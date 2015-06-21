Библеистика - Рецензии

Питер Вентер - Рецензия на книгу Кристофера Райта "Око за око"

Кристофер Райт начал свое исследование экономической этики Израиля еще в 1970-х. Его докторская диссертация «Божий народ в Божьей земле» (God's People in God's Land) была издана в 1990 г. Исследование Райта стало продолжением работы фон Рада об израильском богословии земли. В его основном тезисе он показывает сильную богословскую связь между землей, заветом, и семьей в древней израильской экономической структуре. В его первой изданной книге «Живя как народ Божий» (Living as the People of God) в 1983 году, Райт предлагает способ понимания этической основы Ветхого Завета в общих понятиях и проиллюстрирует предложенный метод в нескольких практических областях. Далее он написал несколько статей на тему ветхозаветной этики, которые впоследствии были собраны и изданы в сборнике с общим названием «Следуя путями Господа» (Walking in the Ways of the Lord) в 1995 году. В настоящей работе Райт исправил и дополнил его книгу «Живя как народ Божий».

Книга состоит из трех частей. После введения, в первой части предлагается структура ветхозаветной этики. Вторая часть посвящена нескольким этическим темам в Ветхом Завете: «экология и вопросы земли», «экономика и бедные», «земля обетованная и христианская этика», политика и народы», «справедливость и праведность», «право и судебная система», «культура и семья» и «образ жизни человека». Третья часть добавлена к книге 1983 года и по содержанию ориентирована на этику Ветхого Завета как академическую дисциплину. В конце каждой главы предложен список дополнительной литературы для дальнейшего исследования. В приложении предлагается рассмотрение сложного вопроса об истреблении хананеев.

Подход Райта к ветхозаветной этике можно обобщить его же словами: «следует признать конструктивный характер библейской парадигмы, связывающей в единой структуре различные принципы и аксиомы… которые мы находим в тексте». Райт использует термин «парадигма» не в смысле образцов идеального поведения, но скорее как обозначение «общего представления об Израиле в Ветхом Завете». Стремясь представить «общую структуру, в которой ветхозаветная этика может быть построена и понята», Райт заявляет, что «концепция парадигмы включает изоляцию и объединение принципов, но не сводится исключительно к ним». Во всестороннем общем ответе на широкий круг экономических, социальных и политических проблем наших дней, Израиль предлагает различные принципы и становится парадигмой или моделью для других народов. Израиль показывает Божий путь, ожидаемый от общества как целого. Предложение Райта состоит в том, что нам следует рассматривать Израиль и Ветхий Завет как этическую парадигму.

Это вынуждает нас постоянно возвращаться к сложной реальности текста Библии, и воображаемо жить с Израилем в их мире, после чего возвращаться в не менее сложную реальность нашего мира и открывать, как эта парадигма влияет на нашу этику сегодня. Применение такой герменевтики в ветхозаветной этике ставит перед нами тройную задачу: живя в наше время, представить себя в мире ветхозаветного Израиля; обратившись в прошлое, откликнуться на то, с чем мы столкнулись в нашем объяснении библейского текста; и понять, что и как мы можем вынести из ветхозаветного мира, и что могло бы быть авторитетным в наши дни. Чтобы обрисовать эту библейскую парадигму, Райт использует структуру в виде треугольника из его книги «Живя как народ Божий». Убеждая, что эта структура выдержала проверку временем, он повторяет и подробнее объясняет ее в настоящей работе. Израильское мировоззрение может быть представлено как треугольник отношений между тремя взаимодействующими вершинами: Бог, Израиль, земля. Ветхозаветное этическое учение следует рассматривать в этих понятиях и в трех взаимосвязанных ракурсах: богословском (Бог), социальном (Израиль), и экономическом (земля).

Ввиду того, что этика в Ветхом Завете в сути своей богословская и все этические проблемы в Библии имеют отношение к характеру, воле, действиям и целям Бога, исследование следует начинать с богословия Ветхого Завета. Райт использует традиционный систематический подход, обращаясь к таким темам как личность Бога, его действия, слова, цели и т. д. В четвертой главе он обращается к учению о творении, грехопадении, спасении, и эсхатологии. Ввиду того, что богословское построение будет включать весь Ветхий Завет, Райт обращает внимание на различные литературные жанры в Библии (законы, повествования, и пророческая литература). Однако социо-исторический контекст библейской литературы не является частью его исследования. Общая структура, предлагаемая Райтом в поиске этического авторитета Ветхого Завета для христиан, схожа с образом канона и завета как основы ветхозаветного богословия.

Автор обращает внимание на «традиционный канонический порядок как основу еврейской Библии». Следовательно, он имеет дело с такими понятиями как «откровение» и «авторитет», а также вопросом отношений между Ветхим и Новым заветами. Этика в Ветхом Завете «сосредоточена на Иисусе таким образом, что его авторитет и этическая уместность не только не вызывает сомнений, но дополняет и трансформирует тех кто во Христе». Полностью соглашаясь с Райтом в том, что ветхозаветная этика должна иметь отношение к ветхозаветному богословию, я вынужден, к сожалению, не согласится с ним в том, что ветхозаветное богословие и, в конечном счете, библейское богословие, представленное в этих понятиях, может быть надежным основанием для формирования ветхозаветной этики.

Вторая вершина в треугольнике Райта имеет отношение к историческим и культурным особенностям библейского Израиля.

Будучи особым сообществом, так как их Бог, Яхве, бесспорно, особый Богом, исторический Израиль сформулировал всесторонний социальный ответ на проблемы, характерные и для наших дней, в области экономики, общества и политики. Согласно Райту, конкретное существование Израиля на разных этапах их истории, является образцом (парадигмой). Как общество, Израиль должен был быть образцом для других народов. Поэтому «ожидается, что мы будем использовать социальные модели, структуры и законы ветхозаветного Израиля для формирования мировоззрения и принятия решений в области социальной этики в своем мире».

Следуя фон Раду и другим (например, Брюггеману), автор представляет третий экономический ракурс, который имеет прямое отношение к земле. Земля функционирует в роли индикатора, который показывает все ли в порядке в других ракурсах жизни Израиля как сообщества и в их отношениях с Богом. Земля, как божественный дар и божественная собственность была одним из основных принципов, которым руководствовались в ветхозаветной этике. Во многих случаях Райт опирается на собственные исследования в области богословия Второзакония (New International Biblical Commentary). В главе о культуре и семье, интересно наблюдать, как автор проецирует идею земли на семью. Семья становится обозначением расширенной семьи плюс земля.

Во второй части этого тома, поднимаются различные этические темы, в свете треугольной структуры, очерченной в первой части. Практическое применение методологии Райта может быть отмечено примерами из первых трех глав второй части. Говоря об отношениях: Бог, человечество, и сотворенный порядок, и сосредоточив внимание на рассказах о сотворении в Быт. 1 и Быт. 2, автор в четвертой главе приходит к заключению: хотя экологические проблемы не подымаются в Ветхом Завете, этические обязательства, представленные в рассказах о сотворении «имеют далеко идущие последствия в свете которых, библейские христиане могут формировать современную экологическую этику».

В пятой главе он отмечает, что ветхозаветное богословие земли и богословие творения вносит большой вклад в экономическую этику христиан. Наша этика в этой сфере «строится вокруг первых принципов творения, учитывает реальность грехопадения, и ответ Израиля на экономические проблемы в качестве образца (особенно нищету, причина которой – угнетение), а также эсхатологическую надежду на новый мир, что не вызывает сомнений, ввиду Божьего обетования и характера».

В шестой главе, о земле и христианской этике, он добавляет к парадигматическому и эсхатологическому методам типологический, заимствованный из Нового Завета. В Новом Завете тема земли почти полностью отсутствует, а святость земли и все ее атрибуты «были реализованы в самом Иисусе». Типологически «нам сначала необходимо вспомнить функцию земли в жизни и веровании Израиля и, затем спросить, какой аспект христианской жизни и вероучения впитал или исполнил эту функцию в Новом Завете». Быть во Христе – то же самое что быть на земле. Это означает статус и отношения данные Богом, безопасность в Божьей семье и обещание жить достойно, выполняя обязательства перед теми, кто разделяет с тобой общее сосуществование. Читая Ветхий Завет буквально и согласно ключевым понятиям, Райт представляет тематическое исследование, посвященное Юбилейному году, отмечая социальный, экономический и богословский ракурсы, в свете которых может быть понята этика. Почти такой же подход применен в последующих пяти главах второй части.

Третья часть содержит три главы предназначенных для изучения теоретических аспектов ветхозаветной этики. В начале, автор делает несколько очерков истории христианской интерпретации Ветхого Завета, отмечая наиболее известные подходы к использованию Ветхого Завета для этики. Автор говорит о Маркионе и антиохийских отцах, а также о более поздних конфессиональных подходах, таких как диспенсационализм, сионизм и мессианский Иудаизм. Вторая глава обобщает вклад нескольких ученых в область ветхозаветной этики за последние тридцать лет, отмечая согласия и расхождения между учеными и их влияние на самого автора. В последней главе Райт имеет дело с проблемами методологии, идеологии и авторитета, среди ученых по этой дисциплине. По его мнению, Ветхий Завет «содержит авторитет для этики благодарения ввиду Божьих действий ради Израиля в прошлом, и этики миссионерского служения ввиду Божьих целей для человечества в будущем».

Этот magnum opus может быть использован как пособие для студентов, учителей, и служителей и всех тех, кто интересуется значимостью Ветхого Завета для современной этики. Хотя ученые могут не соглашаться с используемыми методами, в особенности с лежащим в основе построением ветхозаветного богословия, предложенном в книге, но не стоит забывать, что автор посвятил большую часть своей жизни дисциплине, которая становится все более актуальной.

Pieter М. Venter

University of Pretoria

Pretoria, South Africa

2012-06-21