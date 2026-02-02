«Славянский библейский комментарий: современная евангельская перспектива» - это коллективный труд авторов, представляющих евангельскую традицию стран восточной Европы и объединенных желанием помочь служителям поместных церквей этого региона понимать и применять библейский текст в современных условиях.

Проект такого комментария рассматривался Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциацией (ЕААА) еще в начале 2000-х годов, но только 11 октября 2008 г. совет ЕААА принял первый вариант его описания и создал рабочую группу.

Cреди главных целей проекта было не только написание контекстуального комментария, но и создание герменевтической общины, члены которой умели бы коллективно осмысливать Писание, прислушиваться друг к другу и уважительно относиться к разномыслиям. Достижению этой цели способствовали регулярные (2-3 раза в месяц) скайп-совещания редколлегии с участием авторов. Кроме того, дважды в год проводились очные заседания редколлегии в разных городах и странах. Редколлегия надеется, что участники проекта смогут в дальнейшем приступить к написанию серии академических контекстуальных комментариев, богословских монографий и других книг, представляющих богословскую рефлексию евангельского сообщества в этой части мира.

Общим «фильтром», критерием, позволяющим оценивать различные толкования, послужило исповедание веры Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации, которое основано на главных принципах лозаннского соглашения. Эти принципы утверждают «богодухновенность, истинность и авторитет как Ветхого, так и Нового Завета в их целости как единственного записанного слова Божьего, безошибочного во всех его утверждениях». Подчеркивается уникальность Христа и сотериологическая универсальность Его деяний. Христиане призваны распространять радостную весть об искупительной смерти и воскресении Иисуса. Упоминаются также социальная ответственность верующих и особая роль Святого Духа, без которого христианское свидетельство бесполезно. Комментарий раскрывает эти и другие важные истины, что делает его в полном смысле слова евангельским; он применим ко всему разнообразию евангельских традиций.

Комментарий называется славянским прежде всего потому, что является частью глобального проекта контекстуального прочтения Библии, который был инициирован Langham Partnership для разных континентов. Эта организация, основанная известным христианским деятелем и писателем Джоном Стоттом в 1969 году, стремится обеспечить служителей Церкви Христовой всем необходимым для миссии и духовного роста. Аналогичные контекстуальные комментарии издаются в Африке, Азии, Латинской Америке, в арабском мире.

Прилагательное «славянский» используется в культурологическом, а не в этническом смысле и предполагает восточноевропейский контекст, включающий народы, являющиеся либо носителями славянской культуры (в том числе славянскую диаспору), либо находящиеся под влиянием славянской культуры (например, центральноазиатские, кавказские и другие народы бывшего Советского Союза).

Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива

Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциациация евангельских учебных заведений (ЕААА)

Редколлегия: С.Санников (гл. редактор)

Киев: ЕААА, Книгоноша, 2016. - 1840 стр.

ISBN 978-617-7248-36-0

Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива - Богословско-аналитические статьи

Аборты Алкоголизм Апостольская преемственность Апофатизм и катафатизм

Безбрачие, одиночество Бездетность бесноватость и одержимость благосостояние и нестяжание Богословские добродетели Бог-троица болезнь и исцеление Вечеря господня взяточничество и коррупция Водное крещение Гонения на христиан Гражданский брак Девственность и воздержание Депрессия - темная ночь души Дети верующих родителей Дух, душа и тело Духовные дары Душепопечение в страданиях Женщина в служении церкви Забота о престарелых родителях Здоровье и здоровый образ жизни Игромания Иудеи и язычники Конфликты и миротворчество Конформизм Крещение Святым Духом Личность и община ЛГбТ

Магия и оккультизм Материальное служение Милитаризм и пацифизм Миссия в библии и современном мире Моральные аспекты однополых отношений Музыка в богослужении

Насилие в семье Неоязычество Неполная семья Непотизм

О молитве Окружающая среда Отступничество Патриотизм и национализм Писание и предание Планирование семьи Плоть и дух

Поклонение и богослужение Пост Преемственность поколений Призвание христианина Принципы церковного руководства Принятие нравственных решений Проблема страдания Проституция

Прощение и восстановление Псалмы проклятия Развод и повторный брак Рукоположение

Святость и нравственность Сексуальное насилие Сироты Смеховая культура в библии Социальная несправедливость и христианская ответственность

Социальное служение Старость и старение Суверенность бога и человеческая свобода Суицид Супружество

Творчество, искусство, красота традиции и нововведения Трудовая эмиграция и разделенные семьи Христиане и другие религии Христианское отношение к труду

Церковь и государство Церковь и эмиграция Церковь Христова и Царство божье Церковь, образование и наука Чистота речи Эвтаназия

Дополнительные материалы

вступление

введение в библию

введение в Пятикнижие

введение в исторические книги библии

введение в поэтические и учительные книги библии

введение в пророческие книги библии

Введение в канонические Евангелия

введение в корпус Павла

Эсхатологические картины мира

Хронология царей и пророков ветхого Завета

Хронология жизни и трудов Апостола Павла

Достоверность и проблемы синхронизации Евангелий

Славянский библейский комментарий - Современная евангельская перспектива - Чистота речи

Нельзя недооценивать силу слова, ведь «смерть и жизнь - во власти языка» (Прит. 18:21). Писание учит, что всякое злоречие есть глупость, грех и беззаконие. Поэтому благочестивый человек понимает важность самообладания, а значит стремится к мудрости, проявляющейся и в словах, и в поступках (Пс. 14:2-3).

Современным ученым известно о психосоматическом влиянии слов на здоровье человека. Слово Божье говорит об этом уже не первое тысячелетие: «Приятная речь - сотовый мед, сладка для души и целебна для костей» (Прит. 16:24, ср. Ис. 50:4). Тот, кто говорит хорошо и понятно, может многому научить, поскольку «сладкая речь прибавит к учению» (Прит. 16:21). Книга Притчей Соломоновых в яркой, афористичной форме описывает многие грехи, вызванные неумением человека обуздать свой язык: ложь (4:24), коварные речи (8:13), клевета (10:18), многословие (10:19, 13:3, 15:32), гневные оскорбления (15:1, 28), сплетни (16:28, 25:23), лжесвидетельство (21:28), сварливость (26:21), проклятия (26:2), лесть (26:28).

Под сквернословием обычно подразумевают инвективы (оскорбительную, бранную речь) и обсценную (ненормативную) лексику. Явление это на сегодняшний день стало широко распространенным в массовой культуре, поэтому нет сомнений в том, что современное общество переживает тяжелейший морально-духовный кризис. В русскоязычном контексте о некоторых людях можно сказать, что они «матом не ругаются, а разговаривают». В славянском евангельском сообществе подобные формы речевого поведения строго запрещены и встречаются крайне редко.

Злословие чаще всего проявляется в недоброжелательных отзывах о людях, в обсуждении чужих дел. Злословящие могут иногда говорить правду, но они все равно согрешают, потому что правда эта произносится со злой целью. Евангелист Матфей вспоминает, что при распятии Христа «проходящие... злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф. 27:39-40). Эти люди не произносили бранных, неприличных слов. Они говорили правду: Христос действительно мог разрушить и воссоздать Храм, действительно мог спасти Себя. Но злословящие стремились унизить, оскорбить Иисуса.

Закон Моисея строго-настрого запрещает злословить родителей и начальствующих. «Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти» (Исх. 21:17, ср. Мф. 15:4). «Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси» (Исх. 22:28, ср. Еккл. 10:20). Но чаще всего злословие содержит полуправду - истину, которая искажается для того, чтобы причинить кому-то вред. Так, сатана злословил Иова, говоря о нем правду, но примешивая к ней ложь: праведному поведению Иова он приписывал нечистые мотивы (Иов 1:9, 2:4-5). В Книге Откровения дьявол клевещет на верующих перед престолом Божьим. Он не смеет сказать явную ложь, но стремится всячески исказить намерения и желания святых (Откр. 12:10). Когда Моисей отправил в Ханаан двенадцать разведчиков, десять из них стали злословить землю обетованную (Чис. 13:28-34), хотя при этом говорили правду и о плодородии земли, и о воинственной силе ее обитателей. К сожалению, и сегодня в евангельском сообществе можно встретить грубость и даже неприкрытое хамство, хотя некоторые называют это «прямотой и искренностью». Злословящие часто оправдывают свое поведение тем, что якобы говорят правду. Но правда должна приносить пользу, способствовать созиданию, а не разрушению церкви.

Славянский Библейский Комментарий - Электронные файлы - Как заказать

1. Любой желающий может заказать электронные файлы СБК нужных форматов, принимая условия Пользовательского соглашения

1.1 Пользовательское соглашение

Соглашаясь с условиями этого пользовательского соглашения, Вы подтверждаете, что

После получения эл. версии Славянского Библейского Комментария Вы будете использовать его исключительно в личных целях путем копирования и просмотра только на Ваших электронных устройствах;

Не будете передавать эл. версию Славянского Библейского Комментария третьим физическим лицам или организациям путем копирования;

Обязуетесь не продавать эл. версию Славянского Библейского Комментария третьим физическим лицам или организациям;

Не будете перерабатывать, распространять, публично показывать, публиковать в глобальной сети Интернет эл. версию Славянского Библейского Комментария на каких-либо ресурсах таким образом, чтобы третье лицо или организация имело к нему доступ;

Данное соглашение вступает в силу после того, как Вы оплатите заказ и получите электронные файлы..

1.2 Для пользователей изготовлены качественные электронные файлы Комментария для применнения в различных целях: