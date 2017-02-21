Славянский библейский комментарий - заказываем электронные файлы во всех форматах

«Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива» - это коллективный труд авторов, представляющих евангельскую традицию стран восточной Европы и объединенных желанием помочь служителям поместных церквей этого региона понимать и применять библейский текст в современных условиях.

Славянский Библейский Комментарий - Электронные файлы - Как заказать

1. Любой желающий может заказать электронные файлы СБК нужных форматов, принимая условия Пользовательского соглашения

1.1 Пользовательское соглашение



Соглашаясь с условиями этого пользовательского соглашения, Вы подтверждаете, что После получения эл. версии Славянского Библейского Комментария Вы будете использовать его исключительно в личных целях путем копирования и просмотра только на Ваших электронных устройствах;

Не будете передавать эл. версию Славянского Библейского Комментария третьим физическим лицам или организациям путем копирования;

Обязуетесь не продавать эл. версию Славянского Библейского Комментария третьим физическим лицам или организациям;

Не будете перерабатывать, распространять, публично показывать, публиковать в глобальной сети Интернет эл. версию Славянского Библейского Комментария на каких-либо ресурсах таким образом, чтобы третье лицо или организация имело к нему доступ;

Данное соглашение вступает в силу после того, как Вы оплатите заказ и получите электронные файлы..

1.2 Для пользователей изготовлены качественные электронные файлы Комментария для применнения в различных целях:

для точного цитирования и ссылок в студенческих и научных работах - форматы PDF и djvu ;

текстовые форматы для электронных читалок и других устройств - fb2, epub, mobi, azw3

2. Стоимость любого из форматов ( или нескольких , по потребности) в зависмости от системы перевода пожертвований:

50$ - при переводе на счет PayPal

3000₽ - при переводе на счет сайта ESXATOS на счет Ю-Мани 410012357907345

1500 гр - при переводе на счет банков Украины стерритории Украины