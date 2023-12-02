Библия и археология каменного века... Богословие и наука... Нет ли здесь противоречий? Все ли мы «произошли от обезьяны»? Что было до Потопа? Эта книга для тех, кто хочет понять сложности современного естествознания, узнать, что такое экспериментальная археология и к каким неожиданным заключениям она порой приходит.

Естествознание имеет очень длительную и интереснейшую историю. Обозревая её, можно увидеть, что одни исследователи, чем пристальнее и глубже изучали окружающую нас природу, тем больше укреплялись в религиозной вере. Так было, например, и в дохристианские времена. Святой Апостол Павел в Послании к Римлянам писал, что «через рассматривание творений» люди могли уразумевать «вечную силу и Божество» (Рим. 1:20). Но на исторических путях науки неоднократно появлялся и соблазн дать ответы на многие важнейшие вопросы, опираясь исключительно на собственный опыт. Один из наиболее известных плодов такого рода деятельности — это гипотеза о происхождении «человека от обезьяны», ставшая одним из краеугольных камней «научного атеизма», который насаждался в нашей стране как официальное вероучение.



В последнее время многое изменилось. О непротиворечивости достижений современной науки и христианского учения о сотворении мира написано уже много книг. О согласии с библейским взглядом на мироздание всё чаще говорят физики, геологи, математики и даже биологи. Но есть тема, которая до сих пор вызывает особое беспокойство так именуемых «светских гуманистов» — это история происхождения человека. В дискуссиях о достоверности Библии чаще всего задают именно этот вопрос, и здесь труднее всего найти корректный ответ.



Все популярные книги излагают исключительно дарвинистскую версию происхождения человека. Сейчас нет ни одного учебника, ни одной публикации, где бы доисторический период в жизни человечества не излагался бы или с позиции примитивного эволюционизма, или же не менее примитивного «научного креационизма».



Предлагаемая читателю книга замечательна по двум причинам: древнейшая история человечества изложена в ней с христианских позиций, и книга написана археологом профессионалом. Автор книги — не просто археолог. Это один из ведущих ученых относительно молодого направления в современной археологии — экспериментального. «Экспериментальная археология» звучит необычно. Но такое направление в науке есть. Суть его методов в том, что все заключения экспериментально перепроверяются. Здесь есть четкое разделение между гипотезами-предположениями и уверенными заключениями экспертов.



Павел Волков - От Адама до Ноя - Археология для православных

СПб.: 2010-320 с: ил.

ISBN 978-5-91542-077-8

Павел Волков - От Адама до Ноя - Археология для православных - Содержание

Об этой книге

К читателю (от научного редактора)

Сибирский прорыв

Часть I. От собирательства к науке

Груз идеологии

Образцовое мышление

Необходимая осторожность

Рождение науки

Полицейские методы в археологии

Любители и профессионалы

Туманный горизонт

Часть II. Эпоха камня

Жилища

Огонь

Охота

Кулинарные рецепты

Орудия

Хорошо ли режет каменный нож

Мы и они

Религия

На пороге истории

Часть III. Метаархеология