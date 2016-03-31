Зайцев - Учебник по Новому Завету

Рецензия: Дэвид Ауни. Новый Завет и его литературное окружение. - СПб, 2000

Андрей Зайцев - В России появился доступный учебник по Новому Завету

ЧТО МЫ знаем о Евангелии? Чем оно отличается от других раннехристианских произведений? Кем и когда были написаны отдельные части Нового Завета? Как сложился сам Новый Завет, почему из всех произведений были отобраны именно эти тексты?

Вот лишь неполный список тех вопросов, на которые до самого последнего времени не было никаких ответов на русском языке. Считалось "неполезным" не только изучать Евангелие, но и читать его на русском языке без святоотеческих толкований даже в синодальном переводе. Благая весть рассматривалась как священный раз и навсегда данный текст, который "диктовал" Святой Дух.

Европейская и американская библеистика уже несколько столетий не боится ставить "неудобные" вопросы, и Евангелие выдерживает самую серьезную научную критику.

Краткие результаты филологических исследований можно найти в книге Д.Ауни. Издание построено как хороший учебник: материал разбит на отдельные разделы, в конце каждого дается библиография основных работ на европейских языках с краткой оценкой; подробное оглавление в конце текста, словарь основных терминов библеистики, списки раннехристианских, античных и еврейских авторов, расположенные в конце текста, позволяют быстро найти нужный вам раздел.

Первая глава книги посвящена жанру евангельских текстов, сопоставляя повествование о Христе с древней (греко-римской и ближневосточной) биографией, автор считает данный текст особой "древней биографией". Хотя в науке существуют и другие гипотезы, предположение автора книги основано на целом ряде литературных сопоставлений.

Большое внимание уделяется сопоставлению канонических и неканонических новозаветных произведений. Разбирая язык, отдельные стилистические и литературные приемы, автор приходит к выводу о некотором сходстве всех повествований о Христе. Отмечается значительная роль Евангелия в становлении христианского словесного творчества.

Изучение материала Евангелия от Луки и Деяний позволяет Д.Ауни сделать заключение о близости этих текстов к древней римской и ближневосточной историографии. Среди наиболее важных признаков выделяют особенности генеалогии описания путешествий. Текст Евангелия от Луки обнаруживает некоторое сходство с произведениями Иосифа Флавия.

Вторая часть монографии посвящена апостольским посланиям. Слово "послание", особенно произнесенное в церкви, часто приводит верующего в некоторое непонимание жанровой природы этих текстов. Перед нами всего лишь письма учеников Иисуса. Как показано в книге, авторы посланий использовали традиционные эпистолярные формы, определенные способы перехода от одной части повествования к другой. Стиль письма зависел и от целей написания. Заметим мимоходом, что в этом разделе, равно как и в остальных частях исследования, автор излагает литературные особенности Нового Завета с позиций разных научных школ, причем каждая из них выделяется особо.

Отдельно изучается, пожалуй, самая таинственная книга, входящая в новозаветный корпус, - Откровение Иоанна Богослова. Кратко сообщаются сведения о роли и значении христианской апокалиптики и ее месте в истории литературы. Читатель не найдет в этой книге собственно толкования Откровения, разбора значений образов, но зато он может увидеть, как литературные формы Апокалипсиса повлияли на дальнейшее развитие христианского творчества.

Русское издание завершается словарем, который содержит список сокращений греческих и римских авторов, раннехристианских писателей, библейских книг, серийных изданий; перевод наиболее важных греческих и латинских терминов.

Одним словом, на суд читателю представлен западный учебник по Новому Завету, цель которого - дать краткие сведения по важнейшим литературным особенностям текстов. Как и всякий учебник, работа имеет свои особенности: материал излагается очень кратко, большинство новозаветных текстов не приводятся, но на них дается лишь отсылка - читатель должен быть готов, что самые интересные и яркие факты он должен будет искать самостоятельно.

Возможно, данная монография не самое подробное исследование даже на русском языке, но сам жанр учебника открывает новые возможности для изучающих Новый Завет: с Евангелия спадает пелена излишней "сакральности", что позволяет более смело задавать вопросы и не пугаться сомнений и недоумений, которые могут возникнуть у каждого, кто дерзает, по словам Спасителя, "исследовать писания".