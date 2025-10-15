Журнал "ТОЧКИ-PUNCTA"

С 2001 года Институт Св Фомы издает собственный журнал ТОЧКИ-PUNCTA, ежеквартальное издание по вопросам религии, культуры и общества, представляющий своего рода площадку для обмена идеями и знаниями по вопросам и проблемам современного общества.

ТОЧКИ-PUNCTA — Октавио Вильчес Ландин, SJ гл. ред .

Коллектив авторов, Издание Института философии, теологии и истории св. Фомы.

ISSN 1680-614X

ТОЧКИ/PUNCTA 1—2’2007

ТОЧКИ/PUNCTA 3—4’2007

ТОЧКИ/PUNCTA 1—4’2008

ТОЧКИ/PUNCTA 1—2’2010

ТОЧКИ/PUNCTA 3—4’2010

ТОЧКИ/PUNCTA 1—2’2011

ТОЧКИ/PUNCTA 3—4’2011

ТОЧКИ/PUNCTA 1—4’2012

ТОЧКИ-PUNCTA — Октавио Вильчес Ландин, SJ гл. ред. — Содержание номеров

ТОЧКИ/PUNCTA 1—2’2007

Феофраст О цветах (ПЕР1 XPQMATQN)

Валерий Петров. Когнитивные способности и иерархия бытия в философии поздней античностии раннего средневековья.

Галина Вдовина. Учение о notiones и ноциональных именах в тринитарном богословии латинского Средневековья

Владимир Зинченко. Порождение и метаморфозы смысла: от метафоры к метаформе

Валерий Губин. Идея сверхчеловека в философии и культуре

Александр Михайловский. Заметки к философии досуга и праздника

Ханна Арендт. О революции

Ханна Арендт. Что такое свобода?

Габриэль Марсель. Ты не умрешь

ТОЧКИ/PUNCTA 3—4’2007

I. Духовные практики

Николай Мусхелишвили, Александр Киселев, Андрей Коваль. Психолого-герменевтический анализ «Духовного Дневника» св. Игнатия Лойолы

Николай Мусхелишвили, Андрей Коваль, Дмитрий Спивак. Числовые и матричные структуры в текстах св. Игнатия Лойолы: смысл, функции, проблемы происхождения

Михаил Реутин. Майстер Экхарт — Григорий Палама

Ильшат Насыров. Пределы духовной практики в исламском мистицизме (суфизме)

Евгений Штейнер. Человек по-японски: между всем и ничем

Евгений Штейнер. Сатори, природа будды, дхарма: как это соотносится с сознанием и что делает с последним дзэнская практика

II. Философско-методологические проблемы

Анатолий Ахутин, Сергей Хоружий. Диалоги об опыте. 1. Опыт в философии и религии: отправляясь от Канта

Анатолий Ахутин, Сергей Хоружий. Диалоги об опыте. 2. Анатолий Ахутин. Интермедия: опыт-испытание и опыт переживание

Сергей Хоружий. От антропологической прагматики к антропологической эвристике: стратегии развития синергийной антропологии

ТОЧКИ/PUNCTA 1—4’2008

I. Духовные практики

Николай Мусхелишвили, Александр Киселев, Андрей Коваль. Психолого-герменевтический анализ «Духовного Дневника» св. Игнатия Лойолы

Николай Мусхелишвили, Андрей Коваль, Дмитрий Спивак. Числовые и матричные структуры в текстах св. Игнатия Лойолы: смысл, функции, проблемы происхождения

Михаил Реутин. Майстер Экхарт — Григорий Палама

Ильшат Насыров. Пределы духовной практики в исламском мистицизме (суфизме)

Евгений Штейнер. Человек по-японски: между всем и ничем

Евгений Штейнер. Сатори, природа будды, дхарма: как это соотносится с сознанием и что делает с последним дзэнская практика

II. Философско-методологические проблемы

Анатолий Ахутин, Сергей Хоружий. Диалоги об опыте. 1. Опыт в философии и религии: отправляясь от Канта

Анатолий Ахутин, Сергей Хоружий. Диалоги об опыте. 2. Анатолий Ахутин. Интермедия: опыт-испытание и опыт переживание

Сергей Хоружий. От антропологической прагматики к антропологической эвристике: стратегии развития синергийной антропологии

ТОЧКИ/PUNCTA 1—2’2010

Пленарное заседание

И. Яблоков. Дискуссии по проблемам методологии в современном отечественном религиоведении

К. Антонов. Религиозная философия и философия религии в русской мысли

И. Кантеров. Католическая церковь и новые религиозные движения

В. Саврей. Три христианские философско-богословские школы Античности

П. Ашик. Биоэтика и религия в эпоху средств массовой информации

Е. Орёл. Некоторые аспекты религиозной веры в свете психологии бессознательного (энергетическая парадигма)

Секция 1. «Философия религии»

А. Кондратьев. Философские аспекты в энцикликах Бенедикта XVI

С. Дмитриев. Онтопсихологическое основание психопрактики в школе Цаодун

О. Горева. Понятие «религия» философии Фридриха Ницше

И. Анофриев. Когнитивный подход к изучению ритуала: теория Т. Лоусона и Р. Макколи

К. Колкунова. Конструктивистский подход к определению религии

ТОЧКИ/PUNCTA 3—4’2010

ИССЛЕДОВАНИЯ

Николай Селезнев. Восточносирийский автор рубежа XII—XIII вв. — Йоханнан Бар Зо‘би — и его пролог к «Истолкованию таин»

Елена Шаповалова. Расследование барона де Лобардемона (Проблемы интерпретации текста)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

«ИЕЗУИТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ XVI-XVII вв.»

Войцех Жмудзиньский, SJ. Динамика опыта, размышления и действия в модели педагогии св. Игнатия Лойолы

Галина Вдовина. Трансформация «науки о душе» в философских курсах XVII в

Дмитрий Шмонин. «Высшие науки» и становление иезуитского образования

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Василий Зубов. Идея Перворастения у Гете

о. Георгий Чистяков. Литургический текст в римско-католической традиции как основа для музыкального воплощения

ТОЧКИ/PUNCTA 1—2’2011

Игорь Яблоков. Соотношение религиоведения и истории религиоведения

Константин Антонов. Кн. С.Н. Трубецкой и его программа исследования религии в контексте истории отечественного религиоведения

Маргарита Силантьева. Религия как фактор социальной консолидации современного российского общества

Владимир Глаголев. Теософские мотивы образов Востока в художественном творчестве Н.К. Рериха

Андрей Коваль. Сакральные маршруты Зевса Панхейца и Феофила Индийца: нераскрытая страница истории сокотрийского христианства

Николай Селезнев. «Коптский историк» — потомок выходца из Тикрита: Ал-Макин ибн ал-‘Амцд и его «История»

Надежда Трубникова. «Созерцание сердца» (кансин) и учение о будде Амида в японской буддийской школе Тэндай XI—XII вв

Секция 1. История религии

Максим Мингалеев. Военные сюжеты Библии: колесницы

Марина Савельева. Пострелигия и постхристианство в Европе в нач. XXI века

Варвара Свист. Роль внецерковных православных организаций в формировании российско-европейской православной общественности

Александр Ярцев. Неоязычество в России и на Украине в нач. XXI в.: религиоведческий анализ

Мария Устюжанина. Кельтская церковь в IY—VII вв

Павел Костылев. Исламская хамартиология

Секция 2. Теоретическое религиоведение: культурология, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

Олег Баранов. Сравнительный анализ конфессиональных особенностей католицизма и православия

Александр Кольцов. Ж.Ж. Ваарденбург: обновление феноменологии религии

Лидия Орлова. Религия в системе современных средств массовой информации

Анастасия Робозеева. Психоаналитический подход к исследованию мифа

Дмитрий Тимофеев. «Капля чуждой крови» в греческой философии

Рената Вента. Образ мусульманки в Коране и Сунне

Секция 3. Философия религии И РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Максим Вараев. Смерть Бога, смерть стиля, смерть автора: критика структурализма Вл. Вейдле в контексте обсуждения религиозных основ кризиса культуры

Мария Арсеньева, Валерия Насонова. За что Унамуно внесли в Индекс Запрещенных Книг?

Сергей Воронцов. Концепции методологического атеизма: между мировоззренческой установкой и методологическим принципом

Алексей Зыгмонт. История в восприятии царебожников и основные методы воссоздания эсхатологической картины будущего

Наталья Киреева. Можно ли убежать от судьбы? Проблема предопределения в книге Есфири и книге Ионы

Евгения Меньшикова. О подходе П.А. Флоренского к рассмотрению сущности религии

Дарья Лунгина. Керкегор и Больцано. Две возможности для священника сер. XIX в

Ольга Осипова. Посвятительные надписи в «Исторической библиотеке»Диодора Сицилийского

Николай Павлюченков. Эмпирическая наука о религии в творчестве о. П. Флоренского

Павел Носачев. К вопросу о русском традиционализме

Роман Соколов. Концепция распределительной справедливости Фомы Аквинского

Алексей Макаров. Священные регалии японских императоров

19 марта 2011, суббота

НОУ ВПО «Институт философии, теологии и истории святого Фомы»

Пленарное заседание

Владимир Катасонов. Христианство и кино: Мэл Гибсон, режисер и актер Валерий Саврей. Притча как принцип интерпретации мира в христианской герменевтике первых веков

о. Олвин Вейгас (SJ). Аспект взаимной соотнесённости Бога и человека в теологии Карла Ранера

Зорина Трофимова. Религиозно-философские воззрения Уильяма Эллери Чаннинга (1780—1842 гг.)

Алексей Апполонов. Вопрос о «средневековом мышлении» в отечественной культурологии

Владимир Винокуров. Феноменология алхимии

Елена Николаева. Сакральные символы в российской культуре повседневности кон. ХХ — нач. ХХ! вв

Секция 1. История религии

Елизавета Аль-Фарадж. Янсенизм и литература: «Размышление о подлинной и мнимой красоте» Пьера Николя, основные проблемы

Давид Дамте. О некоторых особенностях психоаналитического подхода к библейским текстам

Михаил Оренбург. К вопросу о месте и времени происхождения гностического мифа

Станислав Панин. Психология религии и оккультизм в современной России

Маргарита Пылаева. Томас Мор о религиозном и светском образовании

Глеб Клепцов. Бог и боги в системе йога-сутр

Иван Фадеев. Раввинистическая хронография на материале средневековой еврейской литературы

Секция 2. Теоретическое религиоведение:

культурология, психология, социология религии Ирина Арбузова. Особенности православной психотерапии

Татьяна Малевич. Нейротеологический подход к изучению мистического опыта: теория Э. Ньюберга и Ю. д’Аквили

Виктор Барашков. Американская антропология об индивидуальных религиозных представлениях первобытных людей

Ксения Быченкова. К вопросу о соотношении динамической и энергетической интерпретации аниматизма

Денис Брилев, Ксения Трофимова. Особенности бытования суфизма в цыганских сообществах Юго-Восточной Европы: к постановке проблемы

Ольга Горева. Дискуссии о преподавании эволюционной теории в американских государственных школах

Лев Усачёв. Евангельские мотивы в творчестве Всеволода Никаноровича Иванова

Светлана Арсеньева. Влияние пророчеств Иезекииля на русскую иконографию

Секция 3. Философия религии

Светлана Бардина. Возможность обоснования христианства с позиций современной континентальной философии

Николай Герасимов. П.А. Кропоткин о соотношении религии и морали в обществе

Александр Лысков. Проблема «обоснованности» суждений в современной англо-американской философии религии

Настасья Миронович. Логотерапия В. Франкля: Философско-религиозный аспект

Ольга Попик. Философско-религиозный аспект полемики между А. Мейнонгом и Б. Расселом

Ася Саркисьян. Ж. Батай, М. Бланшо, Ж.-Л. Нанси о роли сакрального в опыте сообщества

Елена Бояршинова. Религиозные аспекты сериала «Доктор кто»

Секция 4. Религиозная философия

Ксения Ворожихина. Осмысление Божественной сущности и метафора повторения в философии Льва Шестова

Екатерина Звонова. Анорексия и булимия в свете исихастской антропологии

Елена Золотова. Путь формирования и основные источники философско-религиозных воззрений А. Швейцера

Наталья Свиридова. Антропология играющего человека Хуго Ранера

Артем Кондратьев. Проблема сотворения и сущности человека в энцикликах и трудах Йозефа Ратцингера (Бенедикта XVI)» или «Бенедикт XVI о философии и теологии

Лиана Махновская. Проблема философско-богословского метода в трудах А.М. Бухарева

Пленарное заседание

Юрий Тихонравов. Ролевая игра как средство диалога мировоззрений

Елена Скворцова. К вопросу о типологии религий в курсе культурологии

Иван Давыдов. К вопросу о современной типологизации богородичных икон

Илья Вевюрко. Сыны Божии и дщери человеческие

Игорь Крупник. К вопросу о «зороастрийском следе» в иудео-христианской традиции: изъяны «парадигмы заимствования»

Денис Крюков. «Исповедь» Августина Аврелия: динамические факторы религиозности

Олег Агапов. Религиозное осмысление искусства в творчестве прот. Александра Шмемана на материале произведений архим. Феодора Бухарева, свящ. Павла Флоренского, Н. Бердяева, В. Ильина, В. Вейдле и прот. Александра Шмемана

Кирилл Никонов. Теологический диалог в условиях глобализации

ТОЧКИ/PUNCTA 3—4’2011

Андрей Коваль. Осколок индоевропейской сакральной поэзии: «Златоокий»

Николай Селезнев. «Мелькиты» в арабо-мусульманском традиционном религиоведении

Андрей Игнатьев. Пересекая границу: история св. Урсулы как нарративный конструкт

Карлос Алемани, SJ. Телесное фокусирование (Focusing) Гендлина и Духовные упражнения св. Игнатия

Александр Шишков. Миф о соборе

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Василий Зубов. Природа материи по воззрениям представителей шартрской школы

ТОЧКИ/PUNCTA 1—4’2012

Антонов Константин Михайлович. Становление религиоведения в СССР: 1920-30-е годы

Глаголев Владимир Сергеевич. Аксиология творчества Генри Мура перед вызовами постмодерна

Алейник Раиса Михайловна. Постмодернизм о религии

Саврей Валерий Яковлевич. Наследие великих каппадокийцев между Востоком и Западом

Агапов Олег Александрович. «Евхаристическое» понимание христианства в трудах Романо Гвардини и прот. Александра Шмемана»

Косилова Елена Владимировна. О дискурсах душевных расстройств

Трубникова Надежда Николаевна. Зачем амидаисту астрономия?

Орёл Елена Владимировна. Интерпретации героического мифа в психологии бессознательного (О. Ранк, К.Г. Юнг, З. Фрейд)

Катасонов Владимир Николаевич. Бесконечность Божества: Восточная и Западная традиции

Секция История и теория религии

Павлюченков Николай Николаевич. Философия и феноменология религии в трудах П. Флоренского и М. Элиаде

Абрамов Дмитрий Михайлович. Этно-конфессиональный и историкополитический контекст одного из древнейших произведений русской литературы «Хождение русского игумена Даниила в Святую Землю»

Теплова Елена Феликсовна. Мифы и суеверия вокруг христианства как социальное явление

Бакулин Иван Ильич. Взгляды Э. Шиллибеекса на образ присутствия Христа в Евхаристии в контексте концепций транссигнификации и трансфинализации и официальной реакции Римо-Католической Церкви на эти концепции

Булгакова Маргарита Валериевна. М.Д. Муретов о философских и богословских основаниях западной библейской критики

Кольцов Александр Валерьевич. Голландская феноменология религии: вопрос самоопределения

Малышев Борис Александрович. Развитие нитирэнизма и доктрина кокутай

Коренева Надежда Александровна. Понятие религиозного опыта в философии о. Павла Флоренского

Казеннов Алексей Петрович. Похоронно-поминальные обряды буддизма тхеравады в современной Шри Ланке

Орлова Лидия Владимировна. Практика экзорцизма в христианской традиции

Зыгмонт Алексей Игоревич. Православный фашизм в современной России: к постановке проблемы

Шаповалова Елена Владимировна. Проблема дефиниции религиозной войны на примере осады Ла-Рошели (1627—1629)

Фурман Юлия Владимировна. «Суть вещей» Йоханнана бар Пенкайе о ложных культах

Апполонов Алексей Валентинович. Теология религии У. К. Смита

Анофриев Илья Сергеевич. Понятие «контринтуитивность» в когнитивном религиоведении

Кузнецова Екатерина Анатольевна. Звук и образ в эстетике иудаизма

Новикова Анастасия Александровна. Телема: описание ритуальной практики

Киселева Татьяна Павловна. Образ Премудрости в Книге Притчей Соломона

Шубина Татьяна Евгеньевна. Община Тэзе: культурно — религиоведческий портрет

Бойко Екатерина Вячеславовна. О некоторых особенностях раввинистической герменевтики

Мингалеев Максим Михайлович. «ха-сатан там правит бал»: образ сатаны в Танахе

Манелис Мария Викторовна. «Десять исчезнувших Колен Израиля. Эволюция интерпретации Библейского предания»

31 марта 2012, суббота

НОУ ВПО «Институт философии, теологии и истории святого Фомы»

Пленарное заседание

Яблоков Игорь Николаевич. Диалог «Я» с «Другим» в отраженной субъектности религиозной личности

Тажуризина Зульфия Абдулхаковна. Религия и идея социальной справедливости в публицистике Гракха Бабёфа

Трофимова Зорина Павловна. Христианский социализм в Англии второй половины XIX века

Павлова Татьяна Петровна. Святоотеческие традиции и их роль в самобытности русской культуры

Вевюрко Илья Сергеевич. «Эстетическое» познание в Притчах Септуагинты

Волобуев Алексей Викторович. Эстетико-гносеологическое понимание креативизма в суфийской традиции

Николаева Елена Валентиновна. Фрактальность сакральных образов и артефактов

Секция 1

История религии

Трофимова Ксения Павловна. Зайде Башче: особенности формирования культа в цыганском сообществе

Скрыльников Павел Андреевич. Географические представления в скандинавской мифологии: космогонический миф и интерпретация Снорри Стурлусона

Конькова Юлия Андреевна. Культ Николая II в современном православии

Барашков Виктор Владимирович. Метод автобиографии в исследовании религиозного опыта первобытного человека

Кондратьев Артем Александрович. Проблемы танатологии и эсхатологии в трудах Бенедикта XVI

Бабинцев Евгений Олегович. Кораническая психология

Литвинов Владислав Алексеевич. Новгородский архиепископ и его взаимоотношения с Псковом в XIV—XV вв

Панин Станислав Александрович. Исследование истории разделения ордена Золотой Зари: введение в проблематику

Середа Екатерина Николаевна. Сакральная символика мандалы

Коростиченко Екатерина Игоревна. Традиция дзогчен между ньингма и бон

Пртавян Амалия Арменовна. Йезидизм: проблема территориальной общности и этнической идентичности

Секция 2

Теоретическое религиоведение: культурология, психология,

социология РЕЛИГИИ

Березанская Мария Давидовна. Мифическое и эпическое начала в истории культуры

Дамте Давид Соломонович. Проблема интеграции психоанализа и теологии в трудах Ойгена Древермана

Золотова Елена Владимировна. Альберт Швейцер о значении религии в современной культуре

Малевич Татьяна Владимировна. Когнитивный подход к изучению религиозного опыта: проблемы и перспективы

Миронович Настасья Юрьевна. Логотерапия на практике: философско-религиоведческий анализ

Салин Алексей Сергеевич. Религия капитализма: рефлексия и критика

Арсеньева Мария Аркадьевна, Слепцова Валерия Валерьевна. Методологические замечания Н. МакМаллина по изучению религии (на примере религии Японии в домэйдзинский период)

Корнилаев Леонид Юрьевич. Интенциональность и религиозное сознание

Ветушинский Александр Сергеевич. Вера и порядки рефлексии

Квас Максим Романович. Архетип света

Секция 3

Философия религии и религиозная философия

Ардашева Любовь Анатольевна. Современные исследования религиозного обращения

Липартиани Нана Дижоновна. Страсти в православной и философской антропологии

Ярцев Александр Борисович. Представления о человеке в работах теоретиков современного неоязычества в России

Поддерегин Григорий Андреевич. Онтологический статус Бога в «Прослогионе» Ансельма Кентерберийского

Воронцов Сергей Александрович. Концепция религии в «Этимологиях» Исидора Севильского

Лысков Александр Сергеевич. Возможный генезис реформатской эпистемологии

Быченкова Ксения Владимировна. Три этапа эволюции религиозного чувства (на примере романа Роже Мартена дю Гара «Жан Баруа»)

Бурнашева Асия Анваровна. Проблемы антропологии в труде Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) «Дух, душа и тело»

Тимофеев Дмитрий Геннадьевич. Социоантропологические константы как основа религиозного опыта шамана

Кочинян Наира Артуровна. Влияние средневекового образа чистилища на формирование новоевропейской тюрьмы

Педенко Дмитрий Сергеевич. Феномен русского масонства Екатерининской эпохи по работам И.Г. Шварца и Н.И. Новикова

Звонарев Владимир Викторович. В фокусе аналитической философии: А. Данто о религиозной психологии Ф. Ницше

Конференц-зал

Пленарное заседание

Силантьева Маргарита Вениаминовна. Неоархаика в зеркале современной культуры: религиозный синкретизм как проявление единства чувственного и рационального познания

Винокуров Владимир Васильевич. Алхимическая «Война рыцарей»: железо и золото

Давыдов Иван Павлович. Компаративистика церковного права

Костылев Павел Николаевич. Суфийская эволюция коранической кардиоцентрической антропологии: на примере концепта «предсердие» (fu’ad)

Носачев Павел Георгиевич. «Отверженное знание»: история концепции (от Джеймса Вебба до Воутера Ханеграаффа)

Стародубцева Марина Станиславовна. Некоторые замечания Е. Н. Трубецкого по поводу доказательств бытия Божия И. Канта

Ершова Ирина Игоревна. О понятии религиозности

Селезнев Николай Николаевич. Христианские сообщества на Востоке по свидетельству Леонхарта Раувольфа

Крюков Денис Сергеевич. К вопросу о структуре религиозного обращения

Чернышева Нина Андреевна. Ритуал и праздник в культурной эволюции социума

Никонов Кирилл Иванович. Базисное доверие как основание религиозной и религиоведческой антропологии

Киреева Наталья Михайловна. Аскетизм в раннем иудаизме: подходы к проблеме

ТОЧКИ/PUNCTA 1—2’2007 — Октавио Вильчес Ландин, SJ гл. ред. — Ханна Арендт. О революции

Современное понятие революции, неразрывно связанное с представлением о внезапном новом начале хода истории, о том что совершенно новая интрига, драма прежде неведомая и ненаписанная вот-вот развернется, было неизвестно до двух великих революций в конце восемнадцатого века. Пускаясь в то, что потом оказалось революцией, их действующие лица не имели ни малейшей догадки о том, каким окажется сюжет драмы. Но как только эти революции пошли своим ходом и задолго до того как вовлеченные в них могли узнать, окончится ли их предприятие победой или катастрофой, новизна интриги и глубочайшее значение завязки обнаружились как для актеров, так и для зрителей. Что до завязки, то ею было однозначно рождение свободы: в 1793, на четвертый год революционного взрыва во Франции, в период, когда Робеспьер смело определял свое правление как «деспотизм свободы» не боясь что его обвинят в пристрастии к парадоксам, Кондорсе подытожил то, что было всем известно: «Слово “революционный” приложимо только к революциям, цель которых — свобода»* 1. Что революции замахиваются на введение совершенно новой эры, было подтверждено еще и раньше учреждением революционного календаря, куда год казни короля и провозглашения республики был внесен как год первый.

Поэтому для понимания революций в новоевропейскую эру решающим является то, что идея свободы и опыт нового начала обязательно совпадают. И поскольку сегодняшнее понимание Свободного Мира таково, что именно свобода, а не справедливость или величие выступает высшим критерием суждений об устройстве политических организмов, то мера, в какой мы готовы принять или отвергнуть это совпадение, зависит не только от нашего понимания революции, но и от нашей концепции свободы, явно революционной в своем истоке. Даже ведя разговор пока еще в историческом аспекте, разумно поэтому задуматься и разобрать один из аспектов, в каком предстала тогда свобода — хотя бы для того чтобы избежать стандартных ошибок и взглянуть в первом приближении на самую новизну революции как таковой.

Положим, будет общим местом сказать, что освобождение и свобода не одно и то же; что освобождение может быть условием свободы, но никоим образом не ведет автоматически к ней; что понятие свободы, предполагаемое достижением независимости, может быть только негативным и, отсюда, что даже интенция к достижению независимости не тождественна жажде свободы. И однако же, если эти общие места часто оказываются забыты, то причина в том, что освобождение всегда было сияющей целью, а основание свободы неизбежно оставалось ненадежным, если не вовсе тщетным предприятием. Свобода сверх того играла важную и довольно-таки спорную роль в истории как философской, так и религиозной мысли, причем на протяжении тех веков — от заката древнего до рождения новоевропейского мира, — когда политической свободы не существовало и когда люди по причинам, нас здесь не интересующим, не придавали ей значения. Так стало почти аксиомой даже в политической теории понимать под политической свободой не политический феномен, а напротив, более или менее вольный спектр неполитических видов деятельности, разрешенных и гарантированных политическим организмом для составляющих его лиц.

Свобода как политический феномен — ровесник древнегре ческих городов-государств. Со времен Геродота она понималась как форма политической организации, в которой граждане живут вместе в условиях негосподства, без разделения на правителей и подчиненных2. Это понятие негосподства выражалось словом исономия, которая среди всех форм правления, в перечислении древних, имела ту особенность, что идея господства («-архии», от йр/^iv, в монархии и олигархии или «-кратии», от хратт, в демократии) была ему вполне чужда. В полисе видели исономию, не демократию. Слово «демократия», даже тогда выражавшее господство большинства, господство многих, первоначально было введено теми, кто противился исономии и хотел этим словом сказать: то, что вы называете «негосподством», на деле просто особый род господства; это худшая форма правления, господство демоса3.

ТОЧКИ/PUNCTA 1—4’2012 — Октавио Вильчес Ландин, SJ гл. ред. — Катасонов В. Н. Бесконечность Божества: Восточная и Западная традиции

Актуально бесконечное входит в европейскую культуру вместе с приходом христианства. Хотя отдельные античные мыслители и признавали возможность существования актуальной бесконечности (апейрон у Анаксимандра, бесконечное количество атомов у Левкиппа и Демокрита), тем не менее господствующее отношение древности к бесконечности отрицательное1. «Беспредельное множество отдель ных вещей и [свойств], содержащихся в них, — пишет Платон, — неизбежно делает также беспредельной и бессмысленной твою мысль, вследствие чего ты никогда ни в чем не обращаешь внимания ни на какое число»1 2. Античная мысль рассматривает бесконечное, в основном, как неоформленное, как становящееся, т.е. как потенциальную бесконечность. Для Аристотеля бесконечность существует только как возможность бесконечного изменения: возрастания (ряда натуральных чисел) или уменьшения (при безграничном делении отрезка).

Актуально бесконечного нет ни в космосе, ни в уме. Интересно, что античная математика, испытавшая глубокое влияние традиции античного платонизма, мыслит свои «прямые» и «плоскости» всегда как конечные, хотя и сколь угодно большие. В христианских же университетах Европы уже с XIII—XIV веков начинают обсуждать построения с бесконечными геометрическими объектами, а в XVII веке Ж. Дезарг изобретает проективную геометрию, которая специально рассматривает бесконечно удаленные точки, прямые и плоскости. Это изменение отношения к бесконечности было существенно обусловлено христианским миропониманием.

Тем не менее, в неоплатонизме постепенно, не без существенного влияния восточной мистики, пробивает себе дорогу новое положительное понимание бесконечного. Переходной ступенью служили здесь философские взгляды Филона Александрийского, давшего эллинистическую транскрипцию библейского понимания Божества. Единое у Плотина, стоящее выше Ума и, следовательно, выше всякой определенности и формы, в частности, числа, не может быть названо бесконечным. Но Ум Плотин уже называет бесконечным в следующих смыслах: в смысле его бесконечного могущества, его единства и его самодостаточности. Все сущее оказывается тем самым между двумя бесконечностями: актуальной бесконечностью божественного Ума и потенциальной бесконечностью мэональной материи, лишенной границ и формы и получающей свои определения только через “отражения” совершенств высшего бытия. Диалектика Единого и многого, предела и беспредельности у Прокла вырабатывает тот классический философский инструментарий, который в дальнейшем будет использоваться в обсуждении проблемы бесконечного. В «Первоосновах теологии» мы уже встречаем различение степеней бесконечного: «§ 91. Всякая потенция или предельна, или беспредельна. Но всякая предельная потенция возникает из беспредельной потенции, а беспредельная — из первичной беспредельности. § 92. Всякое множество беспредельных потенций зависит от одной первичной беспредельности, которая существует не как потенция, допускающая причастность себе, и не в обладающем потенцией, а сама по себе, будучи не потенцией чего-то причастного, а причиной всего сущего»1.

Существенный перелом в отношении бесконечного происходит с утверждением в европейской культуре христианства. Бог христианства, пришедший в Европу из библейской культуры, существенно бесконечен. «Велий Господь и хвален зело, и величию Его нет конца», — восклицает Псалмопевец (Пс.144:3). Бог бесконечен, одновременно, и как бесконечная творческая мощь, и как бесконечное познание: «Велий Господь наш и велия крепость Его, и разума Его нет числа» (Пс.146:5). Обсуждение различных аспектов бесконечности Бога с самого возникновения христианского богословия становится одной из главных его тем. Не только христианский Бог в себе оказывается актуально бесконечным, но и творение, и в особенности человек как “образ Божий” несет на себе (в различной мере) отпечаток совершенств Творца. Однако это понимание утверждается не сразу. У Оригена еще налицо сильнейшая зависимость от основных постулатов греческой мысли: даже Бог не сможет быть бесконечным, так как бесконечное не имеет формы и не мыслимо. Если бы Бог был бесконечным, то Он не мог бы мыслить Самого Себя. Высшее совершенство Бога и его конечность необходимо связаны, по Оригену. Августин в своем сочинении « Граде Божием» спорит с последователями античного финитизма, утверждавшими, что бесконечное, непознаваемое само по себе, непознаваемо и для Бога. В частности, Бог, де, не знает всех чисел. Епископ Гиппонский ссылается в своей аргументации именно на библейской понимание Бога: «...Мы не должны сомневаться в том, что Ему известно всякое число. Разума Его, поется в псалме, несть числа (Пс.146:5). Поэтому, бесконечность числа, хотя бы и не было числа бесконечным числам, не может быть необъемлемою для Того, у Кого нет числа разуму. Все, что объемлется знанием, ограничивается сознанием познающего; также точно и всякая бесконечность бывает некоторым неизреченным образом ограниченною в Боге, потому что не необъятна для Его ведения»1. Таинственный автор «Ареопагитик» (III—VI века) в своей работе «О божественных именах» непосредственно касается темы бесконечности Бога, обсуждая Божье могущество. Бог бесконечно могущественен, прежде всего, потому что является источником всякого могущества в сотворенном мире. Однако этим могущество Бога не исчерпывается. Бог бесконечен, как могущий сотворить «бесконечное множество и других форм проявлений могущества...»1 2 Очень интересно то, что с самого начала в христианском богословии появляется идущая из неоплатонизма тема различных степеней бесконечности. Бог, согласно автору «Ареопагитик», превосходит все эти степени: «...если бы Он по своей беспредельной (благости) сотворил нечто, обладающее беспредельным могуществом, то даже это порождение Его творческой мощи никогда не могло бы осилить Его сверхбеспредельное могущество»1.