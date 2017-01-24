«Голос пустыни» — четвертая книга автора, Леонида Гомберга, подводящая итог его многолетней работе с Пятикнижием Моисея в серии, посвященной библейской истории. В минувшем десятилетии выходили в свет его книги «От Эдена до Вавилона» (2001), «Дорога на Ханаан» (2005), «Израиль и Фараон» (2009).

Первая часть книги посвящена Исходу из Египта, сюжету, лежащему в основе Пятикнижия и завершающемуся кончиной Моисея. Опираясь на исторические и археологические материалы, автор старается доказать, что события, описанные в Библии, можно считать достоверными, т. е. реально произошедшими около трех с половиной тысяч лет назад.

В книге детально представлен маршрут, по которому следовали израильтяне во главе с Моисеем. Следует отметить в связи с этим, что автор совершенно правильно трактует название Ям Суф как «Море тростников», упомянутое позднее у римского географа Страбона, а не как «Красное море». Прежнее ошибочное толкование этого названия вносило путаницу в географию Экзодуса. Были даже статьи, обосновывавшие реальность и причины цунами в Красном море, которое утопило войско фараона. Сейчас все встало на место. Подробно рассмотрены наиболее значительные события, случившиеся за годы Исхода, а также в начале завоеваний на Обетованной земле. Повествование заканчивается археологическими свидетельствами Исхода в соответствии с данными современной науки.

Вторая часть книги посвящена вопросам библейской археологии, начиная с сороковых годов XIX века и до сегодняшнего дня. Автор рассказывает о находках первых исследователей Ближнего Востока, о спорных вопросах современной археологической науки, резко критикует так называемых историков-минималистов, отрицающих связь библейских текстов с реальной историей.

Наиболее сложной проблемой, вставшей перед автором, является проблема хронологии описываемых событий. Здесь археология оказывается в большинстве случаев бессильной. Изучая относительную последовательность событий, она не дает возможности оценить их абсолютный возраст. Так вероятное время исхода колеблется в диапазоне не менее 500 лет — примерно между XVIII и XIII веками до нашей эры.

Нам представляется, что подтверждения реальности событий, описанных в Библии, следует искать не только в археологии, но и в науках о Земле. Здесь могут быть использованы геохронологические данные о времени наиболее крупных геологических катастроф, и, прежде всего взрыва вулкана Санторин на острове Тира в Эгейском море, который, по данным калий-аргонового метода определения возраста пирокласти-ческого материала датируется примерно 1500 годом до н. э.

Более того, описанные в Библии 10 египетских казней, по нашему мнению, отображают реальное длительное вулканическое извержение глобального масштаба, каким и было извержение вулкана Санторин, самое крупное в древней истории. Здесь и «Тьма египетская» — результат выброса огромных масс пепла, и другие египетские казни, описанные в книге Исход. Это катастрофическое извержение уничтожило крито-минойскую культуру. Не исключено, что филистимляне, материальная культура которых связана с крито-минойской, произошли от беженцев с острова Крит.

По-видимому, именно это извержение и последовавшее за ним сейсмическое цунамигенное землетрясение в пределах Эллинской островной дуги вызвали цунами, которое спасло евреев и погубило преследующее их войско фараона. Признаки вулканической активности содержатся и в описании событий на горе Хорев на Синайском полуострове.

В своей книге Леонид Гомберг справедливо указывает, что Исход — это модель исторического движения человеческого общества от рабства к свободе. Характерно, что за сорок лет странствий беглецы прошли очень малое расстояние. За такой большой срок, казалось бы, они могли пройти всю Азию или Европу, но этого не произошло. Они постоянно топтались на месте, пытались вернуться назад.

Обращает на себя внимание, что Моисей более всего боится не преследующих египтян и даже не Бога, а собственного народа. История Исхода — это история постоянного роптания и бунтов, неверия народа в своих вождей, создания идолов, попыток вернуться в рабство.

Самое интересное, что уже после того как практически вымерли все бывшие рабы, вышедшие из Египта, их дети и внуки, рабства не знавшие, требовали вернуться обратно под египетское ярмо. Не напоминает ли это нынешнюю ситуацию в России с усиленно пропагандируемым мифом о Сталине или трагический финал романа Василия Аксенова «Остров Крым»? И таков «избранный народ»; что же ожидать от других народов?

Книга написана прекрасным литературным языком и легко читается. Она ставит перед нами немало трудных вопросов, которые остаются актуальными уже пять тысяч лет, и на которые нет ответа. Возможно, в этом ее главная ценность.

Александр Городницкий, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, поэт и бард