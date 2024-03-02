Религия и богословие на монетах со всего света

Религия играет одну из основополагающих ролей в жизни народов. На планете насчитывают десятки разнообразных религий и вероисповеданий. Многим религиям уже не одна тысяча лет. В разных странах на денежных знаках можно встретить изображения, связанные с богословием и религией. Далее рассмотрим монеты с изображением святых, а также храмов и мечетей.

Монета “Храм иконы Божьей Матери”

Центральный Банк России уделяет большое внимание чеканке монет на религиозную тематику. так, например в плане на монеты России 2024 года числятся серебряные 25 рублей “Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь” и 3 рубля “Храм Вознесения Господня “Большое Вознесение”. В этой же серии ранее была выпущена монета “Храм иконы Божьей Матери” 2015 года. Для изготовления использовано серебро. Всего было выпущено 3 тыс. экземпляров. Монета имеет следующие характеристики:

• Диаметр - 3,9 см;

• вес - около 34 гр.;

• толщина - 0,33 см.

На реверсе изображен Храм иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость Свято-Успенского Далматовского монастыря Курганская область. Вверху надпись с названием храма, внизу с названием монастыря.

На аверсе изображен двуглавый орел. Под ним надпись - Банк России. Вверху номинал монеты - Три рубля. В левой нижней части отчеканена проба серебра 925.

Монета 3 рубля с мечетью Джума-Джами

Монеты была отчеканена в количестве 5 тыс. экземпляров на Московском монетном дворе осенью 2016 года. Для изготовления было использовано серебро 925-й пробы.

На реверсе изображена мечеть Джума-Джами. Вверху ее название. Внизу есть надпись с названием города - Евпатория. Именно здесь расположена мечеть.

На аверсе изображен герб России. Вверху надпись - Российская Федерация. Внизу надписи - Банк России, 3 рубля, 2016 г. Также указана проба серебра и вес драгоценного металла в монете - 31,1 гр. Толщина монеты - 0,33 см. Диаметр - 3,9 см.

2 рубля “Бари”

Монета посвящена Храму подворье Спасителя Чудотворца Николая, который расположен в итальянском городе Бари. Чеканка выполнена на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Для изготовления использовалось серебро 925 пробы. Монета имеет следующие характеристики:

• Диаметр - 3,4 см;

• вес - 22,3 гр.;

• толщина - 0,28 см;

• тираж - 7,5 тыс.

Вес серебра составляет 20,35 гр. Чеканка была выполнена в 2011 году. Это был год языков и культуры двух стран в России и Италии. На реверсе изображен храм и надпись Бари. На аверсе всадник, который копьем поражает дракона.

5 юань “Гора Эмэйшань и Статуя Будды в Лэшане”

Монета отчеканена в Китае, где и находится в обороте. Для изготовления была использована латунь. Имеет квадратную форму с закругленными краями.

На аверсе изображена статуя Будды и гора Эмэйшань. В правом нижнем углу номинал монеты. На реверсе отчеканен герб Китая. Внизу год выпуска - 2022. Вес монеты - 11,49 гр. Диаметр - 3 см. Толщина 0,23 см.

10 рублей “Сергий Радонежский”

Монета отчеканена в Варшаве для Республики Беларусь в 2008 году. Для изготовления использовано серебро. Монета имеет следующие параметры:

• Вес - 18,81 гр.;

• диаметр - 3,2 см;

• тираж - 25 тыс. экземпляров.

На реверсе изображен образ Преподобного Сергия Радонежского. Слева и справа от святого синтетические кристаллы в количестве 4-х штук.

На аверсе изображение Свято-Преображенского храма в Полоцке. Вверху герб Республики Беларусь. Также изображен номинал монеты - 10 рублей, год чеканки 2008, и знак монетного двора Польши.

Монета 2 доллара “Ковчег Завета”

Для чеканки монеты использовалось серебро 925 пробы. Монета произведена для небольшого островного государства Ниуэ, расположенного западнее Австралии в Тихом океане. Характеристики монеты следующие:

• Вес - 62,2 гр.;

• диаметр - 5 см;

• тираж - 1,5 тыс. штук.

На реверсе изображен король Давид во время танца. Празднование и танцы были посвящены переносу Ковчега в Иерусалим. Вверху портрет королевы Елизаветы Второй. Внизу год выпуска - 2013, а также проба металла - 925, и номинал монеты - 2 доллара.

На аверсе изображена картина французского художника Ж. Фуке - Иерихонские трубы. В левой части монеты вставка лазурита. В нижней правой части надпись на английском, в переводе означающая Ковчег Завета.