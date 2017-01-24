Гомберг - Голос пустыни - Исход из Египта
«Голос пустыни» — четвертая книга автора, Леонида Гомберга, подводящая итог его многолетней работе с Пятикнижием Моисея в серии, посвященной библейской истории. В минувшем десятилетии выходили в свет его книги «От Эдена до Вавилона» (2001), «Дорога на Ханаан» (2005), «Израиль и Фараон» (2009).
Первая часть книги посвящена Исходу из Египта, сюжету, лежащему в основе Пятикнижия и завершающемуся кончиной Моисея. Опираясь на исторические и археологические материалы, автор старается доказать, что события, описанные в Библии, можно считать достоверными, т. е. реально произошедшими около трех с половиной тысяч лет назад.
В книге детально представлен маршрут, по которому следовали израильтяне во главе с Моисеем. Следует отметить в связи с этим, что автор совершенно правильно трактует название Ям Суф как «Море тростников», упомянутое позднее у римского географа Страбона, а не как «Красное море». Прежнее ошибочное толкование этого названия вносило путаницу в географию Экзодуса. Были даже статьи, обосновывавшие реальность и причины цунами в Красном море, которое утопило войско фараона. Сейчас все встало на место. Подробно рассмотрены наиболее значительные события, случившиеся за годы Исхода, а также в начале завоеваний на Обетованной земле. Повествование заканчивается археологическими свидетельствами Исхода в соответствии с данными современной науки.
Вторая часть книги посвящена вопросам библейской археологии, начиная с сороковых годов XIX века и до сегодняшнего дня. Автор рассказывает о находках первых исследователей Ближнего Востока, о спорных вопросах современной археологической науки, резко критикует так называемых историков-минималистов, отрицающих связь библейских текстов с реальной историей.
Наиболее сложной проблемой, вставшей перед автором, является проблема хронологии описываемых событий. Здесь археология оказывается в большинстве случаев бессильной. Изучая относительную последовательность событий, она не дает возможности оценить их абсолютный возраст. Так вероятное время исхода колеблется в диапазоне не менее 500 лет — примерно между XVIII и XIII веками до нашей эры.
Нам представляется, что подтверждения реальности событий, описанных в Библии, следует искать не только в археологии, но и в науках о Земле. Здесь могут быть использованы геохронологические данные о времени наиболее крупных геологических катастроф, и, прежде всего взрыва вулкана Санторин на острове Тира в Эгейском море, который, по данным калий-аргонового метода определения возраста пирокласти-ческого материала датируется примерно 1500 годом до н. э.
Более того, описанные в Библии 10 египетских казней, по нашему мнению, отображают реальное длительное вулканическое извержение глобального масштаба, каким и было извержение вулкана Санторин, самое крупное в древней истории. Здесь и «Тьма египетская» — результат выброса огромных масс пепла, и другие египетские казни, описанные в книге Исход. Это катастрофическое извержение уничтожило крито-минойскую культуру. Не исключено, что филистимляне, материальная культура которых связана с крито-минойской, произошли от беженцев с острова Крит.
По-видимому, именно это извержение и последовавшее за ним сейсмическое цунамигенное землетрясение в пределах Эллинской островной дуги вызвали цунами, которое спасло евреев и погубило преследующее их войско фараона. Признаки вулканической активности содержатся и в описании событий на горе Хорев на Синайском полуострове.
В своей книге Леонид Гомберг справедливо указывает, что Исход — это модель исторического движения человеческого общества от рабства к свободе. Характерно, что за сорок лет странствий беглецы прошли очень малое расстояние. За такой большой срок, казалось бы, они могли пройти всю Азию или Европу, но этого не произошло. Они постоянно топтались на месте, пытались вернуться назад.
Обращает на себя внимание, что Моисей более всего боится не преследующих египтян и даже не Бога, а собственного народа. История Исхода — это история постоянного роптания и бунтов, неверия народа в своих вождей, создания идолов, попыток вернуться в рабство.
Самое интересное, что уже после того как практически вымерли все бывшие рабы, вышедшие из Египта, их дети и внуки, рабства не знавшие, требовали вернуться обратно под египетское ярмо. Не напоминает ли это нынешнюю ситуацию в России с усиленно пропагандируемым мифом о Сталине или трагический финал романа Василия Аксенова «Остров Крым»? И таков «избранный народ»; что же ожидать от других народов?
Книга написана прекрасным литературным языком и легко читается. Она ставит перед нами немало трудных вопросов, которые остаются актуальными уже пять тысяч лет, и на которые нет ответа. Возможно, в этом ее главная ценность.
Александр Городницкий, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, поэт и бард
Леонид Гомберг - Голос пустыни - Исход из Египта - современный взгляд
СПб.: Алетейя, 2014. - 186 с.
ISBN 978-5-91419-946-0
Леонид Гомберг - Голос пустыни - Исход из Египта - современный взгляд - Содержание
К читателям
ГОЛОС ПУСТЫНИ
- Вступление
- Ханаан и Египет
- Египет и Мадиан
- Земля Гошен. Моисей и фараон
- По тропам Синая. Моисей и толпа
- У горы Божьей. Пророк и закон
- Оазис Кадеш. Моисей и народ
- За рекой Иордан. Народ и война
ДВА ВЕКА БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
- 1. В поисках потерянной цивилизации
- 2. Пещерная библиотека и ее читатели
- 3. Старая песня «новых археологов»
- 4. Тот самый X век
- 5. Иерусалим — небесный, земной и... подземный
РАВНОВЕСИЕ С ПРОБЕЛАМИ
- Теория катастроф в свете библейской традиции
- Литература и источники
- Приложение I: Имена
- Приложение II: Времена
Леонид Гомберг - Голос пустыни - Исход из Египта - современный взгляд - Вступление
Исход евреев из Египта — центральное событие Пятикнижия Моисея. В широком смысле, Пятикнижие — это история Исхода с обширной предысторией, которая начинается от Сотворения мира, а заканчивается со смертью вождя, пророка и законоучителя Моисея.
Сегодня, как и многие сотни лет назад, это уникальное событие будоражит умы людей, поскольку представляет живую модель становления человеческого общества, его движение из рабства к свободе — невероятно трудного пути, еще и сегодня не пройденного подавляющим большинством человечества, заблудившегося в пустыне, порой без всякой надежды обрести избавление.
Исход — это движение, но отнюдь не линейное — с частыми остановками, иногда весьма продолжительными, с возвратом вспять, с многолетним круговым обходом мест, которые, казалось, можно было бы миновать за несколько дней. Исход — это путь без каких-либо хронологических привязок, с предательством соратников и родственников, изменой идеалам и высшим целям, с безвозвратной потерей близких, при безумолчном ропоте народа, дорога почти без всякой надежды обрести конечное пристанище.
Но Исход — это и постоянное присутствие Бога, порой невыносимо тяжелое, но однако единственно возможное только в таком вот часто «неудобном» виде и, как оказалось, вдохновляюще продуктивное; это Его непосредственное участие в событии, которого никогда больше не случалось в истории человечества, а, может, никогда больше не случится.
И все-таки Исход произошел, как, может быть, произойдет он когда-нибудь и с нами. Робкую надежду на такую возможность дает обретенный тогда, более трех тысяч лет назад, импульс непроизвольного движения к свободе и справедливости, осуществляемый, как водится, медленно, неуверенно, с остановками и возвратами, почти незаметно, часто даже вопреки нашей воле.
И это все, на что нам остается надеяться...
Об Исходе писали многие, но всерьез — как оказалась, не так уж и часто, особенно в книгах, доступных сегодня массовому российскому читателю.
При этом исследователи по-разному толкуют события, случившиеся во время Исхода. Верующие евреи-ортодоксы и христиане-фундаменталисты полагают, что все написанное в Пятикнижии Моисея является непреложной истиной. Это касается и эпизодов, связанных с Казнями Египетскими, и переходом через Тростниковое море, и, разумеется, Синайским откровением. Другие полностью отрицают не только отдельные события Исхода, но и сам Исход считают добротным литературным сочинением, написанным много веков спустя, а то и просто выдумкой досужих комментаторов. Но ряд авторов, историков, археологов, публицистов, находят в Пятикнижии множество фактов, которые могли и даже определенно имели место в исследуемый нами исторический период; эти факты складываются в единое исторически достоверное повествование, лежащее в основе священной Книги.Современная наука признает Исход реальным историческим событием, имевшим место во II тысячелетии до н.э. на Ближнем Востоке. Но в остальном, во всем, что касается участников этого проекта, их состава и количества, точной или даже приблизительной даты, времени его протекания и маршрута движения людей согласия между учеными-историками нет. Вряд ли стоит надеяться и на существенную помощь археологов: кочевники материальных следов почти не оставляют. Да к тому же археологические находки зависят от интерпретации, а стало быть (к великому сожалению), и от политической ангажированности интерпретаторов. И все же, повторим, сам факт Исхода евреев из Египта, о котором рассказывает Пятикнижие, для подавляющего большинства современных ученых сомнению не подлежит. Исключение представляет так называемое гиперкритическое направление, которое и сегодня упрямо продолжает отрицать достоверность практически всего, что написано в Библии. О книге Шломо Занда «Кто и как изобрел еврейский народ» (2010) мы не раз говорили прежде. Поговорим и еще. Пока скажем лишь, что израильский профессор полностью отрицает Исход евреев из Египта как исторический факт, точно также как и все события эпохи патриархов, египетского пленения, завоевания Ханаана и даже Израильского объединенного царства. Ш.Занда и его коллег совершенно не настораживает, что события Исхода излагаются в Псалмах, что о них говорят Пророки, как о чем-то всем хорошо известном.
Спасибо. Довольно интересно.
спасибо
Спасибо