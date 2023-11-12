От Библии до постмодерна

Чейсовская коллекция

Трансформация иудаизма вследствие разрушения Храма практически никем под сомнение не ставится. Не менее важно отметить, что именно раввинистическая разновидность иудаизма позднее стала нормативной и продолжает быть таковой до наших дней. Однако при этом несколько затеняется тот очевидный факт, что задолго до разрушения Храма евреи греко-римской диаспоры жили в условиях, похожих на те, с которыми евреи Эрец-Исраэль столкнулись только после 70 г. н. э.: они проводили большую часть своей жизни без Храма и жертвоприношений, невзирая на то, что ни Святыню, ни жертвенный культ никто еще не отменял.

Географическая удаленность евреев диаспоры от еврейского культового центра заставила их выработать альтернативные формы иудаизма, главными составными элементами которых являлись Священное Писание, “святая община” и “святой народ”. Проанализируем ряд примеров, взятых из наиболее известных памятников эллинистической еврейской ли- тературы, где особенно ярко проявляются эти религиозные ориентиры еврейской диаспоры. В этом отношении весьма поучительным может быть сравнение Первой и Второй книг Маккавеев.

Как известно, эти сочинения повествуют об истории гонений Антиоха Эпифана на иудаизм, о восстании Маккавеев и о хасмонейских войнах. Обе эти книги были написаны во п в. до н. э. (Первая—в Эрец-Исраэль, а Вторая , по большей части, — в диаспоре). Первая книга Маккавеев уделяет большое внимание боевым действиям Хасмонеев и их доблести, а также географии Эрец- Исраэль и не содержит подробных описаний сверхъестественных событий. Храм и жертвенный культ играют здесь первостепенную роль: автор книги неоднократно подчеркивает, что Хасмонеи воюют “за народ и за святилище”.

Вторая книга намного меньше интересуется стратегией и тактикой боевых действий; почти все описанные в ней важные события сопровождаются Божественным вмешательством. Наиболее существенно то, что Первая книга не объясняет, почему произошли гонения: по убеждению автора, их очевидным винов­ником был нечестивый язычник Антиох, а потому он не искал каких-либо дополнительных метафизических объяснений еврейских страданий. Что же касается избавления, то его принесли Хасмонеи, которые копьем и мечом отвоевали свободу иудаизма. Вторая книга Маккавеев предлагает совсем иную трактовку произошедшего.

От Библии до постмодерна - Статьи по истории еврейской культуры

М.: Книжники ; Текст, — 2009. — 624 с.

(Чейсовская коллекция).

ISBN 978-5-9953-0021-2 (“Книжники”)

ISBN 978-5-7516-0842-2 (“Текст”)

От Библии до постмодерна - Статьи по истории еврейской культуры - Содержание

Библейские исследования. Еврейская мысль

Михаэль Туваль От религии Храма к религии общины

Дмитрий Цолин Поэтика “Песни на Море” (Исх., 15:1—19) вТаргуме Онкелоса

Виктория Рувинска “Четвертая песня Раба Господня” (Не., 52:13—53:12) Основные мотивы

Мария Иванова Сравнительный текстологический анализ масоретского текста Книги пророка Аввакума и кумранского комментария IQ pHab

Александр Лифшиц Звуковые повторы в истории о начале правления Соломона (ⅠЦарей 1 и 2)

Михаил Каранаев К вопросу о младшем и среднем командном составе в армии Хасмонеев

Юлия Матушанская Проблема лакунарности в тексте “Иудейских древностей” Иосифа Флавия

Игорь Туров Учение p. Цви Элимелеха из Динова в контексте эволюции учения хасидов о заповедях

Евгений Рашковский Евреи философствуют... К изучению историко- философского процесса (XIX—XX вв.)

Диалог культур

Валтс Апинис Видения в аду, или Потусторонний мир по-персидски

Юрий Пелешенко Литература “жидовствующих” на территории Великого княжества Литовского и ее место в дискурсе украинской духовной культуры позднего Средневековья

Сергей Головащенко Талмудическая мифология в свете библейской критики: Аким Олесницкий (из истории библеистики и иудаюси в Киевской духовной академии X1X—начала хх в.)

Елена Федотова Еврейская тема в философии Николая Бердяева и церковная доктрина антииудаизма

Еврейская литература. Литературные связи. Театр

Татьяна Михайлова “Иосиф и Асенеф” и “Книга Иудифи”—проблема датировки

Ольга Минкина Дмитрий Фельдман “Прекрасная еврейка” и другие мифологемы российского общественного дискурса первой половины X1X в. в литературе и документальных источниках

Элина Васильева Язык тела: жест—тело—сила в романе В. Жаботинского “Самсон Назорей”

Галина Элиасберг Драматургия Макса Нордау (1890-е годы)

Ирина Логвинова Проблема языка как всеобщего проявления творчества (на материале хасидских рассказов И.-Л. Переца)

Татьяна Левицкая Дихотомия “отечество — чужбина”: судьба “габсбургского мифа” и еврейский микрокосм в произведениях Йозефа Рота

Леонид Кацис Еврейские литературные источники еврейских глав “Второй книги” Н. Я. Мандельштам

Галина Синило Специфика поэтического мира Нелли Закс и мотив “Акедат Ицхак” в ее лирике

Александра Полян Диалектные и литературные рифмы в поэзии американских инзихистов: к проблеме формирования литературного языка идиш в Америке и его поэтического регистра

Андрей Корчак Анализ переводов библейского рассказа о сотворении мира П. Кулиша и И. Франко в сравнении с еврейским оригиналом

Ольга Карасик Еврейская литература в контексте мультикультурной литературы США

Рита Гензелева Национально-культурное своеобразие бесцензурной сатиры советских евреев 1970—1980-х гг.

Тамара Смирнова Афиши и программы ленинградских еврейских театров в собраниях Российской Национальной библиотеки и Государственного музея политической истории (Санкт-Петербург)

Ирина Логвинова Еврейская тема в поэзии Владимира Гланца

Еврейская музыка

Светлой памяти Нины Самуиловны Степанской (1954—2007)

Нина Степанская Историко-стилевая парадигма в традиционной еврейской музыкальной культуре

Дмитрий Слепович Песни на идише в первой половине хх века: эволюция музыкального жанра

Евгения Хаздан Еврейская музыка в восприятии русского композитора (по письмам и автографам М. П. Мусоргского)

Еврейское традиционное и авторское искусство. Архитектура