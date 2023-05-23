Ауни - Новый Завет и его литературное окружение
Серия «Библиотека раннего христианства» (Library of Early Christianity), в которую входит эта книга, порождена стремлением сломать междисциплинарные барьеры. Много лет изучение древнего христианства и в особенности Нового Завета страдало от изолированности, но сейчас положение меняется и происходит сближение интересов, а в некоторых случаях и подлинное сотрудничество ученых различных академических дисциплин: историков Рима и историков христианства, исследователей Нового Завета и церковных историков, историков иудаизма и христианства, историков и филологов.
«Библиотека раннего христианства» является результатом такого сотрудничества. Новые подходы к исследованиям изменили наше представление о том, какими были ранние христиане. Большая часть материала, представленного в книгах этой серии, впервые сведена воедино, но для того, чтобы сделать информацию доступной, авторы не обременяли книги научным аппаратом, необходимым в монографиях такого типа. С другой стороны, мы и не упрощали (адаптировали) текст. Благодаря этим книгам студенты колледжей и университетов получили возможность участвовать в дискуссиях на уровне современной науки.
Новый Завет и его литературное окружение - Дэвид Ауни
Перевод с английского В. В. Полосина под редакцией А. Л. Хосроева
СПб., Российское Библейское Общество, 2000 год
ISBN 5-85524-11-06
Дэвид Ауни - Новый Завет и его литературное окружение - Содержание
Глава I. Жанр Евангелий: нелитературные и литературные параллели
- 1. Евангелие как литературная форма
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2. Современная наука и Евангелия
- а. Литературная критика
- б. Историческая критика
- в. Критика формы
- г. Критика редакции
- 3. Критика жанра и Евангелия
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4. Евангелия как «нелитературный» жанр
- а. Евангелия как расширенная керигма
- б. Гипотеза литургического жанра
- 5. Древняя биографическая литература
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6. Греко-римская биографическая литература
- а. Биография и история
- б. Биография и риторика
- в. Типы биографии
- г. Жанровые особенности
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7. Израильско-еврейская «биографическая» литература
- а. Характер в израильско-еврейском повествовании
- б. «Идеальная биография» в Ветхом Завете
- в. Рассказы о Моисее как литературные парадигмы
- г. Цикл рассказов об Илии-Елисее и Евангелия
- д. Постбиблейская биографическая традиция
ГЛАВА II. Евангелия как древняя биография и становление литературы об Иисусе
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1. Форма Евангелий
- а. Язык и стиль
- б. Структура
- в. Составные устные формы
- г. Составные литературные формы
- 2. Содержание Евангелий
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3. Назначение Евангелий
- а. Пробуждение или укрепление веры
- б. Иисус как образец для подражания
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4. Евангелия как греко-римская биография
- а. Древняя биография в сравнении с современной
- б. Литературный уровень Евангелий
- в. Биография как «история»
- г. Процесс «литературизации»
- д. Древние точки зрения на Евангелия
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5. Поздняя литература об Иисусе
- а. Диатессарон Татиана
- б. Повествования об Иисусе
- в. Собрания высказываний
- г. Диалоги с воскресшим Иисусом
Глава III. Евангелие от Луки-Деяния и древняя историография
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1. Проблема жанра
- а. Деяния и древняя литература Πράξεις
- б. Лука-Деяния как биографическое повествование об учителе и последователях
- в. Деяния и греко-римский роман
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2. Эллинистическая историография
- а. Исторические методы и источники
- б. История и риторика
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3. Форма и содержание истории
- а. Генеалогия, или мифография
- б. Описания путешествий
- в. Местная история
- г. Хронография
- д. История
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4. Составные литературные формы
- а. Исторические предисловия
- б. Использование эпизодов
- в. Речи
- г. Отступления
- 5. Назначение истории
- 6. Израильская историография
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а. Структура и содержание
- б. Пятикнижие
- в. История Девтерономиста
- г. История Хрониста
- д. Составные литературные формы
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7. Эллинистическая еврейская историография
- а. Первая книга Маккавеев
- б. Вторая книга Маккавеев
- в. Иосиф Флавий
- 8. Древние историографии в сравнении
Глава IV. Жанровые особенности Евангелия от Луки-Деяний и развитие Апостольской литературы
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1. Форма Евангелия-Деяний
- а. Язык и стиль
- б. Организация двух книг
- в. Концовка Евангелия-Деяний
- г. Литературные образцы
- 2. Составные устные формы
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3. Составные литературные формы
- а. Исторические предисловия
- б. Генеалогия
- в. Симпосии
- г. Рассказы о путешествиях и «мы»-пассажи
- д. Речи
- е. Письма
- ж. Драматические эпизоды
- з. Отступления
- и. Резюме
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4. Содержание Евангелия-Деяний
- а. Пророк как личность, подверженная опасности0
- б. Божественное руководство
- в. Исполнение пророчества
- г. Божественное вмешательство
- д. Божественное воздаяние
- 5. Назначение Евангелия-Деяний
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6. Евангелие-Деяния как общая история
- а. Литературные образцы, использованные Лукой
- б. «Национальное самосознание» в Евангелии-Деяниях
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7. Апокрифические Деяния
- а. Содержание апокрифических Деяний
- б. Литературные особенности апокрифических Деяний
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в. Литературные мотивы
- Апостолы как святые люди
- Евангелие воздержания
- Видения, сны и оракулы
- Чудеса
- Обвинения в колдовстве
- г. Литературное назначение
- д. Древний роман
- е. Жанр апокрифических Деяний
Глава V. Письма в древнем мире
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1. Греко-римские письма
- а. Письма и риторика
- б. Типы писем
- в. Частные или документальные письма
- г. Официальные письма
- д. Литературные письма
- е. Письма, используемые для обрамления
- ж. Собрания писем
- з. Эпистолярные топосы
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2. Арамейская и еврейская эпистолография
- а. Арамейские письма
- б. Еврейские письма
- в. Эллинистические еврейские письма
Глава VI. Раннехристианские послания и проповеди
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1. Формальный литературный анализ
- а. Обрамляющие формулы
- б. Основная часть письма
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2. Анализ с точки зрения критики формы
- а. Литургические формы
- б. Увещевательные формы
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3. Эпистолярные стили речи
- а. Типы греко-римской риторики
- б. Греко-римская диатриба
- в. Еврейская синагогальная проповедь
- 4. Типы раннехристианских посланий
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5. Послания и проповеди, написанные по случаю
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а. Послания Павла
- Первое Послание к фессалоникийцам: увещевательное послание
- Послание к галатам: послание-совет
- Второе послание к коринфянам: составное послание
- Послание к филиппийцам: послание благодарности и увещевания
- Послание к Филимону: рекомендательное послание
- б. Послание к евреям: увещевательная проповедь
- в. Послания Игнатия
- а. Послания Павла
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6. Послания и проповеди общего характера
- а. Послание к римлянам
- б. Первое Послание Петра: увещевательная энциклика
Глава VII. Апокалипсис Иоанна и древняя литература откровений
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1. Что такое апокалиптика?
- а. Апокалиптическая эсхатология
- б. Апокалиптика и ожидание тысячелетнего царства Христа
- в. Апокалипсисы
- г. Апокалиптические образы
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2. Типы древней литературы откровений
- а. Израильско-иудейская литература откровения
- б. Греко-римская литература откровений
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3. Раннехристианская апокалиптика
- а. Иоанн Креститель и Иисус
- б. Раннее христианство
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4. Откровение Иоанна
- а. Форма Откровения
- б. Содержание Откровения
- в. Назначение Откровения
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5. Христианские апокалипсисы в последующий период
- а. Пастырь Гермы
- б. Апокалипсис Петра
- в. Гностические апокалипсисы
Дэвид Ауни - Новый Завет и его литературное окружение - Введение
Христианство возникло как иудейское религиозно-реформаторское движение, начатое Иисусом из Назарета, провинциальным проповедником и святым человеком, которого около 29 г. н.э. казнили как мятежника римские власти. Его последователи уверовали в него как в Мессию (Христа), который, по верованиям иудеев, должен явиться перед концом света. Они верили в то, что Бог избавил его от смерти и вознес на небеса. Новое учение быстро распространялось, и спустя всего лишь два десятилетия после смерти его основателя христианские общины существовали практически во всех больших городах Римской империи, а число новообращенных язычников уже превосходило число евреев-христиан.
За этот сравнительно короткий период христианство претерпело целый ряд существенных изменений. Перестав быть религиозным движением, ограниченным пределами Палестины, христианство распространилось по всему Средиземноморью. Из восточной культурной среды оно проникло в западную. Из сельской оно проникло в городскую среду. Община верующих, первоначально говорящая на арамейском языке, стала в основном грекоговорящей. Из иудейской секты христианство выросло в самостоятельную религию, последователями которой становились теперь преимущественно обращенные из язычников.
Но наиболее важным оказалось изменение в самом богословии. Так, первоначальное убеждение в том, что Иисус был иудейским Мессией (Христом), в удивительно короткое время трансформировалось в веру в то, что он не кто иной, как извечно существующий Сын Бога, посланный для искупления грехов и спасения людей любой национальности, которые уверовали в него как в Бога.
Спасибо, полезная книга.
pdf не качается, можно попросить перезалить?
Спасибо за ваш труд! Ценнейший труд.
Любимое со студенческих лет! Очень хорошая книга и необходимая для библеистов!