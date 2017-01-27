Верна ли традиция чтения первой заповеди блаженства из Мф.5:3 и Лк.6:20?

“Блаженны нищие духом” – это чтение закреплено во всех переводах Мф.5:3 и во многих переводах Лк.6:20. Во многих – потому что современные научные данные вынуждают сократить чтение Лк.6:20 до “блаженны нищие”, исключив из греческого текста слова τω πνευματι, которые переводятся словом “дух” в творительном падеже.

1. Текстологический аспект

Самая ранняя рукопись, в которой сохранился текст Лк.6:20, – Р75 (175-225 г.). Следующие по возрасту рукописи, в которых сохранился этот стих, – 01 (א, Синайский кодекс IV в.) и 03 (В, Ватиканский кодекс IV в.). Эти три самых ранних свидетеля Лк.6:20 не содержат в этом тексте слов τω πνευματι (духом). Поэтому многие авторитетные учёные, которые в разное время реконструировали и издавали греческий новозаветный текст, не включали эти слова в свои издания. Поэтому же свидетельство этих трёх рукописей о тексте Лк.6:20(б) нужно признать подлинным.

Вот этот текст: Μακαριοι οι πτωχοι, οτι υμετερα εστιν η βασιλεια του θεου (Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие).

Стих же Мф.5:3 до сих пор передаётся так: Μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι, οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων (Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное).

Как видно из контекста, оба стиха повествуют об одном событии и об одном изречении Господа Иисуса. Но смысл этого изречения каждый из этих стихов передает по-разному: у Матфея – “блаженны нищие духом”, а у Луки – “блаженны нищие”.

“Нищие духом” – нищета духовная, а просто “нищие” – нищета материальная, о чём свидетельствует контекст всех случаев употребления слова πτωχος по отношению к людям во всём блоке новозаветного текста. То есть, согласно реконструированному текстологами греческому тексту Нового Завета, Матфей свидетельствует о блаженстве от нищеты духовной, а Лука – от материальной. Таким образом, открывается противоречие, требующее объяснения. О чём на самом деле сказал тогда Господь Иисус: о материальном или духовном? Ведь не мог Он в одной фразе подразумевать и то, и другое в силу кардинальной противоположности смысла материального и духовного.

Для ответа на этот вопрос, сначала надо поставить другой: является ли рукописное свидетельство о форме πτωχοι τω πνευματι в Мф.5:3 столь же устойчивым, сколь устойчиво свидетельство о сокращённой форме этого выражения в Лк.6:20(б)? Самые древние рукописи, в которых зафиксирована форма πτωχοι τω πνευματι в Мф.5:3, отстоят от автографов приблизительно на 300 лет. Это те же пергамены 01 и 03. В более древних папирусах, которые сохранились только фрагментарно и содержат разные части Евангелия от Матфея, фрагмента с этим стихом не сохранилось. То есть рукописное свидетельство о Мф.5:3 менее устойчиво, чем о Лк.6:20(б), которое поддерживается более древним папирусом Р75. С текстологической точки зрения, это свидетельствует о том, что к IV в., ко времени написания пергаменов 01 и 03, уже сложилась традиция добавления τω πνευματι в Мф.5:3, чего в автографе не было.

А такая же традиция в отношении Лк.6:20(б) сложилась позднее. В той самой рукописи 01 в этом тексте после слова πτωχοι в междустрочии более поздним редактором добавлено τω π̅ν̅ι, что и является сокращением слов τω πνευματι. Эта вставка, вероятно, и породила традицию написания этого текста в той форме, в которой её передаёт Синодальный перевод, – “нищие духом”, а не просто “нищие”.

2. Лингвистический аспект

Греческое прилагательное πτωχος – это эквивалент еврейского прилагательного עני/ани. Однокоренное этому прилагательное – ענו/анав. Оба этих прилагательных происходят от глагола ענה/ана – отвечать, сообщать, помогать (быть источником энергии). Отсюда, оба еврейских прилагательных, как образованные от страдательного залога этого глагола, имеют общее значение: нищий (нуждающийся в помощи, объект получения энергии) или кроткий, смиренный (нищий в смысле своего достоинства). Вообще – угнетённый, согбенный.

То есть в контексте материальном эти прилагательные означают нищету, бедность; в духовном – кротость, смирение. Поэтому еврейский эквивалент греческой формы πτωχος τω πνευματι – в Ис.66:2 это עני רוח – передают как “смиренный духом” и Синодальный перевод, и перевод Д. Йосифона, и многие другие переводят то “смиренный духом”, то “кроткий духом”. Но никто – “нищий духом”. Ибо нищий духом – это и есть кроткий, смиренный в духовном смысле еврейской культуры, укоренённой в Танахе. Поэтому греческое прилагательное πραυς из Мф.5:5 евреи переводят всё тем же прилагательным ענו/анав, однокоренным и едва отличимым по значению от прилагательного עני/ани.

То есть если допустить, что Господь в Нагорной проповеди обозначил первое блаженство словами עני רוח, то зачем третье блаженство Он обозначил прилагательным с тем же значением – ענו/анав? Такое допущение необъяснимо с точки зрения явно прогрессивной составляющей всех заповедей блаженства по Матфею. А если изъять из Мф.5:3 фразу τω πνευματι, то лингвистически Нагорная проповедь начинается логично и целостно, сохраняя прогрессивную составляющую этих заповедей: “блаженны нищие…; блаженны плачущие…; блаженны кроткие (нищие своим достоинством)…”.

Таким образом, и текстологически, и лингвистически представляется вполне обоснованным признание позднейшей вставкой фразы τω πνευματι как в Лк.6:20, так и в Мф.5:3. Богословско-историческое же обоснование такого чтения тоже подлежит согласованию с контекстом всего Писания, но это отдельный разговор.

Челябинск, январь 2017 г.

Порядин Александр.

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