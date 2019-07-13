Райт Николас Томас - Библейский вызов современному миру - Библейская истина о Власти и Деньгах сегодня

Я думаю, что наша культура, по крайней мере, в двух шагах от возможности легкомысленно оценить моем названии сегодняшней лекции - это вызов Библии сегодняшнему миру. В нашем мире два поколения назад большинство людей в моей культуре, и я подозреваю, что и вашей, по крайней мере, более или менее знали, что такое Библия, - они знали истории связанные с Иисусом, и были знакомы с его учением, но обычно предполагалось, что эти истории касаются религиозного мира, отдельного мира, а не мира всей общественной жизни.

Мы живем в смутное время, и вопрос о том, как должно выглядеть христианское свидетельство в наши дни, нелегок, поэтому тем более важно, что мы стараемся думать мудро и по-христиански об этих вопросах, иначе мы просто уйдем в мир частностей и потерпим неудачу в наших обязанностях перед нашим собственным поколением сегодня.

Я поздравляю вас с этой годовщиной и молюсь, чтобы Бог продолжал благословлять происходящее здесь поклонение и свидетельство этого Дома молитвы, и всех, кто здесь работает! Вы попросили меня обратиться к вам на этой неделе по темам, имеющим неотложное значение в нашей общественной жизни, а также в нашей церковной жизни, и для меня большая честь сделать это сегодня.

Большое спасибо за ваше приглашение, я очень рад, что я вернулся в Гонконг через много лет и присоединился к вам, чтобы отпраздновать сто семьдесят лет - годовщину этого великого собора, и иметь возможность проповедовать вчера, и это здорово видеть вас всех здесь сегодня вечером!

Николас Томас Райт - Лекция - Библейский вызов современному миру: какое послание говорит Библейская истина о Власти и Деньгах сегодня?

[2019.03.18]

В те времена, в которые мы все жили, люди регулярно цитировали слова Иисуса о том, чтобы отдавать Цезарю то, что принадлежит Цезарю, и отдавать Богу то, что принадлежит Богу, как если бы это означало полное разделение этих двух областей Иисусом в его жизни и в его послании. Как люди говорят, есть вещи духовные, и есть вопросы человеческого правления и права, а также экономики и политики - это разные вещи, для которых Библия была бы в значительной степени неактуальной. Так что это уже было одним из поводов исключения послания Библии из актуальности жизни, и теперь в нынешнем поколении даже эта основа тех далеких знаний исчезла. Большинство моих современников в Великобритании перестали ходить в церковь, если они когда-то раньше это делали. Это в первую очередь, касается поколения сверстников моих детей. Религиозное образование в большинстве школ стало низким приоритетом в запросах общества, и большинство молодых люди в западном мире, и я думаю, что во многих частях мира мало что знают о том, что такое христианство. Не говоря уже о том, каким оно может быть или должно быть. Поэтому мы начинаем долгий путь назад, когда мы сможете сказать, что ставит нас в один ряд с ранней Церковью во втором веке нашей эры. Никто в мире древней Греции или Рима не ожидал чего-то подобного Движению Иисуса, когда эти последователи Иисуса появились в эллинистических городах, о которых люди не говорили, «ну хорошо, что здесь появилась новая религия». У них было множество религий с храмами, священниками, жертвоприношениями и процессиями и т. д. Раннее христианство не было чем-то похожим на это, и ранние последователи Иисуса выглядели перед тогдашним обществом как странное сочетание - многоэтническая синагога. С одной стороны, это звучит как противоречие в терминах, и вот как люди это видели, это был в каком-то роде философский клуб, в котором видвигались идеи о том, кем был единый Бог и как вы должны себя вести, других подобных движений тогда не было. И они не только говорили об этом человеке Иисусе, но и интерпретировали окружающую реальность в свете учения Иисуса. И к концу второго века власти начали понимать, что это может быть опасно, потому что церковь предлагала то, что было, и именовалось вызовом властным структурам, и экономическим структурам тогдашней жизни. И они делали это потому, что следовали за Иисусом и, таким образом, рассказывали и пересказывали историю Библии, и именно там мы встречаемся этот вечерний заголовок теперь, конечно, этот вечерний заголовок [название данной лекции] является сокращением этой довольно великолепной фразы, в которой Библия бросает вызов сегодняшнему миру. Под вопросом, как Библия говорит правду сегодня о власти и о деньгах, эти вопросы объединяют воедино разные вещи, и нам нужно развернуть их снова, чтобы увидеть, что происходит в нашей действительности.

Для начала, когда мы говорим о том, что Библия бросает вызов миру, который действительно является сокращением - это Божий вызов миру через Библию, пока Библия остается на Полке нераскрытой, она не бросает вызов кому-либо, но Бог - создатель всех творений и всех людей, и Бог призывает всех людей знать его, чтить его и следовать за ним. И этого Бога, которого мы знаем в Иисусе из Назарета, Мессия Израиля, возвышенного теперь как Господь. Этот Бог открывает Себя именно в истории Иисуса, которая имеет глубокие и прочные корни в священных писаниях Израиля, и его плоды начинают проявляться в ранних христианских писаниях, образуя книгу, которую мы, христиане, называем Библией: Ветхий и Новый Заветы вместе. Так что значение того, что говорится об авторитете Писания или о вызове Библии или о том, что Библия говорит с кем-либо сегодня, состоит в том, что Бог Библии - это тот Бог, который призывает людей расти в понимании, чтобы выполнять свои человеческие обязанности, схватившись или опираясь за великую историю Творения и Завета, которая осуществляется в Иисусе и которая затем открывает возможность включить весь мир в историю Нового завета и нового творения.

Поэтому, когда мы говорим о Библейском вызове миру, мы действительно говорим о Божьем вызове миру и месте Библии в формировании и формулировке этого вызова.

Но затем, во-вторых, тот факт, что этот вызов приходит к нам в том виде, в каком он был в форме Библии, сам по себе является признаком пути, показывающем, что этот истинный Бог желает работать с человеком в своем мире. Это не просто содержание Библии, которая говорит о другой власти, это факт, что сам Бог прорабатывает эту историю, историю маленького и уязвимого народа Израиля, а затем внутри этого - История одного человека, который заканчивает жизнь тем, что был распят. Бог работает через Библию, потому что эта история подрывает все другие человеческие истории и потому что Библия, будучи книгой, требует изучения, и помните, что раннее христианство призывало людей учиться читать, чтобы они могли понимать Библию. Бог работает через Библию, потому что Библия призывает своих читателей вырасти в своем понимании, чтобы стать способными творить новое, чтобы стать более человечными, а не просто плыть по течению культурных или политических волн. Так или иначе, но это значит немного опередить самих себя.

Поэтому, если Библия бросает вызов миру, это, во-первых, значит, что Бог, бросает вызов миру, а затем, если Бог бросает вызов миру конкретно через Иисуса и его историю, то третий пункт, который вместе мы фокусируем из него в нашем названии - это тот факт, что вызов всегда будет исходить от мужчин, женщин и детей, которые говорят о нем, потому что сами понимают и формируют его, исходя из Библии и воплощают в жизнь идею авторитета Библии. И этот вызов сам должен быть облечен в плоть и кровь, и нам, последователям Иисуса, может быть достаточно знать, что говорит Библия, и видеть себя подчиняющимися ему. Но даже в культуре, которая может быть достаточно дружелюбной по отношению к христианству, будет не просто обратиться к людям, находящимся у власти, к людям, которые принимают решения в правительстве, в банковской сфере или в бизнесе, и так далее, и просто сказать, что Библия говорит, - и то, что они могут выслушать нас вежливо, они вряд ли изменят свою политику только потому, что вы цитировали тексты для них.

Хотя я сразу добавляю, что никогда не буду сбрасывать со счетов власть Бога через слова Священного Писания, чтобы двигать и изменять сердца и умы, когда они цитируются и применяются в молитвенной жизни сообщества или отдельного свидетеля, но я хочу сказать, что когда мы говорим про Библейский вызов, который мы на самом деле имеем в виду, - это Божий вызов через Иисуса, который формирует через Писание жизнь и мысли исполненных духом последователей Иисуса, так что они сами, то есть вы сами – я осмеливаюсь так говорить, - составляют библейский вызов, устный и совокупный для всего мира. И это означает, что мы все вовлечены в него. Это не только для специалистов, это не только для теологов или епископов или исследователей Библии, это для всех последователей Иисуса.

Поэтому первая важная задача, которую нужно поставить на и сегодня, и для последующих лекций на этой неделе, заключаются в том, что Библия призывает всех людей стать мудрыми. Это послание, отсылающее к книге Притч, книге мудрости, послание в Новом Завете, в котором мы объединяем идею мудрости, идею пронизывающую содержание послания Павла к Колоссянам, а также послание Иакова. Эти книги ясно указывают на тему, которая укоренена в самой книге Бытия в самом начале, что все люди призваны быть мудрыми, потому что мудрость в Библии - это прямой путь для понимания, и почитания Бога-Творца. И отражение его жизни, его любви и его целей в мире человеческой жизни не является случайным обучением тому, как жить в мире, не только потому, что иногда это кажется ошибкой, пытаясь понять все правильно, нет, так называемая литература мудрости, такая как книга Притчей, противопоставляет мудрого человека глупцу, а мудрый - тот, кто живет как зерно, посеянное в почву вселенной, живущее из благоговения перед Богом-Творцом и, следовательно, способное преодолевать сложные проблемы, которые существуют сейчас в мире своего Создателя. Конечно, процессы не всегда работают так, как должны, потому что темные силы также действуют в Божьем мире. Как книга Иова и некоторые из Псалмов об этом свидетельствуют. Но призыв к мудрости остается всеобъемлющей библейской темой именно потому, что существует один истинный Бог-Творец, и мы, люди, созданы для того, чтобы поклоняться Ему и отражать его каждый конкретный вызов к миру, который необходимо решить тем, кто находится у власти, или тем, кто контролирует финансовые ресурсы, и кто является важным подмножеством этого фундаментального вызова мудрости. Но библейский вызов мудрости очень важен именно в этой форме.

Вы также можете увидеть эти две формы вызова в первых двух Псалмах. Кто бы ни редактировал Книгу Псалмов, он проделал очень умную работу, поместив эти две формы вызова Творца в начале в первом Псалме, где есть прямой контраст праведных и нечестивых, как мудрого человека и глупца в книге Притчей: один идет по этому пути, а другой идет по этому пути, и последствия следуют естественным образом, что является правилом в обычное время, но второй псалом указывает, что времена часто не совпадают, почему ярость народов - спрашивает псалмопевец - совершает деструктивные действия, «восстают цари земли и правители выступают против Яхве и против его помазанника». Эти слова были написаны примерно три тысячи лет назад, но они так же актуальны, как и завтрашняя утренняя газета. Поэтому псалом называет эту проблему нашей проблемой, проблемой истории человечества, проблемой 20-го века и сегодняшнего дня. Несомненно, проблема 21-го века заключается в том, что те, кто владеет властью в мире, те, кто контролирует мировые ресурсы, снова и снова восстают против Творца и против мудрых постоянных целей Творца в мире, в котором они используют власть и деньги для своих собственных, часто порочных целей.

Так что нужно сделать, чтобы первые два псалма стали фаворитами среди первых христиан?

Есть веская причина для того, что делает этот вызов Бога во 2-м псалме крайне важным, а именно, должен представлять перед правителями и влиятельными лицами мира слово от самого Бога. Здесь влиятельные люди, вступающие в замешательство друг с другом и действуют против Бога в процессе, который довольно хорошо подводит итог истории нашей планеты на протяжении многих веков, не говоря уже о времени Иисуса.

И тогда Бог отвечает, и Бог говорит им, «хорошо, Я разобрал это, я установил власть своего Царя на своем святом холме Сион. «Я поставил своего царя», - и в первоначальном контексте это относится к Царю Давиду и Соломону и их преемникам, потому что в тогдашних целях Бога было установление монархии в Израиле. Похоже, что он был призван принести справедливость и мир в воюющий и запутанный мир, чтобы принести Божий порядок в мир хаоса. Подумайте об этом. И именно это было призвано делать человечество в первоначальном призыве Бытия 1:26, чтобы человек из мира дикого хаоса сделал сад. Поэтому призыв к ответственности правителей является одним из основных пунктов общего человеческого призвания.

Вернемся к псалму, где сам царь далее говорит: Я скажу, что постановил Яхве, Он сказал мне «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе…» и эта последовательность взаимосвязана с данными о народах в Бытии 11 и 12, которые сами являются частью глубоких корней вызова Библии к миру в его использовании Власти и Ресурсов. Потому что после строительства Вавилонской башни Бог призывает Авраама, бездетного кочевника и обещает ему, что он будет иметь семью и землю, через которую будет благословлен весь мир. Благодаря сочетанию Бытия 1 и 2 общего человеческого призвания сделать сад из пустыни и Бытия 11 и 12 нового Божьего творения как ответа на все человеческое высокомерие – эти уроки являются основополагающими для более позднего библейского вызова в использовании Власти и Финансовых ресурсов. Поэтому Псалом 2 завершается фундаментальным призывом к правителям, чтобы они образумились, стали мудрыми. Мне нравится идея, что левиты в храме распевая месяц за месяцем Псалмы и постоянно продолжали говорить «Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом…» этот призыв к власть имущим, которые слушали этот вызов, которые знали это послание, к которому призваны влиятельные силы, чтобы почтить помазанного царя Бога - Давида и его потомков. И, без сомнения, этот призыв продолжался для многих поколений правителей в Израиле, более или менее все время после Соломона.

Когда дела шли не так, как надо, этот вызов должен был озадачивать, ведь у них в Храме будут продолжать звучать эти псалмы, прекрасно зная, что правители Египта, Сирии и Месопотамии услышат этот вызов, и переменят свои враждебные намерения, и проявят лояльность к израильскому Царю. Даже когда был период после изгнания в Вавилон, и в Израиле не было правителя, пока шаткие и незаконные режимы Хасмонев и Иродов получили власть в последние пару веков до прихода Иисуса, - что происходило, когда ранняя церковь начала выяснять, что на практике означает, что следование за Иисусом означало именно это обещание и предупреждение?

Мы можем увидеть это в четвертой главе Деяний Апостолов. При первых признаках преследования от властей в Иерусалиме ученики Христа цитируют Псалом 2 в своей молитве, и они объявили, что теперь все сбывается, враждебные народы мира были символизированы Иродом и Пилатом, который стал исполнителем, распявшим Иисуса из Назарета на кресте, и Бог воскресил его из мертвых, провозгласив, что он - Иисус был истинным Господом, и что они, Ирод и Пилат, были радикально противоположны Божьему помазаннику, когда псалом обращался к ним: вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Молящаяся Церковь в Деяниях 4 объявляет теперь это. Поэтому они используют одну и ту же фразу: ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: «что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса».

Посмотрите, что произошло. Молитвенное могущественное свидетельство церкви в Слове и на деле представляет собой новый вызов - библейский вызов силам мира, провозглашающий, что Иисус является Господом, и призывающий мир подчиниться ему. И, таким образом, библейское богословие мудрости призывает словами Творца, чтобы поклоняться Ему и, таким образом, обнаружить, как на самом деле должен действовать мир.

Этот вызов включает в себя осознавание того, какое сейчас время и что Живой Бог сделал и делает в своем мире сейчас. И с христианской ретроспективой это переводится на Само Евангелие в призыве следовать за Иисусом, и это снова и снова видно в Евангелиях и у Павла, а также в других ранних христианских писаниях.

Но в этот момент мы сталкиваемся с проблемой, которую нужно четко обозначить и тщательно изучить, потому что, как я уже говорил в начале, в современном мире широко распространено мнение, что призыв следовать за Иисусом принадлежит к другой вселенной, к религиозному миру, на который люди, которые управляют реальным миром, не должны обращать внимания. Так что, ошибся псалмопевец, ошиблась ли ранняя церковь, был ли это вызов древнему миру, живущему в дикой темноте, и он устарел? и что теперь является основным пунктом вызова Творца к власть имущим, от которых зависит благополучие человечества? Об учении мудрости Библии, как в например книге Притчей, я уже говорил, что оно предназначено для того, чтобы показать образ, представляющий людей, способных мудро жить в мире Божьего творения, и люди, так сказать, созданы друг для друга.

Мы не случайность, существующая безответственно. Осознавая, что мир может быть нашим общим домом, и это должно быть естественным порядком, мы понимаем, что существуют силы зла в отдельных людях, силы зла в учреждениях, и не в последнюю очередь, когда злые люди управляют институтами зла. Но Творец должен вмешаться и пообещал сделать что-то принципиально новое. Создатель пообещал, что на протяжении всего Ветхого Завета он будет действовать радикально, чтобы разрушить силы зла и, таким образом, запустить новое творение в мире, новое творение, которое иногда будет похоже с нынешним творением, врывающимся в мир с новым видом жизни. И сила, и смысл этого нового творения в том, что это именно новое творение, это не отдельный мир, забывший о старом мире, оно подтверждает благословение и назначение Богом «первоначального творения» и тем самым подтверждает жизненную важность мудро распоряжаться им.

Особенно для тех, кто призван к определенным обязанностям, призванным обращаться с властью или деньгами.

Но точка начала нового творения, как считали ранние христиане, произошла, когда Иисус из Назарета преодолел силу зла на кресте и воскрес на третий день. Дело в том, что теперь возникла совершенно новая возможность - мир, в котором небо и земля сойдутся вместе. Мир, в котором обещанное Богом будущее проявится – в отличие от нынешнего мира, в котором не было исцеления, прощения, надежды и новых начинаний.

Но нынешняя реальность - это мир, в котором живет ранняя церковь и мы, как и их потомки, призваны озвучивать и исполнять вызов Библии к современному нам миру, особенно в областях власти и денег, и во многих других областях, конечно же. Но эти области всегда находятся на первом месте в списке. И когда мы это не учитывали, мы сильно ошибались, я так считаю, и я буду говорить об этом больше в каждой лекции, тема которых кажется повторяющейся.

Когда мы пытаемся объединить весть Библии с учением Платона, мы вводим в нее неверное измерение. Платон, великий ученый четвертого века до нашей эры, был еще одним из лучших философов, когда-либо задумывавшихся над великими вопросами мира. Но в своей основе философия была дуалистической: современный мир пространства и времени и материи может быть прекрасным местом не без каких-либо сигналов абсолютной истины, но для Платона это по сути вторичный мир теней, а не абсолютной реальности, так что есть другой мир, духовный мир небесный мир, если хотите, и однажды говорит Платон, наши души могут найти свой путь туда в нынешнем мире.

Позже на этой неделе я должен поговорить о том, как это вводит в заблуждение, как путь к пониманию христианской надежды. Хотя сегодня у христиан по всему миру много путаницы в этом, потому что наша надежда - это не надежда на бестелесные небеса, а на новое сотворение новых небес и новой земли, которые находят исполнение намерения Иисуса в словах его молитвы о том, чтобы Царство Божье пришло на землю, и осуществлялось здесь так же, как на небесах (когда мы молимся день за днем ​​об этом в молитве Господней).

Во втором и третьем веках - именно потому, что они жили этой надеждой, - ранняя церковь была подвержена преследованиям со стороны Римской империи. Людей, которые пошли с Платоном, который верил в супер духовность, в которой существующий мир становится неактуальным, так что единственной вещью, которая имела значение, была тайная внутренняя жизнь и нефизическое бессмертие после смерти - таких людей называли гностиками. Я расскажу о них больше в среду.

Бог возвещал свою волю через великих учителей нашей церкви, отвергнувших этот дуализм. Гностики не преследовались, потому что они не представляли угрозы для Рима, они не бросали вызов миру власти или денег или чего-либо еще. Им нечего было сказать этим сферам современного мира, за исключением того, что они не были обеспокоены, не были заинтересованы, в них.

И вот наша проблема, которую многие современные западные христиане предположают поддерживать. В их представлении истина представляет из себя что-то вроде гностицизма, не осознавая, в какой мере это является искажением учения о сотворении в ранней церкви. И нового творения связанного с обновленной мудростью благой вести о том, что Иисус победил саму смерть и снова открыл Божий новый мир в своем воскресении.

Я расскажу больше обо всем этом позже на этой неделе, но сейчас я хочу пригласить вас рассмотреть книгу Деяний, в которой говорится о силе. Иисус говорит, что «вы получите силу, когда Святой Дух сойдет на вас, и вы будете моими свидетелями до края земли». Здесь Иисус отвечает ученикам, которые задают ему вопрос о том, может ли это быть временем, когда Иисус «восстановит царство в Израиле», я цитирую их слова.

Они исходили из размышлений с точки зрения первого творения, в котором народ Израиля призван свидетельствовать о Боге-Творце, и они жили по обетованию Божьему через Авраама и Давида, понимая послание псалма 2, как осуществление суверенитета царя Израиля над миром. Но Иисус обещал новое творение, выходящее за пределы старого творения, в котором границы были разрушены, и новая сила, о которой говорит Иисус, предполагает преобразующую силу, которая не работает так, как работает обычные силы мира. И когда вы просматриваете ее проявления, вы можете видеть что это означает.

Движение, которое начинается с горстки изумленных и озадаченных людей в Иерусалиме, превращается спустя поколение в движение, от которого цари и правители почесывают головы и задаются вопросом, что происходит? и что они должны делать с этим? И книга Деяний заканчивается заключением апостола Павла в Риме, и в этом весь парадокс, с одной стороны, он находится под домашним арестом, а с другой стороны, он объявляет, что единый Бог является правителем мира, и что Иисус является Господом – царем. Лука говорит об этом открыто и беспрепятственно - что перед Богом стоит задача исправления мира, а Иисус - Господь и царь. И это прямо под носом у Цезаря, крупнейшего посредника в мире, который думает, что он Господь и Император.

И как Лука пишет здесь и там, он соединяет цитаты, повторяющие эти великие ветхозаветные обещания о том, что цари закрывают свои рты и удивляются из-за слуги Господа из-за нового творения, которое Бог совершает. Когда ученики спрашивают Иисуса, настало ли время для того, чтобы царство было восстановлено в Израиле, совершенно ясно, что Иисус отвечает «да! но не так, как вы думаете». Он говорит, что он устанавливает Божье суверенное правление в мире через то, что вы стали верить в силу Духа, вы готовы страдать и умереть, потерпеть кораблекрушение и быть заключенными в тюрьму, претерпеть какое бы то ни было испытание, как это делал сам Иисус, - но создать новые общины, чтобы стать новым сообществом в этих общинах - среди окружающего более широкого мира, бросая вызов тем, кто имеет Власть и Деньги, чему сам Иисус училл в Нагорной проповеди.

Когда мы читаем «Блаженства» в начале Нагорной проповеди, - это блаженные нищие духом, блаженные кроткие, блаженные милосердные и т. д., - мы склонны думать о них, как я, должно быть, слышал, что многие христиане читают эти отрывки десятки раз, - как о списке довольно трудных добродетелей, к которым следует стремиться. Мы часто читаем этот отрывок в День всех святых, и это заставляет нас чувствовать себя довольно далекими от этого, как будто, может быть, у великих Святых была такая жизнь. Но мне это кажется немного другим. У нас долгий путь, чтобы стать чистым сердцем или кроткими, или жаждущим справедливости, или милостивыми, и т.д. В этом отношении взгляд на блаженство может быть важным, насколько это возможно.

Но это лишь отражение того, что Иисус действительно говорит, - что Иисус объявляет, что именно так Бог становится Царем, что это библейский вызов миру его дня, а также и мира нашего дня. Снова и снова в нашей популярной культуре насмешливые так называемые новые атеисты и их последователи смотрят на церковь и хорошо говорят, что если Иисус был таким хорошим, у вас было две тысячи лет, почему мир все еще в беспорядке? Ничего не изменилось, если действительно есть такой бог, как вы говорите, почему он не вмешивается и не делает что-то и не останавливает беспорядок?

Это модель, в которой мир, кажется, напоминает мне насмешку над Иисусом в Страстную пятницу, «если ты действительно сын Божий, сойди с креста!»

Это современное издевательство достигло апогея в 18 веке, когда многие люди думали о Боге как о главном часовщике или, возможно, о менеджере великой фабрики, называемой миром, а затем критиковали его, потому что часы, казалось, не очень хорошо показывали время, или фабрика не выпускала товары, которые были написаны на этикетке. Но это всегда были карикатуры, возникающие из-за того, что люди не обращали внимания на то, что говорил Иисус.

Люди часто говорят сегодня, что если бы Бог действительно был Богом, если он действительно бы заботился о скорби и страданиях в мире, которые были в его власти, пресекал нечестие и устанавливал мир таким, каким он должен быть.

Иисус отвечает на это в Нагорной проповеди и своей повестке дня для нас.

Когда мы думаем о том, как Библия бросает вызов тем, кто имеет Власть и Деньги сегодня – то он состоит в том, что, когда Бог хочет решить мировые проблемы, он не посылает в мир танки, он посылает кротких и нищих духом, милосердных и миротворцев, чистых сердцем и жаждущих правды людей. И к тому времени, когда Ирод, Пилат, Цезарь и все остальные приходили в изумление, что что-то происходит благодаря не насилию, а благодаря кротости, и милосердные строят больницы и школы, которые присматривают за бедными. Творят и демонстрируют царство Бога на земле, как на небесах!

Друзья мои, это наше наследие, первые христиане делали это с самого начала. Когда первые последователи Иисуса основали эти странные неслыханные для тогдашнего мира общины, как я уже говорил, - прежде чем никто другой не делал такого рода вещи, они установили то, что мы можем назвать эгалитарным поклонением, основанным на обращении к внешним взаимно поддерживающим группам людей, составляя из разных классов людей сообщество взаимодействия, во имя Христа.

Это довольно скучно сейчас может звучать, поэтому мы называем их привычно церквями. Но если коротко, никто никогда не пробовал такого рода вещи. Конечно, были проблемы, которые вы пытаетесь провести в любом социальном эксперименте, например, это будет сложно, и что-то пойдет не так. Вот почему половина Нового Завета была написана для решения трудностей в установлении такого рода нового образа жизни. Но этот эксперимент продолжался и в лучшем виде, и в нем есть больше всего лучшего, чем вы можете себе представить. Это то, чем сегодня является церковь, и это на самом деле причина, почему христианство распространилось в первые три столетия в то время, когда римляне и другие делали все возможное, чтобы искоренить его.

Это был новый и очень привлекательный способ быть человеком, ранее невообразимым для различных подклассов, таких как рабы, и для женщин, которые неожиданно получили новое достоинство и обязанности, которые уже много говорили о власти и деньгах. Так как рабы и женщины находились в древнем языческом мире более или менее в собственности, или под властью какого-либо мужчины. Последователи Иисуса моделировали и объясняли по ходу дела, что это означало, что Создатель мира начал свое новое творение. И что они, как индивидуумы, и, особенно, как сообщества, были пилотным проектом для этого нового мира.

Бог собрал их вместе с собой, чтобы они могли создавать правильных людей для оправдания мира, и для совершения дел праведности.

Позвольте мне еще раз произнести призыв, который Бог обращает к ним и нам. Сначала Бог призвал их жить с новой силой, чтобы они могли быть людьми этой силы, способными для исцеления мира. Бог призвал их использовать свои ресурсы по-новому, чтобы они могли показать миру, что значит то, что Создатель мира - это Бог щедрой, бескорыстной любви.

Вот как все это началось, многое из этого приходит к определенному фокусу в 10-й главе св. Евангелия от Марка. Я хочу подчеркнуть, как устроен этот вызов к современному миру.

Вопрос в том, чтобы Живой Бог говорил через Священные Писания, чтобы объяснить и подчеркнуть значение Царства Иисуса, приносящего работу, позволяющую общинам и отдельным людям жить в Иисусе в новом мире, и объяснить его так, чтобы могущественные и богатые люди в этом мире столкнулись с реальностью, которую они не ожидали.

В середине 10-й главы Евангелия от Марка, мы находим богатого молодого человека, подбежавшего к Иисусу, чтобы спросить его, что он должен делать, чтобы быть уверенным в своем соучастии в грядущем веке.

Нам нужно сделать паузу и снова напомнить себе, что я буду возвращаться к этому позже на этой неделе.

В большинстве переводов говорится, «что я должен делать, чтобы унаследовать вечную жизнь?» Но это не означает, что юношей овладевала платоническая мечта о том, чтобы сбежать из этого мира и попасть на безбрежные небеса! Это означает, что еврейское стремление первого столетия к грядущему веку трансформирует нынешний злой век. Поэтому этот молодой человек подходит и говорит, что «этот грядущий век является очевидным для всех нас. Это правда, то о чем ты сейчас учишь о Царстве Божьем. Так что я должен сделать, чтобы быть уверенным, что теперь я буду частью этого нового мира?»

Множества людей, которые пришли, чтобы увидеть Иисуса, получили всевозможные наставления и часто это не требовало от них наличия денег. Но в этом случае Иисус мог видеть, где на самом деле было сердце этого человека. И его деньги были идолом, который мешал ему поклоняться Богу, его Создателю. Поэтому юноша исполнил половину из десяти заповедей. Да, убийство, воровство, прелюбодеяние это хорошо, все это отсортировано, но Иисус указывает на более раннюю заповедь, «да не будет у тебя других богов».

«Прежде откажись от всего этого, - говорит Иисус, - и следуй за мной». Иисус действительно сказал это слово многим другим людям, и он продолжал говорить это, включая таких людей, как Франциск Ассизский. Но вовсе не ко всем Иисус так обращался. Но дело здесь в том, что деньги - это слуга, а не хозяин, и что, когда мы становимся их слугой, мы отдаем им свою собственную жизнь. Вот что происходит со всеми видами идолопоклонства, представляющих уродливую и буквально разрушающую душу жизнь. И когда вы получаете целое сообщество богатых молодых правителей «Х», во всей жизни которых преобладает страсть к деньгам, вы смотрите на глубоко неблагополучное и больное общество.

Но после того, как молодой человек ушел печальным, он не желает покидать свои многочисленные владения и не стал следовать за Иисусом.

Ученики, которые похлопывали себя по спине, потому что они оставили все, чтобы следовать за ним, они делают очень похожую ошибку в другой области. Вы знаете, как у них идут дела. Иаков и Иоанн братья, и они подходят и спрашивают Иисуса, могут ли они занять лучшие места в Царстве. Они предполагают, что когда они доберутся до Иерусалима, Иисус возглавит и установит какое-то теократическое правление. Но в их представлении это обычное Царство с Иисусом, сидящим на троне, как Давид или Соломон, и он будет нуждаться в ком-то, как например, министр внутренних дел, министр иностранных дел, или что бы это ни было другое.

Это было естественной ошибкой, но это была ошибка, тем не менее. На самом деле я считаю, что Иаков и Иоанн делали что-то вроде упреждающего удара, потому что помимо них рядом с Иисусом была другая пара братьев, Симон Петр и Андрей, и я думаю, что они шли первыми по значению. Иисус говорит им, что пришло время перейти от первого творения, сопровождаемого противоречиями и тьмой зла, в новое творение, где все выглядит по-другому, и где сама сила работает в обратном направлении. Иисус говорит, что у язычников правители, которые ими руководят, господствуют над ними, и осуществляют свою власть, и добиваются своего путем насилия и устрашения.

«С вами – говорит Иисус, - этого не должно быть так». И тогда он объясняет, что смотрит вперед, поскольку Иаков и Иоанн решительно не смотрели вперед, потому что то, что он уже говорил им, - это то, каким образом Царство действительно добьется своего и будет достигнуто, это произойдет иным способом. Иисус говорит, что сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь в качестве выкупа для многих.

Вы видите, что происходит, и вы видите, как мы в современном западном христианстве раскололись в понимании послания Господа! Мы регулярно повторяли эту последнюю фразу: сын человеческий, отдает свою жизнь в качестве выкупа за многих. И мы назвали эту теологию искупления тем, что Христос умер за наши грехи, чтобы (!) мы могли попасть на небеса и забыть об этом мире.

Иисус не говорит, что Мессия умирает за наши грехи, в соответствии с Писанием, - для этого. Но чтобы мы могли стать частью его нового творения, чтобы, когда Бог совершит его во всем мире, мы воскреснем из мертвых, чтобы разделить этот новый мир. И этот новый мир, который тогда однажды начал Иисус, и требует новый вид силы. Старая сила может многое сделать, но ее действия постоянно приближают к окончательной угрозе убить тех, кто ей мешает, тех, кто дает путь новой власти, чтобы люди могли воскреснуть из мертвых, и жить новой жизнью в полноте.

В 10-й главе Евангелия от Марка, мы находим значение креста в последующем новом видении этой силы или, если хотите, мы находим само переопределение силы, сфокусированной на силе креста Иисуса, которая, как мы знаем из всего Нового Завета, является силой любви. Любовью, с помощью которой Создатель создал мир, прежде всего. Любовью, которая послала Иисуса умереть в любви, которая посылает Святого Духа, чтобы обновить людей, чтобы собрать народ Божий, чтобы отправить народ Божий на дело, чтобы являть пример жизни его Царства уже в настоящее время во всем мире. И когда мы отодвигаем объектив камеры и смотрим на главу 10 в целом, и за ее пределы, мы видим, как Иисус идет в Иерусалим и дальнейшую реализацию этой силы.

Эти признаки новой силы нового творения проявляются повсюду: от семейной жизни, брака и детей, через деньги, власть и самопожертвование, и многое другое. И о многих из них говорится в Писании. Как источник жизненной силы эта любовь самопожертвования – является вызовом Библии к современному миру, потому что времени мало. Отдайте себя другим, чтобы, если вы хотите жить в новом творении, читайте больше об этом в Писании, делайте заметки, возвращайтесь домой и просматривайте их, вы можете сделать это. Но все это в контексте связано с силой нового творения и путями жизни, чему противостоит наш нынешний мир.

В своем письме к Колоссянам Павел напомнает о себе, что он находится в тюрьме, когда он пишет это письмо. Он знает все о темных силах тех, кто иногда сталкивается с ним, а иногда подкрадывается сзади через хитрость ложного сотрудника или ложь местного магистрата, или иррациональный гнев взбунтованной толпы. Поэтому Павел не пребывал в иллюзиях, что нынешний мир был восхитительным местом. Теперь, когда Иисус стал его Господом, Павел выражает цель творения. Павел может сказать в Колоссянам, глава 1, в одном из величайших раннехристианских стихов о том, что все вещи на небесах и на земле, все власти и правители и силы были созданы во всем и для самого Мессии Иисуса. Он был тем, через кого и для кого были сотворены все сферы мира, включая их силовые структуры.

А затем, во второй половине поэмы Колоссянам 1:18-2:20 Павел заявляет, что все вещи, включая снова все силовые структуры, снова будут примирены с Богом через и для Мессии. И что Иисус через Свою смерть на кресте – как Павел говорит в этом стихе, что это произошло не с добрыми сотворенными силами, потому что они бы не нуждались в примирении. Но он очень кратко говорит в следующей главе, что силы и власти этого мира потерпели поражение, когда Иисус умер на кресте. Мы так часто хотим от Павла, чтобы он восполнил пробелы, но он не торопится это делать. Но смысл наших целей должен быть ясен здесь. Новое творение - это не отказ от старого, а его восстановление в надлежащем функционировании после преодоления восстающей против Бога темной силы, и преодоления смерти.

И все дальнейшее в тексте послания к Колоссянам, в том числе вдохновляющие этические наставления в третьей главе, следует рассматривать не просто как кодекс этики, как общий набор правил для жизни, но как образ жизни в новой силе, посредством которого новое творение иллюстрируется перед изумленным миром. Образом жизни, который является жизнью последователей Иисуса и которая воплощает и формулирует вызов Библии сегодняшнему миру.

Другой отрывок, на который я обращаю ваше внимание, и снова вы могли бы изучать это часами, - это главы 18 и 19 Евангелия Иоанна, посвященные необычайному диалогу между Иисусом и Понтием Пилатом. Иоанн здесь показывает некую иронию. Иисус сохраняет инициативу во всем, несмотря на то, что Пилат собирается убить его, и Иисус ставит Пилата на место, по вопросам Царства и истины, и в вопросе власти. Пока Пилат не знает, что сказать, первосвященники быстро напоминают ему, что сам Цезарь - царь мира.

Иисус представляет Царство Божие. Иисус истолковывает это Царство с точки зрения своей миссии. Говорит истину, которая заставляет Пилата возмущаться и насмехаться, и задаваться вопросом, что есть истина.

Пилат достаточно хорошо знает, что, несмотря на то, что Рим хвалится тем, что мировые империи создают собственную справедливость, но Иисус пришел, чтобы говорить истину. Власть очень делает это, чтобы рассказать и жить правдой нового творения. Новое творение, которое возникнет, когда сама смерть будет побеждена победой, в которой Пилат сыграет свою невольную роль, обозначая Иисуса публично как царя евреев. Произносит псалом человеку истинного сына Божьего, истинного сына Давида, того, кто возложит ответственность на народ и предупреждает их правителей, чтобы они вели себя так.

Пока мы не научимся читать Иоанна так, мы не справимся с вызовом Библии этому миру. И поэтому Иисус упрекает Пилата в тот момент, когда Пилат говорит, «разве ты не знаешь, что у меня есть сила распять тебя или освободить тебя?» А Иисус говорит, что «ты не имел бы никакой власти над мной, если не было дано тебе свыше. Поэтому тот, кто предал меня тебе, имеет больший грех». В этом есть важный смысл. Если Иисус признает, что даже у Понтия Пилата есть Богом данная власть над ним, тогда мы видим, что созданный порядок в нынешнем мире действительно хорош, и что Творец действительно хочет, чтобы люди несли в себе ответственность. Но они будут нести ответственность за то, что они делают с помощью данной им Богом силы, и они будут нести ответственность за использование Богом данной силы и власти. Сила нового творения, это победа, которая будет одержана в смерти Иисуса и в новом мире, который будет начат с Его воскресением.

Эта победа, которая одерживается над миром, провозглашается Иоанном в его первом послании – через нашу веру. Поэтому мы можем гораздо больше сказать о великой силе от послания Колоссянам к Евангелию от Иоанна и в других местах, не в последнюю очередь, к книге Откровения.

По мере того как я подхожу к своему выводу, пришло время кратко рассмотреть, но более конкретно, что это может означать в нашем сегодняшнем опасном и тревожном мире. Я подчеркиваю, что история, которую мы находим в Писании, - это великая история, которая фокусируется на самом Иисусе и кульминацией его смерти. и воскресения, его вознесения и посылания Духа. История, которая глубоко укоренена в священных писаниях Израиля и объясняется в писаниях ранней церкви. Эта история дается последователям Иисуса, чтобы быть нашими путевыми указателями. Библия говорит правду о власти человека, говоря, что мы должны жить и говорить по-новому: мы должны говорить правду про бога Маммону, живя в новых отношениях со всеми нашими ресурсами, включая деньги.

Церкви понимали это с самого начала. Когда Павел встретился с Петром, Иаковом и Иоанном в Иерусалиме, что записано во 2-й главе Послания к Галатам, то, по мнению Павла, они настаивали на том, чтобы Павел продолжал проповедовать, вспоминая бедных, собирая ресурсы, деньги для распределения, чтобы передать их тем, кто с самого начала занимал центральное место в существовании церкви.

Сам Павел с болью и трудом смоделировал новый путь власти и силы, выраженный в собственном кризисе, который ускорил написание второго Коринфянам, где он говорит, «когда я слаб, тогда я силен». Именно в этом и заключался смысл его послания и смысла Креста не только перед церковью, но и перед наблюдающим за ней миром.

И теперь нам едва ли нужно добавлять, что церковь не всегда была хороша в осуществлении власти и распределении денег. Но часть нашей сегодняшней проблемы заключается в том, что наши средства массовой информации воплощают насмешливые предрассудки секуляризма. Признаюсь, я не читал здесь ваши местные газеты, поэтому я понятия не имею, делают ли они у вас это. Но в Великобритании средства массовой информации, воплощающие насмешливые предрассудки секуляризма, готовы напасть на все, что церковь делает неправильно, этого всегда было много.

Но средства массовой информации никогда не хотят обнародовать все то, что мы делаем правильно. Одна из радостей быть епископом, когда я работал в Дареме в Великобритании, это то, что я видел, что церковь - это церковь, действующая во многих местных ситуациях, которые никогда не попадали в газеты, но, несомненно, превращались благо в сердцах и жизнях конкретных сообществ.

Я был свидетелем ситуаций, когда местные власти пытались разобраться в некоторых ситуациях, будь то наркомания в одной конкретной бедной общине, или действительно плохая и трудная школа, которые, похоже, не были в состоянии измениться. Но церковь смогла это разрешить, благодаря скромному и самоотверженному служению в некоторых из самых сложных районов северо-востока Англии. Чтобы преобразовать школу, здесь устроили хоспис, реабилитационный центр для наркозависимых, и так далее.

Несколько лет назад кто-то составил статистику в Великобритании о том, благотворители делают такую работу, что правительства не могут этого сделать. Благотворительность христианской церкви помогает сделать наше сообщество функционирующим, и снова и снова именно люди в церквах, конечно, выделялись не сами по себе, но регулярно беря на себя инициативу по преобразованию жизни. У нас сегодня в Великобритании все больше и больше продовольственных банков, чем мы когда-нибудь имели. Большинство из них управляется церквями, и мне действительно нравится то, что они, как правило, не являются людьми, которые изучали политическое богословие, а потом сказали: «Хорошо, я разработал теорию, теперь давайте пойдем и применим ее на практике». Они просто обычные молящиеся христиане, которые замечают местную нужду, собираются вместе и что-то с этим делают.

И это относится не только к местным проблемам. Растут более масштабные национальные инициативы. Когда архиепископ Кентерберийский, выходец из бизнеса, выступил с инициативами, направленными на то, чтобы крупные кредиторы пошли навстречу беднейшим слоям населения на нашей планете, то возникли проекты - 20-лет назад "Юбилей 2000", который объединил церкви всех видов, чтобы выразить свой протест Британскому правительству против невыплачиваемых сложных процентов, которые начислялись по кредитам странами третьего мира.

Нам предстоит еще долгий путь, но существенное списание долгов действительно имело долгосрочные преобразующие последствия для заинтересованных стран. Конечно же, лицемерия системы. Проявилось в 2008 году и 9, когда на пике финансового кризиса все приходили к крупным банкам с протянутой рукой, чтобы взять новые кредиты и сделать богатых - очень богатыми людьми. Эти влиятельные финансовые силы упорно отказываются сейчас тоже самое списание долгов для очень бедных.

Теперь все это должно работать через размышление, через молитву, я не говорю, что это легко, но я говорю, что с Евангелием Иисуса Новый способ быть человеком был запущен, и это бросает вызов обычным способам, которыми в этом мире пользуются власти, политические и финансовые. И я говорю, что церковь в своей миссии должна смоделировать и сформулировать этот библейский вызов, прежде чем мир скажет снова, что церковь часто ошибается в этих и других сферах жизни.

Есть причина, по которой мы говорим каждый день, «прости нам наши грехи» в молитве Господней. Но это, конечно же, связано с молитвой о том, что придет Царство Божие, и Его воля будет совершена на земле, как на небесах, а не где-то еще. И церковь, которая молится этой молитвой и которая учится жить по этой молитве, будет той церковью, само существование которой призывает мир к ответственности. Ведь это то, что Иисус обещал в главе 16 Иоанна, что когда придет Дух, Дух призовет мир к ответственности из-за греха, праведности и суда.

Дух будет делать это именно через жизнь и объяснительное учение последователей Иисуса, что будет означать, что христиане должны быть хорошо обучены, и глубоко осведомлены в тонкостях осуществления Власти и распределения Денег.

Не столь важно, что люди, такие как я, скорее теолог чем экономист, делающий вид, что понимает все написанное «мелким шрифтом» в Намерении Творца. Но без видения из Писания мы даже не доберемся до крупного шрифта, не говоря уже о мелочах. Нам нужно новое творческое видение другого способа быть человеком, другого способа осуществления власти, другого способа использования ресурсов - это то, что церковь в своих лучших проявлениях всегда заявляла перед миром, чтобы он радовал Бога. Это и является вызовом Библии для всего мира, провозглашающим сегодня истину о власти, деньгах и всех остальных идолах, которые мешают целительным намерниям нашего любящего Бога. Я молюсь, чтобы Бог был с нами и дал нам мужество и силу, чтобы быть верными этой миссии и посланию в грядущие дни. Большое всем вам спасибо!