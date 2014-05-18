Eshatos - Ответ Свидетелям Иеговы



Христиане также, как и СИ, веруют, что есть только один Бог.



Библейские стихи, цитируемые СИ, лишь подтверждают, что есть только один Бог. Но в них ничего не говорится о том, что у Бога всего одна Личность.

Некоторые размышления о Боге, Сыне и Духе Святом



Иногда слово "Бог" относится к триединому Богу, при этом имеются в виду все три Личности. В самой первой главе Библии находим: "И СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ: "СОЗДАДИМ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ НАШЕМУ, ПО ПОДОБИЮ НАШЕМУ" (Тора, перевод Сочино).



Однако слово "Бог" может относится и к Иисусу Христу (не к Отцу и не к Святому Духу). В качестве примера можно привести Римлянам 9:5, где говорится о "Христе, сущем над всем Боге", и Титу 2:13, где говорится о "явлении славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа" (Грамматика греческого языка в Титу 2:13 подразумевает, что титулы Бог и Спаситель должны относится к одному объекту, а именно к Иисусу Христу).



И уже упоминавшиеся здесь стихи.

В Ев. от Иоанна 20:28 Фома назвал Иисуса своим "Господом и Богом". В Евреям 1:8 Отец называет Иисуса Богом: "А о Сыне: "престол Твой, Боже, в век века..." В Евреям 1:10 автор цитирует Псалом 101:25-27 и применяет этот стих, говорящий об Иегове, непосредственно к Иисусу Христу - и только к Нему.



В других случаях слово "Бог" в Писании относится к Святому Духу. Из изложенной в 5-ой главе Деяний истории Анании и Сапфиры следует, что они солгали "Духу Святому" (5:3), а стихом ниже Петр говорит: "Ты солгал не человекам, а Богу".



Итак, слово "Бог" иногда относится к Иисусу, иногда к Отцу, иногда к Святому Духу, а иногда к Триединому Богу (ко всем трем Личностям сразу).



Далее.

Откровение 3:14. Слово "начало" (греч. "архе") Иерусалимская Библия (Jerusalеm Bible) переводит как "первоисточник", Баркли - как "движущая сила Божьего творения", а Новый Английский Перевод - как "первичный источник". От "архе" произошло слово "архитектор" - и Иисус действительно является архитектором или создателем всего творения (Ин. 1:3, 1:10, Деян. 3:15, Кол. 1:16).



В Отк. 21:6 слово "Начало" употреблено применительно к Отцу (здесь и в Отк. 22:13 употреблено то же самое греческое слово "архе"), а у Отца нет начала - с этим согласятся даже Свидетели Иеговы. Слово "архе" в этом контексте не может означать "первое творение", поскольку оно относится к Иисусу, Который также назван "первым и последним" в Откровении 1:17 и 2:8. Иисус не может одновременно быть "первым и последним" (что аналогично выражению "Альфа и Омега", примененному к Иегове в Отк. 1:8) и творением. Это невозможно!



Колоссянам 1:15. Слово "первенец" (греч. "прототокос") переведено "верховный" в переводе Баркли и "имеющий первенство" в Новом Английском Переводе Библии. Это слово, в зависимости от контекста, может принимать значения: "первенец (рожденный первым)", "верховенствующий", "первенствующий" или "высший".



Например, в тексте Септуагинты (или LXX, перевод еврейских Писаний на греческий язык, которым пользовались писатели Нового Завета) это слово употребляется в обоих значениях.



В тексте Бытия 41:50-51 (LXX) Манассия назван "первенцем" (греч. "прототокос"), и он действительно был первым сыном Иосифа. Другой сын Иосифа, Ефрем родился после Манассии. Однако в Книге Иеремии 31:9 Ефрем назван "первенцем" из-за своего преимущественного положения. Он не был для своих родителей настоящим "первенцем", поэтому в Иеремии 31:9 слово "первенец" имеет иное значение, нежели в Бытии 41:50-51.



Можно показать, что в Кол. 1:15 слово "первенец" (или "рожденный прежде", как в русском Синодальном переводе) имеет значение "имеющий первенство". Это ясно следует из контекста. Если бы слово "первенец" имело значение "родившийся первым", это внесло бы в текст противоречие. В 16 стихе Павел утверждает, что все было сотворено Христом.



Если бы Иисус действительно был "первородным" или сотворенным, это означало бы, что Он сотворил Самого Себя. В 17-м стихе апостол говорит, что Иисус "есть прежде всего". Как Иисус мог быть "прежде всего", если Он Сам был одним из Своих творений? Кол. 1:18 помещает эти слова в надлежащий контекст ("...дабы иметь Ему во всем первенство"), из которого логически следует, что слово "первенец" здесь имеет значение первенства или главенства. 10. Иоанна 3:16. Слово "единородный" (греч. "моногенес") в Новом Международном Переводе (NIV) переведено как "единственный".



Специалисты в области греческого языка, часто переводят слово "моногенес" как "единственный" или "единственный в своем роде".

В Иоанна 3:16 слово "моногенес" не может означать "единственный имеющий происхождение от кого-либо", не только по лингвистическим причинам, но еще и потому, что, будь Иисус архангелом Михаилом, как утверждают Свидетели Иеговы, Он был бы лишь одним из ангелов.



Даже в представлении СИ Иисус не может быть "единственным рожденным" Сыном или ангелом Бога, поскольку они верят в существование множества других ангелов, сотворенных Иисусом. Независимо от того, кто их сотворил, ангелы все равно "имеют происхождение". Нужно также помнить о том, что термин "моногенес" был употреблен Иоанном, который в Иоанна 1:1 называет Иисуса "Богом".



И он же в Иоанна 1:23 говорит, что Иоанн Креститель назвал Иисуса "Господом" (греч. "кюриос" - этот стих, по существу, представляет собой цитату из Ис. 40:3, где в еврейском тексте стоит имя Яхве или Иегова!)



Таким образом, Иоанн не стал бы искажать свое учение и учение Иоанна Крестителя, внося в свои писания прямое противоречие. Недвусмысленно засвидетельствовав божественность Иисуса в первой главе своего Евангелия, Иоанн вряд ли стал бы менять свою точку зрения в третьей главе.



СИ: Бога нельзя искусить, Иисус же был искушаем (Иак. 1:13, Евр. 2:8). Верно и то, что Бог всеведущ, однако знания Иисуса были ограничены, пока Он жил на земле. Можно привести множество других противопоставлений: Бог не может изменяться, а Иисус становился старше; Бог не дремлет, а Иисус спал; Бог всемогущ, а Иисус ничего не мог творить Сам от Себя (Ин. 5:19).



Решение такого рода проблем очень просто, и его можно найти в Фил. 2:6-7. Там сказано, что "Он [Иисус] будучи (греч. "хупархон" - "будучи и по сути оставаясь") образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек".



Он разделял само существо Бога, но не считал Свое равенство Богу чем-то, что Он должен присвоить. Другими словами, Иисус, по Своей природе и существу, всегда был Богом. Во время воплощения Он "стал плотию" (Ин. 1:14) и принял еще одну, человеческую природу.



Таким образом, как человек, Он мог сталкиваться с искушениями, становиться старше и обладать прочими ограничениями. Хотя до Своего воплощения Иисус был по природе равен Отцу, Он отказался от права использовать Свои божественные силы (всемогущество, всеведение и т.п.), чтобы Он, как человек, мог стать нашим совершенным Представителем и по праву занять наше место.

С Его стороны это было добровольным самоограничением. Христос "опустился до нашего уровня" и не использовал свои божественные знания, власть и привилегии, которые от начала разделял с Отцом.



СИ считают, что, будь Иисус Богом, Его жертва была слишком большой - достаточно было бы совершенной человеческой жизни (1Кор. 15:22, 45). Ответ на это возражение очень прост. Иисус был полностью Богом, но, в тоже самое время, Он был и совершенным человеком. Иисус пролил за нас Свою кровь, но не расстался со Своей божественностью. Иисус поистине был человеком: "А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные... Посему Он должен был во всем уподобиться братиям..." (Евр. 2:13, 17). Однако Его божественность сосуществовала с человеческой природой. Иисус выполнил все, что требовалось от последнего Адама, но в то же время оставался Богом.





1 Тимофею 2:5: "Ибо един Бог, един и посредник ... Человек Христос Иисус". СИ говорят, что Иисус не мог быть одновременно и Богом, и посредником, действующим от лица Бога.



Данная точка зрения предполагает, что слово "Бог" всегда означает Бога-Отца, и что сторонники учения о Троице не отличают Иисуса от Отца. Но это не так, Иисус - не Отец! Иисус - наш ходатай пред Отцом (1Ин. 2:1), и, вместе с тем, Бог-Сын. В этом отрывке слова "един Бог" относятся к Триединому Богу, т.е. к Отцу, Сыну и Святому Духу. Да, здесь Иисус особо назван "Человеком Христом Иисусом", но заметьте, что Он имеет право быть посредником между Богом и человеком именно потому, что обладает одновременно и божественной и человеческой природой.



Иоанна 17:3. СИ утверждают, что здесь Иисус назвал Отца "единым истинным Богом", исключив, таким образом, Себя. У этого возражения, как и у многих других аргументов Свидетелей Иеговы, есть несколько слабых мест. Давайте рассмотрим некоторые из них.



(1) Если верно, что Отец - Бог Всемогущий, тогда как Иисус - Бог крепкий (как утверждают Свидетели Иеговы), то каким образом Отец может быть единственным истинным Богом? Создается впечатление, что у Свидетелей Иеговы есть два Бога, большой и маленький, которые одинаково реальны и истинны. А может быть, Иисус - ложный Бог?



(2) Термин "единый Бог", употребленный в Иоанна 17:3, с точки зрения как грамматики, так и контекста, используется не для того, чтобы противопоставить Отца Сыну, а для того, чтобы противопоставить природу единого истинного Бога природе ложных богов (см. также. 1Кор. 8:4-6). Истинный Бог, по Своей природе, есть Дух (Иоанна 4:24), а Иисус есть одновременно и дух (т.е. Слово) и плоть - Он обладает одновременно и человеческой и божественной природой. Мы не утверждаем, что человеческая природа Иисуса была Богом, но в Личности Иисуса Христа "обитает вся полнота Божества телесно" (Кол. 2:9).



(3) Подобная же грамматическая конструкция использована в 1Кор. 8:6: "Но у нас один Бог Отец... и один Господь Иисус Христос..." Это явно не означает, что Отец - не Господь, но это в равной мере не означает и того, что Иисус - не Бог. Если уж на то пошло, то во многих местах Писания Отца называют Господом, а Иисуса - Богом. Более того, в 4-м стихе Послания Иуды Иисус назван "единым Владыкой и Господом нашим". И хотя здесь используется слово "единый" (т.е. единственный), Иуда явно не имел в виду, что Отец не является нашим Владыкой и Господом.



Иоанна 20:17, Марка 15:34. Почему Иисус обращается к Отцу, как к "Своему Богу"? Поскольку Иисус пришел на землю в образе человека, а одной из неизбежных для человека обязанностей является поклонение Богу, то Иисус совершенно справедливо называл Отца "Своим Богом", когда обращался к Нему в молитве.



Как Человек, Еврей и Первосвященник ("во всем уподобившись братиям" - Евр. 2:17), Иисус мог обращаться к Отцу словами "мой Бог". Однако Иисус не обращался так к Отцу до тех пор, пока не "уничижил Себя Самого" и не стал человеком (Фил. 2:6-8). Из мессианского пророчества в Псалме 21:11, становится ясно, что Отец стал "Богом" Иисуса, когда Иисус покинул небеса и вошел во чрево девы Марии. "На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей Ты - Бог мой". И хотя Иисус был Богом от вечности (Мал. 5:2, Иоан. 1:1, Евр. 1:10, 7:3, 13:8, Откр. 1:17, 2:8, 22:12-13), Отец нигде не называется "Богом" Иисуса, за исключением тех пророческих стихов, в которых говорится о Христе, как о Человеке и нашем Первосвященнике (Откр. 3:12).



СИ утверждают, что Иисус не обладает той же властью, что и Отец, поэтому Он не может быть Богом. Свидетели Иеговы путают вопрос полномочий с вопросом природы. В Фил. 2:6-8 сказано, что Иисус от начала был по природе Богом, однако смирил и уничижил Себя, заняв более низкое положение, чтобы стать нашим Посредником, Выкупом и Спасителем. Он отставил Свою прежнюю власть и славу (Ин. 17:5), и занял низшее положение, во всем подчинившись Отцу.



Иоанна 14:28: "... Отец мой более Меня". Свидетелей Иеговы интересует, как Иисус может быть равен Отцу, если Отец более Его? Здесь следует отметить два обстоятельства. СИ неправильно понимают смысл термина "равный".



Говоря, что Иисус равен Богу, мы подразумеваем, что Он равен Отцу по Своей сущности, природе и образу, и не имеем в виду, что Его полномочия абсолютно идентичны полномочиям Отца.



1Коринфянам 11:3: "...Христу глава - Бог". Свидетели Иеговы интересуются, как Христос может быть Богом, если Бог является главой Христа? Обратите внимание: в том же самом стихе сказано, что "жене глава - муж", однако и мужчина, и женщина обладают одной и той же природой - человеческой. Возможно, им отведена различная роль в обществе, они имеют разные полномочия, но они равны по природе. Подобным же образом Отец является главой Христа, но разделяет с Ним одну и ту же природу - божественную!



Дух Святой



СИ уверяют, что к Святому Духу никогда не обращаются по имени. Иегова - достаточно ли этого имени для личности? Во 2Кор. 3:17 в "Переводе Нового Мира", сделанном самими Свидетелями Иеговы, Дух назван именем Иеговы. Дословно там сказано следующее: "Иегова есть Дух". (Другие переводы используют вместо имени слово "Господь"). И наконец, в Деян. 28:25-28 апостол Павел цитирует слова Святого Духа (сказанные устами Исаии). Однако сверившись с первоисточником, Исаией 6:9, мы увидим, что эти слова были сказаны "голосом Иеговы"!



Из Писания следует, что имя Иегова в равной степени принадлежит Отцу, Сыну и Святому Духу.



В итоге, очевидно, что Иисус, Святой Дух и евангелие Сторожевой Башни не являются Иисусом, Святым Духом и Евангелием Библии.



Общество Сторожевой Башни проповедует "иного Иисуса", "иного Духа" и "иное евангелие", которые в корне отличаются от Благой Вести, данной Церкви апостолами и руководимыми Духом авторами Нового Завета.

О Божественности Иисуса



Рассмотрим отрывок послания к Филипийцам:



5 Имейте между собой те же мысли, что и во Христе Иисусе,

6 Который, будучи в образе Божием [греч. морфэ Тэон], не счёл для Себя хищением [греч. хармагмон] быть равным Богу,

7 но уничижил Себя, приняв образ раба, быв в подобии человеческом и по виду став как человек.

(Фил 2:5-7 перевод епископа Кассиана)



Основная мысль апостола Павла такова: Христос всегда существовал в образе Божием [греч. морфэ Тэон] и не считал грабежом быть равным Богу!



Что такое образ Бога морфэ Теу?

Это суть Бога - божественность или же способ Его существования - Божья слава.



Морфэ Теу - это равенство Богу.

04.02.2007