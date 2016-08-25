Демидович - Открытое обращение к Александру Шевченко

Сергей Демидович прекрасный человек. Энергичный и интересный. Искренне надеется, что его друг Александр Шевченко изменит свою точку зрения в политических вопросах. Увы, но я здесь скорее пессимист, чем оптимист. Лично для меня, добросовестно прочитавшего и честно написавшего критику на книгу Шевченко, вопрос «изменения» пастора из Сакраменто - это бесперспективный вопрос. Вот мой единственный аргумент, почему я считаю все эти воззвания к совести и здравомыслию пустой тратой времени и сил.

И хотя история не терпит сослагательных наклонения, но предположу, что если бы Шевченко был здесь, то он, подобно многим, в свое время, анти-майдановски настроенным пасторам, уже давно изменил бы свою точку зрения. Сейчас наверное тоннами возил бы гуманитарную помощь в АТО, а в передаче «Угол» общался бы с капелланами. Вся проблема лишь в том, что он не здесь, он там. И это все кардинально меняет. В его церкви больше русских чем украинцев. Говорят, проповедуют, пишут там, даже выходцы из Украины, на русском, а не на украинском. Ну и так далее.

Кстати, как бы это не резало слух, но наши (местные) епископы и пастыря, в своем большинстве, мигом поменялись (из нейтральных, в проукраинские), только потому, что российское здесь больше не в тренде. Оно, и все, что связано с ним больше не продается. Сейчас здесь более актуально молиться за украинскую армию, слушать свидетельства от членов церкви, которые служат на Донбассе. Хотя в тех же пограничных районах все еще можно увидеть нейтральные церкви, в глазах которых можно прочесть: "авось русские вернутся, а мы не за тех и не за тех, мы за Христа-аполитичного".

«Не продаваемость» послания - это первая и основная причина почему поменялись те, кто 25 лет нам с кафедры твердил про пацифизм и про то, что «нет власти не от Бога». Вы слышали, чтобы они публично покаялись в том, что сами заблуждались и вводили в заблуждение нас? Единицы да. Остальные, как это говорится, по-тихому съехали и уже сами, активно поддерживают армию, собирая под это деньги на том же Западе. В подавляющем большинстве они украинизировались и военизировались не потому, что как-то поменяли свою идеологию, а потому что поменялись условия игры (ну, или если хотите «служения») вокруг них. Они просто подстроились. Как бы это цинично не звучало, но теперь в тренде украинское, военное, волонтерское.

Наблюдая за лидерами «состоявшимися в служении» можно с уверенностью сказать, что они каются только тогда, когда их уже публично уличают в аморальных грехах (чаще всего каются за прелюбодеяние, реже за злоупотребление финансами). Практически никогда я не видел, чтобы служитель, за которым идут сотни, тысячи, а то и десятки тысяч, публично признался в том, что он идеологически заблуждался, ошибочно трактовал Священное Писание или был не прав в своем учении. Гордость, кстати, не позволяет таковым идти учиться в семинарии и библейские школы. Для них, "практиков," все те, кто сидят в классах и изучают доктрины - всего лишь теоретики, ничего не сделавшие для Царствия Божия. Вы можете представить себе пастырей мегацерквей сдающих экзамены по гомилетике и герменевтике вместе с теми, кто ничего не достигли в служении? Конечно же нет. Как же они могут учиться у кого-то, если сами открывают школы, названные во имя, их особенных учений и организаций. Такие темы, как «Евангелие процветание», «новый мировой порядок», «родовое проклятие», «мы не от мира сего», «тайное вознесение церкви», «самые главные враги церкви – это гомосексуалисты», «все, включая ту церковь через дорогу, неправы, кроме нас», «Писание – ответ на все твои вопросы», всегда будут востребованы теми, кто не готов сам критически мыслить. А таковых – массы масс. Ими заполнены все ряды традиционных собраний.

Проблема Шевченко (как и многих других) не в его абстрактной, а по факту пророссийской, нейтральной позиции и даже не в его анти-майдановской книге, а в том, что он консерватор (словарь подает еще и такое значениеданного слова - работник музея или другого научного учреждения, занимающийся консервацией ценностей). Прибавите к этому фундаментализм и скрытый мессианизм (звездную болезнь). Именно в этом стоит искать причину в не готовности к переменам. Признать себя не правым, заблуждавшимся, не так толковавшим Библию – очень рискованно в «нашем деле». На кону стоит все, а точнее, русскоязычная община пророссийских иммигрантов. Именно по этой причине я считаю, что мы скорее дождемся от "брата" Шевченко «откровения» о том, что "меня никто не понимает", чем искреннего признания «братья, я заблуждался».