Гомберг - Добрая земля за Иорданом
Книга Леонида Гомберга «Добрая земля за Иорданом» написана для широкого круга читателей. На мой взгляд, в этот круг могут войти очень многие люди, не чуждые к истории и культуре. Опираясь на основательное научное знание проблем библейской истории, автор сумел изложить их в хорошей литературной форме. Это делает его книгу привлекательной и заметной на недостаточно богатом научно-просветительском фоне современной литературы. Данная работа — плод более чем пятнадцатилетнего труда автора. Еще в конце прошлого века в периодических изданиях стали выходить его первые очерки по проблемам библейской истории. С тех пор опубликованы несколько книг, десятки статей и эссе, в которых события, изложенные в Библии, рассмотрены автором с историко-философской точки зрения в попытке соединить религиозный и позитивистский взгляды на прошлое человечества.
В своей новой книге автор кардинально переосмысливает многие темы и персонажи, о которых писал в прежние годы; некоторые сюжеты он разрабатывает впервые. В результате родилось оригинальное повествование, охватывающее события первых шести книг Библии — Пятикнижия Моисея и Книги Иисуса Навина — от Сотворения мира до завоевания Ханаана израильтянами.
Как известно, большинство книг Ветхого Завета (ТаНаХа — в еврейской традиции) написано на древнееврейском языке, или библейском иврите. Они многократно переводились на русский язык, сохраняя при этом многие существенные особенности оригинала. Один из лучших — перевод Д. Йосифона — сделан в семидесятых годах прошлого века. Все цитаты в тексте книги даны в соответствии с этим переводом. Однако сегодня в России самым распространенным остается синодальный перевод Библии, осуществленный под эгидой Синода РПЦ еще в конце XIX века. Это часто ведет к искажению личных имен и географических названий. Тем не менее, чтобы не создавать путаницы, автор использует «синодальные» имена, хорошо знакомые многим читателям с детства, при этом указывая в скобках аналог ивритского оригинала. Другие, менее известные имена собственные, он приводит в их изначальной форме, естественно, адаптированной к русскому языку. Неизвестные читателю слова лучше все же не подвергать искажениям даже в угоду освещенной временем традиции. Иногда, по необходимости, во избежание недоразумений он помечает в скобках: синод, и иврит., тем самым указывая на происхождение данной именной формы. Автору кажется, что так читатель легче усвоит текст, не прибегая к дополнительным справочным материалам.
И последнее. Книга Л. Гомберга не является научным исследованием. Автор — не историк и не теолог; он — литератор. И работа его сделана в жанре публицистики, эссе или модного сегодня, но малопонятного термина «нон фикшн».
На мой взгляд, автору вполне удались два важнейших ракурса понимания библейской истории: огромная роль того, что принято называть «географическим фактором», и убедительные портреты исторических персонажей, отделенных от нас пластами тысячелетий и длительного мифотворчества многочисленных поколений людей.
д.и.н., проф. Н.И. Басовская
Леонид Гомберг - Добрая земля за Иорданом
Л.Е. Гомберг; предисл. Н. И. Басовской
СПб.: Алетейя, 2017. - 380 с: ил.
ISBN 978-5-906860-91-0
Карты - дизайн Яны Гайцгорий и Евгения Габриелева
На лицевой стороне обложки - карта библейского Ханаана английского историка и картографа Джона Смита (1542-1629)
Леонид Гомберг - Добрая земля за Иорданом - Содержание
К читателям
БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ НАЧАЛО НАЧАЛ: ПРЕДЫСТОРИЯ
- Космос как воспоминание
- Человек как творение
ПРАРОДИНА МЕСОПОТАМИЯ
- Каинова печать
- Ной и сыновья
- Вавилонская катастрофа
БИБЛЕЙСКИЕ ПАТРИАРХИ: ВЕКА И СУДЬБЫ
- Смерть идолов
- Город Луны
- На перекрестке миров
- Восхождение
- Злосчастные дни Иакова Израиля
- От пастуха до премьер-министра
ИСХОД: ВОЗРОЖДЕНИЕ И СВОБОДА
- Моисей и фараон
- Вождь и толпа
- Пророк и Закон
- Моисей и народ
- Народ и война
ЭПИЛОГ. ЗАВОЕВАНИЕ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ
Источники и литература
Леонид Гомберг - Добрая земля за Иорданом - Библейская археология: прошлое и настоящее
Библейская археология начиналась в Месопотамии. Двуречье, земля Сеннар (Шиннар) издревле влекла путешественников, историков, археологов. Важные свидетельства оставил греческий историк Геродот, путешествовавший в Месопотамии еще в V веке до н. э. Развалины древних городов фиксировал на своем пути средневековый путешественник Вениамин из Туделы, побывавший на Востоке около 1170 года. Он приметил развалины древнего библейского города неподалеку от Аль-Мацала, современного Мосула в Ираке; по словам Вениамина, он «расположен на берегу Тигра и соединяется мостом через реку с древней Ниневиею, от которой хотя остались одни развалины, однако там видно еще много деревень и населенных мест».
«От Багдада два дня пути до Гигиагана (библейский Ресен, неподалеку от Ниневии — Л. Г.), — пишет он далее. — Отсюда один день пути до развалин древнего Вавилона, площадь которых занимает пространство тридцати миль. Там доселе еще существует разрушенный дворец Навуходоносора, в который, однако, все боятся входить за множеством гнездящихся там змей и скорпионов. Оттуда до башни смешения языков четыре мили... ; но небесный огонь, упавший на эту башню разрушил ее до основания».
Особое внимание первых исследователей нового времени привлекала Ниневия, возможно, потому что этот город не просто упоминается в Пятикнижии, как многие поселения и земли, — его проклинают библейские пророки, а в Книге пророка Ионы Ниневия выступает как арена важных событий.
Поиск Ниневии обернулся настоящей эпопеей, многие эпизоды которой носили подлинно драматический характер. Время начала раскопок в районе Мосула иногда считают датой рождения археологии: 25 мая 1842 года ставший впоследствии знаменитым французский путешественник Поль Эмиль Ботта (1802-1870) получает назначение консульским агентом на Верхнем Тигре, пребывает в Мосул и втыкает лопату в грунт неподалеку от города.
Город, находившийся на правом берегу Тигра, производил на европейцев впечатление архаического поселения, может быть, не очень отличающегося от того, что видел Вениамин из Туделы. Древние холмы, «тели», повсюду преобладали в унылом пейзаже. Вот только никто не мог сказать Ботта, где определенно следует искать Ниневию. Опросив местное население, он все же приступил к раскопкам большого холма Куюнджик на левом берегу Тигра против Мосула. Пробные раскопки огромного теля не принесли ничего интересного. Ботта копает все лето 1842 года, потом осень и зиму. В марте 1843 года он, наконец, понимает, что потерпел полное фиаско.
В это время он узнает от местных жителей, что примерно в 20 километрах к северо-востоку от Мосула у городка Хорсабад расположен некий тель, где прежде находили странные камни и блоки. Ботта меняет дислокацию экспедиции и буквально в первый же день работы на новом месте находит алебастровые плитки, а вскоре натыкается на стену. С каждым днем в нем растет уверенность, что он нашел древнюю Ниневию. Он посылает сообщение в Париж, и газеты распространяют сенсацию по всей Европе. Даже когда ошибка станет очевидной, обыватели еще многие годы будут повторять, что Ниневию открыл Ботта!
Некоторое время спустя археолог откопал огромных каменных быков с большими крыльями и бородатыми человеческими головами. Такое чудо французы, разумеется, захотели перевезти в Париж. Для этого требовалась «самая малость»: доставить многотонные изваяния за тысячу километров по реке в Персидский залив, перегрузить на судно и перевезти во Францию. Из транспортных средств Ботта удалось найти только небольшие плоты из бамбука и надувных «бурдюков» для увеличения грузоподъемности. Такими «судами», вероятно, пользовались еще Авраам и Иаков. Нечего было и думать везти тяжеленные колоссы целиком, — пришлось их распилить. Но и в таком «усеченном» виде их не удалось переместить далеко. В быстром течении плоты потеряли устойчивость и перевернулись, — бесценный груз затонул. Довести до места назначения удалось лишь небольшую его часть.
2017-02-19
спасибо
Спасибо