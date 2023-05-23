Серия «Библиотека раннего христианства» (Library of Early Christianity), в которую входит эта книга, порождена стремлением сломать междисциплинарные барьеры. Много лет изучение древнего христианства и в особенности Нового Завета страдало от изолированности, но сейчас положение меняется и происходит сближение интересов, а в некоторых случаях и подлинное сотрудничество ученых различных академических дисциплин: историков Рима и историков христианства, исследователей Нового Завета и церковных историков, историков иудаизма и христианства, историков и филологов.

«Библиотека раннего христианства» является результатом такого сотрудничества. Новые подходы к исследованиям изменили наше представление о том, какими были ранние христиане. Большая часть материала, представленного в книгах этой серии, впервые сведена воедино, но для того, чтобы сделать информацию доступной, авторы не обременяли книги научным аппаратом, необходимым в монографиях такого типа. С другой стороны, мы и не упрощали (адаптировали) текст. Благодаря этим книгам студенты колледжей и университетов получили возможность участвовать в дискуссиях на уровне современной науки.

Новый Завет и его литературное окружение - Дэвид Ауни

Перевод с английского В. В. Полосина под редакцией А. Л. Хосроева

СПб., Российское Библейское Общество, 2000 год

ISBN 5-85524-11-06

Дэвид Ауни - Новый Завет и его литературное окружение - Содержание

Глава I. Жанр Евангелий: нелитературные и литературные параллели

1. Евангелие как литературная форма

2. Современная наука и Евангелия а. Литературная критика б. Историческая критика в. Критика формы г. Критика редакции

3. Критика жанра и Евангелия

4. Евангелия как «нелитературный» жанр а. Евангелия как расширенная керигма б. Гипотеза литургического жанра

5. Древняя биографическая литература

6. Греко-римская биографическая литература а. Биография и история б. Биография и риторика в. Типы биографии г. Жанровые особенности

7. Израильско-еврейская «биографическая» литература а. Характер в израильско-еврейском повествовании б. «Идеальная биография» в Ветхом Завете в. Рассказы о Моисее как литературные парадигмы г. Цикл рассказов об Илии-Елисее и Евангелия д. Постбиблейская биографическая традиция



ГЛАВА II. Евангелия как древняя биография и становление литературы об Иисусе

1. Форма Евангелий а. Язык и стиль б. Структура в. Составные устные формы г. Составные литературные формы

2. Содержание Евангелий

3. Назначение Евангелий а. Пробуждение или укрепление веры б. Иисус как образец для подражания

4. Евангелия как греко-римская биография а. Древняя биография в сравнении с современной б. Литературный уровень Евангелий в. Биография как «история» г. Процесс «литературизации» д. Древние точки зрения на Евангелия

5. Поздняя литература об Иисусе а. Диатессарон Татиана б. Повествования об Иисусе в. Собрания высказываний г. Диалоги с воскресшим Иисусом



Глава III. Евангелие от Луки-Деяния и древняя историография

1. Проблема жанра а. Деяния и древняя литература Πράξεις б. Лука-Деяния как биографическое повествование об учителе и последователях в. Деяния и греко-римский роман

2. Эллинистическая историография а. Исторические методы и источники б. История и риторика

3. Форма и содержание истории а. Генеалогия, или мифография б. Описания путешествий в. Местная история г. Хронография д. История

4. Составные литературные формы а. Исторические предисловия б. Использование эпизодов в. Речи г. Отступления

5. Назначение истории

6. Израильская историография

а. Структура и содержание б. Пятикнижие в. История Девтерономиста г. История Хрониста д. Составные литературные формы

7. Эллинистическая еврейская историография а. Первая книга Маккавеев б. Вторая книга Маккавеев в. Иосиф Флавий

8. Древние историографии в сравнении

Глава IV. Жанровые особенности Евангелия от Луки-Деяний и развитие Апостольской литературы

1. Форма Евангелия-Деяний а. Язык и стиль б. Организация двух книг в. Концовка Евангелия-Деяний г. Литературные образцы

2. Составные устные формы

3. Составные литературные формы а. Исторические предисловия б. Генеалогия в. Симпосии г. Рассказы о путешествиях и «мы»-пассажи д. Речи е. Письма ж. Драматические эпизоды з. Отступления и. Резюме

4. Содержание Евангелия-Деяний а. Пророк как личность, подверженная опасности0 б. Божественное руководство в. Исполнение пророчества г. Божественное вмешательство д. Божественное воздаяние

5. Назначение Евангелия-Деяний

6. Евангелие-Деяния как общая история а. Литературные образцы, использованные Лукой б. «Национальное самосознание» в Евангелии-Деяниях

7. Апокрифические Деяния а. Содержание апокрифических Деяний б. Литературные особенности апокрифических Деяний в. Литературные мотивы Апостолы как святые люди Евангелие воздержания Видения, сны и оракулы Чудеса Обвинения в колдовстве г. Литературное назначение д. Древний роман е. Жанр апокрифических Деяний



Глава V. Письма в древнем мире

1. Греко-римские письма а. Письма и риторика б. Типы писем в. Частные или документальные письма г. Официальные письма д. Литературные письма е. Письма, используемые для обрамления ж. Собрания писем з. Эпистолярные топосы

2. Арамейская и еврейская эпистолография а. Арамейские письма б. Еврейские письма в. Эллинистические еврейские письма



Глава VI. Раннехристианские послания и проповеди

1. Формальный литературный анализ а. Обрамляющие формулы б. Основная часть письма

2. Анализ с точки зрения критики формы а. Литургические формы б. Увещевательные формы

3. Эпистолярные стили речи а. Типы греко-римской риторики б. Греко-римская диатриба в. Еврейская синагогальная проповедь

4. Типы раннехристианских посланий

5. Послания и проповеди, написанные по случаю а. Послания Павла Первое Послание к фессалоникийцам: увещевательное послание Послание к галатам: послание-совет Второе послание к коринфянам: составное послание Послание к филиппийцам: послание благодарности и увещевания Послание к Филимону: рекомендательное послание б. Послание к евреям: увещевательная проповедь в. Послания Игнатия

6. Послания и проповеди общего характера а. Послание к римлянам б. Первое Послание Петра: увещевательная энциклика



Глава VII. Апокалипсис Иоанна и древняя литература откровений

1. Что такое апокалиптика? а. Апокалиптическая эсхатология б. Апокалиптика и ожидание тысячелетнего царства Христа в. Апокалипсисы г. Апокалиптические образы

2. Типы древней литературы откровений а. Израильско-иудейская литература откровения б. Греко-римская литература откровений

3. Раннехристианская апокалиптика а. Иоанн Креститель и Иисус б. Раннее христианство

4. Откровение Иоанна а. Форма Откровения б. Содержание Откровения в. Назначение Откровения

5. Христианские апокалипсисы в последующий период а. Пастырь Гермы б. Апокалипсис Петра в. Гностические апокалипсисы



Дэвид Ауни - Новый Завет и его литературное окружение - Введение

Христианство возникло как иудейское религиозно-реформаторское движение, начатое Иисусом из Назарета, провинциальным проповедником и святым человеком, которого около 29 г. н.э. казнили как мятежника римские власти. Его последователи уверовали в него как в Мессию (Христа), который, по верованиям иудеев, должен явиться перед концом света. Они верили в то, что Бог избавил его от смерти и вознес на небеса. Новое учение быстро распространялось, и спустя всего лишь два десятилетия после смерти его основателя христианские общины существовали практически во всех больших городах Римской империи, а число новообращенных язычников уже превосходило число евреев-христиан.



За этот сравнительно короткий период христианство претерпело целый ряд существенных изменений. Перестав быть религиозным движением, ограниченным пределами Палестины, христианство распространилось по всему Средиземноморью. Из восточной культурной среды оно проникло в западную. Из сельской оно проникло в городскую среду. Община верующих, первоначально говорящая на арамейском языке, стала в основном грекоговорящей. Из иудейской секты христианство выросло в самостоятельную религию, последователями которой становились теперь преимущественно обращенные из язычников.



Но наиболее важным оказалось изменение в самом богословии. Так, первоначальное убеждение в том, что Иисус был иудейским Мессией (Христом), в удивительно короткое время трансформировалось в веру в то, что он не кто иной, как извечно существующий Сын Бога, посланный для искупления грехов и спасения людей любой национальности, которые уверовали в него как в Бога.