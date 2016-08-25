Как после такого могут и далее молчать в РЦ ХВЕ, спрятав, как страус, голову в крымский песок?
Время страшного разделения, время которое оголяет лживые заверения и показывает, кто есть кто...
Сергей Демидович - Открытое обращение к Александру Шевченко с кратким анализом его позиции по Украине-России и предложение к открытой дискуссии в прямом эфире
Угадай, кто родился в Украине,
Живет в США,
А любит Россию?
Двадцать первый, гораздо более продвинут. Пятая колонна достается Путину не то чтобы совершенно бесплатно, а более того, за деньги американских налогоплательщиков, т.е. welfare.
Это прорыв.
Сергей Демидович прекрасный человек. Энергичный и интересный. Искренне надеется, что его друг Александр Шевченко изменит свою точку зрения в политических вопросах. Увы, но я здесь скорее пессимист, чем оптимист. Лично для меня, добросовестно прочитавшего и честно написавшего критику на книгу Шевченко, вопрос «изменения» пастора из Сакраменто - это бесперспективный вопрос. Вот мой единственный аргумент, почему я считаю все эти воззвания к совести и здравомыслию пустой тратой времени и сил.
И хотя история не терпит сослагательных наклонения, но предположу, что если бы Шевченко был здесь, то он, подобно многим, в свое время, анти-майдановски настроенным пасторам, уже давно изменил бы свою точку зрения. Сейчас наверное тоннами возил бы гуманитарную помощь в АТО, а в передаче «Угол» общался бы с капелланами. Вся проблема лишь в том, что он не здесь, он там. И это все кардинально меняет. В его церкви больше русских чем украинцев. Говорят, проповедуют, пишут там, даже выходцы из Украины, на русском, а не на украинском. Ну и так далее.
Кстати, как бы это не резало слух, но наши (местные) епископы и пастыря, в своем большинстве, мигом поменялись (из нейтральных, в проукраинские), только потому, что российское здесь больше не в тренде. Оно, и все, что связано с ним больше не продается. Сейчас здесь более актуально молиться за украинскую армию, слушать свидетельства от членов церкви, которые служат на Донбассе. Хотя в тех же пограничных районах все еще можно увидеть нейтральные церкви, в глазах которых можно прочесть: "авось русские вернутся, а мы не за тех и не за тех, мы за Христа-аполитичного".
«Не продаваемость» послания - это первая и основная причина почему поменялись те, кто 25 лет нам с кафедры твердил про пацифизм и про то, что «нет власти не от Бога». Вы слышали, чтобы они публично покаялись в том, что сами заблуждались и вводили в заблуждение нас? Единицы да. Остальные, как это говорится, по-тихому съехали и уже сами, активно поддерживают армию, собирая под это деньги на том же Западе. В подавляющем большинстве они украинизировались и военизировались не потому, что как-то поменяли свою идеологию, а потому что поменялись условия игры (ну, или если хотите «служения») вокруг них. Они просто подстроились. Как бы это цинично не звучало, но теперь в тренде украинское, военное, волонтерское.
Наблюдая за лидерами «состоявшимися в служении» можно с уверенностью сказать, что они каются только тогда, когда их уже публично уличают в аморальных грехах (чаще всего каются за прелюбодеяние, реже за злоупотребление финансами). Практически никогда я не видел, чтобы служитель, за которым идут сотни, тысячи, а то и десятки тысяч, публично признался в том, что он идеологически заблуждался, ошибочно трактовал Священное Писание или был не прав в своем учении. Гордость, кстати, не позволяет таковым идти учиться в семинарии и библейские школы. Для них, "практиков," все те, кто сидят в классах и изучают доктрины - всего лишь теоретики, ничего не сделавшие для Царствия Божия. Вы можете представить себе пастырей мегацерквей сдающих экзамены по гомилетике и герменевтике вместе с теми, кто ничего не достигли в служении? Конечно же нет. Как же они могут учиться у кого-то, если сами открывают школы, названные во имя, их особенных учений и организаций. Такие темы, как «Евангелие процветание», «новый мировой порядок», «родовое проклятие», «мы не от мира сего», «тайное вознесение церкви», «самые главные враги церкви – это гомосексуалисты», «все, включая ту церковь через дорогу, неправы, кроме нас», «Писание – ответ на все твои вопросы», всегда будут востребованы теми, кто не готов сам критически мыслить. А таковых – массы масс. Ими заполнены все ряды традиционных собраний.
Проблема Шевченко (как и многих других) не в его абстрактной, а по факту пророссийской, нейтральной позиции и даже не в его анти-майдановской книге, а в том, что он консерватор (словарь подает еще и такое значениеданного слова - работник музея или другого научного учреждения, занимающийся консервацией ценностей). Прибавите к этому фундаментализм и скрытый мессианизм (звездную болезнь). Именно в этом стоит искать причину в не готовности к переменам. Признать себя не правым, заблуждавшимся, не так толковавшим Библию – очень рискованно в «нашем деле». На кону стоит все, а точнее, русскоязычная община пророссийских иммигрантов. Именно по этой причине я считаю, что мы скорее дождемся от "брата" Шевченко «откровения» о том, что "меня никто не понимает", чем искреннего признания «братья, я заблуждался».
хмм...был худшего мнения о Шевченке. риспект ему
*** о молчании российского и поддерживающего его американского велферного христианства***
Простие, но Христианство НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни российским ни американским. проговорка про американские руки - говорит о многом. Оье стороны хороши и все виновны перед Богом. Майдан и антимайдан - близнецы. а в сумме - это типичные фазы постиндустриального кризиса. увы. И Христиаснтво долдно свидетельствовать о Христе, а не поддерживтаь левых или правых. как говорил Мишель Монтень, "я устал доказывать гвельфам, чтоя ни гибелин, и гибелиннам - что я не гвельф"
Що ви тепер скажете, шановний, коли війна в Україні???
Сергей! если ты будешь читать этот коментарий, то я попрошу обратить внимание на такую твою позицию. Ты сказал что бы "не мешали строить нам свою страну как мы хотим". Смотря этот ролик и ваши споры с Шевченко, прошу обратить вот на эту мысль которая есть в Библии, что наше отечесво на небе и вот его нужно строить. А то горе в которое попал Украинский народ, я не могу оценить и даже представить так как не был в такой ситуации. Но наблюдая со страниц писания как вел себя Христос в аккупированной стране римлянами, то я вижу что Христос занимался строительством Царствия Божия. Возможно что некоторые люди видили в Нем предводителя против римлян, но Он как то был осторожен по отношении к кесарю. Ведь римляни тоже устраивали и распятия и грабили Еврейский народ и чинили произвол и.т.д. Поразмышляйте вместе с твоим другом Генадием , посмотрите с другой стороны. Да благословит вас Господь!
Начал читать комментарии, и даже нет желания продолжать. Суть - следуйте за Христом вне политики. Не сотвори себе кумира. Впрочем о чём это я? Простите за мою не скромную реплику. Бог определяет всё, с нашей стороны надо оставаться верными, мы как люди не можем повлиять на поступки или убеждения другого человека. За исключением искренней молитвы к Отцу о милости к нам грешникам. От всего сердца желаю чтобы Господь поступил с нами не по справедливости, а по милости.
Я не жил в стране в которую пришла война разрушив дома и убив моих близких, потому не могу быть 100% объективным, НО я в числе многих и многих братьев и сестер из церквей Северокавказских Минеральных Вод, как только стало возможным проехать на территории Украины мы не смотря ни на что брали и ехали к нашим братьям и сестрам на помощь, провозя деньги и еду.
Мои глаза видели достаточно чтобы понять, что там произошло.
Встречал так же верующих со взглядами как у пастора Сергея, НО парадокс в том, что я так же видел христиан которые потеряли дома и детей, разрушенные или захваченные Дома Молитвы, но при этом все они продолжали жить как Христос. Именно там в них, я увидел Христа живого, Который любит людей не взирая на национальность, место жительство, социальное положение, Который любит даже врагов!
Прочитав все отзывы и выслушав Сергея хочу сказать всем, кто умеет представлять себя на месте другого человека; представьте, что Христос это вы в вашем положении, потерявший родных и близких от взрывов, находящийся в разрушенном городе. КАК Христос отнесся бы к агрессору? что чувствовал? как бы истолковывал все происходящее в стране? и что говорил бы в отличии от вас?
Может Христос взял бы автомат и пошел в окопы? А может Христос сидел бы рядом с пастором Сергеем и вместе вызывали Шевченко Александра на открытый диалог и кивал бы головой в знак поддержи, когда Сергей говорил бы все то что он сказал в своем обращении?
Люди вы че!?
Те христиане, которых я встретил в разрушенных городах Донецкой и Луганских области, которые потеряли родных и дома но при этом не окрысились на меня и тех кто пришел к ним с оружием, но продолжали любить меня и солдат агрессоров, продолжали собирать бабулек которых оставили дети в домах когда убегали, продолжали делиться последней банкой засолки с совершенно неверующим человеком озлобленным на русских, продолжали не оказывать сопротивление солдатам которые забирали у них все по подозрению в сговоре с русскими, те христиане которые не смели произносить слов осуждения ни на кого (а таковых я видел и они есть) они более похожи в словах и делах на Христа чем пастор Сергей в своих рассуждениях.
Путь любви, есть ли война или нет, это путь Божий, путь детей Божиих -- если мы таковыми являемся. Аминь!
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Полностью согласен с Вами! М ыне должны строить ни американское, ни рцсское, ни еврейское ощество или государство (хотя и предавать не должны), лучше вообще не втягиватся в эти вопросы. мы должны свидетельствовать о Царстве Бога, Грядущего в силе и Славе многой. В этом суть как всего Христианства так и задача каждого христианина. Автор же матеки утонул в либерально-демократических "ценностях" и так же боготворит Америку, как донбассикие ополченцы служат "русскому миру"