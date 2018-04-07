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Richard Whitekettle - Сосуществующие субъекты: зоологическая классификация и отношение человека с животными в Псалме 104

Richard Whitekettle

Calvin college

Перевод asaddun ® ESXATOS 2018

Благодаря использованию системы зоологической классификации и описательных образов, Псалом 104 изображает животных как самостоятельных субъектов, обычных живых и смиренных существ. Таким образом, животные были показаны как люди во многих отношениях. Таким образом, хотя текст сохраняет первостепенное положение для человека в этом мире, автор Псалма 104 хотел, чтобы читатель выглядел рядом с животными в этом первостепенном положении, не иерархически, а в сосуществующей позиции. Автор хотел, чтобы читатель думал о животных не как об объектах, посторонних, а скорее как о согражданах Божьего Царства.

Ключевые слова: Псалом 104, отношения человека и животных, классификация животных, описательные образы, хиазм

ВСТУПЛЕНИЕ

Псалом 104 восхваляет Бога, который, помимо всего прочего, заботится и поддерживает отношения человека и животных, живущих в мире. В частности, Бог описывается как предоставляющий им воду (ст. 10-11), пищу (ст. 14-15, 21, 27-28), среду обитания (ст. 12, 17-18), времена активности (ст. 20-23) и саму жизнь (ст. 29-30). В таблице 1 показаны конкретные животные, упомянутые в тексте, этот список удобен для понимания этих положения.

В описании Божьей заботы о творении, Псалом 104 создает картину отношений человека и животных, которая, по-видимому, отличается от того, что было описано в других местах в израильской традиции. Рассмотрим, например, следующие контрасты. Во-первых, согласно Быт. 1: 26-28 и Пс 8: 7-9 [6-8], люди имеют особое значение для Бога, имея предназначение от Бога, чтобы управлять миром вообще и животными в частности. Однако в Псалме 104 человеческие существа неотличимы от животных; люди не имеют особенного статуса и не имеют особенного различия внутри сотворенного мира, по отношению к Богу или по отношению к животным. Во-вторых, в многочисленных текстах, люди демонстрируют свое управление и осуществление власти над животными (например, жертвуя ими [например, Левит 1, Суд. 6: 25-27; 1 Цар. 8: 62-63]; используя их для работы / транспорта [например, Ис.Нав. 15:18; Суд. 19: 3; 1Цар. 19:19]; охота / употребление их в пищу [например, 1 Цар. 5: 2-3 [4: 22-23]; Прит. 6: 5; Иез. 47:10]). В Псалме 104, однако, показано, что люди не заинтересованы в умерщвлении животных, они просто живут рядом с ними в этом мире. В-третьих, в различных текстах указывается, что израильтяне полагали, что животные были разумными в своих действиях (Иов 12: 7-9, 39:26, Пр. 1:17, 6: 6-8, 30: 24-28, Иса. 1: 3, Иер. 8: 7), они также полагали, что сознание и разум животных были меньшего уровня или качества, чем у людей (например, Иов 18: 3; 35: 9-11; Пс. 32: 9; 73:22; Дан 4: 11-13 [14-16], 22 [25], 29-33 [32-36] и 5:18 [21]). В Псалме 104, однако, люди и животные равны в своем осознавании Бога (ст. 27), указано их сосредоточение на Боге, как источнике своего пропитания (ст. 27), и их страх или ужас, когда Бог отворачивается от них (ст. 29). В-четвертых, люди являются заметными фигурами во всех священных текстах израильтян, а животные находятся в них на втором плане. Однако в Псалме 104 верно обратное; люди малозаметны (упоминаются только 3 раза), а животные постоянно видны (упоминаются 14 раз).

Таблица 1. Упоминание сотворенных существ в 104 псалме

Хотя взгляд на взаимоотношения между людьми и животными, показанные в других местах иудейской традиции обычно рассматривается как иерархия, ученые пришли к различным выводам о представлении, приведенном в Псалме 104. Например, было высказано предположение, что (1) псалом представляет тщательно проработанный антропоцентризм (2) он представляет собой эгалитарный взгляд на отношения человека и животных и (3) он представляет человека, менее удаленным от Бога, чем животные.

Приходя к таким выводам, ученые сосредотачивались на том, как человек представлен в псалме (например, отсутствие человеческого авторитета, представляет тот факт, что люди неотличимы от животных). Однако 14 животных, упомянутых в тексте, были в значительной степени проигнорированы.

Человеческое представление об отношениях людей с животными обязательно связано с особым способом понимания людей, так и с особым способом понимания животных. Разумно предположить, что для того, чтобы полноценно и корректно понять, как думал автор Псалма 104 об отношениях человека с животными, важно рассмотреть не только то, как человеческие существа представлены в псалме, но также и как животные представлены в нем. Поэтому в этой статье будет рассмотрено, какие животные упоминаются в Псалме 104, как они были представлены израильскому читателю или слушателю, и понимание значения животных, как важной части творения. Затем мы рассмотрим, как показаны люди, в частности, в отношении упомянутых животных, и понимание значения человека, которое это представление создает для читателя. Это послужит основой для конкретной и ясной картины того, как автор или авторы (в дальнейшем автор) псалма 104 понимали отношения человека и животных.

ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ УПОМИНАЮТСЯ В ПСАЛМЕ

Все живые организмы, которые имеют определенные отличительные атрибуты, обозначены группами разной степени специфичности для формирования общей классификации. Таким образом, весь перечень растений или животных разделяется на несколько групп основного уровня (например, животные → млекопитающие / рыбы / птицы / беспозвоночные). Эти группы основного уровня затем подразделяются на несколько более подробных групп вторичного уровня (например, беспозвоночные → насекомые / моллюски / черви / ракообразные), некоторые или все из которых затем подразделяются в более пдробные группы третьего уровня (например, ракообразные → крабы / креветки / раки) и т. д. Процесс завершения подразделения на конечном уровне специфичности, за пределами которого категорические различия отсутствуют, более длинный (например, раки → ракушки-личинки / Monongahela рак). Имея это в виду, обратите внимание на следующее (номера указаны из таблицы 1):

Что касается фразы hayetu shaday (№ 1 в таблице 1), когда hayah и behema встречаются вместе в тексте, как они представлены в псалме 104 (№ 1, 4 и 9), hayah обычно относится к диким животным, а behema, как правило, относится к одомашненным наземным животным (например, Быт. 2:20, Лев. 5: 2; Пс. 148: 10). Такое общее значение для этих лексем в Псалме 104 подтверждается параллельной ассоциацией hayah с дикими ослами в ст.11, и львами в ст. 20,21; а behema с людьми в стихе 14. Выражение hayetu shaday может указывать на несколько различных групп диких животных. Оно может относиться к плотоядным животным в текстах, где кто-то угрожает предать труп врага этим животным (например, 2 Сам. 21:10, Иез. 39: 4) и к диким наземным животным в текстах, где группы диких животных указаны наряду с пресмыкающимися (например, Иез. 38:20, Ос. 2:20 [18]); ни одно из этих обстоятельств, однако, не соответствует тому, что указано в Псалме 104. Эта фраза может также относиться ко всем диким наземным животным, групп первичного уровня (например, Бытие 2:20, Лев 26:22). Это то, что и говорится о hayetu shaday в псалме 104.

Лексема prayim (№2) относится к диким ослам, yealim (№7) к горным козлам, и shafanim (№8) к даманам. Учитывая их специфику и отсутствие доказательств того, что израильтяне различали разные виды диких ослов, горных козлов и даманов, эти три группы являются подклассами первичного уровня классификации диких животных. Фраза oph ha-shamayim (№3) относится к плотоядным летающи животным в текстах, в которых кто-то угрожает передать труп врага этим животным (например, Втор. 28:26, 1 Цар. 17:44, 2 Цар. 21:10); это, однако, не означает, что у них такое же положение в Псалме 104. Эта фраза может также относиться ко всем летающим животным, группе основного уровня (например, Бытие 1:28, Иов 12: 7-8, Соф. 1: 3).

Лексема behema (№4) относится к группе вторичного уровня, содержащей некоторые виды одомашненных наземных животных (например, тягловые животные, жвачные) в текстах, где другие одомашненные животные также упоминаются (например, Числа 31: 9, 32:26, 2 Цар. 3:17); нет такого различия в этой группе, однако, в упоминании в Псалме 104. Лексема также может ссылаться на всех одомашненных наземных животных, группы первичного уровня (например, Быт. 2:20, Исх. 22: 9 [10], Лев 1: 2). Это то, что про behema упоминается в Псалме 104.

Лексема tsefarim (№5) относится к домашним летающим животным в текстах, где tsefarim характеризуются некоторой зависимостью от людей (например, Неем. 5:18, Иов. 40:29 [41: 5]; Пс. 84: 4 [3]; 102: 8 [7]; Еккл. 12: 4) и плотоядным летающим животным в текстах, где Бог угрожает передать человеческие трупы этим животным (Иез. 39: 4,17); Однако ни одно из этих обстоятельств не соответствует их описанию в Псалме 104 (также отметим, что tsefarim относится к группе аистов вообще, а не к конкретному виду khasidah в ст.17). Лексема также может ссылаться на всех летающих животных, группы первичного уровня (например, Бытие 7:14; Втор. 4: 17-18; Пс.148: 10). Такое упоминание характерно для 104 Псалма.

Лексема khasidah (№6) относится к аисту. Учитывая его специфику и отсутствие свидетельств того, что израильтяне различали различные виды аистов, эта группа является подклассом группы первого уровня летающих животных.

Фраза hayitu yaar (№9) относится к диким лесным животным (ср. Пс. 50:10, Исайя 56: 9), подклассу в группе диких животных.

Лексема kefirim (№10) относится к львам и, возможно, к молодым львам. В любом случае эта группа находится на конечном уровне. Более конкретно, учитывая ее текстовую близость к №9, это подкласс в группе диких наземных животных, вторичного уровня - лесных зверей.

Лексема רֶמֶשׂ (№11) относится ко всем водным животным, это группа первичного уровня. Фразы hayot ktonot (№12) и hayot gdolot (№13) обращаются к малым и крупным водным животным, соответственно, которые являются подклассами группы второго основного уровня водных животных.

Различные существа идентифицируются, как соотносящиеся с лексемой leviathan (№14), в том числе морское чудовище левиафан и дельфины. Точная идентификация здесь не требуется. Достаточно лишь заметить, что leviathan является морским существом, что характеризует его, как огромного водного обитателя (потому что он употребляется в единственном числе и относится к огромному существу в другом месте), и что, потому что нет различных видов левиафанов, это группа конечного уровня.

Животные, упомянутые в Псалме 104, и система классификации, в которой они состоят, показана на рисунке 1 (сплошные линии соединяют группы диких наземных животных; двойные линии соединяют группы летающих животных; пунктирные линии соединяют группы водных животных).

Рис.1 Система классификации животных в Псалме 104

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Этнобиологи и историки обнаружили, что путь построения зоологической системы классификации (например, используемые атрибуты дифференцирующие группы, количество произведенных подразделений, определенная спецификация описания различных групп животных), отражается и формируется по принципу того, как создатели и пользователи этой системы к ней относятся, думают и понимают животных. Учитывая это, возможно, что система классификации животных, представленная в Псалме 104, была построена таким образом, чтобы понимать животных, и предназначалась для обучения читателя.

Можно утверждать, что животные, упомянутые в Псалме 104 являются просто хорошо организованным, описанием представителей животных для того, чтобы показать, как Бог о них заботится. Обратите внимание на несколько вещей. Во-первых, системы классификации животных, показанные в других местах писаний израильтян, обычно состоят только из групп основного уровня. Однако система в Псалме 104 состоит из групп первичного, вторичного и конечного уровней, структура, обнаруженная только однажды другом месте (взаимосвязанные тексты Левит 11 и Втор 14: 3-20).

Во-вторых, некоторые группы упорядочены в Псалме 104 (в стихах 11-21; хиазм, который будет описан позже в этой статье), как уникальная структура для библейской системы классификации животных. В-третьих, водные животные отсутствуют во многих схемах классификации животных, обнаруженных в писаниях израильтян (например, Бытие 2: 19-20, Лев 20:25, Иов 35:11, Ос. 2:20 [18]), но представлены в Псалме 104. В-четвертых, хотя водные животные присутствуют в системе классификации, они отделены от других групп, и не являются частью хиастической структуры. В итоге система классификации животных в Псалме 104 была построена необычным и своеобразным образом, указывая на продуманный интерес автора в том, как животные будут представлены читателю. Разумно предположить, что система классификации животных в Псалме 104 была построена таким образом, чтобы отразить определенное понимание животных.

Предполагая это, обратите внимание на некоторые особенности системы классификации. Во-первых, три из групп первичного уровня (дикие наземные, летающе и водные животные) имеют подклассы. Во-вторых, группы в этих трех иерархиях первичного / подкласса упоминаются в порядке возрастающей спецификации; таким образом, группы первичного уровня упоминается первыми, за которыми следует связанная ними группа вторичного уровня, за которой следует, связанная с ней группа конечного уровня. В-третьих, один или несколько атрибутов, определяющих животных в одиннадцати из четырнадцати групп, являются упомянутыми в тексте. Эти три вещи изображены на рисунке 2 (стрелки указавают текстовый порядок).

Рис.2 Атрибуты, которые определяют животных в Псалме 104.

Обратите внимание, как эти аспекты системы классификации влияют на читателя. Летающие животные, группы первичного уровня фокусируют читателя на этой определенной группе животных, в описании их гнездования, потоках и деревьях (стих 12) и пении среди ветвей (стих 17), яркие ментальные образы их в определенные моменты времени. Упоминание аиста затем сужает визуальное поле изображения и индивидуализирует его предмет, в то время как описание его, живущего в елях (v.17), заострено и являет собой яркий образ.

В последовательности одной из иерархий диких наземных животных, группа первичного уровня обращает внимание читателя на эту группу животных, а описание их, пьющих из потоков (ст. 10-11), создает четкое изображение их в соответствующий момент времени. Затем поле зрения сужается, и субъект индивидуализируется с упоминанием диких ослов, козлов и даманов. Затем изображение этих животных заостряется и воодушевляется с описаниями диких ослов, пьющих из потоков (ст. 10-11) и козлов и даманов, живущих на скалистых склонах (ст. 18).

В последовательности второй из этих иерархий диких наземных животных, упоминается группа вторичного уровня, связанная с ночной деятельностью – дикие леяные животные сосредотачивают внимание читателя на ночном образе деятельности. Описание того, как они действуют ночью (ст. 20) создает яркий образ их в определенный момент. Упоминание льва затем сужает поле зрения, а упоминание нескольких подробностей из жизни льва (например, поиск пищи, лежащего в логове; ст. 20-21) заостряет и оживляет этот образ.

Водные животные, представлены группой основного уровня и двумя группами вторичного уровня. Хотя никаких привычек или действий животных в этих группах не были упомянуты, описание их как малых и больших (ст. 25) дает читателю некоторое ощущение для его физического присутствия в воде и формирует образ этих животных в уме читателя. Упоминание игры левиафана (стих 26) затем создает яркий ментальный образ конкретного водного обитателя в определенный момент времени.

Наконец, с одомашненными наземными животными behema, группа первичного уровня представлена описанием их у травы (стих 14), создает яркое изображение этих животных в соответствующий момент времени. Особые виды животных (например, козы, коровы, ослы) не упоминаются. Однако, учитывая тот факт, что израильтяне тесно сотрудничали с этими животными и были близко знакомы с ними, упоминание о behema и описание их вкушающих траву было бы достаточным для создания ярких образов определенных животных в уме читателя.

В целом упоминание атрибутов создает яркие ментальные образы упомянутых животных, в то время как перемещение с первого уровня к конечному, увеличивает яркость этих образов в тех трех секторах животных, которые были менее знакомы читателю.

ПОНИМАНИЕ ЖИВОТНЫХ

Образы формируют то, как человек думает или чувствует, что изображено или описывается путем привлечения внимания человека к определенным аспектам изображаемого предмета; эти аспекты затем вызывают какой-то эмоциональный или интеллектуальный ответ в человеке. Например, если зоолог описал, как ленивец не ухаживает за собой, и что в результате живут паразиты, жуки и мотыльки на нем и в его мехе, человек будет иметь какую-то реакцию на психическое изображение, которое создает это описание. Чем более конкретным является изображение, тем сильнее эффект, который оно оказывает на мышление человека. Например, если этолог рассказал о том, как сдвиги в социальных рейтингах в сообществах приматов иногда происходят через проявления агрессии, человек имел бы определенный уровень понимания и взаимодействия с этой идеей; однако, этот уровень был бы более глубоким и более надежным, если бы онтолог описал, как шимпанзе по имени Майк завоевал и сохранил превосходство у другого шимпанзе, сообщая, обвиняя своего соперника, ударяя пустые керосиновые банки, бросая камни и дико покачивая ветви дерева, где один из соперников сидел.

Обратите внимание, как автор Псалма 104 привлекает внимание читателя, и как это сформировывает понимание читателем животных. Во-первых, животные показаны вовлеченными в повседневную жизнедеятельность. Таким образом, они были показаны как живые существа сами по себе, а не как съедобные или несъедобные, угрожающие или безопасные, полезные или бесполезные. Автор, поэтому заставляет читателя думать о животных, даже одомашненных наземных животных, не как об объектах, которые существовали для людей, а вместо этого как субъектах, которые, подобно читателю, имели свои собственные жизни и чье существование имело свою собственную целостность. Таким образом, автор дает читателю возможность видеть животных в качестве субъектов в мире.

Во-вторых, животным свойственно питье, питание, отдых, жилища, собирается работать, возвращаться домой и играть. Таким образом, они как показано, занимаются деятельностью, которая также является деятельностью человека, что ясно из-за размещения людей наряду с животными в таких действиях, как еда / питие (ст. 10-15) и работа (ст. 20-23). Читатель, следовательно, привлекается к осознанию того, что жизнь животных подобна жизни человека. Таким образом, автор побуждает читателя думать о животных, даже о левиафане, как сотворенных существах, с которыми он или она имеют схожие жизни.

В-третьих, то, что составляет жизнь животных в Псалме 104 - вода, еда, убежище и удовольствие - были вещами, которые, по мнению израильтян, были важными в их собственном существовании и благополучии. Животные, как показано, имеют те же потребности и уязвимости, и полагаются на Бога так же, как и читатель (см. пункты, проясненные в vv. 27-30). Социологи обнаружили, что, когда один человек думает о том, что другой человек похож на него, то это само по себе создает чувство сочувствия или симпатии одного человека к другому человеку. Затем это приводит к тому, что один человек имеет доброжелательный интерес к благосостоянию другого человека, особенно когда другой человек считается нуждающимся или уязвимым. Это верно не только в том, как люди относятся друг к другу, а также в том, как люди относятся к животным. Если человек воспринимает животное как похожее на себя, это вызовет у него ощущение сочувствия и симпатии в отношении к животному. Затем это приводит человека к возникновению доброжелательного интереса к благосостоянию животных, особенно когда животное воспринимается, как нуждающееся или уязвимое. Таким образом, представляя животных как нуждающихся и уязвимых, для читателя, автор побуждает читателя думать о животных, даже львах, как о других таких же нуждающихся живых существах, что и он сам.

В общем, автор заставлял читателя думать о животных как о других субъектах, других живых существах и других нуждающихся существах. Автор усиливает эти восприятия в трех менее знакомых секторах представления животных, через прогрессию от общих категорий животных к отдельным видам.

Таблица 2. Схема групп первого уровня

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЕЙ

Увидев, как автор хотел, чтобы читатель понял и понимал животных, обратите внимание на несколько вещей, касающихся того, как сами люди были представлены для читателя. Во-первых, существует семь различных первичных, зоологических схем, обнаруженных в писаниях израильтян. Как видно из примеров в таблице 2, самая простая - это трехкратная схема, основанная на различии среды обитания (например, Быт. 1:28). Более сложные четырехкратные и пятикратные схемы делят одну или две из групп на основе среды обитания на две или более группы первичного уровня на основе анатомии (например, Лев 11: 2-23), средств передвижения (например, Быт. 9: 2) или, реже, отношений человека и животных (например, Бытие 9:10 [где водные животные не упоминаются]; H-C = животные горные; L-C = животные равнинные). Как очевидно, автор Псалма 104 использовал схему первичного уровня, которая использует отношения человека и животных как показательный критерий. Таким образом, один из аспектов классификации животных заключался в том, насколько тесно они были связаны с людьми (например, одомашненные или дикие животные), определяемые властью, и контролем людей над ними (одомашненные наземные животные).

Таблица 3. Группы основного и надосновного уровня животных

Таблица 4. Качества, характеризующие животных

Во-вторых, группы диких наземных животных, летающих животных и одомашненных наземных животных группируются вместе в ст. 11-22, тогда как группа водных животных отделяется в ст. 25-26. Таким образом, хотя существует четкое разделение животных в четыре группы основного уровня, существует также неявное деление на две группыы надосновного уровня (см. таблицу 3). Такое разделение рассматривается и в других местах в Писании. Например, в Быт. 2: 19-20, земные животные были приведены к первому человеку для их именования, но водных животных не было (не поп причине, что это невозможно, ведь сцена могла иметь место рядом с эдемскими водами, делая водных животных доступными для именования). В рассказе о потопе Бытия 6-9, земным животным дается коллективное обозначение в Быт. 7:21 («всякая плоть, которая движется по земле»), и и связанное с этим стихом обозначение людей, которые умирают в потопе; им дается аналогичное обозначение в Быт. 8:19 («все, что движется по земле»), и связанное с людьми, которые переживают наводнение, которые упомянуты в Быт. 8:18. Таким образом, израильтяне думали о наземных животных, как о состоящих в более тесной связи с людьми, чем водные животные. Обратите внимание, что больше внимания уделяется наземным животным (ст. 11-22), чем водным животным в Псалме 104 (ст. 25-26), и что два из трех появлений человека в стихотворении относятся к упоминанию наземных животных (см. рисунок 1).

В-третьих, животные представлены в трех аспектах в Псалме 104: (1) физические аспекты жизни наземных животных (например, еда, вода, укрытие) в ст. 11-18; (2) временные аспекты жизни земных животных (т. е. цикл активности и отдыха) в ст. 20-22; (3) водные животные в ст. 25-26. Эти три элемента вместе с местоположением и атрибутами людей в стихотворении, изображены в таблице 4. Примечательно, что люди присутствуют в каждом из трех эпизодов, и что их деятельность аналогична активности животных.

В-четвертых, в разделе, посвященном наземным животным (ст. 11-22; см.рисунок 1), дикие наземные животные упоминаются в ст. 11 и снова в ст. 18-22; летающие животные упоминаются в ст. 12 и снова в ст. 17; одомашненные наземные животные упоминаются в ст. 14, а деревья - в ст. 16; и человек упоминается в ст. 14-15. Таким образом, раздел, который посвящен наземным животным, строится как хиазм (см. рисунок 3). Как очевидно, прелюдия в Псалме 104 помещает людей в центр, фокус любого хиазма. Центральное внимание к людям подчеркивается движением от диких наземных животных на периферии хиазма, к одомашненным наземным животным, прилегающим к хиастическому центру.

Рисунок 3. Хиастическое описание наземных животных

В целом животные были классифицированы, сгруппированы и расположены в соотношении с людьми в Псалме 104. Кроме того, где бы ни были животные и что бы они ни делали, люди тоже были рядом. Люди были, таким образом, как становится понятно, и предполагается автором, опорной точкой, вокруг которой животные жили и двигались в этом мире.

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В ПСАЛМЕ 104

Увидев, как животные и люди представлены и рассматриваются автором Псалма 104, теперь можно сделать некоторые замечания об авторском понимании отношений человека и животных.

Израильтяне полагали, что Бог назначил людей управлять миром, что Бог конкретно дал людям, власть над животными и что люди были закономерно выше по отношению к животным. Поэтому израильтяне считали, что люди имели центральную и первостепенную позицию в мире и что к животным нужно относиться с учетом прав человека на управление миром. Таким образом, они концептуализировали отношения между людьми и животными как то, что обычно считается иерархией.

Учитывая это, Псалом 104 создал нечто очень любопытное. Он говорит о животных больше, чем о человеческих существах, упоминул животных 14 раз и людей всего 3 раза. Это отсутствие внимания к человеческим существам может показаться отражает и выражает уничижительный взгляд на людей и их роль или статус в мире. Однако тщательный анализ текста показывает, что люди были тщательно, продуманно расположены и использовались в тексте псалма как ориентир, вокруг которого были классифицированы, сгруппированы и расположены все животные. Таким образом, в Псалме 104 люди занимают центральное и первостепенное положение в мире.

Такое отсутствие акцента на людях отражало и выпажало идею того, что животные могут и должны стоять сами по себе в человеческой мысли. То есть вместо размещения животных в фоновой роли, как поддерживающих удобство жизни людей (так как животные обычно появляются в Писании), отсутствие акцента на людях создало поэтическое и интеллектуальное пространство для животных, стоящих на переднем плане, где их можно было изобразить как самих себя, где их жизнь может быть описана и осмыслена сама по себе, и где внимание к ним можно было бы уделить.

Изображенные как сами по себе, животные были показаны автором как независимые субъекты, обычные живые и нуждающиеся в тех же потребностях, существа. В этом автор показал читателю, что животные экзистенциально подобны людям. Таким образом, хотя автор хотел, чтобы читатель понял, что люди действительно занимают центральное место в структуре и функционировании мира, автор также хотел, чтобы читатель посмотрел на животных в переспективе этого центрального положения, а не иерархически. То есть, автор хотел, чтобы читатель думал о животных, не как о посторонних, низших существах, служащих в качестве фона человеческой жизни, а скорее как о согражданах Божьего Царства – но столько как неравных ему, но как неравных, но дружественных человеку.