 2:1-3)».
«Ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» [Рим.13:4].
Преподобный Ефрем Сирин: «Ибо Божий служитель есть он, так как чрез него совершается воля Божия над праведными и беззаконными. Если же зло сделаешь, бойся и не делай, - ибо не без цели (напрасно) опоясан мечем».
Блаженный Феофилакт Болгарский: «ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро».
«Он, говорит, содействует воле Божией. Например: Бог советует тебе быть целомудренным: и начальник предписывает тоже законами. Бог увещевает тебя не быть любостяжательным и вором: и начальник поставлен судьей над тем же. Следовательно, он нам поспешник в добрых делах, если предаемся ему».
«Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч».
«Значит, не начальник производит в нас страх, но пороки наши, по причине которых и меч начальника, то есть власть наказывать. Начальник, говорит, не напрасно опоясывается мечом, но для того, чтобы наказывать порочных».
«Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое».
«Когда начальник хвалит добродетель, исполняет волю Божию; и когда употребляет в дело меч, есть слуга Божий, защищающий добродетель и прогоняющий порок. Многие делают добро не столько из-за страха Божия, сколько по боязни начальников. Посему, когда начальник защищает добродетель и наказывает порок, то он - Божий слуга».
Констанций: «Говоря: слуга, тебе на добро, Павел показывает, что мы должны повиноваться властям в том, что справедливо, но не в том, что не дозволено или противно вере».
Церковь не возражает против частного богословского мнения. Но такое мнение, только тогда будет что-то стоить, когда будет подтверждено мнением святых отцов по поставленному вопросу, в данном случае на стихи апостола Павла Рим. 13:1-4. «Все смешалось в доме Облонских». Церковь лезет в политику, политики занимаются богословием.
Занимайтесь политикой, уважаемый Георгий, стройте Ваш утопический рай на этой грешной земле, это у Вас получается гораздо лучше, чем толковать Писания, Которое, сейчас, за недостатком святых, мало кто из опытных богословов нашего времени решается на такой «подвиг» - «синтаксических добавлений». Не я ответил на главное Ваше утверждение, что не всякая власть от Бога. Я просто процитировал самую малость ответов святых на поставленный Вами вопрос, которые рушат все ваши невежественные утверждения. Больше метать бисер, нету сил. Так что со Сталиным, Нероном, Берией и всякого рода «паханов» разбирайтесь сами.
Простите.
Все это хорошо и правильно, но вы не могли бы привести не отвлеченные богословские высказывания древности, а конкретные примеры из деятельности современных российских церквей: как они на практике осуществляют данные положения?
Здравствуйте Николай. Постараюсь честно ответить на Ваш вопрос. Первое, это не "отвлечённые высказывания древних", а правила на все времена: "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" [Евр.13:8].
Другое дело, что наша немощь (человечество прогрессивно слабеет и физически, и духовно), не позволяет нам совершать те подвиги древних, которые делали их гражданами Небесного Царства. Нам остались одни болезни "многие скорби, которыми надлежит нам войти в Царствие Божие." (Деян.14:22).
Святитель Игнатий (Брянчанинов), говорит, что "болезнь готовое спасение". Человек не будет грешить в горячке, по краней мере физически, не побежит на дискотеку.
Конкретных примеров деятельности Церкви, как и чудес, достаточно. Но никто не спорит, что людей прилепившихся и прикрывающихся крестом, дискредитирующим Её, так же хватает. Я понимаю, что Вы ждёте. Оправдывать Церковь стану, оправдывать кто Её дискредитирует, не буду и осуждать не стану: "Не судите, да не судимы будете" [Мф.7:1]. Каждый ответит сам за себя.
Когда преподобный Максим Грек выправлял богослужебные книги, он настоял, что в читаемом Символе веры «чаем будущего века», «думая усилить множеством лиц твердость ожидания», поменять на «чаю» - единственное число. «Анафеме подвергается тот, кто говорит; чаем, а не чаю», тем самым, говоря о том, что предстоящий Божественный суд будет производиться индивидуально над каждым.
Бог не будет судить нас скопом, группами и партиями. Мушкетерский клич, который на протяжении советского строя был государственным: «один за всех и все за одного», в правилах веры не уместен. Как выяснилось, автор этого знаменитого на весь мир девиза, вовсе не Александр Дюма, он (клич) взят из Талмуда, где звучит: «все за одного, один за всех». Позже становится девизом Всемирного еврейского союза – так называемого неформального, теневого еврейского правительства. И даже не талмуд его источник. Ключ к пониманию находим в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна (18:14), пророчество первосвященника Каиафы: «лучше одному человеку умереть за народ (всех)», а в Евангелии от Матфея (27:25), это пророчество дополняется проклятием: «кровь Его на нас и на детях наших». Весь иудейский народ, «все за одного», несет на себе ответственность, добровольно взятую ими, за смерть Иисуса Христа, который пострадал «один за всех». Выходит, проклятие на протяжении многих лет, пусть по незнанию, но все же служило девизом всему советскому народу.
С чем можно сравнить Церковь, по понятию притчи, врата Которой ад не одолеет (Мф. 16:18). Структура Церкви похожа на структуру Армии, в данном случае я говорю о Советской Армии, которая после Отечественной войны, считалась Непобедимой. Как непобедима СА, так и непобедима Церковь. Как в армии, которая освободила весь мир от фашистского ига, были шпионы, мародёры, трусы (и среди гениралов), но были герои, которых больше и которые сделали эту армию таковой. Так и вокруг Церкви, с самого Её рождения, вьётся всякая мразь. И, что делать? Перестать верить? Обо всем этом предупреждало и предупреждает нас Писание и святые отцы. Золото останется золотом, как бы оно не было обмарано грязью.
Оправдываться на Страшнем суде, указывая на грехи других не спасет. Иисус Христос учит... так было с начала, так есть и сейчас: "На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают" [Мф.23:2-3]. Не надо соблазняться чужими грехами, в своих бы хоть немножко разобраться.
Неоходимо включить голову. Как сказал Господь - "Пришед же в себя" (Лк. 15:17). "Для грешников, обреченных вечному проклятию, одним из самых неожиданных ударов будет открытие, что они осуждены своим собственным разумом, на который ссылались, дерзая осуждать христианскую веру", Блез Паскаль (Мысли). А за гробом некого винить, кроме себя.
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Кажется, статья админа в журнале есть
Есть такое дело! Альманах изначально задумывался для сайта Эсхатос. Как же без админа?