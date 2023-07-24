Библейский атлас - История и география библейских земель

Уникальное издание!

Содержит 125 карт, посвященных различным событиям, походам, сражениям, упомянутым в Библии, а также подробный указатель географических названий. Иллюстративный материал включает более 650 картин, рисунков, гравюр и фотографий, хранящихся в ведущих художественных галереях, музеях и частных коллекциях.

Современный западный читатель вряд ли задается вопросом «Где?», читая или изучая Библию. Такой подход в корне неверен, поскольку библейское повествование тесно связано с географией. В Ветхом Завете часто говорится о том, что некое событие произошло на конкретной горе, в долине, на равнине или в городе. Иногда само название этого места играет в тексте важную роль, так как представляет собой игру слов, отражающую суть события. Географический аспект зачастую становится костяком, вокруг которого сплетается повествование; многие библейские книги или их части особенно богаты географическими метафорами: это, в частности, Второзаконие с частыми упоминаниями о плодородии, леса в Книге Исаии, воды в Псалмах и сельское хозяйство в Книге Иоиля.

Иудейская вера в Торе основана на Завете, который связан с землей. Бог неоднократно дает патриарху Аврааму обещание, что его потомки получат в собственность значительную территорию. «Земля обетованная» стала для Израиля оплотом его национальной самоидентификации, его безопасности и процветания. Лишившись ее, израильтяне превратились в «чужаков» (людей, пришедших из другой земли и не имеющих права осесть там, где они оказались), «странников» (тех, кто находится вечно в пути без конечной цели) или «пленников» (насильственно угнанных вместе с семьями в новые места). Иными словами, иудейская вера базировалась на обладании собственной землей. Во времена нахождения в Египте или Вавилоне утрату земли израильтяне воспринимали как утрату надежды.

В Новом Завете географический аспект также имеет большое значение. Учение Иисуса нередко бывает связано с местом, в котором он проповедует: у колодца Иакова он говорит о «воде жизни», в Капернауме, где изготавливались базальтовые жернова для мельниц, называет себя «хлебом жизни», а слова о вере, которая способна сдвинуть горы, произносит по дороге в Виффагию, откуда его ученики могли посмотреть на юг и увидеть реальное подтверждение словам учителя - гору, которую сдвинули по приказу Ирода Великого, чтобы построить город-крепость. Иногда Иисус путешествует кружными маршрутами специально, чтобы прочесть проповедь в какой-то конкретной точке.

Для христиан многие важные эпизоды библейской истории находятся в тесной связи с определенными местами на земле - они происходят не в пустоте и не на небесах. Будь христианские Евангелия посвящены исключительно вопросам духовности и морали, их географический аспект не имел бы такого значения. Однако центральным элементом Нового Завета является утверждение о том, что Бог воплотился в человека в определенный момент времени и в определенной точке пространства. Чтобы не скатиться в сентиментализм и оставаться на твердой почве, при изучении Библии необходимо учитывать ее географическую «ДНК».

Библейский атлас - это книга, с помощью которой читатель сможет ближе познакомиться с географией, историей и культурой библейских земель. Над ее созданием работал авторский коллектив из иудаистских, католических и протестантских ученых-теологов. В книге вы найдете увлекательный текст и подробные карты, географический и алфавитный указатели и библиографию, а также многочисленные иллюстрации, посвященные эпизодам из Библии, которые позволят вам лучше представить себе описанные в ней события.