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25.08.2016 6 364

Демидович - Открытое обращение к Александру Шевченко

Author: esxatos
Сергей Демидович - Открытое обращение к Александру Шевченко с кратким анализом его позиции по Украине-России
Открытое обращение к Александру Шевченко с кратким анализом его позиции по Украине-России и предложение к открытой дискуссии в прямом эфире.
 
Как после такого может отмолчаться А. Шевченко и руководство "Дома хлеба"? 
Как после такого могут и далее молчать в РЦ ХВЕ, спрятав, как страус, голову в крымский песок?
Время страшного разделения, время которое оголяет лживые заверения и показывает, кто есть кто...
 
О Чрезвычайной важности поднятой Сергеем Демидовичем проблемы - об оторванности книжного евангельского христианства от реальной жизни, о молчании российского и поддерживающего его американского велферного христианства на агрессию РФ в Украине и тем более, об оправдании преступной политики Кремля - говорит чрезвычайная активность возле размещенного им поста - всего за 22 часа после его размещения видео просмотрели 34 тысячи!!!, прокомментировали пост - 416, пост лайкнули 1,4 тыс, репостили к себе пост - 977 человек!
 
На время создания этого сообщения видео Демидовича имеет уже более 49 тыс. просмотров!
 

Сергей Демидович - Открытое обращение к Александру Шевченко с кратким анализом его позиции по Украине-России и предложение к открытой дискуссии в прямом эфире

 
Бурю откликов в фэйсбуке вызвало обращение пастора со Славянска Сергея Демидовича к пастору в Сакраменто, США Александру Шевченко. Размещаю здесь некоторые отзывы. Ну а видео стоит посмотреть всем!
 
Joseph Josh Похоже, Демидович вскрыл в церкви гнойник политической коррупции, спецслужб русни и больших денег, которыми она подкупает некоторых русских "пасторов".
Отсюда и такая болезненная реакция "ватки". Кому-то хорошо наступили на хвост. 
На самом деле в случае с Шевченко уже и со стороны FBI интерес появился. Их заинтересовали собираемые деньги и их источники.
 
Vladimir Malyuta Мнение пожилого человека, видавшего виды.
В США происходит замена старых агентов влияния Лубянки, на новых. Те, кто приехал в США уже состарились и их приходится менять на новых и перспективных. Находят подобных братьев и берут в разработку, после чего у них уже нет больше выбора, как отрабатывать советскую доктрину и влиять на людей уехавших на запад. Я лично таковых знаю предостаточно и когда я уезжал из СССР на ровне с обычными людьми уезжавшими от преследований ехали и вербованные братья/товарищи. Сегодня им уже по 70-80 лет и они уже непригодны, на их место присылают молодых и перспективных, а так же, находят таких как Александр Шевченко & Ко. . Кому то покажется это бредом, но увы, я слишком стар, чтобы верить в наивность Александра и его непонимание всего происходящего. Нет, он не тот, кто не понимает и он не нейтральный, он имеет чёткую позицию которую и пропагандирует и эта позиция просоветская и проимперская.
 
Oleg Derzhay Сегодня утром моя жена загадала мне загадку:
Угадай, кто родился в Украине,
Живет в США,
А любит Россию?
 
Igor Kostin Поддерживаю публичное обличение здравыми служителями церкви всякого совка, в Украине война, а некоторые российские и эмигрантско-российские проповедники находятся на стороне агрессора.
 
Yulia Pustilnik Знаете, дорогие товарищи, я думаю из этого надо извлечь урок. Потому что следующая ловушка будет "давайте все забудем и помиримся". Этот Шевченко абсолютно ничем не рискует. Ну максимум потом скажет "извините, я не знал" и вы посчитаете, что должны егопростить и назад принять в друганы. А вот не надо таких "братиев" автоматически прощать, пусть поедут в Украину, поразгребают руками братские могилы, пусть возьмут на содержание семьи убитых. Потому что это и их вина, они своей пропагандой или подлостью или леностью закопали этих людей.
 
Sergey Kuzminskiy В двадцатом веке, скорее всего приходилось платить за пятую колонну. 
Двадцать первый, гораздо более продвинут. Пятая колонна достается Путину не то чтобы совершенно бесплатно, а более того, за деньги американских налогоплательщиков, т.е. welfare. 
Это прорыв.
 
Eugene Eugene Меня, например, меньше всего волнует - изменится ли Шевченко или нет. А вот что возвысили голос за истину в публичном пространстве - вот это главное! Чтоб люди не разуверились в основах мироздания. Эта дискуссия уже получила большой резонанс, но волна только набирает силу ....
 
Fedorov Pavlo Кто за Путина, тот за козла и сам козёл. И только не надо рога свои Библией прикрывать. Быть русским оккупантом и фашистом, особенно хорошо получается у совков живущих в США.
 
Yury Sipko Не все так однозначно братья. Не судите строго Российских братьев. Российские братья достойны скорее сочувствия. Вековой период воинствующего безбожия не всемпережили, а те кто пережил глубоко травмированы. ГУЛАГ , тотальная идеологическая диктатура, подавление любых попыток критического мышления и проявления свободы сделали свое дело. Кроме того в нескольких поколениях в сознание верущих внушали мысль, что обсуждать дела политические не дело христиан. Это ведь внушали не только чекисты, это внушали духовные отцы. Сергей даёт нам пример добрый. Пример уважительного разговора, доброжелательный обмен мнениями, полезен уже тем, что побуждает каждого из нас обосновать свою позицию по данной проблеме, обосновать Словом Божьим, беспристрастно и нелицемерно и не осуждая брата, думающего иначе.
 
Grigorovich Snezhanna Корень проблемы, Юрий Сипко, в том, что верующие не могут отличать добро от зла ..."Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, тьму почитают светом, и свет - тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое - горьким!" (Ис.5:20) Называть себя верующими, а элементарно не отличить воровства и беспредела... А потом еще надеяться различить знаки прихода Антихриста... Левой руки от правой не отличать, а проповедовать о грехах...
 
Yury Sipko Автор поста да и Сергей Демидович прямо говорят о молчании христиан России, поэтому я сказал о Российских братьях. Что касается Шевченко, он ведь не один такой выходец с Украины. Там в Америке возник небывалый патриотизм у бывших Россиян, которые убежали в Америку получив статус беженцев, на волне страданий за веру. И парадокс - ныне они верят чекистам, которые уничтожали и веру и верующих, и поддерживают пропаганду чекистов, но братьям своим не верят и братьев своих не поддерживают. Вот почему я убеждён, что корень проблемы, веры власти, рабское следование властной пропаганде, даже активная поддержка беззаконных действий власти взращён в той ещё гулаговской системе подавления свобод личности.
 
Mikola Licvin Eshatos Yury Sipko Да, брат Юрий, это так и вам, и мне, прошедшим через советскую систему, ясно и понятно, что христианин просто уже по определению не может поклоняться этой человеконенавистнической системе - а почему могут пасторы американских (!!!), не российских церквей? Ну как тут не согласиться с пастором В. Малютой (тоже американским!!!) про разработку КГБ/ФСБ!
 
Yury Sipko Мікола Ліцьвін Эсхатас КГБ всегда работала с русскоязычной диаспорой, это не секрет. Даже лидеры российских христианских объединений, имена которых упоминаются в данной полемике, искали расположения Российской власти, предлагая им своё посредничество в работе с диаспорой. Для меня остаётся загадкой, почему христиане предают своего Царя Христа и верность Его церкви? Почему они считают для себя возможным угождать богоборческой власти?
 
Anatoliy Denysenko  Такие, (публично) не каются!

Сергей Демидович прекрасный человек. Энергичный и интересный. Искренне надеется, что его друг Александр Шевченко изменит свою точку зрения в политических вопросах. Увы, но я здесь скорее пессимист, чем оптимист. Лично для меня, добросовестно прочитавшего и честно написавшего критику на книгу Шевченко, вопрос «изменения» пастора из Сакраменто - это бесперспективный вопрос. Вот мой единственный аргумент, почему я считаю все эти воззвания к совести и здравомыслию пустой тратой времени и сил.

И хотя история не терпит сослагательных наклонения, но предположу, что если бы Шевченко был здесь, то он, подобно многим, в свое время, анти-майдановски настроенным пасторам, уже давно изменил бы свою точку зрения. Сейчас наверное тоннами возил бы гуманитарную помощь в АТО, а в передаче «Угол» общался бы с капелланами. Вся проблема лишь в том, что он не здесь, он там. И это все кардинально меняет. В его церкви больше русских чем украинцев. Говорят, проповедуют, пишут там, даже выходцы из Украины, на русском, а не на украинском. Ну и так далее.

Кстати, как бы это не резало слух, но наши (местные) епископы и пастыря, в своем большинстве, мигом поменялись (из нейтральных, в проукраинские), только потому, что российское здесь больше не в тренде. Оно, и все, что связано с ним больше не продается. Сейчас здесь более актуально молиться за украинскую армию, слушать свидетельства от членов церкви, которые служат на Донбассе. Хотя в тех же пограничных районах все еще можно увидеть нейтральные церкви, в глазах которых можно прочесть: "авось русские вернутся, а мы не за тех и не за тех, мы за Христа-аполитичного".

«Не продаваемость» послания - это первая и основная причина почему поменялись те, кто 25 лет нам с кафедры твердил про пацифизм и про то, что «нет власти не от Бога». Вы слышали, чтобы они публично покаялись в том, что сами заблуждались и вводили в заблуждение нас? Единицы да. Остальные, как это говорится, по-тихому съехали и уже сами, активно поддерживают армию, собирая под это деньги на том же Западе. В подавляющем большинстве они украинизировались и военизировались не потому, что как-то поменяли свою идеологию, а потому что поменялись условия игры (ну, или если хотите «служения») вокруг них. Они просто подстроились. Как бы это цинично не звучало, но теперь в тренде украинское, военное, волонтерское.

Наблюдая за лидерами «состоявшимися в служении» можно с уверенностью сказать, что они каются только тогда, когда их уже публично уличают в аморальных грехах (чаще всего каются за прелюбодеяние, реже за злоупотребление финансами). Практически никогда я не видел, чтобы служитель, за которым идут сотни, тысячи, а то и десятки тысяч, публично признался в том, что он идеологически заблуждался, ошибочно трактовал Священное Писание или был не прав в своем учении. Гордость, кстати, не позволяет таковым идти учиться в семинарии и библейские школы. Для них, "практиков," все те, кто сидят в классах и изучают доктрины - всего лишь теоретики, ничего не сделавшие для Царствия Божия. Вы можете представить себе пастырей мегацерквей сдающих экзамены по гомилетике и герменевтике вместе с теми, кто ничего не достигли в служении? Конечно же нет. Как же они могут учиться у кого-то, если сами открывают школы, названные во имя, их особенных учений и организаций. Такие темы, как «Евангелие процветание», «новый мировой порядок», «родовое проклятие», «мы не от мира сего», «тайное вознесение церкви», «самые главные враги церкви – это гомосексуалисты», «все, включая ту церковь через дорогу, неправы, кроме нас», «Писание – ответ на все твои вопросы», всегда будут востребованы теми, кто не готов сам критически мыслить. А таковых – массы масс. Ими заполнены все ряды традиционных собраний.

Проблема Шевченко (как и многих других) не в его абстрактной, а по факту пророссийской, нейтральной позиции и даже не в его анти-майдановской книге, а в том, что он консерватор (словарь подает еще и такое значениеданного слова - работник музея или другого научного учреждения, занимающийся консервацией ценностей). Прибавите к этому фундаментализм и скрытый мессианизм (звездную болезнь). Именно в этом стоит искать причину в не готовности к переменам. Признать себя не правым, заблуждавшимся, не так толковавшим Библию – очень рискованно в «нашем деле». На кону стоит все, а точнее, русскоязычная община пророссийских иммигрантов. Именно по этой причине я считаю, что мы скорее дождемся от "брата" Шевченко «откровения» о том, что "меня никто не понимает", чем искреннего признания «братья, я заблуждался».

 
 
 
 
Шевченко не пошел на открытый разговор, а опубликовал в фэйсбуке сообщение, в котором обвинил С. Демидовича в подлости.
Последовал достойный ответ,
смотрите следующее видео.
 
2016-08-16
 
 
 
И вот последний ролик - "Когда закончится война и на остывшем пепелище..."  Сергей Демидович - Заключительное послание к Шевченко и еже с ним , слова ободрения друзьям и, наконец, решился прочитать стих написанный мною всем друзьям оказавшимся по ту сторону баррикад. 
 
 
И поразительные комментарии на это видео:
 
 
Vladimir Malyuta Немного Conspiracy Лубянки. На днях сподобился послушать выступление российского президента о ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ !!! Очень понравилось, созвучно с выступлениями священников (вы знаете каких :) ) о ТРЕТЬЕМ РИМ!!! Так вот идея великой империи пока не умерла и в защиту этой идеи неожиданно :) в Болгарии на кинофестивале произошло событие! Фильм А. Шевченко "Расколъ.Трагедия века" получил 1й приз !!!
 
Делаем выводы: После выступления Сергея и обнажении этой ереси, в страхе потерпеть фиаско в борьбе за влияние в Христианском мире и удержать позиции пацифизма, нейтральности, и невмешательства, они решили поднять авторитет этой ереси и дали первый приз фильму :) Мне это 1- е место напоминает, олимпийские первые места и методы которыми пользовалась Лубянка. Может Александра и в темную используют, но явно видна групповая работа. Вы думаете совпадение, не думаю.
 
Denis Sinelnikov Пастор Сергей, ваше предположение очень серьезно! Вы слышали о том пророчестве, что женщина прямо в собрании, прервав проповедь поизнесла, что бедет ему проблемы большие от "властей страны в которой живешь" тотесть от ФБР?
Страшно подумать, но ваше предположение высказанное вскольз еще в предыдущих видео, может оказаться вполне реалистично и Шевченко просто работает на русские спецслужбы .... по старинке, как в ссср, "служители культов" работали на КГБ. Как говорили - погоны под рясой.
 
 
Поразительный ролик от Сергея Демидовича - О непротивлении злу. Как христианину жить в гражданском обществе. Даниил и его служение при дворе вавилонских царей.
 
 
Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Видео на Эсхатосе Теология Церковь и гражданское общество Фундаментализм
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Comments (7 comments)

R
RealJoy 4 years ago

хмм...был худшего мнения о Шевченке. риспект ему
о.Феогност 8 years ago

*** о молчании российского и поддерживающего его американского велферного христианства***

 

Простие, но Христианство НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни российским ни американским. проговорка про американские руки - говорит о многом. Оье стороны хороши и все виновны перед Богом. Майдан и антимайдан - близнецы. а  в сумме - это типичные фазы постиндустриального кризиса. увы. И Христиаснтво долдно свидетельствовать о Христе, а не поддерживтаь левых или правых. как говорил Мишель Монтень, "я устал доказывать гвельфам, чтоя  ни гибелин, и гибелиннам - что я не гвельф"
Шток 4 years ago

Що ви тепер скажете, шановний, коли війна в Україні???
D
dimaklintsy 9 years ago

Сергей! если ты будешь читать этот коментарий, то я попрошу обратить внимание на такую твою позицию. Ты сказал что бы "не мешали строить нам свою страну как мы хотим". Смотря этот ролик и ваши споры с Шевченко, прошу обратить вот на эту мысль которая есть в Библии, что наше отечесво на небе и вот его нужно строить. А то горе в которое попал Украинский народ, я не могу оценить и даже представить так как не был в такой ситуации. Но наблюдая со страниц писания как вел себя Христос в аккупированной стране римлянами, то я вижу что Христос занимался строительством Царствия Божия. Возможно что некоторые люди видили в Нем предводителя против римлян, но Он как то был осторожен по отношении к кесарю. Ведь римляни тоже устраивали и распятия и грабили Еврейский народ и чинили произвол и.т.д. Поразмышляйте вместе с твоим другом Генадием , посмотрите с другой стороны. Да благословит вас Господь!
D
Dmitriy Ufimtsev 9 years ago

Начал читать комментарии, и даже нет желания продолжать. Суть - следуйте за Христом вне политики. Не сотвори себе кумира. Впрочем о чём это я? Простите за мою не скромную реплику. Бог определяет всё, с нашей стороны надо оставаться верными, мы как люди не можем повлиять на поступки или убеждения другого человека. За исключением искренней молитвы к Отцу о милости к нам грешникам. От всего сердца желаю чтобы Господь поступил с нами не по справедливости, а по милости.
A
AlekseyTkachenko 9 years ago


Я не жил в стране в которую пришла война разрушив дома и убив моих близких, потому не могу быть 100% объективным, НО я в числе многих и многих братьев и сестер из церквей Северокавказских Минеральных Вод, как только стало возможным проехать на территории Украины мы не смотря ни на что брали и ехали к нашим братьям и сестрам на помощь, провозя деньги и еду.

Мои глаза видели достаточно чтобы понять, что там произошло.

Встречал так же верующих со взглядами как у пастора Сергея, НО парадокс в том, что я так же видел христиан которые потеряли дома и детей, разрушенные или захваченные Дома Молитвы, но при этом все они продолжали жить как Христос. Именно там в них, я увидел Христа живого, Который любит людей не взирая на национальность, место жительство, социальное положение, Который любит даже врагов!

 

Прочитав все отзывы и выслушав Сергея хочу сказать всем, кто умеет представлять себя на месте другого человека; представьте, что Христос это вы в вашем положении, потерявший родных и близких от взрывов, находящийся в разрушенном городе. КАК Христос отнесся бы к агрессору? что чувствовал? как бы истолковывал все происходящее в стране? и что говорил бы в отличии от вас?

Может Христос взял бы автомат и пошел в окопы? А может Христос сидел бы рядом с пастором Сергеем и вместе вызывали Шевченко Александра на открытый диалог и кивал бы головой в знак поддержи, когда Сергей говорил бы все то что он сказал в своем обращении?

Люди вы че!?

Те христиане, которых я встретил в разрушенных городах Донецкой и Луганских области, которые потеряли родных и дома но при этом не окрысились на меня и тех кто пришел к ним с оружием, но продолжали любить меня и солдат агрессоров, продолжали собирать бабулек которых оставили дети в домах когда убегали, продолжали делиться последней банкой засолки с совершенно неверующим человеком озлобленным на русских, продолжали не оказывать сопротивление солдатам которые забирали у них все по подозрению в сговоре с русскими, те христиане которые не смели произносить слов осуждения ни на кого (а таковых я видел и они есть) они более похожи в словах и делах на Христа чем пастор Сергей в своих рассуждениях.

Путь любви, есть ли война или нет, это путь Божий, путь детей Божиих -- если мы таковыми являемся. Аминь!

 


 
о.Феогност 8 years ago

+++

Полностью согласен с Вами! М ыне должны строить ни американское, ни рцсское, ни еврейское ощество или государство (хотя и предавать не должны),  лучше вообще не втягиватся в эти вопросы. мы должны свидетельствовать о Царстве Бога, Грядущего в силе и Славе многой. В этом суть как всего Христианства так и задача каждого христианина. Автор же матеки утонул в либерально-демократических "ценностях" и так же боготворит Америку, как донбассикие ополченцы служат "русскому миру"

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