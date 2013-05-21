Минаков - Онтологический аргумент Ансельма Кентерберийского

Федор Минаков - КРАТКИЙ ОЧЕРК ОНТОЛОГИЧЕСКОГО АРГУМЕНТА АНСЕЛЬМА КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО

Пролегомена.

Человечество не в силах предузнать время рождения личности, способной изменить мир. Да и кого зачислить в группу лиц, значительно повлиявших на историю? В определенной степени каждый человек влияет на ход истории. Сложно ответить, кто сильнее может оказать влияние: выдающийся полководец, могущественный правитель, или великий мудрец. Слава полководцев быстро меркнет в свете новых поколений, правителей история превращает в тиранов, а к мудрецам лишь единицы приклоняли уши. Суета сует, все суета. Мир не просто изменить, и даже подлинная Мудрость, Величие, Сила и Любовь была им отвергнута и предана позорной смерти на кресте. Она - эта мудрость, изменила мир ценой чрезвычайно высокой, ценой, которую не в силах больше заплатить никто. И даже Она лишь разделила мир на две неравные части, потому как не многие прислушались к ней.

Так что же называть великим, к чему стремиться, как влиять на мир? Пожалуй лучшее, что только можно сделать – это подражать Той Любви и Мудрости. Того человека следует называть великим, кто наиболее уподобил свою жизнь Великому примеру – Иисусу Христу. Пожалуй, следуя этим критериям, мы и назовем монаха Ансельма Кентерберийского - великим. Один из выдающихся богословов XX столетия Карл Барт, почерпнул из трудов Ансельма истинное представление о богословии. Можно сказать, что Ансельм придал новое направление мысли К. Барта. Р. Олсон отмечает: «У Ансельма, писал Барт, богословие было неразрывно связано с молитвой и послушанием».[1] После изучения трудов Ансельма, К. Барт обращал внимание более на положительной стороне познания Бога.[2]

Ансельм (1033-1109) родился в Аосте, Пьемонте. Затем переехал во Францию г. Бекк, где со временем стал аббатом в монастыре. С 1093г. его поставили архиепископом над Кентерберией.[3] Еще при жизни Ансельма, окружающие замечали необычайную глубину мысли, благочестивую жизнь и мудрое управление, что придало ему большой авторитет. За все эти его качества Ансельма называли «вторым Августином».[4]

В Беккском аббатстве Ансельм написал свои основные произведения: «Монолог», «Прослогион», «О грамотном», «Почему Бог вочеловечился», «О свободном выборе» и др.[5] Ансельм является «родителем» одного из самых сложных, актуальных, и значительных доказательств бытия Бога – онтологического аргумента. Это доказательство родилось, когда Ансельм «молитвенно размышлял о сущности Бога».[6]

Онтологическое доказательство Ансельма

«Молю, Господи, не дай духу моему упасть в отчаянии, но дай воспрянуть в чаянии. Молю, Господи, огорчено сердце мое запустением своим, услади его утешением Твоим».[7] Этими словами Ансельм предваряет свои размышления о существовании Бога. Бога, в которого он прежде верит, и только затем пытается понять. «Верит, чтобы понять».[8]

Онтологический аргумент (как его назвал Кант),[9] записанный в «прослогионе» был, по словам Ансельма, плодом попыток создать такое доказательство существование Бога, которое было бы самодостаточным.[10]

Первая посылка аргумента заключается в том, что Бог по определению «есть нечто, больше чего нельзя ничего себе представить»[11] Другими словами, когда мы достигаем предела своих представлений об абсолютах Бога – это и есть Бог, или его качества. Например, если я помыслю об абсолютной красоте, то красота Бога будет наивысшей красотой, выше и красивее которой ничего нет. Но все эти размышления верны, когда мы мыслим о Боге, а не о чем-либо ином.

Далее Ансельм утверждает, что любому человеку эта посылка ясна, и именно это человек и подразумевает, говоря о Боге. А раз человек понимает утверждение, что Бог – Тот, больше чего ничего нельзя представить, то это определение существует у него в голове.[12]

Здесь следует сделать небольшое отступление касательно образа мысли Ансельма. Все дело в том, что наше современное представление фразы: «существует в голове», и представления Ансельма, значительно отличаются. Когда мы говорим: «у меня есть идея», речь идет об образном выражении. Ансельм же говорил о фактическом, реальном существовании идеи, как архетипе концепции или вещи, которую эта идея представляет. Это учение называется «понятийный реализм» или «реализм понятий».[13]

Свидетельством того, что дефиниция Бога как Того, выше чего ничего нельзя представить, есть в уме каждого, является факт понимания этой концепции, «…а все, что понимается, есть в уме».[14] Это и есть вторая посылка онтологического аргумента.

Следующим выводом Ансельм утверждает, что не может быть «то, больше чего нельзя себе представить» исключительно в разуме, но оно должно существовать и в реальном мире.[15] Почему это так? Третья предпосылка аргумента заключается в том, что существование в действительности выше, нежели существование только в уме. А ведь человек может себе представить «то, больше чего нельзя представить» реально существующим. Тогда «то больше чего нельзя представить», что существует только в разуме, не является «тем, больше чего нельзя представить», поскольку есть нечто больше него. Из этого делается вывод, что Бог в таком Его определении существует и в разуме и в действительности.[16]

Обозначим формулировку аргумента Ансельма:

Бог – нечто больше чего ничего нельзя представить Идея Бога существует в уме Существование в действительности, выше, чем существование в уме Бог существует с необходимостью.

Этот аргумент в ряде других доказательств бытия Бога считается самым сложным. С ним соглашались и его опровергали, но по сей день аргумент остается актуальным. Однако Ансельм не останавливается на этой формулировке, и в третьей главе, он продолжает с утверждения, что Бога «нельзя представить себе как несуществующего».[17] Причина заключается в том, что это (представление Бога существующего в реальности) больше, нежели если мы представим Бога как несуществующее. А значит «то, больше чего нельзя себе представить» уже не будет «тем, больше чего нельзя представить». Следовательно, Бог существует с необходимостью из самого определения по двум причинам:

Поскольку существование выше, чем не существование Поскольку необходимое существование выше не необходимого

Какую реакцию вызывает этот аргумент у читателя? У автора статьи остается впечатление, будто что-то в этом не так. Из высказанных реакций были принятия и отвержения аргумента Ансельма. Важно помнить, что Ансельм уже верил в существование Бога и не подвергал сомнению свою веру, он лишь хотел доказать разумом, то что итак было истинно для него. Современному читателю, возможно, бросится в глаза то, что впоследствии Кант назовет «незаконным переходом»[18], утверждая, что «существование – это не предикат».[19] «Мысль это мысль, а существование – это существование» - такой может быть реакция современности. Иначе мыслил Ансельм, хотя и в его время были оппоненты, такие, как монах Гаунило.[20] Н. Гайслер представляет несколько возражений, сделанных монахом Гаунило и ответов Ансельма. Мы кратко перечислим несколько из этих возражений:

Возражение: Заблуждение в том, что все, существующее в разуме должно существовать и в действительности.

Ответ: Только необходимое существо должно существовать с необходимостью, остальные лишь возможные существа.[21]

Возражение: Небытие Бога мыслимо, поскольку есть атеисты

Ответ: Концепция небытия Бога по определению не может быть мыслима, но может быть лишь высказана полемистами.[22]

Возражение: Невозможно сформулировать универсальную концепцию Бога

Ответ: Понятие «Бог» знают все, а значит оно уже универсально, даже те, кто отрицает Бога, должны знать, «что они отрицают».[23]

Н. Гайслер заключает: «Хотя Гаунило поднял ряд важных вопросов, ни одно из его возражений не смогло действительно опровергнуть доказательство Ансельма,..».[24]

Были и другие философы, опровергавшие онтологический аргумент. Среди них: Фома Аквинский, Иммануил Кант, Дэвид Юм. Но были и сторонники, которые развивали аргумент. Эти последующие формулировки аргумента его сторонниками мы и опишем в заключительной части данной работы, как свидетельство широкого влияния мысли праведника.

Онтологический аргумент: последующие формулировки

Весьма интересно формулирует доказательство Рене Декарт:

Описание концепции должно логически соответствовать ее сущности Необходимое существование свойственно Необходимому Бытию «Необходимое бытие существует» [25]

Также, как и в случае с Ансельмом эта формулировка неоднократно подвергалась критике, в ответ на что Декарт давал новые формулировки и ответы на возражения, но как указывает Н. Гайслер не на все возражения был дан ответ. Суть критики сводилась к утверждению, которое позже сформулирует Кант, а именно в том, что существование нельзя приписывать к атрибутам существа. На что Декарт ответил, что существование необходимо приписывать необходимому существу т.е. Богу, а остальным нельзя.

Лейбниц по-своему решает эту диллему:

1) Если существование абсолютно совершенного существа возможно, то его существование необходимо, так как: а) абсолютно совершенному существу по самой его природе не может чего-то недоставать; б) но если бы оно не существовало, ему бы недоставало существования; в) поэтому абсолютно совершенному существу не может недоставать существования.[26]

Однако и здесь Лейбница обвиняют в «необоснованном переходе от концептуального к актуальному».[27]

Все эти аргументы объединяет то, что логически они верны и их выводы действительно неизбежны с т.з. логики, но лишь концептуально. Концепция, не имеющая внутренних противоречий, не становится автоматически с необходимостью актуальной. Однако в случае с данной концепцией, просто необходимо чтобы она была актуально необходима по причинам, заключенным внутри самой концепции. В данном случае тавтология была неизбежна для максимально точной передачи мысли. Но даже утверждение о необходимости актуальной необходимости – это тоже всего лишь концепция, которая хотя и необходима, но не обязательно истинна. И здесь мы открываем очередную предпосылку построения онтологического аргумента: все то, что логически обоснованно – является истинным и объективным.

То есть, единственным основанием для утверждения о существовании Бога в реальности в этом аргументе является логическая необходимость Его существования. Возможно ли доказать эту предпосылку? Автору данной работы это представляется крайне маловероятным. Ведь с позиции формальной логики эта предпосылка претендует на абсолютное знание, и для того, чтобы доказать ее истинность необходимо привести все логически обоснованные формулировки и доказать их онтологическую релевантность. А это невозможно сделать с априорными аргументами, такими как онтологическое доказательство. С другой стороны, опровергнуть эту предпосылку, значит лишиться возможности говорить уверенно об истинности любого логически выведенного утверждения. А это значит, лишить силы аргументацию настоящего и предыдущего предложения (если конечно они логически обоснованны).

Бог должен существовать, потому что логика этого требует – вот квинтэссенция онтологического аргумента. Значит, необходимо отстаивать универсальность логических принципов. А это серьезный вопрос, изучаемый эпистемологией. Казалось бы, все просто: законы логики, такие как закон непротиворечия, самоочевидны и не нуждаются в доказательстве. Тем не менее, открытым остается вопрос, до какой степени мы можем использовать эти универсальные законы и что с их помощью можем доказать. Ведь иногда остается возможность существования неизвестной переменной в «решенном» уравнении.

2012/2013

Минаков Федор, B.Th.