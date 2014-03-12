Страх смерти и вера в Бога

Существует мнение, что вера в божественные силы основана на страхе смерти. Ученые из университета Отаго, расположенного в Новой Зеландии, попытались проверить это утверждение при помощи эксперимента, в котором участвовали 265 человек.

Среди них были и атеисты, и верующие. Им предложили подумать о том, что каждого ожидает смерть и похороны, а после изложить свои мысли на бумаге.

Как говорится, помни о смерти.

Прочитав полученный материал, психологи установили, что религиозные взгляды у участников эксперимента не изменились.

Однако последовавшие вслед за этим тесты на подсознание показали совсем иную картину. Тестируемые должны были быстро реагировать на утверждения типа «Бога нет» или «Бог есть».

Скорость ответа способствовала выявлению верующих и атеистов. Оказалось, что многие люди, декларировавшие свой атеизм, подсознательно верили, что Бог существует.

Ученые резюмировали, что отмеченный парадокс объясняется страхом смерти, который преследует каждого из нас. Так как вера в Бога помогает верить и в загробное существование, то этим самым мы как бы даем себе шанс спастись от смерти, то есть от небытия. Это же убеждение поддерживают многие христианские обряды , с которыми многие рано или поздно знакомятся.

Еще одним из доказательств религиозности большинства людей послужило исследование ученых Гарвардского университета, которые выяснили, что верующие гораздо чаще принимают жизненные решения, полагаясь на интуицию, а не на расчеты. Это позволило ученым утверждать, что вера в божественные силы в нас заложена на уровне инстинктов.

Такому выводу предшествовал ряд экспериментов, в ходе которых 882 американца отвечали на вопрос о своей вере в Бога. После ответа тестируемым предлагалось решить три простые математические задачи, с напрашивающимся неверным ответом. Правильный ответ получался только после некоторых раздумий.

В итоге атеистов, давших правильный ответ на все три задачи, оказалось в 1,5 раза больше, чем верующих.