Славянский библейский комментарий - заказываем электронные файлы во всех форматах
«Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива» - это коллективный труд авторов, представляющих евангельскую традицию стран восточной Европы и объединенных желанием помочь служителям поместных церквей этого региона понимать и применять библейский текст в современных условиях.
Славянский Библейский Комментарий - Электронные файлы - Как заказать
1. Любой желающий может заказать электронные файлы СБК нужных форматов, принимая условия Пользовательского соглашения
1.1 Пользовательское соглашение
Соглашаясь с условиями этого пользовательского соглашения, Вы подтверждаете, что
- После получения эл. версии Славянского Библейского Комментария Вы будете использовать его исключительно в личных целях путем копирования и просмотра только на Ваших электронных устройствах;
- Не будете передавать эл. версию Славянского Библейского Комментария третьим физическим лицам или организациям путем копирования;
- Обязуетесь не продавать эл. версию Славянского Библейского Комментария третьим физическим лицам или организациям;
- Не будете перерабатывать, распространять, публично показывать, публиковать в глобальной сети Интернет эл. версию Славянского Библейского Комментария на каких-либо ресурсах таким образом, чтобы третье лицо или организация имело к нему доступ;
- Данное соглашение вступает в силу после того, как Вы оплатите заказ и получите электронные файлы..
1.2 Для пользователей изготовлены качественные электронные файлы Комментария для применнения в различных целях:
- для точного цитирования и ссылок в студенческих и научных работах - форматы PDF и djvu;
- текстовые форматы для электронных читалок и других устройств - fb2, epub, mobi, azw3
2. Стоимость любого из форматов (или нескольких, по потребности) в зависмости от системы перевода пожертвований:
- 50$ - при переводе на счет PayPal
- 3000₽ - при переводе на счет сайта ESXATOS на счет Ю-Мани 410012357907345
- 1500 гр - при переводе на счет банков Украины стерритории Украины
Заказы и все вопросы пишите в личку esxatos - http://esxatos.com/messages/new/1?destination=user/1
ДА, конечно, без проблем
см. текст, можете переслать 50USD на PayPal
Есть другие варианты оплаты
Есть, напишите мне в личку - такие вопросы не решаются в комментариях
в личном сообщении дам данные на гривну
Добрый день. Возможно ли приобрести книгу в электронном формате сейчас?
Да, без проблем
Хочу получить в PDF формате файл ,,Словьянский библейский комментарий,,. Но ,к сожалению,указанная цена для меня живущего на пособии ,,не подъёмна,,...
Пожалуйста ,,скиньте,, на половину... и я через PayPal оплачу... Укажите на кого оплатить... и ....сколько...?
Благословний вам от Господа!
Здраствуйте, хочу заказать в электронном виде Славянский библейский комментарий, Санников. Живу в США. ссылочки по оформлению заказа не совсем понятны мне.
Ответил в личке
Добрий день! Хочу замовити Славянский библейский Комментарий. Однак, посилання http://sbc.e-aaa.info/index.php/zakaz-i-oplataне активне. Будь ласка, допоможіть зробити замовлення.
Огромное СПАСИБО!
Конечно же, я имею и бумажную версию, но версия электронная нужна ОДНОЗНАЧНО.
Чтение в дороге, чтение "на ходу", скорость поиска нужного контекста, цитирование - всё это убедительные факторы в пользу электронной версии книг. Конечно плюс электронная книга, как девайс, который не отвлекает "заманухами" интернета (в виде эл.почты, соцсетей, всевозможных мессенджеров) и прочих происков лукавого )
Можно ли за членский взнос приобрести книгу Славянский Библейский комментарий?
Пишите мне в личку!
Спасибо!
Добрый вечер! У меня тот же вопос что и выше задовался, хотелось бы две электронные версии на комп и телефон pdf и epud, надо два раза платить.
Ответ - нет, читайте внимательно текст!
Одна плата за все файлы какие надо!
Оплатил, получил комментарий. Спасибо большое, комментарий действительно интересный, а с учетом того, что место для домашней библиотеки лимитировано, то считаю приобретение такого электронного издания весьма ценной возможностью.
Нет, один раз. Хоть пять файлов (для своих)
Это радует. А за балы можно приобрести или только за деньги?
Нет, за баллы нельзя, все суммы перечисляются ЕААА.