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Ауни - Новый Завет и его литературное окружение

Новый Завет и его литературное окружение - Дэвид Ауни
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, History, Cultural Studies Art
Серия «Библиотека раннего христианства» (Library of Early Christianity), в которую входит эта книга, порождена стремлением сломать междисциплинарные барьеры. Много лет изучение древнего христианства и в особенности Нового Завета страдало от изолированности, но сейчас положение меняется и происходит сближение интересов, а в некоторых случаях и подлинное сотрудничество ученых различных академических дисциплин: историков Рима и историков христианства, исследователей Нового Завета и церковных историков, историков иудаизма и христианства, историков и филологов.
«Библиотека раннего христианства» является результатом такого сотрудничества. Новые подходы к исследованиям изменили наше представление о том, какими были ранние христиане. Большая часть материала, представленного в книгах этой серии, впервые сведена воедино, но для того, чтобы сделать информацию доступной, авторы не обременяли книги научным аппаратом, необходимым в монографиях такого типа. С другой стороны, мы и не упрощали (адаптировали) текст. Благодаря этим книгам студенты колледжей и университетов получили возможность участвовать в дискуссиях на уровне современной науки.

Новый Завет и его литературное окружение - Дэвид Ауни

Перевод с английского В. В. Полосина под редакцией А. Л. Хосроева
СПб., Российское Библейское Общество, 2000 год
ISBN 5-85524-11-06

Дэвид Ауни - Новый Завет и его литературное окружение - Содержание

Глава I. Жанр Евангелий: нелитературные и литературные параллели
  • 1. Евангелие как литературная форма
  • 2. Современная наука и Евангелия
    • а. Литературная критика
    • б. Историческая критика
    • в. Критика формы
    • г. Критика редакции
  • 3. Критика жанра и Евангелия
  • 4. Евангелия как «нелитературный» жанр
    • а. Евангелия как расширенная керигма
    • б. Гипотеза литургического жанра
  • 5. Древняя биографическая литература
  • 6. Греко-римская биографическая литература
    • а. Биография и история
    • б. Биография и риторика
    • в. Типы биографии
    • г. Жанровые особенности
  • 7. Израильско-еврейская «биографическая» литература
    • а. Характер в израильско-еврейском повествовании
    • б. «Идеальная биография» в Ветхом Завете
    • в. Рассказы о Моисее как литературные парадигмы
    • г. Цикл рассказов об Илии-Елисее и Евангелия
    • д. Постбиблейская биографическая традиция
ГЛАВА II. Евангелия как древняя биография и становление литературы об Иисусе
  • 1. Форма Евангелий
    • а. Язык и стиль
    • б. Структура
    • в. Составные устные формы
    • г. Составные литературные формы
  • 2. Содержание Евангелий
  • 3. Назначение Евангелий
    • а. Пробуждение или укрепление веры
    • б. Иисус как образец для подражания
  • 4. Евангелия как греко-римская биография
    • а. Древняя биография в сравнении с современной
    • б. Литературный уровень Евангелий
    • в. Биография как «история»
    • г. Процесс «литературизации»
    • д. Древние точки зрения на Евангелия
  • 5. Поздняя литература об Иисусе
    • а. Диатессарон Татиана
    • б. Повествования об Иисусе
    • в. Собрания высказываний
    • г. Диалоги с воскресшим Иисусом
Глава III. Евангелие от Луки-Деяния и древняя историография
  • 1. Проблема жанра
    • а. Деяния и древняя литература Πράξεις
    • б. Лука-Деяния как биографическое повествование об учителе и последователях
    • в. Деяния и греко-римский роман
  • 2. Эллинистическая историография
    • а. Исторические методы и источники
    • б. История и риторика
  • 3. Форма и содержание истории
    • а. Генеалогия, или мифография
    • б. Описания путешествий
    • в. Местная история
    • г. Хронография
    • д. История
  • 4. Составные литературные формы
    • а. Исторические предисловия
    • б. Использование эпизодов
    • в. Речи
    • г. Отступления
  • 5. Назначение истории
  • 6. Израильская историография
  • а. Структура и содержание
    • б. Пятикнижие
    • в. История Девтерономиста
    • г. История Хрониста
    • д. Составные литературные формы
  • 7. Эллинистическая еврейская историография
    • а. Первая книга Маккавеев
    • б. Вторая книга Маккавеев
    • в. Иосиф Флавий
  • 8. Древние историографии в сравнении
Глава IV. Жанровые особенности Евангелия от Луки-Деяний и развитие Апостольской литературы
  • 1. Форма Евангелия-Деяний
    • а. Язык и стиль
    • б. Организация двух книг
    • в. Концовка Евангелия-Деяний
    • г. Литературные образцы
  • 2. Составные устные формы
  • 3. Составные литературные формы
    • а. Исторические предисловия
    • б. Генеалогия
    • в. Симпосии
    • г. Рассказы о путешествиях и «мы»-пассажи
    • д. Речи
    • е. Письма
    • ж. Драматические эпизоды
    • з. Отступления
    • и. Резюме
  • 4. Содержание Евангелия-Деяний
    • а. Пророк как личность, подверженная опасности0
    • б. Божественное руководство
    • в. Исполнение пророчества
    • г. Божественное вмешательство
    • д. Божественное воздаяние
  • 5. Назначение Евангелия-Деяний
  • 6. Евангелие-Деяния как общая история
    • а. Литературные образцы, использованные Лукой
    • б. «Национальное самосознание» в Евангелии-Деяниях
  • 7. Апокрифические Деяния
    • а. Содержание апокрифических Деяний
    • б. Литературные особенности апокрифических Деяний
    • в. Литературные мотивы
      • Апостолы как святые люди
      • Евангелие воздержания
      • Видения, сны и оракулы
      • Чудеса
      • Обвинения в колдовстве
    • г. Литературное назначение
    • д. Древний роман
    • е. Жанр апокрифических Деяний
Глава V. Письма в древнем мире
  • 1. Греко-римские письма
    • а. Письма и риторика
    • б. Типы писем
    • в. Частные или документальные письма
    • г. Официальные письма
    • д. Литературные письма
    • е. Письма, используемые для обрамления
    • ж. Собрания писем
    • з. Эпистолярные топосы
  • 2. Арамейская и еврейская эпистолография
    • а. Арамейские письма
    • б. Еврейские письма
    • в. Эллинистические еврейские письма
Глава VI. Раннехристианские послания и проповеди
  • 1. Формальный литературный анализ
    • а. Обрамляющие формулы
    • б. Основная часть письма
  • 2. Анализ с точки зрения критики формы
    • а. Литургические формы
    • б. Увещевательные формы
  • 3. Эпистолярные стили речи
    • а. Типы греко-римской риторики
    • б. Греко-римская диатриба
    • в. Еврейская синагогальная проповедь
  • 4. Типы раннехристианских посланий
  • 5. Послания и проповеди, написанные по случаю
    • а. Послания Павла
      • Первое Послание к фессалоникийцам: увещевательное послание
      • Послание к галатам: послание-совет
      • Второе послание к коринфянам: составное послание
      • Послание к филиппийцам: послание благодарности и увещевания
      • Послание к Филимону: рекомендательное послание
    • б. Послание к евреям: увещевательная проповедь
    • в. Послания Игнатия
  • 6. Послания и проповеди общего характера
    • а. Послание к римлянам
    • б. Первое Послание Петра: увещевательная энциклика
Глава VII. Апокалипсис Иоанна и древняя литература откровений
  • 1. Что такое апокалиптика?
    • а. Апокалиптическая эсхатология
    • б. Апокалиптика и ожидание тысячелетнего царства Христа
    • в. Апокалипсисы
    • г. Апокалиптические образы
  • 2. Типы древней литературы откровений
    • а. Израильско-иудейская литература откровения
    • б. Греко-римская литература откровений
  • 3. Раннехристианская апокалиптика
    • а. Иоанн Креститель и Иисус
    • б. Раннее христианство
  • 4. Откровение Иоанна
    • а. Форма Откровения
    • б. Содержание Откровения
    • в. Назначение Откровения
  • 5. Христианские апокалипсисы в последующий период
    • а. Пастырь Гермы
    • б. Апокалипсис Петра
    • в. Гностические апокалипсисы

Дэвид Ауни - Новый Завет и его литературное окружение - Введение

Христианство возникло как иудейское религиозно-реформаторское движение, начатое Иисусом из Назарета, провинциальным проповедником и святым человеком, которого около 29 г. н.э. казнили как мятежника римские власти. Его последователи уверовали в него как в Мессию (Христа), который, по верованиям иудеев, должен явиться перед концом света. Они верили в то, что Бог избавил его от смерти и вознес на небеса. Новое учение быстро распространялось, и спустя всего лишь два десятилетия после смерти его основателя христианские общины существовали практически во всех больших городах Римской империи, а число новообращенных язычников уже превосходило число евреев-христиан.
За этот сравнительно короткий период христианство претерпело целый ряд существенных изменений. Перестав быть религиозным движением, ограниченным пределами Палестины, христианство распространилось по всему Средиземноморью. Из восточной культурной среды оно проникло в западную. Из сельской оно проникло в городскую среду. Община верующих, первоначально говорящая на арамейском языке, стала в основном грекоговорящей. Из иудейской секты христианство выросло в самостоятельную религию, последователями которой становились теперь преимущественно обращенные из язычников.

Но наиболее важным оказалось изменение в самом богословии. Так, первоначальное убеждение в том, что Иисус был иудейским Мессией (Христом), в удивительно короткое время трансформировалось в веру в то, что он не кто иной, как извечно существующий Сын Бога, посланный для искупления грехов и спасения людей любой национальности, которые уверовали в него как в Бога.
Views 3 643
Rating 4.2 / 5
Added 23.05.2023
Author esxatos
Rate this publication:
4.2/5 (20)

Comments (5 comments)

B
brat Eduard 3 years ago

Спасибо, полезная книга.
P
p.silin 3 years ago

pdf не качается, можно попросить перезалить?
I
Ily 4 years ago

Спасибо за ваш труд! Ценнейший труд.
T
tarasenko 5 years ago

Любимое со студенческих лет! Очень хорошая книга и необходимая для библеистов!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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