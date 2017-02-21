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21.02.2017 8 474

Славянский библейский Комментарий - Электронные файлы

Author: esxatos
Славянский Библейский Комментарий
Сотрудничество ESXATOS и ЕААА
 
    
 
 
 
Славянский библейский комментарий - заказываем электронные файлы во всех форматах
 
 
«Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива» - это коллективный труд авторов, представляющих евангельскую традицию стран восточной Европы и объединенных желанием помочь служителям поместных церквей этого региона понимать и применять библейский текст в современных условиях.
 
 
Славянский Библейский Комментарий - подробная информация об издании
 

Славянский Библейский Комментарий - Электронные файлы - Как заказать

 
1. Любой желающий может заказать электронные файлы СБК нужных форматов, принимая условия Пользовательского соглашения
 
1.1 Пользовательское соглашение

Соглашаясь с условиями этого пользовательского соглашения, Вы подтверждаете, что
 
  • После получения эл. версии Славянского Библейского Комментария Вы будете использовать его исключительно в личных целях путем копирования и просмотра только на Ваших электронных устройствах;
  • Не будете передавать эл. версию Славянского Библейского Комментария третьим физическим лицам или организациям путем копирования;
  • Обязуетесь не продавать эл. версию Славянского Библейского Комментария третьим  физическим лицам или организациям;
  • Не будете перерабатывать, распространять, публично показывать, публиковать в глобальной сети Интернет  эл. версию Славянского Библейского Комментария на каких-либо ресурсах таким образом, чтобы третье лицо или организация имело к нему доступ;
  • Данное соглашение вступает в силу после того, как Вы оплатите заказ и получите электронные файлы.. 
1.2 Для пользователей изготовлены качественные электронные файлы Комментария для применнения в различных целях:
  • для точного цитирования и ссылок в студенческих и научных работах - форматы PDF и djvu;
  • текстовые форматы для электронных читалок и других устройств - fb2, epub, mobi, azw3
2. Стоимость любого из форматов (или нескольких, по потребности) в зависмости от системы перевода пожертвований:
  • 50$ - при переводе на счет PayPal
  • 3000₽ - при переводе на счет сайта ESXATOS на счет  Ю-Мани  410012357907345
  • 1500 гр - при переводе на счет банков Украины  стерритории Украины
 Заказы и все вопросы пишите в личку esxatos - http://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1
 
Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Наши работы Рецензии и обзоры Библия и Библеистика Теология Церковь и гражданское общество Книги и стихи
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/5 (0)

Comments (26 comments)

O
on33kz 6 months ago
Хочу купити цю книгу в цифровому форматі.
E
EVG 1 year ago
Скажите, существует ли сейчас возможность приобрести электронную версию комментария (для России)?
E
esxatos 1 year ago

ДА, конечно, без проблем
V
Viktor Yerokhin 1 year ago
Как я могу преобрести электронный формат книги Славянско Библейский Коментарий
E
esxatos 1 year ago

см. текст, можете переслать 50USD на PayPal
V
Viktor Yerokhin 1 year ago
Я извиняюсь но я не могу оплачивать PayPall
Есть другие варианты оплаты
E
esxatos 1 year ago

Есть, напишите мне в личку - такие вопросы не решаются в комментариях
V
Viktor Yerokhin 1 year ago
Могу только гривну.
E
esxatos 1 year ago

в личном сообщении дам данные на гривну
D
Devys 2 years ago

Добрый день. Возможно ли приобрести книгу в электронном формате сейчас?
E
esxatos 2 years ago

Да, без проблем
A
Aleksandr Kuchkovskiy 2 years ago

Хочу получить в PDF формате файл ,,Словьянский библейский комментарий,,. Но ,к сожалению,указанная цена для меня живущего на пособии ,,не подъёмна,,...

Пожалуйста ,,скиньте,, на половину... и я через PayPal  оплачу... Укажите на кого оплатить... и ....сколько...?

Благословний вам от Господа!
I
Ivan Tanasov 3 years ago

Здраствуйте, хочу заказать в электронном виде Славянский библейский комментарий, Санников. Живу в США. ссылочки по оформлению заказа не совсем понятны мне. 
E
esxatos 3 years ago

Ответил в личке
Наталі4ка 4 years ago

Добрий день! Хочу замовити  Славянский библейский Комментарий. Однак, посилання  http://sbc.e-aaa.info/index.php/zakaz-i-oplataне активне. Будь ласка, допоможіть зробити замовлення.

 
B
brat Eduard 5 years ago

Огромное СПАСИБО!
Конечно же, я имею и бумажную версию, но версия электронная нужна ОДНОЗНАЧНО.
Чтение в дороге, чтение "на ходу", скорость поиска нужного контекста, цитирование - всё это убедительные факторы в пользу электронной версии книг. Конечно плюс электронная книга, как девайс, который не отвлекает "заманухами" интернета (в виде эл.почты, соцсетей, всевозможных мессенджеров) и прочих происков лукавого ) 
T
Timofei1 8 years ago
Добрый день!
Можно ли за членский взнос приобрести книгу Славянский Библейский комментарий?
E
esxatos 8 years ago

Пишите мне в личку!
P
Petr 8 years ago

Спасибо!
P
Petr 8 years ago

Добрый вечер! У меня тот же вопос что и выше задовался, хотелось бы две электронные версии на комп и телефон pdf и epud, надо два раза платить.
E
esxatos 8 years ago

Ответ -  нет, читайте внимательно текст!

Одна плата за все файлы какие надо!

 

 
M
moibog 9 years ago

Оплатил, получил комментарий. Спасибо большое, комментарий действительно интересный, а с учетом того, что место для домашней библиотеки лимитировано, то считаю приобретение такого электронного издания весьма ценной возможностью.
B
Bavaly 9 years ago
Если я хочу приобрести два формата djvu и mobi, мне нужно два раза заплатить? 
E
esxatos 9 years ago

Нет, один раз. Хоть пять файлов (для своих)  
B
Bavaly 9 years ago

Это радует. А за балы можно приобрести или только за деньги?
E
esxatos 9 years ago

Нет, за баллы нельзя, все суммы перечисляются ЕААА.

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