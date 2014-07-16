Савченко - Оставим Украину в покое

Не все россияне зомбированы и потеряли свою совесть в агитации за братоубийственную войну в Украине. На наших глазах исполняются билейские пророчества Иисуса - и восстанет брат на брата. Могут ли христиане в этой ситуации молчать? Предлагаем вам справедливую оценку событий на юге-востоке Украины российским священником иереем Николаем Савченко - Мы начали эту несправедливую войну - нам ее и заканчивать.

иерей Николай Савченко - российский священник - Оставим Украину в покое

Совокупность всех сведений о Донецке и Луганске позволяет сделать однозначный вывод, что большинство населения или ждет украинскую армию, или не поддерживает ни одну из сторон вооруженного конфликта. Возможно, что для Украины такой вывод очевиден, однако для России аргументы в пользу этого почти нигде не озвучивались.

Даже в период самых больших успехов ополчения сторонники ДНР и ЛНР не имели большинства. Референдум был проведен не во всех районах Донецкой и Луганской областей. В трети районов он вообще не проводился. Там, где он проводился, в нем приняло участие явно меньше половины населения исходя из простой численности избирательных участков.

После референдума почти во всех городах и поселках двух областей на государственных учреждениях остались висеть флаги Украины и это нигде не вызвало заметного противодействия населения. Милиция не была разоружена и сохранила все свои контакты с Киевом, получая даже зарплату оттуда.

Вся судебная система, социальная служба, муниципальные и районные учреждения сохранили свое подчинение Украине. Народных революций не произошло. Весь бизнес продолжил платежи в местные и федеральный бюджеты, хотя эти платежи и сократились.

Самопровозглашенные республики не создали ни работоспособного правительства, ни районных и муниципальных структур. У них даже не было попытки организовать местное налогообложение, как это принято во всех государствах. Были только попытки вымогательства наличных денег. Госбанк так и не был создан, поэтому все пенсии и зарплаты госслужащих платил Киев. У ополченцев оставались лишь их автоматы. Население не могло не понимать, что перед ними просто вооруженные отряды и не более того. Ополченцы еще ничего не построили, ничего не создали. Местные новости передают только о взрывах мостов и железнодорожных путей.

Никаких созидательных новостей не передают даже ополченческие СМИ. Только война или обвинения в адрес Украины. Количество ополченцев с самого начала совершенно не соответствовало случаю народной войны. О нежелании местного населения воевать говорилось в стане самих ополченцев уже неоднократно. Никаких созидательных новостей не передают даже ополченческие СМИ. Только война или обвинения в адрес Украины. Количество ополченцев с самого начала совершенно не соответствовало случаю народной войны. О нежелании местного населения воевать говорилось в стане самих ополченцев уже неоднократно.

При этом мы все стали свидетелями многочисленных примеров таких захоронений погибших ополченцев, которые косвенно свидетельствуют о том, что погибли не жители Донбасса (похороны в отсутствие родственников, большое количество невостребованных тел, вывоз тел в Россию, неспособность местных жителей опознать тела).

Количество присутствующих на демонстрациях в поддержку ДНР и ЛНР также совершенно не соответствовало случаю массовой народной поддержки. Даже несколько тысяч участников митинга в Донецке вместе с сомневающимися и любопытными - это слишком мало как для всей Донецкой области, так и для образа осажденной крепости.

Весьма критический взгляд на сепаратизм взяло и большинство местных СМИ, а ведь они как всегда зависят от своих читателей. Все это позволяет сделать вывод, что братоубийственная война близится к своему завершению, а отступление ополченцев из Славянска и Краматорска показывает, что такой исход оказывается наилучшим для всех сторон. Надеюсь, что ополченцы вскоре поймут, что поднять народное восстание им не удалось несмотря на огромную военную и кадровую помощь России. Вместо этого они восстановили против себя всю Украину и все мировое сообщество.

Не помогли никакие самые совершенные технологии СМИ по очернению братского государства, культуры, языка, истории.

Все зло и вся чернота российских СМИ не смогли убедить население Донбасса, что их якобы идут убивать фашисты. Будем надеяться, что те, кто начал войну нападениями на воинские части и захватами отделов милиции и государственных зданий, поймут, какой страшный грех они совершили и продолжают совершать. Ведь против них идут украинцы и русские, изначально вообще не собиравшиеся воевать.

оружием совершили революцию, ведь оружия у них было в 50 раз меньше, чем у силовиков, если оно вообще у них было. Даже самые воинственные из них на Майдане не имели вообще оружия, когда шли на вооруженных по последнему слову техники силовиков. Украинцы неоружием совершили революцию, ведь оружия у них было в 50 раз меньше, чем у силовиков, если оно вообще у них было.

Не украинцы начали войну. Ее начали силовики на Майдане, а затем наши российские ополченцы, которые скорее всего и не ополченцы вовсе.

Мы начали эту несправедливейшую войну. Нам ее и заканчивать.

Если мы сами не признаем свое нравственное поражение, то нас поразит Господь. Кара Божья придет обязательно. Ополченцам надо побыстрее покинуть Украину, как они покинули Славянск. Там останется множество изувеченных тел наших сограждан в военной форме и множество пленных. Не надо умножать их число.

Их и так очень много. Пусть побыстрее наступит мир.

А нам еще долго предстоит заглаживать свою вину перед братским народом, оклеветанным, подвергнутым нашей агрессии и ненависти. Нам предстоит заглаживать эту вину не только на словах, но и на деле. А те, кто разжигал это братоубийство, лгал, клеветал, убивал - те уйдут. Ведь их покарает Господь. И скоро мы увидим Его святую волю.