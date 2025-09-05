Тер-Григорян-Демьянюк Наталья - Армения и Израиль - Библейские истоки арийства

Корень народного древа заключается в его имени, которое, увы, по мере возрастания этого древа может перестать соответствовать ему. Поэтому в этом труде я буду говорить о библейских именах и странах с точки зрения заключённой в них сути вещей, то есть с точки зрения их корней, а не так, как они воспринимаются на земле, в воздухе которой, как говорит апостол Павел, господствует «Князь мира сего, дух, действующий ныне в сынах противления» (Еф 2: 2) - противления Правде, добавлю я, почему и эта суть скрыта, как скрыта душа человеческая, запертая в смертоносном теле и очень часто по слепому невежеству переориентированная от Создателя на дух плоти, узурпировавший Дух Отца в душе Адама.

Предисловие

Корень народного древа заключается в его имени, которое, увы, по мере возрастания этого древа может перестать соответствовать ему. Поэтому в этом труде я буду говорить о библейских именах и странах с точки зрения заключённой в них сути вещей, то есть с точки зрения их корней, а не так, как они воспринимаются на земле, в воздухе которой, как говорит апостол Павел, господствует «Князь мира сего, дух, действующий ныне в сынах противления» (Еф 2: 2) - противления Правде, добавлю я, почему и эта суть скрыта, как скрыта душа человеческая, запертая в смертоносном теле и очень часто по слепому невежеству переориентированная от Создателя на дух плоти, узурпировавший Дух Отца в душе Адама. В мире духа плоти все понятия искажены и воспринимаются именно с её точки зрения, а не с точки зрения Вечного Духа, вследствие чего искаженнно же толкуются все названия и имена, данные Богом, ибо видимое, - то есть временное, а значит, иллюзорное, - затмило скрытую в них суть, которая стала как бы несуществующей, так как иллюзорное воспринимается здесь как реальное, а реальное как обман.

Причина такого, я бы сказала, навязанного Князем мира сего заблуждения объясняется следующей притчей Христа:

«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;

когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господ ин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.» (Мф 13: 24-30)

Итак, исходя из приведённой Христом притчи, причина заблуждения в антагонистичности двух типов семян, засеянных в раю, или, как говорит пророк Ездра, в «сердце Адама». Это семена добра и правды, исходящие от Бога, и семена зла и лжи, исходящие от врага Его, - духа живой плоти. Последние пророк Ездра называет «зерном злого семени», которое было «посеяно в сердце Адама изначала, и сколько нечестия народило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба»․ (3Ездры 4: 29-30)

В «сердце Адама» означает «на Земле», ибо Адам в творении символизирует Землю, созданную для союза с Небом (то есть Богом), без которого Адам просто не может существовать, как и Земля без Неба. 1

Так, будучи засеяны «в сердце Адама», разнородные семена эти внешне ничем не отличаются, но внутренне, исполненные взаимоотрицающими духами, - или правды, или лжи, - являются взаимно отвращающимися антагонистами. Как говорится в Притчах, «Мерзость для праведников - человек неправедный, и мерзость для нечестивого - идущий прямым путем». (Притчи 29: 27)

Поэтому вся история творения – это история борьбы Духа Божиего с духом живой материи, или духом плоти человеческой, как борьбы жизни против её разрушения, или борьбы добра со злом, правды с ложью – борьбы Создателя за оздоровление Адама и возвращение его в Царствие Божие, откуда он был изгнан после того, как, предпочтя слово собственной плоти, пренебрёг Словом Творца. И с этого времени миром стала править тленная плотью Плоти же стал поклоняться человек, расматривая её как основу всего. Но, как сказал Христос, «настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». (Ин 4: 23-24)

Так и я, суть слов Божиих и имён, или определений, данных Им, буду рассматривать здесь в духе и истине, тем более, что Сам Иисус сказал: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин 6: 63), - а не плоть, заметим. А также, подразумевая духовный характер и жизненную силу всего Священного Писания, Он посоветовал всем: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.» (Ин 5: 39)

Так что всё, о чём я буду говорить в данной книге, имеет отношение к духовному, то есть исконному, внутреннему и вечному смыслу слов, который хотя и потерян и забыт сейчас, но будет вновь восстановлен. И произойдёт это тогда, когда ложь навсегда уже будет изгнана из творения.



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См.в части «Человек» моей книги «Человек и животный мир»

ВВЕДЕНИЕ

Армения и Израиль. Казалось бы, что может быть общего между этими двумя странами: Армения – страна с христианским менталитетом, а Израиль, имея Закон Божий, отверг Христа. Так что в мировозрениях разница их очевидна.

И тем не менее многие находят сходство между армянами и евреями. Однако ясно определить, в чём оно состоит или откуда исходит ощущение этого сходства, не может никто. Правда, некоторые связывают его с проявлениями крайнего эгоизма, но это лишь поверхностное наблюдение, ибо эгоизм по большому счёту свойственен всем народам.

Возможно, по неуловимости этого глубинного сходства у некоторых евреев в последнее время наблюдается проявление большого интереса к Армении и армянам, стремление понять истоки этих двух народов, - стремление, которое ничем не завершается, потому что оно основано на плотском, материально- историческом мышлении, тогда как истина лежит в области духовной, восходя к самому началу творения, к Адаму первозданному в раю и Адаму падшему, уже вне рая.

Как я показала в предыдущей моей книге «Человек и животный мир», Адам был создан как вселенская «душа всего живущего» (Сир 16: 30-31) и посему - как Царь над всем животным миром, или над всеми душами, которые составляют его вселенскую душу, ибо он был создан по образу и подобию Отца небесного, из Которого и в Котором всё творение. Но, ослушавшись Его жизнетворного Слова, он оказался в смертном мире, в котором правят ложь и насилие, вовлеча туда вместе с собой и все составляющие его души. В результате этого мир так развратился, что Господь утопил его в водах Всемирного потопа. Но праведный корень первозданного Адама Он спас с целью восстановить из него человечество уже по Слову Своему, а не по слову узурпатора - библейского змея. И это Слово впервые после падения Адама явилось в Ноевом ковчеге, скрывающем в себе не только задуманный образ первозданного Адама, но и содержание, структуру и механизм творения, его начало и конец, без понимания которых мы не сможем осознать, что и почему роднит Армению и Израиль и какое отношение они имеют к ариям.

Уже много веков земная наука пытается разобраться, кто такие Арии, какова этмология их названия и где их корни, которые она ищет где угодно, но только не там, откуда они исходят на самом деле.

Арийцев она относит к индоиранской языковой группе индоевропейской языковой семьи. Слово «Арий» связывает с названием Иран как лингвистической деривации слов “ayra” или “airya”. Существует обширнейшая литература, касающаяся того, кто и как понимал слово «арий». Однако сосредоточенная на частностях, наука не может постигнуть суть арийства и его происхождение, ибо авторы представленных в ней исследований действуют подобно собирателям мельчайших осколков, неизвестно где и когда разбитого сосуда, о котором к тому же никто из них ничего не знает; или подобно тем, кто копается в земле, не поднимая головы к небу; или кто собирает лучи света, не видя объединяющего их источника. А причина этого в том, что они ищут на земле и в земных реалиях то, что имеет небесное и духовное происхождение.

Единственное, что наука выяснила, - это то, что на разных языках значение слова «Арий» понимается большей частью в русле высоких нравственных категорий, таких, как «благородный», «святой», «господин», «хозяин дома», знатнейший», «свободный» и тп. И хотя уже по этим значениям ясно, что содержание слова духовно-нравственное, учёные понимают его как этнический термин и даже предполагают, что связан он с неким, якобы, пропавшим в глубинах истории индоевропейским народом, обозначаемым именно как «арии».

Тем не менее, исходя из подобных характеризующих Ариев определений, многие в подсознании своём воспринимают их как высшую расу, но, как я уже отметила, неизменно связывая её с земным этносом белокожих, голубоглазых людей с волосами пшеничного цвета, - то есть с телом человека, или тем, что временно и тленно, - и создавая, таким образом, основу для возникновения зла расизма. Однако такой взгляд на ариев является лишь следствием заблуждения человека, отвернувшегося от Бога и ищущего знание во тьме материализма, как это делали и делают, по словам пророка, «сыновья Агари», которые, «искали земного знания, равно и купцы Мерры и Фемана, и баснословы и исследоваиели знания; но пути премудрости не познали и не заметили стезей её». (Вар 3: 23)

Между тем, как мы увидим ниже, понятие «Арий» связано с началом начал, с тем Абсолютом, называемым в Библии Отцом небесным, Который, как я показала это в вышеуказанной книге, по Своему образу и подобию из ничего создал весь видимый мир – небо и землю - в лице Человека.

Но, для того чтобы разобраться во всём этом, начнём с того, кто есть Бог и кто – Его подобие, согласно которым был создан Адам, то есть взглянем сначала в основу основ творения.

Основа основ творения как совершенство и святость

Кто представляет собой основу основ творения? Конечно же, Бог, Который, согласно Иисусу Христу, совершенен, ибо Он сказал сынам Божиим: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». (Мф 5: 48)

В свою очередь пророк Исайя определил Его имя как «Святый», прямо сказав о Нём: «Святый имя Его» (Ис 57: 15) И поскольку человек был создан Богом как воплощение Самого Себя, то, естественно, что и сам человек должен был быть свят, Почему Бог и говорит сынам Своим: «будьте святы, потому что Я свят.» (Лев 11: 45)

Совершенство и Святость являются синонимичными понятиями, ибо совершенство не может быть лишено святости, а святость не может быть несовершенной. Это значит, что основа творения Божиего в совершенстве и святости, которые должны лежать и в сердце человека как образа и подобия Бога.

Но как совершенство и святость соотносятся с образом Божиим и Его подобием?

Ответ на поставленный вопрос, конечно же, нам даёт Библия, причём с самых первых её строк, в которых говорится:

«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.» (Быт 1: 1-2)

Здесь мы видим два действующих лица в творении, а именно, Бога и Духа Божиего.

И как я показала в моей вышеупомянутой книге, речь в этом фрагменте идёт о создании человека, причём ещё до начала времён. Об этом мы можем судить по следующему сообщению Бытия:

«Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». (Быт 2: 4-7)

Приведённый текст содержит непрямое указание на то, что под небом и землёй, - его подобием, - имеется в виду человек в единстве его мужского и женского начала как образа и подобия Божиего, символизируемых или небом (как мужем) и землёй (как женой), или как женой (духом) и мужем (землёй), ибо в глазах Бога они едины. Как говорит апостол, «Нет уже (...), - как и не было вначале и не будет в конце творения, - мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе». (Гал 3: 28) Различие это свойственно лишь миру падшего Адама, поэтому в толковании Слова Божиего в зависимости от контекста можно употреблять или то, или другое сравнение.

Итак, Кто же всё-таки, согласно Писаниям, подразумевается под Богом и Кто - под Его подобием, согласно которым был создан человек?

Ответ на этот вопрос нам подсказывает Соломон, сообщая, что

«Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» (Притчи 3: 19)

Обратим внимание на то, что и здесь мы видим присутствие двух действующих лиц в творении, точнее в создании третьего, то есть человека, составляющего единство неба и земли, подобно главе и телу. Эти два лица - это Разум, соответствующий Богу, и это Премудрость, соответствующая Святому Духу Божиему. Это логический вывод, но посмотрим, что говорит Священное Писание о каждом из них.

Разум, означающий видение и понимание, в своей абсолютности сравним со светом, сияющим во тьме. И именно так, - светом, - и называет апостол Иоанн Бога: «Бог есть свет, - говорит он, - и нет в Нём никакой тьмы» (1Ин 1: 5), то есть Он представляет собой совершенный свет.

То же утверждает апостол Павел, который называя Его «блаженным и единым сильным Царём царствующих и Господом господствующих, единым имеющим бессмертие», подчёркивает также, что Он «обитает в неприступном свете» и что Его «никто из человеков не видел и видеть не может». (1 Тим 6: 15-16), а апостол Иаков в свою очередь добавляет, что Он «Отец светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Ик 1: 17), из чего исходит, что свет этот сияет неизменно как единственная, безальтернативная истина, основанная на абсолютном знании, или на абсолютном Разуме. Это тот самый свет, который в лице Иисуса Христа пришёл в мир во плоти, чтобы свидетельствовать о Себе Самом и о Царствии Своём. Об этом заявил Сам Христос, сказав: «Я свет, пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин 12: 46), а также: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». (Ин 8: 12) То же повторил апостол Иоанн, говоря об Иисусе Христе: «Был свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть и мир Его не познал». (Ин 1: 9-10)

Это тот свет, о приходе которого пророчествовал ещё пророк Исайя, говоря:

«Народ,ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет». (Ис 9: 2)

Фактически, пророк здесь говорил о наличии альтернативного мира, - Мира Света, противостоящего миру «тени смертной», в котором человечество живёт со дня падения Адама и до сих пор.

Итак, Бог есть неугасимый свет истины, исходящий из абсолютного Разума.

Что же касается Премудрости, то тот же Соломон определяет её как « отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божиего и образ благости Его» (Прем. Сол. 7: 26), то есть он, фактически, определяет её как подобие Бога, ибо, если под Разумом, утвердившим небеса, подразумевается Сам автор идеи творения, или Отец небесный, то вышеприведённое определение Премудрости показывает, что она, будучи отблеском вечного света Божиего, является той, кто дублирует Его в абсолютной чистоте, то есть является сотрудницей, или «помощницей» Его, отражая в первоматерии (воде), как в зеркале, духовные образы, которые ей показывает Разум. О Своей роли в творении прежде всего свидетельствует Сама Премудрость, Которая говорит устами Соломона:

«Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими.» (Притчи 8: 24-31)

Мы видим, что Премудрость была сотрудницей Разума, когда Он проектировал человека как небо и землю, и при этом испытывала огромную радость от такого сотрудничества. В точности отражая действия Разума на тончайшем «эфирном» уровне, создаваемом для вечности, она называет себя «художницей при нём», то есть художницей правды, ибо в отображённом Ею нет ничего привнесённого и ложного. Мы видим также, что она, фактически, и есть та суть, которую мы называем Творец. Обратим внимание также на то, что именно это сотрудничество имеет в виду Христос, когда говорит: «Сын ничего не может творить Сам от себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит Сам».(Ин 5: 19-20)

Такая зеркальная точность отражения возможна лишь при сильной любви к отражаемому лицу, в данном случае к Разуму. Это та любовь, которая заставила

Давида сказать: «А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.» (Пс 16: 15), - то есть насыщаться совершенством Твоим и святостью Твоей, и, отражая Тебя, становиться Тобой. О том же следующие слова апостола Павла: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.» (2 Кор 3: 18), из которых ясно, что насыщаться святостью Бога означает насыщаться славой Его, то есть походить на Него, потому что непрестанно смотрящий на Бога, постепенно начинает отражать Его во всём. Такая непрестанная связь означает жить с Разумом. Это подчёркивает и Сама Премудрость Божия, говоря: «Я – Премудрость, обитаю с Разумом и ищу роассудительного знания», (Притчи 8: 12) что в свою очередь означает: «Я хожу по пути правды, по стезям правосудия». (Притчи 8: 6-11).

Именно в неискажённом, соответствующем истине и правосудию отражении Отца-Разума и заключаются суть и цель творения. Поэтому, естественно, что любовь Премудрости взаимна. Как подчеркнул тот же Соломон, «Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». (Прем. Сол. 7: 28), ибо только таковой и жив на самом деле.

О происхождении Премудрости говорит Она Сама:

«Я вышла из уст Всевышнего и, подобно облаку, покрыла землю». (Сир 24: 3)

Здесь невольно вспоинается Ева, вышедшая позже из тела Адама и оживившая всё творение. Поэтому, исходя из наших земных представлений, Премудрость как вышедшую из уст Бога, можно сравнить с Его дщерью, сыном и одновременно с супругой, невестой или «помощницей», (Быт 2: 18) роль которой состоит в воплощении образов, исходящих от Разума в абсолоютной чистоте и точности, то есть в оживлении творения. Отсюда ясно, что когда Господь говорит о «возлюбленном сыне» Своём (Мф 3: 17 и в др. местах), то имеет в виду именно подобие Своё - Премудрость, воплощённую в сыне Его.

Но возвращаясь к сути Премудрости, спросим себя: что же может выйти из уст Всевышнего, как не Дух и Слово?

Заметим, что, характеризуя Премудрость, Соломон называет Её именно духом. «Она есть дух разумный,- говорит он, - святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает».(Прем. Сол. 7: 22-24)

Из этих слов ясно, что под Премудростью имеется в виду не кто иной, как Святой Божий Дух. Так что это именно Его имеет в виду Соломон и далее характеризуя её следующим образом:

«Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в неё».(Прем. Сол. 7: 25)

«Дыхание силы Божией» подразумевает жизнь, а «чистое излияние славы Вседержителя» - это то «насыщение» образом Божиим, о котором говорил Давид, и то зеркальное преображение человека, о котором говорит апостол Павел, благодаря чему идея претворяется в жизнь, или взращивается семя Отца-Разума, Который «сказал, - и сделалось; (...) повелел, - и явилось» (Пс 32: 9). - Слово и дело в полном согласии и единстве образа и его подобия.

Поэтому неудивительно, что Премудрость отождествляет Себя с Разумом, говоря: «Я разум, у меня сила». (Притчи 8: 14) Поэтому же и Иисус Христос, отождествляя себя с Отцом, замечает: «Я и Отец - одно» (Ин 10: 30), ибо «Отец во Мне и я в нём» (Ин 10: 38). Это то супружеское единство, о котором говорится в Бытии в связи с призванием Адама и Евы: «И будут два одна плоть» (Быт 2: 24), а также в Откровении Иоанна, где говорится о «невесте, украшенной для мужа своего». (Отк 21: 2) Это, с одной стороны, единство Отца, или Супруга, или Света Разума, а с другой, -Творца, Святого Духа Премудрости, проявившегося в Сыне, или Супруге, или Невесте, то есть в творении. Именно вследствие этого единства триединый Бог говорит о Себе Одном: «от начала творения круга земного и прежде нежели установлены были пределы века, и прежде нежели подули ветры; (...)Я помыслил, и сотворено было все Мною одним, а не чрез кого-либо иного; от Меня также последует и конец, а не от кого-либо иного.» (3Ездр 6: 1, 6)

Об этом же следующие слова Соломона, относящиеся к Премудрости:

«Она - одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков;» (Прем Сол. 7: 27), - то есть «ваяет» человека из животного с человеческим обликом, - работа, которая будет закончена лишь в шестой день творения, когда человек полностью отразит святость своих духовных прародителей: Отца – Разума и Матери – Премудрости Божией, составляющих единство в Боге. Именно тогда, по исполненности цели Божией, творение и завершится, и Господь скажет уже обо всех сынах Своих: «подлинно, они народ Мой, дети, которые не солгут ». (Ис 63: 8) Именно таковых имел в виду Христос, когда, заметив идущего к Нему Нафанаила, сказал: « вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства ». (Ин 1: 47)

Всё это свидетельствует о том, что истинный человек – это тот, который не лжёт и не лукавит, ибо он свободен от всяких плотских уз. А свободу эту даёт ему знание истины и полное её отражение в нём. У такого человека нет ни страха, ни опасений: он свободен, как и Отец Его, Господь Бог.

Итак, мы увидели, что под Премудростью, фактически, описывается Святой Божий Дух, создавший, в супружестве Своём с Разумом, вселенскую душу Иисуса Христа – их образ и подобие.

Вместе с тем, как уже было сказано, Премудрость представляет собой не только Дух, но и Слово, исполненное Духом. Это то Слово, которое, согласно апостолу Иоанну, было вначале и было Бог:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его» (Ин 1: 1-5)

Это то Слово, которое творит и которое в Священном Писании иначе определяется как Десница Божия, или Десница Правды.

Из сказанного ясно, что корень совершенства и святости лежит в абсолютной чистоте Отца небесного, проявляющейся в том, что из всех духов, которых Он порождает, Он возлюбил лишь одного, а именно Святого Духа, такого же совершенного и святого, как и Он Сам, ибо жизнь, которую Он создал, зависит именно от Святости Духа, Который и есть Творец, от недопущения Им ни малейшего отклонения от образов, показываемых Ему Разумом, - недопущения, исходящего из Любви к Отцу и Мужу и осознания священности как всего творения в целом, так и всех его составляющих. – Одним словом, корень совершенства лежит в любви к истине, от которой зависит вечность творения, и в неприятии даже малейшей, пусть даже кажущейся незначительной, лжи, которая неизменно, как моль, съедает человека, а с ним по большому счёту и всё составляющее его творение.

Но человеку, отдалённому от Бога своим неверным выбором, эта чистота кажется выдуманной. После его падения понятие о Святом и Премудром Духе Божием впервые было дано ему в образе Ноевого ковчега, спасшегося и спасшего всех, кто в нём находился, от уничтожившего всё творение Всемирного Потопа. Там Господь представил Святой Дух в лице Иафета (Вечного), одного из сыновей праведного Ноя, олицетворяющего в свою очередь восстановленного Адама как Отца творения, о чём мы поговорим далее.

Ноев ковчег как образ Адама и символ творения

Можно сказать, что о Ноевом ковчеге знают все. Но мало тех, кто понимает его основополагающие суть и значение в Слове Божием.

Как человек содержит в себе два образа – внешний и внутренний, так и Слово Божие несёт в себе два смысла: буквальный (исторический) и иносказательный (духовный). Из этих двух смыслов, или образов, важнейшим является второй, то есть духовный, ибо он заключает в себе настоящую суть человека или явления, их духовный корень, который непреходящ и связан не с миром сим, а с истиной, лежащей в основе творения и скрытой в мире сём, подобно душе человеческой.

Одновременно оба эти смысла являются как бы лакмусовой бумажкой, проявляющей степень духовности человека в зависимости от того, в свете какого из этих смыслов он рассматривает Священное Писание. Люди с мировоззрением больше материальным, чем духовным, обычно рассматривают его с буквально-исторических позиций, которые часто тупиковы и не приводят ни к какому заключению, создавая лишь замешательства в умах исследователей. Люди же с мировоззрением духовным, наоборот, ищут его внутренний, иносказательный смысл, которым и определяется священность текстов. Причём этот священный смысл содержит в себе информацию, которую можно было бы назвать калейдоскопическою, то есть бесконечно многозначною и даже многоэтажною.

Поверхностный, исторический, смысл библейского рассказа о Ноевом ковчеге знаком всем, а вот суть его, думаю, - немногим.

Как известно, Ноев ковчег был построен для спасения семьи Ноя - единственного праведного человека, найденного на развращённой земле. Ковчег этот представлял собой сосуд, в котором был укрыт этот праведник от разрушительной стихии. Кроме Ноя и его семьи, в нём находились по паре все созданные Богом животные, а также запасы пищи для всех.

Но духовный смысл этого рассказа многозначен. Прежде всего он касается содержания творения, которое олицетворял ковчег, заключающий в себе праведника с его потомством, а также представителей животного мира, отражая тем самым образ самого творения Божиего, Храма, или Дома Отца небесного, которым был Адам, обладатель вселенской души, заключающей в себе души всех прочих живых сущест, а именно: животных, птиц, пресмыкающихся и рыб.

Нам сейчас трудно даже представить всё великолепие этого образа Вечного Отца, суть и строение «души всего живущего», ибо мы мерим Адама по нашему собственному эго-образу, по образу так хорошо знакомого нам населяющего землю и отделённого от Бога, а потому и разделившегося в себе человека, который во временном его состоянии и в связи с данной ему властью над творением является наихудшим из многочисленных видов животных, составляющих его вселенскую душу, но никак не образом Святого Отца.

Вместе с тем, слегка наклонив калейдоскоп духовных значений рассказа о Ноевом ковчеге, мы обнаружим также, что в образах Ноя и его сыновей скрывается ещё и сам механизм творения, тесно связанный с взаимоотношением последних, которое и определяет состояние Адама, объясняя одновременно суть его падения.

Так, мы увидим, что Ной в нём как Отец соответствует Отцу всего творения, Который назван не только Отцом созданного Им человека, но также «Отцом духов» (Евр 12: 9), и «Богом духов всякой плоти». (Чис 16: 22; 27: 16)

Сим – это Его единственное творение, представляющее собой человека как союз Неба и Земли, объемлющего в себе все субъекты и объекты творения и предназначенного для Самопроявления Отца-Духа.

Братья же его - Иафет и Хам - это два духа, соответственно: Вечный Святой Дух Божий, Который есть Творец или Супруга, подобие Отца небесного, и дух живой плоти, вернее, блюститель всего разнообразия её духов, образами которых являются животные (включая человека во времени), птицы, пресмыкающиеся и рыбы. Так что все три сына Ноя, - Иафет, Сим и Хам,1 - имея свои важные функции в сути человека как творения в целом, были благословлены Богом. (Быт 9: 1)

То, что под Иафетом и Хамом подразумеваются именно духи, действующие в Симе (подобно мотору в механизме или подобно сердцу), а не отличные от него плотские расы человеческие, как принято думать, видно из слов самого Ноя, известных как его благословение и проклятие. Так, благословляя Иафета, он сказал: «да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых ; Ханаан же будет рабом ему.» (Быт 9: 27)

Если мы сравним эти слова со свидетельствами пророков, например, со словами пророка Иезекииля, устами которого Господь сказал:« Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». (Иез 36: 27-28), или со словами апостолов, например, апостола Иоанна, который в Откровении своём, говоря о пришедших от великой скорби (имеется в виду скорбь времён Антихриста) и омывших и убеливших свои одежды Кровию Агнца, сообщает нам, что «Сидящий на престоле будет обитать в них» (Отк 7: 14-15), - то поймём, что речь во всех этих фрагментах идёт об одном и том же. Выражения «вложу внутрь вас дух Мой» или «Сидящий на престоле будет обитать в них» синонимичны словам Ноя: «да вселится он (Иафет) в шатрах Симовых», то есть в душах человеческих. Этот факт ясно показывает нам, что под Иафетом подразумевается Дух Божий, Святой и Вечный. Кроме сказанного, об этом свидетельствует также то, что, во-первых, человек в человека вселиться не может, и, во-вторых, то, что имя или, точнее, определение Иафет, в иной лингвистической деривации звучит как Яхве, или Иегова, и есть, как я отметила, Творец и помощник, или Супруга Бога Отца.2 О том, что Иафет и Яхве представляют собой лингвистические деривации, кроме того, что это видно на глаз и ясно на слух- Ja-fet, Ha-bet, Yah-veh или Yeho–vah, - свидетельствует и тождественность их значений – «Вечный»,3 которая проявляется в армянском языке, где Иафет звучит как Habet , в котором однозначно проявляется слово havet, означающее «вечный», а также в персидском языке, где это же слово с тем же значением звучит как have.

Сказанное означает, что в основе творения лежит брак, который является и целью его, и механизмом. И это «брак» между Симом (человеком) и Святым Духом Божиим Иафетом (Вечным), в результате которого рождается воплощённый образ Отца, или Человек праведный, как Ной. Такой человек вечен, как и Отец Его Небесный. Он видит всё творение – весь животный и растительный миры, - в единстве с собой и любит и холит его как своё тело, как свою составляющую. В конце дней творения он станет «духом животворящим», в котором не будет ничего мёртвого, ибо тогда, как говорит апостол, «все и во всем» будет Бог. (1 Кор 15: 28)

А о том, что под Хамом также имеется в виду дух, но только частный, животный дух плоти, присущий каждому живому сосуду, или каждой живой душе,- и поэтому в первую очередь душе Сима как «душе всего живущего» (Сир 16: 30-31), - свидетельствует тот факт, что за неблаговидный поступок Хама Ной проклинает не самого Хама, а грех, содеянный им, то есть Ханаан (лингвистическая деривация Каина), который в библейском тексте выступает как сын Хама, являющийся плодом узурпированного Хамом брака с Симом, внесший разрушение и смерть в творение. Поэтому Ной и говорит: «проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.» (Быт 9: 25).

Иначе говоря, проклят руководствующийся духом плоти (а не Святым Духом Божиим), и да будет он рабом того, кто руководствуется Святым Духом Божиим.

И сказано это в назидание Симу. Так Ной (Отец) показывает ему, что, предпочтя Хама Иафету, или иначе, вступив в брак с Хамом, а не с Иафетом, Сим становится смертным человеком, то есть просто умирает, одновременно умерщвляя с собой всё, что составляет его «душу всего живущего», а именно: всех животных (включая людей), всех птиц, пресмыкающихся, рыб и пр.

Далее, говоря:благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему» (Быт 9: 26), Ной ещё раз подчёркивает, что Супругом Сима должен быть только Сам Господь Иафет, объединяющий всё творение и даюший ему плод вечной Жизни, а не Хам, разделяющий его и дающий ему смертоносный плод, который, хотя и кажется, что живёт какое-то время, но в глазах Отца он мёртв, ибо родившийся, чтобы умереть, не может считаться живым. Он подобен обезглавленному телу, которое, потеряв голову, ещё некоторое время продолжает бежать и трепетать по инерции, но потом падает замертво. Этот кратковременный пробег и есть жизнь земного человека, который несёт в себе мёртвость, противостоящую реальной Жизни. А носитель этой мёртвости (в отличие от носителя Жизни, родившегося от брака Сима с Иафетом), будучи лишён объединяющего творение начала, ощущает себя в противостоянии всему, что составляет это самое творение, то есть, фактически, в противостоянии самому себе, ибо у него нет осознания целостности и единственности творения. Он не говорит: «Всё это – я, и всё мне дорого», а говорит: «Это я, а это - ты» или «Это я, а это - он, и мы все противостоим друг другу», принимая, таким образом, разные функции одного и того же творения – большого человека – за разные противостоящие друг другу субъекты и объекты, чем убивает единство творения, разделяя его изнутри. А оно, это единство, произнесённое Господом устами пророка Исайи, таково:

«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.» (Ис 55: 10-11)

Тот, кто не видит единства Неба и Земли, соответствующего единству образа человеческого, подобен обезглавленному, то есть мёртвому. Он, действуя, как «слепое», руководствующееся плотью своей животное, оказывается несостоявшимся как человек и остаётся всего лишь животным, но животным чудовищным, ибо власть, данную ему над всем творением, он воспринимает искажённо и, будучи по сути животным, выдаёт себя за Бога и Царя над всеми составляющими его, а то, что строит, строит на основе индустрии смерти, то есть, забыв о своём отцовстве, он вместо добра и любви сеет вокруг себя зло и смерть, убивая и поедая детей своих, так что предназначенный заботиться о насаженном Отцом небесным саде в нём и вокруг него, он начинает разрушать и губить себя и его.

Итак, совершенно очевидно, что под тремя сыновьями Ноя подразумеваются: сосуд человеческий, созданный руками Бога, и два связанных с ним духа, - главный (вселенский) и подчинённый ему - личный. Это тем более так, что Богом-Творцом, или Святым Духом, был создан лишь один человек, единственный, как и Отец его небесный, объемлющий в Себе и Собой всё творение, что подтверждает и Соломон, когда говорит о Премудрости Божией (Которая, как мы видели, является тем же Святым Божиим Духом), что «Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения» (Прем 10: 1), - спасала его Словом Своим.

Обратим также внимание на то, что три сына Ноя представляют собой те же три понятия, которые мы находим в начале Бытия в рассказе о создании мира. Сим соответствует Адаму, Иафет – Древу Жизни, а Хам - Древу познания добра и зла, брак с которым был запретен для Адама, , ибо, съев его плод, он порождал зло и смерть в образе Каина (Ханаана). А жизнь и смерть этого единственного творения – человека (Сима/Адама) - определяется именно духом, избранным им для себя в качестве «супруги», которой мог быть или дух Иафета, представляющего собой жизнетворную Божию истину, или дух Хама, в случае брака с ним олицетворяющего смертоносную ложь. Это - выбор, который был дан Адаму (Симу), то есть ему было показано, где жизнь – творение Десницы Правды Божией, - и где её разрушение., совершаемое Десницей лжи, от которой Давид просил у Господа спасения: (Пс 144(143): 7-8, 11)

«Жизнь и смерть предложил я тебе, - сказал ему Господь, - благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,» (Вт 30: 19) – Иначе говоря: избери брак с Вечным (Иафетом) Святым Духом Божиим, чтобы жить, а не брак с Хамом, духом плоти твоей, который породит страдание и смерть.

Итак, мы видим, что ковчег заключает в себе всё: Богочеловека, сам механизм его творения и исходящий из него закон, или завет, жизни,– то есть само Слово Творца о жизни, нарушение которого ведёт к смерти. Это Слово касается божественного брака между Разумом – Отцом творения, и Премудростью, - Святым Духом Его Иафетом, живущим в Сыне.

И опять, если мы ещё раз слегка встряхнём калейдоскоп значений ковчега, мы заметим, что сорокадневное качание ковчега на волнах придаёт ему ещё и образ колыбели, в которой Дух Божий, как сказано, «носящийся над водою» (Быт 1: 2), месит зарождающуюся из воды жизнь, а также символизирует дни творения, пестующие человека с целью создать из него праведника, единственного наследника Жизни и единственного, кто будет выведен из смертоносного мира Каинова в Царствие Божие. Именно об этом следующие слова Иисуса Христа:

«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. (...) если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.» (Ин 3:3, 5-7)

Дух и вода, Бог и первоматерия. Если кто не родится от Святого Духа и первоматерии, не войдёт в Царствие Божие, то есть кто не родится от союза Сима с Иафетом, не увидит Царствия Божиего. Он говорит это, потому что в мире падшего Адама, или мире Хама, дети рождаются от плоти своих родителей, которая лишь временно покрывает доброе или злое семя, которое было посеяно в раю.

Итак, не всем будет открыто Царствие Божие, а лишь тем, чья душа будет в браке с чистейшим Святым Духом Божиим, Который есть дух Любви, Истины и справедливости для всего творения в его единстве.

Обо всём вышесказанном свидетельствует также аналог Ноева ковчега, -так называемый Ковчег завета, созданный по слову Божиему израильтянами как Слава Израиля (1Царст 4: 22), то есть как образ Божий, присутствующий в стане израилевом в роли храма Божиего до тех пор, пока они не осознают, что истинным храмом Божиим являются они сами. А до тех пор его олицетворял Ковчег завета, через который Господь указывал сыновьям Своим путь освобождения их от ига Каинова мира, то есть от ига тленной плоти, лежащий через брак именно с Ним, а не с духом их плоти, и означающий выход из Вавилона, Ханаана или Египта, на гору Божию, то есть в Царствие Божие, где дух плоти уже не имеет власти и находится в подчинении Святого Иафета (Яхве).

Но ярче всего суть восстановленного Адама как Ноева ковчега проявляется в следующем эпизоде из Откровения Иоанна, предваряющем рождение нового мира, - мира Иафетянского, который сменит Каинов мир «тени смертной» (Ис 9: 2 и мн. др-х) – тот же Вавилон или Ханаан, в котором до сих пор пребывает человечество:4

«И отверзся храм Божий на небе, - читаем мы в Откровении Иоанна, - и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.» (Отк 11: 19)

Эти голоса, молнии, грады и землетрясения, как и бурные воды Потопа, символизируют боли и муки рождения нового, Иафетянского, то есть вечного Божиего мира, приходящего на смену миру Хамитскому. Эти боли и муки подобны болям и мукам имеющей во чреве Жены Божией (равные болям и мукам войн Святого и Премудрого Духа Божиего за жизнь человека), которую преследовал Красный дракон, - Хам, возомнивший себя Богом и обманом удерживающий свою власть как Князь мира «красной», как у Исава (Быт 25: 25), плоти, непримиримый противник Иафета/Яхве (Отк 12: 1-4), каким был Исав по отношению к Иакову, или Каин по отношению к Авелю. Сын, рождённый «Женой», и есть «Ковчег Божий», то есть Адам восстановленный. Но после его проявления в творении уже не будет надобности ни в образе ковчега (Иер 3: 16), ни в образе храма Божиего, так как их заменит Сам Адам, или Господь воплощённый - Иисус Христос, представляющий собой и Сам мир, и Главу Его - Бога-Отца, и Сына, и Святого Духа – всё и всех в одном лице, как Он Сам выразил это следующим образом: «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин 14: 11) и «Я и Отец - одно» (Ин 10: 30)

Имея в виду этот факт, мы понимаем, что Ноев ковчег является первым свидетельством о предстоящем Исходе из мира Каинова (Ханаанова) в мир Божий, на гору Божию – Араратское нагорье, ибо именно там он остановился и именно с ним связано географическое местоположение рая,5 - то есть Ной переходит в иной, совершенно духовный мир, в котором всё плотское , как мы знаем из Священного Писания, подчинено водительству Святого Духа Истины Божией и который для человека во времени просто не видим, ибо, находясь, по словам пророка, «в стране тени смертной» ((Пс 106: 14; Ис 9: 2; и др), он видит лишь искажённую тень «горы» Божией, а не реальную Гору Жизни, которая остаётся вне его досягаемости.

Фактически, об этом же говорят все прочие библейские исходы, известные как Вавилонский или Египетский, которые, к сожалению, до сих пор понимаются как абсолютно бессмысленные исходы из одной смертной страны в другую такую же, тогда как Слово Божие говорит именно о переходе из материального мира Хама в духовный Божий мир Иафета/Яхве, - переходе, к которому призваны многие, но не всем удаётся совершить его.

Теперь, когда мы знаем путь и значение творения, перейдём к рассмотрению того, куда именно прибыл ковчег, заключающий в себе Слово Жизни Творца, остановившись в горах Араратских, как это место соотносится с библейским Израилем и какое отношение ко всему этому имеют Арии.

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1. В Библии, как известно, дан другой порядок сыновей Ноя, а именно: Сим, Хам, Иафет, - как считается, по старшинству. Но этот порядок принадлежит интерпретации человека, а не Слову Божиему. Это видно по библейскому значению каждого из них, о чём я писала здесь и во многих других моих трудах.

2.Как Ева, вышедшая из Адама, названа была «женой» и «помощницей» его в сотворении сыновей Адама, так и Святой Дух Божий, вышедший из уст Отца Небесного как Премудрый дух, назван помощником Его, Супругой-художницей, или Творцом-Архитектором. творящим сынов Божиих, Подробнее см. об этом в моём труде «Шесть дней творения и Седьмой День» в главе «Святая Троица в Старом Завете» и в других моих трудах.

3.О том, что Иафет так же, как и Яхве, означает «вечный» см. в главе «Загадка сыновей Ноя» моей книги «Шесть дней творения и Седьмой День».

4.Подробнее об этом см. в моём труде «Ханаан»

5.См. мою книгу «Армения библейская – земля неведомая».

Армения и Израиль. Библейские истоки арийства

Армения как место исхода Ноя

Так куда же на самом деле прибыл Ноев ковчег, остановившись в горах Араратских? Обратим внимание на то, что прибыл он на место, которое соответствует библейскому Раю, географически связанному с истоками рек Тигр и Ефрат, находящимися на Араратском нагорье. 1 А место это самые древние источники, рассказывающие о Всемирном потопе, называют Арменией. Да, да, именно Арменией.

Кто-то возмущённо спросит: а при чём тут Армения, которая в Библии даже не упоминается?

Верно, в дошедшем до нас тексте Библии она не упоминается, будучи просто изъята из него. В нём оставлен лишь безымянный географический намёк на неё, заключающийся в том, что остановился Ноев ковчег в горах Араратских. Но древнейшие аккадские источники, относящиеся к 24-22-ым векам до нашей эры, место остановки ковчега после потопа называют Арменией, причём определяют её как «страну богов» и даже более того, в них Армения указывается как цель плавания ковчега. Об этом нам сообщает древнегреческий историк Бероз, 2 переведший на греческий язык древнейшие аккадские тексты, которые в 1978 году были опубликованы в английском переводе StanleyMayerBurstein-ом. В главе «Потоп» переведённого текста, в частности, говорится:

«2 TheFlood 1. Cronus49 appeared to Xisouthrosso in a dreams! and revealed that on the fifteenth day of the month DaisiosS2 mankind would be destroyed by a flood. Therefore, he ordered Xisouthros to bury the beginnings and the middles and the ends of all writingss3 in Sippar,s4the City of the Sun.ss Then, he should build a boat and embark on it with his kin and his closest friends. Food and drink should be placed in it. He was to load into it also the winged and four-footed creatures and to make everything ready to sail. If asked where he was sailing, he should reply, "To the gods to pray for good things for men." Heeding him, he built a boat five stades in length and two stades in breadth. He collected everything he had been or.dered, and he embarked his wife and his children and his closest friends; [and straightaway the things from the god came upon him.]SSa 2. [On the third day] after the flood had come and swiftly receded, Xisouthros released some of 'the birds [to determine if they might see somewhere land which had arisen from the watersj. But finding neither food nor a place on which to alight, the birds returned to the ship. After a few days Xisouthros again released the birds and these again returned to the ship but with their feet covered with mud.s6 On being released a third time, they did not again return to the ship. Xisouthros understood that land had reappeared. Tearing apart a portion of the seams and seeing that the boat had landed on a mountain, he disembarked with his wife and his daughter and the piloL After performing obeisance to the earth and setting up an altar and sacrificing to the gods, he and those who had disembarked from the ship with him disappeared. When Xisouthros and the others did not come back in, those remaining in the boat disembarked and searched for him calling out his name. Xisouthros was no longer visible to them, but a voice from the sky ordered them to be reverent. Because of his piety, he had gone to live with the gods; and his wife and the pilot were to share the same honor. The voice also told them that they were to return to Babylon and that it was decreed that they were to dig up the writings from (the city) of the Siffarians and distribute them to mankind. It also said that the land in which they found themselves was Armenia. After hearing these things, they sacrificed to the gods and proceeded to Babylon on foot.

3. A portion of the ship which came to rest in Armenia still remains in the mountains of the Korduaians of Armenia , and some of the people, scraping off pieces of bitumen58 from the ship, bring them back and use them as talismans. 4. When these people came to Babylon, they dug up the writings ~t {the city) of the Sipparians and founded many cities and rebuilt shrines and founded anew Babylon.59» 3

Оставив в стороне языческий налёт в интерпретациях имён упомянутых в тексте богов, 4 оставленных в комментариях к нему, и руководствуясь лишь истиной библейского Слова Божиего (или, если хотите, Слова Абсолюта, создавшего всё из ничего), заметим, что текст этот, будучи репликой библейского рассказа об уничтожившем всё человечество всемирном потопе, вместе с тем содержит в себе некоторые подробности, отсутствующие в Библии.

Так, мы узнаём из него, что вместе с Ноем и его семьёй в ковчег поднялись и близкие друзья его, а также некий таинственный Кормчий, под Которым, впрочем, нетрудно узнать Самого Господа Бога, по указанию Которого и действоал Ной аналогично тому, как в библейском рассказе о Египетском Исходе Яхве в виде огненного столба вёл израильтян из Египта туда же, на гору Божию. Отметим также, что прежде, чем поручить Ною построить ковчег, Господь приказал ему закопать «начало, середину и конец» всех священных писаний в некоем Sippar-е, городе (или города) Солнца (?),5 и лишь после этого заняться строительством ковчега.

Ещё один интересный момент, отсутствующий в Библии, состоит в совете Господа, данном Ною, что, если его спросят, куда он собирается плыть, он должен ответить: «К богам, чтобы просить за людей» (вероятно, как просил за них библейский Авраам, перед сожжением Содома и Гоморры. (Быт 18: 22-33)) Если иметь в виду то, что человечество должно было быть полностью уничтожено надвигающимся всемирным потопом, то эти слова можно понять как просьбу о неуничтожении, хотя и заблудших, но сынов Божиих, дав им шанс на выпрямление путей их, о чём косвенно свидетельствует и тот факт, что Господь потребовал закопать важные для них писания с тем, чтобы после потопа их могли выкопать и распространить среди восстановлённого человечества, чтобы оно могло начать всё снова, как говорится, с белого листа.

Затем уже после потопа, когда Ной (Ксисуфр) с семьёй и Кормчим, сошли на землю и совершили жертвоприношение 6 Богу, они вдруг все исчезли. Тогда оставшиеся в ковчеге, обеспокоившись их длительным отсутствием, также вышли из ковчега и стали громко звать Ноя. На их крики ответил им характерный для библейских текстов «Голос с неба», который, призвав их к почтительному отношению к земле, на которой они находились, сообщиил им, что Ной по благочестию своему, то есть по праведности своей, ушёл вместе с семьёй жить к богам , - как можно догадаться, к Самому «Кормчему», - Иафету/Яхве.

Здесь невольно вспоминается библейская аналогия требования почтительности к горе Божией, которое мы слышим сначала в адресованных Моисею словах Бога, вещающего из неугасающего пламени, которым горел терновый куст: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих: ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх 3: 5), а затем в словах Вождя воинства небесного (по сути того же Господа Бога), адресованных уже Иисусу Навину: «сними обувь твою с ног твоих: ибо место, на котором ты стоишь,сято». (Нав 5: 15)

Хотя в приведённых библейских фрагментах указаны иные горы - Синай и Сион, - внимательный читатель сразу заметит, что названия эти привнесены в библейский текст человеком, который ( в лице книжников и переводчиков) не учёл, что как Бог Один, так и Гора Его одна. И это не подлежит изменению, как неизменен Сам Бог. И только искажённый библейский текст может насчитывать три горы Божии: кроме Арарата (который даже не признаётся горой Божией), ещё и Синай и Сион.

О том, что процитированные слова были произнесены именно на Араратском нагорье, - цели всех без исключения библейских исходов, - есть множество доказательств в тексте, некоторые из которых приведены в моей книге «Армения библейская – земля неведомая». Именно за возвращение и преобразование этой потерянной с падением Адама земли, Господь вёл и ведёт до сих пор Свои войны с Князем мира сего. Именно её – насаженный Им некогда сад как часть Адама, - а не нечто иное, «стяжала», по словам псалмопевца, десница Его:

«поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых; и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею; вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море; и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала 7 десница Его». (Пс 77: 51-54)

Возвращаясь теперь к рассматриваемому аккадскому тексту, заметим, что затем тот же «Голос с неба» объявил им, что «земля, на которой они находятся, – это Армения». И поскольку место это было названо обителью богов, - а «обитание богов», согласно пророку, «не с плотью» (Дан 2: 11)), - то ясно, что Ной и семья его перешли из бренного мира в мир вечный, или в рай Божий, - в «страну» Отца, - “ Hair ”-а на армянском языке, то есть на языке Армянского нагорья, почему и те, кого Господь решил отправить обратно в Вавилон – хамитскую альтернативу иафетянского Араратского нагорья как строителей нового человечества, не смогли увидеть их своими бренными глазами.

В этом контексте плавание Ноева ковчега вырисовывается как первое после грехопадения Адама указание на предстоящий в конце времён Исход из мира смертных людей в мир людей вечных, или богов.

Здесь, отвлекшись немного, отмечу в связи с «богами», упомянутыми во множественном числе, что понятие «боги» в данном случае никак не может быть связано с языческим многобожием, как могут подумать и думают многие, ибо язычникам праведник не нужен и даже враждебен, будучи живым укором на их лживые и злые действия. Как говорит Амос, «Они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду» (Амос 5: 10) Поэтому «боги» тут соответствуют именно библейскому понятию «богов» как праведных сынов Божиих, предназначенных для правления в Царствии Отца, тем более, что об этом прямо сказал Своим ученикам Иисус Христос: «не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги?» (Ин 10: 34), - то есть вы сыны Отца – “Hair”–a, которым после завершения творения предстоит стать полноценными образами и подобиями Божиими. По словам апостола, произойдёт это тогда, когда «все и во всём будет Бог» (1Кор 15: 28).

Вновь возвращаясь теперь к рассматриваемой теме, замечу, что вообще сходство аккадского сообщения с библейским текстом настолько очевидно, что наводит на мысль об их едином источнике, которым даже мог быть сам этот аккадский текст, или даже некий более древний его вариант.8

Теперь обратимся к самому слову «Армения». Посмотрим, что оно означает и откуда происходит. Первое, на что нам следует обратить внимание. – это состав слова, В нём мы видим два корня: “ar” и “men”. И так как речь идёт о рае, стране Отца “Hair” –a, то ясно, что первый из них указывает именно на Него.

Что же касается второго корня “men”, то по той же причине, по которой Армения была названа «страной богов», обитание которых «не с плотью», то есть означая «страну Отца небесного, Который есть Дух, мы можем с уверенностью связать его значение с арамейским“Mana»,9 означающим «ум», «дух», «сосуд», «сущность» (в санскрите это же слово также определено как «ум» 10). Тогда в целом слово Армения будет означать «Дух “Hair” –a» , или «сосуд “Hair” –a» , или «ум “Hair” –a, или «суть“Hair” –a» и пр. А что представляют собой «сосуд», «суть», «дух» или «ум» Отца, как не райский сад Его? Именно это подтверждает и санскритское « arama », которое означает «сад наслаждений», - то же, что Едемский сад,11 а также шумерское « arammu », понимаемое как любовь,12 составляющую основу Едемского сада13..и указывающую нам также на этимологию имени Арам.14

Отсюда становится ясно, почему Араратское нагорье уже с древнейших времён называлось ещё и Армянским, или иначе, райским нагорьем, а также то, что Армения и Вавилон, куда возвратились те, кому предстояло возродить человечество на основе Слова Божиего. – это духовные антиподы, соответствующие библейским понятиям «гора Бога» и «гора мира» (или гора компетировавшего с Иаковом Исава (Едом) и пр.), которые противостоят друг другу, подобно тому, как противостоят друг другу мир Иафета и мир тени его, созданный Хамом. Но, как говорит пророк Авдий, «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа - пламенем, а дом Исавов - соломою: зажгут его, и истребят его, и никого не останется из дома Исава: ибо Господь сказал это. (...) И придут спасители на гору (Сион),15 чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». (Авд 17-18, 21)

Иными словами, Вавилон, как и Исав, относится к человеку в его временном животном состоянии, или в состоянии «обработки», как обрабатывается земля 16 с целью превращения её в Едемский сад, или как обрабатывается человек в процессе его становления образом Божиим, то есть в процессе исправления, там, где это возможно, испорченного через подчинение человеческого эго святости истины и любви к Богу-Отцу.

Из всего сказанного ясно, что Армения по сути происхождения своего является не только понятием историческим, но и постоянным, не относясь по большому счёту ни к какому земному этносу, ибо ею определяется «этнос духовный», - то засеянное Богом первоначальное семя (Мф 13: 24-30), которое составляют лишь праведные души, то есть те, подсознание которых построено на правде, любви и всеобщей (вселенской) справедливости; поступки и рассуждения которых инстинктивно опираются на эту вселенскую правду, не допуская ей никакой альтернативы (даже если в состоянии падения они не всегда её соблюдают); те, которые не отрицают реальности совершенства и святости. Представители этого духовного этноса рождаются во плоти в любом земном этносе и выделяются среди своих сородичей по плоти именно приверженностью к правде и любовью к творению и его Отцу, свидетельствуя тем самым о том, что души их, действительно, были рождены в Армении, - «стране» Отца - “Hair”-а. Отличие же их от прочих сородичей по плоти подобно отличию Авеля от брата его Каина, или отличию Иафета, строящего всё на животворной истине, от Хама, опирающегося во всём на смертоносную ложь.

Именно этот духовный – иафетянский (habet/havet/Jafet/Yahveh), - то есть вечный, и принадлежащий Отцу небесному «этнос» имеет в виду Книга Чисел, когда говорит об Израиле библейском:

«С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и между народами не числится . Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля ? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их! » (Чис 23: 9-10)

Слова эти подчёркивают, что истинные представители народа Божиего, или семени Иафета, - это праведники, душа которых не единолична, а представляет собой душу всего живущего. Они встречаются во всякой плоти и представляют собой как бы народ над народами, которому предстоит проявиться в конце времён, то есть к седьмому дню творения. Поэтому ясно, что как этнос духовный, он не числится среди народов земли, где этнос определяется по плоти. А у каждой плоти свой индивидуальный дух, и, если он не подчинён Духу Божиему, то разрушает основы творения и рождает не народ Божий, а сборища. где каждый сам себе голова, и судьба остальных его не заботит. Народ же Божий, как я сказала, определяется не по плоти, а по объединяющему его Духу Божиему.

И тем не менее, исток этого духовного этноса, или очаг, чётко прочерчен. Если присмотреться к географии вышеприведённого свидетельства Книги Чисел, то станет ясно, что она касается именно Араратского/Армянского нагорья, где, как я уже неоднократно говорила, согласно Бытию, «располагается» невидимый для тленных глаз человека рай.

Итак, истинный смысл слова «Армения» указывает на неё, как на очаг людей с праведным и милосердным духом, сынов Отца небесного - “Hair” –a. А это значит, что Армения – родина всех праведников, к какому бы народу они не принадлежали по плоти. Это значит также, что не все, называющие себя армянами по плоти, принадлежат действительной Армении, а только те души, которые были рождены в правде и милосердии, ибо, как уже было сказано, важное в человеке – это правдивый дух, живущий в душе, а не временное, и поэтому лживое и иллюзорное 17 тело его . Именно это имел в виду апостол Павел, говоря относительно израильтян:

« не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын.» (Рим 9: 6-9)

Аналогично, тот, кто считает себя порождением смертного тела, не может принадлежать иафетянской Армении, к которой не имеет никакого отношения и в которую не войдёт.

Подчёркивая неважность разделения народов по плоти, апостолы говорят, что у Бога «нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим 10: 12), или: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3: 28), а также: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду» (Отк22: 14-15), - то есть «вне» останется человек плоти, о которой Господь сказал устами пророка Исайи:

«Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». (Ис 40: 6-8)

О том же слова Христа: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.» (Ин 6: 63)

Таким образом, согласно Святому Писанию, лишь духовные качества человека открывают ему путь в страну Отца – “Hair” –a.

Но следует подчеркнуть также, что между Арменией видимой и Арменией невидимой, судя по третьей части аккадского текста, всё-таки есть некая связь. Это видно из сообщения о том, что «часть корабля, пришвартовавшегося в Армении, до сих пор остается в горах Армении (in the mountains of the Korduaians of Armenia)». И похоже, что связь эта подобна связи тела человека с душой его, то есть Армения временная – это лишь физическая тень Армении вечной, представляющей собой славу Отца -“Hair” –a.

Но кому-то было нужно, чтобы Армения стала восприниматься отдельно от Творца, как страна земная и языческая.18 Кому-то нужно было приземлить, унизить и уничтожить её высокое значение, подобно тому, как Каину нужно было убить Авеля, а Исаву – преследовать Иакова. Но в течение всех дней творения Господь неоднократно «спасал её (как павшего Адама) от собственного (её) падения» (Прем 10: 1) через так называемые исходы праведных из рабства смертного мира в свободу нетленного мира Божия, а именно через такие исходы, как Ноев, Египеткий, Вавилонский и пр. И все они всегда представляли собой исходы из мира Хама - Вавилона, Египта, Ханаана (поскольку и Египет, и Вавилон, и Ханаан являются созданием хамитов (Быт 10: 6-20), олицетворяющих собой весь видимый мир, населённый рабами плоти), - в созданную Иафетом Армению, где было насажено Древо Жизни, то есть на вечную, или духовную гору Божию, или мир Божий, невидимый,19 - жилище свободного от рабства плоти человека.

С этой точки зрения интересен и факт того, что, как евреи, а потом и армяне - апостолы Христа,- после Его первого пришествия на землю пошли по всему миру, неся с собой духовное Слово Евангелия, так и древние представители Армении ещё раньше пошли по миру, основывая везде, куда ни приходили, островки народов с тем же духовно-нравственным мировоззрением, основанным на вере в единого Отца небесного. Об этом свидетельствуют исторические анналы прежде всего разных европейских народов, ясно и однозначно указывающие на их происхождение от предков, пришедших некогда с Араратского/Армянского нагорья. Я имею в виду исторические анналы бриттов, наварцев, баварцев, богемцев и др.

Приведу пример из баварских анналов. Согласно им, баварцы произошли от «смелых людей», прибывших из «великолепной Армении, где остановился Ноев Ковчег» и пр. Оригинальный текст гласит:

«Demoliutewasiedizellengût.

Deregeslehtedarequamwîlin êre

VonArmeniederhêrin,

Dâ Nôê ûzderarkingîng...».

На английский этот текст переведён следующим образом:

«This was always a brave people.

Their tribe came long ago

from themagnificent Armenia,

where Noah came out of the ark...»20, 21

И тем не менее, как я уже отметила, получилось так, что Армения – важнейшее слово Священного Писания, объясняющее суть как последнего, так и многих библейских понятий, было выкинуто из него, пожалуй, только за одним единственным известным мне исключением. Совсем недавно я увидела в интернете ролик, в котором пастор Евангельской Церкви Джоел Тенни, соратник нового американского президнта Дональда Трампа, представил принадлежащую королевской семье Библию, напечатанную в Англии в 1613 году, в которой, как он говорит, написано: « Армения. Гора Арарат ». Бытие, глава 6, стих 4 – « Мы все родом из Армении ».22

Из всего сказанного ясно, что души, рождённые в Армении, то есть истинные, или исконные армяне (они же истинные арамеи и евреи), называя “Hair” Отца своего Небесного. не могли верить в языческих богов и создавать языческие мифы и пантеоны. Это делали чужие, те, кто не относились к семени, посаженному Богом, но, будучи носителями чужого духа, как те плевелы из притчи Христа, внедрились в плоть душ, созданных Отцом небесным, через браки, заключённые вопреки завету божественного Авраама жениться только на арамейках, то есть на тех, кто признаёт себя дочерьми “Hair” -а, Отца небесного. В результате этого был забыт высочайший духовно-нравственный смысл слова «Армения». И она была приравнена к языческим странам земли. О том, что язычество не было (и не могло быть), свойственно исконной Армении, свидетельствует тот очевидный факт, что все, так называемые «языческие боги» Армении, или заимствованы у соседних народов, или привнесены в неё упомянутыми носителями чужого духа, то есть духа Хамова. Но надо сказать также, что полностью язычество не смогло поглотить Армению, ибо в ней всегда шла и идёт смертельная борьба между представителями обоих духов: Иафета и Хама.

Поэтому Древу Армянскому (то же, что Древу Израильскому), возросшему из семени Отца, но смешавшемуся браками с семенем чужого, предстоит быть срубленным, но не искоренённым. Святой корень его - первый плод отцовского семени – даст Отрасль Святую, которая больше не будет испорчена. Вот, как об этом говорит пророк Исайя:

«как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остаётся корень их, так святое семя будет корнем их.» (Ис 6: 13)

Корень этот составляет тот пласт народа, который остался твёрд в своей приверженности к Отцу Небесному и Господу Правды – Святому Духу Отца, и сейчас видит над собой одного лишь Отца Небесного Hair - a, воплощённого в Сыне Его Иисусе Христе.

Фактически, это им, поклоняющимся Господу Правды, говорит пророк Исайя:

«Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон Мой ! - (Ясно, что речь здесь идёт не о букве закона, а о сердце, приверженном к правде, то есть о народе духовном) - Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь Ибо, как одежду, съест их моль и, как волну, съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое - в роды родов.» , так как «Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе.» (Ис 51: 7-8, 14), - то есть скоро завершатся дни творения, и в последнем установится нетленное Царствие Божие, которое будет Царствием Праведников. И войдут туда дишь те, кто сердцем, а не буквой Закона признают себя сынами Вечного Творца (Иафета/Яхве).

Итак, всё сказанноре здесь касалось Армении, отсутствующей в дошедшнм до нас библейском тексте, как и само слово Hair, единый корень которых, однако, мы находим во всех основополагающих субъектах и объектах творения в форме различных его лингвистических дериваций.

О Hair-е и о происхождении понятия арийство мы и поговорим в следующей главе.

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1. Подробнее об этом см. в моих трудах «Армения библейская – земля неведомая» или «Загадочный Арарат».

2. Трудами Бероза пользовался и отец армянской истореографии Моисей Хоренский (5-ый век нашей эры). В советское время счиитали, что это вымышленное армянским исторнком лицо, так как не было других упоминаний о нём, пока уже в наше время не были найдены его труды.

3. Источник: The babyloniaca of berossus by Stanley Mayer Burstein sources and monographs sources from the ancient near east volume 1, fascicle 5 undena publication malibu 1978 http://prajnaquest.fr/blog/wp-content/uploads/Babylonaica-of-Berossus.pdf

4. См, о них, например, в примечанииях к данной главе, приведённых в вышеуказанном издании. Однако по моим наблюдениям, как в Библии, так и в других священных текстах, часто определения, относящиеся к одному и тому же лицу, понимаются как имена разных субъектов. Точно так же разгые лингвистические деривации одного и того же лица воспринимаются как имена разных лиц. Например, как разные лица воспринимаются Иафет и Яхве, будучи оба лингвистическими деривациями определения Творца - Вечного Святого Духа Божиего.

5. Пророк Исайя упоминает некий «город солнца» (Ис 19: 18), однако имеет ли он отношение к отмеченному в аккадском источнике, трудно сказать, ибо это тема для отдельного исследования.

6. О том, что жертвоприношения праведников не были кровавыми, см. в главе о жертвоприношениях моей книги «Человек и животный мир».

7. Здесь слово «стяжала» соответствует слову Септугинты ἐκτήσατο, которое на первый взгляд, кажется, что не соответствует принадлежности горы Господу. Но если мы вспомним, что гора эта после падения Адама, как и сам Адам, оказались во власти врага Божиего, то поймём, что речь здесь идёт о том, что Бог возвращает её Себе, одержав победу над узурпатором. Этот факт ещё раз показывает нам, что Исход из Египта так же, как и Исход Ноя, относится не историческому прошлому, как принято думать, а к концу мира сего, открывающему путь в Царствие Божие.

8. О предположительной истории появления Слова Божиего на земле см. «Предисловие автора» в моём труде «Шесть дней творения и Седьмой день»

9. ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai: http://doormann.tripod.com/index.htm

10. Sanskrit-EnglishDictionary:

11. Там же

13. Подробнее см. в моей книге «Армения библейская- земля неведомая»

14. См. об этом в главе «Ур Халдейский – страна Арамейская. Авраам» моей книги «Армения библейская – земля неведомая».

15. Здесь гора Сион заменяет гору Божию Арарат. См. об этом в вышеотмеченной моей книге «Армения библейская – страна неведомая»

16. См. мой труд «Человек и животный мир» (в главе «Ангельская природа души, или первозданная благословенная «земля» и цель творения. Адам в раю.»

17. Подробнее об этом см. там же.

18. Ибо, как бы она ни отличала себя от язычников, поведение её жителей в смертном мире, исполненное гордости и материализма, трудно назвать иначе, чем языческим.

19. Как об этом свидетельствует вышеприведённый текст Бероза

20. Источник: DasAnnolied.MittelhochdeutschNeuhochdeutdsch.1800; См. также источник 12-го века HansFerdMassmann “Kaiferchronik”, № 315 и многие другие.

21. Отсюда исходит и тождественность названий Армения и Алемания, или Германия (а также прочих стран, о которых я говорила в моей книге «Загадочный Арарат».

Hair - Арий. Этимология понятия Ариец

Итак, Арий. – Понятие, природа которого остаётся неузнанной, хотя в подсознании человека оно предстаёт как понятие завидное, определяющее нечто, связанное с большими достоинствами. И поэтому одни стремятся быть названными ариями, а другие с ненавистью восстают против самого этого понятия. И такая реакция на него подобна реакции на Отца небесного и Сына Его, или на того Абсолюта, из которого и в котором всё творение, и на Его воплощение. А абсолют этот – Отец творения, который на языке Араратского нагорья звучит как Hair. И именно так Он был известен всему сотворённому Им в незапамятные времена, ибо, как я показала это в моих книгах «Загадочный Арарат» и «Библейская Армения – земля неведомая», корень имени Его сохранился у всех древних народов земли, указывая как на благородную первопричину вещей, так и на характеризующие её (Его) определения.

Согласно армянскому языку, Сын, созданный Им по Его образу и подобию, носит то же имя, но без первоначального звука “h”, а именно: Air. Поэтому имя Его лежит как в основе понятия Адам, так и в названии Горы Божией, где Господь создал человека и насадил Свой райский сад, место которого неизменно, как неизменен Сам Господь и как неизменна Истина, лежащая в основе Его творящего Слова, - Истина, которую в мире сём пытаются обесценить и отстранить от Бога утверждением, что для каждой эпохи и для каждого человека истина своя.

И это неудивительно, потому что вся история творения – это история борьбы жизнетворной правды со смертоносной ложью. Началась она с падения Адама, который, поддавшись лжи, способствовал установлению её власти в творении.

Но посмотрим, как же имя Его – Hair, или Air, - связано с именем Горы Божией, Адама и райского сада в их единстве. 1

Как я уже неоднократно отмечала, Библия связывает рай с истоками рек Тигр и Ефрат (Быт 2: 8-14), которые находятся на Араратском нагорье, называемом также Армянским.2 И именно в армянском языке, то есть в языке того места, с которым географически связан библейский Едем, находится разгадка понятия и слова «Арий» как лингвистической деривации сохранившегося в армянском языке слова Hair, определяющего Отца Небесного.

На небесность или «духовность» “Hair”-а указывают, как начальный звук “h”, который является индикатором духовности в Священном Писании, так и связанные с сутью и корнем Отца-Hair-а, характеризующие Его понятия «огонь» и «дух».3 Его же мы видим в основе самого названия Араратского нагорья, райского сада, большинства его топонимов, а также в основе имени «Адам», этимологию которого раскрывает нам санскритский язык, объясняя его как “ aur - dam ” . Составители словарей, основываясь на втором корне “dam”, который означает дом, жилище и имеет много лингвистических дериваций, подобных русскому «дому», армянскому «туну», греческому domos-у, латинскому Domus-у и пр., - переводят его как «прадом», или «пражилище», не уточняя, чей это дом, ибо значение первого корня “aur” им неизвестно, но именно он указывает на Того, Кому принадлежит этот «дом», так как очевидно, что “aur” является лингвистической деривацией слова Hair (Отец небесный), - в ином звучании «Арий». Так что всё слово правильнее было бы перевести как «Дом (то же, что Храм, Сосуд, Тело) Hair-а», воплощённого Отца небесного, или «дом Ария».

В армянском языке указанный “aur” звучит как “Аir ” и относится к человеку в самом высоком, духовно-нравственном смысле этого слова, то есть, фактически, к воплощённому Hair-у (Отцу).

“Аir” как человек отличается от употребляемого в армянском языке слова «мард», которое определяет человека. Но сейчас забыто, что он определяет не просто человека, а именно падшего, ибо слово «мард» уже через корень свой свидетельствует о том, что речь идёт о смертном человеке, так как корень этого слова имеет международное значение и соответствует смерти (ср. санскритское «mrti», русское «мёртвый», испанское «muеrtе» и т.д.)

Такая разница в определении человека, с подчёркиванием его смертности, хотя и без полного осознания этого факта, сохранилась, кажется, только в армянском языке. Во всех других языках такое различие не подчёркивается, и заменяется прилагательным «смертный». Впрочем, в русском языке существует ещё полузабытое слово «смерд», соответствующее армянскому «мард», но его истинное значение также забыто, так как в подсознании русских людей он ассоциировался и ассоциируется до сих пор всего лишь с рабом, а не со смертным, ибо смертен и тот, кто называется словом «человек».

Но не понятая до конца правда в том, что, действительно, умирает лишь падший человек – «мард»/»смерд», - раб смертных одежд. “Аir” же в отличие от него, представляя собой образ и подобие Отца небесного, является понятием целевым и связанным с сознанием. Он свободен от смертных одежд и вечен. 4 Он совершенен и свят. И так как совершенство и святость, практически, недостижимы для смертного человека, Господь определил семени Своему десять заповедей, соблюдая которые, его представители могут быть «усыновлены» и спасены Богом. Эти заповеди чисто арийские.

Когда Господь говорит в первой и главной из них: «да не будет у тебя других богов пред лицем Моим», - это означает, что приоритетом для тебя да будет стремление к святости и совершенству во всём. Когда Он говорит «не делай себе кумира...», то имеет в виду: не заменяй духовное материальным и не путай их. Когда Он говорит « Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно», это значит не профанируй имя Господа, а благоговей перед Его святостью и совершенством. Когда Он говорит «помни день субботний, чтобы святить его», это значит: не забывай, что временное твоё существование не является жизнью, которая явится лишь в седьмой, или вечный день творения. Когда Он говорит, «Почитай отца твоего и мать твою», то имеет в виду Отца и Духа Святого, ибо они созданы как Их образ и подобие, или иначе: почитай Троицу, частью которой ты являешься. Когда Он говорит «не убивай», то имеет в виду: никого не лишай жизни, никакую живую душу, будь то человек или животное, ибо жизнь была дана им Богом. Когда Он говорит: «не прелюбодействуй», «не кради», «не желай (ничего) принадлежащего ближнему твоему», то имеет в виду: не поддавайся нечистым соблазнам временной плоти, а ищи радости духовные. Когда Он говорит: « Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», то имеет в виду: не лги, ибо лгут лишь сыны Каина, или Ханаана.

Всё это основы арийской нравственности, которым ради своего спасения должен следовать сознающий себя сыном Божиим, или Арием.

Корень “Аir” получил своё лингвистическое отражение во многих языках мира, и нередко даже в свойственном некоторым народам дифтонгизированном его варианте, и всегда с аналогичным значением благородного человека, мужчины, мужа, воина, витязя. Это, например, древнеиранское uira, авестийское и древнеиндийское vira, согдийское wyr, латинское vir и многие другие.5 Для большей убедительности в том, что корень ar может предстать в дифтонгизированном варианте, приведу пример из современного украинского языка, в котором слово Армения звучит как Вирмения, то есть в нём начальный корень «Ар» заменён дифтонгом «Вир».

Будучи, фактически, указателем связи человека (Air-a) с Творцом и Отцом его (Hair-ом), корень этот отождествляет качества человека с качествами Святого Духа Божиего, «архитектора правды», и человек (арий), так же становится носителем высочайших нравственных ценностей, выделяющих его среди прочей твари, ибо в этом цель творения – в освящении человека, которому в течение всех дней творения Господь говорил: «Будьте святы, потому что я свят» (Лев 11: 45) и повторил, придя на землю, сказав: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». (Мф 5: 48)

Ради создания именно такого человека и было начато творение. Именно его ищет Бог, - человека, который после грехопадения Адама практически исчез с лица земли.

«Смотрю, и вот, нет человека, - говорит Господь устами пророка Иеремии, - и все птицы небесные разлетелись». (Иер 4: 25) И добавляет:

«Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они: "жив Господь!", но клянутся ложно.» (Иер 5: 1-2)

Так что именно этот “Аir”, нравится это кому-то или нет, лежит в основе международного понятия «арий» и указывает на «Сына Отца небесного», или на «Относящегося к Отцу Небесному». Он же лежит в самоназвании армян Hai, корень которого - тот же Hair с редуцированным звуком r, теряющимся при произношении. То же касается и названия Армении, и самоназвания армян Haiк, последний звук которого является суффиксом множественного числа, указывающим на принадлежность к Отцу небесному Hair-у. «Хайк» - это тот, кого Священное Писание называет Орион, - факт, который представляет собой еще одно доказательство того, что Хайк содержит в себе редуцированный корень «ar» (в форме его деривации «or»).

“Аir”-а олицетворяют святые души тех носителей имени Божиего, которые как в чистейшем зеркале, отражают Его Славу, которые любят Отца и в самозабвенном созерцании Его насыщаются Его образом, подобно возлюбленному Им Давиду, (Пс 16: 15) и из уст которых не исходит слово лжи. Они поклоняются Отцу в духе и истине, «ибо (именно) таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин 4: 23-24), - говорит Христос.

Итак, ариец – это бесстрашный приверженец правды во всём, признающий Творцом своим Иафета/Яхве - Вечного Арийского духа, и Отцом своим Hair-а небесного. Он не смотрит на временную плоть и собратьями своими считает носителей Отцовского, то есть Арийского духа. Именно на Его власть указывает известное слово Аристократия, а не на власть денежных мешков, как считается в мире сем.

В отличие от арийца неариец – это тот, кто склонен ко лжи и отцом своим признаёт какое-либо животное, например, змея, волка и пр. В качестве своего национального тотема. Его творец – Хам, дух плоти. Разность между ними библейская книга Судей подчёркивает следующим обращением израильтянина к хамиту: «Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, бог твой ? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш ». (Суд 11: 24), то есть Вечный - Иафет/Яхве.

Что же дал Хамос, бог хамитов, своим созданиям? Он дал им временный материальный мир, построенный на обмане и насилии, он унизил понятие человек, дав ему поклонение всему тленному и рабство смерти.

А что дал сынам Своим Господь – Вечный Иафет (Яхве)? Он завещал им любовь и милосердие, приверженность к правде и всеобщей справедливости. Он возвысил человека до Бога и сделал его участником вечной жизни Отца небесного.

Таким образом, вышеприведённое обращение сынов Божиих к сынам Хама свидетельствует о том, что мир разделён на два духовных лагеря, соответствующие двум из сыновей Ноя: на иафетян и на хамитов, а Сим – между ними. Первые (иафетяне) были благословлены Ноем, а последние (хамиты) – прокляты, ибо он сказал о них в лице Ханаана, - плода разрушающего творение брака Сима с Хамом: «раб рабов будет он у братьев своих». (Быт 9: 25) Как бы в подтверждение этого проклятия пророк Иеремия повторяет, что узурпировавший власть в творении «Хамос пойдёт в плен вместе со своими священниками и своими князьями» (Иер 48: 7), то есть вместе с Ханааном, и будет подчинён Иафету.

Вывод, который следует из сказанного, тот, что в основе творения лежит борьба Арийского Духа (Иафета) с духом материальным (Хамом).

Так, арийский корень “Аir”, неузнанный, присутствует во всём библейском тексте, глубинно-смысловое содержание которого целиком является именно арийским. В распространённом в настоящее время его варианте этот корень мы видим впервые проявленным уже в рассказе о Ноевом ковчеге при упоминании Араратских гор, где говорится: «И остановился Ноев ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских» (Быт 8: 4)

Однако сказано это без каких-либо объяснений или уточнений, как будто это касается чего-то маловажного и случайного. Нет даже упоминания о том, что место это было именно тем, с которым Библия связывает созданного Богом человека и насаженный Им райский сад, а также о том, что название этих гор носит высочайшее имя-определение - Hair, ибо само слово Арарат расшифровывается как Айр – арат, что означает «изобилие ариев», или «творение Ария», также «страна ариев», носящих имя Божие, то есть то же, что отмеченная в аккадских источниках «страна богов» - Армения.

Но, следует особо подчеркнуть, что несмотря на то, что понятие «арий» изгнано из библейского текста как чуждое ему, следы его, как я уже отметила, прочно присутствуют в нём. И это неудивительно, ведь весь дух Священного Писания Арийский, или Иафетянский (то же что Яхвистский в его истинном, неискажённом смысле). 6 Мы увидим это в следующей главе.

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1.Об этом единстве смотри в части «Человек» моего труда «Человек и Животный мир».

2. Подробно об этом см. соответствующую главу моего труда «Армения библейская – земля неведомая»

3.Там же

4. О теле арийца см. в главе «Ангельская природа души, или первозданная благословенная «земля» и цель творения. Адам в раю» моей книги «Человек и животный мир».

5. См. мою книгу «Загадочный Арарат».

6. Непонимание Слова Божиего дошло до таких абсурдно-чудовищных масштабов, что многие противопоставляют Яхве и Господа, считая первого самим Сатаной.

Арийские корни библейского Израиля

Итак, если мы внимательно присмотримся к корням основных старозаветных терминов, то обнаружим в них различные деривации всё того же арийского корня “ar”. Поэтому обратимся сейчас к лингвистике, которая является даже более серьёзным источником знаний, чем история и археология.

Начнём с самого явного свидетельства арийских корней библейского текста - со Святого града Иерусалима. Слово это состоит двух корней. Первый из них «Иеру» иудеи выводят из шумерского «йеру», означающего «поселение», семитского «ири», «иарах», означающих «основывать, закладывать краеугольный камень», хотя совершенно очевидно, что корень “eru” представляет собой лингвистическую деривацию того же арийского корня “Hair/ar-”, неопровержимым доказательством чего является более автохтонное его название - Арииль , приводимое пророком Исайей, который сказал: «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид!» (Ис 29: 1 и далее) А это значит, что город носит имя Ария (Haira) и принадлежит Ему как град «Бога-Отца» ( Ари – ил-а).

Второй же корень иудеи связывают с именем западносемитского божества «Шалим, или Шулману» 1 хотя есть более распространённое и правдивое объяснение ему как исходящее из слова «салим», означающего «мир». Основано оно на том, что в аккадских (ассиро-вавилонских) текстах город назван Урусалим (или Урсалиимму). Поэтому, как говорится, некоторые ученые считают, что название означает «город мира». К тому же обратим внимание на совершенно очевидный для любого лингвиста факт, что «Уру» так же, как и «Еру» представляет собой деривацию корня «Ар».

Итак, нет никакого сомнения в том, что в первом корне названия Иерусалим лежит тот же корень “ar”, указывая, что город принадлежит Богу-Отцу, а во втором - именно мир, покой Отца небесного, - Haira.

Хотя сказанного уже достаточно, чтобы понять, что в корне названия Иерусалим лежит имя Ария (Haira- Отца), это видно и из следующих слов пророка Исайи:

«Дерзай, Иерусалим! Даровавший тебе имя утешит тебя». (Вар 4: 30)

Это имя мы видим как раз в корне “eru”/”ar” названия Иерусалим, свидетельствующем, что имя Иерусалиму/Ариилу дал именно Арий, Отец Небесный и Он же – мир и утешитель его. И свершится это утешение, согласно тому же пророку, когда будут сняты с него временные одежды лжи и надеты вечные одежды правды, ибо, предвосхищая это время, пророк сказал:

«Иерусалим! сними с себя одежду плача и озлобления твоего и оденься в благолепие славы от Бога навеки. Облекись в одежду правды от Бога, возложи на голову твою венец славы Вечного, ибо Бог покажет всей поднебесной славу твою. Навек наречется от Бога имя тебе: " мир правды и слава благочестия ".» (Вар 5: 1-4)

Здесь под Иерусалимом явно имеется в виду падший Адам, погружённый а плач и озлобление, обманутый в своих ожиданиях вследствие своего же неверного выбора, который он когда-то сделал, поддавшись лжи. Но потом он восстанет, и именно так - как "мир правды и слава благочестия", ибо всякое творение Божие подчинено закону правды и нравственности, без чего ни один «камень» в его строении не сможет обеспечить его стойкость и вечность. А это значит также, что творение Божие осуществляется через брак с Господом Правды, тем более, что Сам Господь устами пророков неоднократно повторяет это Адаму:

«И обручу тебя Мне навек, - говорит Он тому, который некогда обручился во лжи и зле с Хамом, противоположным Ему духом Змея, лжеца и убийцы, - и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.» (Ос 2: 16-20), - ибо только брак с Господом Правды открывает перед человеком великий смысл творения. И как прямо объявил Иисус Христос, - воплощённый Иафетом Отец небесный, - путь к Отцу возможен только через Него, олицетворяющего правду и жизнь:

«Я есмь путь и истина и жизнь, - сказад Он; - никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (Ин 14: 6).

Это значит, что название Иерусалим/Арииль является не только лингвистическим доказатеьством арийства библейского текста, но и смысловым, означающим «мир Ария», или «Арийский мир». Как мы увидим ниже, ещё одно название его – Арам. Но об этом позже.

А пока обратимся к тетраграмматону יהוה , который произносится как Yahveh или Yehováh , в основе которого лежит та же лингвистическая деривация “yer” (от слова “hair”/“hеr”), хотя и с редуцированным звуком “r”. Об этом свидетельствуют даже еврейские источники, которые утвреждают, что Давид, завоевав у Йевусеев переименованный ими Йевус, переименовал его в честь имени своего Бога Йеhовы — Йерушалэйм, 2 откуда видно, что, если Йерушалэйм был назван в честь имени бога Йеhовы, то это значит, что в слове Йеhова первый корень Йеh, или Ях, является тем же корнем «Йер», исшедшим от “hair”/“hеr”, но с редуцированным “r”.

Значение тетраграмматона объясняет Сам Бог, сказав о Себе Моисею: «Я есмь сущий» (Исх 3: 14), то есть «Вечный». И хотя есть такие исследователи, которые ищут другое объяснение ему, но то, что оно означает именно «вечный», видно из самого текста Священного Писания. Об этом же свидетельствует незамеченная богословами лингвистическая и смысловая тождественность Yahveh с Иафетом (Jafet). Это ясно проявляется в армянском звучании последнего как Habet, и кто знает армянский язык, тот сразу же понимает, что Habet является лингвистической деривацией армянского Havet, который также означает «Вечный, то есть Тот единственныйый, Кто бессмертен (1 Тим 6: 15), или вечен.

Кроме того, о верности приведённой интерпретации этих имён свидетельствуют слова Ноя, обращённые к Иафету, о чём я писала во второй главе Введения: «Ноев ковчег как образ Адама и символ творения», так что повторять их здесь не имеет смысла.

Таким образом, Yahveh и Jafet представляют собой одно и то же лицо. А принятое объяснение имени Иафет (считается, что происходит от арамейского корня פתה , означающего «пусть он распространится», и еврейского корня יפה , означающего «красота» и произносится в еврейском как יפת ‎ Ие́фет, - в лат. Iapheth, в греч. Ιάφεθ, в араб. يافث ‎, Йа́фис), фактически, ни о чём не говорит. Но вот, если мы сделаем анализ составляющих их корней, то поймём, что «имена» эти означают «Дух животворящий», ибо если их первые корни “yeh” и“ha” исходят от “hair” с редуцированным “r” и указывают на Отца небесного (Ария), то второй их корень veh/vаh и fet означает «жизнь», а слово в целом указывает на «Дух животворящий» или Дух Жизни.

Рассмотрим теперь слово « Еврей » ( Heber , Ever , Hria ). То, что начальные eur, или hebr представляют собой дифтонгизированные деривации того же арийского корня “ar”, ясно и однозначно показывает армянское звучание слова - Hria, происшедшее от слова Hair со смысловым оттенком «принадлежащий Hair-у, то есть представляющий собой того же «ария».

Его же мы видим и в названии «Европа», или «Ария», из чего можем сделать вывод, что Европа является детищем ариев. Согласно известным нам истрическим анналам европейских народов, Европу, как уже было отмечено, основывали выходцы из Армении, - те же Hay-и, или Hria, то есть те же «армены», или «арамеи». Все эти слова, как видим, на самом деле, представляют собой одно и то же понятие в различном его произношении и никак не определяют этносы по плоти, как это принято считать. А относятся они к Вечному Духу Божиему, хотя на земле уже почти не осталось никого, целиком принадлежащего Ему, кроме редких индивидуумов. Поэтому, повторяю, речь здесь идёт об именах, о духовных корнях и семени Божием, а не о земных этносах, у которых только и осталось, что имя Божие, носимое ими не по праву, а по старой памяти земли, подобно исполнившимся нечистотами и в связи с этим разветвлённым рекам, потерявшим своё первоначальное русло.

Факт того, что слова эти воспринимаются как названия совершенно разных по плоти этносов, обязан тому, что на падшей вместе с Адамом земле всё определяется по плоти, - то есть наоборот, с точки зрения временного и смертного, ибо значение духовного не постигается. Поэтому и мир наш, в основе которого лежит ложь, свойственная временности и не имеющая под собой ничего твёрдого, противоположен правде. Истинная же правда, как и истинная реальность игнорируются. Но, как последнее средство (или, может быть даже, первое) нам на помощь всегда приходит точная наука лингвистика, которая всё ставит на свои места, обнаруживая скрытое и давно забытое. Это забытое – исконная суть слова, в данном случае слова «еврей». Её обнаруживает, например, следующее высказывание пророка Ионы:

«И он сказал им: я Еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу.» (Иона 1: 9) 3 .

Из такой самопрезентации пророка ясно, что слово «еврей» понималось им именно как духовное определение человека, свидетельствующее о его единобожии и определяемое по его мировоззрению, а не по его плоти. Это значит, что на самом деле «евреем» (так же, как и «арменом» или «арамеем») является всякий, кто чтит «Господа Бога небес, сотворившего море и сушу.».

О необходимости перестройки плотского понимания слова лучше всего сказал апостол Павел, предупреждая тех, кто принял Христа:

«Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – (это) мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся , хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности - гонитель Церкви (Божией), по правде законной - непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса , Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». (Фил 3: 2-8)

И сказал он так, потому что познал, что в основе истинного еврейства лежит именно сыновство Божие, то есть арийство, или поклонение Святому Духу Отца небесного, а не поклонение плоти.

Но Князь мира сего сделал так, чтобы еврей забыл о своей истинной сути и стал выделять себя по плоти, придумав несуществующее понятие «семиты», оскорбляющее достоинство прочих человеческих рас, ибо в основе этого понятия лежит Сим, сын Ноя, - единственный человек, созданный Богом (тот же Адам), и нет другого, а приписывая Сима лишь своей плоти, преобразившийся еврей, таким образом, подспудно отрицает человечность прочих рас и народов. Сам же, подчинившись слепой гордости временной плоти, отстраняется от Отца своего небесного, подобно язычнику, не знающему Единого для всех Отца и руководствующемуся сознанием мира сего, не позволяющим ему вернуться к своим истокам.

Очевидно и арийское происхождение слов арамей/халдей/иудей. Считается, что арамей является представителем (по сути не существующих) семитских 4 народов. На самом же деле слово арамей, как и слово армен, определяет не плотский этнос, а этнос духовный. В основе его лежат уже отмеченные здесь в связи с понятием Армения санскритское « arama », которое означает «сад наслаждений», - то же, что Едемский сад, и шумерское « arammu », объясняемое как «любовь». Оба связаны с именем Арам, которое предстаёт в Слове Божием и как имя патриарха, и как город, и как путь. Означает оно, как я писала об этом в связи с Арменией, «арийский (то есть отцовский) дух». Иное название города – Иерусалим, то есть место «Дома Божиего», или рай Ария. Это духовный «город», из которого разносится по земле свет Божий, - «город», определяемый в старом Завете как Паддам Арам - завет Арама или рая, или Отца небесного, 5 откуда был родом Авраам. Но он более известен в его ассирийской лингвистической деривации как Ур халдейский, хотя в божественном оригинале представляет собой тот же Ар, или тот же Арам на Араратскм нагорье, уже по месту своему и содержанию относящийся к Господу Иафету/Яхве, а не к Вавилону, - творению Хама, Князя мира сего.

Однако современные богословы относят его именно к вавилонскому, то есть хамитскому роду, придумав, фактически, несуществущий по плоти народ вавилонских халдеев и приписав ему все известные языческие мерзости. При этом они упускают из вида тот факт, что халдеи отождествляются с арамеями, свидетельствуя тем самым, что халдеи – это не отдельный от арамеев народ, а одно из его определений с оттенком веры в Суд Божий, ибо слово «халдей» образовалось от имени урартского (то же, что араратского) Бога Халди (Арди, или Ардат), которого язычники считают своим богом, в то время как исконное его значение относилось к Отцу небесному как Высшему Судье. Об этом же свидетельствует и лингвистический анализ этого слова, состоящего из двух корней: “Hal/Cal” и “di/da”. А зная, что халдей называется также арамеем, нетрудно догадаться, что первый корень слова “Hal/Cal” является лингвистической деривацией того же “ar/al/еl”, то есть относится к Отцу небесному – Арию, а смысл второго корня“di”, как я это показала в других моих трудах,6 раскрывает нам шумерское “da” (dah) или “di”, означающее «суд», «судить». С этим же корнем связано название «судной» реки Иордан, которое, фактически, идентично названию «Иуда». Его первый слог Иор (Jor)- является деривацией корня“ar”, с которым связана и его деривация “ju” с усечённым звуком “r” в слове «Иуда», а второй – дан – это тот же шумерский “da”.

О том, что первый корень «Иу» имени Иуда является редуцированным именем Отца небесного, свидетельствуют и те же еврейские источники, согласно которым, «проверочное слово для имени Йеhова в еврейских именах в ТаНаХ: Йеhуда, Йеhошуа, Йеру шалэйм». А это означает, что тот же арийский корень “yr” лежит также в имени Иуда (Йеhуда), как йорда, или юрда. 7

Но богословы, которые, верно интерпретируя название Иуда как Иехуда יהודה , то есть «хвала Господу», или «он восхваляет Господа», тем не менее не видят связи между халдеями и иудеями, представляя халдеев как богопротивных язычников, тогда как, относясь к Богу грядущего Суда и справедливости, название «халдей» указывает на тех, кто живёт в согласии с законами этого Бога и кому предстоит судить вместе с Ним человечество.

В связи со сказанным мы можем утверждать, что Ур халдейский можно было бы назвать также Уром Судейским, или Иудейским, но, конечно же, не в том плотском смысле, в котором это определение понимается на земле сейчас и о котором в «Откровении» Иоанна читаем: «говорят о себе, что они Иудеи, а не таковы, но сборище сатанинское» (Отк 2: 9), 8 а в вышеуказанном, арийском, подразумеваемом в иудеях изначальный род праведных, в котором Бог. (Пс 13: 5)

О неверности бытующего понимания иудеев свидетельствовал и апостол Павел, говоря: «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога. (Рим 2: 28-29)

Именно по этой причине Иуда, согласно пророку Исайе, (слова которого были искусственным образом приземлены) символизирует Иерусалим, но вышний:

«И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное - от горы (Сиона).9 Ревность Господа Саваофа соделает это.» (Ис 37: 31-32)

Об этом уцелевшем корне далее тот же пророк говорит:

«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; (...)

Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы. Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам». (Ис 42: 1, 6-8)

Несмотря на то, что по всей Библии арийское слово «халдеи» позже было приписано к племени вавилонскому, в некоторых околобиблейских апокрифах сохранился совершенно иной образ халдеев. Из них особенно впечатляет свидетельство Оракулов сивиллы, которая следующим образом их характеризует:

«Есть город... на земле Халдейского Ура, откуда происходит раса самых

праведных людей, правильно мыслящих и занятых всегда добрыми делами. Их, в самом деле, не заботят ни кругообращение солнца и луны, ни великие подвиги на земле, ни сияющая голубизной глубина моря-океана. Их не занимает ни истолкование чиханий, ни предзнаменования авгуров, прорицателей, колдунов или чародеев, ни обманы невежественных чревовещателей. Они не посвящают себя астрологическим предсказаниям ( халдеев ),10 не изучают астрономию, ибо всё это, всё, что неразумные люди преследуют изо дня в день, без упражнения своих душ в каких-либо полезных делах, по сути своей является заблуждением. Воистину, они учат ничтожных смертных на земле одним вредоносным заблуждениям, чтобы отстранить их от доброго пути и справедливых поступков. Но эти, наоборот, упражняются в справедливости и добродетели и не жаждут наживы –причины неисчислимых бедствий на земле, войн и голода без конца. В их городах и сёлах царствует справедливая сдержанность. Они не обкрадывают друг друга по ночам, не уводят стадо коров, овец и коз, не захватывают пограничных земель соседа; богатые не ущемляют бедных, не притесняют вдов, а наоборот, приходят им на помощь, всегда обеспечивают их хлебом, вином и растительным маслом;богатый всегда отправляет часть своего урожая тем, кто ничего не имеет или кто обеднел, потому что они следуют слову великого Бога, воспевая сотворившего землю и общего для всех Отца небесного.....

Есть одно царское племя, чьё потомство не спотыкается и которое по истечении времён будет царствовать и вновь начнёт воздвигать храм Божий. Все персидские цари в знак своего вассальства пошлют ему золото, бронзу и трудно обрабатываемое железо, ибо Сам Бог навеет на них святой ночной сон, и в этот момент вновь возникнет храм таким, каким он был раньше». 11

Обратим здесь внимание на то, что храм этот возникает так, как возникла Ева из Адама, на которого Господь предварительно навёл сон, то есть речь идёт не о каменном храме, как он представляется на земле, а о новом человеке, новой «невесте» Божией, или о восстановленном Адаме. Иными словами, смысл текста Сивиллы целиком совпадает с тем смыслом, который исходит из библейского текста. А судя по описанным нравам халдеев, - это народ, живущий, согласно Слову Божиему, а следовательно, Ур Халдейский никак не может находиться в хамитском (ханаанском) Вавилоне, как нам хотят внушить. Как по смыслу текста, так и лингвистически, под Уром Халдейским подразумевается мир Божий, символизируемый в Священном Писании Араратским нагорьем, иначе называемым также Арамом халдейским, или Аром Арийским, или Арменией, или страной Арамейской.

О благородстве халдеев свидетельствует, фактически, и апокрифическое «Завещание Неффалима» из «Завещаний библейских патриархов», которое следующим образом определяет их:

«Руфей же был из рода Авраама, Халдей, чтущий Бога, свободный и знатный » (Завещание Неффалима I: 10) 12

Замечание чтущий Бога, свободный и знатный, напоминает скрытую характеристику Сарры апостолом, который сравнивает её с высшим и свободным Иерусалимом как матерью всем сынам Божиим (Гал 4: 26), что уже само по себе говорит о том, что под халдеями имелись в виду рождённые по обетованию, а не по плоти.

К сожалению, в Библии почти не сохранилось свидетельств арийства халдеев. Они были тщательным образом уничтожены. Но в подобных случаях всегда остаются следы, которые свидетельствуют о вмешательстве человека в текст и его искажении. И, как правило, они обнаруживаются через нарушение логики текста, как, например, в следующем фрагменте из книги пророка Иеремии, в котором читаем:

«Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей Иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения пришедшими воевать с Халдеями , чтобы наполнить домы трупами людей, которых Я поражу во гневе Моем и в ярости Моей, и за все беззакония которых Я сокрыл лице Мое от города сего. Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля и устрою их, как вначале,» (Иер 33:4-7)

Здесь, как ясно видно, фальсификаторы не заметили, что текст отождествляет иудеев с халдеями.

О том, что земля иудейская соответствует земле халдейской на горе Божией, свидетельствуют и следующие слова того же пророка называющего города Иуды именно так, как называется Дом Божий:

«Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: "да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!"» (Иер 31: 23)

Но... рука Князя мира сего –Хама, смешала все понятия и противопоставила их друг другу. И эта ложь, порочащая халдеев, так глубоко укоренилась в тексте Священного Писания, что только очень кропотливый анализ понятия позволил мне увидеть вопиющие противоречия, внесённые в него человеком. Более подробно обо всём этом можно прочесть в уже не раз упомянутой здесь главе «Ур халдейский - страна Арамейская. Авраам» моей книги «Армения библейская – земля неведомая»; в соответствующих главах моего труда «Шесть дней творения и Седьмой День» и в моей книге «Двойные стандарты в Библии и околобиблейских апокрифах. Кто внёс их в Священный текст?»

Авраам и Сарра . Еврея Авраама Священное Писание называет «странствующим арамеянином» (Вт 26: 5-6), уже этим показывая его арийскую суть. Но современная библеистика, не связывая арийство с Библией, не имеет объяснения этому факту, которое, однако, есть, и я привела его в главе «Ур Халдейский – страна Арамейская. Авраам» моей книги «Армения библейская – земля неведомая», поэтому здесь не буду повторять написанного и скажу только, что одно то, что он назван «странствующим арамеянином», уже говорит о его происхождении, связанном с Арменией, с Арамом, или Уром Халдейским,13 с «домом Божиим», или домом Отца-Ария, а не с богопротивным Вавилоном, как нам пытаются внушить. Об этом же свидетельствует и состав его имени, значение которого, к сожалению, понято не до конца, хотя и истолковано верно как «возвышенный праотец». В нём выделяют два корня: אַבְ) ( [Av], означающий «отец», «предок», и ( רָהָם ), который производят или от существительного [room] , означающего «высота», «высь» или от глагола ( עָבַר ) [avar], который означает: «проходить; обойти; обогнать; переехать; переселиться». Но уже наличие этого «или» свидетельствует о гадательности относительно смысла второго корня имени Авраама, то есть о том, что значение его просто неизвестно, и поэтому в общем всё имя его объяснено просто как отец множества народов, - именно так, как определил его Творец, сказав:

«Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя» (Быт 17: 4-6)

Но заметим, что слова эти являются словом обетования, данным Аврааму и свидетельствующим о том, что речь здесь идёт не о рождениях по плоти, а о рождениях по Слову Божиему, то есть говорится о духовном, или арийском (принадлежащем Отцу небесному), потомстве Авраама. И именно об этом на самом деле говорит состав его имени אַבְרָהָם) ( [Avraham], который подсказывает нам, что корень רָהָם (авр) также представляет собой инверсионную форму или лингвистическую деривацию слова Hair (Отец) “Hair/rah”, а всё слово целиком означает: «Отец сынов Божиих, или арийцев», то есть отец восстановленного Адама, рождающего не только по плоти, но и по обетованию, ибо вышеприведённое Слово Божие Аврааму – это такое же обетование, каким является Его же обетование, относящщееся к жене Авраама Сарре, когда Он сказал ему:

«Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». (Быт 17: 15-16)

В оригинале к имени Сарры прибавлен тот же фрикативный звук “h”, который был прибавлен и к имени Аврама, ставшего Авраамом. Он указывает на духовность понятия и определяет Сарру как Владычицу в мире обетованном, то есть в мире Иафета/Яхве, который не относится к миру сему. А суть этих двух миров очень чётко показывает апостол Павел, говоря:

«"Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной". Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, 14 потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам. Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братия, дети обетования по Исааку.» Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной» (Гал 4: 22-31)

Ясно, что, говоря о «вышнем Иернусалиме», апостол имеет в виду Сарру, жену Авраама, а также то, что богоугодные потомки Авраама и Сарры не принадлежат ни смертной плоти, ни миру сему. Это наследники грядущего Царствия Божиего.

Итак, кто смертен, тот в рабстве плоти. И это нынешний Иерусалим (и нынешний Израиль, и нынешняя Армения), которые представляют собой разделённую и искажённую реплику вышнего Иерусалима, вышней Армении, вышнего Израиля, соответствующих «свободной» Сарре, дети которой, как уже было сказано, рождаются не по плоти, а по обетованию, то есть по Слову Божиему. И хотя апостол не называет её имени, но из его слов ясно, что именно она и представляет вышний Иерусалим, «матерь всем нам», то есть всем арийцам.

Отсюда ясно также, почему Авраам завещал сынам своим жениться только на арамейках (то есть арийках), дочерях его духовных и истинных сородичей, которые были праведны, согласно нравам его отчизны – Ура (или Ара) Халдейского.

Теперь, если мы вспомним, что Адам был создан как «душа всего живущего», а Ева названа «матерью всех живущих» (Быт 3: 20), то поймём, что Авраам и Сарра призваны были уже в послепотопное время восстановить чистоту Адама и Евы. И если эти последние, будучи обмануты духом плоти своей, положили начало рождениям по плоти, обречённым на смерть, то Авраам и Сарра, наоборот, положили начало рождениям по обетованию, - наследникам жизни. А это значит, что они положили начало рождениям от Духа Божиего, истинного супруга или истинной супруги человека. Поэтому не случайно, что корень имени Сарры тождественен корню названия Израиль. Плодом такого брака человека с Богом (Иафетом- Вечным) и стал Исаак, праобраз Иисуса Христа.

Те, кто не понимает этого, продолжают заблуждаться и, как падший Адам, во всём руководствуются смертной плотью. Но, как сказал апостол, «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.» (Гал 6: 8)

Значение Авраама неизмеримо велико, как и значение Всемирного потопа, положившего конец миру, в котором полностью отсутствовал Бог, ибо он, Авраам, наоборот, положил начало миру, в котором Святой Божий Дух Вечный Иафет начал вести войны за спасение Адама, - войны с Хамом, духом плоти, обманом завладевшим душой Адама и ставшим Князем мира сего.

Именно поэтому Сирах называет его «великим отцом» наследников всей земли.

«Авраам, - говорит он, — великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе; он сохранил закон Всевышнего и был в завете с Ним, и на своей плоти утвердил завет и в испытании оказался верным; поэтому Господь с клятвою обещал ему, что в семени его благословятся все народы; обещал умножить его, как прах земли, и возвысить семя его, как звезды, и дать им наследство от моря до моря и от реки до края земли ». (Сир 44: 19-23)

Отсюда мы понимаем, что потомство Авраама восстановит Адама , и ему будет принадлежать вся земля. Это будет потомство живых, то есть неумирающих, что нам объясняет и то, почему Иисус напомнил ученикам Своим Слова Господа о том, что Он «Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». (Мк 12: 26-27)

Тем самым Иисус подчёркнул принадлежность Авраама Отцу небесному Hair- у (Арию), а его потомство –живым, то есть арийцам, которые будут править миром после второго пришествия Иисуса Христа.15

Веру Авраама апостол Павел охарактеризовал следующим образом:

«как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «так многочисленно будет семя твое». И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность». (Рим 4: 17-22)

Как видим, Авраам в своей вере в правдивость Слова Отца Небесного прямо противоположен Адаму, отвергнувшему Его и поверившему слову твари - библейского Змея, или падшего херувима. Безоговорочная же вера Авраама в Слово Творца говорит о том, что душа его жаждала любви, святости, правды и справедливости, которые он видел только в Отце небесном. О таких, как он, пророк Исайя говорил:

«Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены.

Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил его. Так, Господь утешит (Сион), 16

утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение. (...)».

(Ис 51: 1-3)

Об арийских корнях Авраама можно было бы сказать ещё очень много., но я ограничусь этим, однако те, кому интересно узнать о нём побольше, могут обратиться к уже не раз упомянутой здесь главе «Ур Халдейский – страна Арамейская. Авраам» моей книги «Армения библейская – страна неведомая».

Исаак, Яков и Иисус Христос .

Как я уже отметила, плодом супружества Авраама и Сарры был Исаак, - человек вечного, обетованного мира, с которым, по словам Сарры, сын Агари – Измаил, не мог делить наследие вечности:

«выгони эту рабыню и сына ее, - сказала Сарра Аврааму, имея в виду Агарь и её сына, - ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком.» (Быт 21: 10)

Исаа́к (др.-евр. и ивр. יִצְחָק ‎ [ i s ˤ ˈ ħ ɔ ː i t͡s ˈ χ a Из этих слов Сарры мы видим, что сын родившей по плоти и сын родишей по обетованию принадлежат разным мирам: плотскому и духовному, или временному и вечному. И это, несомненно, должно быть отражено в имени Исаака. Однако принятое его значение никак не отражает его библейскюу суть. Согласно ему, «‎ [ j q ], совр. произношение [ j k ]; дословно — «будет смеяться») — еврейское произношение: Ицхак. С английского языка в последние десятилетия передаётся на русском как А́йзек. Народная форма — Исак.»

Итак, «будет смеяться», - так современное христианское богословие вслед за иудаизмом, совершенно бессмысленным образом, - как нечто случайное, подобное тому, как смертные дают имена своим детям, - объясняет значение имени одного из трёх важнейших патриархов, связанных с Богом живых, то есть живущих вечно, ибо Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, Который есть Бог живых, а не мёртвых (Мк 12: 26-27), подчёркивая этим их связь с вечным миром. А вечность, как мы уже знаем , представляет Иафет-Яхве, или Святой Божий Дух Отца - Ария. Поэтому именно Его должны отражать корни их имён. Об Аврааме я уже говорила. Что же касается Исаака, то, имея в виду, что звук צְ чередуется с шипящими ז (з) и ס (с), 17 а последний с ש (ш), мы можем утверждать, что в основе первого корня имени Исаак лежит тот же корень, что и в основе имени Сарры, матери его. Таково истинное значение его имени, а то, которое нам навязывается, лишь свидетельствует о его непонимании.

Что касается имени Иаков его известное объяснение является неполным. Согласно ему, имя его יעקב (Yaʿaqov), происходит от ивр.. עקב ‎ ««пятка» и означает буквально «следует по пятам за кем-то», а именно за братом своим Исавом, который родился первым. Но в данном контексте Слова Божиего близнецы означают только то, что их родили те же сыновья человеческие, однако для разных времён, или, точнее, для разных миров: Исав символизирует мир временный, плотский, а Иаков – идущий вслед за ним мир духовный и вечный, почему и возлюбил его Бог, который сказал: «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел» (Мал 1: 2-3). И поэтому же «возлюбленный», несёт на себе имя Иафета (Яхве), то есть Вечного.

Об этом же свидетельствует и лингвистический анализ имени. Внимательно присмотревшись к слову, мы заметим, что оно представляет собой деривацию имени Yahveh и, скорее всего, означает «семя Отца (Ария) от Святого Духа животворящего», Который сказал устами пророка Исайи:

«И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих». (Ис 65: 9)

Отсюда ясно видно, что Иаков и Иуда представляют собой образ брака Бога (Yahve –Иаков) с человеком (Иудой). Так что не молько лингвистика показывает верность такой интерпретации имени Иакова, но и сам библейский текст.

Но оно связано также с именем Иисус (Йеhошуа), что выявляется из уменьшительно-ласкательного варианта имени Иаков, которое произносится как Яша, тем более, что те же вышеотмеченные еврейские источники, которые сообщают, что «проверочное слово для имени Йеhова в еврейских именах в Танах: Йеhуда, Йеhошуа, Йерушалэйм», свидетельствуют, таким образом, что и в имени Иисуса-Йеhошуа, как и в имени Иуды и Иакова с разными смысловыми нюансами, лежит всё тот же арийский корень “Er-ar”. Об этом же говорит чередование звуков с-к-ш-h.

Мы можем и дальше рассматривать имена в Священном Писании, но это будет очень длинный, и, думаю, ненужный процесс, так как рассмотренного уже достаточно, чтобы понять их исток. Но, если кому-то всё=таки захочется продолжить разбор этих имён, тот может обратиться к моему труду «Шесть дней творения и седьмой день», где рассмотрено гораздо больше имён.

Но эту главу я закончу анализом ещё одного из них, а именно имени Израиль », которым Господь переименовал Иакова.

Этимологию его принято объяснять следующим образом:

Происходит от ивр. ישראל «Израиль» (Исраэ́ль), далее от ивр. שרה «боролся» (сара́)+ивр. אל «бог» (Эль),.

Из двух значений корня שרה - 1) ссориться, состязаться, бороться и 2) властвовать, владычица, княгиня, глава,18 нам навязано первое как исходящее из библейского фрагмента, в котором рассказывается, как Иаков боролся с Богом и даже «чуть было не одолел Его» (Быт 32: 25-26) , хотя, как я показала в прочих моих трудах,19 фрагмент этот является поздним внесением в Слово Божие, о чём свидетельствует наличие в 35-ой главе той же Библии ещё и альтернативного рассказа о приобретении Иаковом имени Израиль, в котором нет упоминания о его, якобы, борьбе с Богом, и который как бы остаётся незамеченным исследователями.

Но, если подумать, кто борется с Богом, кроме как сам сатана, и разве благословит Бог борющегося и состязающегося с Ним? К тому же лживость этого рассказа разоблачается уже тем, что Иаков отличался от брата своего Исава кротостью своей, а не воинственностью, поэтому, если кто и боролся с Богом, так это мог быть Исав, преследующий Иакова, но никак не Иаков. Так что на самом деле именно кроткому Иакову было дано имя Израиль, и дано оно было за его любовь к Богу, и тем более, что, как сказал Иисус Христос, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.». (Мф 5: 5, или Пс 36: 11)

Из сказанного ясно, что значение корня שרה здесь соответствует не первому его определению, а второму – наследнику, который в Царствии Божием и будет «власть имущим, князем, главой», потому что власть там будет принадлежать кротким носителям истинного знания и мудрости, поскольку Отцу небесному отрадны именно кротость и милосердие, созидающие Его мир, а не разрушающая его безумная воинственность – следствие царствования вражды на земле. О том, что речь здесь идёт не о мире времён, а о мире вечном, свидетельствует и сам корень שרה , тождественный корню, лежащему также в имени Сарры, родившей по обетованию, а не по плоти, почему апостол и называет её свободной (от рабства плоти) в отличие от Агари (Гал 4: 22-31), которая родила и рождает по плоти и для мира сего, а не для вечного мира Иафета/Яхве. Так что не только звучание этого корня говорит о том, что он является одной из дериваций арийского корня “ar”, но и то значение, которое придаётся ему в Священном Писании и которое свидетельствует о принадлежности носителя его Богу-Отцу, тем более, что именно эту принадлежность отмечают пророки в значении слова Израиль: например, пророк Исайя, который говорит:

«Один скажет: "я Господень", другой назовется именем Иакова; а иной напишет рукою своею: "я Господень", и прозовется именем Израиля.» (Ис 44: 5).

Он же приводит обращение Господа к Израилю: «не бойся, - говорит Он ему, - ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой».(Ис 43: 1), - что означает также: ты Моя (супруга), ибо носишь Моё имя.

О том, что Израиль означает принадлежность Господу, Творцу неба и земли, свидетельствует и пророк Варух, говоря:

«дабы вся земля познала, что Ты - Господь Бог наш, так как имя Твое наречено на Израиле и роде его.» (Варух 2: 15)

Как мы видели в предыдущей главе, имя Отца – это Арий (Hair/Отец), и все, кто принадлежат Ему, - это арийцы, так что именно этот корень мы видим в слове Израиль в его инверсионной форме “ra”, являющейся одновременно сокращённым вариантом еврейского понятия “ruah”, означающего «дух» и представляющего собой инверсионную форму слова Hair (Отец). А так как Отец из всех порождённых Им духов в единстве состоит лишь с Вечным Духом Истины, или Иафетом/Яхве, то, следовательно, Израиль означает принадлежность Святому Божиему Духу Истины, или иначе, Арийскому духу. Пророк Исайя приводит даже самоопределяющие Слова Господа, отождествляющие Царя Израиля с Господом Саваофом:

«Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис 44: 6), - фактически, это определение, характеризующее Иисуса Христа, которое Сам Христос позже неоднократно повторил в Откровении, данном им апостолу Иоанну, говоря:

«Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний» (Отк 1: 10, 17; 2: 8; 22: 13)

А «гору Свою», на которой Арий (Отец) поселит сынов Своих, Он устами пророка Иеремии называет «жилище правды, гора святая!" (Иер 31: 23). Святость же и правда, как мы видели, связаны только с возлюбленным Отцом небесным Святым и Премудрым духом Его. Те же, кто принимает правду с оговорками, не может принадлежать Отцу Небесному, ибо ставит пределы Слову и логике Его, судя о Нём как бы о существе, стоящем ниже его.

Таким образом, слово «Израиль» имеет очевидное арийское происхождение и, фактически, является определением Иисуса Христа и синонимом слова «Армения», под которым, как мы видели, с древнейших времён определяется библейский рай, представляющий собой «дом Божий». Именно так, «домом Божиим» называет Израиль пророк Варух. Подчёркивая его духовность и непричастность к миру сему , он говорит:

«Сыновья Агари искали земного знания, равно и купцы Мерры и Фемана, и баснословы и исследователи знания; но пути премудрости не познали и не заметили стезей ее. О, Израиль! как велик дом Божий , и как пространно место владычества его! Велик он и не имеет конца, высок и неизмерим.» (Вар 3: 23-25)

Безграничность Израиля, дома Божиего, и противопоставление его миру сыновей Агари является прямым свидетельством о потустороннести этого понятия.

Арийство пророков. Появление пророков было вызвано искажённостью (со временем) представления о Боге среди сынов Божиих, разделившихся между собой, согласно разным определениям характеризующим единственное творение Отца небесного, таким как армяне, или армены, арамеи или арамы, евреи или иудеи, которые, будучи, фактически, одно, разделились после Вавилонского столпотворения, когда одно и то же имя, определение, слово, подвергшись лингвистическим деривациям, стало произноситься и пониматься по-разному, представляясь в сознании плотского, разделённого человека в виде отдельных субъектов или объектов. И, естественно, что в связи с этим в толковании Слова Божиего начались чисто языческие путаница и разнобой. Часть этого разделённого единства сохранила букву Слова Божиего, исказив, однако, его смысл, согласно миру сему, и в угоду плоти своей. Другая же часть, забывшая это Слово, сохранила в памяти дух его, однако, не имея опоры в потерянном Слове, впала в язычество как в навязанное ей многобожие. И та, и другая, наевшись плодов райского Древа познания добра и зла, искали, по словам пророка, земного знания, как сыновья Агари, но пути премудрости не познали и не заметили стезей её» (Вар 3: 23), то есть они искали его в своей природе, а не в духе и душе, которую путали со смертным телом своим 20 и дальше которого ничего не видели. Тогда Господь Святой Дух и Творец стал посылать к заблудшим детям Своим пророков – апостолов правды, через которых указывал им на их пороки и пути их исправления. И все эти пророки, как свидетельствуют сами же, шли «с востока», но не с востока Каина, куда он ушёл на восток от Едемского сада, а с того Востока, где был «насажен» этот Едемский сад. В дошедшей до нас Библии место это называется также «землёй сынов востока», где жил Лаван Арамеянин, брат Ревекки, матери Иакова и Исава. Фактически, это были жители Ура Халдейского, сородичи Авраама, откуда, по словам пророка Ездры, Свет Божий в виде Его Слова распространялся по всему миру (как Паддам Арам, то есть завет Арама, или рая) 21

«Смотри, брат, какая слава, - говорит пророк Ездра, - смотри на людей, грядущих с востока, которым Я дам в вожди Авраама, Исаака и Иакова, и Осию, и Амоса, и Михея, и Иоиля, и Авдия, и Иону, и Наума, и Аввакума, Софонию, Аггея, Захарию и Малахию, который наречен и Ангелом Господним» (3 Ездр 1: 38-40)

И это место, откуда они вышли не была тьма Вавилонская, как принято считать. В тьму Вавилонскую (в Ханаан) они пришли, чтобы дать ей свет Божий. А шли они с горы Божией, - единственного места, откуда этот свет распространяется по миру.

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См. в Википедии Из еврейских источников: https://nev-tanah.info/bog-yaxve/ То же значение, как мы увидим, имеет и слово «иудей», хотя и с дополнительным оттенком судьи. См. в моей статье О понятиях «народ», «арийцы», «семиты» и «хамиты» Подробнее о «Паддам Араме» см. в той же главе «Ур Халдейский – страна Арамейская. Авраам.» моей книги «Армения Библейская – страна неведомая» См., например, в той же главе «Ур Халдейский...» моей книги «Армения библейская...» или в главе «О значении имён сыновей Иакова» моей книги «Шесть дней творения и Седьмой День». https://nev-tanah.info/bog-yaxve/ как и многие «называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». (Отк 2:2) Здесь и, фактически, везде мы видим замену названия горы Божией. Нонсенс. Переводчик текста, настолько привык считать халдеев язычниками, что не даёт себе отчёта в том, что под жителями Ура Халдейского подразумеваются именно халдеи, которые и есть народ Божий. Apócrifos del AT. A.DiezMacho. Vol.III. Oráculos sibilinos. pp.295-297, LibroIII, - перевод с испанского автора։

“Hay una ciudad... en la tierra de Ur de los Caldeos, de la que procede la raza de los hombres más justos, de recto pensar y ocupados siempre de buenas obras. No les preocupan, en efecto, ni el curso circular del sol y de la luna, ni las ingentes hazañas sobre la tierra, ni la profundidad del mar océano, de azulado brillo. Tampoco les ocupa la interpretación de los estornudos o los auspicios de los augures, ni los adivinos, brujos o encantadores, ni los engaños que hay en las palabras necias de los ventrílocuos. Tampoco practican la adivinación astrológica de los caldeos (¿?), 11 ni se dedican a la astronomía; pues error es por naturaleza todo cuanto los insensatos hombres persiguen cada día, sin ejecutar sus almas para ninguna obra útil. En verdad que sólo errores enseñaron a los miserables hombres, que han sido origen de muchos males para los mortales sobre la tierra, para apartarles de los buenos caminos y de las acciones justas. Pero éstos practican la justicia y la virtud y no el afán de lucro, que innumerables males engendra para los hombres mortales, guerra y hambre infinitas. Entre ellos se da la justa mesura en campos y ciudades y no se roban mutuamente por las noches, ni se llevan los rebaños de vacas, ovejas y cabras, ni arranca el vecino los límites de la tierra del vecino, ni el hombre sobremanera rico al más pobre perjudica, ni a las viudas oprime, mas al contrario, las socorre y proporciona siempre pan, vino y aceite; siempre el rico a los que nada tienen y están empobrecidos, de su cosecha les envía parte, pues cumplen la palabra del gran Dios, justo himno: el Padre celestial, para todos común, hizo la tierra (…).

Hay una tribu real, cuya descendencia no cometerá tropiezos y que, con el rodar de los años, reinará y empezará a levantar un nuevo templo de Dios. Todos los reyes de los persas enviarán, en señal de vasallaje, oro, bronce y el hierro, difícil de trabajar. Pues Dios en persona enviará un santo ensueño nocturno y en ese momento volverá a existir el templo, como antes existió.”

(Завещание Неффалима I: 10) «Завещание Невфалима» см. в «Завещании двенадцати патриархов» - Ветхозаветные апокрифы, СПБ. Амфора, 2001 – http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_01.html См. в главе «Ур Халдейский – страна Арамейская. Авраам» моей книги «Армения библейская – земля неведомая» Здесь обратим внимание на искажение в тексте, связанное с идентификацией горы Синай в Аравии и города Иерусалима, находящегося в Палестине, с которым связана гора Сион. Такое смешение свидетельствует или о вмешательстве неосведомлённого человека в текст, или о желании отстранить гору Сион, символизирующую. согласно нынешним представылениям, Иерусалим от понятия рабства. Так что, живя в Иудее, апостол не мог допустить такую ошибку. Это одно из свидетельств того, что рука земного толкователя коснулась также Нового Завета Это, как я уже отметилап, будет власть именно ариев, то есть Аристократия. Слово Сион здесь и везде заменяет арийские корни Отца небесного и не имеет к Нему никакого отношения. О его происхождении см. в моей книге «Армения библейская – земля неведомая» в главе «Армения - географический след Едемского сада и горы Божией, где Господь «заповедал благословение и жизнь на веки» https://greeklatin.narod.ru/hebdict/index.htm - Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета составил Инспектор Виленского Еврейского Учительного Института О. Н. Штейнберг. Вильна 1878 Там же См., например,соответствующую статью моей книги «Двойные стандарты в Библии и околобиблейских апокрифах. Кто внѐс их в священный текст?» см. мой труд «Человек и животный мир» в части «Человек». Подробнее см. в той же главе «Ур халдейский...».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Армения и Израиль – два ствола одного и того же древа.

Причина их разъединения

Когда в послепотопные времена Аврам с горы Божией, то есть из мира Иафета (Вечного), или иначе, из Ура Халдейского, или Арамейского, или просто из Армении, как с места пребывания «рода праведных, в котором Бог» (Пс 13: 5), спустился в проклятый Ханаан, - мир Хамов, неся с собой понятие о всеобщем Отце (Арии), он заповедал сынам своим праведную жизнь и брак только с арамейками (то есть с арийками по духу),- дочерьми его сородичей, которые мыслили и жили праведно, согласно с волей Ария - Отца их небесного. А о том, в чём заключалась праведность, пророк Иезекииль, например, говорил следующее:

«Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается,

никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог.» (Иез 18: 5-9)

Нельзя не заметить, что описанная пророком Иезекиилем праведная жизнь, предназначенная для царственного дома Израилева, соответствует той, какой жили, согласно Сивилле, жители Ура Халдейского, то есть Армении, - антипода Вавилона, созданного и возглавляемого господствующим в воздухе Князем мира сего, (Еф 2: 2), в котором рядом с сынами Каина оказались и сыны Божии, и мало кто из них смог избегнуть его влияния, особенно усилившегося после Вавилонского столпотворения, разделившего единый язык творения на множество разных языков и народов, в результате чего люди перестали понимать друг друга, потому что ориентироваться стали, согласно видимому родству по плоти, а не согласно истинному родству духовному и невидимому.

Так сыны Божии, по словам Господа, «опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля (фактически, тот же Дом Армении) и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами их». (Иер 11: 10)

В корне этого нарушения лежало то, что и слово обетования сыны Божии, находясь «в стране тени смертной» (Ис 9: 2), стали понимать, и понимают до сих пор, по плоти, то есть, путая Сарру с Агарью, они заключали, и заключают до сих пор, браки не по завещанию Авраама, которое есть завещание Духа Божиего, а по диктовке плоти, чем, фактически, вводили сынов Агари (или сынов плоти) в храм Божий. Иначе говоря, придавая временному и смертному телу образ человека вечного и живущего, они оскверняли, и оскверняют до сих пор, «храм» свой, предназначенный для Ария - Вечного Духа Отца их Небесного. Поэтому устами пророка Иезекииля Господь говорит им:

«И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими.» (Иез 44: 6-7)

В итоге такого смешения сыны Божии стали путать также Господа с Ваалом, узурпатором творения, чем и заслужили следующий упрёк Господа:

«(Вы) забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Меня» (Ис 65: 11)

И в самом деле, святая гора Отца небесного – Араратское нагорье, или Армения, - забыта и заменена абсурдным образом двумя другими горами – Сионом и Синаем, причём расположенными в разных местах, как будто разделился в Себе Сам Бог, - Дух Отца их Небесного. Забыт и арийский корень творения Божиего и заменён так называемым «корнем» «семитским», - понятием, фактически, абсурдным и выдуманным, о чём я неоднократно писала в других моих трудах. В итоге разделились некогда синонимичные понятия Армения и Израиль, превратившись каждое в отдельный земной народ, различаемый, как и все языческие народы, по плоти и по её представлениям, то есть, согласно миру сему, а не Духу Божиему.

Это разделение подобно упоминаемому в Библии разделению Израиля и Иуды, или Бога и человека, когда между ними встаёт плоть, или смертное тело, о котором ещё пророки говорили:

«Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». (Ис 40: 6-8), а апостол Павел разъяснил, сказав, что «водворяясь в теле, мы устранены от Господа». (2 Кор 5: 6)

Действительно, в Библии нет ничего случайного. Всё в ней строится на соответствиях. 1 Так, Иаков как Отец соотносится с Отцом небесным Арием (“Hair”-ом), тем более, что, как я показала выше, имя это (Иаков) является лингвистической деривацией имени Яхве (Yahveh).

Иуда же как сын его соотносится с Иисусом Христом, - восстановленным Адамом, - праведным исполнителем судов Божиих (или халдеем, как и Авраам, поскольку, как мы видели, иудей, - он же халдей, - указывает именно на носителей Духа Суда Божиего, по которому он и отличается от прочих представителей человечества, или, скорее, должен отличаться.

Союз же Израиля (Армении духовной) и Иуды как прообраз союза Отца небесного с Сыном, носителем Его Премудрого и Рассудительного Святого Духа лежит в основе жизнетворной Троицы. Поэтому Возлюбленный Божий (Давид), соединив Иуду с Израилем, фактически, соединил человека с Богом, создав единое Царство.

Но это не история, а пророчество . Поэтому напрасно историки и археологи ищут следы Давида и объединённого им царства. Их нет и не может быть, ибо проявится оно лишь в седьмой день творения, когда смерти уже не будет. 2 В связи с этим, естественно, что Иерусалим земной никогда не являлся «столицей» объединённого Царства. Он был назван так сынами плоти, желающими смертному придать характер живого. Истинный же Иерусалим как определение объединённого Давидом Царства есть Иерусалим райский, - или тот же Арам, невидимый для глаз живущего в Ханаане и связанный с Араратским, или Армянским, или Арийским нагорьем. Поэтому «Дом Давида», упомянутый в тексте стелы из Тель-Дана, в котором некоторые исследователи видят свидетельство историчности царя Давида и объединённого им царства Израиля и Иуды, на самом деле объединяет всех тех, кто был записан в Книге Жизни и, пройдя испытание в мире временном, не был вычеркнут из неё. Это не плотский народ, а те из представителей любого земного народа, кого Господь наставил в правде и из чьих уст не выходит слово лжи, то есть это носители Правды, или Арийцы,- «род праведных».

Давид же (Возлюбленный) указывает на Иисуса Христа, царствие Которого установится на земле после Его второго пришествия. Так же как и Христос, он родился в Вифлееме; царствовал 33 года, соответствующих 33-ём годам жизни Иисуса Христа на земле во время Его первого пришествия; был назван «давидом», то есть Возлюбленным, как и Иисус Христос, о Котором Господь сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение.» (Мф 3: 17).

Возвращаясь в мир сей, заметим, как Соломон, верный сначала «Возлюбленному» Богом Отцу своему, со временем через избранных им в жёны себе хананеек превратился в исполнителя воли чужого Творцу духа.

В этом смысле интересно само имя Соломон, которое, даже согласно еврейским источникам, происходит от ивр. שלום ‎ (Соломон (лат.), Шлойме (идиш), Шломо (иврит) от шалом — «мир», в значении «отсутствие войны»), а также « שלם » (шалем - «совершенный», «цельный»)» Это именно то слово, которое лежит также во втором корне слова Иерусалим и означает мир и покой объединённого с Богом царства человека, а не указывает на какого-то незначительного божка, как считают некоторые исследователи.

Но судьба царя Соломона, в образе которого соединены два мира – вечный и временный, показывает нам, как Князь мира сего обрабатывает даже самых явных представителей сынов Божиих, способствуя их падению. В связи с этим невольно вспоминаются здесь вышеприведённые слова Сарры, сказанные о Агари: «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной», то есть смертная плоть не может и не должна наследовать вечное Царствие Божие, так как временное и вечное - это два совершенно разных мира, которые абсолютно противоположны друг другу. Соломон же не изгнал рабу. Он, наоборот, окружил себя хананейками, которые были дочерьми плоти, и тем самым способствовали его падению.

Поэтому понятно, почему, согласно библейскому тексту, после смерти Соломона при правлении его сына Ровоама, символизирующего грехопадение отца его, объединённое царство распалось на два разных царства: Иудею на юге и Израиль на севере. 3 Это означает, что Иудея (Халдея) отошла от Господа, олицетворяемого Израилем (Арменией), и божественный брак Господа с человеком пока не состоялся на земле. Распались и сыны Иаковлевы: два колена их, а именно: Иуда и Вениамин. представили Иудею, а остальные десять колен, которые, согласно библейскому тексту, вошли в состав Израиля (Армении), фактически, исчезли и считаются потерянными.

Но надо сказать, что так думают сыны Агари, которые, как говорит пророк, ищут лишь земного (материального) знания, а путей премудрости не познали, ибо само понятие библейского Израиля указывает на духовный компонент Царства, объединённого Давидом – Возлюбленным, и не относится к миру сему, о чём свидетельствуют ещё и следующие слова пророка Ездры относительно этих десяти колен, которые явятся лишь в самом конце мира сего вместе со вторым пришествием Иисуса Христа:

«А что ты видел, что Он собирал к себе другое, мирное общество: это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей во дни царя Осии, которого отвёл в плен Салманасар, царь Ассирийский, и перевёл их за реку, и переведены были в землю иную. Они же положили в совете своём, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране своей. Тесными входами подошли они к реке Ефрату; ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса и остановил жилы реки, доколе они проходили. Ибо через эту страну шли они долго, полтора года; эта страна называется Арсареф. Там жили они до последнего времени. И ныне, когда они начнут приходить, Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти; поэтому ты видел множество мирное» (3 Езд. 13, 39-47).

Из этих слов пророка мы узнаём, что десять колен Израиля, познав все «прелести» жизни в пленении плоти, не пожелали жить больше в царстве Князя мира сего, которого символизировал в данном рассказе Ассирийский царь, и «положили в совете своём, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране своей», то есть избрав тесный путь выхода из этого мира, или пожертвовав животными интересами плоти во имя Отца Своего небесного, они направились в Его сторону, символизируемую истоком реки Евфрат, вытекающей, как мы помним, из рая. 4 - -Это было, фактически, то место, где, как уже я отметила, исчез Ной со своей семьёй, ибо, перейдя реку, они оказались в Армении невидимой, где пребудут до конца времён и затем придут вместе с Иисусом Христом для суда над миром сим.

Здесь интересна параллель с армянским народным эпосом «Давид Сасунский», согласно которому сын Давида доблестный витязь Мгер Младший, осознав всё зло мира сего, не пожелал больше в нём оставаться и ушёл из него через дверь, находящуюся в одной из гор Араратского нагорья, сказав на прощанье:

«Пока мир исполнен зла,

А земля обленилась,

Я не останусь в мире.

Когда мир будет разрушен и вновь восстановлен,

Когда пшеничное зерно станет как плод шиповника,

А ячмень – как орех,

Тогда нам велено

Выйти оттуда». 5

Это будет время второго пришествия Иисуса Христа. Именно тогда десять отмеченных колен израильских воссоединятся с двумя коленами Иуды, став единым Царством, основанным на союзе Бога (Ария) с человеком (Иудой), и иначе называемым Иерусалимом – то есть «покоем Ария». Этот момент пророк Осия описывает следующим образом:

«И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения» (Ос 1: 11), то есть из земли рабства плоти, или Вавилона, туда, где были засеяны Богом и откуда были изгнаны после своего грехопадения.

Так, избранное семя Иакова, или семя Господа Правды, возрастёт в Иуде (Халдее) – сформированном, наконец, носителе справедливого суда, или в проявленном «роде праведных», который и есть истинный хозяин «вожделенной земли, прекраснейшего наследия множества народов». Тогда все они будут называть Господа Отцом своим (Арием) и уже не отступят от Него. (Иер 3: 19) А вечным царём над ними и Пастырем будет Возлюбленный – Давид (Иез 37: 15-28), Который есть мессия Иисус Христос.

Естественно, сыны Армении, или Израиля, которых Господь возьмёт из среды народов, между которыми они находятся, и приведёт на землю их, не будут определяться по плоти, ибо Бог, Который есть Дух, определит их по духу Своему, то есть по духовному семени, засеянному Им, хотя и потом изгнанному в лице Адама из земли их рождения. Именно возросшие из этого семени будут возвращены в свою отчизну – на Араратское нагорье, в Армению (или Израиль) страну Отца их Ария, страну праведников, которую Священное Писание называет горами Израильскими.

Но пока праведники - это те, которых мир сей убивал и убивает, как Каин убил брата своего Авеля; преследовал и преследует, как Исав преследовал Иакова. Это страждущие на земле Хама (то есть в Ханаане, или Вавилоне), которые, имея в себе душу, созданную Богом, телом своим принадлежат Хаму. Об этом очень чётко говорит Господь устами пророка Иезекииля, рассказывая всю историю вторичного падения сынов Своих в лице предавшей Его «супруги». (Иез., глава 16) Их имел в виду и Христос, когда говорил: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». (Мф 11: 28)

Итак, библейское разделение Израиля и Иуды соответствует на земле разделившимся Армении и Израилю, (ибо на земле Израиль отождествляется с Иудой), и разделение это равнозначно разделению Неба и Земли, когда Земля, воспринимая Небо с враждебностью, стремится заменить его собой, когда имя, в котором корень народа, приписывается его временной плоти, в результате чего народ отступает от Создателя и начинает служить плоти и жить её интересами, оставив в пренебрежении оживляющий её Дух Божий.

О том, что библейский Израиль является лингвистическим и смысловым синонимом Армении, свидетельствуют также характерные черты служения плоти, разоблачаемые пророками. Выделим из них те, которые, без сомнения, касаются в первую очередь Армении.

Одним из них является, например, упоминание о солении младенцев, что характерно для армян, почему их и называют «солёными». (Иез 16: 4)

Другой момент – это обвинение Господом сынов Своих в проведении детей через огонь. Упрекая человека (Адама как «супругу» Свою) в нарушении их супружества, Творец обвиняет его и в жертвоприношении Своих детей, говоря ему: «Но ты и сыновей Моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь». (Иез 16: 21)

И не только сыновей, но и всё потомство их, о котором Он свидетельствует устами пророка Иеремии:

«Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, - говорит Он, - чтобы проводить через огонь сыновей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду» (Иер 32: 35), или пророка Иезекииля:

«и попустил им оскверняться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что Я Господь» (Иез 20: 26)

Отголоском этого греха, к сожалению, является несколько видоизменённый, но существующий до сих пор у армян обычай перепрыгивать через огонь. Называется он «трндез».

Ещё один ханаанский грех, сохранившийся до сегодняшнего дня среди армян, и даже в Армянской Церкви, - это жертвоприношение животных, осуществляемое вследствие плотского понимания старозаветного Слова Божиего, свидетельствующего о том, что первая в мире Христианская страна (равно как и все прочие) так и не поняла духовность требуемых в Библии жертвоприношений.

Наконец, достоин отметки и тот факт, что изображение так называемой «звезды Давида» очень часто встречается в древних армянских памятниках. Толкуется ли она как «звезда Давида» или как «звезда Ремфана» скинии Молоха, которую они носили, по словам пророка Амоса, в час Египетского исхода, никто сейчас не помнит, но факт её наличия в среде армян с самых древнейших времён не подлежит сомнению.

Всё это и многое другое, о чём я писала в моей книге «Армения библейская – страна неведомая», является прямым свидетельством потерянного единства понятий Армения и Израиль, которое можно было бы сравнить с древом, разделившимся на два ствола вследствие спровоцированного Князем мира сего (Хамом) предательства ими Творца, или Святого Духа Ария - Отца их небесного.

Что касается Армении, принявшей христианство на подсознательном уровне, она, как Соломон, подвергшись влиянию плоти, фактически, предала Дух Отца своего, причём не осознавая этого. Преклоняясь перед святостью Создателя, она приписывает её душе, а не духу, ибо не различет их. Причиной такого неразличения является отступление при переводе Священного Писания от греческого оригинала, вследствие неосмысленности понятий «дух» (πνευ̃μα) и «душа» (Ψυχή ) и свободного перевода их при помощи самых разных определений, чему я посвятила отдельную статью на армянском языке 6 и на что я указываю во всех прочих моих трудах, написанных на армянском языке.

Что же касается земного Израиля, то он вообще отрицает понятие «Святой Дух». Раввин Ашер Кушнир, например, следующим образом определил отношение к Нему иудеев: «иудеи «ДУХ СВЯТОЙ» никак не понимают. Нет у евреев такого понятия в христианском понимании».7

Отсюда и неприятие Иафета как библейского Яхве и Творца, а также непринятие Христа как мессии и отрицание понтия духовного единства Армении и Израиля․

Однако потерянное единство этих понятий будет восстановлено, когда Древо, разделившееся в себе вследствие браков не по духу, а по плоти, будет срублено, а корень его, в котором заключается имя, или семя, Божие, оставлен. И именно из него произойдёт Отрасль «рода праведных» - «Возлюбленный» Отцом Давид – Иисус Христос, Который воссоединит Израиль и Иуду, проявив также исконное единство понятий Армения и Израиль, то есть Он восстановит единство Hair-а - Отца всех живущих, и Иуды - халдея-иудея, или земных армян и евреев, раскрыв смысл, заключённый в их именах. Тогда воссоединятся Бог и человек и проявится Правда, положив конец творению и явив, наконец, Славу Вечного Отца – Haira, или Ария, - и Его Царствия.

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1 См. главы «Размышления о Святой Троице согласно Хильдегарде из Бингена, немецкой святой 12-ого века» и «Ещё раз о происхождении слов «аристократия» и «демократия» из моего сборника статей «Таинство Святой Троицы».

2 См. мой труд «Человек и животный мир» в части «Человек»

3 О значении юга и севера см. в моём труде «Шесть дней творения и Седьмой День» в главе «Адам. Значение и этимологический калейдоскоп слова»

4 О том, что речь здесь идёт именно об истоке реки Евфрат, смотри мой труд «Загадочный Арарат»

5. Слова Мгера в оригинале - на армянском языке:

Քանի աշխարք չար է,

Հողն էլ ղալբցեր (ծուլացել) է,

Մեջ աշխարքին ես չեմ մնա։

Որ աշխարք ավերվի, մեկ էլ շինվի,

Եբոր ցորեն էղավ քանց մասուր մի,

Ու գարին էղավ քանց ընկուզ մի,

Էն ժամանակ հրամանք կա,

որ էլնենք էդտեղեն։

6. Об этом я писала как в специальной работе на армянском языке, а именно: «Ψυχή և πνευ̃μα - Հոգի և…(Հոգի՞)», помещенной в моём сборнике «Աստվածաշնչի հայ թարգմանության և աստվածաբանության մութ կողմերը », так и в других моих трудах на армянском языке.

7. См. здесь:

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